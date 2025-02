Yapay Zeka Satış Asistanı Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Saint Helena

Traq.ai

Alıcıların her zamankinden daha fazla bilgi sahibi olduğu bir dünyada, daha fazla anlaşma kazanmak, bir senaryoyu takip etmekten çok potansiyel müşterinizin önceliklerini ve sorunlu noktalarını anlamakla ilgilidir. Traq.ai konuşma zekası platformu, çağrı kaydı, transkripsiyon ve yapay zeka analiziyle her çağrıdan alıcı odaklı, anlaşma kazandıran bilgiler elde eder ve bunları doğrudan CRM'nize bağlar. Herhangi bir VoIP telefon ve çevrimiçi toplantı aracıyla uyumlu, platformdan bağımsız bir yapay zeka satış asistanı olan Traq.ai, her ekip üyesini her gün daha üretken ve giderek daha etkili hale getiriyor. Bir satış performansı ve koçluk platformu olarak Traq.ai, ekibinizin karşılaştığı zorlukları ortaya çıkarır, böylece eğitimi optimize edebilir ve en yüksek performans düzeyine ilham verebilirsiniz. Ücretsiz seçeneği de içeren şeffaf, rekabetçi fiyatlandırma.