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AI Video Oluşturma Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Arnavutluk
Yapay zeka video oluşturma yazılımı, yapay zeka ve multimedya içerik üretiminin çığır açan bir birleşimini temsil ediyor. Tamamı gelişmiş yapay zeka algoritmaları tarafından yönlendirilen, kullanıcılara video içeriği oluşturma, düzenleme, depolama ve dağıtma yetkisi veren bir dizi araç ve teknolojiyi kapsar. Bu kategori, yapay zekanın videoların tasarlanmasını, üretilmesini ve dağıtılmasını şekillendirmede önemli bir rol oynadığı, gelişen dijital içerik manzarasını yansıtıyor. AI video oluşturma araçları, sıfırdan video içeriği oluşturmak için sağlam bir platform görevi görür. Kullanıcıların, yazılı metni doğal sesli konuşmaya dönüştürmek için yapay zeka teknolojisinden yararlanmasına olanak tanıyarak ses seviyesi, perde ve duygu gibi özellikler üzerinde kontrol sağlar. Kullanıcılar, ellerindeki çok sayıda içerik geliştirme aracıyla, metinden ilgi çekici video sunumlarına sorunsuz bir şekilde geçiş yapabilir, video üretimini demokratikleştirebilir ve daha geniş bir izleyici kitlesi için erişilebilir hale getirebilir. Bu kategorideki düzenleme yetenekleri videoların kırpılmasını, düzenlenmesini ve işlenmesini kolaylaştırır. Kullanıcılar dosyaları çeşitli formatlarda kaydedip dışa aktarabilir, sosyal özellikler aracılığıyla içerikle etkileşimde bulunabilir ve düzenleme sürecini kolaylaştırmak için yapay zeka destekli geliştirmelerden yararlanabilir. Bu işlevler, video prodüksiyonunun farklı aşamalarında kusursuz entegrasyonu teşvik ederek yaratıcılığı ve verimliliği artırır. AI video oluşturma araçları, oluşturma ve düzenlemenin ötesinde, kullanıcıların video dosyalarını yönetmelerine yardımcı olur; içerik yükleme, depolama, düzenleme ve paylaşma işlevleri sunar. Etiketleme ve meta veri özellikleri, organizasyonu optimize ederek kapsamlı içerik kitaplıkları arasında gezinmeyi basitleştirir. Bu özellikler, modern video prodüksiyonuyla ilgili karmaşık iş akışlarının yönetilmesi için vazgeçilmezdir. Dağıtım, kullanıcıların çeşitli kanallarda video paylaşmasına yardımcı olan araçlarla yapay zeka video oluşturmanın çok önemli bir yönüdür. Kodlama ve kod dönüştürme özellikleri farklı platformlarla uyumluluğu sağlarken, sosyal medya ve içerik yönetim sistemleriyle entegrasyon da erişimi artırır. Bu yetenekler, içeriğin farklı hedef kitlelere göre uyarlanması ve optimize edilmesi gereken günümüzün dijital ortamının çok kanallı doğasıyla uyumludur. Yapay Zeka Video Oluşturma kategorisine dahil edilmeye hak kazanmak için bir ürünün: * Kullanıcıların harici video malzemesine ihtiyaç duymadan AI teknolojisine dayalı video içeriği oluşturmasına olanak sağlayın. * Yazılı metni doğal görünen konuşmaya dönüştürün ve ses seviyesi, perde ve duygu gibi unsurlar üzerinde kontrol sağlayın. * Çeşitli dosya türlerinde kaydetme ve dışa aktarma seçenekleriyle birlikte videoları kırpmak, düzenlemek ve değiştirmek için araçlar sağlayın. * Açık, şeffaf ve sağlam içerik denetleme sistemleri uygulayın. * Etiketleme ve meta veri özellikleri de dahil olmak üzere video dosyalarının depolanmasını, düzenlenmesini ve paylaşılmasını kolaylaştırın. * Kullanıcıların yorumlar, paylaşımlar, beğeniler vb. aracılığıyla bir veya daha fazla çalışma alanında ortak çalışmasına izin verin. * Yapay zeka video oluşturma teknolojisinin etik ve güvenli kullanımını sağlamak için içerik denetleme politikalarına sahip olun.
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VEED
veed.io
Video düzenleme basitleştirildi. Tek tıklamayla videolar oluşturun. Altyazı ekleyin, sesi yazıya dökün ve daha fazlasını yapın.
Runway
runwayml.com
Videoyu düzenlemek için ihtiyacınız olan her şey hızlı bir şekilde. Büyülü yapay zeka araçları, gerçek zamanlı işbirliği, hassas düzenleme ve daha fazlası. Yeni nesil video oluşturma paketiniz.
D-ID
d-id.com
Geleceğe Yönelik Üretken Yapay Zeka. Tek bir düğmeye dokunarak konuşan avatarların yer aldığı özelleştirilmiş videolar üreterek işletmelere ve içerik oluşturuculara süper güçler kazandırın.
HeyGen
heygen.com
AI İLE 10 KAT DAHA HIZLI ETKİLEYİCİ VİDEOLAR OLUŞTURUN HeyGen ile tanışın - Ekibiniz için en iyi AI video oluşturma platformu.
Opus Clip
opus.pro
Opus Clip, sosyal medya erişimini artırmak için uzun videoları TikTok, YouTube Shorts ve Reels'te paylaşmanız için yüksek kaliteli viral kliplere dönüştürür.
DeepBrain AI
deepbrain.io
Basit metinleri kullanarak AI tarafından oluşturulan videoları hızlı bir şekilde oluşturun. Metahuman ile Çoklu Dil TTS'yi destekleyin. Gerçekçi Yapay Zeka Avatarı ile konuşun.
Synthesia
synthesia.io
Sadece metin yazarak AI videoları oluşturun. Kullanımı kolay, ucuz ve ölçeklenebilir. Doğrudan tarayıcınızdan, gerçek kişi sunum yapan kişilerle ilgi çekici videolar hazırlayın
Simplified
simplified.com
İçerik oluşturmanıza, markanızı ölçeklendirmenize ve ekibinizle daha önce hiç olmadığı şekilde işbirliği yapmanıza yardımcı olan hepsi bir arada dijital tasarım platformu. Hikayenizi anlatmak için ihtiyacınız olan her şey tek bir yerde.
Rask.ai
rask.ai
Pahalı tercümanlara elveda deyin. Amacımız yapay zeka ile insan kadar iyi bir dublaj ve çeviri deneyimi sunmak
Elai.io
elai.io
Yalnızca metinden AI videoları oluşturun. Kamera, stüdyo ve yeşil ekran kullanmadan dakikalar içinde sunum yapan kişiyle özelleştirilmiş AI videoları oluşturun.
Yepic Studio
yepic.ai
Yepic Studio ile dakikalar içinde AI videosu oluşturun. VidVoice ile canlı video konferansı dublajlayın. AI videosunu API'mızla kişiselleştirin ve ölçeklendirin. Ücretsiz deneyin.
Colossyan
colossyan.com
Yapay zeka aktörleriyle videolar oluşturun; zamanınızı stüdyolarda harcamayı bırakın. Profesyonel video düzenlemeyi herhangi bir eğitim veya ileri düzey beceri gerektirmeden Colossyan Creator'a bırakın. Sadece metninizi yazın ve birkaç dakika içinde 70'ten fazla dilde videonuz hazır olsun.
Reface
reface.ai
Yeniden Yüzleştirme – burada tek bir selfie ile videolardaki ve GIF'lerdeki yüzleri değiştirebilir, fotoğrafları canlandırabilir ve fotoğrafları karikatürlere dönüştürebilirsiniz.
Hippo Video
hippovideo.io
Müşteriyle yüz yüze gelen ekiplerin tercih ettiği, kategori lideri video mesajlaşma platformu.
Hour One
hourone.ai
15 dakikadan kısa sürede AI video içeriği oluşturun. Herhangi bir metni, slaytı veya istemi dakikalar içinde profesyonel sunucu liderliğindeki videolara dönüştürün. Herhangi bir dilde
Munch
getmunch.com
Munch, son teknoloji üretken yapay zeka ve pazarlama analitiğini kullanarak uzun biçimli videolarınızdan en ilgi çekici, trend ve etkili klipleri çıkarır.
Typecast
typecast.ai
Metninizi gerçeğe yakın konuşmaya dönüştürebilen çevrimiçi yapay zeka ses oluşturucu. 300'den fazla hiper gerçekçi ses. İçeriğinizi tam istediğiniz gibi oluşturun!
Vidon.ai
vidon.ai
Video oluşturmanın en basit yolu. Kameraya ihtiyaç duymadan ilgi çekici videolar oluşturun.
Exemplary AI
exemplary.ai
Video ve Sesi İlgi Çekici İçeriğe Dönüştürün. Basit istemlerle özetler, video makaraları, transkriptler, altyazılar, çeviriler ve daha fazlasını oluşturun
makereels.ai
makereels.ai
AI Text to Reels Maker, bir konuyla ilgili Gerçekler, İstatistikler, Sınavlar, Analizler ve Eğitim gibi metin veya içeriklerden makaralar oluşturan bir üretkenlik aracıdır. Tüm makaralar, gelişmiş yapay zeka veya sesinizin klonlanmış bir versiyonunu kullanan sesli anlatım içerir. Otomatik pilot modu...
SpiritMe
spiritme.tech
Dijital avatarlarla anında video üretimi Herhangi bir metni yazın ve onu görünümünüz, sesiniz ve duygularınızla gerçek gibi söyleyeceğiniz bir video oluşturalım
Personate AI
personate.ai
Personate, Sentetik İnsanları kullanan bir Yapay Zeka Video Oluşturma platformudur. Personate ile ekipleriniz için kamera olmadan Öğrenme ve Gelişim İçeriği için Video Sunumları oluşturabilir ve yalnızca metin yazarak bir İnsanın konuşmasını sağlayabilirsiniz. Bu sizi pahalı Video Prodüksiyon mali...
PodcastAI
podcastai.com
PodcastAI, hızlı transkripsiyon, konuşmacı tanımlama, meta veri oluşturma ve yapay zeka ana bilgisayar etkileşimlerini etkinleştirme gibi özellikler sunarak podcast üretimini kolaylaştırmak için gelişmiş yapay zeka araçlarını kullanan bir platformdur.
Gan AI
gan.ai
İşletmeler Myna'yı kişiselleştirilmiş videolar oluşturmak ve bunları özel bir açılış sayfası veya web kancaları aracılığıyla her temas noktasında kullanıcılarla paylaşmak için kullanıyor.
X-Me
x-me.ai
AI avatar videolarınızı oluşturmak için metin girişleri! Sadece 10 saniye!
Atlabs
atlabs.ai
Yapay zeka ile dakikalar içinde ilgi çekici videolar oluşturun. Metin girin veya mevcut içeriği içe aktarın, parametreleri ayarlayın ve şık hareketli grafikler, B-roll'ler, altyazılar ve daha fazlasıyla markanıza özel olarak tasarlanmış profesyonel bir video elde edin.
Immersive Fox
immersive-fox.com
Yapay zeka tarafından desteklenen metinden videoya web platformu. Videolarınızı dakikalar içinde oluşturun. Haftalar değil. Aktörlere, kameralara, ışıklara ve sonsuz düzenlemeye gerek yok.
Waymark
waymark.com
Waymark, hiçbir yaratıcı beceriye ihtiyaç duymadan dakikalar içinde çarpıcı, kişiselleştirilmiş reklamlar ve spesifik spotlar oluşturmak için tek bir komut istemi kullanan çığır açıcı yapay zeka üretim platformudur. İster medyada, ister satışta, ister bir ajansta çalışıyor olun, Waymark, iş akışları...
Pipio
pipio.ai
Profesyonel AI videoları oluşturmak artık yalnızca yazmak, tıklamak ve sürüklemekle çok kolay. Pipio, ihtiyaçlarınıza uyacak şekilde tamamen özelleştirilebilen 100'den fazla gerçekçi sanal sözcü sunar. Bu AI avatarları, farklı aksanlarla 40'tan fazla dilde konuşabilir ve pazarlama, satış, e-Öğrenim,...
Studio Neiro AI
studio.neiro.ai
Studio Neiro AI olarak, insan benzeri özellikler ve incelikli mikro ifadelerle dolu video avatarları oluşturma konusunda benzersiz bir yetenek sunuyoruz. Bu avatarlar, yapay zeka avatarının sesini konuşmacının benzersiz kişiliğiyle yankılanacak şekilde özelleştirme özelliğiyle birlikte markanızın se...
Goldcast
goldcast.io
Goldcast, ilgi çekici dijital ve yüz yüze etkinliklerin zahmetsizce barındırılması yoluyla pazarlamayı dönüştüren, özel olarak tasarlanmış bir B2B Etkinlik Platformudur. Adobe, Microsoft, Zuora ve Mailchimp gibi şirketlerden binlerce kurumsal B2B pazarlamacısı, katılımı artırmak, büyüleyici deneyiml...
Captiwiz
captiwiz.com
Yapay Zeka Destekli Altyazılarla Şaşırtıcı Videolar Oluşturun Büyüleyici altyazılar oluşturun, anahtar kelimelerinizi vurgulayın ve saniyeler içinde müzik ve animasyonlu emojiler ekleyin
Metaphysic.ai Pro
metaphysic.ai
Metaphys PRO, yüzünüzün görüntüleri, sesinizin kayıtları veya performansınızın videosu da dahil olmak üzere, yaşamınız boyunca değerli bir yüz, ses ve performans verileri portföyü oluşturmanıza yardımcı olur.
Desk AI
desks.ai
Desk AI, yapay zeka sunucularını kullanarak kişiselleştirilmiş satış, pazarlama ve eğitim videoları oluşturmaya yönelik bir platformdur. * Müşteri Eğitimini Geniş Ölçekte Sunun * İhtiyaç Hızında Teslimat Yapın * Google İncelemelerini, PDF'yi, CSV'yi, Görselleri, Blogları kullanın * Dakikalar İçinde...
Rizzle
rizzle.com
Rizzle, podcast'lerden ve videolardan tanıtımlar, öne çıkanlar ve klipler oluşturur. Yapay zekayı kullanan Rizzle, düzenleme süresini 8+ saatten 30 dakikanın altına indiriyor. Rizzle, olağanüstü kalitede videolar sunmak için Getty Images, MapTiler, OpenAI, Anthropic ve diğerleriyle ortaklık yapıyor.
LipSynthesis
lipsynthesis.com
LipSynthesis, belirli metinleri ileten seçilmiş kişilerin son derece gerçekçi videolarını oluşturmak için en son deepfake teknolojisini ve doğal dil işlemeyi (NLP) kullanan yenilikçi bir uygulamadır.
Pareto
pareto.io
Pareto, Native Gen AI platformudur. Dünya çapında 107'den fazla ülkede, 400'ün üzerinde ödeme yapan orta ve büyük ölçekli işletme de dahil olmak üzere 500.000'den fazla kullanıcıya gururla hizmet veriyoruz. Yenilikçi atılımımız, dünyanın ilk Yapay Zeka (AI) pazarlama asistanı Tess'in tanıtımıyla ge...
Tavus
tavus.io
Tavus, aslında size benzeyen ve sesi size benzeyen ve başka hiçbir platforma benzemeyen şekilde ölçeklenen sürükleyici, son derece kişiselleştirilmiş videolara öncülük ediyor. Hedef kitlenize, onlar için özel olarak hazırlanan gerçek zamanlı videolarla hatırlayacakları bir deneyim sunun.
Laetro
laetro.com
Projelerinizi istediğiniz zaman teslim etmek için birinci sınıf yaratıcı ekiplere sahip olun. İsteğe bağlı yaratıcı ve tasarım desteğiyle daha hızlı ilerleyin. Hiçbir ajansa gerek yok.
Vidext
vidext.io
İş gücünüzün katılımını sağlayan ve onlara ilham veren, kolayca güncellenebilen, tercüme edilebilen ve kişiselleştirilebilen, sunucunun yönlendirdiği video kursları oluşturun. Bunu videoyla açıklayın, tanıtın ve satın. Metin yazmanın rahatlığıyla Vidext'te bulunan 40 dilde anlatımlı video sunumları ...
Argil
argil.ai
İçerik oluşturucu ekonomisi için video oluşturma motoru - Sosyal medyanız için mükemmel bir videoya veya genel bir avatara 2 dakika içinde ulaşın
Feedeo
feedeo.spreading.ai
Feedeo'nun etkileşimli video platformuyla müşteri adayları oluşturun, ürünleri sergileyin, katılımı oyunlaştırın ve zahmetsizce geri bildirim toplayın.
Narration Box
narrationbox.com
Narration Box, 140'tan fazla yerel ve hiper-yerel dilde konuşabilen 700'den fazla yapay zeka anlatıcı sunan, yapay zeka destekli bir metin okuma ve seslendirme şirketidir. Bu yapay zeka anlatıcılarının birçoğu bağlamın farkındadır ve farklı aksan ve duygulara sahip bağlamsal sesler geliştirmelerine ...
WellSaid Labs
wellsaidlabs.com
WellSaid Labs, önde gelen AI metin-konuşma teknolojisi şirketi ve seste insan eşitliğini sağlayan ilk sentetik medya hizmetidir. İçerik oluşturucular, ürün geliştiriciler ve markalar, hikayelerini ve dijital deneyimlerini çok çeşitli ses stilleri, aksanlar ve dillerle geniş ölçekte güçlendiriyor.
ASKtoAI
asktoai.com
ASKtoAI gelişmiş, yapay zeka odaklı bir içerik oluşturma aracıdır. Tamamı kurumsal ve kişisel iletişiminizi geliştirmek için tasarlanmış ilgi çekici metinler, özelleştirilmiş görüntüler, benzersiz ses kayıtları ve animasyonlu avatar videoları üretir. ASKtoAI ile yaratıcılığınızı dönüştürün.
Kuasar Video
kuasarvideo.com
Kuasar Video, yapay zeka teknolojileriyle video çözümleri sunan ve ürünleri sayesinde %1000'e kadar daha fazla kitleye ulaşmasını sağlayan bir girişimdir. Kuasar 1.1, müşterilerini derinlemesine anlayarak teklifleri kişiselleştirerek perakendecilerin satışlarını artırmalarına, yeni müşteriler edinm...