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Yaş Doğrulama Yazılımı - En Popüler Uygulamalar

Yaş doğrulama yazılımı, bir kişinin yaşını doğrulamak için genellikle iki senaryoda kullanılır: e-ticaret işlemleri için çevrimiçi olarak veya bir perakende mağazasının satış noktası (POS) kioskunda şahsen. Bu çözümler, enerji içecekleri, alkol, tütün ürünleri, esrar ürünleri, silahlar, yetişkinlere yönelik içerik, kumar ürünleri ve diğer yasal düzenlemelere tabi ürünler de dahil olmak üzere yaş sınırlaması olan ürün veya hizmetleri satın alan müşterilerin yaşlarını doğrulamak için gereklidir.

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GeoComply

GeoComply

geocomply.com

GeoComply, coğrafi konum sahtekarlığını tespit eden ve kullanıcı kimliğini doğrulayan bir güvenlik çözümüdür.

LexisNexis

LexisNexis

lexisnexis.com

LexisNexis, yasal araştırma ve belge yönetimi için AI destekli bir platformdur. Kullanıcılar, yasal bilgileri analiz eder ve belgeler oluşturur.

Yoti

Yoti

yoti.com

Yoti, kullanıcıların kimlik belgelerini ve yaşlarını güvenli bir şekilde doğrulamalarını sağlayan dijital kimlik uygulamasıdır.

Onfido

Onfido

onfido.com

Onfido, işletmelerin kimlik doğrulama süreçlerini otomatikleştirmesine yardımcı olan AI destekli bir platformdur. Biyometrik doğrulama ve belge analizi sunar.

Persona

Persona

withpersona.com

Persona, işletmelerin kimlik doğrulama süreçlerini otomatikleştiren, kullanıcı bilgilerini güvenli bir şekilde toplayan ve doğrulayan bir platformdur.

ComplyCube

ComplyCube

complycube.com

ComplyCube, kimlik doğrulama, kara para aklamayla mücadele ve müşteri uyumluluğu süreçlerini otomatikleştiren bir platformdur.

Sumsub

Sumsub

sumsub.com

Sumsub, kimlik doğrulama, AML, KYB ve dolandırıcılık önleme çözümleri sunan bir doğrulama platformudur.

Luxand.cloud

Luxand.cloud

luxand.cloud

Luxand.cloud, yüz tanıma ve analiz teknolojileri sunan gelişmiş bir API platformudur. Yüz tespiti, tanıma ve duygu analizi gibi işlevleri destekler.

Veriff

Veriff

veriff.com

Veriff, kimlik doğrulama süreçlerini otomatikleştiren ve sahtekarlığı önleyen bir yazılımdır.

Intellicheck

Intellicheck

intellicheck.com

Intellicheck, kimlik doğrulama, dolandırıcılık önleme ve yaş doğrulaması için dijital çözümler sunar. Mobil aygıtlar ve tarayıcılar ile entegre çalışır.

Ondato

Ondato

ondato.com

Ondato, KYC ve AML süreçlerini AI tabanlı araçlarla kolaylaştıran bir kimlik doğrulama platformudur.

Token of Trust

Token of Trust

tokenoftrust.com

Güven Token, işletmelere kullanıcıların kimliğini, yaşını ve konumunu doğrulama imkanı sunan bir kimlik doğrulama platformudur.

Socure

Socure

socure.com

Socure, dijital kimlik doğrulaması ve dolandırıcılık önleme için AI ve makine öğrenimi kullanan bir platformdur; müşteri etkileşimleri boyunca güven sağlar.

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Yaş Doğrulama Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - WebCatalog