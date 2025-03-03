AI Toplantı Asistanları Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Tayvan

Reclaim

reclaim.ai

Görevleriniz, alışkanlıklarınız, toplantılarınız ve molalarınız için en iyi zamanı bulan meşgul ekipler için AI destekli zamanlama uygulaması. Uyarlanabilir, gerçek zamanlı zamanlama ile çalışma haftasının% 40'ına kadar geri alın, takviminizi haftanız doldukça öncelikleri dinamik olarak savunmak için öngörücü zeka ile esnek tutar-bu nedenle her zaman odaklanmış iş için zamanınız olur, işbirliği için açık kalırken. ekibinizle. Tıpkı büyük bir asistan gibi, önceliklerinizin nasıl planlanmasını istediğinizi tam olarak geri almayı söylersiniz. Ve planlar değiştiğinde, programınızı saniyeler içinde otomatik olarak yeniden düzenler. RECLAY.AI, çalışma haftanızın% 40'ına kadar geri dönmek için toplantılar, görevler, alışkanlıklar ve molalar için takviminizde en iyi zamanı otomatik olarak bulan AI destekli bir zamanlama uygulamasıdır. Önceliklerinizi belirlediniz ve RECAINCE, programınızı en önemli olanlarla otomatik olarak tasarlarsınız (tıpkı büyük bir asistan gibi!) Üst Geri Kazanım Özellikleri: * Görevler: Takviminizdeki otomatik plan yapımı * Alışkanlıklar: Rutinler için esnek süreyi engelleyin * Akıllı Toplantılar: Tüm katılımcılar için en iyi zamanda otomatik plan * Zamanlama Bağlantıları: Kullanılabilirliğinizi paylaşın * Takvim Senkronizasyonu: Tüm takvimlerinizi senkronize edin * Arabellek Süresi: Otomatik Pledule Breaks ve Seyahat Süresi * Renk Kodlama: Takviminizi otomatik olarak renklendirin * Toplama No Days: Üretken süreyi koruyun * Zaman izleme: Zamanınızı nereden geçirdiğinizi analiz edin * Görev Entegrasyonları: Asana, Todoist, Jira, Tıklama, Doğrusal ve Google Görevleri * Gevşek entegrasyon: gevşek durumunuzu takviminizle senkronize edin