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AI Toplantı Asistanları Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Bosna-Hersek
Yapay zeka toplantı asistanları, toplantıyla ilgili çeşitli görevleri otomatikleştirerek toplantıların verimliliğini ve üretkenliğini artırır. Yapay zeka (AI) ve doğal dil işleme (NLP) teknolojilerinden yararlanan bu araçlar, toplantıları yazıya dökmek, konuşmaları ve konuşmacıları takip etmek, eylem öğelerinin ana hatlarını çizmek ve toplantı özetleri oluşturmak gibi görevleri yerine getirir. Ek olarak, bazı yapay zeka toplantı asistanları, toplantının duygusal tonu hakkında bilgi sağlamak için konuşma kalıplarına göre katılımcıların duygusal durumunu değerlendirerek duygu analizi gerçekleştirir. Bu araçlar, toplantı görevlerini kolaylaştırmak ve katılamayan kişilerle bilgileri ve önemli çıkarımları etkili bir şekilde paylaşmak için bir kuruluştaki herkes tarafından kullanılabilir. Geleneksel toplantı yönetimi yazılımlarının aksine, AI toplantı asistanları toplantılara aktif olarak katılmak üzere tasarlanmıştır. Transkripsiyon, konuşma izleme ve toplantıyla ilgili görevlerin otomasyonu yoluyla gerçek zamanlı destek sunarlar. Buna karşılık, toplantı yönetimi araçları öncelikle toplantıları planlamak, organize etmek ve yönetmek için kullanılır; planlamaya, gündem oluşturmaya ve toplantı sonrası belgelere odaklanılır. Bazı ürünler her iki çözüm türünün unsurlarını içerse de yapay zeka toplantı asistanları, aktif katılımları ve gerçek zamanlı yetenekleriyle kendilerini diğerlerinden ayırıyor.
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Notta
notta.ai
En sevdiğiniz podcast'i, haberleri ve konuşma radyosunu, Discord sohbetini, Zoom Classes sesini kaydedip metne dönüştürün. Her konuşmadan değerli bilgileri yakalamak için kayıtları oynatabilir ve transkriptleri düzenleyebilir, notlar, etiketler ekleyebilir, resimler ekleyebilirsiniz.
Otter
otter.ai
Otter, sesli konuşmalarınızı hatırlamanıza, aramanıza ve paylaşmanıza olanak tanıyan akıllı bir not alma uygulamasıdır. Otter, ses, transkripsiyon, konuşmacı tanımlama, satır içi fotoğraflar ve anahtar ifadeleri birleştiren akıllı sesli notlar oluşturur. İş adamlarının, gazetecilerin ve öğrencilerin...
Reclaim
reclaim.ai
Reclaim, odaklanmak istediğiniz herhangi bir şey için takviminizde esnek zamanı engelleyen akıllı bir takvim yardımcısıdır.
Fireflies.ai
fireflies.ai
Toplantılarınızı kaydedin, yazıya dökün ve arayın! Zoom, GMeet, Teams, Webex ve daha fazlası için otomatik toplantı notları.
Krisp
krisp.ai
Uzak toplantılar, podcast'ler ve kayıtlar sırasında arka plan gürültüsü ve yankı olmadan HD sesin keyfini çıkarın. Krisp, gürültülü dikkat dağıtıcı unsurları önleyerek üretkenliği ve profesyonelliği artırır.
Webex
webex.com
Webex Web Seminerleri (eski adıyla Webex Events), küçük oturumlardan büyük küresel kitlelere kadar herkes için ilgi çekici ve etkili deneyimler yaratabilen ölçeklenebilir bir web semineri platformudur. Web seminerlerini kapsayıcı, ilgi çekici ve etkileşimli hale getirin: • Denetlenen Soru-Cevap, can...
Rewatch
rewatch.com
Tüm ekibinize güç veren video Rewatch, ekiplerin daha fazlasını bilmesine ve hızlı hareket etmesine yardımcı olmak için tasarlanmış ortak çalışmaya dayalı bir video çalışma alanıdır.
tl;dv
tldv.io
Zoom ve Google Meet için Yapay Zeka Destekli Toplantı Kaydedici - tl;dv. Çevrimiçi toplantılarınızı videoya kaydetmek, yazıya dökmek, vurgulamak ve paylaşmak için GPT destekli toplantı yazılımını keşfedin. TLDV'yi ücretsiz deneyin!
Sessions.us
sessions.us
Etkileşimli toplantılar ve web seminerleriyle katılımcılarınızı şaşırtın. Sessions her şeyi tek bir platformda sunuyor: planlama, transkriptler, odalar, bulut depolama ve yapay zeka.
Sembly
sembly.ai
Sembly, toplantı tutanaklarını içeren akıllı toplantı özetlerini kaydeder, yazıya döker ve oluşturur. Zoom, Google Meet ve Microsoft Teams ile çalışır. En akıllı AI ekip asistanını birleştirin!
MeetGeek
meetgeek.ai
MeetGeek, her toplantının videosunu otomatik olarak kaydeden, yazıya döken, özetleyen ve önemli bilgiler sağlayan bir yapay zeka toplantı asistanıdır.
Grain
grain.com
Zoom'dan videoları gerçek zamanlı olarak kaydedin, yazıya dökün, kırpın ve paylaşın. Modern ekipler için vazgeçilmez bir araç.
Fathom
fathom.video
Aramalarınızdaki en önemli anları kaydeder, yazıya döker ve vurgular. Otomatik olarak oluşturulan çağrı notlarını CRM'nize gönderir.
Fellow
fellow.app
Fellow toplantılar için en iyi araçtır. Bire bir toplantılardan ekip toplantılarına kadar işbirlikçi toplantı gündemleri oluşturun, eylem öğeleri atayın ve kararları kaydedin.
Vowel
vowel.com
Verimli toplantılar yapmanın en kolay yolu. Video konferans, canlı toplantı transkripsiyonları, anlık kayıtlar ve ortak gündemler + notlar — hepsi tek bir yerde.
Demodesk
demodesk.com
Demodesk, satış hızınızı artırmanıza ve gelirinizi artırmanıza yardımcı olan akıllı müşteri buluşma platformudur. Ücretsiz deneyin ve en iyi şirketlerin neden tüm gelir ekiplerini güçlendirmek için Demodesk'i kullandığını görün.
UpdateAI
update.ai
UpdateAI, Müşteri Başarı Yöneticileri için oluşturulmuş dünyanın ilk ve tek Dijital Asistanıdır. Zoom'a entegre olarak otomatik olarak not alır, eylem öğelerini yakalayıp atar, riskleri belirler ve ürün geri bildirimlerini yüzeye çıkarırız. Daha da iyisi, takip e-postalarının taslağını çıkarmanıza v...
Laxis
laxis.com
Her müşteri görüşmesinden maksimum değeri elde edin Laxis AI Toplantı Asistanı, her müşteri etkileşiminden önemli bilgileri minimum çabayla otomatik olarak yakalayıp çıkararak gelir ekiplerine güç verir.
Avoma
avoma.com
Ekonomik krizde bile bütçenizi iki katına çıkarmadan gelirinizi ve üretkenliğinizi ikiye katlayın Hepsi bir arada Yapay Zeka Toplantı Asistanı ve Gelir İstihbaratı çözümüyle
Meetingflow
meetingflow.com
Meetingflow, işbirliğine dayalı ekipler için müşteri toplantısı optimizasyonunu güçlendirir Stratejik, işbirliğine dayalı gelir hareketlerine sahip ekipler için özel olarak tasarlanan temsilciler, Meetingflow ile daha hazırlıklı, daha ilgili ve daha hızlı takip edebiliyor.
BuildBetter.ai
buildbetter.ai
20.000 başarılı ekibin arkasındaki 1 numaralı ürün asistanıyla gelir elde etme süresini kısaltın. Çağrı kayıtları gibi kullanılmayan verileri en değerli çıktılarınıza dönüştürür.
Team O'clock
teamoclock.com
Team O'clock, çevik ekipler için bir toplantı kolaylaştırıcıdır; yapay zeka destekli retrospektifler, günlük toplantılar ve poker tahmin oturumlarının planlanmasıyla verimlilik, işbirliği ve hız sunar. Asenkron veya senkronize oturumlar aracılığıyla hem uzak hem de hibrit ekipler için çalışır. Sağla...
Konch.ai
konch.ai
Konch, ses veya video dosyalarını doğru bir şekilde metne dönüştürmek için gelişmiş AI modellerini kullanan bir araçtır. Diğer özelliklerin yanı sıra 50 dilde AI transkripsiyon, zaman kodlu düzenleme, YouTube video transkripsiyonları ve Üretken AI sunuyoruz. KonchMate özellikle çevrimiçi toplantılar...
Scribbl
scribbl.co
Üretkenliği ve işbirliğini geliştirmeye yönelik yapay zeka destekli nihai araç olan Scribbl ile toplantı deneyiminizi dönüştürün. Not alma zahmetine elveda deyin ve verimli toplantıların olduğu yeni bir dönemi kucaklayın. Scribbl, toplantılarınızı zahmetsizce yakalar, yazıya döker ve kaydeder; böyle...
Spinach.io
spinach.io
Spinach.io, geliştirici ekiplerinin günlük toplantılarından başlayarak daha sağlıklı toplantı alışkanlıkları geliştirmelerine yardımcı oluyor. — Standup için eşzamansız hazırlık yapın — Daha keskin güncellemeler verin — Daha iyi dinleyiciler olun — Slack'e otomatik notlar gönderin — Her gün zamanı g...
Equal Time
equaltime.io
Equal Time, sanal toplantılar için bir yapay zeka asistanıdır. Equal Time, daha kapsayıcı toplantıların desteklenmesine yardımcı olmak için toplantı transkripsiyonunun ve otomatik Eylem öğelerinin ötesine geçer. Teknolojimiz daha sessiz sesleri dahil etmenize ve liderliğinizi nasıl geliştireceğiniz ...