Yaş Doğrulama Yazılımı - En Popüler Uygulamalar

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Yaş doğrulama yazılımı, bir kişinin yaşını doğrulamak için genellikle iki senaryoda kullanılır: e-ticaret işlemleri için çevrimiçi olarak veya bir perakende mağazasının satış noktası (POS) kioskunda şahsen. Bu çözümler, enerji içecekleri, alkol, tütün ürünleri, esrar ürünleri, silahlar, yetişkinlere yönelik içerik, kumar ürünleri ve diğer yasal düzenlemelere tabi ürünler de dahil olmak üzere yaş sınırlaması olan ürün veya hizmetleri satın alan müşterilerin yaşlarını doğrulamak için gereklidir.
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GeoComply
geocomply.com
GeoComply, coğrafi konum sahtekarlığını tespit eden ve kullanıcı kimliğini doğrulayan bir güvenlik çözümüdür.
LexisNexis
lexisnexis.com
LexisNexis, yasal araştırma ve belge yönetimi için AI destekli bir platformdur. Kullanıcılar, yasal bilgileri analiz eder ve belgeler oluşturur.
Yoti
yoti.com
Yoti, kullanıcıların kimlik belgelerini ve yaşlarını güvenli bir şekilde doğrulamalarını sağlayan dijital kimlik uygulamasıdır.
Persona
withpersona.com
Persona, işletmelerin kimlik doğrulama süreçlerini otomatikleştiren, kullanıcı bilgilerini güvenli bir şekilde toplayan ve doğrulayan bir platformdur.
ComplyCube
complycube.com
ComplyCube, kimlik doğrulama, kara para aklamayla mücadele ve müşteri uyumluluğu süreçlerini otomatikleştiren bir platformdur.
Sumsub
sumsub.com
Sumsub, kimlik doğrulama, AML, KYB ve dolandırıcılık önleme çözümleri sunan bir doğrulama platformudur.
Onfido
onfido.com
Onfido, işletmelerin kimlik doğrulama süreçlerini otomatikleştirmesine yardımcı olan AI destekli bir platformdur. Biyometrik doğrulama ve belge analizi sunar.
Veriff
veriff.com
Veriff, kimlik doğrulama süreçlerini otomatikleştiren ve sahtekarlığı önleyen bir yazılımdır.
Intellicheck
intellicheck.com
Intellicheck, kimlik doğrulama, dolandırıcılık önleme ve yaş doğrulaması için dijital çözümler sunar. Mobil aygıtlar ve tarayıcılar ile entegre çalışır.
Luxand.cloud
luxand.cloud
Luxand.cloud, yüz tanıma ve analiz teknolojileri sunan gelişmiş bir API platformudur. Yüz tespiti, tanıma ve duygu analizi gibi işlevleri destekler.
Token of Trust
tokenoftrust.com
Güven Token, işletmelere kullanıcıların kimliğini, yaşını ve konumunu doğrulama imkanı sunan bir kimlik doğrulama platformudur.
Ondato
ondato.com
Ondato, KYC ve AML süreçlerini AI tabanlı araçlarla kolaylaştıran bir kimlik doğrulama platformudur.
Socure
socure.com
Socure, dijital kimlik doğrulaması ve dolandırıcılık önleme için AI ve makine öğrenimi kullanan bir platformdur; müşteri etkileşimleri boyunca güven sağlar.
AgeChecker.Net
agechecker.net
AgeChecker.Net, e-ticaret sitelerinde yaş doğrulaması yaparak kullanıcıların yasal olarak yaş kısıtlı ürünleri satın alıp almadığını kontrol eden bir çevrimiçi hizmettir.
ID3global
gbg.com
ID3Global, kimlik doğrulama ve KYC süreçlerini otomatikleştirerek müşteri doğrulama ve mali suç önleme sağlar.