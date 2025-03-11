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Yapay Zeka Satış Asistanı Yazılımı
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Yapay Zeka Satış Asistanı Yazılımı - En Popüler Uygulamalar

Yaygın olarak AI sanal satış asistanları olarak bilinen AI satış asistanları, entegre yapay zeka aracılığıyla çeşitli görev ve süreçleri otomatikleştirerek satış temsilcilerini desteklemek için tasarlanmış uygulamalardır. Bu görevler, müşteri adayının yeterliliğini, takip faaliyetlerini, boru hattı yönetimini, tahminde bulunmayı, toplantı planlamayı ve veri girişini kapsar. Satış ve pazarlama ekipleri, sıradan görevleri otomatikleştirmek için sıklıkla yapay zeka satış asistanlarını görevlendirerek karmaşık ve zorlu sorumlulukları yerine getirmek için daha fazla zaman tanır. Bu araçlar genellikle diğer yazılımlarla uyumludur veya mevcut CRM sistemleriyle sorunsuz bir şekilde bütünleşebilir, ancak çoğu bağımsız çözümdür.

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Hubspot

Hubspot

hubspot.com

HubSpot, pazarlama, satış, müşteri hizmetleri ve CRM süreçlerini yönetmek için tasarlanmış kapsamlı bir yazılımdır.

Zoho CRM

Zoho CRM

zoho.com

Zoho CRM, müşteri etkileşimlerini yönetmek için tasarlanmış, özelleştirilebilir bir müşteri ilişkileri yönetim aracıdır.

Salesforce

Salesforce

salesforce.com

Salesforce, işletmelerin müşteri ilişkilerini yönetmelerine, satış, pazarlama ve hizmet süreçlerini kolaylaştırmalarına yardımcı olan bir bulut tabanlı CRM platformudur.

Fireflies.ai

Fireflies.ai

fireflies.ai

Fireflies.ai, toplantıları kaydedip transkribe eden, özetleyen ve eylem öğeleri oluşturan AI destekli bir toplantı asistanıdır.

Apollo.io

Apollo.io

apollo.io

Apollo.io, satış ekiplerinin süreçlerini yönetmelerine ve analiz etmelerine yardımcı olan kapsamlı bir satış katılım platformudur.

Cloze

Cloze

cloze.com

Cloze, kişilerinizi ve etkileşimlerinizi otomatik olarak takip eden kişisel bir ilişki yönetim uygulamasıdır.

JustCall

JustCall

justcall.io

JustCall, ses, SMS, e-posta ve WhatsApp üzerinden iletişim sağlayan, iş süreçlerini otomatikleştiren bir iş iletişim platformudur.

ZoomInfo

ZoomInfo

zoominfo.com

ZoomInfo, işletmelere potansiyel müşterileri bulma, edinme ve büyütme konusunda yardımcı olan bir B2B veri ve istihbarat platformudur.

Writecream

Writecream

writecream.com

Writecream, AI destekli bir içerik oluşturma platformudur. Reklam metinleri, blog yazıları ve kişiselleştirilmiş e-postalar gibi çeşitli içerikler üretir.

Fathom

Fathom

fathom.video

Fathom, toplantıları kaydeden, metne döken ve özetleyen AI tabanlı bir not alma aracıdır. Görevleri CRM sistemleriyle senkronize eder ve çok dilli destek sunar.

Luna.ai

Luna.ai

luna.ai

Luna.ai, satış süreçlerini otomatikleştirerek potansiyel müşterilerle kişiselleştirilmiş iletişim sağlamak için tasarlanmış bir yapay zeka platformudur.

CoPilot AI

CoPilot AI

copilotai.com

CoPilot AI, satış stratejinizi geliştiren yapay zeka destekli bir yazılımdır. Potansiyel müşterileri belirler, kişiselleştirilmiş mesajlar oluşturur.

Freshsales

Freshsales

freshworks.com

Freshsales, satış süreçlerini yönetmeye ve müşteri etkileşimlerini geliştirmeye yardımcı olan kullanıcı dostu bir CRM platformudur.

Clay

Clay

clay.com

Clay, kullanıcıların veriyle zenginleştirilmiş kişiselleştirilmiş kampanyalar oluşturarak satış süreçlerini otomatikleştirmesine ve optimize etmesine yardımcı olan bir AI aracıdır.

Gong.io

Gong.io

gong.io

Gong.io, müşteri etkileşimlerini analiz ederek satış ekiplerine derinlemesine bilgi sağlayan ve gelir artışını destekleyen bir gelir istihbarat platformudur.

Signals

Signals

getsignals.ai

Signals, web sitenizdeki ziyaretçileri tanımanıza ve onlarla etkileşim kurmanıza yardımcı olan bir lider bulma ve yapay zeka platformudur.

Sprinklr

Sprinklr

sprinklr.com

Sprinklr, işletmelere 30'dan fazla dijital kanalda müşteri hizmetlerini yönetme ve müşteri etkileşimlerini geliştirme imkanı sunan bir platformdur.

Zoho CRM Plus

Zoho CRM Plus

zoho.com

Zoho CRM Plus, satış, pazarlama ve destek ekiplerinin tek bir arayüzden entegre bir şekilde çalışmasını sağlayan kapsamlı bir müşteri ilişkileri yönetimi platformudur.

Warmly

Warmly

warmly.ai

Warmly, SMB gelir ekipleri için tasarlanan bir satış platformudur. Ziyaretçileri tanıyıp, takip edip, bağlantı kurarak satış sürecini hızlandırır.

smrtPhone

smrtPhone

smrtphone.io

smrtPhone, satış odaklı işletmeler için sesli görüşme, mesajlaşma ve lider yönetimi yapan bir iletişim platformudur.

Momentum

Momentum

momentum.io

Momentum, satış iş akışlarını otomatikleştiren bir no code platformudur. Mevcut satış araçlarına entegre olarak verimliliği artırır.

Salesflare

Salesflare

salesflare.com

Salesflare, küçük işletmeler için otomatik veri girişi ve müşteri yönetimi sağlayan basit bir CRM yazılımıdır. Google ve Outlook ile entegre çalışır.

Squaretalk

Squaretalk

squaretalk.com

Squaretalk, işletmelere gelişmiş iletişim araçları sunan, çağrı yönetimi ve müşteri etkileşimini optimize eden bir iletişim platformudur.

UpdateAI

UpdateAI

update.ai

UpdateAI, Müşteri Başarı Yöneticileri için tasarlanmış bir dijital asistandır. Zoom ile entegre çalışarak not alır, eylem maddelerini belirler ve takip e-postaları hazırlar.

Regal.io

Regal.io

regal.io

Regal.io, gerçek zamanlı müşteri niyetlerini anlayarak etkileşimleri otomatik olarak kişiselleştiren bir yapay zeka destekli müşteri deneyimi uygulamasıdır.

EverReady

EverReady

everready.ai

EverReady, satış temsilcilerinin e-posta kutularında bulunan iş verilerini otomatik olarak CRM sistemine getirir.

Salesmate

Salesmate

salesmate.io

Salesmate, satış süreçlerini ve müşteri ilişkilerini yönetmeye yardımcı olan esnek bir CRM çözümüdür. İş akışları ve otomasyon araçları sunar.

Contlo

Contlo

contlo.com

Contlo, çok kanallı pazarlama kampanyaları oluşturan ve müşteri etkileşimlerini yöneten bir yapay zeka pazarlama platformudur.

Regie.ai

Regie.ai

regie.ai

Regie.ai, satış süreçlerini optimize eden bir yapay zeka aracıdır. Hedef müşteri ve iletişim bilgilerini otomatik olarak belirler, özelleştirilmiş içerik oluşturur.

Lavender

Lavender

lavender.ai

Lavender, satış e-postalarını yazma, kişiselleştirme ve etkileşimi artırma konusunda AI destekli bir koçluk yaparak profesyonellere yardımcı olan bir uygulamadır.

Grain

Grain

grain.com

Grain, toplantı platformları ile entegre olan bir yapay zeka aracıdır. Müşteri görüşmelerini kaydeder ve not almayı otomatikleştirir.

Aircover.ai

Aircover.ai

aircover.ai

Aircover, sanal toplantılarda satış koçluğu sunan bir yapay zeka uygulamasıdır. Satış kılavuzu entegrasyonu ile gelir ve verimlilik artırmaya yardımcı olur.

Clari

Clari

clari.com

Clari, satış süreçlerini optimize eden ve tahmin doğruluğunu artıran, verileri analiz eden bir platformdur. Kullanıcıların satış boru hatlarını yönetmesine yardımcı olur.

People.ai

People.ai

people.ai

People.ai, satış ekiplerinin müşteri verilerine erişimini kolaylaştıran ve satış süreçlerini optimize eden bir gelir istihbarat platformudur.

Upscale

Upscale

upscale.ai

Upscale, e-posta, telefon, LinkedIn gibi kanalları kullanarak satış iletişimini otomatikleştiren bir platformdur. Satış ekiplerinin işlevlerini kolaylaştırır.

Sybill

Sybill

sybill.ai

Sybill, satış ekiplerinin iletişimini geliştiren, yapay zeka destekli bir araçtır. Satış görüşmelerindeki beden dilini analiz ederek içgörüler sunar.

Salesroom

Salesroom

salesroom.com

Salesroom, yapay zeka destekli bir video konferans platformudur. Alıcı etkileşimini izler ve sanal iletişim konusunda en iyi uygulamaları öğretir.

Drift

Drift

drift.com

Drift, işletmelerin web sitesi ziyaretçileriyle etkileşimde bulunmasını ve müşteri destek süreçlerini otomatikleştirmesini sağlayan bir iletişim platformudur.

Outplay

Outplay

outplayhq.com

Outplay, satış ekiplerinin müştiri etkileşimini yönetmelerine ve otomasyonlarını geliştirmelerine olanak tanıyan bir platformdur.

Kixie

Kixie

kixie.com

Kixie, satış ekipleri için otomatik çağrı ve mesajlaşma sağlayan bir platformdur. Kullanıcıların CRM'lerinden hızlı iletişim kurmasını sağlar.

Vowel

Vowel

vowel.com

Vowel, AI destekli video konferans ve toplantı aracıdır. Toplantı özetleri, transkripsiyon ve işbirliği özellikleri sunar.

Aloware

Aloware

aloware.com

Aloware, küçük ve orta ölçekli işletmelere yönelik çok kanallı bir telefon sistemi ve müşteri etkileşim platformudur. CRM'lerle entegrasyonu sağlar.

Reply.io

Reply.io

reply.io

Reply, çok kanallı iletişimi otomatikleştirerek potansiyel müşterilerle etkileşimde bulunmayı sağlayan bir satış katılım platformudur.

Salesken

Salesken

salesken.ai

Salesken, satış ekiplerine gerçek zamanlı koçluk ve satış konuşması analizi sunan bir yapay zeka platformudur.

SalesboxAI

SalesboxAI

salesbox.ai

SalesboxAI, işletmelerin müşteri adaylarını daha hızlı bulup güvence altına almasını sağlayan, AI tabanlı bir satış ve pazarlama platformudur.

CallTrackingMetrics

CallTrackingMetrics

calltrackingmetrics.com

CallTrackingMetrics, pazarlama stratejilerini iyileştirmek için çağrı izleme ve analiz sağlayan bir platformdur.

Aider

Aider

aider.ai

Aider, muhasebeciler için tasarlanmış bir platformdur. Müşteri verilerini yöneterek finansal performans hakkında içgörüler sağlar.

Salesforge

Salesforge

salesforge.ai

Salesforge, AI destekli, çok dilli e-posta pazarlama süreçlerini optimize eden ve otomatikleştiren bir platformdur.

Goodmeetings

Goodmeetings

goodmeetings.ai

Goodmeetings, uzaktan satış ekipleri için yapay zeka destekli video toplantı ve analiz platformudur. Satış süreçlerini otomatikleştirir ve performans analizi sunar.

Demodesk

Demodesk

demodesk.com

Demodesk, sanal satış süreçlerini otomatikleştirir, profesyonel video toplantıları düzenler ve satış ekiplerini gerçek zamanlı koçlukla destekler.

Woodpecker

Woodpecker

woodpecker.co

Woodpecker, B2B şirketlerinin hedef müşterilerle soğuk e-posta iletişimini kolaylaştıran, kişiselleştirilmiş mesaj dizileri oluşturan bir araçtır.

Clodura.AI

Clodura.AI

clodura.ai

Clodura.ai, B2B satışları için potansiyel müşteri üretimi, satış zekası ve otomatik iletişim süreçleri sunan AI tabanlı bir platformdur.

FlashIntel

FlashIntel

flashintel.ai

FlashIntel, müşteri bilgileri ve pazar stratejileri için AI destekli çözümler sunan bir platformdur. Kullanıcıların veri odaklı kararlar almasına yardımcı olur.

InboxPro

InboxPro

inboxpro.io

InboxPro, AI destekli bir e-posta yönetim aracı olup, olası satışların müşteriye dönüşümünü kolaylaştırır ve iletişimi otomatikleştirir.

Wrench.ai

Wrench.ai

wrench.ai

Wrench.ai, veri analizi ve otomasyon için yapay zeka tabanlı çözümler sunan bir araçtır. Kullanıcıların süreçlerini optimize etmelerine yardımcı olur.

Dooly

Dooly

dooly.ai

Dooly, CRM verimliliğini artırarak satış süreçlerini optimize eden ve tekrarlanan görevleri otomatikleştiren bir iş akışı yönetim aracıdır.

Laxis

Laxis

laxis.com

Laxis, toplantılardaki önemli noktaları kaydeden ve transkribe eden AI destekli bir asistan olup, kullanıcıların müşteri etkileşimlerinden yararlanmasına yardımcı olur.

Air AI

Air AI

air.ai

Air AI, müşteri hizmetleri ve satış süreçlerini 7/24 yöneten, gerçek insan gibi konuşabilen bir yapay zeka platformudur.

Aviso

Aviso

aviso.com

Aviso, satış ve gelir ekiplerinin daha fazla anlaşma kapatmasına ve gelir artışını yönetmesine yardımcı olan bir yapay zeka platformudur.

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Yapay Zeka Satış Asistanı Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - WebCatalog