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AI Kod Oluşturma Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Macaristan
Yapay zeka kod oluşturma yazılımı, doğal dil girişine dayalı olarak bir veya daha fazla kod satırını otomatik olarak oluşturmak için yapay zeka (AI) ve makine öğreniminin (ML) yeteneklerinden yararlanır. Bu araçlar, kodlamanın en iyi uygulamalarına uygun, verimli, işlevsel kod üretmek için geniş veri kümelerinden yararlanır. Kullanıcılar istenen işlevselliği doğal dilde tanımlayarak yapay zeka kod oluşturucularını belirli görevleri karşılayan kod oluşturmaya veya önermeye yönlendirir. Geliştiriciler, tekrarlanan kodlama görevlerini kolaylaştırmak, zamandan ve emekten tasarruf etmek için AI kod oluşturma yazılımından yararlanıyor. Geliştiriciler, yapay zeka kod tamamlamayı iş akışlarına sorunsuz bir şekilde entegre ederek kod tutarlılığını artırır ve üretkenliği artırır. Bu alan nispeten yeni olsa da, çeşitli özellikler ve entegrasyon seçenekleri sunan çok çeşitli AI kod oluşturucuları mevcuttur. Bazı AI kod oluşturucularına çevrimiçi sohbet arayüzleri aracılığıyla erişilebilirken diğerleri, kapsamlı AI kod yardımcıları olarak mevcut entegre geliştirme ortamlarına sorunsuz bir şekilde entegre olur. Bir ürünün AI Kodu Oluşturma kategorisine dahil edilebilmesi için aşağıdaki kriterleri karşılaması gerekir: * Otomatik kod oluşturmak için AI'dan yararlanın * Birden fazla programlama dilini destekleyin * Doğal dildeki kullanıcı girişlerine dayalı kod oluşturun * Kullanıcıların AI tarafından oluşturulan kodu özelleştirmesine izin verin Özetle, AI kod oluşturma yazılımı, geliştiricilerin daha verimli kod yazmalarına, üretkenliği artırmalarına ve yazılım geliştirmenin geleceğini şekillendirmelerine olanak tanır.
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ChatGPT
chatgpt.com
ChatGPT, kullanımı ücretsiz bir yapay zeka sistemidir. İlgi çekici konuşmalar yapmak, içgörüler kazanmak, görevleri otomatikleştirmek ve yapay zekanın geleceğine tanık olmak için tek bir yerden kullanın.
Google Gemini
gemini.google.com
Gemini, Google'ın en iyi yapay zeka modelleri ailesine doğrudan erişmenizi sağlar; böylece şunları yapabilirsiniz: - Yazma, beyin fırtınası yapma, öğrenme ve daha pek çok konuda yardım alın - Gmail veya Google Drive'dan özetleyin ve hızlı bilgi bulun - Anında görüntüler oluşturun - Yeni yollarla ya...
Replit
replit.com
Repl.it, San Francisco merkezli bir start-up ve çevrimiçi bir IDE'dir (entegre geliştirme ortamı). Adı, "okuma-değerlendirme-yazdırma döngüsü" anlamına gelen REPL kısaltmasından gelir. Hizmet, Ürdünlü programcı Amjad Masad ve Ürdünlü tasarımcı Haya Odeh tarafından 2016 yılında oluşturuldu. Repl.it, ...
Claude
claude.ai
Claude, ölçeği ne olursa olsun görevleriniz için yeni nesil bir yapay zeka asistanıdır.
Blackbox
blackbox.ai
BLACKBOX.AI, yazılım geliştirme şeklimizi dönüştürmek için tasarlanmış bir kodlama LLM'sidir. BLACKBOX.AI'yi oluşturarak amacımız: Mühendislerin ürünleri oluşturma ve piyasaya sürme sürecini 10 kat daha hızlı hale getirerek şirketler içindeki inovasyon hızını artırın Dünya genelinde yazılım mühend...
Build AI
buildai.space
İşletmenize özel olarak tasarlanmış kendi yapay zeka destekli web uygulamalarınızı oluşturun. Hiçbir teknik beceri gerekmez. Dakikalar içinde yapay zeka arayüzleri oluşturun. Sadece uygulamanızı tanımlayın ve gerisini platformumuza bırakın. Kodlamaya gerek yok!
Krater AI
krater.ai
Krater.ai, Yapay Zeka uygulamalarına yönelik hepsi bir arada platformunuzdur. Krater.ai, yapay zekanın gücünden yararlanarak saniyeler içinde zahmetsizce içerik oluşturmanıza ve kopyalamanıza olanak tanır. Krater AI ile girişimlerinizi bir sonraki seviyeye taşıyın. Hepsi bir arada SuperApp'imiz Yap...
AI Code Mentor
code-mentor.ai
AI Code Mentor, her düzeydeki geliştiricilerin, özellikle de yeni başlayanların, kodun çeşitli programlama dillerinde nasıl çalıştığını anlamalarına yardımcı olmak için tasarlanmış, Yapay Zekaya (AI) dayalı bir kod açıklayıcıdır. Bu araç sezgiseldir; ilgilendiğiniz kodu girmeniz ve nasıl açıklanmas...
AIWRITER
aiwriter.fi
AIWriter, 33 dilde makaleler, bloglar, reklamlar, medya vb. gibi çeşitli Metin İçerikleri oluşturmak için gelişmiş OpenAI Yapay Zeka teknolojisi GPT4'ü kullanan bir SaaS (Hizmet Olarak Yazılım) platformudur. Kullanıcılar ayrıca OpenAI DALL-E Yapay Zeka Çözümü aracılığıyla yalnızca görüntüyü tanımlay...
Autocode
autocode.com
Yeni kullanıcı bildirimleri. Uyarıları satın alın. Zamanlanmış işler. Topluluk botları. SQL sorguları. Dahili takım. JavaScript ve API'lerle istediğinizi yaratın.
Refraction
refraction.dev
Refraction, kodu yeniden düzenleyen, belgeler oluşturan, birim testleri oluşturan ve daha fazlasını yapan, geliştiricilere yönelik yapay zeka destekli bir kod oluşturma aracıdır. Bir kod bloğunu yapıştırın, dilinizi veya çerçevenizi seçin ve ardından büyüye tanık olmak için "Oluştur"a basın
Sourcegraph
sourcegraph.com
Sourcegraph, geliştiricilerin kodlarını anlama, düzeltme ve otomatikleştirme biçiminde devrim yaratan lider kod zekası platformudur. Sourcegraph'ta, geliştiricilerin kodlarını daha iyi anlamalarına yardımcı olmak için yapay zeka kodlama asistanımız Cody ile yapay zekanın gücünü kullanıyoruz. Teknol...
WPCode
wpcode.com
WordPress sitenizi ve uygulamalarınızı otomatikleştirin. Favori eklentilerinize, diğer WordPress sitelerine ve WordPress dışı uygulamalara bağlanan gelişmiş otomasyonları dakikalar içinde oluşturun. Hem Kolay Hem Güçlü!
DeftGPT
deftgpt.com
DeftGPT ile şunları yapabilirsiniz: * İçerik Yazımınızı Basitleştirin: DeftGPT, sorular sormanıza, anında yanıtlar almanıza ve yapay zeka ile etkileşimli konuşmalar yapmanıza olanak tanır. GPT-4, gpt-3.5-turbo, Anthropic'ten Claude ve diğer çeşitli botlara anında erişebileceksiniz. * Ekip yönetimi...
Tabnine
tabnine.com
Tabnine, kodunuzu gizli, güvenli ve uyumlu tutarken yazılım geliştirmeyi hızlandıran ve basitleştiren yapay zeka kodlama asistanıdır. Tabnine AI ile kodlama iş akışını otomatikleştirerek mühendislik hızını, kod kalitesini ve geliştirici mutluluğunu artırın ve pazara daha hızlı ulaşın.
Codeium
codeium.com
Codeium, geliştiricileri ve kodlama profesyonellerini hedefleyen, AI kod tamamlama, arama ve sohbet gibi etkili özelliklerle kodlama prosedürlerine yardımcı olmak için tasarlanmış AI tabanlı bir araçtır. 70'ten fazla dili destekler ve yaygın olarak kullanılan IDE'lerle çalışacak şekilde entegre edi...
CodeMate AI
codemate.ai
CodeMate, hatasız kod yazmanın en hızlı yolu. CodeMate, geliştiricilerin, ortamlarından ayrılmadan hataları otomatik olarak düzelterek 10 kat daha hızlı kod yazmalarına yardımcı olmak için tasarlanmış yapay zeka destekli bir araçtır. Bu, kodunuzda hata ayıklamanıza ve optimize etmenize yardımcı olma...
AskCodi
askcodi.com
AskCodi, geliştiriciler için çift programcı görevi gören bir AI kodlama asistanıdır. Kodlama görevlerinde verimliliği ve verimliliği artırmak için çeşitli özellikler ve uygulamalar sunar. AskCodi ile programcılar, kod konuşmaları hazırlamak için kesintisiz bir sohbet arayüzü olan Codi Chat ve geliş...
CodePal
codepal.ai
CodePal nihai kodlama arkadaşıdır. Geliştiricilere yardımcı olacak çeşitli kodlama yardımcıları ve araçları sunan kapsamlı bir platformdur. Öğrenciler, yeni başlayanlar, deneyimli geliştiriciler ve geliştirme süreçlerini iyileştirmek isteyen şirketler için harikadır. AI Kod oluşturucuları, programl...
AI2sql
ai2sql.io
AI2sql ile mühendislerden yeni başlayanlara kadar herkes verimli ve doğru SQL sorguları oluşturabilir. Sözdizimi hatalarına ve uzun kodlama saatlerine elveda deyin.
CodeSquire.ai
codesquire.ai
Veri bilimcileri, mühendisler ve analistler için yapay zeka kod yazma asistanı. Yazarken kod tamamlamalarını ve önerilerini alın. *Kod stilinize ve kullanım durumlarınıza göre uyarlanmış kod yazar *Birden fazla adım belirterek karmaşık fonksiyonlar yazar *Kodu açıklıyor *Dili SQL sorgularına çeviri...
Tune AI
tunehq.ai
Tune AI, Kuruluşlarda GenAI'nin benimsenmesini teşvik ediyor. Accel, Flipkart Ventures, Together Fund, Speciale Invest, Techstars ve diğer önemli yatırımcılar tarafından destekleniyoruz TuneChat: Açık kaynaklı modellerle desteklenen sohbet uygulamamız TuneStudio: Geliştiricilerin LLM'lerde ince ay...
mutable.ai
mutable.ai
mutable.ai, üretim kalitesinde kod oluşturma yetenekleri sağlayarak yazılım geliştirmeyi hızlandırmayı amaçlayan bir yapay zeka aracıdır. Kullanıcıların standart kod için harcanan süreyi en aza indirerek ve Stack Overflow'ta çözüm arayarak kodu verimli bir şekilde prototiplemelerine olanak tanıyan A...
iSenseHUB
isensehub.ai
iSenseHUB ile tanışın: Yaratma, tasarlama ve optimize etme şeklinizde devrim yaratmak için tasarlanmış, yapay zeka destekli nihai platform. 65'in üzerinde son teknoloji yapay zeka aracıyla donatılmış misyonumuz, bireylere ve işletmelere süreçlerini kolaylaştırma ve ışık hızında yüksek kaliteli içeri...
Bito
bito.ai
Bito, dünya çapındaki geliştiricilerin güvendiği erişilebilir, doğru yapay zeka araçları oluşturur. Yazılım mühendislerinin daha hızlı, daha iyi kod göndermesine yardımcı olmak için tasarlanan Bito, aşağıdakileri içeren bir dizi araç sunar: AI Kod İnceleme Aracıları, IDE veya CLI'nizdeki AI Sohbeti...
Pareto
pareto.io
Pareto, Native Gen AI platformudur. Dünya çapında 107'den fazla ülkede, 400'ün üzerinde ödeme yapan orta ve büyük ölçekli işletme de dahil olmak üzere 500.000'den fazla kullanıcıya gururla hizmet veriyoruz. Yenilikçi atılımımız, dünyanın ilk Yapay Zeka (AI) pazarlama asistanı Tess'in tanıtımıyla ge...
Refact.ai
refact.ai
Refact, son derece hızlı kod tamamlama, güçlü kod iyileştirme araçları ve sohbet özelliklerine sahip, açık kaynaklı bir yapay zeka kodlama asistanıdır. Geliştiricilerin Ekip Üretkenliğini %45 Artıran İnce Ayarlı Yapay Zeka Kodlama Asistanı.
Programming Helper
programming-helper.com
Bir kod oluşturucudan daha fazlası. Çok çeşitli görevlerde size yardımcı olan bir araç. Hepsi tek bir yerde.
Moderne
moderne.io
Moderne, kaynak kodunu büyük ölçekte hızlı ve doğru bir şekilde taşıyan, koruyan ve güvence altına alan, otomatik kod yeniden düzenleme ve analizine yönelik bir geliştirici işbirliği platformudur. Aylarca manuel çalışmayı gerektirebilecek kod iyileştirmeleri, güncellemeler ve geçişler dakikalar içi...