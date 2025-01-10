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Yapay Zeka Satış Asistanı Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Pakistan
Yaygın olarak AI sanal satış asistanları olarak bilinen AI satış asistanları, entegre yapay zeka aracılığıyla çeşitli görev ve süreçleri otomatikleştirerek satış temsilcilerini desteklemek için tasarlanmış uygulamalardır. Bu görevler, müşteri adayının yeterliliğini, takip faaliyetlerini, boru hattı yönetimini, tahminde bulunmayı, toplantı planlamayı ve veri girişini kapsar. Satış ve pazarlama ekipleri, sıradan görevleri otomatikleştirmek için sıklıkla yapay zeka satış asistanlarını görevlendirerek karmaşık ve zorlu sorumlulukları yerine getirmek için daha fazla zaman tanır. Bu araçlar genellikle diğer yazılımlarla uyumludur veya mevcut CRM sistemleriyle sorunsuz bir şekilde bütünleşebilir, ancak çoğu bağımsız çözümdür.
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Hubspot
hubspot.com
HubSpot, işletmelerin daha iyi büyümesine yardımcı olmak için eksiksiz bir pazarlama, satış, müşteri hizmetleri ve CRM yazılımı platformunun yanı sıra metodoloji, kaynaklar ve destek sunar. Ücretsiz araçlarla başlayın ve büyüdükçe yükseltin. Marketing Hub ile tüm pazarlama araçlarınız ve verileriniz kullanımı kolay, güçlü tek bir platformda. Değerli zamanınızdan tasarruf edecek ve doğru müşterileri geniş ölçekte çekip dönüştürecek kişiselleştirilmiş bir deneyim sağlamak için ihtiyacınız olan tüm içeriğe sahip olacaksınız. Ayrıca Marketing Hub, HubSpot CRM platformunun bir parçası olarak oluşturulduğu için pazarlamacılar verileri yaptıkları her şeyin merkezinde tutabilirler. Pazarlamacılar, CRM platformunun tamamını kullanırken yatırım getirisini kanıtlamak ve yatırımları doğrulamak için satışlarda benzersiz bir uyum elde edebilir. İster stratejiler, hizmetler veya yazılım olsun - HubSpot karmaşıklığı değil şirketinizi ölçeklendirmenize olanak tanır. HubSpot daha iyi büyümeniz için ihtiyacınız olan her şeye sahiptir.
JustCall
justcall.io
JustCall: Hepsi Bir Arada İş İletişimi Platformu Ses, SMS, e-posta ve WhatsApp aracılığıyla potansiyel müşteriler ve müşterilerle bağlantı kurun. 100'den fazla entegrasyon ve yapay zeka büyüsüyle iş akışlarını otomatikleştirin ve işletmenizin otomatik pilotta büyümesini izleyin. Dünya çapında 6.000'den fazla işletmenin güvendiği JustCall, müşteriyle yüz yüze çalışan ekipleri, gerçek zamanlı ve çağrı sonrası yapay zeka içgörüleriyle desteklenen kusursuz müşteri etkileşimleri sunacak şekilde donatıyor. Dikkat edilmesi gereken en önemli JustCall özellikleri: * Gelen ve giden arama * SMS ve MMS gönderin ve alın * Satış çevirici (Otomatik, Tahminli ve Güçlü çeviriciler) * SMS İş Akışları * SMS Botları * Çok seviyeli IVR * Gerçek zamanlı temsilci yardımı * AI destekli SMS Yardımcı Pilotu * Yapay zeka koçluğu * Duygu analizi * AI çağrı puanlaması * Canlı çağrı izleme * Paylaşılan WhatsApp gelen kutusu * Otomatik çağrı dağıtımı (ACD) * 100'den fazla CRM entegrasyonu * 70'ten fazla ülkede iş telefonu numaraları
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, inc. merkezi San Francisco, Kaliforniya'da bulunan bir Amerikan bulut tabanlı yazılım şirketidir. (CRM) müşteri ilişkileri yönetimi hizmeti sağlar ve ayrıca müşteri hizmetleri, pazarlama otomasyonu, analitik ve uygulama geliştirmeye odaklanan tamamlayıcı bir kurumsal uygulamalar paketi satar. 2020 yılında Fortune dergisi, çalışanların memnuniyet anketine göre Salesforce'u 'Çalışılacak En İyi 100 Şirket Listesi'nde altıncı sıraya koydu.
Kixie
kixie.com
Kixie, HubSpot, Salesforce, Pipedrive, Zoho ve diğer önde gelen CRM'ler için son derece güvenilir, kolayca otomatikleştirilmiş arama ve mesaj gönderme yoluyla satış ekibi performansını artıran bir satış etkileşim platformudur. Her etkileşimin otomatik olarak CRM'nize kaydedilmesiyle, tek tıklamayla CRM'nizden veya Google Chrome'daki herhangi bir web sayfasından numaraları arayın veya kısa mesaj gönderin. Kixie PowerCall Chrome uzantısı, satış ekiplerinin ve müşteriyle yüz yüze kalan diğer ekiplerin, gelişmiş arama ve mesajlaşma özellikleri paketiyle performansı artırmasına olanak tanır. Kixie, Chrome'da ziyaret ettiğiniz herhangi bir web sayfasındaki telefon numaralarını otomatik olarak tanır ve tek tıklamayla arama için her numaranın yanına bir tıkla ve ara düğmesi yerleştirir. Aramalar, mesajlar, işlemler ve aktiviteler CRM'nize otomatik olarak kaydedilir ve satış elemanlarının günlük aktivitelerini yavaşlatan sıkıcı manuel kayıt tutma ihtiyacını pratik olarak ortadan kaldırır. Özellikler şunları içerir: • Kişi listeleri arasında otomatik olarak PowerDial. Çok hatlı PowerDialer ile aynı anda 10'a kadar numarayı çevirerek üretkenliği on kat artırın • Gelişmiş yapay zeka destekli yerel iletişim durumu, kullanıcıların, aradıkları kişiyle aynı yerel alan koduna sahip bir numaradan arama yapmasına olanak tanır
Apollo.io
apollo.io
Apollo, büyüme stratejinizi uygulamanıza, analiz etmenize ve geliştirmenize yardımcı olmak için iş akışlarınıza zekayı yerleştiren, veriye öncelik veren bir etkileşim platformudur.
CoPilot AI
copilotai.com
Yapay zeka destekli satış etkinleştirme yazılımıyla satış stratejinizde devrim yaratın. CoPilot AI, sizin ve ekibinizin müşteri bulma, onlarla etkileşime geçme ve onları dönüştürme biçiminizi değiştiren son teknoloji ürünü bir platformdur. CoPilot AI, pazarlama ve satış ekiplerini şu yollarla destekler: • İş hedeflerinizle uyumlu, niyeti yüksek potansiyel müşterileri belirleyerek ve önceliklendirerek • Potansiyel müşterilerin ilgisini çeken ve onları dönüşüme doğru yönlendiren anlamlı mesajlar oluşturarak • İletişim tarzınızı doğru olanı sunacak şekilde uyarlamanıza yardımcı olacak kişiselleştirilmiş bilgiler sunarak mesajı doğru şekilde iletin CoPilot AI, satış stratejinizi geliştirmek, dönüşüm oranlarınızı yükseltmek ve daha fazla anlaşma yapmak için akıllı bir müttefik olarak hareket etmek üzere tasarlanmıştır.
Sailes
sailes.com
Sailebot'lar tüm potansiyel müşteri aramalarını otomatikleştiriyor Araştırma ve keşiften etkileşime, etkileşime ve fırsatlara kadar her şeyi otomatikleştiren tek yapay zeka ile mümkün hale gelen Satış Görevlisi Potansiyelini hayata geçirin; eller serbest.
Zoho CRM
zoho.com
Tüm işinizi Zoho'nun çevrimiçi üretkenlik araçları ve SaaS uygulamaları paketiyle yönetin. Dünya çapında 50 milyondan fazla kullanıcı bize güveniyor. Sonsuza Kadar Ücretsiz Planımızı deneyin!
Aviso
aviso.com
Aviso AI, modern satış organizasyonlarının ve gelir ekiplerinin daha fazla anlaşma yapmasına, gelir artışını artırmasına ve patentli yapay zeka rehberliği aracılığıyla riski azaltmasına yardımcı olan entegre bir gelir platformudur. Yapay zeka tabanlı gelir operasyonları çözümlerinde sektör lideri olan Aviso AI, satış, pazarlama ve müşteri başarı ekipleri için her müşterinin gizli gelir fırsatını ortaya çıkaran en kapsamlı akıllı araç ve çözümlere sahip tek oyuncudur. Aviso AI platformu altı temel bölüme ayrılabilir: 1) Tahmine Dayalı Tahmin 2) Anlaşma Zekası 3) Faaliyet ve İlişki Zekası 4) Konuşma Zekası. 5) GTM ve Müşteri İşbirliği 6) CRM Otomasyonu Platformumuz her türlü karmaşık müşteri hiyerarşisini yapılandırmak için esnek ve ölçeklenebilirdir. Satış liderleri, yöneticiler ve temsilcilerin tümü, satış hattı yönetimimizi, öngörümümüzü, anlaşma işbirliğimizi ve konuşma zekası aracımızı kullanmaktan yararlanır. Aviso ile satış ekipleri hedefler belirleyebilir, tahminleri birleştirebilir, anlaşmalara rehberlik edebilir ve başarı için doğru rotayı belirleyebilir. Sanal satış çağında satış ekipleri, uzaktan çalışarak başarı elde etmelerini sağlayacak bir platformu hak ediyor. Son teknoloji Auto-ML, NLP ve derin bir zaman serisi veritabanıyla desteklenen Aviso platformu, satışı yönlendirmek için insan ve yapay zekanın en iyilerini birleştiriyor. Honeywell, Dell, LaunchDarkly, Elastic, RingCentral, Microsoft GitHub, FireEye gibi şirketlerin tümü, Aviso'yu kullanarak anlaşma kazanma oranlarında ortalama %20 artış gibi harika sonuçlar elde etti. Aviso AI ile Gelirinizi True North'ta bulun.
Cloze
cloze.com
Müşterileri, müşterileri, potansiyel müşterileri ve potansiyel müşterileri CRM zahmetine girmeden takip etmek için akıllı mobil uygulama. Gelen Kutusu, Kişiler, Takvim, Telefon, Evernote, E-posta, Adres Defteri, Twitter, Facebook ve LinkedIn'i otomatik olarak bir araya getiren ilişki yönetimi.
Dealintent
dealintent.com
Dealintent, satış ekiplerinin alıcıların ilgisini çekecek ve anlaşmaları tamamlama şansını artıracak son derece kişiselleştirilmiş satış odaları oluşturmasına yardımcı olan, yapay zeka destekli bir dijital satış odası yazılımıdır. Dealintent ile alıcı kişiliğini ortaya çıkarmak, satış hattınızdaki yüksek niyetli anlaşmaları belirlemek ve alıcılarınızla etkileşimi artırmak için yapay zekayı kullanabilirsiniz. Bir b2b satış ekibinin parçasıysanız Dealintent'i şu amaçlarla kullanabilirsiniz: Anlaşmaları zenginleştirin: Yapay zekanın yardımıyla alıcılarınız hakkındaki profesyonel ve kişilik öngörülerini keşfedin. Dealintent, LinkedIn veya web gibi birden fazla platformda arama yapma ihtiyacını ortadan kaldırır ve ilgili alıcı iletişimini ve şirket içgörülerini saniyeler içinde kullanımınıza sunar. Dijital satış sunumları oluşturun: Dealintent, e-posta eki olarak gönderilen satış sunumlarını markalı ve kişiselleştirilmiş etkileşimli dijital satış odası sunumlarıyla değiştirir. Dijital satış odaları olarak paylaşılan satış sunumları, satış ekiplerinin alıcılarla ortak bir satış eylem planı paylaşmasına, alıcı faaliyetlerini ve paylaşımlarını takip etmesine ve daha iyi dönüşümler için alıcıyla sohbet, aramalar ve toplantılar aracılığıyla sürekli iletişim halinde kalmasına olanak tanır. Tahmin doğruluğunu artırın: Dealintent, satış ekiplerinin, alıcı etkinliğine, teklif paylaşımlarına, satış ortak eylem planının tamamlanmasına ve daha fazlasına dayalı olarak alıcının niyetini belirlemesine yardımcı olur. Bu, alıcı faaliyeti ve etkileşim düzeyine dayalı daha güçlü satış tahminlerine olanak tanır.
oppwiser
oppwiser.com
Oppwiser, yapay zekayı kullanarak müşteri adayı araştırmasını ve önceliklendirmeyi otomatikleştiren bir satış zekası platformudur. Oppwiser platformu, web üzerindeki milyarlarca alıcı sinyalini sürekli olarak izliyor, satın almaya hazır hesapların keşfini otomatikleştiriyor ve doğru karar vericilere doğru zamanda ulaşmaya yardımcı oluyor.
Regie.ai
regie.ai
Regie.ai, işletmeler için satış araştırma süreçlerini kolaylaştırmak ve optimize etmek için tasarlanmış yapay zeka tabanlı bir araçtır. Regie.ai, ana işlevleri arasında, halihazırda CRM sisteminizde bulunmayanlar bile, hedef hesapların ve ilgili kişilerin otomatik olarak tanımlanmasını ve etkileşime geçmesini kolaylaştırmak için Üretken Yapay Zeka'dan yararlanır. Araç, mesajlaşmayı her alıcı için markaya özgü ve bağlamla daha alakalı hale getirmeyi, böylece daha etkili erişim ve etkileşime yol açmayı amaçlıyor. Regie.ai ayrıca aktif satın alma döngüleri sırasında daha kesin hedefleme sağlamak için katılım ve niyet verilerine dayalı olarak sosyal yardıma öncelik veriyor. Bu aracın benzersiz bir özelliği, alıcı etkileşim düzeylerine bağlı olarak desteğin yoğunluğunu değiştirebilmesidir. Sonuç olarak, etkileşimi yüksek alıcılar tutarlı bir iletişim akışı alırken, etkileşimde olmayan potansiyel müşteriler satışa hazır olana kadar daha yavaş bir hızda beslenir, böylece veri tabanınızın sağlığı korunur ve toplantı süresine geçiş süresi iyileştirilir. Regie.ai, ek insan kaynağına veya üçüncü taraf dış kaynak kullanımına ihtiyaç duymadan günün her saati çalışan sanal Satış Geliştirme Temsilcileri (SDR'ler) olarak kavramsallaştırılabilir. Platform, soğuk giden, LinkedIn etkileşimi, satış geliştirme, Gelen potansiyel müşteri yanıtı, gelen giden giden, müşteri genişletme ve daha fazlası gibi çeşitli kullanım örneklerini destekler. Ayrıca araç, satış ekibi toplantılarının rezervasyonunu otomatikleştirmeye yardımcı olmak için temel RevTech sistemleriyle entegre olarak gelir operasyonları stratejinizi basitleştirir.
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo (NASDAQ:ZI), işletmelerin müşterilerini bulmasına, kazanmasına ve büyütmesine yardımcı olan pazara açılma platformudur. ZoomInfo, dünya çapında 35.000'den fazla şirkete doğru, gerçek zamanlı veriler, öngörüler ve teknoloji sunuyor. İşletmeler verimliliği artırmak, satış ve pazarlama ekiplerini uyumlu hale getirmek ve teknoloji yığınlarını birleştirmek için verilerini ve platformunu kullanıyor. Sektör lideri GDPR ve CCPA uyumluluğu ve çok sayıda veri güvenliği ve gizlilik sertifikasıyla veri gizliliğinde tanınmış bir liderdir. Uzmanlık Alanları: GTM platformu, GTM stratejisi, satış zekası, konuşma zekası, pazarlama zekası, satış katılımı, iletişim verileri, amaç verileri, potansiyel müşteri yaratma, gelişmiş potansiyel müşteri bulma, iş bilgileri, iş bağlantıları, hesap tabanlı pazarlama (ABM), veri doğruluğu, veritabanı Hijyen ve veri düzenleme.
Writecream
writecream.com
Writecream, Google reklamları, açılış sayfaları, ürün açıklamaları, blog gönderileri, sosyal medya ve daha fazlası için sizin için metin yazmak amacıyla gelişmiş makine öğrenimini kullanan yenilikçi, yapay zeka destekli bir pazarlama aracıdır. Ayrıca, Outbound pazarlama kampanyaları için ilgi çekici, kişiselleştirilmiş tanıtımlar oluşturmak amacıyla Writecream'i kullanabilirsiniz.
truebase.io
truebase.io
Ekiplerin daha hızlı potansiyel müşteri bulmasına ve daha akıllıca bağlantı kurmasına olanak tanıyan bir B2B satış zekası platformu. İnternet üzerinden sinyalleri toplayan eşleştirme motorumuz, en iyi müşterilerinize göre yüksek kaliteli potansiyel müşterileri tespit eder. Diğer platformların aksine Truebase, anlaşmaların daha hızlı sonuçlandırılmasında rol oynayan kilit paydaşları belirliyor. Truebase ayrıca ekibinizin profesyonel ağından sıcak tanıtım fırsatlarını ortaya çıkararak anlaşmaların sonuçlandırılmasına da yardımcı olur. Truebase, NLP ve makine öğrenimini kullanarak, size benzeyen hedef kitlenize benzeyen ve satın alma yeteneğinin sinyallerini veren şirketleri bulur.
Draup
draup.com
Draup, hem İK hem de satış liderleri için tasarlanmış yapay zeka destekli bir platformdur. İK liderleri için iş gücü planlamasını, yetenek alımını ve beceri gelişimini destekleyecek derin bilgiler ve veriler sunar. İK liderleri, gerçek zamanlı yetenek verileriyle sektör trendlerini anlayabilir, yetenek hatları geliştirebilir ve yeniden beceri kazandırma stratejileri oluşturabilir. Draup ayrıca gelecekteki iş gücü ihtiyaçlarının planlanmasına yardımcı olmak için yeni ortaya çıkan roller, yetenek noktaları ve talep edilen beceriler hakkında bilgiler sağlar. Draup, satış liderleri için temel alıcı bilgilerinin ötesine geçen satış zekası araçları sunar. İlgi, teknoloji ihtiyaçları ve dış kaynak kullanımı ilişkilerine dayalı olarak potansiyel müşterilerin mikro hedeflenmesine olanak tanır. Draup ayrıntılı hesap raporları ve paydaş haritalaması sağlar ve hedeflenen satış stratejileri için doğru karar vericilerin belirlenmesine yardımcı olur. Aynı zamanda satış ekiplerinin çeşitli sektörlerde yeni hizmet sağlayıcı fırsatlarını keşfetmesine de yardımcı olur. Draup, yapay zeka, makine öğrenimi (ML) ve doğal dil işleme (NLP) uzmanları tarafından yapay zeka odaklı analizi insan iyileştirmeyle birleştirerek oluşturulmuştur. Platform, milyonlarca veri noktasına dayalı hiper-hedefli öngörüler sunarak güncel ve doğrulanmış verilerle desteklenen eyleme geçirilebilir stratejiler sağlar. Draup'un verileri, tarafsız bilgi sağlamak amacıyla uzman araştırmacılar ve analistler tarafından incelenir. Platform, değişen ihtiyaçlara yanıt vermek için hızlı katılım, sürekli destek ve çevik dağıtım özellikleri sunar. Neredeyse gerçek zamanlı veri yenileme, esnek dağıtım modelleri ve öngörülebilir ücretler sunar. Draup, kurumsal çözümlere kusursuz entegrasyon için platformuna, özel raporlara ve veri dışa aktarma/REST API'lerine çok kanallı erişim sağlar. Genel olarak Draup, yetenek ve satış ekiplerini veriye dayalı kararlar alma ve dünya çapındaki işletmelerde gelir artışını hızlandırma konusunda desteklemeyi amaçlamaktadır.
Collective[i]
collectivei.com
Üretken, aydınlanmış satış ekipleri daha akıllı çalışır ve daha fazla kazanır. Kolektif[i] verilerinizi, kişilerinizi ve süreçlerinizi uyumlu hale getirmeye yönelik bütünsel bir yaklaşımdır. Biz buna Müşteri İlişkileri Optimizasyonu diyoruz. Verilerinizden her şeyi, satış ekibinizin nasıl çalıştığını ve gerçekleştirilen etkinlikleri hayal edin; yığınınızdaki mevcut satış araçlarını kullanarak çalışarak daha verimli hale gelin. Satış operasyonları ve pazarlama için Collective[i] temiz, kapsamlı ve otomatik veri toplama olanağı sağlar. Robotik Süreç Otomasyonu (RPA) kullanılarak, etkinlikler satış ekiplerinin kullandığı çalışma araçlarından (e-posta, takvim vb.) otomatik olarak yakalanır, kişileri, şirket adlarını vb. güncellemek için temizlenir ve patentli teknolojimiz ve kapsamlı teknolojimiz kullanılarak CRM'ye otomatik olarak giriş yapılır. ağ. Hiçbir veri veya değerli zaman kaybı yaşanmaz, günlüğe kaydedilen verilerin kalitesi katlanarak artar ve kurumsal üretkenlik %20-30 oranında artar. Collective[i], güncel olmayan kişileri ve hedef potansiyel bilgileri otomatik olarak düzelterek CRM verilerinin sürekli uygunluğunu korur. Satış yönetimi için Collective[i], her fırsatta şeffaflık ve AI/ML odaklı zeka sunar. Artık uzun süreç incelemeleri veya çeyrek sonu sürprizleri yok. Yöneticiler gelir elde etmeyi güvenle taahhüt edebilir, önemli fırsatları istedikleri zaman inceleyebilir ve faaliyetlerinin hacmi ve kalitesi hakkında tam görünürlük sağlayarak olağanüstü yetenekleri daha iyi yönetebilir ve elde tutabilir. Collective[i], Collective[i]'in geniş ağına dayalı olarak alıcılar hakkında AI/ML tarafından oluşturulan istihbaratla yöneticilere güç verir. Satış profesyonelleri için Collective[i], her alıcının yolculuğu boyunca rehberlik sunar, AI/ML odaklı yönlendirmelerin yanı sıra, satışları hızlandırmaya ve kazanma oranlarını artırmaya yardımcı olabilecek sosyal ve iş ağlarının üyelerini vurgulamanın yanı sıra, nereye ve kime odaklanılacağına dair yönlendirmeler sunar. Collective[i]'in teknolojisi dönüşümseldir ve modern satış organizasyonu için teknoloji yığınının önemli bir parçasıdır.
SetSail
setsail.co
SetSail, satış etkinliği yakalamayı otomatikleştiren, gelir istihbaratı sağlayan ve daha fazla gelir elde etmek için satış performansını artıran bir satış veri platformudur.
xiQ
xiqinc.com
xiQ'nun Kişilik Odaklı Satış ve Pazarlama Platformu™, alıcıların zihniyetini ve satın alma kararlarını etkileyen faktörleri anlamak için sinir bilimini, psikolojiyi ve yapay zekayı birleştirir. Ödüllü, tescilli yapay zeka platformumuz, kişilik analizleri, kapsamlı hesap istihbaratı ve gerçek zamanlı, özenle seçilmiş içeriği ekibinizin parmaklarının ucuna getirerek güven oluşturmalarını ve anlaşmaları daha hızlı tamamlamalarını sağlar. Büyük kurumsal müşterilerimiz, hedef kitleleriyle geleneksel pazarlama kanallarına kıyasla 10 kat daha iyi etkileşime girdi, binlerce saatlik araştırma süresinden tasarruf etti ve %24'e kadar daha yüksek yakın kazanma oranları elde etti. XiQ'nun tescilli yapay zeka destekli platformunun temel yetenekleri: * Bire bir satış taktikleri için kişiliğe dayalı bilgiler * 10 kat etkileşimi artıran SmartSourced Content™* Her etkileşimi kişiselleştirmek için birinci taraf amaç verileri ve gelişmiş analitik * Instasites (kişiselleştirilmiş deneyimler için tasarlanmış mikro siteler) * Saniyeler içinde derlenen kapsamlı hepsi bir arada şirket profilleri * Satış tetikleyicileri ve doğrudan gelen kutunuza gerçek zamanlı uyarılar * Outlook, Salesforce, MS Teams ve sosyal medya entegrasyonu xiQinc.com'da xiQ'yu deneyimleyin.
EverReady
everready.ai
Satış posta kutuları altın madeni gibidir. Şirketler, satışların potansiyel müşteriler ve müşteriler hakkında sahip olduğu bilgilerin miktarının ve kalitesinin farkında değiller. EverReady, satış temsilcilerinin posta kutularında, ajandalarında ve telefonlarında atıl durumda bulunan ve şirketin faydalanmadığı işle ilgili tüm verileri CRM'de otomatik olarak alan otonom ve akıllı bir çözümdür. Satış ve pazarlama operasyonlarınız için yüksek nitelikli kişiler edinin ve iş bilginizi güvence altına alın
Attention
attention.tech
Attention, satış departmanlarının performansını artırmak için tasarlanmış özel bir Yapay Zeka (AI) platformudur. Analiz, eğitim ve verimlilik için çeşitli araçlar sağlayan, CRM'nizin ve satış ekiplerinizin yeteneklerini artırmayı amaçlayan bir araçtır. Attention, değerli bilgiler sağlamak, satış performansının ve müşteri tercihlerinin daha iyi anlaşılmasını kolaylaştırmak için müşteri konuşma verilerini toplar ve analiz eder. Satış temsilcilerinin performans analizlerini ve iyileştirmelerini kolaylaştırmak için satış eğitim araçları sunar. Dikkat aynı zamanda gelir ekipleri için CRM görevlerini otomatikleştirerek idari görevleri azaltır ve satış liderleri için satış döngülerinin kısaltılmasına yardımcı olur. Ayrıcalıklı bir özellik, satış temsilcilerinin CRM'lerini otomatik olarak doldurmalarına yardımcı olarak manuel girişte önemli ölçüde zaman tasarrufu sağlar. Tüm etkinliklerin yerel düzenlemelere uygun olmasını sağlayan son derece sezgisel bir uyumluluk özelliği sergiliyor. Ayrıca araç, satış temsilcisi faaliyetlerini kapsamlı bir şekilde analiz ederek satış tahminlerini iyileştirme avantajı sağlar. Ayrıca Attention, konuşmaların bağlamını anlayarak takip e-postalarının otomatikleştirilmesine yardımcı olur. Bu yeteneklerin yanı sıra, Attention, kullanıcıların yapay zekanın her çağrının daha önemli yönlerini izlemesini sağlayacak özel tetikleyiciler ayarlamasına olanak tanır ve böylece etkili karar alınmasına olanak tanır. Anlaşmaları kazanma veya kaybetme nedenlerini belirlemek, müşteri kaybetme nedenlerini sıralamak, yüksek performanslı temsilciler hakkında bilgi sağlamak ve potansiyel müşterilerin ortak itirazlarını anlamak gibi temel özellikler, onu satış odaklı organizasyonlar için sağlam bir platform haline getiriyor.
Zoho CRM Plus
zoho.com
Zoho CRM Plus, satış, pazarlama ve destek ekiplerinizin tek bir arayüzde tek bir ekip halinde çalışmasını sağlayan birleşik bir CX platformudur.
Drift
drift.com
Alıcı deneyimi ve Konuşmaya Dayalı Yapay Zeka şirketi Drift®, işletmelere her seferinde bir konuşma yaparak daha ilgi çekici müşteri deneyimleri yaratma konusunda ilham veriyor. İnsan odaklı, yapay zeka destekli platformu, her temas noktasında kişiselleştirilmiş deneyimler ve öneriler sunmak için alıcıları dinler, anlar ve onlardan öğrenir. Drift, yapay zekanın insanların sohbetleri ilişkilere dönüştürmesi için çalıştığı bir dünya yaratıyor. Drift, dünya çapında binlerce müşterinin konuşma verilerini ve alıcı davranışlarını daha derin ilişkilere, daha fazla satış hattına ve daha fazla gelire dönüştürmesine yardımcı oluyor. Konuşmalı Pazarlamada öncü olan şirket, B2B satın alma sürecindeki aksaklıkların ortadan kaldırılmasına yardımcı olmak için 2015 yılında kuruldu. Alıcı beklentileri artmaya devam ettikçe ve yapay zeka, anlamlı müşteri yolculuklarını geniş ölçekte güçlendirmede merkezi hale geldikçe, Drift, yarattığı kategoriyi bozuyor.
Fireflies.ai
fireflies.ai
Ateşböcekleri, toplantılar sırasında notların yazılmasına, özetlenmesine ve eylemlerin tamamlanmasına yardımcı olan bir yapay zeka sesli asistanıdır. Yapay zeka asistanımız Fred, Hubspot, Slack, Trello, Asana, Salesforce ve daha fazlası gibi iş uygulamalarının yanı sıra Zoom, Google Meet, Webex ve Microsoft Teams gibi dünyanın önde gelen tüm web konferans platformlarıyla entegre olur. Kaydet: Tüm önemli web konferansı platformlarındaki toplantıları anında kaydedin. Ateşböceklerini davet edin veya otomatik olarak yakalamasını sağlayın. Metne Dönüştür: Ateşböcekleri, yüklediğiniz canlı toplantıların veya ses dosyalarının metnini yazabilir. Transkriptlere göz atın ve aynı anda sesi dinleyin. Özetle: AI Süper Özetler size ayrıntılı toplantı genel bakışları, ana hatlar, toplantı notları, anahtar kelimeler ve eylem öğeleri sunar. Tüm toplantıyı 5 dakika içinde hızla takip edin ve gözden geçirin! İşbirliği yapın: Ekip arkadaşlarınızın kolayca inceleyebilmesi için çağrılara yorumlar ekleyin ve önemli anları işaretleyin. Arama: Bir saatlik aramayı 5 dakikadan kısa sürede inceleyin. Eylem öğelerine, tarihlere, metriklere ve diğer önemli konulara göre filtreleyin. Bütünleştirin: Toplantı notlarınız, transkriptleriniz ve kayıtlarınız, halihazırda kullanmakta olduğunuz araç ve platformlarla otomatik olarak senkronize edildiklerinde daha değerli olur. Toplantı notlarını, transkriptleri ve kayıtları Salesforce, Hubspot, Slack, Zapier ve çok daha fazlası gibi CRM ve işbirliği uygulamalarınıza kaydedin. Analiz Et: Konuşma Zekası, konuşma süresi, konu eğilimleri, duyarlılık ve çok daha fazlası hakkında öngörüler üretir. Konuşma zekası paketi, çağrılarda neyin işe yarayıp neyin yaramadığını belirlemenize olanak tanır. Analizler, satış ekibinize daha fazla anlaşma yapması için koçluk yapmanıza yardımcı olur. Aday görüşmelerindeki eğilimleri belirleyerek işe alım uzmanlarınızın en iyi yetenekleri daha hızlı işe almalarına yardımcı olurlar. Kuruluşunuzun tamamı müşterinizin sesine kulak vererek daha iyi ürünler geliştirebilir. Müşteri ve ekip etkileşimlerinden hangi mesajlaşmanın işe yarayıp neyin yaramadığını keşfedin.
Vowel
vowel.com
Vowel, yapay zeka destekli bir video konferans ve toplantı aracıdır. Yapay zeka destekli toplantı özetleriyle Vowel, basit, güvenli ve güvenilir bir deneyimle her toplantıyı daha kapsayıcı ve değerli hale getirir. Toplantılara ev sahipliği yapın, kaydedin, yazıya dökün, kırpın, arayın ve paylaşın; eklenti gerekmez! Temel özellikler: - Telefonu kapattığınızda anında erişilebilen yapay zeka destekli toplantı özetleri - Yapay zeka destekli eylem öğeleri (gerçek zamanlı olarak önerilir) - Toplantılar için MeetingGPT, yapay zeka destekli Soru-Cevap - Catch Me Up toplantı özetleri - Keyifli görüntülü toplantılara ev sahipliği yapın tarayıcınız - Ücretsiz bir planda bile tek tıklamayla kaydedin ve yazıya dökün - Gündemler ve toplantı notları üzerinde gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın (eylem öğeleri dahil) - Tüm toplantı içeriğinizde şimdiye kadar söylenen her kelimeyi arayın - Zapier entegrasyonu - Toplantıyı klipleyin Anlar ve anında bağlam için paylaşın - Konuşma süresi izleme, emojiler, el kaldırma ve daha fazlasıyla toplantıları daha kapsayıcı hale getirin Vowel'ı bugün ücretsiz deneyin!
Staircase AI
staircase.ai
Staircase AI, Müşteri İlişkileri Zekasına öncülük ediyor. Platformu, milyonlarca müşteri etkileşimini analiz etmek ve bunları çıplak gözle tespit edilmesi imkansız olan eyleme geçirilebilir insan içgörülerine dönüştürmek için yapay zekadan yararlanıyor. Şirketler gürültüyü azaltmak ve NRR'lerini iyileştirmek için Staircase AI'ya güveniyor. Staircase AI, derin insan sinyallerini ortaya çıkarır ve müşteri sağlığını, duyarlılığını, yolculuk olaylarını, riskleri ve fırsatları ortaya çıkarır. En son teknolojisi, e-postalar, sohbetler, Slack etkinliği, görüntülü aramalar ve daha fazlası dahil olmak üzere tüm müşteri etkileşimlerini analiz eder. Daha sonra paydaş değişiklikleri, olumlu veya olumsuz duygu eğilimleri, sorunlu konular ve daha fazlası gibi ilişkiye dayalı içgörüler oluşturmak için insan sinyallerini birbirine bağlar. Mevcut ürün analitiğiyle bir araya getirilen insan analitiği, müşteriyi geniş ölçekte büyütmek ve kayıplarla mücadele etmek için tam olarak anlamak için eksik olan unsuru sağlar.
Pocus
pocus.com
Pocus, verileri gelire dönüştürür. En iyi fırsatlara öncelik vermek ve hızlı aksiyon almak için ekibinizin ihtiyaç duyduğu tüm ürün kullanımı ve niyet sinyallerini birleştirin. Pocus, ekibinizin en iyi tahminine (yeni logolar eklemek veya mevcut logoları genişletmek) değil, gerçek satın alma sinyallerine dayalı bir satış hattı oluşturmanıza yardımcı olur. Pocus ile Asana, Canva, Miro ve Loom'daki pazara açılma ekipleri, anlaşmaları güvenle bulup kapatmak için verileri inceleyerek haftada 10 saatten fazla tasarruf ediyor.
Icereach
icereach.com
Icereach ile 10 kat daha fazla dönüşüm elde edin ve mesajları geniş ölçekte kişiselleştirin. LinkedIn desteği için en güvenli bulut tabanlı otomasyon aracı.
LinkedCamp
linkedcamp.com
LinkedCamp gibi en Güvenilir LinkedIn Otomasyon Aracını seçin ve potansiyel müşteri bulmayı kolaylaştırın. Bugün 14 günlük ücretsiz denemenin keyfini çıkarın. Kayıt olun ve satışlarınızı artırın.
Clay
clay.com
Clay, 50'den fazla veri sağlayıcının, gerçek zamanlı kazımanın ve yapay zekanın gücünü birleştirerek kullanıcıların yaratıcı fikirlerini ölçeklendirmelerine olanak tanıyan bir yapay zeka aracıdır. Clay ile kullanıcılar, bireysel alıcılara özel kişiselleştirilmiş kampanyalar göndererek daha fazla toplantı ayarlama şansını artırabilir. Clay, etkili giden kampanyaları desteklemek için bir dizi özellik ve işlevsellik sunar. Kullanıcılar, iş listeleri, teknoloji yığını ayrıntıları ve en son haberler gibi potansiyel müşteriler hakkında ilgili bilgileri toplamak için geniş bir veri sağlayıcı ağına erişebilir. Clay ayrıca kullanıcıların, uzaktan politikalar veya SOC II uyumluluğu gibi şirketlerin belirli özelliklerini belirlemelerine ve web sitelerinde anahtar kelimeler aramalarına da olanak tanır. Araç, kapsamlı bir iletişim veritabanına erişim sağlayarak kullanıcıların e-postaları ve telefon numaralarını bulmasına olanak tanır. LinkedIn profilleri, Twitter profilleri ve yerel işletme listeleri dahil olmak üzere çeşitli kaynaklar. Clay, popüler CRM platformlarıyla bütünleşerek kullanıcıların otomatik potansiyel müşteri bulma ile CRM yeteneklerini güçlendirmelerine olanak tanır. Kullanıcılar ayrıca kişiselleştirilmiş e-postalar oluşturmak, mesaj yazmak ve şirket araştırmasını otomatikleştirmek için Clay'in yapay zeka özelliklerinden yararlanabilirler. Araç, potansiyel müşterileri zenginleştirme, iş değişikliklerini bulma ve anahtar kelimelere ve diğer kriterlere göre potansiyel müşterileri puanlamaya yönelik özellikler sunar. 50.000'den fazla önde gelen ekip Clay'e güveniyor ve kullanıcıların yeteneklerini ilk elden deneyimlemeleri için 14 günlük bir pro deneme sunuyor. Çok yönlülüğü ve işlevsellik yelpazesiyle Clay, kullanıcılara giden kampanyalarını optimize etme ve potansiyel müşteri yaratma süreçlerini kolaylaştırma gücü verir.
Warmly
warmly.ai
Warmly, KOBİ büyüklüğündeki gelir ekipleri için özel olarak oluşturulmuş ilk otonom satış düzenleme platformudur. Platform, dönüşüme hazır web sitesi ziyaretçilerini belirlemek, takip etmek ve onlarla bağlantı kurmak için satış etkinleştirme araçlarından, B2B amacından ve zenginleştirme araçlarından meta verileri düzenler. Warmly, verileri otomatik olarak toplayarak ve çeşitli platformlardan gelen öngörüleri entegre ederek, satış ekibi için nitelikli görüşmeler sağlamak üzere bir sonraki en etkili adımı düzenler. Sıcak bir şekilde gelir ekibinizin pazardaki fırsatları daha erken tespit etmesine yardımcı olur. Onları daha hızlı ilerletin. Ve her çeyrekte ardışık düzen hedeflerinize ulaşın. Yapay Zeka Sıcak Potansiyel Müşteriler Platformu, web sitenizdeki, giden ve CRM'deki satın alma niyeti sinyallerini izleyerek satış hattınızı aydınlatır. Daha sonra bu boru hattını sıcak ve ilgi çekici yollarla kapatmanıza yardımcı olurlar. Ayrıca, ücretsiz satış araçları paketi, ödüllü Essential Zoom Uygulaması ile ekibinizin Takviminizde ve Zoom'da potansiyel müşteriler veya müşterilerle daha iyi bağlantı kurmasına yardımcı olur.
Nutsales
nutsales.co
Nutsales nedir? Nutsales, ölçeklenebilir bir insan ekibi tarafından desteklenen yapay zeka odaklı bir CRM platformudur. Satış, Müşteri Desteği, İnsan Kaynakları vb. için Gmail Entegrasyonu ile ardışık düzenleri özelleştirerek, birden çok posta kutunuzu etkileşimli dönüşüm hunileri haline getirebiliriz. Segmentasyon kriterlerini veya hepsini bir kez denemeyi göz önünde bulundurarak gelişmiş algoritmalar kullanarak potansiyel müşteri atamasını otomatikleştirin. Gerçek zamanlı işbirliği, etiketleme ve yorum ile ekip iletişimini güçlendirin Gelen veya giden müşteri adaylarından yeni potansiyel müşteriler edinin, anında entegre olun ve etkileşime geçin Nutsales ile hiçbir müşteri konuşmasının gözden kaçmamasını sağlayacak 7/24 bir ekibiniz olacak.
Leadgenerator.io
leadgenerator.io
Leadgenerator.io: Büyüme Odaklı Ekipler için B2B Müşteri Adayı Yaratmayı Dönüştürüyor Satış, pazarlama ve operasyon profesyonelleri için müşteri adayı yaratma sürecini yeniden tasarlayan ve otomatikleştiren yenilikçi B2B potansiyel müşteri yaratma platformu Leadgenerator.io'yu keşfedin. En son teknolojiye sahip platformumuz, günümüzün rekabet ortamında başarılı olmanız için gerekli araçları sunar. Temel Özellikler: Hassas liste oluşturma: Hedeflenen potansiyel müşteri listelerini zahmetsizce oluşturun. Özel e-postalar: Üstün etkileşim oranları için yapay zeka odaklı kişiselleştirmeden yararlanın. Otomatik sosyal yardım ve takipler: Her fırsattan yararlanmak için sosyal yardım stratejinizi optimize edin. Satış rehberliği ve eğitimi: Ekibinizin yeteneklerini geliştirin ve daha fazla anlaşma sağlayın. Taktiksel destek araçları: Hedefe etkili bir şekilde ulaşmak için satış yaklaşımınızı uyarlayın. Satış Geliştirme Temsilcileri (SDR'ler), Hesap Yöneticileri (AE'ler) ve pazarlamacılar düşünülerek tasarlanan Leadgenerator.io, potansiyel müşteri yaratma çabalarında devrim yaratmak isteyen büyüme odaklı ekipler için mükemmel bir çözümdür.
Salesforge
salesforge.ai
Soğuk e-posta şablonlarına veda edin ve programlı soğuk e-posta desteğine merhaba deyin! Salesforge, e-posta teslimatınızı korurken soğuk e-posta erişimini geniş ölçekte kişiselleştirme ihtiyacını karşılayarak her satış ekibine hedeflerine ulaşma konusunda en yüksek olasılığı veren, hepsi bir arada süper bir satış yürütme uygulamasıdır. Kritik satış etkinliklerine karar vermek için makine öğrenimi, her dilde mesajlaşmayı geliştirmek ve çeşitli satış noktası çözümlerine olan ihtiyacı ortadan kaldırmak, dolayısıyla üstün dönüşüm oranları sağlamak.
EngageTech
engagetech.io
Benzersiz Satış İstihbaratı platformumuz ve birinci sınıf SDR Hizmetlerimiz aracılığıyla müşterilerimizin daha kaliteli, öngörülebilir bir satış hattına sahip olmalarını sağlıyoruz. EngageTech platformu, dünya çapındaki SDR ve Satış ekiplerinin pazardaki hesapları ve görüşmeye hazır B2B teknolojisi alıcılarını belirlemesine olanak tanır. Güncel, uyumlu B2B şirket bilgileri ve doğru teknoloji alıcısı iletişim ayrıntılarını (iş unvanı, doğrudan aramalı telefon numaraları, e-posta vb.) içeren dinamik, aranabilir bir veritabanı, pazardaki hesapları ve teknoloji alıcılarını, olma olasılıklarına göre akıllıca sıralar. konuşmaya açıktır. Saatlerce süren SDR araştırma süresini kısaltan ve dışarı yönelik araştırma faaliyetlerini optimize eden EngageTech, önde gelen satış etkileşimi ve CRM platformlarıyla entegre olmanın yanı sıra, platform aracılığıyla potansiyel müşterilere doğrudan ulaşmayı da mümkün kılıyor. Veritabanımız, dünyanın dört bir yanındaki teknoloji alıcılarına yapılan 50.000'den fazla haftalık dış aramayla desteklenmektedir; bu, SDR'lerin, olumlu görüşmeler için gerekli bilgilerle donatılmış olarak doğru zamanda doğru hesaplara ve alıcılara ulaşmaya odaklanmasını sağlayan benzersiz istihbaratı ortaya çıkarmamıza olanak tanır. Sadece bizim sözümüze güvenmeyin; 50'den fazla incelememizi okuyun ve müşterilerimizin neler söylediğini görün. Dış Kaynaklı SDR hizmetlerimiz hakkında daha fazla bilgi edinmek isterseniz lütfen web sitemizi inceleyin.
Freshsales
freshworks.com
Bağlam odaklı satışlarla gelirinizi hızlandırın Freshsales ile etkileşimi kişiselleştirin, satış döngünüzü kısaltın ve işinizi büyütün Her ölçekteki işletmeye yönelik özelliklerle dolu ürün paketi. Ekiplerinizin seveceği yenilenen bulut yazılımı. Destek | Satış | ITSM | Bulut PBX
Zopto
zopto.com
Çok Kanallı Satış Desteği,Otomatik Pilotta Büyüme Binlerce müşterinin potansiyel müşteri bulma çabalarını basitleştirmesine ve LinkedIn ve E-postadaki çoklu dokunmatik Akıllı İş Akışlarını kullanarak işlerini ölçeklenebilir ve öngörülebilir bir şekilde büyütmelerine yardımcı oluyoruz.
Humanlinker
humanlinker.com
Humanlinker, geniş ölçekte hiper kişiselleştirmeyi mümkün kılarak satış etkileşimlerini geliştirmek için tasarlanmış, yapay zeka destekli gelişmiş bir araçtır. Araç yakın zamanda 2,5 milyon euro toplayarak MyProfilia'yı satın aldı ve yeni bir Chrome uzantısı başlattı. Humanlinker'ın en önemli özelliklerinden biri, satış ekiplerinin sosyal yardım çabaları için kişiselleştirilmiş buz kırıcılar oluşturmasına yardımcı olan Yapay Zeka Üretken Metin Yazarlığı yeteneğidir. Bu buz kırıcılar, potansiyel müşterilerin doğuştan gelen kişilik özelliklerine dair içgörü sağlayan DISC Kişilik Analizi temel alınarak oluşturulmuştur. Bu analiz, satış profesyonellerinin potansiyel müşterilerle etkili bir şekilde iletişim kurmasına, güven oluşturmasına ve pazarlık yapmasına yardımcı olur. Humanlinker ayrıca satış ekiplerinin hedef hesapları ve bu hesaplardaki bireyleri daha derinlemesine anlamalarına olanak tanıyan 360° Hesap ve Kişi İstihbaratı sunmaktadır. Bu istihbarat, LinkedIn ve Twitter gibi sosyal medya platformlarının yanı sıra podcast'ler, röportajlar ve makalelerden alınan bilgileri içerir. Araç, Salesforce, Hubspot, Salesloft ve Outreach gibi popüler CRM platformlarıyla sorunsuz bir şekilde bütünleşerek satış ekiplerinin mevcut verilere ve iş akışlarına erişmesine ve bunlardan yararlanmasına olanak tanır. Humanlinker, potansiyel müşteri bulma ve satış süreçlerini optimize etmek isteyen satış ekiplerine yöneliktir. Çeşitli kaynaklardan gelen bilgilerden yararlanan güçlü kişiselleştirme anahtarları sağlayarak satış profesyonellerinin daha fazla toplantı rezervasyonu yapmasına ve satış döngüsünü kısaltmasına yardımcı olur. Araç aynı zamanda yapay zeka tarafından oluşturulan öneriler ve tavsiyeler sunarak toplantı hazırlığına da yardımcı oluyor ve satış temsilcilerinin her toplantıda daha büyük bir etki yaratmasına olanak tanıyor. Genel olarak Humanlinker, satış ekiplerine tüm kanallardaki etkileşimlerini kişiselleştirme yetkisi vererek satış sonuçlarının iyileşmesini ve verimliliğin artmasını sağlar.
Gong.io
gong.io
Daha Fazlasını Gör. Daha Fazlasını Anlayın. Daha Fazla Kazanın. Gelir İstihbaratı Platformu (Gong tarafından), iş verimliliğini artırmak, karar alma sürecini geliştirmek ve gelir artışını hızlandırmak için kuruluşları müşteri etkileşimlerini doğru bir şekilde anlayarak dönüştürür. Şirketlerin tüm müşteri etkileşimlerini tek bir entegre platformda yakalamasına, anlamasına ve bunlara göre hareket etmesine olanak tanır. Gong'un Gelir İstihbaratı Platformu, görünürlüğü artırmak, karar almayı yönlendirmek ve kuruluşlardaki stratejileri uyumlu hale getirmek amacıyla müşteri etkileşimlerini doğru bir şekilde anlamak için özel ve patentli yapay zeka teknolojisini kullanır. başarılı sonuçlar elde edin. Morningstar Inc., LinkedIn, Shopify, Slack, SproutSocial, Twilio ve Zillow gibi binlerce yenilikçi şirket müşteri gerçekliklerini güçlendirmek için Gong'a güveniyor. Gong, merkezi San Francisco Körfez Bölgesi'nde bulunan özel bir şirkettir. G2'nin yazılım kullanıcıları kitlesi, 2021 ve 2022 için 'En İyi 100 Yazılım Ürünü' listesinde Gong'u 1. sırada yer aldı. Gong ayrıca aşağıdakiler de dahil olmak üzere yedi ek G2 En İyiler listesinde de tanındı: En Yüksek Memnuniyet Ürünleri'nde 1. İlk 50'de 1. Kurumsal Ürünler En İyi 50 Orta Ölçekli Pazar Ürününde 1 Numara Satışa Yönelik En İyi Ürünler Küçük İşletme Ürünleri En Hızlı Büyüyen Ürünler Daha fazla bilgi için www.gong.io adresini ziyaret edin.
Mediafly
mediafly.com
B2B'nin gelir sağlamada ilk ve tek durağı Ekibinizin alıcılarla etkileşime geçmek, satıcıları hazırlamak, değeri ölçmek ve performansı sürekli olarak optimize etmek için ihtiyaç duyduğu her şey. Tek modüler platform — geniş ölçekte öngörülebilir gelir artışı sağlar.
Oliverlist
oliverlist.com
Oliverlist, her boyuttaki işletmenin e-posta erişimini otomatikleştirmesine ve satışlarını önemli ölçüde artırmasına olanak tanıyan hepsi bir arada bir araçtır. - Sosyal ağlar veya profesyonel dizinler gibi internetteki farklı kaynaklardan profesyonel e-postaları içe aktarın ve bulun. - Yapay zeka yoluyla otomatik takip ve otomatik yanıt işleme ile e-posta sosyal yardım kampanyaları planlayın - Ve son olarak, algoritmamızın, teklifinize en açık potansiyel müşterileri daha iyi seçmenize yardımcı olmasına izin verin.
Verse.ai
verse.ai
Verse.ai, yeni potansiyel müşterilerinizi anında Yapay Zeka Odaklı ve İnsan Gücüyle yapılan görüşmeler yoluyla satışa hazır fırsatlara dönüştüren bir potansiyel müşteri dönüşüm platformudur. Müşteri adaylarına milyarlarca dolar harcanıyor, ancak aslında yalnızca %27'sine yanıt veriliyor; Verse.ai, her işletmenin en acil sorunu olan müşteri adaylarına yanıt verme ve takip için fiili teknoloji çözümü olarak ortaya çıktı. Yalnızca Verse.io'nun çok yönlü potansiyel müşteri yanıtının aciliyeti nedeniyle potansiyel müşteri dönüşümü olasılığı 21 kat artar. Verse.ai, yenilikçi teknolojiyi endüstri uzmanlığıyla birleştirerek, ortalamanın altındaki çevrimiçi potansiyel müşterileri elemek için harcanan zamanı azaltmak için mükemmel formülü geliştirdi, böylece satış temsilcilerinin ciddi potansiyel müşterilere odaklanmalarını en üst düzeye çıkarmalarına ve dönüşüm oranlarını %300'e kadar artırmalarına olanak tanıdı. Platform abonelik esasına göre kullanılabilir. Verse.ai platformu tüm potansiyel müşteri türleri, kaynaklar ve CRM'lerle çalışır ve potansiyel müşterileri alınır alınmaz otomatik olarak yönlendirir. Verse.io, statik potansiyel müşteri etkileşimi çözümlerinin aksine, her müşteri adayıyla anında iletişime geçmek ve onları kapsamlı bir şekilde incelemek için otomasyon, insan dokunuşu ve kanıtlanmış komut dosyalarının mükemmel bir karışımını kullanır. Ayrıca Verse.io, satış ekiplerine lider katılım süreci üzerinde tam kontrol sağlar: özelleştirilmiş tercihler, gerçek zamanlı görüşme erişimi ve tüm etkileşim verilerini CRM'nize geri aktarma gücü. Potansiyel müşteri uygun görüldükten sonra satış temsilcisine geri iletilir. Bu devir, canlı transfer yoluyla veya doğrudan satış temsilcisinin takviminden alınan bir randevu aracılığıyla gerçekleştirilir. Verse.io, hem ruhen hem de ismen ekibinizin bir uzantısı olarak hareket eder. Sonuç olarak şirket ve potansiyel müşteri için kusursuz bir deneyim yaratılır.
Autobound
autobound.ai
Her gün gönderilen 320 milyar e-postayla her alıcının gelen kutusu doluyor. Son derece kişiselleştirilmiş ve alakalı olmak artık bir seçenek değil, bir zorunluluktur. Autobound, haberlere, rakip trendlerine, podcast'lere, sosyal medyaya, finansal raporlara, paylaşılan deneyimlere, hobilere ve daha fazlasına dayalı olarak anında son derece kişiselleştirilmiş e-postalar oluşturur. Yapay zeka asistanımız, yanıt oranınızı 2-3 kat artıracak şekilde 30+ dakikalık araştırma ve yazma sürecini otomatikleştirir. İlk kaydolduğunuzda, Autobound'un yapay zekası, hesabınız için başlangıç mesajını oluşturmak üzere şirketinizle ilgili genel bilgileri okur. Yeni kullanıcılar daha sonra kendi yazma stillerini oluşturabilir, analizleri açıp kapatabilir ve daha fazlasını yapabilir. Gmail, Salesloft, Outreach, Salesforce, Hubspot ve daha fazlasıyla entegrasyonlar sayesinde hayatınızı kolaylaştırmak için buradayız. Ücretsiz kullanıcılar günde 5 potansiyel müşteri için içerik yazabilir, Pro kullanıcıları ise sınırsız içerik kredisi alır. Autobound ayrıca satıcıların ve pazarlamacıların CSV yükleme yoluyla 1000'lerce potansiyel müşteri için son derece kişiselleştirilmiş içerik yazmasına olanak tanıyan bir Toplu İçerik teklifi de sunuyor. Herkes 30 saniyeden kısa bir sürede ücretsiz olarak son derece kişiselleştirilmiş içerik oluşturmaya başlayabilir! Bugün www.autobound.ai/sign-up-free adresinden kaydolun.
Structurely
structurely.com
Yapısal olarak işin geleceğinin yapay zeka ve insanlar arasındaki işbirliği olduğuna inanıyor. Angarya işleri otomatikleştirerek ve daha etkili sonuçlar üreterek en yüksek potansiyeli yerine getirir. Yapay zekamız (AI) satış döngülerinizi kısaltır ve sizin ve temsilcilerinizin daha fazla anlaşma yapmanıza yardımcı olur. 5.000'den fazla pazarlama ve satış ekibi, satış hattını oluşturmak ve gelir artışını hızlandırmak için Structurely'yi kullanıyor. Structurely, AI liderliğini nitelendirme ve geliştirme hizmetlerini aşağıdakiler dahil olmak üzere birçok sektöre sağlar: Gayrimenkul SaaS Otomotiv Structurely'nin 2016'daki kuruluşundan bu yana, uzmanlarımız farklı sektörlerden birçok işletmenin öncü kapanış hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olmayı başardı. İşletmenizi başarıya taşımanıza nasıl yardımcı olabileceğimiz hakkında daha fazla bilgi edinmek için bizi arayın! Konumumuz: 2712 Stange Rd. Ames, IA 50010 Telefon Numaramız: (810) 498-2498
Aptivio
aptiv.io
Gezegendeki en gelişmiş otomatik Ağ Satış Platformu, B2B şirketlerinin dönüşüm olasılığı en yüksek olan hesapları ve kapanmaya giden en kısa yolu keşfederek gelir artışlarını artırmalarına yardımcı olan Gerçek Alıcı Niyeti ile birleştirilmiştir. Aptivio'nun gelişmiş yapay zeka sinyalleri, alıcı döngüsünün her aşamasında bir fırsatın alıcı amacını belirler ve önceliklendirir; böylece gelir ekibiniz önemli potansiyel müşterilere odaklanır. Platformumuz, kullanımın ilk 60 gününde ortalama %25, 6 ay sonra ise %40 daha fazla satışa uygun potansiyel müşteri ekler. Aptivio'nun yapay zekasıyla üretim hattınızın maksimum potansiyelini ortaya çıkarın.
Lavender
lavender.ai
Lavender yapay zeka e-posta koçunuzdur Yanıt alan satış e-postalarını kolayca yazmak için ihtiyacınız olan her şeyi birleştirir. E-postanızda gerçek zamanlı yapay zeka destekli koçluk alın, potansiyel müşterinizi gelen kutunuzdan ayrılmadan araştırın, e-postalarının geçerli olduğunu doğrulayın, e-postanızın SPAM'a düşüp düşmeyeceğini kontrol edin, mobil ortamda nasıl göründüğüne bakın ve çok daha fazlasını yapın. Dünyanın en büyük şirketlerinin SDR'leri ve AE'leri, açık ve çift yanıtları artırmak için Lavender'ı kullanıyor. Bir yanıt alırsanız, bir toplantı ayarlama ve bir anlaşma yapma olasılığınız artar.
Signals
getsignals.ai
Signals, web sitenizde kimlerin olduğunu bilmenize ve satın almaya hazır ziyaretçilerle etkileşime geçmek için onların davranışlarından yararlanmanıza yardımcı olan bir potansiyel müşteri oluşturma ve Yapay Zeka Platformudur. Ziyaretçilerin form doldurmasına gerek kalmadan şirketlerin binlerce nitelikli yeni bağlantı bulmasına yardımcı olduk.
Avoma
avoma.com
Avoma, müşteriyle yüz yüze kalan ekipler için uçtan uca yapay zeka toplantı asistanıdır. Yapay zeka destekli teknolojisi, müşteriyle yüz yüze gelen ekiplerin önemli toplantıların öncesinde, sırasında ve sonrasında önemli müşteri bilgilerini yakalamasına yardımcı olur. Avoma, temsilcilerin satış döngülerini kısaltmasına ve daha fazla müşteriyi memnun etmesine yardımcı olmak için konuşma içgörülerini ve istihbaratını analiz eder. Avoma ile tüm toplantılarınızı otomatik olarak kaydedebilir, tam transkriptleri ve özet notları alabilir ve doğrudan CRM'nizle senkronize edilmiş eyleme geçirilebilir içgörüleri alabilirsiniz. Tam olarak aradığınızı bulmak için doğrudan transkriptlerde arama yaparak ve belirlenen konuları kullanarak aramaları ve toplantıları daha hızlı inceleyin. Avoma favori araçlarınızla kusursuz bir şekilde bütünleşir.
Crono
crono.one
Crono, satış ekiplerini güçlendirmek için yapay zeka teknolojisini, çok kanallı sosyal yardım yeteneklerini ve kolaylaştırılmış satış hattı yönetimini birleştiren oyunun kurallarını değiştiren bir satış etkileşim platformudur. Verilerden ve yapay zeka algoritmalarından yararlanan Crono, en umut verici potansiyel müşterilerin ve en etkili iletişim kanallarının belirlenmesine yardımcı olarak dönüşüm oranlarını en üst düzeye çıkarır ve gelir artışını artırır. Kullanıcı dostu arayüzü ve otomatikleştirilmiş özellikleriyle Crono, satış profesyonellerinin satışa odaklanmasını sağlarken, aynı zamanda satış süreçlerini optimize etmek için değerli bilgiler de sağlıyor. Crono, başarılarını hızlandırmak ve olağanüstü sonuçlar elde etmek isteyen satış ekipleri için mükemmel çözümdür. Crono ile satış oyununuzu değiştirin!
Upscale
upscale.ai
Upscale, e-posta, telefon görüşmeleri, LinkedIn, kısa mesajlar ve daha fazlası gibi birden fazla kanalı kullanarak satış desteğini otomatikleştiren bir satış etkileşim platformudur. Veriye dayalı birleşik platformumuz rutin işleri kolaylaştırmaya yardımcı olur ve satış ekibinizin asıl önemli olana, yani anlaşmaları kapatmaya odaklanmasına olanak tanır. - Çok kanallı destek (E-posta, Çağrı, LinkedIn, WhatsApp, SMS, Sesli Posta) - Otomatikleştirme ve zaman tasarrufu için akıllı tetikleyiciler - Kullanımı kolay arayüz - Telefon, sohbet ve e-posta üzerinden 7x24 ücretsiz destek - Başarı için ücretsiz katılım desteği - Entegrasyonlar Salesforce, Pipedrive, HubSpot, Zoho, Gmail, Outlook, Vidyard, ZoomInfo, Lusha vb.
Roi4Presenter
roi4presenter.com
ROI4Presenter, satış otomasyonu, potansiyel müşteri yaratma ve işe alım için bir web ve mobil uygulamadır. Araç, satış yöneticilerine, pazarlamacılara, İK'lara ve sunumları çalışmalarında aktif olarak bir araç olarak kullanan herkese zamandan tasarruf etmelerine ve sunumların verimliliğini artırmaya yardımcı olur. ROI4Presenter, sunum yapan kişi ile dinleyici arasındaki sunum süresini koordine etme sorununu çözer, çünkü sunum yapan kişi, yerleşik sohbet ve arama yeteneği sayesinde kişisel iletişim olasılığını kaybetmeden sunumu istediği zaman kendi başına izleyebilir. Sesli veya görüntülü canlı iletişim için sunum yapan kişi. ROI4Presenter, olası satışlar için yeni bir kanal açar, çünkü bir sunum bir bağlantı yoluyla kalıcı olarak kullanılabilir hale getirilebilir veya sitenin herhangi bir web sayfasına yerleştirilebilir, aynı zamanda dinleyicilerin iletişim bilgilerinin toplanmasını ayarlar ve izlemeye başladıklarında bildirimler alır. ROI4Presenter, sunumun ana içeriğini birkaç dakika içinde tanımanıza olanak tanıyan özel 'perdeleme' modu sayesinde dinleyicinin zamanından tasarruf sağlar ve sunum yapan kişi tarafından duyulma şansını artırır. ROI4Presenter, dinleyicilerden geri bildirim alarak sunumların daha iyi olmasına yardımcı olur. ROI4Presenter ile videoları slayt olarak ekleyebilir, video içeriğini slaytlara dönüştürebilir, sunumlarınıza ses ve SSS ekleyebilirsiniz. Esnek erişim ve sunum kontrolü ayarları, sunumlarınızı özel ihtiyaçlarınıza göre uyarlamanıza olanak tanır.
Amplemarket
amplemarket.com
Amplemarket, Modern Satış Ekiplerine yönelik Yapay Zeka Platformudur. Amplemarket ile bir sonraki müşterilerinizi keşfetme, onlarla etkileşim kurma ve dönüştürme yönteminizi sihirli bir şekilde basitleştireceksiniz. Müşterilerimiz ne diyor: * Deel: 12 ayda A serisinden tek boynuzlu atlara. Amplemarket, Deel'in 20 kat gelir artışını nasıl destekledi? * Vanta: Vanta, Amplemarket satın alma amacı verileriyle (9x yatırım getirisi) nasıl daha fazla ve daha hızlı kapanıyor? Amplemarket sayesinde satış oyunlarını yükselten Deel, Rippling, Vanta ve daha pek çok şirketten yüzlerce şirkete katılın. İşte elde edeceğiniz şey: * Yerel veri: Anlaşmaları tamamlamanıza yardımcı olacak verileri kolayca bulun. * Yerleşik kişiselleştirme: Aşırı kişiselleştirilmiş mesajlarla yanıt oranlarınızı 3 kat artırın. * Çok kanallı erişim: E-posta, Telefon, LinkedIn vb. * Yapay zeka destekli: Bırakın temsilciler satışa odaklansın, gerisini yapay zeka halledsin. * Teslim edilebilirlik optimizasyonu: E-postalarınızı potansiyel müşterinizin birincil gelen kutusuna yerleştirin. * Satın Alma Niyeti Sinyalleri: Aktif olarak sizinkine benzer bir çözüm arayan alıcıları hedefleyin.
SalesboxAI
salesbox.ai
SalesboxAI, dünya çapındaki işletmelerin Hesap Tabanlı Pazarlama çözümleriyle daha hızlı ölçeklenmesine yardımcı olan Yapay Zeka Destekli bir Satış ve Pazarlama platformudur. Tek bir platformda: Hedef hesaplarınızı belirleyin ve keşfedin, Hedef gruplarla birebir görüşmeler düzenleyin, Onlarla birden fazla kanalda etkileşime geçin, Yapay Zeka Destekli ABM Reklamları Çalıştırın, Tüm kampanyalarınızda ABM başarısını ölçün ve optimize edin. Temelinde Yapay Zeka bulunan SalesboxAI Avatar, çok kanallı, iki yönlü görüşmeler yoluyla hedef hesaplarla otomatik olarak iletişim kurarak, etkileşim kurarak, nitelendirerek ve takip ederek şirketlerin müşterileri daha hızlı ve verimli bir şekilde bulmasına ve güvence altına almasına yardımcı olur. Daha fazla bilgi edinmek için şu adresi ziyaret edin: https://salesbox.ai
Tilkee
tilkee.com
Tilkee, Satış ve Pazarlama Ekiplerinizi güvenilir ve eyleme dönüştürülebilir verilerle güçlendirerek işletmenize güç verir. Tilkee, satış ve pazarlama ekiplerinin verimliliğini artırır ve kuruluşların potansiyel müşteriler ve müşterilerle daha iyi etkileşim kurabilmesi için veriler üretir. Yenilikçi izleme araçlarını, yapay zeka destekli etkileşim analitiğini ve Salesforce ve Microsoft Dynamics dahil 30'dan fazla araç entegrasyonunu kullanan Tilkee platformu, satış yönetimi etkinliğini artırır ve daha yüksek satıcı üretkenliği elde edilmesine yardımcı olur. Salesforce, Oracle, Microsoft Dynamics veya diğer birçok CRM aracından birini kullanıyor olsanız da, Tilkee'nin gelişmiş bulut tabanlı çözümü, Artırılmış Zeka kullanarak potansiyel müşterilerin ilgisini analiz eder ve satış ekiplerinizin doğru potansiyel müşteriyle doğru zamanda iletişime geçmesine olanak tanır. Tilkee, anlaşmayı imzalama isteklerini gerçek zamanlı olarak nitelendirmenize yardımcı olmak için potansiyel müşterilerin okuma davranışlarını analiz eder.
Aloware
aloware.com
Aloware, özellikle küçük ve orta ölçekli işletmeler (KOBİ'ler) için tasarlanmış çok kanallı, bulut tabanlı bir telefon sistemi ve müşteri etkileşimi platformudur. Aloware'in temel özelliklerinden biri, HubSpot, Pipedrive, Zoho gibi çeşitli CRM'lerle ve VoIP telefon çağrıları, SMS metin mesajları ve e-posta dahil olmak üzere iletişim kanallarıyla entegrasyonudur. Bu, KOBİ'lerin tüm müşteri görüşmelerini tek bir kontrol panelinden yönetmesine, etkileşimlerin izlenmesini kolaylaştırmasına, müşteri adaylarına ve destek bildirimlerine öncelik vermesine ve satış ve destek ekipleri için zamanında takip sağlanmasına olanak tanır. Aloware ayrıca, temsilcilerin yanlışlıkla DNC numaralarını çevirme veya "dolandırıcılık" olarak etiketlenme korkusu olmadan çağrı üretkenliğini en üst düzeye çıkarmalarına yardımcı olan TCPA uyumlu Power Dialer'a da sahiptir. Aloware'in rekabetçi özellikler listesine en son eklenen, üçüncü taraf uygulama entegrasyonu gerektirmeyen ve onu daha sorunsuz, daha hızlı ve pazardaki en gelişmiş hale getiren, kendi uygulama içi AI sohbet robotu AlohaBot'tur. İşletmelere iş akışlarını otomatikleştirme ve SMS/MMS, çağrı ve e-posta kampanyaları gibi eylemleri tetikleme gücü veren efsanevi Sequence+ ile eşleştirilen Aloware, KOBİ'leri sektörlerinde en keskin avantajı elde etmeleri için hepsi bir arada iletişim aracıyla donatıyor.
Pipl.ai
pipl.ai
Pipl.ai, işletmelerin giden iletişimlerini geliştirmelerine yardımcı olan bir soğuk e-posta otomasyon aracıdır. Süreci daha kolay, daha hızlı ve daha etkili hale getirecek bir dizi özellik sunar. Sınırsız sayıda gelen kutusunu bağlayın, tüm hesaplarınız için ücretsiz ısınmanın, yerleşik e-posta doğrulamanın ve veri temizlemenin, yapay zeka destekli sıra ve şablon yazıcının ve çok daha fazlasının keyfini çıkarın. Araç aynı zamanda e-posta doğrulama ve liste temizleme, özel kişiselleştirme alanları, otomatik GIF, IMG ve video kişiselleştirme, yapay zeka metin yazarlığı asistanı ve daha fazlası gibi özellikleri de içerir. İşletmelerin yeni müşteriler kazanmasına, karlarını artırmalarına, yurtdışına yönelik kampanyalarını ölçeklendirmelerine, sektör ortaklıklarını güvence altına almalarına ve bir sonraki finansman turu için yatırımcı bulmalarına yardımcı olur. Bu özelliklerin tümü, işletmelerin zamandan tasarruf etmelerine, verimliliklerini artırmalarına ve yatırım getirilerini artırmalarına yardımcı olmak için tasarlanmıştır.
Luna.ai
luna.ai
Eski satış taktikleri bozuldu. Bugünün potansiyel müşterilerinin bu her şeye uyan tek tip spam iletilerine karşı sabrı sıfır. E-posta servis sağlayıcıları da toplu soğuk e-posta gönderimine ilişkin politikalarını sıkılaştırdı. Bu yeni bir çağ ve eski yöntemler artık bunu kesmiyor. Ve satış ekibinizi büyütmenin sihirli çözüm olduğunu düşünüyorsanız tekrar düşünün. Tüm çabalarına rağmen birçok satış elemanı, potansiyel müşterileri etkili bir şekilde anlama ve onlarla etkileşime geçme konusunda hedefi kaçırıyor. Satış temsilcilerinin yatırım getirisini haklı çıkarmak giderek zorlaşıyor. Tanıdık geliyor mu? Değişim zamanı geldi. Satış karanlığındaki roket geminiz Luna.ai'ye girin. Luna.ai yalnızca başka bir yapay zeka satış aracı değildir; aradığınız hepsi bir arada potansiyel müşteri platformudur. Sinyale dayalı satış, geniş ölçekte kişiselleştirme, e-posta teslimi – Luna.ai bunların hepsini kapsıyor. Luna.ai ile sadece satış yapmıyorsunuz; daha akıllıca ve daha etkili bir şekilde satış yapıyorsunuz. Potansiyel müşterinizi içini ve dışını bilen, her desteğin tam yerinde olmasını sağlamak için bir yığın veri ve öngörü üzerine inşa edilmiş bir sistem hayal edin. Etkileyici 152 dili akıcı bir şekilde konuşabiliyor. Ve en iyi kısmı? Ölçeklenebilir, sınırsız e-posta hesabıyla, geleneksel yöntemlerin onda biri maliyetle. Luna.ai, özünde, yapmayı en çok sevdiğiniz şeyde başarılı olmanızı sağlamakla ilgilidir: müşterilerle bağlantı kurmak ve bu anlaşmaları imzalamak. Bu, tahminleri ortadan kaldırmak ve gönderdiğiniz her mesajın kişisel ve alakalı olmasını sağlamakla ilgilidir. Bugün ilk taktik kitabınızı oluşturun. Luna.ai'nin ön ayarlarıyla birkaç dakika içinde çalışır durumda olacaksınız. Ay'da görüşürüz!
Prodoscore
prodoscore.com
Prodoscore, günlük dijital katılımın görünürlüğünü sağlayan, müdahalesiz ve çalışan merkezli bir veri görselleştirme ve Çalışan Verimliliği İzleme çözümüdür. Verilere dayanan ve saniyeler içinde sindirilebilen eyleme dönüştürülebilir içgörüler ortaya çıkaran Prodoscore, liderlerin daha bilgili ve daha hazırlıklı olmasını sağlarken çalışanlar için esneklik ve işverenler için hesap verebilirlik sağlar. Eyleme dönüştürülebilir bilgiler, organizasyonun ve bireysel başarının desteklenmesine yardımcı olur. Üretkenlik zekası sağlamak için Makine Öğrenimi, Yapay Zeka ve Doğal Dil İşleme'yi kullanarak CRM, ofis paketiniz ve telefon sisteminiz gibi temel iş uygulamalarınızdaki binlerce günlük etkinlik noktasını ölçüyoruz. Tescilli puanlama sistemimiz saniyeler içinde sindirilebilen temel göstergeler üretir, böylece liderler verilerden yola çıkarak iyi bilgilendirilmiş kararlar alabilir. Karmaşık makine öğrenimi algoritmalarımız tek bir puan vererek fırsatları hızla değerlendirmenizi kolaylaştırır. Birden fazla raporun incelendiği ve sorunlu alanları belirlemek için zorlu görüşmeler yapıldığı günler çoktan geride kaldı. Uygulama 15 dakikadan az sürer ve son kullanıcı üzerinde hiçbir etkisi yoktur. Çalışan üretkenliğini ölçmenin birçok nedeni vardır; ancak gerçekten işe yarayan ve uygulaması ve kullanımı kolay çok az araç vardır.