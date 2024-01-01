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AI Görüntü Oluşturucu Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Bouvet Adası
Yapay zeka görüntü oluşturucuları, yüksek kaliteli görüntüler oluşturmak için üretken yapay zeka (yapay zeka) kullanan yazılım uygulamaları veya platformlardır. Bu algoritmalar, insan benzeri yaratıcılığı ve sanatsal stili taklit edecek şekilde tasarlanmış olup, kullanıcı tanımlı girdilere veya kriterlere göre görsel olarak çekici ve çeşitli görsellerin oluşturulmasına olanak tanır. Yapay zeka görüntü oluşturma teknolojisi, kullanıcıların gerçek dünyadaki nesnelere, sahnelere veya sanatsal konseptlere benzeyen görüntüler oluşturmasına olanak tanır. Bu yapay zeka destekli sistemler, projeleri için geniş bir görsel varlık repertuarına erişime ihtiyaç duyan sanatçılar, tasarımcılar, içerik yaratıcıları ve diğer profesyoneller için değerli araçlar haline geldi. Yapay zeka görüntü oluşturucularının temel özelliklerinden biri, metinden görüntüye dönüştürme yeteneğidir. Kullanıcılar açıklayıcı metin istemleri veya anahtar sözcükler sağlayabilir ve yazılım bunları akıllıca yorumlayıp görsel olarak çekici görüntülere dönüştürür. İster bir manzaranın canlı bir açıklaması, ister bir karakterin görünümü, ister belirli bir nesne olsun, AI görüntü oluşturucu, sağlanan metin girdisiyle yakından eşleşen görüntüler oluşturmak için gelişmiş algoritmalarını kullanır. Yapay zeka görüntü oluşturucuları, metinden görüntüye işlevine ek olarak kullanıcılara çok çeşitli özelleştirme seçenekleri sunar. Kullanıcılar istenen görsel çıktıyı elde etmek için stil, renk şeması, kompozisyon veya belirli nesne ayrıntıları gibi çeşitli görüntü niteliklerini belirleyebilir. Yazılım, oluşturulan görüntülerin gerçekçi ayrıntılara, doğru işlemeye ve genel olarak tutarlı bir kompozisyona sahip olmasını sağlamak için gelişmiş derin öğrenme modellerinden yararlanır. Fotoğraf düzenleme yazılımı gibi öncelikle manuel manipülasyona veya filtrelere dayanan geleneksel görüntü düzenleme yazılımlarının aksine, AI görüntü oluşturucuları, kalıpları analiz etmek, geniş veri kümelerinden öğrenmek ve etkileyici düzeyde ayrıntı ve sanatsal stile sahip görüntüler oluşturmak için makine öğrenimi tekniklerini kullanır. Bu oluşturucular önceden var olan görüntü varlıklarıyla sınırlı değildir; kullanıcı tanımlı parametrelere veya metinsel girdilere dayalı olarak tamamen yeni görseller üretme yeteneğine sahiptir. Ayrıca yapay zeka görüntü oluşturucuları, her ikisi de görsel içerik oluşturmaya odaklandığından sentetik medya yazılımlarıyla benzerlikler paylaşıyor. Yapay zeka görüntü oluşturucuları kategorisine dahil edilmeye hak kazanmak için bir ürünün: * Metin istemlerini kullanarak insan benzeri yaratıcılığı ve sanatsal stili taklit eden yüksek kaliteli görüntüler oluşturmak için gelişmiş yapay zeka algoritmalarından yararlanın. * Kullanıcıların oluşturulan görüntülerin stil, kompozisyon, renk paleti veya belirli nesne nitelikleri gibi çeşitli yönlerini kontrol etmesine olanak tanıyan esnek özelleştirme seçenekleri sağlayın. * Geri bildirim mekanizmaları veya etkileşimli arayüzler aracılığıyla çıktıyı yinelemek, iyileştirmek veya ince ayar yapmak için araçlar sağlayarak kullanıcıların AI görüntü oluşturma süreciyle etkileşime girmesini sağlayın.
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Leonardo.AI
leonardo.ai
Yapay zeka destekli hız ve stil tutarlılığıyla yaratıcı projeleriniz için üretim kalitesinde varlıklar oluşturun.
Playground AI
playgroundai.com
Playground AI, Yapay Zeka tarafından desteklenen, kullanımı ücretsiz bir çevrimiçi görüntü oluşturma aracıdır. Sanat oluşturma, sosyal medya gönderileri, sunumlar, posterler, videolar, logolar ve daha fazlasını içeren çeşitli yaratıcı ihtiyaçları karşılamayı amaçlamaktadır. Yapay zeka destekli işle...
Microsoft Designer
designer.microsoft.com
Profesyonel kalitede sosyal medya gönderileri, davetiyeler, dijital kartpostallar, grafikler ve daha fazlasını oluşturmanıza yardımcı olan bir grafik tasarım uygulaması. Fikrinizle başlayın ve sizin için benzersiz bir şey yaratın.
Midjourney
midjourney.com
Midjourney, San Francisco merkezli bağımsız araştırma laboratuvarı Midjourney, Inc. tarafından oluşturulan ve barındırılan üretken bir yapay zeka programı ve hizmetidir. Midjourney, OpenAI'nin DALL-E'sine ve Stability AI'nin Stable Diffusion'ına benzer şekilde istem adı verilen doğal dil açıklamalar...
Fotor
fotor.com
Fotor'un AI Image Generator'ı, metin istemlerinden görüntüler oluşturmak için tasarlanmış çevrimiçi bir araçtır. Girdiye dayalı olarak yapay zeka tarafından oluşturulan sanat eserleri ve görseller oluşturarak kullanıcıların fikirleri neredeyse anında görselleştirmesine olanak tanır. Yapay zeka dest...
ClipDrop
clipdrop.co
Fotoğraf stüdyosu olmadan profesyonel görseller yaratın
Wonder Dynamics
wonderdynamics.com
Wonder Dynamics, bağımsız film yapımcılarının bütçenin çok küçük bir kısmıyla gişe rekorları kıran düzeyde VFX sunmalarına olanak sağlayacak bir yapay zeka prodüksiyon aracı geliştiren bir medya teknolojisi girişimidir.
PromeAI
promeai.com
PromeAI, güçlü yapay zeka destekli tasarım asistanlarına ve kapsamlı, kontrol edilebilir AIGC (C-AIGC) model stili kitaplığına sahiptir ve kolayca çarpıcı grafikler, videolar ve animasyonlar oluşturmanıza olanak tanır. PromeAI mimarlar, iç tasarımcılar, ürün tasarımcıları ve oyun/animasyon tasarımcı...
AKOOL
content.akool.com
AKOOL, kişiselleştirilmiş görsel pazarlama ve reklamcılık için çığır açan bir Üretken Yapay Zeka platformudur. AKOOL ile pazarlama yaratıcıları ve yenilikçiler, insanları markanın içine çekerek onları sadık müşterilere dönüştürecek özel, ilgi çekici deneyimler oluşturabilirler.
getimg.ai
getimg.ai
Yapay zeka ile görseller oluşturmak için ihtiyacınız olan her şey. Büyülü yapay zeka sanat araçları. Orijinal görüntüler oluşturun, mevcut olanları değiştirin, resimleri orijinal sınırlarının ötesine genişletin ve daha fazlasını yapın.
Simplified
simplified.com
Basitleştirilmiş, modern pazarlama ekiplerine yönelik bir tasarım ve işbirliği platformudur. Artık varlıkları yükledikten sonra manuel olarak düzenlemeye gerek kalmadan tüm kanallarda hızlı ve markaya uygun içerik oluşturmak mümkün; Basitleştirilmiş sizin için her şeyi yapar! Bu şekilde, pazarlamacı...
Booth AI
booth.ai
Yapay zeka ile profesyonel kalitede ürün fotoğrafçılığı oluşturun. İstediğiniz çekimi belirleyip bazı örnek ürün görsellerini yükleyerek hızlı bir şekilde yüksek kaliteli yaşam tarzı fotoğrafları oluşturun.
Craiyon
craiyon.com
Craiyon, herhangi bir metin isteminden resim çizebilen bir yapay zeka modelidir!
Artsmart.ai
artsmart.ai
Artsmart.ai, basit metin ve görüntü istemlerinden harika, gerçekçi görüntüler oluşturan bir yapay zeka görüntü oluşturucusudur. Pazarlama malzemeleri, tasarım ilhamı veya e-ticaret fotoğrafları için görsellere ihtiyacınız varsa Artsmart.ai yanınızdadır. Fotogerçekçi veya empresyonist gibi istediğini...
Dream Up (Deviant Art)
dreamup.com
DeviantArt DreamUp, kullanıcıların yapay zeka tarafından oluşturulan sanatı güvenli ve adil bir şekilde oluşturmasına olanak tanıyan bir yapay zeka sanat oluşturucusudur. Araç, yaratıcıların sanatlarının nasıl kullanıldığını, yapay zeka modellerinin ve veri kümelerinin içeriklerine göre eğitilip eği...
Stockimg.ai
stockimg.ai
Ekipler için yapay zeka görseli oluşturma - Kolayca yapay zeka logosu, yapay zeka kitap kapakları, yapay zeka posterleri ve daha fazlasını oluşturabilirsiniz - Stockimg AI
Artimator
artimator.io
Ücretsiz AI sanat üreteci ÜCRETSİZ AI sanat oluşturucumuz Stable Diffusion 1.5, Stable Diffusion XL (SDXL) ve Artimator yapay zeka sanat eserlerini temel alır ve AI ile metin açıklamanızdan veya görselinizden çok kolay bir şekilde şaşırtıcı ve en güzel sanat eserlerini yaratmanıza yardımcı olur! Me...
Dreamlike
dreamlike.art
Yapay zekanın gücüyle saniyeler içinde çarpıcı orijinal sanat eserleri yaratın. Büyülü yapay zeka araçları. Sonsuz sayıda orijinal görsel oluşturun, mevcut olanları değiştirin ve daha fazlasını yapın.
Lucidpic
lucidpic.com
Lucidpic'in yapay zeka fotoğraf stüdyosu, gerçek fotoğraf çekimleri yapma veya hazır fotoğraf satın alma maliyetinin çok altında bir maliyetle insanların benzersiz, telifsiz, hiper gerçekçi görüntülerini oluşturmanıza olanak tanır. * Avatarlar: Tek bir fotoğraftan kendinizin dijital versiyonunu olu...
ImgGen AI
imggen.ai
ImgGen, kullanıcıların metin istemlerinden benzersiz görüntüler oluşturmasına olanak tanıyan, yapay zeka destekli bir görüntü oluşturma aracıdır. ImgGen'in misyonu, görsel oluşturmayı kolay, hızlı ve herkes için erişilebilir hale getirmektir. ImgGen, insanların görsel fikirlerini hayata geçirebilme...
RenderNet
rendernet.ai
RenderNet AI, tutarlı karakterler oluşturmaya ve onların pozunu, kompozisyonunu ve stilini kontrol etmeye odaklanan güçlü bir görüntü oluşturucudur.
Artblast AI
artblastai.com
ArtBlast AI, kullanıcıların yaratıcılıklarını açığa çıkarmalarına ve sanatsal fikirlerini hayata geçirmelerine olanak tanıyan, yapay zekayla desteklenen olağanüstü bir web uygulamasıdır. Kullanıcı dostu bir arayüz ile kullanıcıların, deneyim düzeyleri ne olursa olsun, kendi konseptlerini, eskizlerin...
Midgenai
midgenai.com
En iyi eğitimli modellerle ücretsiz en iyi AI görüntü oluşturucu
Imagine Me
imagineme.app
ImagineMe, basit bir metin açıklamasından kendinizin çarpıcı sanat eserlerini oluşturmanıza olanak tanıyan yeni bir yapay zeka sanat oluşturucusudur. Hayal edebileceğiniz her şey.
ImagineArt
imagine.art
Yaratıcılığın sonsuz olasılıklarının kilidini açan bir yapay zeka sanat jeneratörü hayal edin. Imagine ile yalnızca bir metin istemi ve seçilmiş bir sanat stiliyle zahmetsizce hayranlık uyandıran başyapıtlar yaratabilirsiniz. İster deneyimli bir sanatçı olun ister daha önce eline hiç fırça almamış b...
1min.AI
1min.ai
Yapay zeka ile verimliliği artırmak işinizi ve yaşamınızı iyileştirmenin iyi bir yoludur. Ancak farklı kullanım durumları için yeni araçları değiştirmek veya öğrenmek eğlenceli değildir ve aynı zamanda pahalıdır! 1min.AI, tüm AI özelliklerinin kilidini açan hepsi bir arada bir AI uygulamasıdır. 1mi...
WOMBO Dream
dream.ai
Yapay zekanın gücünü kullanarak güzel sanat eserleri yaratın. Bir istem girin, bir sanat stili seçin ve WOMBO Dream'in fikrinizi saniyeler içinde yapay zeka destekli bir tabloya dönüştürmesini izleyin.
Real Fake Photos
realfakephotos.com
Real Fake Photos, flört uygulaması profillerinde kullanılmak üzere yüksek kaliteli görüntüler oluşturmak üzere tasarlanmış yapay zeka tabanlı bir araçtır. Kullanıcının yüzleri açıkça görülebilecek şekilde kendilerine ait 10-15 resim yüklemesi gerekir. AI modeli daha sonra bu görüntüleri daha yüksek...
Plask
plask.ai
Plask Motion, yapay zeka destekli bir hareket yakalama ve animasyon aracıdır. AI teknolojisini kullanarak videoları çarpıcı animasyonlara dönüştürerek 3D oluşturma ve iş akışı süreçleri için pratik çözümler sunar. Araç, oyun prototipi geliştirmenin ihtiyaçlarını karşılamak için özel olarak hazırlan...
HotpotAI
hotpot.ai
Hotpot.ai, çeşitli grafik, resim ve metinlerin oluşturulmasını kolaylaştırmak için yapay zekayı kullanan bir platformdur.
DeftGPT
deftgpt.com
DeftGPT ile şunları yapabilirsiniz: * İçerik Yazımınızı Basitleştirin: DeftGPT, sorular sormanıza, anında yanıtlar almanıza ve yapay zeka ile etkileşimli konuşmalar yapmanıza olanak tanır. GPT-4, gpt-3.5-turbo, Anthropic'ten Claude ve diğer çeşitli botlara anında erişebileceksiniz. * Ekip yönetimi...
PicFinder
picfinder.ai
PicFinder, görsel oluşturmayı görsel arama kadar hızlı hale getirir. İçerik oluşturucular için beyin fırtınası, storyboard oluşturma ve içerik yineleme işlemlerini diğer tüm yapay zekalardan çok daha hızlı hale getirir. Ekipler için, deneyimin kullanıcı için anında kişiselleştirildiği ve yaratıcı ha...
illostrationAI
illostration.com
IllostrationAI, kullanıcıların saniyeler içinde yapay zeka tarafından oluşturulan illüstrasyonlar oluşturmasına olanak tanıyan yapay zeka destekli bir araçtır. IllostrationAI ile farklı stillerden oluşan bir kitaplıktan stilinizi seçebilir, göstermek istediğiniz nesneyi tanımlayabilir ve yapay zeka ...
Aihairstyles
aihairstyles.com
Yapay zekayla farklı saç stillerini deneyin; kaygan sırt, gösterişli saç ve daha fazlası. Erkek ve kadın stilleri
CandyIcons
candyicons.com
CandyIcons, kullanıcılara uygulamalarının görsel çekiciliğini artırmak için binlerce benzersiz ve özel uygulama simgesi sağlayan bir AI uygulama simgesi oluşturucusudur. Üç tıklamayla metinden güzel, telifsiz uygulama simgeleri oluşturun. CandyIcons, en son AI teknolojisini (DALL·E 3) kullanarak fi...
Try it on AI
tryitonai.com
AI üzerinde deneyin, kişisel görüntülemenin geleceğini inşa etme misyonundadır. WSJ tarafından görsel yapay zeka çözümlerinde lider olarak nitelendirilen, Aralık 2022'de dünyanın ilk yapay zekalı fotoğraf stüdyosunu kurduk. Yapay zeka stüdyo çözümümüz, görsel mükemmellikten ödün vermeden zaman ve m...
neural.love
neural.love
neural.love, içerik oluşturma ve geliştirme hizmetleri sağlayan çevrimiçi bir yapay zeka aracıdır. Görüntüleri yeniden şekillendirmek, portreler oluşturmak ve yapay zeka tarafından oluşturulan avatarlar oluşturmak için kullanılabilecek ücretsiz bir Yapay Zeka Görüntü Oluşturucu ve Yapay Zeka Gelişti...
Geleza
geleza.app
İhtiyacınız Olacak Tek Yapay Zeka Platformu! Çok fazla AI platformundan bıktınız mı? Biz de! Tüm araçları tek bir yerde bulun. Yapay zeka ile çalışmanızda devrim yaratın. Bize katılın ve bugün yenilik yapmaya başlayın.
LocalBot AI
localbot.ai
LocalBot.ai, yerel işletme sahiplerinin son teknoloji yapay zeka araçlarından yararlanarak değerli zaman ve paradan tasarruf etmelerini sağlar. LocalBot.AI, saniyeler içinde metin, resim, kod ve daha fazlasını oluşturmak için GPT, Dall-E, Ada gibi en popüler AI modellerini kullanır. İşlem basittir....
Pareto
pareto.io
Pareto, Native Gen AI platformudur. Dünya çapında 107'den fazla ülkede, 400'ün üzerinde ödeme yapan orta ve büyük ölçekli işletme de dahil olmak üzere 500.000'den fazla kullanıcıya gururla hizmet veriyoruz. Yenilikçi atılımımız, dünyanın ilk Yapay Zeka (AI) pazarlama asistanı Tess'in tanıtımıyla ge...
iSenseHUB
isensehub.ai
iSenseHUB ile tanışın: Yaratma, tasarlama ve optimize etme şeklinizde devrim yaratmak için tasarlanmış, yapay zeka destekli nihai platform. 65'in üzerinde son teknoloji yapay zeka aracıyla donatılmış misyonumuz, bireylere ve işletmelere süreçlerini kolaylaştırma ve ışık hızında yüksek kaliteli içeri...
Tolio.se
tolio.se
TOLIO, tüm yazmayı kolaylaştıran yapay zeka destekli bir yazma aracıdır. İçerik oluşturmanın geleceğini bugün keşfedin. Tolio, içerik oluşturma şeklinizi yeniden tanımlıyor. Yapay zeka destekli platformumuzla, büyüleyici pazarlama metinlerinden ayrıntılı makalelere kadar her şeyi yaratırsınız. Hızl...
Stunning
stunning.so
Stunning.so, web sitesi oluşturma ve içerik oluşturma sürecini kolaylaştırmak için tasarlanmış yenilikçi bir platformdur. Yapay zekadan yararlanarak, kullanıcılara basit, sezgisel bir arayüz aracılığıyla özel web siteleri oluşturmanın ve sosyal medya için ilgi çekici içerik oluşturmanın kusursuz bir...
IMI Prompt
imiprompt.com
IMI Prompt Builder, web, Android ve iOS'ta mevcut binlerce seçeneğe sahip kapsamlı bir Midjourney v5 bilgi istemi oluşturucusudur. Kullanıcılar sadece birkaç tıklamayla kişisel tarzlarını ve sanatsal vizyonlarını yansıtan benzersiz Midjourney v5 sanat eserleri yaratabiliyorlar.
DoItAI.Pro
doitai.pro
DoItAI.Pro, görsel, metin ve ses içeriğini kolaylıkla oluşturmanıza olanak tanıyan yapay zeka destekli bir araç paketi sunar. İster ilham arayan bir dijital sanatçı olun, ister ilgi çekici bir kopyaya ihtiyaç duyan bir yazar, ister orijinal ses manzaraları yaratmak isteyen bir müzisyen olun, DoItAI....
Arrk
arrk.app
Arrk: Yapay Zeka İçerik Oluşturma Kaynak Seti | İçerik, Görüntü, Sohbet Robotları, Seslendirme Oluşturun | Verimliliği Artırın | Kaliteyi Yükseltin
AIBoxSet
aiboxset.com
AIBoxSet Saniyeler içinde metin, resim, kod ve kendi kendine eğitilen özel Derin Öğrenme modeli oluşturmak için GPT, Dall-E, Ada gibi en popüler AI modellerini entegre edin. İşlem basittir. Tek yapmanız gereken bir konu veya fikir sunmaktır ve gerisini yapay zeka tabanlı oluşturucumuz halledecektir....
Instantgen AI
instantgen.ai
Instantgen.ai, saniyeler içinde görüntü ve metin oluşturabilen yapay zeka destekli bir platformdur. İster sosyal medya paylaşımları, pazarlama kampanyaları, e-posta yazma veya bir proje için görseller oluşturma olsun, Instantgen çok çeşitli ihtiyaç ve amaçları karşılayabilecek yüksek kaliteli ve yar...
VREE Labs
vree.ai
VREE Labs olarak, e-ticaret ortamını Üretken 3D teknolojimiz aracılığıyla dönüştürme misyonundayız; AI tarafından desteklenen 3D modelleme çözümleri geliştirerek, yalnızca ürün sayfanızdaki birkaç görüntüyü AR/VR Ticaret için sorunsuz bir şekilde 3D modellere dönüştürüyoruz. Ortaklarımızın ve kullan...
Artisse
artisse.ai
KPMG ve HSBC tarafından Asya'nın en hızlı büyüyen 10 Gelişen Devinden biri olarak tanınan Artisse Interactive, geleneksel endüstrileri yeniden şekillendirmek için yıkıcı yapay zeka ve blockchain teknolojilerinden yararlanmada liderdir. Artisse, önde gelen üretken yapay zeka teknolojisini, küresel l...
AI Magicx
aimagicx.com
AI Magicx, son teknolojiye sahip yapay zeka destekli içerik oluşturma araçlarının geliştirilmesinde uzmanlaşmış gelişmiş bir yapay zeka şirketidir. AI Magicx'in platformu, dijital içerik üretimini kolaylaştırmak ve geliştirmek için tasarlanmış, toplamda 75'i aşan çok çeşitli özellikler sunuyor. Yapa...
Arthemy
arthemy.ai
Arthemy, yapay zeka destekli bir görüntü oluşturma hizmetidir. Arthemy, kaba eskizler veya ilk görsellerin yanı sıra basit açıklamalar kullanarak, yaratıcı engellerin üstesinden gelmenize ve hem bireysel sanatçılar hem de ekipler için yeni çözümler keşfetmenize yardımcı olacak çok sayıda potansiyel ...
Kua.ai
kua.ai
Kua.ai, e-ticarette yenilik alanında öncü ortağınız. 2022 yılında kurulan Kua.ai, deneyimli analistler ve usta mühendislerden oluşan bir ekip tarafından titizlikle hazırlanmış dinamik bir SaaS girişimi olarak duruyor. Kua.ai olarak biz yalnızca bir şirket değiliz; Jeneratif Yapay Zekanın gücü aracı...
Snowpixel
snowpixel.app
Snowpixel, tamamı metin girdisi ile görsellerin, videoların, müziğin ve daha fazlasının oluşturulmasına, özelleştirilmesine ve büyüleyici nesillerine olanak tanıyan bir Üretken Medya Araç Takımıdır. Platform, kullanıcılara metin açıklamalarını farklı içerik biçimlerine dönüştürme yetkisi veriyor. M...
AIEasyUse
aieasyuse.com
AIEasyUse, yapay zekayı günlük görevlerde kullanmayı herkes için basit ve erişilebilir hale getiriyor. AIEasyUse'un kullanımı kolay araçları, içerik oluşturmanıza, görüntüler oluşturmanıza, sohbet robotlarıyla iletişim kurmanıza, kod oluşturma yardımı almanıza ve AI teknolojisini kullanarak sesi met...
ChatDesigner.ai
chatdesigner.ai
ChatDesigner, kullanıcıların tasarım ihtiyaçlarını karşılamak için sohbet edebilecekleri bir yapay zeka tasarım aracısıdır. ChatDesigner, kullanıcının girdisine göre 30'dan fazla AI görüntü oluşturma ve düzenleme özelliğini önceliklendirmek için geniş dil modelinden yararlanır. Kullanıcılar tek bir ...