AI Görüntü Oluşturucu Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Rusya

Doğru yazılımı ve hizmetleri bulun.
WebCatalog Desktop ile web sitelerini masaüstü uygulamalarına dönüştürün ve Mac, Windows için çok sayıda özel uygulamaya erişin. Uygulamaları düzenlemek, birden fazla hesap arasında kolaylıkla geçiş yapmak ve üretkenliğinizi daha önce hiç olmadığı kadar artırmak için alanları kullanın.
Yapay zeka görüntü oluşturucuları, yüksek kaliteli görüntüler oluşturmak için üretken yapay zeka (yapay zeka) kullanan yazılım uygulamaları veya platformlardır. Bu algoritmalar, insan benzeri yaratıcılığı ve sanatsal stili taklit edecek şekilde tasarlanmış olup, kullanıcı tanımlı girdilere veya kriterlere göre görsel olarak çekici ve çeşitli görsellerin oluşturulmasına olanak tanır. Yapay zeka görüntü oluşturma teknolojisi, kullanıcıların gerçek dünyadaki nesnelere, sahnelere veya sanatsal konseptlere benzeyen görüntüler oluşturmasına olanak tanır. Bu yapay zeka destekli sistemler, projeleri için geniş bir görsel varlık repertuarına erişime ihtiyaç duyan sanatçılar, tasarımcılar, içerik yaratıcıları ve diğer profesyoneller için değerli araçlar haline geldi. Yapay zeka görüntü oluşturucularının temel özelliklerinden biri, metinden görüntüye dönüştürme yeteneğidir. Kullanıcılar açıklayıcı metin istemleri veya anahtar sözcükler sağlayabilir ve yazılım bunları akıllıca yorumlayıp görsel olarak çekici görüntülere dönüştürür. İster bir manzaranın canlı bir açıklaması, ister bir karakterin görünümü, ister belirli bir nesne olsun, AI görüntü oluşturucu, sağlanan metin girdisiyle yakından eşleşen görüntüler oluşturmak için gelişmiş algoritmalarını kullanır. Yapay zeka görüntü oluşturucuları, metinden görüntüye işlevine ek olarak kullanıcılara çok çeşitli özelleştirme seçenekleri sunar. Kullanıcılar istenen görsel çıktıyı elde etmek için stil, renk şeması, kompozisyon veya belirli nesne ayrıntıları gibi çeşitli görüntü niteliklerini belirleyebilir. Yazılım, oluşturulan görüntülerin gerçekçi ayrıntılara, doğru işlemeye ve genel olarak tutarlı bir kompozisyona sahip olmasını sağlamak için gelişmiş derin öğrenme modellerinden yararlanır. Fotoğraf düzenleme yazılımı gibi öncelikle manuel manipülasyona veya filtrelere dayanan geleneksel görüntü düzenleme yazılımlarının aksine, AI görüntü oluşturucuları, kalıpları analiz etmek, geniş veri kümelerinden öğrenmek ve etkileyici düzeyde ayrıntı ve sanatsal stile sahip görüntüler oluşturmak için makine öğrenimi tekniklerini kullanır. Bu oluşturucular önceden var olan görüntü varlıklarıyla sınırlı değildir; kullanıcı tanımlı parametrelere veya metinsel girdilere dayalı olarak tamamen yeni görseller üretme yeteneğine sahiptir. Ayrıca yapay zeka görüntü oluşturucuları, her ikisi de görsel içerik oluşturmaya odaklandığından sentetik medya yazılımlarıyla benzerlikler paylaşıyor. Yapay zeka görüntü oluşturucuları kategorisine dahil edilmeye hak kazanmak için bir ürünün: * Metin istemlerini kullanarak insan benzeri yaratıcılığı ve sanatsal stili taklit eden yüksek kaliteli görüntüler oluşturmak için gelişmiş yapay zeka algoritmalarından yararlanın. * Kullanıcıların oluşturulan görüntülerin stil, kompozisyon, renk paleti veya belirli nesne nitelikleri gibi çeşitli yönlerini kontrol etmesine olanak tanıyan esnek özelleştirme seçenekleri sağlayın. * Geri bildirim mekanizmaları veya etkileşimli arayüzler aracılığıyla çıktıyı yinelemek, iyileştirmek veya ince ayar yapmak için araçlar sağlayarak kullanıcıların AI görüntü oluşturma süreciyle etkileşime girmesini sağlayın.
Yeni Uygulama Gönder
Midjourney
midjourney.com
Midjourney, San Francisco merkezli bağımsız araştırma laboratuvarı Midjourney, Inc. tarafından oluşturulan ve barındırılan üretken bir yapay zeka programı ve hizmetidir. Midjourney, OpenAI'nin DALL-E'sine ve Stability AI'nin Stable Diffusion'ına benzer şekilde istem adı verilen doğal dil açıklamalarından görüntüler üretir.
Playground AI
playgroundai.com
Playground AI, Yapay Zeka tarafından desteklenen, kullanımı ücretsiz bir çevrimiçi görüntü oluşturma aracıdır. Sanat oluşturma, sosyal medya gönderileri, sunumlar, posterler, videolar, logolar ve daha fazlasını içeren çeşitli yaratıcı ihtiyaçları karşılamayı amaçlamaktadır. Yapay zeka destekli işlevleri sayesinde görüntüleri bir profesyonel gibi düzenlemenin acemi dostu bir yolunu sunar. Kullanıcılar benzersiz sanat eserleri, fotogerçekçi görüntüler üretebilir ve çarpıcı görseller oluşturmak için gerçek ve sentetik görüntülerin birleşimini deneyebilir. Bu platform aynı zamanda farklı görüntüleri ilgi çekici kompozisyonlarda harmanlamanın dinamik bir yolu olan 'Karışık Görüntü Düzenleme'yi de sunarak muazzam bir yaratıcı esneklik sunar. Playground AI'nın sunduğu teklif, kullanıcıların görüntüleri orijinal sınırlarının ötesine genişletmesine, çeşitli sahnelerdeki nesneleri sorunsuz bir şekilde entegre etmesine ve yaratıcı konseptlerini görsel gerçekliğe dönüştürmesine olanak tanıyarak standart görüntü düzenlemenin ötesine geçiyor. Fikirleri başkalarıyla birleştiren ve böylece yaratıcılığın kapsamını genişleten özellikler sağlayarak işbirliği potansiyelini daha da artırır. Güçlü yeteneklerine rağmen Playground AI, kullanıcı dostu olma, erişilebilirlik ve kapsayıcılık taahhüdünü sürdürüyor ve bu da onu hem deneyimli tasarımcılar hem de görüntü oluşturmaya cesaret eden acemiler için ideal bir seçim haline getiriyor.
Leonardo.AI
leonardo.ai
Yapay zeka destekli hız ve stil tutarlılığıyla yaratıcı projeleriniz için üretim kalitesinde varlıklar oluşturun.
getimg.ai
getimg.ai
Yapay zeka ile görseller oluşturmak için ihtiyacınız olan her şey. Büyülü yapay zeka sanat araçları. Orijinal görüntüler oluşturun, mevcut olanları değiştirin, resimleri orijinal sınırlarının ötesine genişletin ve daha fazlasını yapın.
Microsoft Designer
designer.microsoft.com
Profesyonel kalitede sosyal medya gönderileri, davetiyeler, dijital kartpostallar, grafikler ve daha fazlasını oluşturmanıza yardımcı olan bir grafik tasarım uygulaması. Fikrinizle başlayın ve sizin için benzersiz bir şey yaratın.
Fotor
fotor.com
Fotor'un AI Image Generator'ı, metin istemlerinden görüntüler oluşturmak için tasarlanmış çevrimiçi bir araçtır. Girdiye dayalı olarak yapay zeka tarafından oluşturulan sanat eserleri ve görseller oluşturarak kullanıcıların fikirleri neredeyse anında görselleştirmelerine olanak tanır. Yapay zeka destekli görüntü oluşturma özelliğine ek olarak Fotor, kapsamlı bir görüntü düzenleme araçları paketi de sunuyor. Bunlar, yeniden boyutlandırmayı, kırpmayı, bulanıklaştırmayı, keskinleştirmeyi ve görüntülere metin veya kenarlık eklemeyi içerir. Geleneksel düzenlemelerin yanı sıra, kullanıcılar fotoğrafları eskizlere veya karikatürlere dönüştürebilir, kolajlar oluşturabilir, görüntüleri birleştirebilir ve fotoğraf arka planlarını değiştirebilir. Platform ayrıca yüz özelliklerini değiştirmek, görüntüleri yükseltmek ve hatta PNG dosyaları oluşturmak için araçlar sağlar. Fotor'un yetenekleri, pazarlama amaçlı logolar, el ilanları ve posterlerin yanı sıra YouTube küçük resimleri veya Instagram gönderi tasarımları gibi sosyal medya varlıklarının oluşturulmasını da kapsar. Platform, görüntülerdeki metni düzenlemek, fotoğrafları renklendirmek ve görüntülerden nesneleri veya arka planları kaldırmak gibi çok çeşitli uygulamaları kapsıyor. Fotor, fotoğraf düzenlemenin yanı sıra video ve GIF oluşturmak ve geliştirmek için benzer yapay zeka araçları da sunuyor ve kullanıcıların filigranları veya nesneleri kaldırmasına da olanak tanıyor.
ClipDrop
clipdrop.co
Fotoğraf stüdyosu olmadan profesyonel görseller oluşturun. ClipDrop, Stability AI tarafından desteklenen, yapay zeka destekli bir görsel düzenleme ve oluşturma araçları paketidir. Platform, arka plan kaldırma, nesne temizleme, görüntü yükseltme, yeniden aydınlatma ve daha fazlası için araçlar dahil olmak üzere çok sayıda özelliğe sahiptir. ClipDrop ayrıca geliştiricilerin yapay zeka yeteneklerini kendi uygulamalarına sorunsuz bir şekilde entegre etmelerine olanak tanıyan bir API sunar. ClipDrop'un en yeni özelliklerinden biri olan Reimagine XL, tasarım çalışmaları ve konsept çalışmaları için mükemmel olan, görsellerinizin sonsuz varyasyonlarını oluşturmanıza olanak tanır.
PromeAI
promeai.com
PromeAI, güçlü yapay zeka destekli tasarım asistanlarına ve kapsamlı, kontrol edilebilir AIGC (C-AIGC) model stili kitaplığına sahiptir ve kolayca çarpıcı grafikler, videolar ve animasyonlar oluşturmanıza olanak tanır. PromeAI mimarlar, iç tasarımcılar, ürün tasarımcıları ve oyun/animasyon tasarımcıları için vazgeçilmez bir araçtır.
Wonder Dynamics
wonderdynamics.com
Wonder Dynamics, bağımsız film yapımcılarının bütçenin çok küçük bir kısmıyla gişe rekorları kıran düzeyde VFX sunmalarına olanak sağlayacak bir yapay zeka prodüksiyon aracı geliştiren bir medya teknolojisi girişimidir.
ImgGen AI
imggen.ai
ImgGen, kullanıcıların metin istemlerinden benzersiz görüntüler oluşturmasına olanak tanıyan, yapay zeka destekli bir görüntü oluşturma aracıdır. ImgGen'in misyonu, görsel oluşturmayı kolay, hızlı ve herkes için erişilebilir hale getirmektir. ImgGen, insanların görsel fikirlerini hayata geçirebilmeleri için kullanıcı dostu bir web arayüzü sunmayı amaçlamaktadır. ImgGen, orijinal görünen görüntüler oluşturmak için AI teknolojisini kullanır. Modellerimiz, desenleri ve görsel kavramları yakalamak için milyonlarca görüntü üzerinde eğitilmiştir. ImgGen, 2023 yılında Hindistan merkezli deneyimli bir yazılım mühendisi olan Ramandeep Singh tarafından kuruldu. Günlük yaratıcı uygulamalar için görüntü oluşturmayı kullanılabilir hale getirme konusunda her zaman tutkulu oldum. Yapay zeka görüntü modellerindeki hızlı gelişmeleri gördükten sonra bu modeller etrafında kullanımı kolay bir web arayüzü oluşturmaya karar verdim.
Flux AI Image Generator
fluxaiimagegenerator.com
FLUX AI Image Generator, Black Forest Labs tarafından geliştirilen son teknoloji ürünü bir metin-görüntü oluşturma modelidir. Gerçekçi ve sanatsal görseller üretmek için gelişmiş yapay zeka tekniklerini kullanarak, metinsel komutlara dayalı yüksek kaliteli görüntüler oluşturur.
Dream Up (Deviant Art)
dreamup.com
DeviantArt DreamUp, kullanıcıların yapay zeka tarafından oluşturulan sanatı güvenli ve adil bir şekilde oluşturmasına olanak tanıyan bir yapay zeka sanat oluşturucusudur. Araç, yaratıcıların sanatlarının nasıl kullanıldığını, yapay zeka modellerinin ve veri kümelerinin içeriklerine göre eğitilip eğitilmeyeceğini, yapay zeka görüntülerinin kendi tarzlarında oluşturulup oluşturulamayacağını ve stilleri ilham kaynağı olarak kullanıldığında bunlara atıf yapılıp yapılmayacağını kontrol etmelerini sağlar. DreamUp tarafından oluşturulan görüntülerde. Araç, tüm görüntüleri en yüksek çözünürlüğe yükseltir ve kullanıcıların aynı istemi kullanarak yeniden çalıştırmalarına veya orijinal istemi yeni bir yöne ayarlamalarına olanak tanır. Ek olarak DeviantArt DreamUp, #AIart için otomatik etiketlemeye ve platforma gönderilen tüm görüntüler için DreamUp göstergesine sahiptir. Bu, kullanıcıların DeviantArt'a göz atarken ne kadar AI sanatı göreceklerini kontrol etmelerine yardımcı olur. Tüm görseller Hizmet Şartları ve Görgü Kuralları Politikasına uygun olmalıdır. Tüm DeviantArt üyelerine başlangıç için 5 ücretsiz istem sunulur.
AKOOL
content.akool.com
AKOOL, kişiselleştirilmiş görsel pazarlama ve reklamcılık için çığır açan bir Üretken Yapay Zeka platformudur. AKOOL ile pazarlama yaratıcıları ve yenilikçiler, insanları markanın içine çekerek onları sadık müşterilere dönüştürecek özel, ilgi çekici deneyimler oluşturabilirler.
1min.AI
1min.ai
Yapay zeka ile verimliliği artırmak işinizi ve yaşamınızı iyileştirmenin iyi bir yoludur. Ancak farklı kullanım durumları için yeni araçları değiştirmek veya öğrenmek eğlenceli değildir ve aynı zamanda pahalıdır! 1min.AI, tüm AI özelliklerinin kilidini açan hepsi bir arada bir AI uygulamasıdır. 1min.AI'de yalnızca kullandığınız kadar ödersiniz; başka bir yerde hiçbir gizli maliyet veya kurulum gerekmez. 1min.AI'nin benzersiz özellikleri, çeşitli AI modelleri tarafından desteklenen çeşitli AI özellikleri sunmasıdır. Birçok Asistanla Sohbet özelliği ile bunu net bir şekilde görebilirsiniz, Gemini, GPT, Claude, Llama, MistralAI, ... İçerik, Görüntü, Ses, Video gibi diğer multimedya özellikleri de yeteneklerini kullanmak ve en iyi sonuçları vermek için farklı modellerle birlikte kullanılabilir. Son olarak, kredi tahmini ve şeffaf kullanım geçmişi sunuyoruz, böylece özelliğin çalıştırılmadan önce maliyetinin tam olarak ne kadar olduğunu bilirsiniz ve kullanımı kolayca takip edebilirsiniz. Herhangi bir karar vermeden önce sizin için doğru olduğundan emin olmak için 1min.AI'yi Ücretsiz olarak deniyoruz!
Artimator
artimator.io
Ücretsiz AI sanat üreteci ÜCRETSİZ AI sanat oluşturucumuz Stable Diffusion 1.5, Stable Diffusion XL (SDXL) ve Artimator yapay zeka sanat eserlerini temel alır ve AI ile metin açıklamanızdan veya görselinizden çok kolay bir şekilde şaşırtıcı ve en güzel sanat eserlerini yaratmanıza yardımcı olur! Metin açıklamanıza göre sınırsız benzersiz sanatlar oluşturabilirsiniz. Ortaya çıkan yapay zeka görselini beğenmezseniz, farklı sonuçlar elde etmek veya istemlere ek açıklamalar eklemek için aynı metin açıklamasını yeniden oluşturabilirsiniz. Artimator AI fotoğraf oluşturucuyla selfie'nizi farklı tarzlarda şekillendirebilir ve en sevdiğiniz çizgi film karakterlerinin gerçek hayatta nasıl görüneceğini öğrenebilirsiniz. Ayrıca AI görüntü oluşturucumuz, yabancılar gibi gereksiz nesnelerin fotoğrafınızdan kolayca kaldırılmasına olanak tanır. Yapay zeka sanat eseri oluşturucu, ücretsiz görsel arama zahmetinden ve görsel stokundan satın alma masrafından tasarruf etmenizi sağlar. Ücretsiz AI görüntü oluşturucumuzla AI sanatı oluşturduğunuzda, AI sanatınızın tüm haklarını otomatik olarak alırsınız.
Dreamlike
dreamlike.art
Yapay zekanın gücüyle saniyeler içinde çarpıcı orijinal sanat eserleri yaratın. Büyülü yapay zeka araçları. Sonsuz sayıda orijinal görsel oluşturun, mevcut olanları değiştirin ve daha fazlasını yapın.
ImagineArt
imagine.art
Yaratıcılığın sonsuz olasılıklarının kilidini açan bir yapay zeka sanat jeneratörü hayal edin. Imagine ile yalnızca bir metin istemi ve seçilmiş bir sanat stiliyle zahmetsizce hayranlık uyandıran başyapıtlar yaratabilirsiniz. İster deneyimli bir sanatçı olun ister daha önce eline hiç fırça almamış biri olun, Imagine fikirlerinizi çarpıcı ve yaratıcı şekillerde hayata geçirmenize yardımcı olabilir. * Çeşitli tarzlarda çarpıcı sanat eserleri yaratın: Gerçekçi portrelerden ilginç manzaralara ve soyut başyapıtlara kadar Imagine, hayal edebileceğiniz hemen hemen her tarzda sanat eserleri yaratabilir. * Hızlı ve kolay bir şekilde sanat yaratın: Imagine ile geleneksel sanat tekniklerini öğrenmek için saatler veya günler harcamanıza gerek kalmadan sadece birkaç saniye içinde güzel sanat eserleri yaratabilirsiniz. * Yeni yaratıcı olasılıkları keşfedin: Imagine, yaratıcılığınızın sınırlarını zorlamanıza ve asla kendi başınıza düşünemeyeceğiniz yeni sanatsal fikirleri keşfetmenize yardımcı olabilir.
Plask
plask.ai
Plask Motion, yapay zeka destekli bir hareket yakalama ve animasyon aracıdır. AI teknolojisini kullanarak videoları çarpıcı animasyonlara dönüştürerek 3D oluşturma ve iş akışı süreçleri için pratik çözümler sunar. Araç, oyun prototipi geliştirmenin ihtiyaçlarını karşılamak için özel olarak hazırlanmış olup, animasyon oluşturmayı basit ve verimli hale getirmektedir. Kullanıcı dostu Plask Motion, özelliklerinin en iyi şekilde nasıl kullanılacağı konusunda adım adım rehberlik sağlayarak benimseme ve öğrenme sürecini kolaylaştıran topluluk eğitimlerine sahiptir. Ayrıca kullanıcılara tamamlanmış animasyonları tercih ettikleri araca aktarma esnekliği sunar. Oyun, film ve sanal gerçeklik de dahil olmak üzere daha geniş yaratıcı endüstrilere hizmet veren Plask Motion, hareket yakalamayı kolaylaştırdığını ve kusursuz ve verimli animasyon yaratımı sağladığını kanıtladı. Kullanıcılar sık sorulan soruların yanıtlarını platformda rahatlıkla bulabilirler. Katılımcı bir kullanıcı topluluğuyla, birçok yaratıcı tarafından yaratıcı projelere güç vermek için kullanıldı.
Artsmart.ai
artsmart.ai
Artsmart.ai, basit metin ve görüntü istemlerinden harika, gerçekçi görüntüler oluşturan bir yapay zeka görüntü oluşturucusudur. Pazarlama malzemeleri, tasarım ilhamı veya e-ticaret fotoğrafları için görsellere ihtiyacınız varsa Artsmart.ai yanınızdadır. Fotogerçekçi veya empresyonist gibi istediğiniz stile uygun bir ön ayar seçin ve oluşturmak istediğiniz görüntüyü açıklayan bir bilgi istemi girin. Artsmart.ai ile pazarlama oyununuzu kolayca geliştirebilir ve görsel olarak büyüleyici içerikle hedef kitlenizi etkileyebilirsiniz.
Booth AI
booth.ai
Yapay zeka ile profesyonel kalitede ürün fotoğrafçılığı oluşturun. İstediğiniz çekimi belirleyip bazı örnek ürün görsellerini yükleyerek hızlı bir şekilde yüksek kaliteli yaşam tarzı fotoğrafları oluşturun.
Lucidpic
lucidpic.com
Lucidpic'in yapay zeka fotoğraf stüdyosu, gerçek fotoğraf çekimleri yapma veya hazır fotoğraf satın alma maliyetinin çok altında bir maliyetle insanların benzersiz, telifsiz, hiper gerçekçi görüntülerini oluşturmanıza olanak tanır. * Avatarlar: Tek bir fotoğraftan kendinizin dijital versiyonunu oluşturun. Saniyeler içinde yaratıcı ve gerçekçi avatarlar. * Stok Fotoğraflar: Projeleriniz için insanlarla yapay zeka tarafından oluşturulan görüntüler üretin. * AI Kişi Oluşturucu: Görünüm, ortam ve stil üzerinde kontrol sahibi olarak her senaryo için özel karakterler ve kişiler tasarlayın.
Shakker AI
shakker.ai
Shakker'ı kullandığınızda AI görüntü oluşturmanın hantal olması gerekmez. Görüntüler oluşturmak, stilleri değiştirmek, bileşenleri birleştirmek veya herhangi bir parçayı yeniden boyamak istiyorsanız, Shakker hızlı öneri ve hassas tasarımlarla bunu sizin için her zamankinden daha sorunsuz hale getirir.
Midgenai
midgenai.com
En iyi eğitimli modellerle ücretsiz en iyi AI görüntü oluşturucu
FluxAI.art
fluxai.art
Black Forest Labs'ın son teknoloji yapay zeka görüntü oluşturucusu Flux.1 ile metni görüntülere dönüştürün. Flux.1 [pro], Flux.1 [dev] ve Flux.1 [schnell] ile benzersiz görüntü kalitesini ve yaratıcı projelere hızlı uyumu deneyimleyin.
Craiyon
craiyon.com
Craiyon, herhangi bir metin isteminden resim çizebilen bir yapay zeka modelidir!
Stockimg.ai
stockimg.ai
Ekipler için yapay zeka görseli oluşturma - Kolayca yapay zeka logosu, yapay zeka kitap kapakları, yapay zeka posterleri ve daha fazlasını oluşturabilirsiniz - Stockimg AI
Simplified
simplified.com
Basitleştirilmiş, modern pazarlama ekiplerine yönelik bir tasarım ve işbirliği platformudur. Artık varlıkları yükledikten sonra manuel olarak düzenlemeye gerek kalmadan tüm kanallarda hızlı ve markaya uygun içerik oluşturmak mümkün; Basitleştirilmiş sizin için her şeyi yapar! Bu şekilde, pazarlamacılara, ajanslarındaki çeşitli araçlarda medya yayınlamak veya düzenlemek için harcayacakları saatleri geri verirken, güçlükleri en aza indirirsiniz.
Flux Image Generator
fluximagegenerator.net
Flux Image Generator, Black Forest Labs tarafından geliştirilen son teknoloji ürünü bir metin-görüntü oluşturma modelidir. Gerçekçi ve sanatsal görseller üretmek için gelişmiş yapay zeka tekniklerini kullanarak, metinsel komutlara dayalı yüksek kaliteli görüntüler oluşturur.
DeftGPT
deftgpt.com
DeftGPT ile şunları yapabilirsiniz: * İçerik Yazımınızı Basitleştirin: DeftGPT, sorular sormanıza, anında yanıtlar almanıza ve yapay zeka ile etkileşimli konuşmalar yapmanıza olanak tanır. GPT-4, gpt-3.5-turbo, Anthropic'ten Claude ve diğer çeşitli botlara anında erişebileceksiniz. * Ekip yönetimi: DeftGPT, kuruluş hesabınıza sınırsız üye davet etmenizi sağlayarak yönetimi ve faturalandırmayı basitleştirir. Bu, genel üretkenliği artırırken paradan tasarruf etmenizi sağlar. Ayrıca planımızla, daha fazla kolaylık sağlamak için faturalarınızı tek bir hesapta birleştirebilirsiniz. * Herhangi bir PDF veya belgeyle sohbet edin: DeftGPT, yasal anlaşmalardan mali raporlara kadar belgelerinize hayat verir. Sorular sorabilir, özetler alabilir, bilgileri bulabilir ve çok daha fazlasını yapabilirsiniz. Ayrıca PDF, txt, docx, doc ve hatta eml gibi çeşitli formatlarla uyumludur! * Google Arama'nın hemen yanında ChatGPT benzeri sonuçlar alın: Google'ın yanı sıra doğru ve güvenilir arama sonuçları için mükemmel bir araç. İlgisiz verilere veda edin ve akıllı entegrasyonumuzla kesin yanıtlar alın. DeftGPT ile arama deneyiminizi optimize edin! * Chrome'da istediğiniz zaman içerik oluşturun: Özelleştirilmiş kısayolunuza basarak Chrome'u kullanarak kolaylıkla olağanüstü içerikler oluşturun. Bu hızlı ve zahmetsiz yol, farklı ve ilgi çekici içerik üretmenize veya sosyal medya biyografilerini gözden geçirme veya makaleleri özetleme gibi görevler için mevcut metni değiştirmenize olanak tanır. Ayrıca kısayolu tercihinize göre özelleştirebilirsiniz. * DeftGPT'yi her yerde kullanın: DeftGPT, çeşitli platformlarda kusursuz entegrasyon için başvuracağınız araçtır. Google Dokümanlar, e-posta istemcileri ve sosyal medya gibi popüler uygulamalarda kullanın. Ayrıca çok yönlülüğü sayesinde DeftGPT, Gmail, LinkedIn, Twitter, Facebook ve daha fazlası gibi platformlarla zahmetsizce çalışır.
Real Fake Photos
realfakephotos.com
Real Fake Photos, flört uygulaması profillerinde kullanılmak üzere yüksek kaliteli görüntüler oluşturmak üzere tasarlanmış yapay zeka tabanlı bir araçtır. Kullanıcının yüzleri açıkça görülebilecek şekilde kendilerine ait 10-15 resim yüklemesi gerekir. AI modeli daha sonra bu görüntüleri daha yüksek kaliteli resimler oluşturmak için kullanır ve bunlar daha sonra kullanıcının flört profilinde kullanılabilir. Tüm süreç üç adımdan oluşan basittir: görsellerin yüklenmesi, kırpılması ve kullanıcının eşleşmelerinin üçe katlanması. Aracın kullanımı ücretsizdir ancak kullanıcılar resimlerdeki filigranları kaldırmak için premium plana yükseltebilirler. Gerçek Sahte Fotoğraflar kolaylık ve uygun fiyat sunar ve flört profili eşleşmelerini iyileştirmede etkili olduğu kanıtlanmıştır. Kullanıcılar sonuçlardan memnun kalmazlarsa sorunu gidermek için destek ekibiyle iletişime geçebilirler.
HotpotAI
hotpot.ai
Hotpot.ai, çeşitli grafiklerin, resimlerin ve metnin oluşturulmasını kolaylaştırmak için yapay zeka kullanan bir platformdur. Hotpot.ai, AI ile muhteşem görüntüler, grafikler ve yazma oluşturmanıza yardımcı olur. Fikirleri AI görüntü üreticisi ile görselleştirin, AI başlıklarıyla kendinizi yeniden canlandırın veya AI platformumuzdaki diğer ürünlerle yaratıcılığı kıvılcım. AI fotoğraf düzenleme araçları ile angaryayı otomatikleştirirken, düzenlemesi kolay şablonlar, herkesin sosyal medya yayınları, pazarlama görüntüleri, uygulama simgeleri ve diğer çalışma grafikleri oluşturmasını sağlar.
RenderNet
rendernet.ai
RenderNet AI, tutarlı karakterler oluşturmaya ve onların pozunu, kompozisyonunu ve stilini kontrol etmeye odaklanan güçlü bir görüntü oluşturucudur.
neural.love
neural.love
neural.love, içerik oluşturma ve geliştirme hizmetleri sağlayan çevrimiçi bir yapay zeka aracıdır. Görüntüleri yeniden şekillendirmek, portreler oluşturmak ve yapay zeka tarafından oluşturulan avatarlar oluşturmak için kullanılabilecek ücretsiz bir Yapay Zeka Görüntü Oluşturucu ve Yapay Zeka Geliştirme sunar. Ayrıca video ve görüntülerin yanı sıra sesi de geliştirmek için araçlar sunar ve kaliteyi 48 kHz'e kadar artırabilir. Sinir ağlarını ve makine öğrenimi algoritmalarını kullanan neural.love, her çağdaki dijital medyayı mükemmel sonuçlarla geri yükleme ve geliştirme yeteneğine sahiptir. Görüntü ve video örneklemesinden, keskinleştirme ve renklendirmeden ses geliştirme ve video kare hızı dönüşümüne kadar çeşitli hizmetler sağlar. Tüm bu hizmetler kurulum veya güçlü bir bilgisayar gerektirmeden yapılmakta olup, basit ve kullanımı kolay bir arayüz ile kullanılabilmektedir. Ayrıca neural.love'un hizmetleri Trustpilot yorumcularından büyük övgü aldı. Ayrıca blogunda yararlı materyaller ve eğitimlerin yanı sıra API erişimi de sağlar. Ukrayna halkını desteklemek için her ödemenin bir kısmı insani yardım sağlamaya gidiyor.
Artblast AI
artblastai.com
ArtBlast AI, kullanıcıların yaratıcılıklarını açığa çıkarmalarına ve sanatsal fikirlerini hayata geçirmelerine olanak tanıyan, yapay zekayla desteklenen olağanüstü bir web uygulamasıdır. Kullanıcı dostu bir arayüz ile kullanıcıların, deneyim düzeyleri ne olursa olsun, kendi konseptlerini, eskizlerini ve fotoğraflarını kullanarak çarpıcı ve benzersiz sanat eserleri yaratmalarına olanak tanır. ArtBlast AI, düşünceleri büyüleyici görsellere dönüştürerek, kişisel eskizler ve çizimler yoluyla yapay zeka ile işbirliği yaparak ve kendi görüntülerinin dikkate değer varyasyonlarını oluşturarak, yaratıcılık için gerçekten sınırsız bir potansiyel sunuyor. Üstelik kullanıcılar, açıklayıcı metin ekleyerek yaratımlarını daha da kişiselleştirebiliyor, bu da onu yapay zeka teknolojisiyle çalışmak için benzersiz bir araç haline getiriyor. ArtBlast AI ile yapay zeka sanat üretiminin büyüsünü deneyimleyin. Yapay zeka destekli görüntü oluşturucu ArtBlast AI ile görüntüleri rüya gibi sanata dönüştürün. Kişiselleştirilmiş varyasyonlarla yaratıcılığı açığa çıkarın.
WOMBO Dream
dream.ai
Yapay zekanın gücünü kullanarak güzel sanat eserleri yaratın. Bir istem girin, bir sanat stili seçin ve WOMBO Dream'in fikrinizi saniyeler içinde yapay zeka destekli bir tabloya dönüştürmesini izleyin.
Imagine Me
imagineme.app
ImagineMe, basit bir metin açıklamasından kendinizin çarpıcı sanat eserlerini oluşturmanıza olanak tanıyan yeni bir yapay zeka sanat oluşturucusudur. Hayal edebileceğiniz her şey.
Sticker AI
stickerai.net
Çıkartma AI Jeneratörü, birkaç dakika içinde hızlı bir şekilde yüksek kaliteli çıkartma oluşturabilir, böylece değerli zamandan ve emekten tasarruf etmenizi sağlar.
AI Poster Generator
aipostergenerator.net
AI Poster Oluşturucu, çarpıcı posterler oluşturma konusunda uzmanlaşmış yenilikçi bir GPT'dir. İster bir Disney Pixar posteri, ister klasik bir film posteri, ister başka türde bir poster tasarımı tasarlamak istiyor olun, bu GPT ihtiyacınızı karşılar. Fikirlerinizi görsel olarak büyüleyici tasarımlara dönüştürmek için yapay zekayı kullanan çok yönlü bir poster oluşturucu olarak hizmet eder. AI Poster Oluşturucu, poster oluşturma sürecini basitleştiren kullanıcı dostu bir arayüz sunarak hem profesyoneller hem de amatörler için mükemmeldir. Tasarım estetiğine odaklanan ve detaylara verilen önemle bu GPT, oluşturduğunuz her posterin göz alıcı olmasını ve özel ihtiyaçlarınıza göre uyarlanmasını sağlar.
Aihairstyles
aihairstyles.com
Yapay zekayla farklı saç stillerini deneyin; kaygan sırt, gösterişli saç ve daha fazlası. Erkek ve kadın stilleri
Arthemy
arthemy.ai
Arthemy, yapay zeka destekli bir görüntü oluşturma hizmetidir. Arthemy, kaba eskizler veya ilk görsellerin yanı sıra basit açıklamalar kullanarak, yaratıcı engellerin üstesinden gelmenize ve hem bireysel sanatçılar hem de ekipler için yeni çözümler keşfetmenize yardımcı olacak çok sayıda potansiyel nihai tasarım veya ilham kaynağı oluşturabilir.
Remix
remix.ai
Remix AI, hayal gücünüzün sosyal ağıdır. Remix, iOS ve Android'de en iyi AI video ve görüntü içeriğini keşfedip oluşturabileceğiniz bir web uygulaması ve sosyal mobil uygulamadır. Ara Yolculuğunuzu, Pistlerinizi paylaşın ve başkalarının neler yarattığını görün. Kendi işbirliğine dayalı yapay zeka motorumuzla yaratın. Eğlenceli hashtag mücadelelerine, temalara ve keşiflere katılın. Uygulama, en iyi deneyim için sıfırdan makine öğrenimi ve yapay zekadan yararlanılarak tasarlanmıştır. AI görselleri ve videoları oluşturun ve arkadaşlarınızla veya Remix topluluğuyla paylaşın. Reklamsız olarak ücretsiz kullanın veya sınırsız erişim ve üstün deneyim için Remix Pro'ya yükseltin. * AI ile Oluşturun ve Yeniden Düzenleyin * Arkadaşlarınızla Oluşturun ve Bağlantı Kurun * Dünyayla Paylaşın
Imagine Anything
imagineanything.ai
Imagine Everything ile Ücretsiz Yapay Zeka Görüntüleri oluşturun. Yapay Zeka Oluşturucumuzla kolayca Fotoğraflar, Küçük Resim, Grafikler ve daha fazlasını oluşturun. Imagine Everything şu anda bir yapay zeka görüntü oluşturucudur, ancak yaratıcıların vizyonlarını hayata geçirmeleri için tek duraklı bir platform oluşturmaya çalışmaktadır. Amacı; resimler, videolar, senaryolar, kitaplar, seslendirmeler, altyazılar ve müzik dahil olmak üzere çeşitli içerik türleri oluşturmak için kapsamlı bir AI araçları paketi sunmaktır.
PicLumen
piclumen.com
Metinden görüntüye ve görüntüden görüntüye yöntemleri aracılığıyla yapay zeka görüntü üretimi. Çeşitli tarzlarda sınırsız, ücretsiz, filigransız kreasyonlar.
BeautyPlus
beautyplus.com
BeautyPlus AI fotoğraf editörü, kolay fotoğraf düzenleme için tasarlanmıştır. Resimleri daha iyi kalite için otomatik olarak geliştirmek ve düzenlemek için gelişmiş yapay zeka algoritmalarını kullanan, yapay zeka destekli bir görüntü düzenleme uygulamasıdır.
IMI Prompt
imiprompt.com
IMI Prompt Builder, web, Android ve iOS'ta mevcut binlerce seçeneğe sahip kapsamlı bir Midjourney v5 bilgi istemi oluşturucusudur. Kullanıcılar sadece birkaç tıklamayla kişisel tarzlarını ve sanatsal vizyonlarını yansıtan benzersiz Midjourney v5 sanat eserleri yaratabiliyorlar.
AI Magicx
aimagicx.com
AI Magicx, son teknolojiye sahip yapay zeka destekli içerik oluşturma araçlarının geliştirilmesinde uzmanlaşmış gelişmiş bir yapay zeka şirketidir. AI Magicx'in platformu, dijital içerik üretimini kolaylaştırmak ve geliştirmek için tasarlanmış, toplamda 75'i aşan çok çeşitli özellikler sunuyor. Yapay Zeka Görüntü Oluşturucu, Yapay Zeka Makale Oluşturucu, Yapay Zeka Logo Tasarımcısı gibi çözümler sunuyoruz ve Yapay Zeka Hikaye Oluşturucu ve Yapay Zeka Eğitimli Sohbet Robotlarını tanıtma yolunda ilerliyoruz. AI Magicx'in araçları, verimli, yüksek kaliteli ve ilgi çekici içerik oluşturmak isteyen profesyonellerin ihtiyaçlarını karşılamak için ustalıkla tasarlanmıştır.
ChatDesigner.ai
chatdesigner.ai
ChatDesigner, kullanıcıların tasarım ihtiyaçlarını karşılamak için sohbet edebilecekleri bir yapay zeka tasarım aracısıdır. ChatDesigner, kullanıcının girdisine göre 30'dan fazla AI görüntü oluşturma ve düzenleme özelliğini önceliklendirmek için geniş dil modelinden yararlanır. Kullanıcılar tek bir projede mükemmel görüntüyü elde etmek için oluşturmak ve yinelemek için sohbet edebilir.
Mixart.ai
mixart.ai
Ücretsiz AI görüntü oluşturucumuzla, görüntü oluşturmak ve düzenlemek hiç bu kadar kolay olmamıştı. Vizyonunuza göre görselleri zahmetsizce oluşturmak ve özelleştirmek için yapay zekanın potansiyelinden yararlanın. Bugün yaratmaya başlayın!
Gagen
gagen.ai
Gagen, son teknoloji boyama modellerini, geniş dil modellerini ve çok sayıda profesyonel iş akışını bir araya getiren güçlü ve inanılmaz derecede kullanıcı dostu bir yapay zeka sanat oluşturucusudur. Gagen'de özel istemleri öğrenmenize, karmaşık profesyonel iş akışlarını dağıtmanıza ve yapılandırmanıza veya parametrelerde hata ayıklamanıza gerek yoktur. Bu sinir bozucu ve zaman kaybına neden olan süreçlerin tamamen önüne geçebilirsiniz. Yapay zeka ile en rahat şekilde ve tercih ettiğiniz dilde iletişim kurmanız yeterli. Yapay zeka ihtiyaçlarınızı anlayacak ve çarpıcı sanat eserleri yaratacaktır. Ayarlamalara ihtiyacınız varsa yapay zeka ile sohbet edebilirsiniz ve yapay zeka, siz tamamen tatmin olana kadar görsellerinizi düzenlemek için en iyi araçları ve teknikleri otomatik olarak seçecektir.
EVE AI
dapp.eveai.xyz
EVE AI ile yapay zeka hayallerini gerçeğe dönüştürüyoruz. Tamamı blockchain tarafından desteklenen arkadaşlığı, yaratıcı paketi ve NFT'leri keşfedin. Yapay zeka destekli hız ve stil tutarlılığıyla yaratıcı projeleriniz için üretim kalitesinde varlıklar oluşturun. EVEAI, derin öğrenme algoritmaları aracılığıyla performansını sürekli olarak iyileştirmek için müşteri etkileşimlerinden öğrenir.
HyperBooth.Ai
hyperbooth.ai
HyperBooth.Ai - Tek bir selfie ile anında çarpıcı AI fotoğrafları oluşturun. 200'den fazla fotoğraf stili arasından seçim yapın veya bir metin istemini kullanarak kendi fotoğraf stillerinizi tasarlayın! HyperBooth.Ai, dünyanın en yüksek kaliteli ve en hızlı yapay zeka destekli kişiselleştirilmiş fotoğraf oluşturucularından biridir. Tercih ettiğiniz tarzda AI fotoğraflarını 30 saniye veya daha kısa sürede oluşturmak için yalnızca bir giriş fotoğrafı yükleyin! Yapay zeka tarafından oluşturulan her fotoğraf, girdiğiniz fotoğrafın konusuna uyacak şekilde kişiselleştirilir. HyperBooth.Ai, önceden herhangi bir AI deneyimi olmadan kullanmanız için 200'den fazla önceden eğitilmiş fotoğraf stiliyle birlikte gelir veya bir metin istemi kullanarak kendi fotoğraf stillerinizi tasarlayarak yaratıcılığınızı bizimle birlikte ortaya çıkarın. Her durum ve proje için mükemmel fotoğrafları oluşturduğunuzdan emin olun.
2Moons
2moonsai.com
2Moons, FLUX gibi birden fazla motoru kullanan Görüntü nesilleri için AI araçlarına sahiptir. Bir sonraki yapay zeka yaratımınız için ilham ve fikir almak üzere 100.000 İstemden oluşan kapsamlı bir koleksiyona göz atın. 2moons, benzersiz görüntü istemleri oluşturmak ve keşfetmek için tasarlanmış yapay zeka destekli bir platformdur. Kullanıcılara vintage, Pixar'dan ilham alan tasarımlar, pop art, oyun görselleri ve daha fazlası gibi çeşitli sanat tarzlarını keşfetme yeteneği sunar. Site, içeriğini illüstrasyon, fotoğraf, soyut, doğa ve fantezi gibi kategoriler halinde düzenleyerek kullanıcılara yaratıcı ihtiyaçlarına göre çeşitli seçenekler sunuyor. 2moons düzenli olarak seçili istemleri vurgulayarak kullanıcılara yaratıcılığı teşvik etmek için yapay zeka tarafından oluşturulan sanat eserlerinden oluşan özel bir koleksiyon sunar. Bu istemler, çeşitli projeler için ilham kaynağı olarak hizmet ederek kullanıcıların farklı stilleri ve sanatsal olasılıkları keşfetmesine olanak tanır. Ayrıca araç, kullanıcıların özel ihtiyaçlarına uygun görsel fikirlerini kolayca bulmalarına olanak tanıyan bir arama fonksiyonu da sunarak görsel içerik oluşturmak veya geliştirmek isteyen herkes için çok yönlü bir kaynak haline geliyor. 2moons, dijital sanatçılara, tasarımcılara, fotoğrafçılara ve AI tarafından üretilen sanatla ilgilenen herkese hitap ederek, minimum çabayla profesyonel kalitede görüntüler üretmelerine olanak tanır. Çeşitli tarzlara ve ilhamlara kolay erişim sayesinde kullanıcıların deney yapabileceği ve sanatsal vizyonlarını hızla hayata geçirebileceği yaratıcı bir alandır. Platform kullanıcı dostudur ve erişim için hem ücretsiz hem de premium seçenekler sunar.
PicTrix.ai
pictrix.ai
Pictrix.ai sunuyor: 100'den fazla önceden tanımlanmış stil, kendi stilinizi, renk SVG'lerini, tipografiyi, birçok boyut / en boy oranı, sınırsız indirme, günde 10 ücretsiz resim nesli, AI'yı kendi resminizle yönlendirin ve daha fazlasını yapın!
Rubbrband
rubbrband.com
Rubbrband, sizin için güzel görseller hayal edip düzenleyebilecek bir yapay zeka sanatçısı yaratıyor.
Poly.AI
polyai.ai
Poly.AI, yeni nesil yapay zekayı kullanarak daha derin ve daha gizli konuşmaları kolaylaştırmak için tasarlanmış yenilikçi bir sohbet robotu platformudur. Kullanıcılara 10 milyondan fazla benzersiz karakterle ücretsiz ve dinamik sohbetlere katılma olanağı sunarak rol yapma deneyimlerini ve gündelik sohbetleri geliştirir.
PixieMint
pixiemint.com
Saniyeler içinde anında çarpıcı görseller oluşturun. Pazarlama, reklam, ürün fotoğrafları, konsept çizimleri ve daha fazlası için özenle seçilmiş üretken yapay zeka araçlarından kolaylıkla yararlanın. Photoshop Becerisi Gerekmez. PixieMint, en iyi yapay zeka fotogerçekçi nesline sahip çok sayıda yaratıcı yapay zeka aracı seçeneği sunar: 1. Metinden Görüntüye 2. Görüntüden Görüntüye 3. Nesneyi Değiştir 4. Nesneyi Sil 5. Arka Planı Değiştir 6. Arka Planı Kaldır 7. Yazın ve Değiştirin 8. Lüks Görüntü 9. Üretken Doldurma 10. Eskiz Oluşturma 11. Çıkartma Yapıcı 12. Yüz Değiştirme 13. Yeniden Hayal Edin 14. Ses Üretimi 15. Video Üretimi
IconPea
iconpea.com
IconPea.com, ücretsiz simgeler oluşturmak için tasarlanmış ücretsiz bir çevrimiçi yapay zeka aracıdır. Web tasarımı, uygulama simgesi geliştirme ve grafik projeleri dahil olmak üzere çeşitli kullanımlara yönelik benzersiz ve yüksek kaliteli simgeler oluşturmak için gelişmiş yapay zeka teknolojisini kullanır.
Qolaba
qolaba.ai
Qolaba, kendisini dijital içeriğin yaratılma ve tüketilme biçimini dönüştürmeye adamış, üretken yapay zeka teknolojisinin ön saflarında yer almaktadır. Qolaba platformu, dijital içerik oluşturucuları, serbest çalışanları, sanatçıları, fotoğrafçıları, öğrencileri, pazarlama ajanslarını ve dünya çapındaki işletmeleri güçlendiren yenilikçi araçlar sağlar. Metinden görüntüye oluşturma, metinden konuşmaya yetenekleri ve Claude Opus, Gemini Pro ve Mistral Large gibi gelişmiş dil modellerini içeren bir dizi gelişmiş özellik ile Qolaba, kullanıcıların yaratıcı vizyonlarını daha verimli ve daha verimli bir şekilde hayata geçirmelerine olanak tanır. çarpıcı kalite. Qolaba'nın kaliteye, erişilebilirliğe ve kullanıcı dostu tasarıma olan bağlılığı, her kökenden yaratıcıların sektörde tanınmalarını ve yaratıcı süreçlerini geliştirmelerini kolaylaştırır.
FaceMeX
facemex.ai
FaceMeX, yaratıcı sürecinizi kolaylaştırmak için tasarlanmış kapsamlı, ücretsiz bir yapay zeka araç setidir. Yüzleri değiştirmek, metni resimlere dönüştürmek veya fotoğrafları düzenlemek istiyorsanız ihtiyacınız olan her şeyi tek bir yerde bulabilirsiniz.
© 2025 WebCatalog, Inc.