Yapay Zeka Satış Asistanı Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Türkiye

Sybill

sybill.ai

Sybill, GTM (pazara açılma) ekiplerinin satış iletişimlerini ve mesajlaşmalarını geliştirmelerine yardımcı olan yapay zeka destekli bir araçtır. Araç, satış görüşmelerinde alıcıların vücut dilini analiz ederek onlara neyin hitap ettiğine dair öngörüler sağlıyor. Her satış görüşmesinden sonra Sybill doğru bir özet oluşturur ve bunu Slack + CRM'ye aktarır. Araç, her kelimeyi ve sözlü olmayan tepkiyi bir rapora kaydederek not alma sırasında zamandan ve emekten tasarruf sağlar. Sybill, aramalar sırasında katılımcının vücut dilini izlemek için davranış yapay zekasını kullanıyor ve konuşmaya dayalı yapay zeka aracılığıyla otomatik çağrı notları, paylaşım ve analiz sağlıyor. Ek olarak Sybill, pazarlamacıların, alıcı kişiliklerine uygun olan içerikleri ve mesajları hakkında öngörü elde etmelerine yardımcı oluyor ve satış liderlerine, anlaşmaları bütünsel öngörülerle yönetme konusunda koçluk yapıyor. Platformda ayrıca potansiyel tepkilerden satış sunumlarına ve demolara kadar içgörüleri bir araya getirecek bir pazarlama ortağı da bulunuyor. Sybill'in Sihirli Özet özelliği, not alırken zamandan ve emekten tasarruf etmek için sonraki adımlar, sorunlu noktalar, ilgi alanları ve daha fazlasını içeren otomatik, doğru satış görüşmesi özetleri sağlar. Araç aynı zamanda etkileşim ve duyarlılık verileri sağlayarak kullanıcıların potansiyel müşterilerin ihtiyaçlarını daha iyi anlamalarına yardımcı oluyor. Sybill, slayt sunumlarını ve demolarını dönüştürmeye yönelik derin bilgiler ve verilerle kullanıcıların anlaşmalarını tek bir yerden yönetmelerine ve kazanma davranışları konusunda kendilerine ve ekiplerine koçluk yapmalarına yardımcı oluyor. 250'den fazla şirket Sybill'e, odayı doğru ve saçma derecede insani çağrı özetleriyle okuması, alıcı ihtiyaçlarının ve sıkıntılı noktalarının derinlemesine anlaşılmasını sağlaması ve ekiplerin daha fazla anlaşma yapmasına yardımcı olması konusunda güvendi.