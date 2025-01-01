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AI Kod Oluşturma Yazılımı
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AI Kod Oluşturma Yazılımı - En Popüler Uygulamalar

Yapay zeka kod oluşturma yazılımı, doğal dil girişine dayalı olarak bir veya daha fazla kod satırını otomatik olarak oluşturmak için yapay zeka (AI) ve makine öğreniminin (ML) yeteneklerinden yararlanır. Bu araçlar, kodlamanın en iyi uygulamalarına uygun, verimli, işlevsel kod üretmek için geniş veri kümelerinden yararlanır. Kullanıcılar istenen işlevselliği doğal dilde tanımlayarak yapay zeka kod oluşturucularını belirli görevleri karşılayan kod oluşturmaya veya önermeye yönlendirir. Geliştiriciler, tekrarlanan kodlama görevlerini kolaylaştırmak, zamandan ve emekten tasarruf etmek için AI kod oluşturma yazılımından yararlanıyor. Geliştiriciler, yapay zeka kod tamamlamayı iş akışlarına sorunsuz bir şekilde entegre ederek kod tutarlılığını artırır ve üretkenliği artırır. Bu alan nispeten yeni olsa da, çeşitli özellikler ve entegrasyon seçenekleri sunan çok çeşitli AI kod oluşturucuları mevcuttur. Bazı AI kod oluşturucularına çevrimiçi sohbet arayüzleri aracılığıyla erişilebilirken diğerleri, kapsamlı AI kod yardımcıları olarak mevcut entegre geliştirme ortamlarına sorunsuz bir şekilde entegre olur. Bir ürünün AI Kodu Oluşturma kategorisine dahil edilebilmesi için aşağıdaki kriterleri karşılaması gerekir: * Otomatik kod oluşturmak için AI'dan yararlanın * Birden fazla programlama dilini destekleyin * Doğal dildeki kullanıcı girişlerine dayalı kod oluşturun * Kullanıcıların AI tarafından oluşturulan kodu özelleştirmesine izin verin Özetle, AI kod oluşturma yazılımı, geliştiricilerin daha verimli kod yazmalarına, üretkenliği artırmalarına ve yazılım geliştirmenin geleceğini şekillendirmelerine olanak tanır.

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ChatGPT

ChatGPT

chatgpt.com

ChatGPT, sohbet, veri analizi, görev otomasyonu ve çoklu modda etkileşim sağlayan bir yapay zeka uygulamasıdır.

Google Gemini

Google Gemini

gemini.google.com

Google Gemini, yazma, öğrenme ve bilgi bulma gibi görevlerde kullanıcıya yardımcı olan çok dilli bir AI uygulamasıdır.

Claude

Claude

claude.ai

Claude, etkili iş yapmanıza yardımcı olmak için tasarlanmış, güvenli ve doğru bir AI sohbet botudur.

Blackbox

Blackbox

blackbox.ai

Blackbox, geliştiricilerin yazılım üretkenliğini artırmak için kod analizi, hata ayıklama ve otomatik görevler sunan yapay zeka destekli bir araçtır.

Replit

Replit

replit.com

Replit, tarayıcıda kod yazmayı ve uygulama geliştirmeyi sağlayan bulut tabanlı bir entegre geliştirme ortamıdır.

Build AI

Build AI

buildai.space

Build AI, teknik bilgi gerektirmeden yapay zeka destekli web uygulamaları geliştirmeyi sağlayan bir platformdur.

Krater AI

Krater AI

krater.ai

Krater AI, içerik oluşturma ve veri analizi gibi görevleri kolaylaştıran yapay zeka tabanlı bir uygulamadır.

Autocode

Autocode

autocode.com

Yeni kullanıcı bildirimleri, satın alma uyarıları, planlanmış işler ve topluluk botları oluşturmayı sağlayan bir JavaScript ve API uygulaması.

AI Code Mentor

AI Code Mentor

code-mentor.ai

AI Code Mentor, geliştiricilerin kodu anlamasına yardımcı olan, yapay zeka tabanlı bir araçtır. Kodunuzu girip açıklama seçebilirsiniz.

AIWRITER

AIWRITER

aiwriter.fi

AIWriter, GPT-4 teknolojisiyle metin içeriği ve DALL-E ile görüntüler üreten çok dilli bir SaaS platformudur.

Tabnine

Tabnine

tabnine.com

Tabnine, yazılım geliştirmeyi kolaylaştıran AI destekli bir kod tamamlama asistanıdır. Çoklu programlama dilleri için bağlama duyarlı öneriler sunar.

Codeium

Codeium

codeium.com

Codeium, geliştiricilerin kodlama süreçlerini kolaylaştıran, AI tabanlı bir otomatik tamamlama, arama ve sohbet aracıdır.

DeftGPT

DeftGPT

deftgpt.com

DeftGPT, içerik yazımını basit hale getirir, takım yönetimini kolaylaştırır, belgelerle etkileşim sağlar ve Chrome'da içerik oluşturma imkanı sunar.

WPCode

WPCode

wpcode.com

WPCode, WordPress kullanıcılarının özel kod snippet'lerini kolayca ekleyip yönetmelerini sağlayan bir eklentidir.

CodePal

CodePal

codepal.ai

CodePal, geliştiricilere kod oluşturma, analiz, optimizasyon ve belgeler konusunda AI destekli araçlar sunan bir platformdur.

Sourcegraph

Sourcegraph

sourcegraph.com

Sourcegraph, geliştiricilerin kodlarını anlamalarına, düzeltmelerine ve otomatikleştirmelerine yardımcı olan bir kod arama ve gezinme platformudur.

CodeMate AI

CodeMate AI

codemate.ai

CodeMate, geliştiricilerin kod yazma hızını artıran, hata ayıklama ve kod optimizasyonu yapan AI destekli bir kodlama aracıdır.

Refraction

Refraction

refraction.dev

Refraction, geliştiriciler için kodu yeniden düzenleyen, dokümantasyon oluşturan ve birim testleri yazan yapay zeka destekli bir kod üretim aracıdır.

AskCodi

AskCodi

askcodi.com

AskCodi, geliştiricilere kod yazımında yardımcı olan AI destekli bir asistan olup, kod oluşturma, tamamlama ve dil çevirisi gibi özellikler sunar.

Tune AI

Tune AI

tunehq.ai

Tune AI, işletmelerde GenAI benimsemeyi destekleyen bir uygulamadır. TuneChat, açık kaynaklı modellerle çalışan bir sohbet uygulamasıdır; TuneStudio, geliştiriciler için LLM'leri ayarlayıp dağıtma alanıdır.

CodeSquire.ai

CodeSquire.ai

codesquire.ai

CodeSquire.ai, veri bilimcileri ve geliştiriciler için AI destekli bir kod yazma asistanıdır. Kod önerileri ve tamamlamalar sunar.

AI2sql

AI2sql

ai2sql.io

AI2SQL, kullanıcıların İngilizce soruları SQL sorgularına dönüştürmesini sağlayan bir araçtır, veri analizi için kullanımı kolay bir çözümdür.

mutable.ai

mutable.ai

mutable.ai

mutable.ai, yazılım gelişimini hızlandıran bir AI aracıdır; kod üretimi, otomatik test oluşturma ve AI ile etkileşim gibi özellikler sunar.

Pareto

Pareto

pareto.io

Pareto, pazarlamacılara zaman kazandıran AI tabanlı bir platformdur. Repetitif görevleri otomatikleştirerek stratejik aktivitelere odaklanmalarını sağlar.

Refact.ai

Refact.ai

refact.ai

Refact.ai, kod analizi ve iyileştirme araçları sunan açık kaynaklı bir AI kodlama asistanıdır. Kod tamamlamak ve düzenlemek için makine öğrenimi kullanır.

Bito

Bito

bito.ai

Bito, yazılımcılara AI destekli kod inceleme, kod tamamlama ve proje yönetimi araçları sunarak kodlama verimliliğini artırmayı hedefler.

Programming Helper

Programming Helper

programming-helper.com

Programlama Yardımcı uygulaması, geliştiricilere kod önerileri, otomatik tamamlama, kod örnekleri, hata ayıklama ve entegrasyon gibi işlevler sunarak verimliliklerini artırmayı sağlar.

iSenseHUB

iSenseHUB

isensehub.ai

iSenseHUB, kullanıcıların çeşitli AI araçlarını tek bir platformda yönetmesini sağlayan bir uygulamadır. Yazma, tasarım ve diğer görevler için kullanılır.

Moderne

Moderne

moderne.io

Moderne, kaynak kodunu hızlı ve doğru bir şekilde otomatik olarak yeniden yapılandıran ve analiz eden bir geliştirici işbirliği platformudur.

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