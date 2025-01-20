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AI Chatbot Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Romanya
Yapay zeka sohbet robotları, kullanıcıları insanlarla etkileşimlere çok benzeyen konuşmalara dahil etmek için en son yapay zeka (AI) teknolojilerinden yararlanarak insan-bilgisayar etkileşiminde önemli bir ilerlemeyi temsil ediyor. Önceden tanımlanmış komut dosyalarına dayanan geleneksel sohbet robotlarının aksine, yapay zeka sohbet robotları, kullanıcı girdisini dinamik ve bağlamsal olarak alakalı bir şekilde anlamak ve yanıtlamak için doğal dil anlama (NLU) ve makine öğrenimi (ML) algoritmalarını kullanır. Yapay zeka sohbet robotlarının kalbinde, kapsamlı veri kümeleri üzerinde eğitilmiş karmaşık makine öğrenimi modelleri olan büyük dil modelleri (LLM'ler) bulunur. Bu modeller, sohbet robotlarının insan dili kalıplarını ve nüanslarını taklit eden yanıtlar üretmesine, kişiselleştirilmiş ve bağlamsal olarak uygun etkileşimler sağlayarak kullanıcı deneyimini geliştirmesine olanak tanır. LLM'ler, çok büyük miktarda veriyi analiz ederek, sohbet robotlarının bağlamı anlamasına, kullanıcı ihtiyaçlarını tahmin etmesine ve bağımsız olarak anlamlı yanıtlar üretmesine olanak sağlar. Yapay zeka sohbet robotlarının ayırt edici özelliklerinden biri, mevcut uygulamalara veya web sitelerine entegrasyon ihtiyacını ortadan kaldırarak bağımsız ürünler olarak bağımsız çalışabilme yetenekleridir. Bazı çözümler tescilli iş sistemleriyle entegrasyon yetenekleri sunarken, yapay zeka sohbet robotları özerk bir şekilde çalışacak ve kullanıcılara kesintisiz ve sezgisel konuşma deneyimleri sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Yapay zeka sohbet robotlarının çok yönlülüğü, bilgi sağlamak, öneriler sunmak ve hatta içerik oluşturmak da dahil olmak üzere çok çeşitli görevleri yerine getirmelerine olanak tanıyor. Dahası, bu sohbet robotları kullanıcı etkileşimlerinden sürekli olarak öğrenip gelişerek yanıt verme hızlarını ve işlevselliklerini zaman içinde artırır. Yapay zeka sohbet robotları, kullanıcı geri bildirimlerini ve davranışlarını analiz ederek bireysel tercihlere uyum sağlar ve konuşma yeteneklerini geliştirerek giderek daha insan benzeri bir deneyim sunar. Yapay zeka sohbet robotları; müşteri hizmetleri, içerik üretimi, kişisel yardım ve daha fazlası dahil olmak üzere çeşitli sektörlerde uygulamalar bulur. Kullanıcıların teknolojiyle olan etkileşimlerinde devrim yaratma potansiyelleri, bireysel ihtiyaç ve tercihleri karşılayan sezgisel ve uyarlanabilir arayüzler sunma yeteneklerinde yatmaktadır. Bir ürünün yapay zeka sohbet robotu olarak sınıflandırılması için NLU ve ML gibi gelişmiş yapay zeka teknolojilerinden faydalanması, bağımsız bir çözüm olarak bağımsız çalışması, kullanıcı girdisine dayalı olarak kişiselleştirilmiş yanıtlar sağlaması, kullanıcı etkileşimlerinden sürekli öğrenmesi ve gelişmesi ve iyileştirme için kullanıcı geri bildirimini kolaylaştırması gerekir. zaman içinde performans. Bu kriterler, yapay zeka sohbet robotlarının insan etkileşimini yansıtan gelişmiş konuşma deneyimleri sunmasını ve aynı zamanda çeşitli alanlarda pratik fayda sunmasını sağlar.
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ChatGPT
chatgpt.com
ChatGPT, kullanımı ücretsiz bir yapay zeka sistemidir. İlgi çekici konuşmalar yapmak, içgörüler kazanmak, görevleri otomatikleştirmek ve yapay zekanın geleceğine tanık olmak için tek bir yerden kullanın.
Google Gemini
gemini.google.com
Gemini, Google'ın en iyi yapay zeka modelleri ailesine doğrudan erişmenizi sağlar; böylece şunları yapabilirsiniz: - Yazma, beyin fırtınası yapma, öğrenme ve daha pek çok konuda yardım alın - Gmail veya Google Drive'dan özetleyin ve hızlı bilgi bulun - Anında görüntüler oluşturun - Yeni yollarla yardım almak için metin, ses, fotoğraf ve kameranızı kullanın Eskiden Bard olarak biliniyordu.
Perplexity AI
perplexity.ai
Perplexity AI, sorguları doğal dildeki tahmini metni kullanarak yanıtlayan, AI sohbet robotu destekli bir araştırma ve konuşmaya dayalı arama motorudur. 2022'de kullanıma sunulan Perplexity, web'deki kaynakları kullanarak yanıtlar üretiyor ve metin yanıtındaki bağlantıları belirtiyor.
Claude
claude.ai
Claude by Anthropic, Anthropic tarafından geliştirilmiş ve en iyi çalışmanızı yapmanıza yardımcı olmak için güvenli, doğru ve emniyetli olacak şekilde eğitilmiş yeni nesil bir yapay zeka asistanıdır.
Microsoft Copilot
copilot.microsoft.com
Günlük yapay zeka arkadaşınız. Microsoft Copilot üretkenliği artırmak, yaratıcılığın kilidini açmak için yapay zekanın gücünden yararlanır ve basit bir sohbet deneyimiyle bilgileri daha iyi anlamanıza yardımcı olur.
Google Cloud Platform
google.com
Google tarafından sunulan Google Bulut Platformu (GCP), Google'ın Google Arama, Gmail, dosya depolama ve YouTube gibi son kullanıcı ürünleri için dahili olarak kullandığı altyapının aynısı üzerinde çalışan bir bulut bilişim hizmetleri paketidir. Bir dizi yönetim aracının yanı sıra bilgi işlem, veri depolama, veri analitiği ve makine öğrenimi de dahil olmak üzere bir dizi modüler bulut hizmeti sağlar. Kayıt için kredi kartı veya banka hesabı ayrıntıları gerekir. Google Cloud Platform, hizmet olarak altyapı, hizmet olarak platform ve sunucusuz bilgi işlem ortamları sağlar. Nisan 2008'de Google, Google tarafından yönetilen veri merkezlerinde web uygulamaları geliştirmeye ve barındırmaya yönelik bir platform olan ve şirketin ilk bulut bilişim hizmeti olan App Engine'i duyurdu. Hizmet, Kasım 2011'de genel kullanıma sunuldu. App Engine'in duyurulmasından bu yana Google, platforma birden fazla bulut hizmeti ekledi. Google Cloud Platform, Google Cloud Platform genel bulut altyapısının yanı sıra G Suite, Android ve Chrome OS'nin kurumsal sürümlerinin yanı sıra makine öğrenimi ve kurumsal haritalama hizmetlerine yönelik uygulama programlama arayüzlerini (API'ler) içeren Google Cloud'un bir parçasıdır.
Team-GPT
team-gpt.com
Team-GPT, 2 ila 2000 kişiden oluşan ekiplerin çalışmalarında yapay zekayı benimseyebileceği, ortak çalışmaya dayalı bir platformdur. Paylaşılan tek bir çalışma alanında yapay zekayı öğrenin, işbirliği yapın ve uzmanlaşın. Ekibinizin kolektif zekasının yapay zeka tarafından güçlendirildiği, yaratıcılığın ateşlendiği, verimliliğin arttığı ve yeniliğin teşvik edildiği bir dünya hayal edin. Elbette ChatGPT gibi Yüksek Lisans'ların potansiyelinin farkındasınız ancak tüm ekibinizi ikna etmek o kadar kolay değil. Etkili yapay zeka destekli iş akışları oluşturmak ve yapay zeka içgörülerini herkesle paylaşmak istiyorsunuz ancak bunu başarmak için özel bir platforma sahip değilsiniz. Hatta şunu merak ediyorsunuz: "Ekibim yapay zekadan tam potansiyeliyle yararlanıyor mu?" Team-GPT ile tanışın.
Jasper
jasper.ai
Jasper: On-Brand AI For Business, çevrimiçi yaptığınız her yerde, her zaman marka sesinizde içerik oluşturur. Jasper, benzersiz marka tarzınızda öğrenip yazabilen yaratıcı yapay zeka asistanınızdır. İster cesurca, arsızca, resmi olarak konuşun, ister yalnızca internette konuşun (yaparsınız). Ayrıca Jasper Everywhere tarayıcı uzantısı, CMS'nizden e-postanıza, sosyal medyaya ve Jasper API'li kendi şirket platformunuza kadar Jasper'ı yanınızda tutar. En önemlisi Jasper, güvenlik protokolleri geliştikçe güncel kalan yerleşik güvenlik özellikleriyle verilerinizi güvende ve gizli tutar. Yapay zekayla içerikleri 5 kat daha hızlı oluşturun. Jasper, 3.000'den fazla 5 yıldızlı incelemeyle en yüksek kalitede yapay zeka metin yazarlığı aracıdır. Blog gönderileri, sosyal medya içeriği ve pazarlama metni yazmak için en iyisi.
Intercom
intercom.com
Intercom, otomasyon ve insan desteği genelinde kesintisiz bir müşteri deneyimi sağlayan, maliyetleri düşürürken müşteri memnuniyetini artıran tek eksiksiz Müşteri Hizmetleri çözümüdür. Çoğu müşteri görüşmesinin insan desteğine ihtiyaç duymadan başarıyla çözüldüğü, ekibin daha yüksek değere sahip müşteri görüşmeleri üzerinde çalışmasına olanak tanıyan bir gelecek inşa ediyoruz. Atlassian, Amazon ve Lyft Business'ın da aralarında bulunduğu 25.000'den fazla küresel kuruluş, her ölçekte benzersiz kullanıcı deneyimleri sunmak için Intercom'a güveniyor. Intercom'un platformu ayda 500 milyondan fazla mesaj göndermek için kullanılıyor ve aylık 600 milyondan fazla aktif son kullanıcıyla etkileşime olanak sağlıyor. 2011 yılında kurulan ve aralarında Kleiner Perkins, Bessemer Venture Partners ve Social Capital'in de bulunduğu önde gelen risk sermayedarları tarafından desteklenen Intercom, internet işini kişiselleştirme misyonunu üstleniyor.
Magai
magai.co
Magai, içerik oluşturucuların oluşturma sürecini hızlandırmasına yardımcı olan yapay zeka tabanlı bir platformdur. Güçlü araç seti, sezgisel sohbet arayüzü ve son teknoloji yapay zeka modelleri sayesinde kullanıcıların içeriği hızlı ve doğru bir şekilde oluşturmasına ve hassaslaştırmasına olanak tanır. İçeriğin oluşturulma şeklini dönüştüren Magai, içerik oluşturma için en üst düzey çözümdür. Magai, içerik oluşturma, düzenleme ve yönetim için Yapay Zeka ile etkileşim şeklinizde devrim yaratmayı vaat eden çığır açan bir platformdur. Sektör liderlerinin güvendiği ve birçok medya kuruluşunda öne çıkan Magai, yalnızca güçlü yapay zeka sohbet robotu modelleri sunmakla kalmıyor, aynı zamanda içerik oluşturma sürecinize inanılmaz işlevsellik katan çok sayıda araç da sunuyor.
TypingMind
typingmind.com
Typing Mind, tüm popüler AI modellerindeki AI sohbetlerini API anahtarınızla (ChatGPT, Claude, Azure OpenAI, Gemini vb.) kullanmanıza olanak tanıyan bir Sohbet kullanıcı arayüzüdür. API anahtarını Typing Mind gibi bir Sohbet Kullanıcı Arayüzü ön ucuyla kullanarak aşağıdaki avantajların kilidini açarsınız: * Yalnızca kullandığınız kadar ödersiniz (ChatGPT Plus gibi aylık abonelik yerine) * Sohbet konuşmanız OpenAI/Claude/vb. tarafından eğitim amacıyla KULLANILMAYACAKTIR. * Birleşik bir arayüzde birden fazla modelle rahatça sohbet edin * Tonlarca özelliğe sahip profesyonel, gelişmiş bir sohbet arayüzünün keyfini çıkarın * Typing Mind öncelikle çevrimdışıdır ve varsayılan olarak özeldir. Tüm verileriniz, mesajlarınız ve API anahtarlarınız cihazınızda yerel olarak depolanır ve bunları sizden başka kimse göremez.
Salebot
salebot.ai
SaleBot, Vkontakte, Telegram, Facebook, Viber, Talk-me, WhatsApp ve Instagram gibi çeşitli mesajlaşma platformlarında müşteri etkileşimlerini kolaylaştırmak için tasarlanmış çok yönlü bir sohbet robotu oluşturucusudur. Bu platform, işletmelerin herhangi bir programlama bilgisi gerektirmeden iletişimlerini otomatikleştirmeleri, müşteri ilişkilerini yönetmeleri ve kullanıcı etkileşimini geliştirmeleri için kapsamlı bir araç seti sağlar. Temel Özellikler: * Çoklu Mesajlaşma Desteği: Birden fazla mesajlaşma platformundaki sohbet robotlarını tek bir arayüzde entegre edin ve yönetin. * CRM Entegrasyonu: Yerleşik CRM yetenekleriyle satış ekibinizi ve müşteri etkileşimlerinizi verimli bir şekilde düzenleyin. * İş Otomasyonu: Tekrarlanan görevleri otomatikleştirmek, müşteri verilerini yönetmek ve iş süreçlerini kolaylaştırmak için çeşitli araçlardan yararlanın. * Eğitim Platformu: Benzersiz tasarımlar ve esnek ödeme seçenekleriyle çevrimiçi kurslar oluşturun ve yönetin. * Analitikler: Stratejilerinizi geliştirmek ve etkileşimi artırmak için müşteri davranışlarına ilişkin ayrıntılı analizlere erişin. * Web Seminerleri ve Yayınlar: Güçlü müşteri analizleriyle yayınları ve otomatik web seminerlerini kurun ve yönetin. * Web Sitesi Oluşturucu: Resimler, videolar ve HTML/CSS desteği gibi özelleştirilebilir öğelerle dinamik açılış sayfaları oluşturun. * Geri Arama Widget'ı: Ekstra reklam maliyeti olmadan web sitenizden yapılan aramaları ve satışları artırın. * Hedef Kitle Arama: Reklam verimliliğini en üst düzeye çıkarmak için hedef kitlenizi sosyal ağlarda otomatik olarak bulun. Kullanıcılar SaleBot'u esnekliği, işlevselliği ve sürekli yeni özellikler geliştirmesi nedeniyle övdü. Platformun çeşitli hizmetlerle entegre olma ve belirli iş ihtiyaçlarına uyum sağlama yeteneği, onu müşteri etkileşimlerini otomatikleştirmek ve iş süreçlerini yönetmek için tercih edilen bir seçenek haline getiriyor.
PocketAI
mypocketai.com
PocketAI - WhatsApp'taki ChatGPT Plus, doğrudan WhatsApp üzerinde güçlü bir AI sohbet robotu deneyimi sunar. PocketAI ile OpenAI'nin GPT-4 Turbo ve ChatGPT Enterprise dahil olmak üzere gelişmiş yapay zeka modellerini kullanarak üretkenliği ve yaratıcılığı artırabilirsiniz. PocketAI'nin bazı temel özellikleri şunlardır: * PocketDoc: Belgelerle etkileşim kurun, sorular sorun, özetler alın ve bilgi bulun. * Sohbet: Görev yardımı, hızlı araştırma ve soruları yanıtlamak için insan benzeri konuşmalara katılın. * PocketMed: Microsoft'un BioGPT'sini temel alan biyomedikal olarak eğitilmiş bir AI modeline erişin. * PocketArt: Reklamlar ve illüstrasyonlar gibi çeşitli amaçlar için çarpıcı AI sanatı ve görselleri oluşturun. * Yapay Zeka İstemleri: Başlık yazmaktan SEO için optimize edilmiş blog gönderilerine kadar çeşitli görevler için 160'ın üzerinde uzman ve topluluk destekli yapay zeka isteminden yararlanın.
DenserAI
denser.ai
Denser, kurumsal müşteriler için tasarlanmış, onlara kendi kurumsal verileriyle genAI yeteneklerinden yararlanma olanağı sağlayan öncü bir bulut uygulamasıdır. Denser, kullanıcıların kapsamlı, konuşmaya dayalı sorgular oluşturmasına ve veri kümelerinden kesin yanıtlar almasına olanak tanır.
Voxal.ai
voxal.ai
Voxal.ai, işletmelerin chatbotlarla karşılaştığı mevcut tüm sorunlara çözüm olarak tasarlandı. Metin tabanlı yanıtların ötesinde hızlı, uygun fiyatlı ve Shopify, Wordpress dahil tüm web siteleri veya sektörlerle uyumludur. Voxal.ai ile büyümeyi hızlandırabilir, müşteri katılımını artırabilir, markalaşmayı artırabilir ve dönüşümleri zahmetsizce en üst düzeye çıkarabilirsiniz.
Seam AI
getseam.ai
Seam AI, akıllı cihazlar ile IoT (Nesnelerin İnterneti) teknolojisinin kusursuz entegrasyonu konusunda uzmanlaşmış son teknoloji ürünü bir platformdur. Bağlantıyı geliştirmek ve operasyonları kolaylaştırmak için tasarlanan GetSeam, işletmelerin ve bireylerin çeşitli akıllı cihazları tek bir birleşik arayüzden yönetmesini ve kontrol etmesini kolaylaştıran araçlar ve hizmetler sağlar. Birlikte çalışabilirlik, güvenlik ve kullanım kolaylığına odaklanan GetSeam, modern akıllı teknolojinin karmaşıklıklarını basitleştirerek onu kullanıcılar için daha erişilebilir ve verimli hale getirmeyi hedefliyor.
KaraboAI
karabo.ai
Yalnızca kullanıcı isteklerine yanıt vermekle kalmayıp aynı zamanda eylemler gerçekleştiren, kendi verilerinizle özel AI Chatbot'lar oluşturun.
GPT-Trainer
gpt-trainer.com
GPT-Trainer, müşteri hizmetleri verimliliğini ve kişiselleştirmeyi geliştirmek için tasarlanmış, yapay zeka destekli bir müşteri etkileşimi platformudur. İnsan müşteri hizmetleri temsilcilerine olan ihtiyacı azaltarak 7/24 kullanılabilirlik, sorulara hızlı yanıt ve önemli maliyet tasarrufu sunar. Platform, otomatik destek, potansiyel müşteri toplama, toplantı planlama ve gelişmiş analizler dahil olmak üzere bir dizi özelliği destekler. GPT-Trainer'a 25.000'den fazla işletme güveniyor ve çeşitli CRM'ler ve mesajlaşma kanallarıyla sorunsuz bir şekilde entegre oluyor.
ChatSpark
chatspark.io
ChatSpark, müşteri hizmetlerini ve katılımını geliştirmek için tasarlanmış yapay zeka destekli sohbet robotları sunar. Bu sohbet robotları web siteleri, sosyal medya ve mesajlaşma uygulamaları da dahil olmak üzere birden fazla kanalda çalışarak 7/24 destek sağlıyor. Temel özellikler arasında otomatik müşteri hizmetleri, satış yardımı, randevu planlaması ve Square Booking ve Calendly gibi platformlarla entegrasyon yer alıyor. ChatSpark'ın sohbet robotları özelleştirilebilir, çok dillidir ve büyük hacimli sorguları yönetebilme kapasitesine sahiptir; bu da onları her büyüklükteki işletme için uygun kılar. Hizmet, maliyetleri azaltmayı, verimliliği artırmayı ve kişiselleştirilmiş müşteri deneyimleri sunmayı amaçlıyor.
Simulacrum AI
simulacrumai.com
Simulacrum AI, İnsan Düzeyinde Metin, Ses ve Video Konuşmalı Yapay Zeka Platformudur. İşletmelerin sesli ve yazılı konuşma yeteneklerini her ortama yerleştirmelerine yardımcı oluyoruz. Tek bir entegrasyonla sektöre özel akışlara ve kullanıcı davranışlarına göre uyarlanmış çok kanallı akıllı görüşmeler oluşturur.
PerfectBot
perfectbot.ai
PerfectBot, Gorgias yardım masasıyla sorunsuz bir şekilde entegre olacak şekilde tasarlanmış gelişmiş bir yapay zeka aracısıdır. Müşteri destek taleplerini anında çözümlemek için otomatik, insan benzeri konuşma desteği sağlayarak yanıt sürelerini ve operasyonel maliyetleri önemli ölçüde azaltır. Temel Özellikler: * Anında Yapay Zeka Çözümleri: PerfectBot, müşteri sorularına anında yanıt vermek için Gorgias uygulaması içinde çalışır. * Çok Kaynaklı Eğitim: Yapay zeka, Yardım Merkezinizden, geçmiş müşteri kayıtlarından, Shopify ürün ayrıntılarından, politikalarından ve blog içeriğinden bilgi alır. * Yüksek Otomasyon Oranı: Müşteri biletlerinin %60'ından fazlasını otomatikleştirerek insan temsilcilerinin daha karmaşık konulara odaklanmasına olanak tanır. * Akıllı Devir Senaryoları: PerfectBot, karmaşık sorunları insan temsilcilerine yeniden atayarak kusursuz müşteri desteği sağlayabilir. * Özelleştirme: Markanıza uyum sağlamak için botun adını, avatarını, selamlamalarını ve devir senaryolarını kişiselleştirebilirsiniz. * Yerleşik Gorgias Widget'ı: Yapay zeka yanıtlarını değiştirin, temsilciyi eğitin ve aktarımları doğrudan Gorgias uygulaması içinden özelleştirin.
ChatMax
chatmax.ai
ChatMax, son derece doğru ve verimli müşteri hizmetleri çözümleri sağlamak için benzersiz iş verilerinizden yararlanmak üzere tasarlanmış gelişmiş bir yapay zeka sohbet robotu platformudur. Tescilli büyük dil modelleriyle desteklenen ChatMax, kurumsal ihtiyaçlarınızla sorunsuz bir şekilde bütünleşen, güvenli, gizliliğe öncelik veren bir ortam sunar.
InsertChat
insertchat.com
InsertChat, web sitenizdeki kullanıcı etkileşimini artırmak ve müşteri desteğini kolaylaştırmak için tasarlanmış, yapay zeka destekli gelişmiş bir sohbet widget'ıdır. InsertChat, mevcut sitenizle sorunsuz bir şekilde bütünleşerek, gerçek zamanlı yardım ve kişiselleştirilmiş etkileşimler sunarak ziyaretçilerinizle bağlantı kurmanız için dinamik ve etkileşimli bir yol sağlar. * Yapay Zeka Destekli Yanıtlar: Kullanıcı sorgularına doğru ve zamanında yanıtlar sağlamak ve yüksek düzeyde etkileşim ve memnuniyet sağlamak için gelişmiş yapay zekayı kullanır. * Kusursuz Entegrasyon: Çeşitli web sitesi platformları ve teknolojileriyle kolayca bütünleşerek uygulamayı basit ve sorunsuz hale getirir. * Özelleştirilebilir Widget: Sohbet widget'ının görünümünü ve davranışını web sitenizin markasına ve stiline uyacak şekilde uyarlamanıza olanak tanır. * 7/24 Erişilebilirlik: 24 saat destek sağlayarak kullanıcılarınızın ihtiyaç duydukları anda, insan müdahalesine gerek kalmadan yardım alabilmelerini sağlar. * Çok Dilli Destek: Birden fazla dilde destek sunarak küresel bir kitleye erişilebilir olmasını sağlar ve İngilizce konuşamayanlar için kullanıcı deneyimini geliştirir. * Analizler ve Analizler: Kullanıcı etkileşimlerini izler ve kullanıcı davranışını anlamanıza ve destek stratejilerinizi geliştirmenize yardımcı olacak ayrıntılı analizler sağlar.
Droxy
droxy.ai
Droxy ile her türlü içeriği ilgi çekici bir yapay zeka sohbet robotuna dönüştürün. Eğitim, iş ve ötesinde bilgi paylaşımını geliştirmek için idealdir. Droxy, işletmeniz hakkında her şeyi bilen ve müşterilerinizle markanızın sesiyle konuşabilen, müşteriye dönük yapay zeka temsilcileri oluşturmanıza olanak tanır. Bu temsilciler, çeşitli kanallarda çok çeşitli müşteri sorgularını ele alabilir, potansiyel müşterileri değerlendirebilir, randevu alabilir ve ürünleriniz ve hizmetlerinizle ilgili karmaşık müşteri sorularına yanıt verebilir. Oluşturulması, yönetilmesi, izlenmesi ve ölçeklendirilmesi kolaydır; dakikalar içinde bir temsilcinin hazır olmasını sağlayabilirsiniz!
Zoi
askzoi.ai
Zoi, özellikle web sitesi ziyaretçilerini potansiyel müşterilere dönüştürmek için tasarlanmış, ChatGPT teknolojisiyle desteklenen, etkileşimli bir yapay zeka platformudur. Zoi, mevcut web sitesi içeriğini, broşürleri ve diğer belgeleri analiz ederek ziyaretçi sorularına özelleştirilmiş yanıtlar sunarak süreçte potansiyel müşteriler oluşturabilir. Zoi'yi benzersiz kılan şey, ziyaretçi/potansiyel demografik ve amaç verilerini toplama, konuşmaları ziyaretçi kişiliğine göre uyarlama ve toplantıları/demoları düzenleme olanağı sağlamasıdır.
STAN AI
stan.ai
STAN ilk dijital mülk yöneticisi asistanıdır. Mülk yöneticilerine yönelik metinlere ve e-postalara 7/24 yanıt vermek için yapay zekayı kullanır. STAN, sektörde 20 yıldan fazla çalışmış ve Kuzey Amerika'nın en büyük yönetim şirketinde çalışmış iki eski mülk yönetimi yöneticisi tarafından 2019 yılında kuruldu. STAN, Rogers, FedEx, Ulusal Araştırma Danışmanı, George Brown College, StartUp Canada, Waterloo Hızlandırıcı Merkezi ve daha fazlası tarafından tanınan ödüllü bir platformdur!
AI4Chat
ai4chat.co
AI4Chat: Konuşmaya Dayalı Yapay Zekada Devrim Yaratıyor Son teknoloji sohbete dayalı yapay zeka çözümleri için önde gelen adresiniz olan AI4Chat'e hoş geldiniz. AI4Chat'te işletmelerin müşterileriyle etkileşimini dönüştürmek, operasyonları kolaylaştırmak ve kullanıcı deneyimlerini geliştirmek için yapay zekanın gücünden yararlanıyoruz. AI4Chat ile müşteri etkileşiminizi ve operasyonel verimliliğinizi dönüştürün.
AgentGPT
agentgpt.reworkd.ai
AgentGPT, kullanıcıların özelleştirilebilir otonom AI aracılarını doğrudan tarayıcıda oluşturmasına ve dağıtmasına olanak tanıyan özerk bir Yapay Zeka Aracısı platformudur. Yapay zeka temsilcinize bir isim ve hedef atayın ve belirlenen hedefi gerçekleştirmek için heyecan verici bir yolculuğa çıkmasını izleyin. AgentGPT, GPT-4 gibi büyük dil modellerine çağrıları zincirleyerek hedeflere ulaşır ve insan müdahalesi olmadan hedefleri anlamak, stratejileri uygulamak ve sonuçları sunmak için tasarlanmıştır.
AiryChat
airychat.com
AiryChat, kullanıcıların işte, çalışmalarında ve hayatta daha fazlasını başarmalarına yardımcı olan, yapay zeka destekli bir sanal asistan sohbet platformudur. Konuşmalı sohbet yoluyla özelleştirilmiş yardım sağlamak için üretken yapay zeka gibi gelişmiş yapay zeka yeteneklerini kullanır. Kullanıcılar pazarlama, yazılım geliştirme, tasarım ve daha fazlası gibi farklı alanlarda uzmanlaşmış yapay zeka asistanlarıyla sohbet edebilir. Asistanlar görevlerde yardımcı olabilir, tavsiyelerde bulunabilir, içerik oluşturabilir ve soruları yanıtlayabilir. AiryChat, yapay zeka asistanlarına güç sağlamak için GPT-3 gibi büyük dil modellerini kullanıyor. Kullanıcılar AiryChat web uygulaması veya mobil uygulaması aracılığıyla asistanlarla sohbet edebilir. Asistanlar doğal dildeki konuşmaları anlıyor ve aldıkları eğitime göre akıllıca yanıt veriyor. AiryChat'in çalışma şekline ilişkin bazı temel özellikler: * Yapay zeka asistanları, büyük veri kümeleri kullanılarak belirli alanlarda önceden eğitilir. Bu onların özel yardım sağlamalarına olanak tanır. * Asistanlar makaleler, kodlar, resimler vb. gibi yüksek kaliteli içerik üretmek için üretken yapay zekayı kullanır. * AiryChat, kullanıcı geri bildirimlerine göre asistanları zaman içinde geliştirmek için pekiştirmeli öğrenmeyi kullanır. * Asistanların karmaşık diyalogları takip edebilmesini sağlamak için konuşmalarda bağlamsal bilgiler izlenir.
Anakin.ai
anakin.ai
Anakin.ai, kullanıcıların görevleri otomatikleştirmek, içerik oluşturmak, soruları yanıtlamak ve daha fazlasını yapmak için özelleştirilmiş yapay zeka uygulamaları oluşturmasına olanak tanıyan, kodsuz bir yapay zeka uygulama oluşturucusudur. Metin oluşturma, sohbet robotları, görüntü oluşturma, iş akışı yönetimi ve toplu işleme gibi çeşitli kullanım durumları için önceden oluşturulmuş binlerce yapay zeka uygulamasını içerir. Platform aynı zamanda kullanıcıların chatbotlarını kendi verileri üzerinde eğitmelerine olanak tanıyan bir Train ChatGPT özelliğinin yanı sıra, karmaşık zorlukları otomatik olarak çözen yapay zeka asistanları oluşturmak için bir Auto Agent oluşturucuyu da içeriyor. Ayrıca kullanıcılar, yapay zeka uygulamalarını herhangi bir harici hizmete bağlayabilir ve akıllı teknolojiyi mevcut yazılıma yerleştirebilir.
Arconar
arconar.com
Arconar, yapay zeka modellerini temel alan çeşitli modüller aracılığıyla doğru içerik sonuçları elde etmemizi sağlayan bir yapay zeka modül pazarıdır. Pazar yeri, diğer birçok farklı aracın yanı sıra, Google reklamları oluşturma, Instagram reklamları oluşturma, blog yazıları yazma ve e-ticaret siteleri için ürün başlıkları oluşturma gibi kullanıcıların ihtiyaçlarına göre uyarlanmış modüller içerir.
ChatGate
chatgate.ai
ChatGate AI, ChatGPT, Gemini ve Claude'un yer aldığı hepsi bir arada bir platformdur ve binlerce küresel AI ürününün yönlendiricisidir. * Yapay Zeka Mağazası: ChatGate Yapay Zeka'nın en büyük satış noktası, tüm üretken yapay zeka türlerini kapsayan, deneyebileceğiniz binlerce yapay zeka aracını ve platformunu bulabileceğiniz yapay zeka mağazasıdır. Aradığınızı daha hızlı bulmak için bu araçları bölümlere ayırabilseniz kullanışlı olsa da, sunulan çok çeşitli seçeneklerle tartışamazsınız. * GPT'ler: ChatGate AI ayrıca kod danışmanı, motivasyon asistanı ve daha fazlası gibi belirli ihtiyaçlara göre uyarlanmış sohbet robotlarına erişim sağlar. Bu araçlar temelde ChatGPT ile aynıdır, ancak onları belirli ihtiyaçlara göre biraz daha uygun hale getirmek için yeni bir boya işi ile donatılmıştır. Bu farklı uygulamalar şu anda çok fazla farklılık göstermese de, teknoloji ilerledikçe gelişme potansiyeli oldukça fazladır. * Yapay Zeka Sohbet Robotları: ChatGate AI ayrıca yukarıdaki örneğimizde yaptığımız gibi soru sormak, bir fikri genişletmek ve hatta tam içerik parçaları oluşturmak için kendi Chatbot yelpazesini kullanmanıza olanak tanıyan kendi yerleşik yapay zeka yeteneklerine sahiptir.
Jaweb
jaweb.me
Jaweb.me, müşteri hizmetleri, e-ticaret, bankacılık, eğitim ve daha fazlası dahil olmak üzere çeşitli sektörlere yönelik yapay zeka destekli sohbet robotu hizmetleri sağlayan bir web sitesidir. Jaweb, müşteri destek deneyimlerini otomatikleştirmek ve geliştirmek için yapay zeka destekli bir sohbet robotu platformu sunar. Sohbet robotları, müşteri sorgularının ve sorunlarının %80'e kadarını ele alacak şekilde tasarlanarak çözüm süresini kısaltır. Platform, satış dönüşüm oranlarını artırdığını ve akıllı, kişiselleştirilmiş etkileşimler yoluyla müşteri katılımını artırdığını iddia ediyor.
Flowtrail AI
flowtrail.ai
Flowtrail AI'nin yapay zeka odaklı konuşma arayüzü, veri analizi yolculuğunuzu basitleştirir. Veri analizi yolculuğunuzu zahmetsizce kolaylaştırın ve geleneksel analizin karmaşıklığını ortadan kaldırın. Analitik veya SQL uzmanlığı gerekmez. Değerli bilgiler için birkaç dakika içinde anında raporlar ve gösterge tabloları oluşturun. Neden Flowtrail AI: Günümüzün teknolojik açıdan gelişmiş dünyasında pek çok analitik platformu mevcuttur ve bunların birçoğunda analitik uzmanlarından faydalanılabilir. Buna karşılık Flowtrail AI, verileriniz hakkında herhangi bir soru sormanıza ve anında yanıt almanıza olanak tanır; böylece onu kullanmak için SQL sorgularını, veritabanı şemalarını veya analizleri bilmenize gerek kalmaz. Özellikler: 1. Verilerinizle sohbet edin: Flowtrail AI, veritabanınızla konuşarak otomatik olarak raporlar oluşturur. Hiçbir SQL uzmanlığı gerekmez. Yapay zeka destekli sistemimiz niyetinizi anlar ve ihtiyaç duyduğunuz bilgileri almak için gerekli sorguları oluşturur. 2. Gelişmiş Veri Kümesi Oluşturma: Düz dil açıklamalarını sorunsuz bir şekilde SQL sorgularına çevirin. Yapay zeka motorumuz talimatlarınızı yorumlar, SQL sorguları oluşturur ve bağlantılı veritabanlarından ilgili verileri alarak veri çıkarmayı daha hızlı ve daha erişilebilir hale getirir. Kullanıcı girişlerine yanıt veren özelleştirilebilir veri kümeleri oluşturmak için dinamik parametrelerden yararlanın 3. Özelleştirilebilir Raporlar: Raporlarınızı tam ihtiyaçlarınıza uyacak şekilde uyarlayın. Verilerinizi etkili bir şekilde ileten anlayışlı ve görsel olarak çekici raporlar oluşturmak için veri görselleştirmeyi, biçimlendirmeyi ve gruplandırmayı özelleştirin. Etkileşimli filtrelemeyi ve kişiselleştirilmiş rapor görünümlerini etkinleştirmek için dinamik parametreleri entegre edin. 4. Özelleştirilebilir Kontrol Panelleri: Sezgisel sürükle ve bırak arayüzümüzle zahmetsizce dinamik kontrol panelleri oluşturun. Verilerinize kapsamlı bir genel bakış sağlayan, hızlı içgörüler ve karar alma olanağı sağlayan kontrol panelleri oluşturmak için görsel öğeleri düzenleyin ve yeniden boyutlandırın. 5. Yayınlayın ve Yerleştirin: Parola korumalı yayınlamayı kullanarak raporlarınızı ve kontrol panellerinizi paydaşlarla güvenli bir şekilde paylaşın. Bu, yalnızca yetkili kişilerin raporlarınızı görüntüleyebilmesini ve bunlarla etkileşimde bulunabilmesini sağlar. Raporlarınızı ve kontrol panellerinizi harici platformlara veya web sitelerine de entegre edebilirsiniz. Görselleştirmelerinizi gereken yerlere yerleştirerek erişilebilirliği ve erişimi iyileştirin. 6. Favori Veritabanlarına Bağlanın: MySQL, PostgreSQL ve MSSQL gibi tercih ettiğiniz veritabanlarına zahmetsizce bağlanın. Yakında daha fazla seçenek sunulacak. Favori kaynaklarınızdaki verilere doğrudan Flowtrail AI içinden erişerek iş akışınızı kolaylaştırın, manuel veri çıkarma ve içe aktarma ihtiyacını ortadan kaldırın.
Chat Data
chat-data.com
Sohbet Verileri, yapay zeka sohbet robotları oluşturmak ve web sitelerine entegre etmek için tasarlanmış çok yönlü bir platformdur. Bu özelleştirilebilir sohbet robotları, kullanıcı tarafından sağlanan veriler (belgeler veya ilgili web sitesi içeriğine bağlantılar) kullanılarak eğitilebilir. Sohbet robotları, kendilerine öğretilen içerikle ilgili soruları yanıtlayacak ve böylece 7/24 müşteri desteği sağlamaya yardımcı olacak şekilde tasarlandı. Chat Data, genel sohbet robotları oluşturmanın yanı sıra, tıbbi sohbet robotları oluşturmaya yönelik özel modeller de sunuyor. Bu Tıbbi Sohbet modelleri aynı zamanda belirli dilsel ve kişilik özelliklerine sahip sohbet robotları geliştirmek için de kullanılabilir. Kullanıcılara, sohbet robotlarının modeli için GPT-3.5 Turbo ve GPT-4 arasında seçim yapma olanağı sunuluyor. Platform birden fazla dili destekleyerek küresel bir kitleye kullanılabilirlik sağlıyor. Sohbet Verileri, kullanıcılara sohbet robotu yarattıklarını başkalarıyla paylaşma olanağı sağlar. Aynı zamanda veri gizliliğini de vurgulayarak konuşma geçmişlerinin sunucularında saklanmasını değil, kullanıcının tarayıcısında tutulmasını sağlar. Platform, kullanıcıların chatbot eğitim süreçlerini kişiselleştirmelerine ve chatbot widget'ını doğrudan özel bir model uç noktasıyla entegre etmelerine olanak tanıyor. Arayüz, kullanıcının marka kişiliğine uygun hale getirilecek şekilde özelleştirilebilir ve farklı veri formatlarını kullanarak sohbet robotunu eğitebilir. SSS bağlantılarını entegre etmek, sohbet robotunun görünümünü özelleştirmek, üçüncü taraf araçlarını entegre etmek ve genel sohbet robotları için hız sınırlaması uygulamak gibi gelişmiş özellikler de mevcuttur. Analitik araçlar platforma dahil edilerek kullanıcıların chatbot konuşmalarından içgörü elde etmesine, kullanıcı tabanının coğrafyasını anlamasına ve gelecekteki etkileşimler için potansiyel müşteriler toplamasına olanak tanıyor. Tıbbi sohbet modellerinin kullanımı aynı zamanda endüstri standardı veri şifreleme yöntemlerini kullanan HIPAA ile de uyumludur. Genel olarak Sohbet Verileri, kullanıcılara eğitim süreçleri ve görünümlerinden son kullanım ve analitiklerine kadar sohbet robotu oluşturmaları üzerinde geniş kapsamlı kontrol sağlamak üzere tasarlanmıştır. geri bildirim.
sitenote
sitenote.ai
sitenote, web sitesi bildirimleri, modeller ve yapay zeka destekli sohbet robotları için bir CMS'dir (İçerik Yönetim Sistemi). Pazarlamacıların herhangi bir teknik uzmanlık gerektirmeden web sitesi dönüşüm oranlarını artıracak kampanyalar başlatmasına yardımcı olur.
Owlbot
owlbot.ai
Owlbot, çeşitli kaynaklardan gelen verileri entegre eden ve yorumlayan, yapay zeka destekli bir sohbet robotudur. Veri analizini basitleştirir ve kullanıcı dostu bir formatta içgörüler sunarak bilinçli kararlar vermenize olanak tanır.
Andi
andisearch.com
Andi, üretken yapay zekayı kullanarak yeni nesli arıyor. Andi, bağlantılar yerine size akıllı bir arkadaşınıza sormak gibi yanıtlar veriyor. Andi, sorulara yanıtlar oluşturmak ve en iyi kaynaklardan alınan bilgileri açıklamak ve özetlemek için canlı verilerle birleştirilmiş dil modellerini kullanıyor. Arama, SEO spam'ı, reklamlar ve gözetim kapitalizmi nedeniyle bozuldu. Andi, sizi doğrudan ihtiyacınız olan bilgiye ulaştırmak için karmaşayı ortadan kaldırıyor. Bunu görsel olarak anlaşılması kolay bir şekilde sunar ve sizi reklam teknolojisinden ve dikkatin dağılmasından korur.
Persana AI
persana.ai
Yapay Zekayla Güçlendirilmiş Satış Zekası YCombinator tarafından desteklenen, yapay zeka odaklı satış geliştirme ortağınız Persana AI ile geleceğe dalın. Satış sonuçlarınızı güçlendirmek ve gelirinizi artırmak için buradayız. Öne çıkanlar: * Yapay Zeka Otomasyonları: Veriye dayalı içgörülerle yüksek niyetli potansiyel müşterileri ortaya çıkarın. * Artırılmış İşlem Hattı: Gelişmiş yanıt oranlarıyla anlaşmaları 2 kat daha hızlı kapatın. * Kusursuz Entegrasyon: Salesforce, Hubspot, Outreach ve daha fazlasıyla senkronizasyon. * Hiper kişiselleştirme: Yapay zeka tarafından oluşturulan yüzlerce e-postayı hızla oluşturun. * Birleşik Yapay Zeka İş Akışları: Davranışı izleyin, görevleri otomatikleştirin ve içgörülerden yararlanın. * Stratejik Destek: Potansiyel müşterileri izleyin, promosyonları takip edin ve geniş ölçekte mesaj gönderin. Faydalar: - Kesin analizlerle ideal potansiyel müşterileri hedefleyin. - En iyi potansiyel müşteriler için pazarlama harcamalarını optimize edin. - Anında puanlama ile dönüşüm oranlarını artırın. - Satışları kolaylaştırın, karar vericileri bulun ve şampiyonları takip edin. Satış yaklaşımlarını dönüştüren 100'lerce memnun kullanıcıya ve şirkete katılın. Persana AI ile henüz keşfedilmemiş gelir potansiyellerinin kilidini açın!
Simplified
simplified.com
Basitleştirilmiş, modern pazarlama ekiplerine yönelik bir tasarım ve işbirliği platformudur. Artık varlıkları yükledikten sonra manuel olarak düzenlemeye gerek kalmadan tüm kanallarda hızlı ve markaya uygun içerik oluşturmak mümkün; Basitleştirilmiş sizin için her şeyi yapar! Bu şekilde, pazarlamacılara, ajanslarındaki çeşitli araçlarda medya yayınlamak veya düzenlemek için harcayacakları saatleri geri verirken, güçlükleri en aza indirirsiniz.
Tidio
tidio.com
Tidio, müşteri hizmetleri yazılımında dünya lideridir. Tidio'nun kullanıcı dostu platformu, dünya çapında 300.000'den fazla işletmenin müşterilerine daha akıllı, daha hızlı destek sunmasına olanak tanıyor. Eksiksiz bir müşteri hizmetleri çözümleri paketiyle Tidio, müşteri sorunlarını çözmenize ve dönüşüm oranlarınızı artırmanıza yardımcı olmak için canlı sohbet, sohbet robotları, biletleme ve yapay zeka destekli sanal destek temsilcileri sunar. Tidio'nun yazılımı tüm önemli içerik yönetimi sistemlerinde, e-ticaret platformlarında ve sosyal medya kanallarında çalışır. 2013 yılında kurulan Tidio'nun 180'den fazla çalışanı bulunmaktadır ve San Francisco, Szczecin ve Varşova'da ofisleri bulunmaktadır. Tidio, aralarında Mercedes, Shell ve Praktiker'in de bulunduğu 205'ten fazla ülkeden her ölçekteki müşteriye hizmet veriyor. Tidio'nun canlı sohbet widget'ı her ay 510 milyon tekil kullanıcı tarafından görüntüleniyor.
Writesonic
writesonic.com
Writesonic, ilgi çekici içerik oluşturma ve güçlü yapay zeka sohbet robotları geliştirme konusunda güvenilir arkadaşınız olarak hizmet vererek içerik oluşturma ve müşteri deneyimi alanında devrim yaratıyor. Platformları, İçerik Oluşturma, Ses Oluşturma ve Görüntü Hazırlama için kapsamlı bir araç paketi sağlamak üzere yapay zekanın ve yaratıcılığın gücünü birleştiriyor. Herkese her şeyi yazma, her yerde yayınlama ve içeriklerini benzersiz bir kolaylıkla optimize etme yetkisi veriyorlar. Güçlü AI sohbet robotu oluşturucusu Botsonic, Slack, WhatsApp, Telegram ve FB Messenger gibi platformlarla sorunsuz bir şekilde bütünleşerek kesintisiz çok kanallı konuşmalar sağlar. Ayrıca robottan insan etkileşimlerine yumuşak geçişleri kolaylaştıran İnsan Devri özelliği de sunuyor. Zapier entegrasyonuyla görevleri otomatikleştiriyor ve iş akışlarını kolaylaştırarak müşteri katılımını artırıyorlar. Botsonic, GDPR uyumludur ve güvenli müşteri etkileşimleri vaat etmektedir. Araç paketleri birlikte içerik oluşturmayı ve müşteri deneyimini yeniden tanımlamayı amaçlayarak Writesonic'i tüm dijital ihtiyaçlarınız için tek durak çözüm haline getiriyor.
Cognosys
cognosys.ai
Cognosys, üretkenlikte devrim yaratmak ve karmaşık görevleri basitleştirmek için tasarlanmış güçlü, yeni bir web tabanlı yapay zeka aracısıdır. Günlük yaşamı iyileştirmek için mevcut en gelişmiş yapay zeka teknolojisini kullanır. Temel Özellikler ve Faydalar * Web Tabanlı Platform: Cognosys'e web uygulaması aracılığıyla herhangi bir cihazdan erişin. * Güçlü Yapay Zeka Teknolojisi: En iyi sonuçları elde etmek için GPT-3.5, GPT-4, PaLM2 ve daha fazlası gibi modelleri kullanır. * Özelleştirilebilir: İhtiyaçlarınıza göre hedefleri, istemleri, ayarları ve modları ayarlayın. * Üretkenlik Optimizasyonu: Zamandan ve emekten tasarruf etmek için karmaşık hedefleri otomatikleştirir. * Görevleri Basitleştirir: Planlamayı, içerik oluşturmayı, veri analizini ve daha fazlasını kolaylaştırır. * Kod ve Metin Çıkışları: Metin, kod veya elektronik tablo olarak biçimlendirilmiş sonuçları alın. * Kullanım Durumunun Çok Yönlülüğü: Kişisel kullanımdan iş dünyasına kadar çok çeşitli potansiyel kullanım durumları.
Relevance AI
relevanceai.com
Relevance AI, işletmelerin bir AI iş gücü oluşturmasına ve yönetmesine yardımcı olmak için tasarlanmış kapsamlı bir platformdur. Satış ve pazarlamadan müşteri desteği ve operasyonlara kadar çok çeşitli görevleri otomatikleştirebilecek yapay zeka temsilcilerini işe almak için araçlar ve çözümler sağlar. Platform, kod gerektirmeyen bir oluşturucu sunarak herkesin gelişmiş teknik becerilere ihtiyaç duymadan güçlü AI aracıları oluşturmasını ve dağıtmasını kolaylaştırır.
Ebi.Ai
ebi.ai
EBI.AI, işletmeler için konuşmaya dayalı yapay zeka çözümleri sağlama konusunda uzmanlaşmış, yapay zeka destekli bir teknoloji şirketidir. Şirketin amacı, işletmelerin sohbet robotlarını kullanarak müşteri hizmetleri ve destek operasyonlarını otomatikleştirmesine ve kolaylaştırmasına yardımcı olmaktır. EBI.AI, işletmelerin müşteri memnuniyetini artırmasına, maliyetleri düşürmesine ve verimliliği artırmasına yardımcı olmak amacıyla her işletmenin benzersiz ihtiyaçlarına uyacak şekilde özelleştirilebilen yapay zeka destekli çözümler sunar.
ODIN
getodin.ai
Odin AI, işletmeler, devlet kurumları ve yeni kurulan şirketler için oyunu değiştiriyor. Bu kapsamlı yapay zeka platformu, operasyonları kolaylaştıran ve üretkenliği artıran özellikler sunarak görsel tutarlılık ve marka uyumluluğu sağlar. Kişiselleştirilmiş içerik oluşturma, sohbet robotu etkileşimi, belge işbirliği ve eyleme geçirilebilir bilgiler için hepsi bir arada çözümünüz olan Odin AI ile yapay zekanın gücünün kilidini açın. Odin'in üstün yetenekleriyle iş zekası, pazarlama, araştırma ve üretkenlik ihtiyaçlarınızı dönüştürün. Yapay zeka destekli inovasyonla sınırsız olanakları keşfedin.
Build Chatbot
buildchatbot.ai
Build Chatbot, işletmelerin ve bireylerin birkaç dakika içinde kendi AI sohbet robotlarını oluşturmalarına olanak tanıyan, kullanımı kolay bir sohbet robotu oluşturucusudur. PDF'ler, CSV'ler, DOCX dosyaları, URL'ler ve hatta ses ve video gibi çeşitli dosya türlerinden ayrıntılı bilgiler alabilir. Botu otomatik olarak eğitmek için kişisel verileri kullanabilirsiniz. Build Chatbot'u gerçekten farklı kılan şey, yalnızca çeşitli dosya formatlarından değil, aynı zamanda ses ve video içeriğinden de bilgi çıkarma konusundaki özel yeteneğidir. Build Chatbot'un en iyi yanı, müşteri sorgularını insani bir şekilde ele alma yeteneğidir. Bu benzersiz özellik, müşteri etkileşimini yükselterek müşteri katılımını ve memnuniyetini artırır.
AfforAI
afforai.com
Afforai, güvenilir araştırmalar üretmek için birden fazla kaynaktan gelen bilgileri arayan, özetleyen ve çeviren bir yapay zeka sohbet robotudur. Uzun araştırma belgelerini kuru uyumluluk gereksinimleri yığınlarıyla besleyin ve ihtiyacınız olan temel bulguları çıkarın. Afforai, güvenilir araştırmalar üretmek için sonsuz bilgiyi damıtmanıza yardımcı olan ikinci beyninizdir. Araştırmacılar dil ve kültürel engellere bakmaksızın binlerce belgedeki bilgileri aramak, özetlemek ve ayrıştırmak için bizi kullanıyor.
AlphaSense
alpha-sense.com
AlphaSense, dünyanın en gelişmiş şirketlerinin karar verme süreçlerindeki belirsizliği ortadan kaldırma yöntemidir. Kanıtlanmış yapay zeka üzerine kurulu pazar zekası ve arama ile AlphaSense, hisse senedi araştırmaları, şirket kayıtları, etkinlik transkriptleri, uzman çağrıları, haberler, ticari dergiler ve müşterilerin kendi araştırma içerikleri de dahil olmak üzere güvenilir bir kamu ve özel içerik evreninden ilgili bilgileri hızlı bir şekilde sunar. Merkezi New York City'de bulunan AlphaSense, ABD, İngiltere, Finlandiya, Hindistan ve Singapur'daki ofislerinde 1.000'den fazla kişiyi istihdam etmektedir.
Twig
twig.so
Twig, kullanıcıların sonsuz sayfalarca belgeyi tarayarak saatler harcamak zorunda kalmadan, teknik belgelerden ihtiyaç duydukları yanıtları hızlı ve kolay bir şekilde bulmalarına yardımcı olmak için tasarlanmış yapay zeka destekli bir araçtır. Araç, müşterilerin karmaşık sorularına doğru yanıtlar sağlamak için belgeleri, bilgi tabanlarını, geçmiş destek bildirimlerini ve diğer veri kaynaklarını anlamsal olarak analiz ederek çalışır. Bu, müşteri desteği maliyetlerini %30'a kadar önemli ölçüde azaltır. Twig'in yapay zeka modelleri, halka açık veriler üzerinde eğitilerek kullanıcı sorularına ilgili yanıtları güvenle bulmasına ve önermesine olanak tanır. Önerilen yanıtlar, kullanıcılara ek bilgileri nerede bulabileceklerini göstererek yanıtın güvenilirliğini artıran alıntılar içerir. Twig ayrıca sıkıcı görevleri otomatikleştirerek ve yoğun çalışmanın yerini insan empatisiyle değiştiren güçlü araçlar sağlayarak destek temsilcilerinin daha üretken olmasına yardımcı olur. Temsilcilerin yanıt kalitesine daha yüksek minimum standartlar getirerek ve yanıtlardaki potansiyel riskleri fark etmelerine yardımcı olarak müşteri etkileşiminin kalitesini artırmasına olanak tanır. Twig, en popüler dokümantasyon ve bilgi tabanı ürünleriyle entegre olabilir ve gizliliğin korunmasını sağlamak için kişisel olarak tanımlanabilir bilgileri (PII) kaldırarak verileri temizler. Twig, teknik sorulara doğru, ilgili ve hızlı yanıtlar sağlayarak müşteri deneyimini önemli ölçüde geliştirmek için tasarlanmış bir yapay zeka aracıdır.
Gleen AI
gleen.ai
Glenn olarak misyonumuz müşterilerimizin müşterilerini memnun etmektir. Gleen AI, müşteri başarısı ekipleri için dünyanın en doğru ve yetenekli üretken yapay zekasıdır. Üretken yapay zekamız halüsinasyon görmez, 2 saatten daha kısa sürede devreye alınabilir, önde gelen yardım masası çözümleriyle entegre olur, harekete geçerek soruları yanıtlamanın ötesine geçer ve parçalanmış bilgileri otomatik olarak birleştirir. Gleen'in merkezi Pleasanton, CA'da bulunmaktadır ve ekibimizde LinkedIn, Microsoft, Uber, Facebook, Siemens, Accenture ve McKinsey & Company'den deneyimli kişiler bulunmaktadır.
Octocom
octocom.ai
Octocom, e-ticaret mağazalarına yönelik, rutin görevler için müşteri desteğini otomatikleştiren ve ekibinizin yalnızca istisnai durumlarla ilgilenmesine olanak tanıyan bir yapay zeka müşteri destek platformudur. Büyük e-ticaret platformları ve yardım masalarıyla tek tıklamayla entegrasyon, satış öncesi ve satış sonrası yapay zeka desteği ve her boyuttaki markanın yapay zekamızı kurup entegre etmesine yardımcı olmak için ödüllü 7/24/365 canlı müşteri desteği - hepsi abartılı maliyet olmadan.
Dashworks
dashworks.ai
Dashworks, şirketlerin bilgilerini her çalışan için erişilebilir ve uygulanabilir hale getirmesine yardımcı olan bir yapay zeka üretkenlik platformudur. Dash AI bilgi asistanı işle ilgili soruları anında yanıtlıyor, ilgili içerik üretiyor, belgeleri, mesajları, görevleri ve daha fazlasını buluyor. Dash AI, web arayüzüne ek olarak güçlü bir Slack entegrasyonuna da sahiptir. Sık sorulan sorulara otomatik yanıt verebildiği şirket Slack kanallarına eklenebiliyor. Dashworks şu anda bir şirketin teknoloji yığınındaki 20'den fazla uygulamayla entegre oluyor.
Swimm
swimm.io
Swimm, etkili bilgi paylaşımına kendini adamış geliştirici ekipleri için oluşturulmuş, koda yönelik bir bilgi yönetimi aracıdır. Swimm ile her geliştirici kodu hızlı bir şekilde anlayabilir ve ona katkıda bulunabilir.
iSenseHUB
isensehub.ai
iSenseHUB ile tanışın: Yaratma, tasarlama ve optimize etme şeklinizde devrim yaratmak için tasarlanmış, yapay zeka destekli nihai platform. 65'in üzerinde son teknoloji yapay zeka aracıyla donatılmış misyonumuz, bireylere ve işletmelere süreçlerini kolaylaştırma ve ışık hızında yüksek kaliteli içerik üretme konusunda güç vermektir. iSenseHUB'ı çok çeşitli görevlerin üstesinden gelmeye hazır kişisel yapay zeka asistanınız olarak düşünün. Kod oluşturmaktan, SEO için optimize edilmiş makaleler hazırlamaktan, grafik tasarlamaktan, sosyal medya gönderilerini yönetmeye kadar her şeyi kapsıyoruz. Araçlarımız karmaşık görevleri basitleştirmek ve en önemli olana odaklanmanıza olanak sağlamak üzere tasarlanmıştır: işinizi büyütmek ve yaratıcılığı harekete geçirmek. iSenseHUB yalnızca bir araç değildir; Yapay zeka destekli kapsamlı bir çözüm paketidir. Bu, uzmanlardan oluşan bir ekibin tamamının parmaklarınızın ucunda olması gibidir, ancak yüksek fiyat etiketi olmadan. İster ölçeklendirmek isteyen bir startup, ister verimlilik arayan büyük bir şirket, ister üretkenliği en üst düzeye çıkarmayı amaçlayan bir birey olun, iSenseHUB yapay zeka ile ilgili her şey için tek adresinizdir. iSenseHUB ile yapay zekanın gücünü deneyimleyin. Bugün bize katılın ve çalışma şeklinizi sonsuza kadar değiştirin. Yapay zekanın verimlilikle buluştuğu iSenseHUB ile içerik oluşturma, tasarım ve optimizasyonun geleceğine dalın.
Hebbia
hebbia.ai
Hebbia, kullanıcıların sorularına hızlı ve verimli bir şekilde doğru yanıtlar bulmasına yardımcı olan yapay zeka destekli bir arama motorudur. Kullanıcıların ihtiyaçlarını anlayan bir Yapay Zeka Analisti ile kullanıcıların geniş pazar araştırması, hedefe yönelik bilgi çıkarma ve daha fazlasını aramasına olanak tanır. Hebbia'nın sinirsel araması, insanların gözden kaçırabileceği yanıtları bulmak için en son yapay zeka teknolojisini kullanarak daha hızlı ve daha güvenilir araştırma sonuçlarına olanak tanıyor. Hebbia, Ağustos 2020'de kuruldu ve o zamandan beri iki tur finansman topladı ve dünyanın dört bir yanından yetenekli insanlardan oluşan çeşitli bir ekibi işe aldı. Hebbia, tutkusu yüksek, meraklı ve fark yaratmak isteyen bireylere de açık pozisyonlar sunuyor. Şirket, kullanıcılara mümkün olan en iyi arama deneyimini sağlamaya kararlıdır ve çalışma şeklimizi yeniden keşfetmeye kendini adamıştır.
Tune AI
tunehq.ai
Tune AI, Kuruluşlarda GenAI'nin benimsenmesini teşvik ediyor. Accel, Flipkart Ventures, Together Fund, Speciale Invest, Techstars ve diğer önemli yatırımcılar tarafından destekleniyoruz TuneChat: Açık kaynaklı modellerle desteklenen sohbet uygulamamız TuneStudio: Geliştiricilerin LLM'lerde ince ayar yapması ve dağıtması için oyun alanımız ChainFury: Açık kaynaklı bilgi istemi motorumuz GitHub'da mevcuttur
DeftGPT
deftgpt.com
DeftGPT ile şunları yapabilirsiniz: * İçerik Yazımınızı Basitleştirin: DeftGPT, sorular sormanıza, anında yanıtlar almanıza ve yapay zeka ile etkileşimli konuşmalar yapmanıza olanak tanır. GPT-4, gpt-3.5-turbo, Anthropic'ten Claude ve diğer çeşitli botlara anında erişebileceksiniz. * Ekip yönetimi: DeftGPT, kuruluş hesabınıza sınırsız üye davet etmenizi sağlayarak yönetimi ve faturalandırmayı basitleştirir. Bu, genel üretkenliği artırırken paradan tasarruf etmenizi sağlar. Ayrıca planımızla, daha fazla kolaylık sağlamak için faturalarınızı tek bir hesapta birleştirebilirsiniz. * Herhangi bir PDF veya belgeyle sohbet edin: DeftGPT, yasal anlaşmalardan mali raporlara kadar belgelerinize hayat verir. Sorular sorabilir, özetler alabilir, bilgileri bulabilir ve çok daha fazlasını yapabilirsiniz. Ayrıca PDF, txt, docx, doc ve hatta eml gibi çeşitli formatlarla uyumludur! * Google Arama'nın hemen yanında ChatGPT benzeri sonuçlar alın: Google'ın yanı sıra doğru ve güvenilir arama sonuçları için mükemmel bir araç. İlgisiz verilere veda edin ve akıllı entegrasyonumuzla kesin yanıtlar alın. DeftGPT ile arama deneyiminizi optimize edin! * Chrome'da istediğiniz zaman içerik oluşturun: Özelleştirilmiş kısayolunuza basarak Chrome'u kullanarak kolaylıkla olağanüstü içerikler oluşturun. Bu hızlı ve zahmetsiz yol, farklı ve ilgi çekici içerik üretmenize veya sosyal medya biyografilerini gözden geçirme veya makaleleri özetleme gibi görevler için mevcut metni değiştirmenize olanak tanır. Ayrıca kısayolu tercihinize göre özelleştirebilirsiniz. * DeftGPT'yi her yerde kullanın: DeftGPT, çeşitli platformlarda kusursuz entegrasyon için başvuracağınız araçtır. Google Dokümanlar, e-posta istemcileri ve sosyal medya gibi popüler uygulamalarda kullanın. Ayrıca çok yönlülüğü sayesinde DeftGPT, Gmail, LinkedIn, Twitter, Facebook ve daha fazlası gibi platformlarla zahmetsizce çalışır.
1min.AI
1min.ai
Yapay zeka ile verimliliği artırmak işinizi ve yaşamınızı iyileştirmenin iyi bir yoludur. Ancak farklı kullanım durumları için yeni araçları değiştirmek veya öğrenmek eğlenceli değildir ve aynı zamanda pahalıdır! 1min.AI, tüm AI özelliklerinin kilidini açan hepsi bir arada bir AI uygulamasıdır. 1min.AI'de yalnızca kullandığınız kadar ödersiniz; başka bir yerde hiçbir gizli maliyet veya kurulum gerekmez. 1min.AI'nin benzersiz özellikleri, çeşitli AI modelleri tarafından desteklenen çeşitli AI özellikleri sunmasıdır. Birçok Asistanla Sohbet özelliği ile bunu net bir şekilde görebilirsiniz, Gemini, GPT, Claude, Llama, MistralAI, ... İçerik, Görüntü, Ses, Video gibi diğer multimedya özellikleri de yeteneklerini kullanmak ve en iyi sonuçları vermek için farklı modellerle birlikte kullanılabilir. Son olarak, kredi tahmini ve şeffaf kullanım geçmişi sunuyoruz, böylece özelliğin çalıştırılmadan önce maliyetinin tam olarak ne kadar olduğunu bilirsiniz ve kullanımı kolayca takip edebilirsiniz. Herhangi bir karar vermeden önce sizin için doğru olduğundan emin olmak için 1min.AI'yi Ücretsiz olarak deniyoruz!