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Yapay zeka toplantı asistanları, toplantıyla ilgili çeşitli görevleri otomatikleştirerek toplantıların verimliliğini ve üretkenliğini artırır. Yapay zeka (AI) ve doğal dil işleme (NLP) teknolojilerinden yararlanan bu araçlar, toplantıları yazıya dökmek, konuşmaları ve konuşmacıları takip etmek, eylem öğelerinin ana hatlarını çizmek ve toplantı özetleri oluşturmak gibi görevleri yerine getirir. Ek olarak, bazı yapay zeka toplantı asistanları, toplantının duygusal tonu hakkında bilgi sağlamak için konuşma kalıplarına göre katılımcıların duygusal durumunu değerlendirerek duygu analizi gerçekleştirir. Bu araçlar, toplantı görevlerini kolaylaştırmak ve katılamayan kişilerle bilgileri ve önemli çıkarımları etkili bir şekilde paylaşmak için bir kuruluştaki herkes tarafından kullanılabilir. Geleneksel toplantı yönetimi yazılımlarının aksine, AI toplantı asistanları toplantılara aktif olarak katılmak üzere tasarlanmıştır. Transkripsiyon, konuşma izleme ve toplantıyla ilgili görevlerin otomasyonu yoluyla gerçek zamanlı destek sunarlar. Buna karşılık, toplantı yönetimi araçları öncelikle toplantıları planlamak, organize etmek ve yönetmek için kullanılır; planlamaya, gündem oluşturmaya ve toplantı sonrası belgelere odaklanılır. Bazı ürünler her iki çözüm türünün unsurlarını içerse de yapay zeka toplantı asistanları, aktif katılımları ve gerçek zamanlı yetenekleriyle kendilerini diğerlerinden ayırıyor.
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Otter
otter.ai
Otter, sesli konuşmaları hatırlamak, aramak ve paylaşmak için akıllı notlar oluşturan bir not alma uygulamasıdır.
Reclaim
reclaim.ai
AI destekli Reclaim uygulaması, görev, toplantı ve alışkanlıkların en uygun zamanını otomatik olarak bulur ve takvim yönetimini optimize eder.
Fireflies.ai
fireflies.ai
Fireflies.ai, toplantıları kaydedip transkribe eden, özetleyen ve eylem öğeleri oluşturan AI destekli bir toplantı asistanıdır.
Notta
notta.ai
Notta, sesli konuşmaları metne hızlıca dönüştüren ve toplantı notları oluşturan yapay zeka tabanlı bir transkripsiyon aracıdır.
Krisp
krisp.ai
Krisp, çevrimiçi toplantılarda gürültüyü azaltarak ses netliğini artıran, gerçek zamanlı transkripsiyon ve toplantı kaydı yapan bir uygulamadır.
Webex
webex.com
Webex Webinars, küçük oturumlardan büyük küresel katılımcılara yönelik etkileşimli çevrimiçi seminerler düzenlemeye olanak tanır.
Fathom
fathom.video
Fathom, toplantıları kaydeden, metne döken ve özetleyen AI tabanlı bir not alma aracıdır. Görevleri CRM sistemleriyle senkronize eder ve çok dilli destek sunar.
tl;dv
tldv.io
tl;dv, Zoom ve Google Meet gibi platformlarda toplantıları kaydeden, transkribe eden ve paylaşan AI destekli bir uygulamadır.
X Image Generator
ximagegenerator.com
X Görüntü Oluşturucu, metin istemlerinden görüntü oluşturan, AI destekli bir araçtır. Kullanıcılar çeşitli sanat stilleri ile özelleştirme yapabilirler.
Rewatch
rewatch.com
Rewatch, AI destekli not alma, ekran kaydı ve işbirlikçi video merkezi sunarak toplantıları azaltmayı ve iş akışını kolaylaştırmayı sağlar.
Sembly
sembly.ai
Sembly, toplantıları kaydedip, transkribe eden ve akıllı özetler oluşturan bir yapay zeka destekli toplantı asistanıdır.
Sessions.us
sessions.us
Sessions.us, oturumları planlamaya, yürütmeye ve işbirliğini geliştirmeye yönelik merkezi bir platformdur.
MeetGeek
meetgeek.ai
MeetGeek, toplantıları otomatik olarak kaydeden ve transkribe eden, özetler ve analizler sunan, ekip işbirliğini destekleyen bir sanal toplantı asistanıdır.
UpdateAI
update.ai
UpdateAI, Müşteri Başarı Yöneticileri için tasarlanmış bir dijital asistandır. Zoom ile entegre çalışarak not alır, eylem maddelerini belirler ve takip e-postaları hazırlar.
Grain
grain.com
Grain, toplantı platformları ile entegre olan bir yapay zeka aracıdır. Müşteri görüşmelerini kaydeder ve not almayı otomatikleştirir.
Fellow
fellow.app
Fellow, uzaktan ve hibrit ekipler için AI destekli toplantı transkripsiyon ve yönetim yazılımıdır.
Vowel
vowel.com
Vowel, AI destekli video konferans ve toplantı aracıdır. Toplantı özetleri, transkripsiyon ve işbirliği özellikleri sunar.
Demodesk
demodesk.com
Demodesk, sanal satış süreçlerini otomatikleştirir, profesyonel video toplantıları düzenler ve satış ekiplerini gerçek zamanlı koçlukla destekler.
Laxis
laxis.com
Laxis, toplantılardaki önemli noktaları kaydeden ve transkribe eden AI destekli bir asistan olup, kullanıcıların müşteri etkileşimlerinden yararlanmasına yardımcı olur.
Avoma
avoma.com
Avoma, müşteri odaklı ekipler için AI destekli bir toplantı asistanıdır. Toplantıları kaydeder, transkriptler sağlar ve CRM ile entegre olur.
Scribbl
scribbl.co
Scribbl, toplantıları kaydeden, transkripte eden ve önemli gündemleri belirleyen bir yapay zeka aracıdır. Verimlilik ve işbirliğini artırır.
Konch.ai
konch.ai
Konch.ai, ses veya video dosyalarını metne dönüştüren bir aracıdır. 50 dilde transkripsiyon, zaman kodlama ve çevrimiçi toplantı kaydı gibi özellikler sunar.
Spinach
spinach.ai
Ispanak, toplantıları düzenleyen, notları özetleyen ve görevleri otomatikleştiren AI destekli bir toplantı asistanıdır.
Team O'clock
teamoclock.com
Team O'clock, uzaktan veya hibrit ekipler için toplantıları kolaylaştıran bir uygulamadır. AI destekli retro, günlük toplantılar ve tahmin oturumları sunar.
Meetingflow
meetingflow.com
Toplantı akışı, kullanıcıların toplantıları etkili bir şekilde hazırlayıp, yürütüp ve takip etmelerine yardımcı olan bir araçtır.
Equal Time
equaltime.io
Equal Time, sanal toplantılar için bir AI asistanıdır. Toplantı kayıtları, eylem maddeleri ve katılımı artıran öneriler sunar. Ücretsiz olarak kullanılabilir.
BuildBetter.ai
buildbetter.ai
BuildBetter.ai, 20,000 başarılı ekip için en iyi ürün asistanıdır. Çağrı kayıtları gibi kullanılmayan verileri değerli sonuçlara dönüştürür.
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