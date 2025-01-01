Doğru yazılımı ve hizmetleri bulun.
WebCatalog Desktop ile web sitelerini masaüstü uygulamalarına dönüştürün ve Mac, Windows için çok sayıda özel uygulamaya erişin. Uygulamaları düzenlemek, birden fazla hesap arasında kolaylıkla geçiş yapmak ve üretkenliğinizi daha önce hiç olmadığı kadar artırmak için alanları kullanın.
Yapay zeka kod oluşturma yazılımı, doğal dil girişine dayalı olarak bir veya daha fazla kod satırını otomatik olarak oluşturmak için yapay zeka (AI) ve makine öğreniminin (ML) yeteneklerinden yararlanır. Bu araçlar, kodlamanın en iyi uygulamalarına uygun, verimli, işlevsel kod üretmek için geniş veri kümelerinden yararlanır. Kullanıcılar istenen işlevselliği doğal dilde tanımlayarak yapay zeka kod oluşturucularını belirli görevleri karşılayan kod oluşturmaya veya önermeye yönlendirir. Geliştiriciler, tekrarlanan kodlama görevlerini kolaylaştırmak, zamandan ve emekten tasarruf etmek için AI kod oluşturma yazılımından yararlanıyor. Geliştiriciler, yapay zeka kod tamamlamayı iş akışlarına sorunsuz bir şekilde entegre ederek kod tutarlılığını artırır ve üretkenliği artırır. Bu alan nispeten yeni olsa da, çeşitli özellikler ve entegrasyon seçenekleri sunan çok çeşitli AI kod oluşturucuları mevcuttur. Bazı AI kod oluşturucularına çevrimiçi sohbet arayüzleri aracılığıyla erişilebilirken diğerleri, kapsamlı AI kod yardımcıları olarak mevcut entegre geliştirme ortamlarına sorunsuz bir şekilde entegre olur. Bir ürünün AI Kodu Oluşturma kategorisine dahil edilebilmesi için aşağıdaki kriterleri karşılaması gerekir: * Otomatik kod oluşturmak için AI'dan yararlanın * Birden fazla programlama dilini destekleyin * Doğal dildeki kullanıcı girişlerine dayalı kod oluşturun * Kullanıcıların AI tarafından oluşturulan kodu özelleştirmesine izin verin Özetle, AI kod oluşturma yazılımı, geliştiricilerin daha verimli kod yazmalarına, üretkenliği artırmalarına ve yazılım geliştirmenin geleceğini şekillendirmelerine olanak tanır.
Yeni Uygulama Gönder
ChatGPT
chatgpt.com
ChatGPT, sohbet, veri analizi, görev otomasyonu ve çoklu modda etkileşim sağlayan bir yapay zeka uygulamasıdır.
Google Gemini
gemini.google.com
Google Gemini, yazma, öğrenme ve bilgi bulma gibi görevlerde kullanıcıya yardımcı olan çok dilli bir AI uygulamasıdır.
Claude
claude.ai
Claude, etkili iş yapmanıza yardımcı olmak için tasarlanmış, güvenli ve doğru bir AI sohbet botudur.
Blackbox
blackbox.ai
Blackbox, geliştiricilerin yazılım üretkenliğini artırmak için kod analizi, hata ayıklama ve otomatik görevler sunan yapay zeka destekli bir araçtır.
Replit
replit.com
Replit, tarayıcıda kod yazmayı ve uygulama geliştirmeyi sağlayan bulut tabanlı bir entegre geliştirme ortamıdır.
Build AI
buildai.space
Build AI, teknik bilgi gerektirmeden yapay zeka destekli web uygulamaları geliştirmeyi sağlayan bir platformdur.
Krater AI
krater.ai
Krater AI, içerik oluşturma ve veri analizi gibi görevleri kolaylaştıran yapay zeka tabanlı bir uygulamadır.
Autocode
autocode.com
Yeni kullanıcı bildirimleri, satın alma uyarıları, planlanmış işler ve topluluk botları oluşturmayı sağlayan bir JavaScript ve API uygulaması.
AI Code Mentor
code-mentor.ai
AI Code Mentor, geliştiricilerin kodu anlamasına yardımcı olan, yapay zeka tabanlı bir araçtır. Kodunuzu girip açıklama seçebilirsiniz.
AIWRITER
aiwriter.fi
AIWriter, GPT-4 teknolojisiyle metin içeriği ve DALL-E ile görüntüler üreten çok dilli bir SaaS platformudur.
Tabnine
tabnine.com
Tabnine, yazılım geliştirmeyi kolaylaştıran AI destekli bir kod tamamlama asistanıdır. Çoklu programlama dilleri için bağlama duyarlı öneriler sunar.
Codeium
codeium.com
Codeium, geliştiricilerin kodlama süreçlerini kolaylaştıran, AI tabanlı bir otomatik tamamlama, arama ve sohbet aracıdır.
DeftGPT
deftgpt.com
DeftGPT, içerik yazımını basit hale getirir, takım yönetimini kolaylaştırır, belgelerle etkileşim sağlar ve Chrome'da içerik oluşturma imkanı sunar.
WPCode
wpcode.com
WPCode, WordPress kullanıcılarının özel kod snippet'lerini kolayca ekleyip yönetmelerini sağlayan bir eklentidir.
CodePal
codepal.ai
CodePal, geliştiricilere kod oluşturma, analiz, optimizasyon ve belgeler konusunda AI destekli araçlar sunan bir platformdur.
Sourcegraph
sourcegraph.com
Sourcegraph, geliştiricilerin kodlarını anlamalarına, düzeltmelerine ve otomatikleştirmelerine yardımcı olan bir kod arama ve gezinme platformudur.
CodeMate AI
codemate.ai
CodeMate, geliştiricilerin kod yazma hızını artıran, hata ayıklama ve kod optimizasyonu yapan AI destekli bir kodlama aracıdır.
AskCodi
askcodi.com
AskCodi, geliştiricilere kod yazımında yardımcı olan AI destekli bir asistan olup, kod oluşturma, tamamlama ve dil çevirisi gibi özellikler sunar.
Refraction
refraction.dev
Refraction, geliştiriciler için kodu yeniden düzenleyen, dokümantasyon oluşturan ve birim testleri yazan yapay zeka destekli bir kod üretim aracıdır.
Tune AI
tunehq.ai
Tune AI, işletmelerde GenAI benimsemeyi destekleyen bir uygulamadır. TuneChat, açık kaynaklı modellerle çalışan bir sohbet uygulamasıdır; TuneStudio, geliştiriciler için LLM'leri ayarlayıp dağıtma alanıdır.
CodeSquire.ai
codesquire.ai
CodeSquire.ai, veri bilimcileri ve geliştiriciler için AI destekli bir kod yazma asistanıdır. Kod önerileri ve tamamlamalar sunar.
AI2sql
ai2sql.io
AI2SQL, kullanıcıların İngilizce soruları SQL sorgularına dönüştürmesini sağlayan bir araçtır, veri analizi için kullanımı kolay bir çözümdür.
mutable.ai
mutable.ai
mutable.ai, yazılım gelişimini hızlandıran bir AI aracıdır; kod üretimi, otomatik test oluşturma ve AI ile etkileşim gibi özellikler sunar.
Pareto
pareto.io
Pareto, pazarlamacılara zaman kazandıran AI tabanlı bir platformdur. Repetitif görevleri otomatikleştirerek stratejik aktivitelere odaklanmalarını sağlar.
Refact.ai
refact.ai
Refact.ai, kod analizi ve iyileştirme araçları sunan açık kaynaklı bir AI kodlama asistanıdır. Kod tamamlamak ve düzenlemek için makine öğrenimi kullanır.
Bito
bito.ai
Bito, yazılımcılara AI destekli kod inceleme, kod tamamlama ve proje yönetimi araçları sunarak kodlama verimliliğini artırmayı hedefler.
Programming Helper
programming-helper.com
Programlama Yardımcı uygulaması, geliştiricilere kod önerileri, otomatik tamamlama, kod örnekleri, hata ayıklama ve entegrasyon gibi işlevler sunarak verimliliklerini artırmayı sağlar.
iSenseHUB
isensehub.ai
iSenseHUB, kullanıcıların çeşitli AI araçlarını tek bir platformda yönetmesini sağlayan bir uygulamadır. Yazma, tasarım ve diğer görevler için kullanılır.
Moderne
moderne.io
Moderne, kaynak kodunu hızlı ve doğru bir şekilde otomatik olarak yeniden yapılandıran ve analiz eden bir geliştirici işbirliği platformudur.
© 2025 WebCatalog, Inc.