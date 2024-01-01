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AI Chatbot Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Saint Barthelemy
Yapay zeka sohbet robotları, kullanıcıları insanlarla etkileşimlere çok benzeyen konuşmalara dahil etmek için en son yapay zeka (AI) teknolojilerinden yararlanarak insan-bilgisayar etkileşiminde önemli bir ilerlemeyi temsil ediyor. Önceden tanımlanmış komut dosyalarına dayanan geleneksel sohbet robotlarının aksine, yapay zeka sohbet robotları, kullanıcı girdisini dinamik ve bağlamsal olarak alakalı bir şekilde anlamak ve yanıtlamak için doğal dil anlama (NLU) ve makine öğrenimi (ML) algoritmalarını kullanır. Yapay zeka sohbet robotlarının kalbinde, kapsamlı veri kümeleri üzerinde eğitilmiş karmaşık makine öğrenimi modelleri olan büyük dil modelleri (LLM'ler) bulunur. Bu modeller, sohbet robotlarının insan dili kalıplarını ve nüanslarını taklit eden yanıtlar üretmesine, kişiselleştirilmiş ve bağlamsal olarak uygun etkileşimler sağlayarak kullanıcı deneyimini geliştirmesine olanak tanır. LLM'ler, çok büyük miktarda veriyi analiz ederek, sohbet robotlarının bağlamı anlamasına, kullanıcı ihtiyaçlarını tahmin etmesine ve bağımsız olarak anlamlı yanıtlar üretmesine olanak tanır. Yapay zeka sohbet robotlarının ayırt edici özelliklerinden biri, mevcut uygulamalara veya web sitelerine entegrasyon ihtiyacını ortadan kaldırarak bağımsız ürünler olarak bağımsız çalışabilme yetenekleridir. Bazı çözümler tescilli iş sistemleriyle entegrasyon yetenekleri sunarken, yapay zeka sohbet robotları özerk bir şekilde çalışacak ve kullanıcılara kesintisiz ve sezgisel konuşma deneyimleri sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Yapay zeka sohbet robotlarının çok yönlülüğü, bilgi sağlamak, öneriler sunmak ve hatta içerik oluşturmak da dahil olmak üzere çok çeşitli görevleri yerine getirmelerine olanak tanıyor. Dahası, bu sohbet robotları kullanıcı etkileşimlerinden sürekli olarak öğrenip gelişerek yanıt verme hızlarını ve işlevselliklerini zaman içinde artırır. Yapay zeka sohbet robotları, kullanıcı geri bildirimlerini ve davranışlarını analiz ederek bireysel tercihlere uyum sağlar ve konuşma yeteneklerini geliştirerek giderek daha insan benzeri bir deneyim sunar. Yapay zeka sohbet robotları; müşteri hizmetleri, içerik üretimi, kişisel yardım ve daha fazlası dahil olmak üzere çeşitli sektörlerde uygulamalar bulur. Kullanıcıların teknolojiyle olan etkileşimlerinde devrim yaratma potansiyelleri, bireysel ihtiyaç ve tercihleri karşılayan sezgisel ve uyarlanabilir arayüzler sunma yeteneklerinde yatmaktadır. Bir ürünün yapay zeka sohbet robotu olarak sınıflandırılması için NLU ve ML gibi gelişmiş yapay zeka teknolojilerinden faydalanması, bağımsız bir çözüm olarak bağımsız çalışması, kullanıcı girdisine dayalı olarak kişiselleştirilmiş yanıtlar sağlaması, kullanıcı etkileşimlerinden sürekli öğrenmesi ve gelişmesi ve iyileştirme için kullanıcı geri bildirimini kolaylaştırması gerekir. zaman içinde performans. Bu kriterler, yapay zeka sohbet robotlarının insan etkileşimini yansıtan gelişmiş konuşma deneyimleri sunmasını ve aynı zamanda çeşitli alanlarda pratik fayda sunmasını sağlar.
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ChatGPT
chatgpt.com
ChatGPT: Diyalog için Dil Modellerini Optimize Etme. Sohbet yoluyla etkileşim kuran ChatGPT adında bir model geliştirdik. Diyalog formatı, ChatGPT'nin takip eden soruları yanıtlamasını, hatalarını kabul etmesini, yanlış önermelere meydan okumasını ve uygunsuz istekleri reddetmesini mümkün kılar. Cha...
Google Gemini
gemini.google.com
Fikirlerinizi ileriye taşımak için Bard'ı kullanabilirsiniz. Bard'ın biraz yardımıyla aşağıdaki gibi şeyler yapabilirsiniz: - Fikirler üzerinde beyin fırtınası yapın, bir plan geliştirin veya işleri halletmenin farklı yollarını bulun - Daha karmaşık konuların hızlı, anlaşılması kolay bir özetini al...
Perplexity AI
perplexity.ai
Perplexity AI, büyük dil modellerini kullanarak karmaşık sorulara doğru yanıtlar veren bir yanıt motorudur
Claude
claude.ai
Claude, ölçeği ne olursa olsun görevleriniz için yeni nesil bir yapay zeka asistanıdır.
Microsoft Copilot
copilot.microsoft.com
Günlük AI arkadaşınız.
Google Cloud Platform
google.com
Google tarafından sunulan Google Bulut Platformu (GCP), Google'ın Google Arama, Gmail, dosya depolama ve YouTube gibi son kullanıcı ürünleri için dahili olarak kullandığı altyapının aynısı üzerinde çalışan bir bulut bilişim hizmetleri paketidir. Bir dizi yönetim aracının yanı sıra bilgi işlem, veri ...
Intercom
intercom.com
Intercom, işletmelerin kişiselleştirilmiş, mesajlaşma tabanlı deneyimler yoluyla daha iyi müşteri ilişkileri kurmasına yardımcı olan bir Konuşmalı İlişkiler Platformudur (CRP). Intercom'un genel merkezi San Francisco'da olup Chicago, Dublin, Sidney ve Londra'da ek ofisleri bulunmaktadır. Şubat 2017...
Jasper
jasper.ai
Yapay zekayla içerikleri 5 kat daha hızlı oluşturun. Jasper, 3.000'den fazla 5 yıldızlı incelemeyle en yüksek kalitede yapay zeka metin yazarlığı aracıdır. Blog gönderileri, sosyal medya içeriği ve pazarlama metni yazmak için en iyisi.
TypingMind
typingmind.com
ChatGPT'yi sohbet geçmişi araması, klasörler, entegrasyonlar, bilgi istemi kitaplığı vb. gibi gelişmiş özelliklerle kullanın.
Tidio
tidio.com
Web sitenizin ziyaretçileriyle anında bağlantı kurun ve onları ödeme yapan müşterilere dönüştürün. İşletmenizi büyütmek için Tidio iletişim ve pazarlama çözümlerini kullanın.
Writesonic
writesonic.com
Writesonic, yüksek performanslı makaleler, açılış sayfaları, reklamlar, ürün açıklamaları ve daha fazlasını saniyeler içinde oluşturmanızı son derece kolaylaştırır.
Simplified
simplified.com
İçerik oluşturmanıza, markanızı ölçeklendirmenize ve ekibinizle daha önce hiç olmadığı şekilde işbirliği yapmanıza yardımcı olan hepsi bir arada dijital tasarım platformu. Hikayenizi anlatmak için ihtiyacınız olan her şey tek bir yerde.
Andi
andisearch.com
Andi yeni nesil arama aracıdır; konuşmaya dayalı, anonim ve reklamsız. Çok daha iyi çünkü spam ile savaşıyor ve sizi reklam teknolojisinden koruyor.
AfforAI
afforai.com
Üretkenliği en üst düzeye çıkarmak için ikinci beyniniz. Afforai, güvenilir araştırmalar üretmek için birden fazla kaynaktan gelen bilgileri arayan, özetleyen ve çeviren bir yapay zeka sohbet robotudur. Uzun araştırma belgelerini kuru uyumluluk gereksinimleri yığınlarıyla besleyin ve ihtiyacınız ol...
Team-GPT
team-gpt.com
Tüm şirketiniz için sezgisel GPT sohbeti Team-GPT, 2 ila 2.000 kişi arasındaki ekipler için ChatGPT'nin benimsenmesini garanti eder. Paylaşılan tek bir çalışma alanında bilgiyi düzenleyin, işbirliği yapın ve yapay zeka konusunda uzmanlaşın.
Magai
magai.co
ChatGPT Destekli Süper Asistanınız. Magai'nin devrim niteliğindeki yapay zeka araçları ve ChatGPT + GPT-4 tarafından desteklenen sezgisel Sohbet arayüzü ile içerik oluşturma ve iyileştirme şeklinizi dönüştürün.
Relevance AI
relevanceai.com
Yapay zeka destekli otomasyon oluşturun ve dağıtın. GPT'yi bir sonraki seviyeye taşıyın ve zincirler ve aracılarla daha fazla dahili iş akışını otomatikleştirin. Tamamen yönetilen dağıtım, az kodlu ve geliştirici dostu.
Cognosys
cognosys.ai
Yapay Zeka Ajan Alanında devrim yaratıyor. Verimlilikte devrim yaratmak ve karmaşık görevleri basitleştirmek için tasarlanmış güçlü web tabanlı yapay zeka aracınız Cognosys ile tanışın. Mevcut en gelişmiş yapay zeka teknolojisiyle günlük yaşamınızı iyileştirin.
ODIN
getodin.ai
Odin AI'yi edinin, üretkenliği artırmak ve profesyoneller ve işletmeler için potansiyelinizi ortaya çıkarmak için tasarlanmış en üst düzey araçtır.
1min.AI
1min.ai
Yapay zeka ile verimliliği artırmak işinizi ve yaşamınızı iyileştirmenin iyi bir yoludur. Ancak farklı kullanım durumları için yeni araçları değiştirmek veya öğrenmek eğlenceli değildir ve aynı zamanda pahalıdır! 1min.AI, tüm AI özelliklerinin kilidini açan hepsi bir arada bir AI uygulamasıdır. 1mi...
Build Chatbot
buildchatbot.ai
https://buildchatbot.ai/login/
DeftGPT
deftgpt.com
DeftGPT ile şunları yapabilirsiniz: * İçerik Yazımınızı Basitleştirin: DeftGPT, sorular sormanıza, anında yanıtlar almanıza ve yapay zeka ile etkileşimli konuşmalar yapmanıza olanak tanır. GPT-4, gpt-3.5-turbo, Anthropic'ten Claude ve diğer çeşitli botlara anında erişebileceksiniz. * Ekip yönetimi...
AgentGPT
agentgpt.reworkd.ai
AgentGPT, kullanıcıların özelleştirilebilir otonom AI aracılarını doğrudan tarayıcıda oluşturmasına ve dağıtmasına olanak tanıyan özerk bir Yapay Zeka Aracısı platformudur. Yapay zeka temsilcinize bir isim ve hedef atayın ve belirlenen hedefi gerçekleştirmek için heyecan verici bir yolculuğa çıkması...
Salebot
salebot.ai
SaleBot, Vkontakte, Telegram, Facebook, Viber, Talk-me, WhatsApp ve Instagram gibi çeşitli mesajlaşma platformlarında müşteri etkileşimlerini kolaylaştırmak için tasarlanmış çok yönlü bir sohbet robotu oluşturucusudur. Bu platform, işletmelerin herhangi bir programlama bilgisi gerektirmeden iletişim...
AlphaSense
alpha-sense.com
PAZAR İSTİHBARAT VE ARAMA PLATFORMU İçgörüleri saatler değil saniyeler içinde ortaya çıkarın Dizine eklenmiş, aranabilir ve hepsi tek bir yerden geniş bir içerik evreninde şirketleri, konuları ve sektörleri kolayca takip ederek pazarın hızında hareket edin.
Anakin.ai
anakin.ai
Anakin.ai, kullanıcıların görevleri otomatikleştirmek, içerik oluşturmak, soruları yanıtlamak ve daha fazlasını yapmak için özelleştirilmiş yapay zeka uygulamaları oluşturmasına olanak tanıyan, kodsuz bir yapay zeka uygulama oluşturucusudur. Metin oluşturma, sohbet robotları, görüntü oluşturma, iş a...
Twig
twig.so
Twig AI, yardım belgelerinden, özel veri kaynaklarından ve geçmiş destek bildirimlerinden müşteri sorgularına verilen yanıtları okur, analiz eder ve yazar
Swimm
swimm.io
Swimm, etkili bilgi paylaşımına kendini adamış geliştirici ekipleri için oluşturulmuş, koda yönelik bir bilgi yönetimi aracıdır. Swimm ile her geliştirici kodu hızlı bir şekilde anlayabilir ve ona katkıda bulunabilir.
Gleen AI
gleen.ai
Belgeleriniz üzerinde eğitilmiş özel yapay zeka sohbet robotu oluşturun İster müşteri hizmetleri operasyonlarınızı kolaylaştırmak isteyen bir işletme olun, ister hızlı ve etkili yardım arayan bir kişi olun, AI botumuz ihtiyacınız olan desteği sağlayabilir.
Flowtrail AI
flowtrail.ai
Özel raporlar ve gösterge tabloları oluşturmanıza, içgörüleri görselleştirmenize ve veri analizinizi favori uygulamalarınıza yerleştirmenize yardımcı olan yapay zeka destekli raporlama aracı Flowtrail AI ile raporlamanızı yapay zekanın gücüyle otomatikleştirin.
ChatGate
chatgate.ai
ChatGate AI, ChatGPT, Gemini ve Claude'un yer aldığı hepsi bir arada bir platformdur ve binlerce küresel AI ürününün yönlendiricisidir. * Yapay Zeka Mağazası: ChatGate Yapay Zeka'nın en büyük satış noktası, tüm üretken yapay zeka türlerini kapsayan, deneyebileceğiniz binlerce yapay zeka aracını ve ...
Arconar
arconar.com
Arconar, yapay zeka modellerini temel alan çeşitli modüller aracılığıyla doğru içerik sonuçları elde etmemizi sağlayan bir yapay zeka modül pazarıdır. Pazar yeri, diğer birçok farklı aracın yanı sıra, Google reklamları oluşturma, Instagram reklamları oluşturma, blog yazıları yazma ve e-ticaret sitel...
Tune AI
tunehq.ai
Tune AI, Kuruluşlarda GenAI'nin benimsenmesini teşvik ediyor. Accel, Flipkart Ventures, Together Fund, Speciale Invest, Techstars ve diğer önemli yatırımcılar tarafından destekleniyoruz TuneChat: Açık kaynaklı modellerle desteklenen sohbet uygulamamız TuneStudio: Geliştiricilerin LLM'lerde ince ay...
Hebbia
hebbia.ai
Yapay Genel Zeka (AGI) için kullanıcı arayüzleri geliştiricisi. Hebbia'nın Matrix ürünü finans, hukuk, hükümet ve ilaç şirketleri tarafından kullanılan bilgi çalışmalarına yönelik bir yardımcı pilottur. Matrix, en karmaşık görevleri anlaşılır LLM eylemlerine bölerek doğru bir şekilde ele alır. Kulla...
Persana AI
persana.ai
Surface, büyük olasılıkla potansiyel müşterilere geniş ölçekte kişiselleştirilmiş mesajlar bulmak, zenginleştirmek, araştırmak ve göndermek için güçlü veri odaklı yapay zeka içgörüleri ve iş akışları satın alıp bunlardan yararlanacak. Şimdi ücretsiz başlayın
PocketAI
mypocketai.com
PocketAI - WhatsApp'taki ChatGPT Plus, doğrudan WhatsApp üzerinde güçlü bir AI sohbet robotu deneyimi sunar. PocketAI ile OpenAI'nin GPT-4 Turbo ve ChatGPT Enterprise dahil olmak üzere gelişmiş yapay zeka modellerini kullanarak üretkenliği ve yaratıcılığı artırabilirsiniz. PocketAI'nin bazı temel öz...
Voxal.ai
voxal.ai
Voxal.ai, işletmelerin chatbotlarla karşılaştığı mevcut tüm sorunlara çözüm olarak tasarlandı. Metin tabanlı yanıtların ötesinde hızlı, uygun fiyatlı ve Shopify, Wordpress dahil tüm web siteleri veya sektörlerle uyumludur. Voxal.ai ile büyümeyi hızlandırabilir, müşteri katılımını artırabilir, markal...
iSenseHUB
isensehub.ai
iSenseHUB ile tanışın: Yaratma, tasarlama ve optimize etme şeklinizde devrim yaratmak için tasarlanmış, yapay zeka destekli nihai platform. 65'in üzerinde son teknoloji yapay zeka aracıyla donatılmış misyonumuz, bireylere ve işletmelere süreçlerini kolaylaştırma ve ışık hızında yüksek kaliteli içeri...
Ebi.Ai
ebi.ai
Daha mutlu müşterilerden, artan kapasiteden ve daha düşük maliyetlerden yararlanın. Şirketinizin ilk yüksek performanslı yapay zeka asistanını oluşturun ve sıfır kodlama veya teknik bilgi birikimi gerektirmeden 15 dakika içinde müşterilerinizi memnun etmeye başlayın. Sohbet robotlarını yükseltmenin...
Jaweb
jaweb.me
Jaweb.me, müşteri hizmetleri, e-ticaret, bankacılık, eğitim ve daha fazlası dahil olmak üzere çeşitli sektörlere yönelik yapay zeka destekli sohbet robotu hizmetleri sağlayan bir web sitesidir. Jaweb, müşteri destek deneyimlerini otomatikleştirmek ve geliştirmek için yapay zeka destekli bir sohbet ...
AiryChat
airychat.com
AiryChat, kullanıcıların işte, çalışmalarında ve yaşamda daha fazlasını başarmalarına yardımcı olan, yapay zeka destekli bir sanal asistan sohbet platformudur. Konuşmalı sohbet yoluyla özelleştirilmiş yardım sağlamak için üretken yapay zeka gibi gelişmiş yapay zeka yeteneklerini kullanır. Kullanıcı...
GPT-Trainer
gpt-trainer.com
GPT-Trainer, müşteri hizmetleri verimliliğini ve kişiselleştirmeyi geliştirmek için tasarlanmış, yapay zeka destekli bir müşteri etkileşimi platformudur. İnsan müşteri hizmetleri temsilcilerine olan ihtiyacı azaltarak 7/24 kullanılabilirlik, sorulara hızlı yanıt ve önemli maliyet tasarrufu sunar. Pl...
ChatSpark
chatspark.io
ChatSpark, müşteri hizmetlerini ve katılımını geliştirmek için tasarlanmış yapay zeka destekli sohbet robotları sunar. Bu sohbet robotları web siteleri, sosyal medya ve mesajlaşma uygulamaları da dahil olmak üzere birçok kanalda çalışarak 7/24 destek sağlıyor. Temel özellikler arasında otomatik müşt...
Simulacrum AI
simulacrumai.com
Simulacrum AI, İnsan Düzeyinde Metin, Ses ve Video Konuşmalı Yapay Zeka Platformudur. İşletmelerin sesli ve yazılı konuşma yeteneklerini her ortama yerleştirmelerine yardımcı oluyoruz. Tek bir entegrasyonla sektöre özel akışlara ve kullanıcı davranışlarına göre uyarlanmış çok kanallı akıllı görüşmel...
DenserAI
denser.ai
Denser, kurumsal müşteriler için tasarlanmış öncü bir bulut uygulamasıdır ve onlara kendi kurumsal verileriyle genAI yeteneklerinden yararlanma olanağı sağlar. Denser, kullanıcıların kapsamlı, konuşmaya dayalı sorgular oluşturmasına ve veri kümelerinden kesin yanıtlar almasına olanak tanır.
Octocom
octocom.ai
Octocom, e-ticaret mağazalarına yönelik, rutin görevler için müşteri desteğini otomatikleştiren ve ekibinizin yalnızca istisnai durumlarla ilgilenmesine olanak tanıyan bir yapay zeka müşteri destek platformudur. Büyük e-ticaret platformları ve yardım masalarıyla tek tıklamayla entegrasyon, satış önc...
SmythOS
smythos.com
SmythOS, işletmelerin yapay zekayı kullanma biçiminde devrim yaratıyor. Türünün ilk örneği olan çığır açan Yapay Zeka İşletim Sistemimiz, uzmanlaşmış yapay zeka aracılarının ağlarını birbirine bağlayarak onların mükemmel bir uyum içinde birlikte çalışmalarına olanak tanır. Yekpare yapay zekadan fark...
Wali
mywali.co
Wali, işletmeleri eyleme dönüştürülebilir zeka ve içgörülerle güçlendirmek için tasarlanmış lider bir yapay zeka çözümleri sağlayıcısıdır. İş büyümesini desteklemek, karar almayı geliştirmek ve yeniliği teşvik etmek için yapay zekanın gücünden yararlanma konusunda uzmanız. Sağlam platformumuz, işlet...
Stunning
stunning.so
Stunning.so, web sitesi oluşturma ve içerik oluşturma sürecini kolaylaştırmak için tasarlanmış yenilikçi bir platformdur. Yapay zekadan yararlanarak, kullanıcılara basit, sezgisel bir arayüz aracılığıyla özel web siteleri oluşturmanın ve sosyal medya için ilgi çekici içerik oluşturmanın kusursuz bir...
Droxy
droxy.ai
Droxy ile her türlü içeriği ilgi çekici bir yapay zeka sohbet robotuna dönüştürün. Eğitim, iş ve ötesinde bilgi paylaşımını geliştirmek için idealdir.
Owlbot
owlbot.ai
Owlbot, çeşitli kaynaklardan gelen verileri entegre eden ve yorumlayan, yapay zeka destekli bir sohbet robotudur. Veri analizini basitleştirir ve kullanıcı dostu bir formatta içgörüler sunarak bilinçli kararlar vermenize olanak tanır.
sitenote
sitenote.ai
sitenote, web sitesi bildirimleri, modeller ve yapay zeka destekli sohbet robotları için bir CMS'dir (İçerik Yönetim Sistemi). Pazarlamacıların herhangi bir teknik uzmanlık gerektirmeden web sitesi dönüşüm oranlarını artıracak kampanyalar başlatmasına yardımcı olur.
Chat Data
chat-data.com
Sohbet Verileri, yapay zeka sohbet robotları oluşturmak ve web sitelerine entegre etmek için tasarlanmış çok yönlü bir platformdur. Bu özelleştirilebilir sohbet robotları, kullanıcı tarafından sağlanan veriler (belgeler veya ilgili web sitesi içeriğine bağlantılar) kullanılarak eğitilebilir. Sohbet...
AI4Chat
ai4chat.co
AI4Chat: Konuşmaya Dayalı Yapay Zekada Devrim Yaratıyor Son teknoloji sohbete dayalı yapay zeka çözümleri için önde gelen adresiniz olan AI4Chat'e hoş geldiniz. AI4Chat'te işletmelerin müşterileriyle etkileşimini dönüştürmek, operasyonları kolaylaştırmak ve kullanıcı deneyimlerini geliştirmek için ...
STAN AI
stan.ai
STAN ilk dijital mülk yöneticisi asistanıdır. Mülk yöneticilerine yönelik metinlere ve e-postalara 7/24 yanıt vermek için yapay zekayı kullanır. STAN, sektörde 20 yıldan fazla çalışmış ve Kuzey Amerika'nın en büyük yönetim şirketinde çalışmış iki eski mülk yönetimi yöneticisi tarafından 2019 yılınd...
Seam AI
getseam.ai
Seam AI, akıllı cihazlar ile IoT (Nesnelerin İnterneti) teknolojisinin kusursuz entegrasyonu konusunda uzmanlaşmış son teknoloji ürünü bir platformdur. Bağlantıyı geliştirmek ve operasyonları kolaylaştırmak için tasarlanan GetSeam, işletmelerin ve bireylerin çeşitli akıllı cihazları tek bir birleşik...
KaraboAI
karabo.ai
Yalnızca kullanıcı isteklerine yanıt vermekle kalmayıp aynı zamanda eylemler gerçekleştiren, kendi verilerinizle özel AI Chatbot'lar oluşturun.
PerfectBot
perfectbot.ai
PerfectBot, Gorgias yardım masasıyla sorunsuz bir şekilde entegre olacak şekilde tasarlanmış gelişmiş bir yapay zeka aracısıdır. Müşteri destek taleplerini anında çözüme kavuşturmak için otomatik, insan benzeri konuşma desteği sağlayarak yanıt sürelerini ve operasyonel maliyetleri önemli ölçüde azal...
ChatMax
chatmax.ai
ChatMax, son derece doğru ve verimli müşteri hizmetleri çözümleri sağlamak için benzersiz iş verilerinizden yararlanmak üzere tasarlanmış gelişmiş bir yapay zeka sohbet robotu platformudur. Tescilli büyük dil modelleriyle desteklenen ChatMax, kurumsal ihtiyaçlarınızla sorunsuz bir şekilde bütünleşen...