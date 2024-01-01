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AI Kod Oluşturma Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Avustralya
Yapay zeka kod oluşturma yazılımı, doğal dil girişine dayalı olarak bir veya daha fazla kod satırını otomatik olarak oluşturmak için yapay zeka (AI) ve makine öğreniminin (ML) yeteneklerinden yararlanır. Bu araçlar, kodlamanın en iyi uygulamalarına uygun, verimli, işlevsel kod üretmek için geniş veri kümelerinden yararlanır. Kullanıcılar istenen işlevselliği doğal dilde tanımlayarak yapay zeka kod oluşturucularını belirli görevleri karşılayan kod oluşturmaya veya önermeye yönlendirir. Geliştiriciler, tekrarlanan kodlama görevlerini kolaylaştırmak, zamandan ve emekten tasarruf etmek için AI kod oluşturma yazılımından yararlanıyor. Geliştiriciler, yapay zeka kod tamamlamayı iş akışlarına sorunsuz bir şekilde entegre ederek kod tutarlılığını artırır ve üretkenliği artırır. Bu alan nispeten yeni olsa da, çeşitli özellikler ve entegrasyon seçenekleri sunan çok çeşitli AI kod oluşturucuları mevcuttur. Bazı AI kod oluşturucularına çevrimiçi sohbet arayüzleri aracılığıyla erişilebilirken diğerleri, kapsamlı AI kod yardımcıları olarak mevcut entegre geliştirme ortamlarına sorunsuz bir şekilde entegre olur. Bir ürünün AI Kodu Oluşturma kategorisine dahil edilebilmesi için aşağıdaki kriterleri karşılaması gerekir: * Otomatik kod oluşturmak için AI'dan yararlanın * Birden fazla programlama dilini destekleyin * Doğal dildeki kullanıcı girişlerine dayalı kod oluşturun * Kullanıcıların AI tarafından oluşturulan kodu özelleştirmesine izin verin Özetle, yapay zeka kod oluşturma yazılımı geliştiricilere daha verimli kodlama yapma, üretkenliği artırma ve yazılım geliştirmenin geleceğini şekillendirme gücü verir.
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ChatGPT
chatgpt.com
ChatGPT: Diyalog için Dil Modellerini Optimize Etme. Sohbet yoluyla etkileşim kuran ChatGPT adında bir model geliştirdik. Diyalog formatı, ChatGPT'nin takip eden soruları yanıtlamasını, hatalarını kabul etmesini, yanlış önermelere meydan okumasını ve uygunsuz istekleri reddetmesini mümkün kılar. Cha...
Google Gemini
gemini.google.com
Fikirlerinizi ileriye taşımak için Bard'ı kullanabilirsiniz. Bard'ın biraz yardımıyla aşağıdaki gibi şeyler yapabilirsiniz: - Fikirler üzerinde beyin fırtınası yapın, bir plan geliştirin veya işleri halletmenin farklı yollarını bulun - Daha karmaşık konuların hızlı, anlaşılması kolay bir özetini al...
Claude
claude.ai
Claude, ölçeği ne olursa olsun görevleriniz için yeni nesil bir yapay zeka asistanıdır.
Replit
replit.com
Repl.it, San Francisco merkezli bir start-up ve çevrimiçi bir IDE'dir (entegre geliştirme ortamı). Adı, "okuma-değerlendirme-yazdırma döngüsü" anlamına gelen REPL kısaltmasından gelir. Hizmet, Ürdünlü programcı Amjad Masad ve Ürdünlü tasarımcı Haya Odeh tarafından 2016 yılında oluşturuldu. Repl.it, ...
Build AI
buildai.space
Yapay zekayı işinize entegre edin. Dakikalar içinde. İşletmenize özel olarak tasarlanmış kendi yapay zeka destekli web uygulamalarınızı oluşturun. Hiçbir teknik beceri gerekmez.
Krater AI
krater.ai
Krater AI ile girişimlerinizi bir sonraki seviyeye taşıyın. Hepsi bir arada SuperApp'imiz Yapay Zeka teknolojisinin gücünü açığa çıkararak içerik oluşturmadan metinden konuşmaya kadar her şeyi mümkün kılar. Krater ile sınırsız olanaklara ve gerçek yeniliğe erişim kazanacaksınız. Benzersiz işlevselli...
AI Code Mentor
code-mentor.ai
AI Kod Danışmanı. En iyi açıklayıcı araçla bugün daha akıllıca kodlamaya başlayın. Kodu optimize etmek, yeniden düzenlemek ve gözden geçirmek için Yapay Zekayı temel alır!
Sourcegraph
sourcegraph.com
Sourcegraph'ın kod zekası platformuyla kod tabanınızı anlayın, düzeltin ve otomatikleştirin.
CodePal
codepal.ai
CodePal nihai kodlama arkadaşıdır. Geliştiricilere yardımcı olacak çeşitli kodlama yardımcıları ve araçları sunan kapsamlı bir platformdur. Öğrenciler, yeni başlayanlar, deneyimli geliştiriciler ve geliştirme süreçlerini iyileştirmek isteyen şirketler için harikadır. AI Kod oluşturucuları, programl...
CodeMate AI
codemate.ai
CodeMate, hatasız kod yazmanın en hızlı yolu. CodeMate, geliştiricilerin, ortamlarından ayrılmadan hataları otomatik olarak düzelterek 10 kat daha hızlı kod yazmalarına yardımcı olmak için tasarlanmış yapay zeka destekli bir araçtır. Bu, kodunuzda hata ayıklamanıza ve optimize etmenize yardımcı olma...
Blackbox
blackbox.ai
BLACKBOX.AI, yazılım geliştirme şeklimizi dönüştürmek için tasarlanmış bir kodlama LLM'sidir. BLACKBOX.AI'yi oluşturarak amacımız: Mühendislerin ürünleri oluşturma ve piyasaya sürme sürecini 10 kat daha hızlı hale getirerek şirketler içindeki inovasyon hızını artırın Dünya genelinde yazılım mühend...
Autocode
autocode.com
Yeni kullanıcı bildirimleri. Uyarıları satın alın. Zamanlanmış işler. Topluluk botları. SQL sorguları. Dahili takım. JavaScript ve API'lerle istediğinizi yaratın.
AIWRITER
aiwriter.fi
Chat GPT ile para kazanmak mı istiyorsunuz? Saniyeler içinde yüksek kaliteli, ilgi çekici içerik oluşturmak için en iyi araç olan AI Writer'dan başka bir yere bakmayın. Gelişmiş yapay zeka algoritmalarımız ve sezgisel arayüzümüz sayesinde blog gönderileri, makaleler ve daha fazlasını kolaylıkla olu...
Refraction
refraction.dev
Kodu yeniden düzenleyin, belgeler oluşturun, birim testleri oluşturun ve daha fazlasını yapın. Bir kod bloğunu yapıştırın, dilinizi veya çerçevenizi seçin ve ardından büyüye tanık olmak için "Oluştur"a basın.
Tabnine
tabnine.com
Tabnine, kodunuzu gizli, güvenli ve uyumlu tutarken yazılım geliştirmeyi hızlandıran ve basitleştiren yapay zeka kodlama asistanıdır. Tabnine AI ile kodlama iş akışını otomatikleştirerek mühendislik hızını, kod kalitesini ve geliştirici mutluluğunu artırın ve pazara daha hızlı ulaşın.
WPCode
wpcode.com
WordPress sitenizi ve uygulamalarınızı otomatikleştirin. Favori eklentilerinize, diğer WordPress sitelerine ve WordPress dışı uygulamalara bağlanan gelişmiş otomasyonları dakikalar içinde oluşturun. Hem Kolay Hem Güçlü!
AskCodi
askcodi.com
Bir AI kodlama asistanı. Geliştirici ihtiyaçları için programlayıcıyı eşleştirin.
AI2sql
ai2sql.io
AI2sql ile mühendisler ve mühendis olmayanlar, SQL bilmeden kolayca verimli, hatasız SQL sorguları yazabilirler.
Codeium
codeium.com
Codeium, modern kodlamanın süper gücüdür ve en son yapay zeka teknolojisi üzerine inşa edilmiş bir kod hızlandırma araç setidir. Editörlere kolay entegrasyon sayesinde en iyi kod maymunu değil, en iyi yazılım geliştiricisi olmaya odaklanabilirsiniz.
DeftGPT
deftgpt.com
DeftGPT ile şunları yapabilirsiniz: * İçerik Yazımınızı Basitleştirin: DeftGPT, sorular sormanıza, anında yanıtlar almanıza ve yapay zeka ile etkileşimli konuşmalar yapmanıza olanak tanır. GPT-4, gpt-3.5-turbo, Anthropic'ten Claude ve diğer çeşitli botlara anında erişebileceksiniz. * Ekip yönetimi...
Refact.ai
refact.ai
Refact, son derece hızlı kod tamamlama, güçlü kod iyileştirme araçları ve sohbet özelliklerine sahip, açık kaynaklı bir yapay zeka kodlama asistanıdır. Geliştiricilerin Ekip Üretkenliğini %45 Artıran İnce Ayarlı Yapay Zeka Kodlama Asistanı.
CodeSquire.ai
codesquire.ai
Veri bilimcileri, mühendisler ve analistler için yapay zeka kod yazma asistanı. Yazarken kod tamamlamalarını ve önerilerini alın. *Kod stilinize ve kullanım durumlarınıza göre uyarlanmış kod yazar *Birden fazla adım belirterek karmaşık fonksiyonlar yazar *Kodu açıklıyor *Dili SQL sorgularına çeviri...
Bito
bito.ai
Bito, dünya çapındaki geliştiricilerin güvendiği erişilebilir, doğru yapay zeka araçları oluşturur. Yazılım mühendislerinin daha hızlı, daha iyi kod göndermesine yardımcı olmak için tasarlanan Bito, aşağıdakileri içeren bir dizi araç sunar: AI Kod İnceleme Aracıları, IDE veya CLI'nizdeki AI Sohbeti...
Programming Helper
programming-helper.com
Bir kod oluşturucudan daha fazlası. Çok çeşitli görevlerde size yardımcı olan bir araç. Hepsi tek bir yerde.
Tune AI
tunehq.ai
Tune AI, Kuruluşlarda GenAI'nin benimsenmesini teşvik ediyor. Accel, Flipkart Ventures, Together Fund, Speciale Invest, Techstars ve diğer önemli yatırımcılar tarafından destekleniyoruz TuneChat: Açık kaynaklı modellerle desteklenen sohbet uygulamamız TuneStudio: Geliştiricilerin LLM'lerde ince ay...
mutable.ai
mutable.ai
Mutable.ai, Auto Wiki v2'yi tanıtmaktan heyecan duyuyor; teknolojimiz kod tabanınızı Wikipedia tarzı makalelere dönüştürüyor. Artık kod şemaları ve wiki'nizi revize etmek için yapay zekayı kullanma yeteneği içeren bu özellik, yeni kod tabanları hakkında bilgi edinmenin ve güncel belgeleri korumanın ...
Pareto
pareto.io
Pareto, Native Gen AI platformudur. Dünya çapında 107'den fazla ülkede, 400'ün üzerinde ödeme yapan orta ve büyük ölçekli işletme de dahil olmak üzere 500.000'den fazla kullanıcıya gururla hizmet veriyoruz. Yenilikçi atılımımız, dünyanın ilk Yapay Zeka (AI) pazarlama asistanı Tess'in tanıtımıyla ge...
iSenseHUB
isensehub.ai
iSenseHUB ile tanışın: Yaratma, tasarlama ve optimize etme şeklinizde devrim yaratmak için tasarlanmış, yapay zeka destekli nihai platform. 65'in üzerinde son teknoloji yapay zeka aracıyla donatılmış misyonumuz, bireylere ve işletmelere süreçlerini kolaylaştırma ve ışık hızında yüksek kaliteli içeri...
Moderne
moderne.io
Moderne, kaynak kodunu büyük ölçekte hızlı ve doğru bir şekilde taşıyan, koruyan ve güvence altına alan, otomatik kod yeniden düzenleme ve analizine yönelik bir geliştirici işbirliği platformudur. Aylarca manuel çalışmayı gerektirebilecek kod iyileştirmeleri, güncellemeler ve geçişler dakikalar içi...