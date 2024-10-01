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Yaş Doğrulama Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Guadeloupe
Yaş doğrulama yazılımı, bir kişinin yaşını doğrulamak için genellikle iki senaryoda kullanılır: e-ticaret işlemleri için çevrimiçi olarak veya bir perakende mağazasının satış noktası (POS) kioskunda şahsen. Bu çözümler, enerji içecekleri, alkol, tütün ürünleri, esrar ürünleri, silahlar, yetişkinlere yönelik içerik, kumar ürünleri ve diğer yasal düzenlemelere tabi ürünler de dahil olmak üzere yaş sınırlaması olan ürün veya hizmetleri satın alan müşterilerin yaşlarını doğrulamak için gereklidir.
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GeoComply
geocomply.com
2011 yılında kurulan GeoComply, konum sahtekarlığını tespit eden ve kullanıcının gerçek dijital kimliğini doğrulamaya yardımcı olan sahtekarlığı önleme ve siber güvenlik çözümleri sunmaktadır. Son on yıldır önde gelen markalar ve düzenleyiciler tarafından güvenilen şirketin dolandırıcılık ve uyumlul...
LexisNexis
lexisnexis.com
LexisNexis Legal & Professional, müşterilerinin üretkenliğini artırmasına, karar verme sürecini ve sonuçlarını iyileştirmesine ve dünya çapında hukukun üstünlüğünü ilerletmesine yardımcı olan yasal, düzenleyici ve ticari bilgiler ve analitiklerin önde gelen küresel sağlayıcısıdır. LexisNexis, avuka...
Onfido
onfido.com
Bir Entrust şirketi olan Onfido, uçtan uca yapay zeka destekli bir kimlik doğrulama çözümüyle işletmelerin benzersiz ihtiyaçları doğrultusunda otomatik kimlik doğrulaması oluşturmalarına yardımcı oluyor. 1.200'den fazla işletmenin müşterileriyle açık, güvenli ve kapsayıcı ilişkiler kurmasına yardımc...
ComplyCube
complycube.com
ComplyCube, Kimlik Doğrulama (IDV), Kara Para Aklamayı Önleme (AML) ve Müşterinizi Tanıyın (KYC) uyumluluğunu otomatikleştirmek ve basitleştirmek için hepsi bir arada bir platformdur. Yapay zeka destekli platform, işletmelerin yüz ve davranışsal biyometri kullanarak kimliklerini doğrulayarak ve biyo...
Ondato
ondato.com
Ondato, yeni müşteri katılımından sürekli müşteri izlemeye yönelik kapsamlı bir veritabanına kadar tüm uyumluluk zorluklarını kapsayan son teknoloji yapay zeka çözüm araçlarını kullanarak KYC ve AML ile ilgili süreçleri kolaylaştıran bir teknoloji şirketidir.
Yoti
yoti.com
Yoti Yaş Doğrulaması, müşterilerinizin yaşına güvenebilmeniz için yapay zeka teknolojisi, canlılık sahteciliğini önleme ve belge orijinallik kontrollerinin bir kombinasyonunu kullanır.
Persona
withpersona.com
Persona'nın güvenilir kimlik altyapısı, işletmelerin, kullanıcı bilgilerinin güvenli bir şekilde toplanması ve doğrulanmasından, karar alma ve manuel incelemeler yürütmeye kadar kimlikle ilgili her türlü kullanım durumunu otomatikleştirmesine yardımcı olur. Tamamen uyumlu KYC/AML programlarını yönet...
Luxand.cloud
luxand.cloud
Gelişmiş Yüz Arama ve Tanıma API'si. Luxand.Cloud, yüz tanıma teknolojisinin ön saflarında yer almakta ve güvenliğin inovasyonla kusursuz bir şekilde iç içe geçtiği bir gelecek yaratmaktadır. Hassasiyet ve gelişmişlik ile son teknoloji çözümlerimiz kimlik doğrulama ortamını yeniden tanımlıyor. Kişis...
Veriff
veriff.com
Veriff, yapay zeka tarafından desteklenen yüksek düzeyde otomatikleştirilmiş kimlik doğrulama yazılımı sunar. Platformları dolandırıcılıkla mücadele etmek, uyumluluğu sağlamak ve müşterileri korumak için tasarlandı. İşletmeler Veriff ile güvenilir dijital topluluklar oluşturabilir, kullanıcı deneyi...
Intellicheck
intellicheck.com
Intellicheck, Inc., KYC, dolandırıcılık ve yaş doğrulama ihtiyaçları için isteğe bağlı dijital kimlik doğrulama çözümleri sunmaktadır. Son derece doğru, hızlı ve güvenli çözümlere, müşteri sistemlerine ve süreçlerine entegre olan API tabanlı bir çözüm olan IDN-Direct ve bir saatten kısa sürede çalış...
Token of Trust
tokenoftrust.com
Token of Trust® Tüketici İtibar Raporları, tüketicilerin kimliklerini işletmelere ve diğerlerine kanıtlamalarının en kolay yoludur. İşletmeler, hesap oluşturma sırasında, ödeme sırasında veya talep üzerine herhangi bir anda tüketicileri taramak için Token of Trust'ın Kimlik Platformunu kullanabilir....
Sumsub
sumsub.com
Sumsub, tüm kullanıcı yolculuğunu güvence altına alan tek doğrulama platformudur. Sumsub'un özelleştirilebilir KYC/AML, KYB, İşlem İzleme ve Dolandırıcılık Önleme çözümleri ile doğrulama sürecinizi düzenleyebilir, dünya çapında daha fazla müşteriyi karşılayabilir, uyumluluk gereksinimlerini karşılay...
Socure
socure.com
Socure'un patentli makine öğrenimi platformu, sağlam, sektör lideri doğrulukla sonuçlanan, amaca yönelik olarak oluşturulmuş, uçtan uca bir çözüm paketi aracılığıyla kusursuz CIP/KYC uyumluluğu, sahtekarlık tespiti, kimlik belgesi doğrulama ve banka hesabı sahipliği doğrulaması için yükseltilmiş bir...