AI Toplantı Asistanları Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Sierra Leone

Krisp

krisp.ai

Krisp, çevrimiçi toplantıların ve çağrıların verimliliğini ve netliğini artırmak için tasarlanmış akıllı bir uygulamadır. Öncelikle gürültü engelleme için yapay zekayı kullanıyor ve çevrimiçi etkileşimler sırasında arka plandaki gürültüleri, sesleri ve yankıları etkili bir şekilde ortadan kaldırıyor. Bu özellik, bireysel görüşmelerden ekip toplantılarına ve çağrı merkezlerine kadar çeşitli ortamlarda net ve kaliteli iletişim sağlar. Krisp, gürültü engellemenin yanı sıra, erişilebilirliği artıran ve kayıtların korunmasına yardımcı olan gerçek zamanlı toplantı transkripsiyonları da sunuyor. Ayrıca, kısa ve öz toplantı notları ve özetleri oluşturma yeteneğine sahip olup etkin bir şekilde yapay zeka toplantı asistanı olarak hizmet vermektedir. Dikkate değer bir diğer özellik ise Krisp'in tüm iletişim uygulamalarında sanal toplantıları otomatik olarak kaydeden toplantı kaydetme işlevidir. Özellikle çağrı merkezi ortamları için Krisp, daha net iletişim için temsilcilerin aksanlarını müşterilerin yerel aksanıyla eşleşecek şekilde gerçek zamanlı olarak dönüştüren bir Yapay Zeka Aksan Yerelleştirme özelliği sunuyor. Ayrıca temsilci ve müşteri konuşmalarını gerçek zamanlı olarak güvenli bir şekilde yazıya geçirir. Uygulamanın hizmetleri, geliştiriciler için sağlanan SDK kullanılarak çeşitli ürünlere entegre edilebilir. Çok işlevli bir yapay zeka aracı olan Krisp, bireyler, serbest çalışanlar, hibrit çalışma ekipleri, satış ekipleri, profesyonel hizmetler ve çağrı merkezleri dahil olmak üzere geniş bir kullanıcı yelpazesine hitap ediyor.