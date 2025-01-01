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En Popüler Son Eklenenler Yaş Doğrulama Yazılımı - En Popüler Uygulamalar

Yaş doğrulama yazılımı, bir kişinin yaşını doğrulamak için genellikle iki senaryoda kullanılır: e-ticaret işlemleri için çevrimiçi olarak veya bir perakende mağazasının satış noktası (POS) kioskunda şahsen. Bu çözümler, enerji içecekleri, alkol, tütün ürünleri, esrar ürünleri, silahlar, yetişkinlere yönelik içerik, kumar ürünleri ve diğer yasal düzenlemelere tabi ürünler de dahil olmak üzere yaş sınırlaması olan ürün veya hizmetleri satın alan müşterilerin yaşlarını doğrulamak için gereklidir.