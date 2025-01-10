AI Kod Oluşturma Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Pakistan

DeftGPT

deftgpt.com

DeftGPT ile şunları yapabilirsiniz: * İçerik Yazımınızı Basitleştirin: DeftGPT, sorular sormanıza, anında yanıtlar almanıza ve yapay zeka ile etkileşimli konuşmalar yapmanıza olanak tanır. GPT-4, gpt-3.5-turbo, Anthropic'ten Claude ve diğer çeşitli botlara anında erişebileceksiniz. * Ekip yönetimi: DeftGPT, kuruluş hesabınıza sınırsız üye davet etmenizi sağlayarak yönetimi ve faturalandırmayı basitleştirir. Bu, genel üretkenliği artırırken paradan tasarruf etmenizi sağlar. Ayrıca planımızla, daha fazla kolaylık sağlamak için faturalarınızı tek bir hesapta birleştirebilirsiniz. * Herhangi bir PDF veya belgeyle sohbet edin: DeftGPT, yasal anlaşmalardan mali raporlara kadar belgelerinize hayat verir. Sorular sorabilir, özetler alabilir, bilgileri bulabilir ve çok daha fazlasını yapabilirsiniz. Ayrıca PDF, txt, docx, doc ve hatta eml gibi çeşitli formatlarla uyumludur! * Google Arama'nın hemen yanında ChatGPT benzeri sonuçlar alın: Google'ın yanı sıra doğru ve güvenilir arama sonuçları için mükemmel bir araç. İlgisiz verilere veda edin ve akıllı entegrasyonumuzla kesin yanıtlar alın. DeftGPT ile arama deneyiminizi optimize edin! * Chrome'da istediğiniz zaman içerik oluşturun: Özelleştirilmiş kısayolunuza basarak Chrome'u kullanarak kolaylıkla olağanüstü içerikler oluşturun. Bu hızlı ve zahmetsiz yol, farklı ve ilgi çekici içerik üretmenize veya sosyal medya biyografilerini gözden geçirme veya makaleleri özetleme gibi görevler için mevcut metni değiştirmenize olanak tanır. Ayrıca kısayolu tercihinize göre özelleştirebilirsiniz. * DeftGPT'yi her yerde kullanın: DeftGPT, çeşitli platformlarda kusursuz entegrasyon için başvuracağınız araçtır. Google Dokümanlar, e-posta istemcileri ve sosyal medya gibi popüler uygulamalarda kullanın. Ayrıca çok yönlülüğü sayesinde DeftGPT, Gmail, LinkedIn, Twitter, Facebook ve daha fazlası gibi platformlarla zahmetsizce çalışır.