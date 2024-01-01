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Yaş Doğrulama Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Avustralya
Yaş doğrulama yazılımı, bir kişinin yaşını doğrulamak için genellikle iki senaryoda kullanılır: e-ticaret işlemleri için çevrimiçi olarak veya bir perakende mağazasının satış noktası (POS) kioskunda şahsen. Bu çözümler, enerji içecekleri, alkol, tütün ürünleri, esrar ürünleri, silahlar, yetişkinlere yönelik içerik, kumar ürünleri ve diğer yasal düzenlemelere tabi ürünler de dahil olmak üzere yaş sınırlaması olan ürün veya hizmetleri satın alan müşterilerin yaşlarını doğrulamak için gereklidir.
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GeoComply
geocomply.com
2011 yılında kurulan GeoComply, konum sahtekarlığını tespit eden ve kullanıcının gerçek dijital kimliğini doğrulamaya yardımcı olan sahtekarlığı önleme ve siber güvenlik çözümleri sunmaktadır. Son on yıldır önde gelen markalar ve düzenleyiciler tarafından güvenilen şirketin dolandırıcılık ve uyumlul...
Ondato
ondato.com
Ondato, yeni müşteri katılımından sürekli müşteri izlemeye yönelik kapsamlı bir veritabanına kadar tüm uyumluluk zorluklarını kapsayan son teknoloji yapay zeka çözüm araçlarını kullanarak KYC ve AML ile ilgili süreçleri kolaylaştıran bir teknoloji şirketidir.
LexisNexis
lexisnexis.com
LexisNexis Legal & Professional, müşterilerin üretkenliği artırmasına, karar verme sürecini ve sonuçlarını iyileştirmesine ve dünya çapında hukukun üstünlüğünü geliştirmesine yardımcı olan, yasal, düzenleyici ve ticari bilgiler ve analitik alanında lider bir küresel sağlayıcıdır. LexisNexis, avukat...
Onfido
onfido.com
Dijital kimlik basitleştirildi. Müşterilerinizi çevrimiçi olarak tanımanıza yardımcı olmak için oluşturulmuş eksiksiz, yapay zeka destekli dijital kimlik çözümüyle işe alım ve sonrasında güven yaratın. Otomasyon, küresel KYC ve AML uyumluluğunu karşılarken yeni müşteriler edinmenize ve maliyetleri ...
ComplyCube
complycube.com
ComplyCube, çevrimiçi Kimlik Doğrulama, AML ve KYC Çözümleri için lider bir SaaS platformudur. Müşteri kimliklerinizi saniyeler içinde doğrulayın. Bugün bizi deneyin!
Veriff
veriff.com
Veriff, Estonya'nın Tallinn şehrinde kurulmuş ve merkezi bulunan küresel bir kimlik doğrulama hizmeti şirketidir. Şirket, çevrimiçi işletmelere dolandırıcılık girişimlerini azaltmak ve mevzuat uyumluluğuna yardımcı olmak için hizmetler sunmaktadır. Kimlik sahtekarlığına ve kimlik hırsızlığına karşı ...
Persona
withpersona.com
Herhangi bir sektördeki herhangi bir işletmenin, müşteri yaşam döngüsü boyunca kullanıcı kimliklerini toplamasına, doğrulamasına ve yönetmesine yardımcı olan çevrimiçi kimlik doğrulama hizmeti.
Luxand.cloud
luxand.cloud
Bulut API'mızla yüz tanımayı web sitenize, uygulamanıza veya yazılımınıza entegre edin. İnsan yüzlerini doğru şekilde tanıyın ve karşılaştırın. Daha önce etiketlenen kişileri görsellerde tanımlayın. Fotoğraftaki yaşı, cinsiyeti ve duyguları tespit edin.
Intellicheck
intellicheck.com
Perakende, finansal hizmetler, kolluk kuvvetleri ve yaş sınırlaması olan sektörlerde %99'dan fazla etkili olan tek dolandırıcılıkla mücadele çözümü.
Yoti
yoti.com
Yoti Yaş Doğrulaması, müşterilerinizin yaşına güvenebilmeniz için yapay zeka teknolojisi, canlılık sahteciliğini önleme ve belge orijinallik kontrollerinin bir kombinasyonunu kullanır.
Sumsub
sumsub.com
Sumsub, tüm kullanıcı yolculuğunu güvence altına alan tek doğrulama platformudur. Sumsub'un özelleştirilebilir KYC/AML, KYB, İşlem İzleme ve Dolandırıcılık Önleme çözümleri ile doğrulama sürecinizi düzenleyebilir, dünya çapında daha fazla müşteriyi karşılayabilir, uyumluluk gereksinimlerini karşılay...
Token of Trust
tokenoftrust.com
Token of Trust® Tüketici İtibar Raporları, tüketicilerin kimliklerini işletmelere ve diğerlerine kanıtlamalarının en kolay yoludur. İşletmeler, hesap oluşturma sırasında, ödeme sırasında veya talep üzerine herhangi bir anda tüketicileri taramak için Token of Trust'ın Kimlik Platformunu kullanabilir....
Socure
socure.com
Kimlik Burada Başlar. Dijital kimlik doğrulama ve dolandırıcılık çözümlerinin lider sağlayıcısı Socure ile daha fazla yeni müşteriyi doğru bir şekilde doğrulayın ve kabul edin.