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AI Toplantı Asistanları Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Çin Hong Kong ÖİB
Yapay zeka toplantı asistanları, toplantıyla ilgili çeşitli görevleri otomatikleştirerek toplantıların verimliliğini ve üretkenliğini artırır. Yapay zeka (AI) ve doğal dil işleme (NLP) teknolojilerinden yararlanan bu araçlar, toplantıları yazıya dökmek, konuşmaları ve konuşmacıları takip etmek, eylem öğelerinin ana hatlarını çizmek ve toplantı özetleri oluşturmak gibi görevleri yerine getirir. Ek olarak, bazı yapay zeka toplantı asistanları, toplantının duygusal tonu hakkında bilgi sağlamak için konuşma kalıplarına göre katılımcıların duygusal durumunu değerlendirerek duygu analizi gerçekleştirir. Bu araçlar, toplantı görevlerini kolaylaştırmak ve katılamayan kişilerle bilgileri ve önemli çıkarımları etkili bir şekilde paylaşmak için bir kuruluştaki herkes tarafından kullanılabilir. Geleneksel toplantı yönetimi yazılımlarının aksine, AI toplantı asistanları toplantılara aktif olarak katılmak üzere tasarlanmıştır. Transkripsiyon, konuşma izleme ve toplantıyla ilgili görevlerin otomasyonu yoluyla gerçek zamanlı destek sunarlar. Buna karşılık, toplantı yönetimi araçları öncelikle toplantıları planlamak, organize etmek ve yönetmek için kullanılır; planlamaya, gündem oluşturmaya ve toplantı sonrası belgelere odaklanılır. Bazı ürünler her iki çözüm türünün unsurlarını içerse de yapay zeka toplantı asistanları, aktif katılımları ve gerçek zamanlı yetenekleriyle kendilerini diğerlerinden ayırıyor.
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Otter
otter.ai
Otter, sesli konuşmalarınızı hatırlamanıza, aramanıza ve paylaşmanıza olanak tanıyan akıllı bir not alma uygulamasıdır. Otter, ses, transkripsiyon, konuşmacı tanımlama, satır içi fotoğraflar ve anahtar ifadeleri birleştiren akıllı sesli notlar oluşturur. İş adamlarının, gazetecilerin ve öğrencilerin...
Reclaim
reclaim.ai
Görevleriniz, alışkanlıklarınız, toplantılarınız ve molalarınız için en iyi zamanı bulan yoğun ekiplere yönelik yapay zeka destekli planlama uygulaması. Uyarlanabilir, gerçek zamanlı planlamayla çalışma haftasının %40'ına kadar geri kazanın ve haftanız doldukça öncelikleri dinamik bir şekilde savunm...
Fireflies.ai
fireflies.ai
Ateşböcekleri, toplantılar sırasında notların yazılmasına, özetlenmesine ve eylemlerin tamamlanmasına yardımcı olan bir yapay zeka sesli asistanıdır. Yapay zeka asistanımız Fred, Hubspot, Slack, Trello, Asana, Salesforce ve daha fazlası gibi iş uygulamalarının yanı sıra Zoom, Google Meet, Webex ve M...
Vowel
vowel.com
Vowel, yapay zeka destekli bir video konferans ve toplantı aracıdır. Yapay zeka destekli toplantı özetleriyle Vowel, basit, güvenli ve güvenilir bir deneyimle her toplantıyı daha kapsayıcı ve değerli hale getirir. Toplantılara ev sahipliği yapın, kaydedin, yazıya dökün, kırpın, arayın ve paylaşın; e...
Krisp
krisp.ai
Krisp, çevrimiçi toplantıların ve çağrıların verimliliğini ve netliğini artırmak için tasarlanmış akıllı bir uygulamadır. Öncelikle gürültü engelleme için yapay zekayı kullanıyor ve çevrimiçi etkileşimler sırasında arka plandaki gürültüleri, sesleri ve yankıları etkili bir şekilde ortadan kaldırıyor...
Notta
notta.ai
Notta, desteklenen 58 dille, herhangi bir sesli görüşmeyi hızlı bir şekilde eyleme geçirilebilir metne dönüştürmeye ve özetlemeye yardımcı olan lider bir AI transkripsiyon aracı ve toplantı not alma aracıdır. * Önemli haber: Airgram Notta'ya katıldı! Notta, video/ses dosyalarını ve canlı konuşmaları...
Webex
webex.com
Webex Web Seminerleri (eski adıyla Webex Events), küçük oturumlardan büyük küresel kitlelere kadar herkes için ilgi çekici ve etkili deneyimler yaratabilen ölçeklenebilir bir web semineri platformudur. Web seminerlerini kapsayıcı, ilgi çekici ve etkileşimli hale getirin: • Denetimli Soru-Cevap, canl...
Rewatch
rewatch.com
Bitmeyen toplantılara ve not almaya elveda deyin. Rewatch, yapay zeka destekli not alma aracını, ekran kaydediciyi ve ortak çalışmaya dayalı video merkezini birleştiren tek çözümdür; böylece gereksiz toplantıları ortadan kaldırabilir, maliyetleri azaltabilir ve işinize odaklanmaya devam edebilirsini...
tl;dv
tldv.io
Zoom ve Google Meet için Yapay Zeka Destekli Toplantı Kaydedici - tl;dv. Çevrimiçi toplantılarınızı videoya kaydetmek, yazıya dökmek, vurgulamak ve paylaşmak için GPT destekli toplantı yazılımını keşfedin. TLDV'yi ücretsiz deneyin!
Sessions.us
sessions.us
Etkileşimli toplantılar ve web seminerleriyle katılımcılarınızı şaşırtın. Sessions her şeyi tek bir platformda sunuyor: planlama, transkriptler, odalar, bulut depolama ve yapay zeka.
Sembly
sembly.ai
Yöneticilerin ve ekiplerin toplantı tutanaklarını içeren akıllı toplantı özetlerini kaydetmesine, yazıya dökmesine ve oluşturmasına olanak tanıyan Sembly SaaS çözümü. Zoom, Google Meet ve Microsoft Teams ile çalışır. Sembly, Web, iOS ve Android mobil uygulamalarında İngilizce ve 42'den fazla dilde m...
MeetGeek
meetgeek.ai
MeetGeek, toplantı süreçlerini daha verimli ve anlaşılır hale getirmek için tasarlanmış bir yapay zeka toplantı asistanıdır. Bu araç, toplantı içeriğinin daha sonra kolayca gözden geçirilmesini ve anlaşılmasını kolaylaştırmak için yapay zeka destekli transkripsiyon özellikleriyle birlikte toplantıla...
Fathom
fathom.video
Fathom AI Notetaker, toplantılar sırasında not almada devrim yaratmak için tasarlanmış yapay zeka tabanlı bir araçtır. Toplantıların anında özetlenmesine odaklanarak kullanıcıların ayrıntıları belgelemek yerine konuşmalara konsantre olmalarını sağlar. Araç, toplantılar sırasında tartışılan önemli n...
Grain
grain.com
Grain, müşteri odaklı rollerdeki kişilerin müşterilerinin ihtiyaçlarını anlamasını ve savunmasını kolaylaştıran, yapay zeka destekli bir toplantı kayıt aracıdır. Grain, her müşteri görüşmesinden not almayı, kayıt tutmayı ve içgörü yakalamayı otomatikleştirmek için Zoom, Google Meet veya Microsoft Te...
Fellow
fellow.app
Fellow, uzak ve hibrit ekipler için tek hepsi bir arada AI toplantı transkripsiyon ve yönetim yazılımıdır. Yapay zeka, davranışı yönlendiren özellikler ve kusursuz entegrasyonlarla daha az sayıda, daha etkili toplantılar ve bire bir toplantılar yapın. Fellow, entegrasyonlar, tarayıcı uzantıları ve m...
Demodesk
demodesk.com
Demodesk sanal satışlar için lider platformdur. Yapay zeka ile otomatik pilotta toplantılar planlayın, profesyonel görüntülü toplantılar gerçekleştirin ve satış ekiplerine gerçek zamanlı koçluk yapın. %100 GDPR uyumlu, kurumsal düzeyde güvenlik ve destek. Platform, tekrarlanan görevleri otomatik hal...
UpdateAI
update.ai
UpdateAI, Müşteri Başarı Yöneticileri için oluşturulmuş dünyanın ilk ve tek Dijital Asistanıdır. Zoom'a entegre olarak otomatik olarak not alır, eylem öğelerini yakalayıp atar, riskleri belirler ve ürün geri bildirimlerini yüzeye çıkarırız. Daha da iyisi, takip e-postalarının taslağını çıkarmanıza v...
X Image Generator
ximagegenerator.com
X Image Generator, kullanıcıların Twitter'ın xAI'sindeki Grok AI modelini kullanarak metin istemlerinden görüntüler oluşturmasına olanak tanıyan, AI destekli bir araçtır. Kullanıcılar istenen görüntüyü açıklayan metin istemleri giriyor ve Grok AI modeli bu istemlere dayalı olarak karşılık gelen gör...
Laxis
laxis.com
Müşteri görüşmelerini optimize etmeyi amaçlayan Laxis, gelir ekiplerinin etkileşimlerinden önemli bilgiler elde etmesine ve çeşitli ticari kapasitelerde daha iyi performans göstermesine yardımcı olmak için tasarlanmış bir Yapay Zeka Toplantı Asistanıdır. Araç, müşteri toplantıları sırasında tartışı...
Avoma
avoma.com
Avoma, müşteriyle yüz yüze kalan ekipler için uçtan uca yapay zeka toplantı asistanıdır. Yapay zeka destekli teknolojisi, müşteriyle yüz yüze gelen ekiplerin önemli toplantıların öncesinde, sırasında ve sonrasında önemli müşteri bilgilerini yakalamasına yardımcı olur. Avoma, temsilcilerin satış döng...
Meetingflow
meetingflow.com
Meetingflow, işbirliğine dayalı ekipler için müşteri toplantısı optimizasyonunu güçlendirir Stratejik, işbirliğine dayalı gelir hareketlerine sahip ekipler için özel olarak tasarlanan temsilciler, Meetingflow ile daha hazırlıklı, daha ilgili ve daha hızlı takip edebiliyor.
Konch.ai
konch.ai
Konch, ses veya video dosyalarını doğru bir şekilde metne dönüştürmek için gelişmiş AI modellerini kullanan bir araçtır. Diğer özelliklerin yanı sıra 50 dilde AI transkripsiyon, zaman kodlu düzenleme, YouTube video transkripsiyonları ve Üretken AI sunuyoruz. KonchMate özellikle çevrimiçi toplantılar...
Scribbl
scribbl.co
Üretkenliği ve işbirliğini geliştirmeye yönelik yapay zeka destekli nihai araç olan Scribbl ile toplantı deneyiminizi dönüştürün. Not alma zahmetine elveda deyin ve verimli toplantıların yeni çağını benimseyin. Scribbl, toplantılarınızı zahmetsizce yakalar, yazıya döker ve kaydeder; böylece hiçbir r...
Spinach.io
spinach.io
Spinach.io, ürün geliştirme ekipleri için Yapay Zeka Toplantı Asistanıdır. — Gündemler oluşturur — Daha etkili toplantılar gerçekleştirir — Yapay zeka toplantı notları, transkript ve video alır — Ürün toplantıları için tasarlanmış şablonlar (stand-up, planlama, kullanıcı araştırması ve daha fazlası)...
BuildBetter.ai
buildbetter.ai
20.000 başarılı ekibin arkasındaki 1 numaralı ürün asistanıyla gelir elde etme süresini kısaltın. Çağrı kayıtları gibi kullanılmayan verileri en değerli çıktılarınıza dönüştürür.
Team O'clock
teamoclock.com
Team O'clock, çevik ekipler için bir toplantı kolaylaştırıcıdır; yapay zeka destekli retrospektifler, günlük toplantılar ve poker tahmin oturumlarının planlanmasıyla verimlilik, işbirliği ve hız sunar. Asenkron veya senkronize oturumlar aracılığıyla hem uzak hem de hibrit ekipler için çalışır. Sağla...
Equal Time
equaltime.io
Equal Time, sanal toplantılar için bir yapay zeka asistanıdır. Equal Time, daha kapsayıcı toplantıların desteklenmesine yardımcı olmak için toplantı transkripsiyonunun ve otomatik Eylem öğelerinin ötesine geçer. Teknolojimiz daha sessiz sesleri dahil etmenize ve liderliğinizi nasıl geliştireceğiniz ...