Yaş Doğrulama Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Saint Helena

Token of Trust® Tüketici İtibar Raporları, tüketicilerin kimliklerini işletmelere ve diğerlerine kanıtlamalarının en kolay yoludur. İşletmeler, hesap oluşturma sırasında, ödeme sırasında veya talep üzerine herhangi bir anda tüketicileri taramak için Token of Trust'ın Kimlik Platformunu kullanabilir. İşletmenizin müşterilerinizin yaşını doğrulaması gerekiyor mu? Konum? Kimlik? Endişelenmeyin, bu bizim uzmanlığımız. Token of Trust'ın yapılandırılabilir iş akışları sayesinde İşletmeler, yakalanması ve doğrulanması önemli olan tüketici kimlik özelliklerini tanımlayabilir ve ardından onay sürecinin otomatik olarak nasıl yönetileceğine ilişkin kurallar belirleyebilir.