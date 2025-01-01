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Yaygın olarak AI sanal satış asistanları olarak bilinen AI satış asistanları, entegre yapay zeka aracılığıyla çeşitli görev ve süreçleri otomatikleştirerek satış temsilcilerini desteklemek için tasarlanmış uygulamalardır. Bu görevler, müşteri adayının yeterliliğini, takip faaliyetlerini, boru hattı yönetimini, tahminde bulunmayı, toplantı planlamayı ve veri girişini kapsar. Satış ve pazarlama ekipleri, sıradan görevleri otomatikleştirmek için sıklıkla yapay zeka satış asistanlarını görevlendirerek karmaşık ve zorlu sorumlulukları yerine getirmek için daha fazla zaman tanır. Bu araçlar genellikle diğer yazılımlarla uyumludur veya mevcut CRM sistemleriyle sorunsuz bir şekilde bütünleşebilir, ancak çoğu bağımsız çözümdür.
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Hubspot
hubspot.com
HubSpot, pazarlama, satış, müşteri hizmetleri ve CRM süreçlerini yönetmek için tasarlanmış kapsamlı bir yazılımdır.
Zoho CRM
zoho.com
Zoho CRM, müşteri etkileşimlerini yönetmek için tasarlanmış, özelleştirilebilir bir müşteri ilişkileri yönetim aracıdır.
Salesforce
salesforce.com
Salesforce, işletmelerin müşteri ilişkilerini yönetmelerine, satış, pazarlama ve hizmet süreçlerini kolaylaştırmalarına yardımcı olan bir bulut tabanlı CRM platformudur.
Fireflies.ai
fireflies.ai
Fireflies.ai, toplantıları kaydedip transkribe eden, özetleyen ve eylem öğeleri oluşturan AI destekli bir toplantı asistanıdır.
Apollo.io
apollo.io
Apollo.io, satış ekiplerinin süreçlerini yönetmelerine ve analiz etmelerine yardımcı olan kapsamlı bir satış katılım platformudur.
Cloze
cloze.com
Cloze, kişilerinizi ve etkileşimlerinizi otomatik olarak takip eden kişisel bir ilişki yönetim uygulamasıdır.
JustCall
justcall.io
JustCall, ses, SMS, e-posta ve WhatsApp üzerinden iletişim sağlayan, iş süreçlerini otomatikleştiren bir iş iletişim platformudur.
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo, işletmelere potansiyel müşterileri bulma, edinme ve büyütme konusunda yardımcı olan bir B2B veri ve istihbarat platformudur.
Writecream
writecream.com
Writecream, AI destekli bir içerik oluşturma platformudur. Reklam metinleri, blog yazıları ve kişiselleştirilmiş e-postalar gibi çeşitli içerikler üretir.
Fathom
fathom.video
Fathom, toplantıları kaydeden, metne döken ve özetleyen AI tabanlı bir not alma aracıdır. Görevleri CRM sistemleriyle senkronize eder ve çok dilli destek sunar.
Luna.ai
luna.ai
Luna.ai, satış süreçlerini otomatikleştirerek potansiyel müşterilerle kişiselleştirilmiş iletişim sağlamak için tasarlanmış bir yapay zeka platformudur.
CoPilot AI
copilotai.com
CoPilot AI, satış stratejinizi geliştiren yapay zeka destekli bir yazılımdır. Potansiyel müşterileri belirler, kişiselleştirilmiş mesajlar oluşturur.
Freshsales
freshworks.com
Freshsales, satış süreçlerini yönetmeye ve müşteri etkileşimlerini geliştirmeye yardımcı olan kullanıcı dostu bir CRM platformudur.
Clay
clay.com
Clay, kullanıcıların veriyle zenginleştirilmiş kişiselleştirilmiş kampanyalar oluşturarak satış süreçlerini otomatikleştirmesine ve optimize etmesine yardımcı olan bir AI aracıdır.
Gong.io
gong.io
Gong.io, müşteri etkileşimlerini analiz ederek satış ekiplerine derinlemesine bilgi sağlayan ve gelir artışını destekleyen bir gelir istihbarat platformudur.
Signals
getsignals.ai
Signals, web sitenizdeki ziyaretçileri tanımanıza ve onlarla etkileşim kurmanıza yardımcı olan bir lider bulma ve yapay zeka platformudur.
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr, işletmelere 30'dan fazla dijital kanalda müşteri hizmetlerini yönetme ve müşteri etkileşimlerini geliştirme imkanı sunan bir platformdur.
Zoho CRM Plus
zoho.com
Zoho CRM Plus, satış, pazarlama ve destek ekiplerinin tek bir arayüzden entegre bir şekilde çalışmasını sağlayan kapsamlı bir müşteri ilişkileri yönetimi platformudur.
Warmly
warmly.ai
Warmly, SMB gelir ekipleri için tasarlanan bir satış platformudur. Ziyaretçileri tanıyıp, takip edip, bağlantı kurarak satış sürecini hızlandırır.
smrtPhone
smrtphone.io
smrtPhone, satış odaklı işletmeler için sesli görüşme, mesajlaşma ve lider yönetimi yapan bir iletişim platformudur.
Momentum
momentum.io
Momentum, satış iş akışlarını otomatikleştiren bir no code platformudur. Mevcut satış araçlarına entegre olarak verimliliği artırır.
Salesflare
salesflare.com
Salesflare, küçük işletmeler için otomatik veri girişi ve müşteri yönetimi sağlayan basit bir CRM yazılımıdır. Google ve Outlook ile entegre çalışır.
Squaretalk
squaretalk.com
Squaretalk, işletmelere gelişmiş iletişim araçları sunan, çağrı yönetimi ve müşteri etkileşimini optimize eden bir iletişim platformudur.
UpdateAI
update.ai
UpdateAI, Müşteri Başarı Yöneticileri için tasarlanmış bir dijital asistandır. Zoom ile entegre çalışarak not alır, eylem maddelerini belirler ve takip e-postaları hazırlar.
Regal.io
regal.io
Regal.io, gerçek zamanlı müşteri niyetlerini anlayarak etkileşimleri otomatik olarak kişiselleştiren bir yapay zeka destekli müşteri deneyimi uygulamasıdır.
EverReady
everready.ai
EverReady, satış temsilcilerinin e-posta kutularında bulunan iş verilerini otomatik olarak CRM sistemine getirir.
Salesmate
salesmate.io
Salesmate, satış süreçlerini ve müşteri ilişkilerini yönetmeye yardımcı olan esnek bir CRM çözümüdür. İş akışları ve otomasyon araçları sunar.
Contlo
contlo.com
Contlo, çok kanallı pazarlama kampanyaları oluşturan ve müşteri etkileşimlerini yöneten bir yapay zeka pazarlama platformudur.
Regie.ai
regie.ai
Regie.ai, satış süreçlerini optimize eden bir yapay zeka aracıdır. Hedef müşteri ve iletişim bilgilerini otomatik olarak belirler, özelleştirilmiş içerik oluşturur.
Lavender
lavender.ai
Lavender, satış e-postalarını yazma, kişiselleştirme ve etkileşimi artırma konusunda AI destekli bir koçluk yaparak profesyonellere yardımcı olan bir uygulamadır.
Grain
grain.com
Grain, toplantı platformları ile entegre olan bir yapay zeka aracıdır. Müşteri görüşmelerini kaydeder ve not almayı otomatikleştirir.
Aircover.ai
aircover.ai
Aircover, sanal toplantılarda satış koçluğu sunan bir yapay zeka uygulamasıdır. Satış kılavuzu entegrasyonu ile gelir ve verimlilik artırmaya yardımcı olur.
Clari
clari.com
Clari, satış süreçlerini optimize eden ve tahmin doğruluğunu artıran, verileri analiz eden bir platformdur. Kullanıcıların satış boru hatlarını yönetmesine yardımcı olur.
People.ai
people.ai
People.ai, satış ekiplerinin müşteri verilerine erişimini kolaylaştıran ve satış süreçlerini optimize eden bir gelir istihbarat platformudur.
Upscale
upscale.ai
Upscale, e-posta, telefon, LinkedIn gibi kanalları kullanarak satış iletişimini otomatikleştiren bir platformdur. Satış ekiplerinin işlevlerini kolaylaştırır.
Sybill
sybill.ai
Sybill, satış ekiplerinin iletişimini geliştiren, yapay zeka destekli bir araçtır. Satış görüşmelerindeki beden dilini analiz ederek içgörüler sunar.
Salesroom
salesroom.com
Salesroom, yapay zeka destekli bir video konferans platformudur. Alıcı etkileşimini izler ve sanal iletişim konusunda en iyi uygulamaları öğretir.
Drift
drift.com
Drift, işletmelerin web sitesi ziyaretçileriyle etkileşimde bulunmasını ve müşteri destek süreçlerini otomatikleştirmesini sağlayan bir iletişim platformudur.
Outplay
outplayhq.com
Outplay, satış ekiplerinin müştiri etkileşimini yönetmelerine ve otomasyonlarını geliştirmelerine olanak tanıyan bir platformdur.
Kixie
kixie.com
Kixie, satış ekipleri için otomatik çağrı ve mesajlaşma sağlayan bir platformdur. Kullanıcıların CRM'lerinden hızlı iletişim kurmasını sağlar.
Vowel
vowel.com
Vowel, AI destekli video konferans ve toplantı aracıdır. Toplantı özetleri, transkripsiyon ve işbirliği özellikleri sunar.
Aloware
aloware.com
Aloware, küçük ve orta ölçekli işletmelere yönelik çok kanallı bir telefon sistemi ve müşteri etkileşim platformudur. CRM'lerle entegrasyonu sağlar.
Reply.io
reply.io
Reply, çok kanallı iletişimi otomatikleştirerek potansiyel müşterilerle etkileşimde bulunmayı sağlayan bir satış katılım platformudur.
Salesken
salesken.ai
Salesken, satış ekiplerine gerçek zamanlı koçluk ve satış konuşması analizi sunan bir yapay zeka platformudur.
SalesboxAI
salesbox.ai
SalesboxAI, işletmelerin müşteri adaylarını daha hızlı bulup güvence altına almasını sağlayan, AI tabanlı bir satış ve pazarlama platformudur.
CallTrackingMetrics
calltrackingmetrics.com
CallTrackingMetrics, pazarlama stratejilerini iyileştirmek için çağrı izleme ve analiz sağlayan bir platformdur.
Aider
aider.ai
Aider, muhasebeciler için tasarlanmış bir platformdur. Müşteri verilerini yöneterek finansal performans hakkında içgörüler sağlar.
Salesforge
salesforge.ai
Salesforge, AI destekli, çok dilli e-posta pazarlama süreçlerini optimize eden ve otomatikleştiren bir platformdur.
Goodmeetings
goodmeetings.ai
Goodmeetings, uzaktan satış ekipleri için yapay zeka destekli video toplantı ve analiz platformudur. Satış süreçlerini otomatikleştirir ve performans analizi sunar.
Demodesk
demodesk.com
Demodesk, sanal satış süreçlerini otomatikleştirir, profesyonel video toplantıları düzenler ve satış ekiplerini gerçek zamanlı koçlukla destekler.
Woodpecker
woodpecker.co
Woodpecker, B2B şirketlerinin hedef müşterilerle soğuk e-posta iletişimini kolaylaştıran, kişiselleştirilmiş mesaj dizileri oluşturan bir araçtır.
Clodura.AI
clodura.ai
Clodura.ai, B2B satışları için potansiyel müşteri üretimi, satış zekası ve otomatik iletişim süreçleri sunan AI tabanlı bir platformdur.
FlashIntel
flashintel.ai
FlashIntel, müşteri bilgileri ve pazar stratejileri için AI destekli çözümler sunan bir platformdur. Kullanıcıların veri odaklı kararlar almasına yardımcı olur.
InboxPro
inboxpro.io
InboxPro, AI destekli bir e-posta yönetim aracı olup, olası satışların müşteriye dönüşümünü kolaylaştırır ve iletişimi otomatikleştirir.
Wrench.ai
wrench.ai
Wrench.ai, veri analizi ve otomasyon için yapay zeka tabanlı çözümler sunan bir araçtır. Kullanıcıların süreçlerini optimize etmelerine yardımcı olur.
Dooly
dooly.ai
Dooly, CRM verimliliğini artırarak satış süreçlerini optimize eden ve tekrarlanan görevleri otomatikleştiren bir iş akışı yönetim aracıdır.
Laxis
laxis.com
Laxis, toplantılardaki önemli noktaları kaydeden ve transkribe eden AI destekli bir asistan olup, kullanıcıların müşteri etkileşimlerinden yararlanmasına yardımcı olur.
Air AI
air.ai
Air AI, müşteri hizmetleri ve satış süreçlerini 7/24 yöneten, gerçek insan gibi konuşabilen bir yapay zeka platformudur.
Aviso
aviso.com
Aviso, satış ve gelir ekiplerinin daha fazla anlaşma kapatmasına ve gelir artışını yönetmesine yardımcı olan bir yapay zeka platformudur.
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