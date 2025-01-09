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AI Görüntü Oluşturucu Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Papua Yeni Gine
Yapay zeka görüntü oluşturucuları, yüksek kaliteli görüntüler oluşturmak için üretken yapay zeka (yapay zeka) kullanan yazılım uygulamaları veya platformlardır. Bu algoritmalar, insan benzeri yaratıcılığı ve sanatsal stili taklit edecek şekilde tasarlanmış olup, kullanıcı tanımlı girdilere veya kriterlere göre görsel olarak çekici ve çeşitli görsellerin oluşturulmasına olanak tanır. Yapay zeka görüntü oluşturma teknolojisi, kullanıcıların gerçek dünyadaki nesnelere, sahnelere veya sanatsal konseptlere benzeyen görüntüler oluşturmasına olanak tanır. Bu yapay zeka destekli sistemler, projeleri için geniş bir görsel varlık repertuarına erişime ihtiyaç duyan sanatçılar, tasarımcılar, içerik yaratıcıları ve diğer profesyoneller için değerli araçlar haline geldi. Yapay zeka görüntü oluşturucularının temel özelliklerinden biri, metinden görüntüye dönüştürme yeteneğidir. Kullanıcılar açıklayıcı metin istemleri veya anahtar sözcükler sağlayabilir ve yazılım bunları akıllıca yorumlayıp görsel olarak çekici görüntülere dönüştürür. İster bir manzaranın canlı bir açıklaması, ister bir karakterin görünümü, ister belirli bir nesne olsun, AI görüntü oluşturucu, sağlanan metin girdisiyle yakından eşleşen görüntüler oluşturmak için gelişmiş algoritmalarını kullanır. Yapay zeka görüntü oluşturucuları, metinden görüntüye işlevine ek olarak kullanıcılara çok çeşitli özelleştirme seçenekleri sunar. Kullanıcılar istenen görsel çıktıyı elde etmek için stil, renk şeması, kompozisyon veya belirli nesne ayrıntıları gibi çeşitli görüntü niteliklerini belirleyebilir. Yazılım, oluşturulan görüntülerin gerçekçi ayrıntılara, doğru işlemeye ve genel olarak tutarlı bir kompozisyona sahip olmasını sağlamak için gelişmiş derin öğrenme modellerinden yararlanır. Fotoğraf düzenleme yazılımı gibi öncelikle manuel manipülasyona veya filtrelere dayanan geleneksel görüntü düzenleme yazılımlarının aksine, AI görüntü oluşturucuları, kalıpları analiz etmek, geniş veri kümelerinden öğrenmek ve etkileyici düzeyde ayrıntı ve sanatsal stile sahip görüntüler oluşturmak için makine öğrenimi tekniklerini kullanır. Bu oluşturucular önceden var olan görüntü varlıklarıyla sınırlı değildir; kullanıcı tanımlı parametrelere veya metinsel girdilere dayalı olarak tamamen yeni görseller üretme yeteneğine sahiptir. Ayrıca yapay zeka görüntü oluşturucuları, her ikisi de görsel içerik oluşturmaya odaklandığından sentetik medya yazılımlarıyla benzerlikler paylaşıyor. Yapay zeka görüntü oluşturucuları kategorisine dahil edilmeye hak kazanmak için bir ürünün: * Metin istemlerini kullanarak insan benzeri yaratıcılığı ve sanatsal stili taklit eden yüksek kaliteli görüntüler oluşturmak için gelişmiş yapay zeka algoritmalarından yararlanın. * Kullanıcıların oluşturulan görüntülerin stil, kompozisyon, renk paleti veya belirli nesne nitelikleri gibi çeşitli yönlerini kontrol etmesine olanak tanıyan esnek özelleştirme seçenekleri sağlayın. * Geri bildirim mekanizmaları veya etkileşimli arayüzler aracılığıyla çıktıyı yinelemek, iyileştirmek veya ince ayar yapmak için araçlar sağlayarak kullanıcıların AI görüntü oluşturma süreciyle etkileşime girmesini sağlayın.
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Midjourney
midjourney.com
Midjourney, San Francisco merkezli bağımsız araştırma laboratuvarı Midjourney, Inc. tarafından oluşturulan ve barındırılan üretken bir yapay zeka programı ve hizmetidir. Midjourney, OpenAI'nin DALL-E'sine ve Stability AI'nin Stable Diffusion'ına benzer şekilde istem adı verilen doğal dil açıklamalarından görüntüler üretir.
Leonardo.AI
leonardo.ai
Yapay zeka destekli hız ve stil tutarlılığıyla yaratıcı projeleriniz için üretim kalitesinde varlıklar oluşturun.
Craiyon
craiyon.com
Craiyon, herhangi bir metin isteminden resim çizebilen bir yapay zeka modelidir!
Invoke
invoke.com
Invoke, profesyonel stüdyoların görsel medya oluşturmasına yönelik güçlü, güvenli ve dağıtımı kolay, üretken bir yapay zeka platformudur. Modelleri fikri mülkiyetiniz üzerinde eğitin, üretim sürecinin her yönünü kontrol edin ve verilerinizin tam sahipliğini sonsuza kadar sürdürün.
Shakker AI
shakker.ai
Shakker'ı kullandığınızda AI görüntü oluşturmanın hantal olması gerekmez. Görüntüler oluşturmak, stilleri değiştirmek, bileşenleri birleştirmek veya herhangi bir parçayı yeniden boyamak istiyorsanız, Shakker hızlı öneri ve hassas tasarımlarla bunu sizin için her zamankinden daha sorunsuz hale getirir.
AI Poster Generator
aipostergenerator.net
AI Poster Oluşturucu, çarpıcı posterler oluşturma konusunda uzmanlaşmış yenilikçi bir GPT'dir. İster bir Disney Pixar posteri, ister klasik bir film posteri, ister başka türde bir poster tasarımı tasarlamak istiyor olun, bu GPT ihtiyacınızı karşılar. Fikirlerinizi görsel olarak büyüleyici tasarımlara dönüştürmek için yapay zekayı kullanan çok yönlü bir poster oluşturucu olarak hizmet eder. AI Poster Oluşturucu, poster oluşturma sürecini basitleştiren kullanıcı dostu bir arayüz sunarak hem profesyoneller hem de amatörler için mükemmeldir. Tasarım estetiğine odaklanan ve detaylara verilen önemle bu GPT, oluşturduğunuz her posterin göz alıcı olmasını ve özel ihtiyaçlarınıza göre uyarlanmasını sağlar.
Flux Image Generator
fluximagegenerator.net
Flux Image Generator, Black Forest Labs tarafından geliştirilen son teknoloji ürünü bir metin-görüntü oluşturma modelidir. Gerçekçi ve sanatsal görseller üretmek için gelişmiş yapay zeka tekniklerini kullanarak, metinsel komutlara dayalı yüksek kaliteli görüntüler oluşturur.
Flux AI Image Generator
fluxaiimagegenerator.com
FLUX AI Image Generator, Black Forest Labs tarafından geliştirilen son teknoloji ürünü bir metin-görüntü oluşturma modelidir. Gerçekçi ve sanatsal görseller üretmek için gelişmiş yapay zeka tekniklerini kullanarak, metinsel komutlara dayalı yüksek kaliteli görüntüler oluşturur.
AI Anime Generator
aianimegenerator.top
AI Anime Generator, çeşitli anime karakterleri ve illüstrasyonları oluşturmak için kullanılan yapay zeka teknolojisine dayalı bir araçtır. Eğitimli modeller aracılığıyla benzersiz ve gerçeğe yakın anime karakter temsilleri oluşturmak için derin öğrenme algoritmalarını ve görüntü oluşturma tekniklerini kullanır. Kullanıcılar, AI Anime Generator aracılığıyla anime karakterleri yaratmanın sonsuz olasılıklarını keşfedebilir ve benzersiz anime karakter tasvirleri ortaya çıkarabilir.
Arthemy
arthemy.ai
Arthemy, yapay zeka destekli bir görüntü oluşturma hizmetidir. Arthemy, kaba eskizler veya ilk görsellerin yanı sıra basit açıklamalar kullanarak, yaratıcı engellerin üstesinden gelmenize ve hem bireysel sanatçılar hem de ekipler için yeni çözümler keşfetmenize yardımcı olacak çok sayıda potansiyel nihai tasarım veya ilham kaynağı oluşturabilir.
Instantgen AI
instantgen.ai
Instantgen.ai, saniyeler içinde görüntü ve metin oluşturabilen yapay zeka destekli bir platformdur. İster sosyal medya paylaşımları, pazarlama kampanyaları, e-posta yazma veya bir proje için görseller oluşturma olsun, Instantgen çok çeşitli ihtiyaç ve amaçları karşılayabilecek yüksek kaliteli ve yaratıcı çıktılar üretmek için hızlı ve kullanışlı bir çözüm sunar.
CandyIcons
candyicons.com
CandyIcons, kullanıcılara uygulamalarının görsel çekiciliğini artırmak için binlerce benzersiz ve özel uygulama simgesi sağlayan bir AI uygulama simgesi oluşturucusudur. Üç tıklamayla metinden güzel, telifsiz uygulama simgeleri oluşturun. CandyIcons, en son AI teknolojisini (DALL·E 3) kullanarak fikirlerinizi gerçeğe dönüştürür. Simgenizi birkaç kelimeyle tanımlayın, renklerinizi ve stilinizi seçin ve sihrin gerçekleşmesini izleyin! CandyIcons ayrıca ilham eksikliği yaşayan kullanıcılar için önceden hazırlanmış simgeler de sunar. Bu önceden hazırlanmış simgeler çok çeşitli kategorileri kapsayarak her uygulamaya uygun bir şeyin bulunmasını sağlar.
WindyBot
windybot.com
WindyBot, yapay zeka tarafından desteklenen bir hizmet paketidir. İlk hizmetimiz, Slack kullanıcılarının GPT-3'ü Slack çalışma alanı üzerinden kullanmasına olanak tanıyor. WindyBot, Slack çalışma alanınızda soruları yanıtlayan, sorunları çözen ve üretkenliğinizi artıran akıllı bir yapay zeka asistanı gibi davranır.
Tolio.se
tolio.se
TOLIO, tüm yazmayı kolaylaştıran yapay zeka destekli bir yazma aracıdır. İçerik oluşturmanın geleceğini bugün keşfedin. Tolio, içerik oluşturma şeklinizi yeniden tanımlıyor. Yapay zeka destekli platformumuzla, büyüleyici pazarlama metinlerinden ayrıntılı makalelere kadar her şeyi yaratırsınız. Hızlı, basit ve etkili.
Stunning
stunning.so
Stunning.so, web sitesi oluşturma ve içerik oluşturma sürecini kolaylaştırmak için tasarlanmış yenilikçi bir platformdur. Yapay zekadan yararlanarak, kullanıcılara basit, sezgisel bir arayüz aracılığıyla özel web siteleri oluşturmanın ve sosyal medya için ilgi çekici içerik oluşturmanın kusursuz bir yolunu sunar. Bu araç, hızlı ve zahmetsizce güçlü bir çevrimiçi varlık oluşturmak için etkili çözümler arayan işletmeler için idealdir. Girişimciler ve küçük işletmeler için mükemmel olan Stunning.so, dijital pazarlama stratejilerini geliştirmek için kullanıcı dostu teknolojiyi vurguluyor.
Plask
plask.ai
Plask Motion, yapay zeka destekli bir hareket yakalama ve animasyon aracıdır. AI teknolojisini kullanarak videoları çarpıcı animasyonlara dönüştürerek 3D oluşturma ve iş akışı süreçleri için pratik çözümler sunar. Araç, oyun prototipi geliştirmenin ihtiyaçlarını karşılamak için özel olarak hazırlanmış olup, animasyon oluşturmayı basit ve verimli hale getirmektedir. Kullanıcı dostu Plask Motion, özelliklerinin en iyi şekilde nasıl kullanılacağı konusunda adım adım rehberlik sağlayarak benimseme ve öğrenme sürecini kolaylaştıran topluluk eğitimlerine sahiptir. Ayrıca kullanıcılara tamamlanmış animasyonları tercih ettikleri araca aktarma esnekliği sunar. Oyun, film ve sanal gerçeklik de dahil olmak üzere daha geniş yaratıcı endüstrilere hizmet veren Plask Motion, hareket yakalamayı kolaylaştırdığını ve kusursuz ve verimli animasyon yaratımı sağladığını kanıtladı. Kullanıcılar sık sorulan soruların yanıtlarını platformda rahatlıkla bulabilirler. Katılımcı bir kullanıcı topluluğuyla, birçok yaratıcı tarafından yaratıcı projelere güç vermek için kullanıldı.
PicFinder
picfinder.ai
PicFinder, görsel oluşturmayı görsel arama kadar hızlı hale getirir. İçerik oluşturucular için beyin fırtınası, storyboard oluşturma ve içerik yineleme işlemlerini diğer tüm yapay zekalardan çok daha hızlı hale getirir. Ekipler için, deneyimin kullanıcı için anında kişiselleştirildiği ve yaratıcı haline geldikleri oyunlar veya uygulamalar için gerçek zamanlı UGC'ye olanak tanır. +100 milyon resim zaten PicFinder ile oluşturuldu.
Midgenai
midgenai.com
En iyi eğitimli modellerle ücretsiz en iyi AI görüntü oluşturucu
Kua.ai
kua.ai
Kua.ai, e-ticarette yenilik alanında öncü ortağınız. 2022 yılında kurulan Kua.ai, deneyimli analistler ve usta mühendislerden oluşan bir ekip tarafından titizlikle hazırlanmış dinamik bir SaaS girişimi olarak duruyor. Kua.ai olarak biz yalnızca bir şirket değiliz; Jeneratif Yapay Zekanın gücü aracılığıyla e-ticaret ortamında devrim yaratmaya adanmış zihinlerin bir senfonisiyiz. İşbirliği DNA'mıza kazınmıştır. Amazon Web Service, Google ve Microsoft gibi önde gelen yapay zeka öncüleriyle sıkı sıkıya bağlı ittifaklar geliştirdik. Bu ortaklıklar, e-ticaret satıcılarını inovasyonun zirvesini temsil eden benzersiz araçlarla donatarak teknolojik ilerlemenin öncüsü olmamızı sağlıyor.
IMI Prompt
imiprompt.com
IMI Prompt Builder, web, Android ve iOS'ta mevcut binlerce seçeneğe sahip kapsamlı bir Midjourney v5 bilgi istemi oluşturucusudur. Kullanıcılar sadece birkaç tıklamayla kişisel tarzlarını ve sanatsal vizyonlarını yansıtan benzersiz Midjourney v5 sanat eserleri yaratabiliyorlar.
ImgGen AI
imggen.ai
ImgGen, kullanıcıların metin istemlerinden benzersiz görüntüler oluşturmasına olanak tanıyan, yapay zeka destekli bir görüntü oluşturma aracıdır. ImgGen'in misyonu, görsel oluşturmayı kolay, hızlı ve herkes için erişilebilir hale getirmektir. ImgGen, insanların görsel fikirlerini hayata geçirebilmeleri için kullanıcı dostu bir web arayüzü sunmayı amaçlamaktadır. ImgGen, orijinal görünen görüntüler oluşturmak için AI teknolojisini kullanır. Modellerimiz, desenleri ve görsel kavramları yakalamak için milyonlarca görüntü üzerinde eğitilmiştir. ImgGen, 2023 yılında Hindistan merkezli deneyimli bir yazılım mühendisi olan Ramandeep Singh tarafından kuruldu. Günlük yaratıcı uygulamalar için görüntü oluşturmayı kullanılabilir hale getirme konusunda her zaman tutkulu oldum. Yapay zeka görüntü modellerindeki hızlı gelişmeleri gördükten sonra bu modeller etrafında kullanımı kolay bir web arayüzü oluşturmaya karar verdim.
illostrationAI
illostration.com
IllostrationAI, kullanıcıların saniyeler içinde yapay zeka tarafından oluşturulan illüstrasyonlar oluşturmasına olanak tanıyan yapay zeka destekli bir araçtır. IllostrationAI ile farklı stillerden oluşan bir kitaplıktan stilinizi seçebilir, göstermek istediğiniz nesneyi tanımlayabilir ve yapay zeka yükseltmeyle sonuçlarınızı geliştirebilirsiniz. Ayrıca arka planı kaldırabilir ve özel bir arka plan ekleyebilirsiniz.
Imagine Anything
imagineanything.ai
Imagine Everything ile Ücretsiz Yapay Zeka Görüntüleri oluşturun. Yapay Zeka Oluşturucumuzla kolayca Fotoğraflar, Küçük Resim, Grafikler ve daha fazlasını oluşturun.
Poly.AI
polyai.ai
Poly.AI, yeni nesil yapay zekayı kullanarak daha derin ve daha gizli konuşmaları kolaylaştırmak için tasarlanmış yenilikçi bir sohbet robotu platformudur. Kullanıcılara 10 milyondan fazla benzersiz karakterle ücretsiz ve dinamik sohbetlere katılma olanağı sunarak rol yapma deneyimlerini ve gündelik sohbetleri geliştirir.
FaceMeX
facemex.ai
FaceMeX, yaratıcı sürecinizi kolaylaştırmak için tasarlanmış kapsamlı, ücretsiz bir yapay zeka araç setidir. Yüzleri değiştirmek, metni resimlere dönüştürmek veya fotoğrafları düzenlemek istiyorsanız ihtiyacınız olan her şeyi tek bir yerde bulabilirsiniz.
Runware
runware.ai
Ultra hızlı, en düşük maliyetli üretken medya. Yeşil enerjiyle beslenen, özel donanımla güçlendirilmiştir. Yapay zeka içeriğini zahmetsizce dağıtın; altyapıya veya makine öğrenimi uzmanlarına gerek yok. Tescilli donanımı hızlandırılmış yazılım ve düzenlemeyle birleştiren Runware, inanılmaz derecede düşük maliyetle son derece hızlı görüntü üretimi sağlar. Görüntü bozulması yok; yalnızca ControlNet, LoRA'lar, IP Adaptörleri, InstantID ve daha fazlası dahil olmak üzere tüm SD ekosistemini destekleyen iyi tasarlanmış bir API aracılığıyla güçlendirilmiş Stabil Difüzyon. Dahil edilen 180.000'den fazla açık kaynaklı SD modeliyle ve kendi özel olarak eğitilmiş modellerinizden veya ince ayarlarınızdan herhangi birini getirme seçeneğiyle model seçiminde tam esneklik elde edin. Runware, a16z Speedrun, Lunar Ventures, Zero Prime, Begin Capital ve daha fazlası dahil olmak üzere dünyanın önde gelen yatırımcılarından bazıları tarafından desteklenmektedir.
StockLibrary
stocklibrary.ai
Stock Library AI, ayrıntılı açıklamalarınıza göre özelleştirilmiş stok görselleri oluşturmak için AI kullanan son teknoloji ürünü bir platformdur. Sadece ihtiyacınız olanı yazın, yapay zeka vizyonunuzu hayata geçirir.
DrawThisAI
drawthis.ai
DrawThisAI - Yüksek kaliteli yapay zeka sanat oluşturucunuz. Tek bir tıklamayla fikirlerinizi çarpıcı görsel başyapıtlara dönüştürün. İster çarpıcı sosyal medya görselleri hazırlayın, ister NFT dünyasına dalın, ister tasarım maliyetlerini azaltın, DrawThis.ai bunu zahmetsiz hale getirir. İzleyicilerin ilgisini çeken ve çevrimiçi varlığınızı yükselten büyüleyici pareidolia (gizli) görseller oluşturun; üstelik hiçbir sınırlama veya sınırlama olmaksızın. Saf yaratıcı gücü parmaklarınızın ucunda yaşayın!
IconPea
iconpea.com
IconPea.com, ücretsiz simgeler oluşturmak için tasarlanmış ücretsiz bir çevrimiçi yapay zeka aracıdır. Web tasarımı, uygulama simgesi geliştirme ve grafik projeleri dahil olmak üzere çeşitli kullanımlara yönelik benzersiz ve yüksek kaliteli simgeler oluşturmak için gelişmiş yapay zeka teknolojisini kullanır.
Aux Machina
auxmachina.com
Evrendeki en kolay yapay zeka fotoğraf üreteci için Aux Machina'yı deneyin. İsteme gerek yok. Sınırlı bir süre için ücretsiz.
Picsman
picsman.ai
Yapay zeka düzenleme araçlarımızla ürün fotoğraflarını kolayca geliştirin ve oluşturun. Arka planı, AI görüntü oluşturucuyu kaldırın, nesneleri kaldırın, fotoğraf geliştirici ve toplu düzenleme.
BeautyPlus
beautyplus.com
BeautyPlus AI fotoğraf editörü, kolay fotoğraf düzenleme için tasarlanmıştır. Resimleri daha iyi kalite için otomatik olarak geliştirmek ve düzenlemek için gelişmiş yapay zeka algoritmalarını kullanan, yapay zeka destekli bir görüntü düzenleme uygulamasıdır.
PicLumen
piclumen.com
Metinden görüntüye ve görüntüden görüntüye yöntemleri aracılığıyla yapay zeka görüntü üretimi. Çeşitli tarzlarda sınırsız, ücretsiz, filigransız kreasyonlar.
Sticker AI
stickerai.net
Çıkartma AI Jeneratörü, birkaç dakika içinde hızlı bir şekilde yüksek kaliteli çıkartma oluşturabilir, böylece değerli zamandan ve emekten tasarruf etmenizi sağlar.
Remix
remix.ai
Remix AI, hayal gücünüzün sosyal ağıdır. Remix, iOS ve Android'de en iyi AI video ve görüntü içeriğini keşfedip oluşturabileceğiniz bir web uygulaması ve sosyal mobil uygulamadır. Ara Yolculuğunuzu, Pistlerinizi paylaşın ve başkalarının neler yarattığını görün. Kendi işbirliğine dayalı yapay zeka motorumuzla yaratın. Eğlenceli hashtag mücadelelerine, temalara ve keşiflere katılın. Uygulama, en iyi deneyim için sıfırdan makine öğrenimi ve yapay zekadan yararlanılarak tasarlanmıştır. AI görselleri ve videoları oluşturun ve arkadaşlarınızla veya Remix topluluğuyla paylaşın. Reklamsız olarak ücretsiz kullanın veya sınırsız erişim ve üstün deneyim için Remix Pro'ya yükseltin. * AI ile Oluşturun ve Yeniden Düzenleyin * Arkadaşlarınızla Oluşturun ve Bağlantı Kurun * Dünyayla Paylaşın
Qolaba
qolaba.ai
Qolaba, kendisini dijital içeriğin yaratılma ve tüketilme biçimini dönüştürmeye adamış, üretken yapay zeka teknolojisinin ön saflarında yer almaktadır. Qolaba platformu, dijital içerik oluşturucuları, serbest çalışanları, sanatçıları, fotoğrafçıları, öğrencileri, pazarlama ajanslarını ve dünya çapındaki işletmeleri güçlendiren yenilikçi araçlar sağlar. Metinden görüntüye oluşturma, metinden konuşmaya yetenekleri ve Claude Opus, Gemini Pro ve Mistral Large gibi gelişmiş dil modellerini içeren bir dizi gelişmiş özellik ile Qolaba, kullanıcıların yaratıcı vizyonlarını daha verimli ve daha verimli bir şekilde hayata geçirmelerine olanak tanır. çarpıcı kalite. Qolaba'nın kaliteye, erişilebilirliğe ve kullanıcı dostu tasarıma olan bağlılığı, her kökenden yaratıcıların sektörde tanınmalarını ve yaratıcı süreçlerini geliştirmelerini kolaylaştırır.
Mixart.ai
mixart.ai
Ücretsiz AI görüntü oluşturucumuzla, görüntü oluşturmak ve düzenlemek hiç bu kadar kolay olmamıştı. Vizyonunuza göre görselleri zahmetsizce oluşturmak ve özelleştirmek için yapay zekanın potansiyelinden yararlanın. Bugün yaratmaya başlayın!
PixieMint
pixiemint.com
Saniyeler içinde anında çarpıcı görseller oluşturun. Pazarlama, reklam, ürün fotoğrafları, konsept çizimleri ve daha fazlası için özenle seçilmiş üretken yapay zeka araçlarından kolaylıkla yararlanın. Photoshop Becerisi Gerekmez. PixieMint, en iyi yapay zeka fotogerçekçi nesline sahip çok sayıda yaratıcı yapay zeka aracı seçeneği sunar: 1. Metinden Görüntüye 2. Görüntüden Görüntüye 3. Nesneyi Değiştir 4. Nesneyi Sil 5. Arka Planı Değiştir 6. Arka Planı Kaldır 7. Yazın ve Değiştirin 8. Lüks Görüntü 9. Üretken Doldurma 10. Eskiz Oluşturma 11. Çıkartma Yapıcı 12. Yüz Değiştirme 13. Yeniden Hayal Edin 14. Ses Üretimi 15. Video Üretimi
Rubbrband
rubbrband.com
Rubbrband, sizin için güzel görseller hayal edip düzenleyebilecek bir yapay zeka sanatçısı yaratıyor.
HyperBooth.Ai
hyperbooth.ai
HyperBooth.Ai - Tek bir selfie ile anında çarpıcı AI fotoğrafları oluşturun. 200'den fazla fotoğraf stili arasından seçim yapın veya bir metin istemini kullanarak kendi fotoğraf stillerinizi tasarlayın! HyperBooth.Ai, dünyanın en yüksek kaliteli ve en hızlı yapay zeka destekli kişiselleştirilmiş fotoğraf oluşturucularından biridir. Tercih ettiğiniz tarzda AI fotoğraflarını 30 saniye veya daha kısa sürede oluşturmak için yalnızca bir giriş fotoğrafı yükleyin! Yapay zeka tarafından oluşturulan her fotoğraf, girdiğiniz fotoğrafın konusuna uyacak şekilde kişiselleştirilir. HyperBooth.Ai, önceden herhangi bir AI deneyimi olmadan kullanmanız için 200'den fazla önceden eğitilmiş fotoğraf stiliyle birlikte gelir veya bir metin istemi kullanarak kendi fotoğraf stillerinizi tasarlayarak yaratıcılığınızı bizimle birlikte ortaya çıkarın. Her durum ve proje için mükemmel fotoğrafları oluşturduğunuzdan emin olun.
FluxAI.art
fluxai.art
Black Forest Labs'ın son teknoloji yapay zeka görüntü oluşturucusu Flux.1 ile metni görüntülere dönüştürün. Flux.1 [pro], Flux.1 [dev] ve Flux.1 [schnell] ile benzersiz görüntü kalitesini ve yaratıcı projelere hızlı uyumu deneyimleyin.
Idyllic
idyllic.app
Pastoral, yaratıcı vizyonlarınızı hayata geçirmek için gelişmiş yapay zeka algoritmalarını kullanarak metin açıklamalarınızı yüksek kaliteli görüntülere dönüştüren üretken bir yapay zeka platformudur.
Arrk
arrk.app
Arrk: Yapay Zeka İçerik Oluşturma Kaynak Seti | İçerik, Görüntü, Sohbet Robotları, Seslendirme Oluşturun | Verimliliği Artırın | Kaliteyi Yükseltin
Booth AI
booth.ai
Yapay zeka ile profesyonel kalitede ürün fotoğrafçılığı oluşturun. İstediğiniz çekimi belirleyip bazı örnek ürün görsellerini yükleyerek hızlı bir şekilde yüksek kaliteli yaşam tarzı fotoğrafları oluşturun.
Real Fake Photos
realfakephotos.com
Real Fake Photos, flört uygulaması profillerinde kullanılmak üzere yüksek kaliteli görüntüler oluşturmak üzere tasarlanmış yapay zeka tabanlı bir araçtır. Kullanıcının yüzleri açıkça görülebilecek şekilde kendilerine ait 10-15 resim yüklemesi gerekir. AI modeli daha sonra bu görüntüleri daha yüksek kaliteli resimler oluşturmak için kullanır ve bunlar daha sonra kullanıcının flört profilinde kullanılabilir. Tüm süreç üç adımdan oluşan basittir: görsellerin yüklenmesi, kırpılması ve kullanıcının eşleşmelerinin üçe katlanması. Aracın kullanımı ücretsizdir ancak kullanıcılar resimlerdeki filigranları kaldırmak için premium plana yükseltebilirler. Gerçek Sahte Fotoğraflar kolaylık ve uygun fiyat sunar ve flört profili eşleşmelerini iyileştirmede etkili olduğu kanıtlanmıştır. Kullanıcılar sonuçlardan memnun kalmazlarsa sorunu gidermek için destek ekibiyle iletişime geçebilirler.
Artblast AI
artblastai.com
ArtBlast AI, kullanıcıların yaratıcılıklarını açığa çıkarmalarına ve sanatsal fikirlerini hayata geçirmelerine olanak tanıyan, yapay zekayla desteklenen olağanüstü bir web uygulamasıdır. Kullanıcı dostu bir arayüz ile kullanıcıların, deneyim düzeyleri ne olursa olsun, kendi konseptlerini, eskizlerini ve fotoğraflarını kullanarak çarpıcı ve benzersiz sanat eserleri yaratmalarına olanak tanır. ArtBlast AI, düşünceleri büyüleyici görsellere dönüştürerek, kişisel eskizler ve çizimler yoluyla yapay zeka ile işbirliği yaparak ve kendi görüntülerinin dikkate değer varyasyonlarını oluşturarak, yaratıcılık için gerçekten sınırsız bir potansiyel sunuyor. Üstelik kullanıcılar, açıklayıcı metin ekleyerek yaratımlarını daha da kişiselleştirebiliyor, bu da onu yapay zeka teknolojisiyle çalışmak için benzersiz bir araç haline getiriyor. ArtBlast AI ile yapay zeka sanat üretiminin büyüsünü deneyimleyin. Yapay zeka destekli görüntü oluşturucu ArtBlast AI ile görüntüleri rüya gibi sanata dönüştürün. Kişiselleştirilmiş varyasyonlarla yaratıcılığı açığa çıkarın.
Aihairstyles
aihairstyles.com
Yapay zekayla farklı saç stillerini deneyin; kaygan sırt, gösterişli saç ve daha fazlası. Erkek ve kadın stilleri
Wonder Dynamics
wonderdynamics.com
Wonder Dynamics, bağımsız film yapımcılarının bütçenin çok küçük bir kısmıyla gişe rekorları kıran düzeyde VFX sunmalarına olanak sağlayacak bir yapay zeka prodüksiyon aracı geliştiren bir medya teknolojisi girişimidir.
Artsmart.ai
artsmart.ai
Artsmart.ai, basit metin ve görüntü istemlerinden harika, gerçekçi görüntüler oluşturan bir yapay zeka görüntü oluşturucusudur. Pazarlama malzemeleri, tasarım ilhamı veya e-ticaret fotoğrafları için görsellere ihtiyacınız varsa Artsmart.ai yanınızdadır. Fotogerçekçi veya empresyonist gibi istediğiniz stile uygun bir ön ayar seçin ve oluşturmak istediğiniz görüntüyü açıklayan bir bilgi istemi girin. Artsmart.ai ile pazarlama oyununuzu kolayca geliştirebilir ve görsel olarak büyüleyici içerikle hedef kitlenizi etkileyebilirsiniz.
Lucidpic
lucidpic.com
Lucidpic'in yapay zeka fotoğraf stüdyosu, gerçek fotoğraf çekimleri yapma veya hazır fotoğraf satın alma maliyetinin çok altında bir maliyetle insanların benzersiz, telifsiz, hiper gerçekçi görüntülerini oluşturmanıza olanak tanır. * Avatarlar: Tek bir fotoğraftan kendinizin dijital versiyonunu oluşturun. Saniyeler içinde yaratıcı ve gerçekçi avatarlar. * Stok Fotoğraflar: Projeleriniz için insanlarla yapay zeka tarafından oluşturulan görüntüler üretin. * AI Kişi Oluşturucu: Görünüm, ortam ve stil üzerinde kontrol sahibi olarak her senaryo için özel karakterler ve kişiler tasarlayın.
Geleza
geleza.app
İhtiyacınız Olacak Tek Yapay Zeka Platformu! Çok fazla AI platformundan bıktınız mı? Biz de! Tüm araçları tek bir yerde bulun. Yapay zeka ile çalışmanızda devrim yaratın. Bize katılın ve bugün yenilik yapmaya başlayın.
Dream Up (Deviant Art)
dreamup.com
DeviantArt DreamUp, kullanıcıların yapay zeka tarafından oluşturulan sanatı güvenli ve adil bir şekilde oluşturmasına olanak tanıyan bir yapay zeka sanat oluşturucusudur. Araç, yaratıcıların sanatlarının nasıl kullanıldığını, yapay zeka modellerinin ve veri kümelerinin içeriklerine göre eğitilip eğitilmeyeceğini, yapay zeka görüntülerinin kendi tarzlarında oluşturulup oluşturulamayacağını ve stilleri ilham kaynağı olarak kullanıldığında bunlara atıf yapılıp yapılmayacağını kontrol etmelerini sağlar. DreamUp tarafından oluşturulan görüntülerde. Araç, tüm görüntüleri en yüksek çözünürlüğe yükseltir ve kullanıcıların aynı istemi kullanarak yeniden çalıştırmalarına veya orijinal istemi yeni bir yöne ayarlamalarına olanak tanır. Ek olarak DeviantArt DreamUp, #AIart için otomatik etiketlemeye ve platforma gönderilen tüm görüntüler için DreamUp göstergesine sahiptir. Bu, kullanıcıların DeviantArt'a göz atarken ne kadar AI sanatı göreceklerini kontrol etmelerine yardımcı olur. Tüm görseller Hizmet Şartları ve Görgü Kuralları Politikasına uygun olmalıdır. Tüm DeviantArt üyelerine başlangıç için 5 ücretsiz istem sunulur.
PromeAI
promeai.com
PromeAI, güçlü yapay zeka destekli tasarım asistanlarına ve kapsamlı, kontrol edilebilir AIGC (C-AIGC) model stili kitaplığına sahiptir ve kolayca çarpıcı grafikler, videolar ve animasyonlar oluşturmanıza olanak tanır. PromeAI mimarlar, iç tasarımcılar, ürün tasarımcıları ve oyun/animasyon tasarımcıları için vazgeçilmez bir araçtır.
Try it on AI
tryitonai.com
AI üzerinde deneyin, kişisel görüntülemenin geleceğini inşa etme misyonundadır. WSJ tarafından görsel yapay zeka çözümlerinde lider olarak nitelendirilen, Aralık 2022'de dünyanın ilk yapay zekalı fotoğraf stüdyosunu kurduk. Yapay zeka stüdyo çözümümüz, görsel mükemmellikten ödün vermeden zaman ve maliyetleri optimize etmenin yanı sıra çarpıcı bir portre stili kütüphanesi sunarak, fırtınayla dünya. Try it on AI olarak, herkesin kendi güvenilirliği ve uzmanlığı hakkında çok şey anlatan görsel temsili hak ettiğine inanıyoruz. Çözümlerimiz, LinkedIn profillerini, pazarlama materyallerini, işveren markalarını, sosyal profillerini ve web sitelerini hem müşteriler hem de müşteriler üzerinde kalıcı bir izlenim bırakan çarpıcı görsellerle geliştirmek isteyen profesyonellerin yanı sıra öğrencilere de hitap etmektedir. 300.000 kişi ve 1.000'den fazla şirketin görsel ihtiyaçları için Try it on AI'yı halihazırda kullandığı göz önüne alındığında, siz de bugün devrime katılabilirsiniz.
Imagine Me
imagineme.app
ImagineMe, basit bir metin açıklamasından kendinizin çarpıcı sanat eserlerini oluşturmanıza olanak tanıyan yeni bir yapay zeka sanat oluşturucusudur. Hayal edebileceğiniz her şey.
Dreamlike
dreamlike.art
Yapay zekanın gücüyle saniyeler içinde çarpıcı orijinal sanat eserleri yaratın. Büyülü yapay zeka araçları. Sonsuz sayıda orijinal görsel oluşturun, mevcut olanları değiştirin ve daha fazlasını yapın.
Stockimg.ai
stockimg.ai
Ekipler için yapay zeka görseli oluşturma - Kolayca yapay zeka logosu, yapay zeka kitap kapakları, yapay zeka posterleri ve daha fazlasını oluşturabilirsiniz - Stockimg AI
ClipDrop
clipdrop.co
Fotoğraf stüdyosu olmadan profesyonel görseller yaratın
getimg.ai
getimg.ai
Yapay zeka ile görseller oluşturmak için ihtiyacınız olan her şey. Büyülü yapay zeka sanat araçları. Orijinal görüntüler oluşturun, mevcut olanları değiştirin, resimleri orijinal sınırlarının ötesine genişletin ve daha fazlasını yapın.