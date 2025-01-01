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Affiliate Pazarlama Yazılımı
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Affiliate Pazarlama Yazılımı - En Popüler Uygulamalar

Bağlı kuruluş pazarlama programları, satışları artırmak ve ürün ve hizmetleri tanıtmak için oldukça etkili bir yaklaşım sunar. Bağlı kuruluşların, özellikle de büyük bir ağları veya izleyici kitleleri varsa, önemli bir gelir elde etme fırsatı sağlar. Blog yazarları, etkileyiciler ve internet şahsiyetleri gibi içerik oluşturucular, genellikle para kazanma stratejilerinden biri olarak bağlı kuruluş pazarlamasını kullanır. Reklamverenin bakış açısına göre bağlı kuruluş pazarlama programları, satışları artırmak ve marka görünürlüğünü artırmak için ek bir kanal görevi görür. Reklamverenler, bağlı kuruluşlarla ortaklık kurarak mevcut hedef kitlelerine ulaşabilir ve daha fazla satış elde etmek ve marka bilinirliğini artırmak için onların etkilerinden yararlanabilirler. Genel olarak, bağlı kuruluş pazarlama programları, hem bağlı kuruluşların hem de reklamverenlerin gelişebileceği, karşılıklı yarar sağlayan bir ilişki yaratır. Satış ortakları önemli miktarda gelir elde etme potansiyeline sahipken, reklamverenler bu işbirlikçi yaklaşım sayesinde erişim alanlarını genişletebilir ve pazarlama hedeflerine ulaşabilirler.

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ClickBank

ClickBank

clickbank.com

ClickBank, dijital ürünleri tanıtmak için bir pazar sunan ve bağlı kuruluş pazarlama araçları sağlayan bir platformdur.

Tapfiliate

Tapfiliate

tapfiliate.com

Tapfiliate, bağlı kuruluş pazarlama programlarını kurma, izleme ve geliştirme için bulut tabanlı bir yazılımdır. E-ticaret platformlarıyla entegre çalışır.

Impact

Impact

impact.com

Impact.com, ortaklık yönetimini kolaylaştıran bir platformdur; markalar ve yayıncılar için iş birlikleri kurmayı ve yönetmeyi sağlar.

Post Affiliate Pro

Post Affiliate Pro

postaffiliatepro.com

Post Affiliate Pro, bağlı kuruluş programlarını yönetmek ve performansı artırmak için tasarlanmış bir yazılımdır.

Simplero

Simplero

simplero.com

Simplero, çevrimiçi kurslar, web siteleri ve e-posta pazarlama yapmayı kolaylaştıran kapsamlı bir işletme yönetim platformudur.

BrandChamp

BrandChamp

brandchamp.io

BrandChamp, marka elçilerini yönetmek ve etkili influencer programları oluşturmak için tasarlanmış bir platformdur.

Rewardful

Rewardful

rewardful.com

Ödüllü, SaaS şirketlerinin Stripe ve Paddle ile birlikte bağlı kuruluş ve referans programları oluşturmasını sağlayan bir platformdur.

PartnerStack

PartnerStack

partnerstack.com

PartnerStack, ortak pazarlama, yönlendirme ve bayi faaliyetlerini yöneten bir ortaklık platformudur.

Affiliatics

Affiliatics

affiliatics.com

Affiliatics, çevrimiçi ve çevrimdışı işletmeler için satış ortağı pazarlama ve izleme yazılımıdır. Ücretsiz deneme süresiyle afiliye programınızı başlatın.

Digital First AI

Digital First AI

digitalfirst.ai

Digital First AI, pazarlama stratejilerini kolaylaştırmak için yapay zeka destekli öneriler sunan bir uygulamadır. Kişiselleştirilmiş deneyim sağlar ve kullanıcı katılımını artırır.

GrowthHero

GrowthHero

growthhero.io

GrowthHero, bağlı kuruluş, influencer ve referans pazarlama yazılımı sunan bir platformdur. Tüm işletmelere hitap eder ve özelleştirilebilir araçlarla destekler.

Marketcall

Marketcall

marketcall.com

Marketcall, 200'den fazla telefonla ödeme teklifi sunan bir ortaklık ağıdır.

PayKickstart

PayKickstart

paykickstart.com

PayKickstart, abonelik faturalandırma ve bağlı kuruluş yönetimi için kapsamlı bir e-ticaret platformudur. Özelleştirilebilir ödeme seçenekleri ve analiz araçları sunar.

Get4views

Get4views

get4views.com

Get4views, YouTube kanalları ve videoları için yasal tanıtım hizmeti sunar, blogculara izleyici ve abone kazandırır, işletmelere satış ve web sitesi ziyaretçi artırır.

Admitad

Admitad

admitad.com

Admitad, reklamverenleri ve yayıncıları bir araya getirerek bağlı kuruluş pazarlamasını kolaylaştıran bir platformdur.

Offer18

Offer18

offer18.com

Teklif18, bağlı kuruluş pazarlaması için bir platformdur. Reklam kampanyalarını optimize etmek ve ölçmek için analiz araçları ve özelleştirilmiş özellikler sunar.

Awin

Awin

awin.com

Awin, işletmeleri global bir bağlı kuruluş pazarlama ağıyla bağlayan, kampanya optimizasyonu ve dönüşüm izleme araçları sunan bir platformdur.

Referrizer

Referrizer

referrizer.com

Tavsiyatçı, işletmelerin yönlendirme pazarlama stratejilerini otomatikleştirip optimize etmelerine yardımcı olan bir uygulamadır.

Involve Asia

Involve Asia

involve.asia

Involve Asia, kullanıcıların markalarla ortaklıklar kurmasını ve yönetmesini sağlayan, analitik araçlar sunan bir mobil uygulamadır.

LeadDyno

LeadDyno

leaddyno.com

Leaddyno, bağlı kuruluş ve referans programlarını yönetmek için kullanılan bir platformdur. Shopify ve Stripe ile senkronize olur, raporlama ve otomasyon araçları sunar.

Roster

Roster

getroster.com

Roster uygulaması, şirketlerin tutkulu müşterilerini marka elçilerine dönüştürmelerine yardımcı olur ve sosyal medyada farkındalığı artırır.

Attribution

Attribution

attributionapp.com

Atıf, reklam harcamasını ve dönüşümleri izleyen, çoklu reklam platformlarını entegre eden kullanıcı ve hesap bazlı ilişkilendirme sağlar.

CJ

CJ

cj.com

CJ Affiliate, dünyanın en büyük afiliye pazarlama ağıdır. İş ortakları ile kaliteli bağlantılar kurarak müşteri odaklı büyüme sağlar.

LoudCrowd

LoudCrowd

loudcrowd.com

LoudCrowd, markaların influencer'larla daha iyi gelir elde etmelerini sağlamak için kişiselleştirilmiş mağazalar sunan bir uygulamadır.

RedTrack

RedTrack

redtrack.io

RedTrack, çerez kullanılmayan dünyada dijital pazarlama kampanyalarını analiz eden ve otomatikleştiren bir platformdur.

UpPromote

UpPromote

uppromote.com

UpPromote, Shopify mağazaları için bağlı kuruluş ve tavsiye programlarını yönetmeyi kolaylaştıran bir uygulamadır. Özelleştirme, raporlama ve çoklu mağaza desteği sunar.

Evolup

Evolup

evolup.com

Evolup, AI destekli bir platform olup, kullanıcıların bağlı kuruluş mağazalarını kolayca oluşturup yönetmelerine olanak tanır.

FirstPromoter

FirstPromoter

firstpromoter.com

FirstPromoter, SaaS işletmeleri için bağlı kuruluş ve referans programlarını yönetme ve izleme platformudur.

Voluum

Voluum

voluum.com

Voluum, dijital reklam kampanyalarını izleme ve optimize etme amacıyla tasarlanmış bir analiz yazılımıdır.

LinkMink

LinkMink

linkmink.com

LinkMink, Stripe ödeme bağlantılarını kullanarak referansları takip etmeyi sağlayan, sunucu veya kod gerektirmeyen bir uygulamadır.

Partnerize

Partnerize

partnerize.com

Partnerize, markalar ile çeşitli ortaklar arasındaki işbirliklerini yönetmek için kapsamlı bir platform sunar ve performans analizi ile gerçek zamanlı işlem takibi sağlar.

BeMob

BeMob

bemob.com

BeMob, dijital reklam kampanyalarını yönetmek ve optimize etmek için bulut tabanlı bir izleme platformudur. Detaylı raporlama ve trafik yönlendirmeleri sağlar.

LinkTrust

LinkTrust

linktrust.com

LinkTrust, performansa dayalı pazarlama için bir platformdur. Utah'ta merkezi bulunan bu uygulama, firmalar ve ağlar için büyüme sağlamak amacıyla kullanılır.

C3PA

C3PA

c3pa.net

C3PA, flört, çekiliş ve kumar alanlarında bağlı kuruluşlar için ödemeye dayalı bir platformdur. Çeşitli kampanyalar ve izleme araçları sunar.

Squaredance

Squaredance

squaredance.io

Squaredance, DTC markaların yeni müşteriler kazanmasına ve satışları artırmasına yardımcı olan bir iş ortaklığı platformudur.

GrowSurf

GrowSurf

growsurf.com

Growsurf, teknoloji girişimlerine yönelik referans yazılımı sunarak, müşteri sevk programlarını yönetmelerini ve büyümelerini sağlamalarına yardımcı olur.

FMTC Affiliates

FMTC Affiliates

fmtc.co

FMTC Affiliates, bağlı kuruluş pazarlama programlarını merkezi bir platformda yönetip optimize etmenizi sağlayan bir uygulamadır.

Ambassador

Ambassador

getambassador.com

Büyükelçi, yönlendirme pazarlama süreçlerini otomatikleştiren ve yönetmeyi kolaylaştıran bir yazılımdır. İşletmeler için analiz ve oyunlaştırma özellikleri sunar.

Tolt

Tolt

tolt.io

Tolt, SaaS başlangıçlarına bağlı pazarlama yazılımı sunar. Affiliate programı kurmalarını sağlar, otomatik ödemeler ve ücretsiz plan sunar.

RefMonkey

RefMonkey

refmonkey.com

RefMonkey uygulaması, siteniz veya mobil uygulamanız için öneri, ortaklık, MLM ve sadakat programları kurmanızı sağlar.

Performcb

Performcb

performcb.com

PerformansCB, reklamverenleri ve yayıncıları bir araya getirerek performansa dayalı pazarlama çözümleri sunan bir bağlı kuruluş pazarlama platformudur.

Reditus

Reditus

getreditus.com

Reditus, B2B SaaS şirketleri için bağlı kuruluş yönetim aracıdır. İşletmelerin yeni ortaklar bulmalarına ve bağlı kuruluşlarını yönetmelerine yardımcı olur.

Social Snowball

Social Snowball

socialsnowball.io

Social Snowball, Shopify mağazaları için müşterileri ve içerik üreticilerini bağlı kuruluş pazarlamacısına dönüştüren bir otomasyon ve analiz uygulamasıdır.

Target Circle

Target Circle

targetcircle.com

Target Circle, reklamverenler ve ajanslar için ortaklık pazarlama yazılımıdır. Ortaklık programlarınızı yönetip analiz etmenizi sağlar.

Metricks

Metricks

metricks.io

Metricks, affiliate pazarlamanızı büyütüp ölçeklendirmenize yardımcı olan bir uygulamadır.

SaaSquatch

SaaSquatch

saasquatch.com

SaaSquatch, müşteri yönlendirme ve sadakat programlarını yöneten bir yazılımdır. İşletmelerin müşteri kazanımını artırmalarına yardımcı olur.

Rakuten Advertising

Rakuten Advertising

rakutenadvertising.com

Rakuten Reklamcılık, reklamverenleri geniş bir yayıncı ağına bağlayan, AI destekli kampanya optimizasyonu ve kişiselleştirilmiş araçlar sunan bir platformdur.

Fintel Connect

Fintel Connect

fintelconnect.com

Fintel Connect, fintechler ve bankalar için tasarlanmış bir alan tümüyle birleştirilmiş bir ortaklık pazarlama platformudur.

MGID

MGID

mgid.com

MGID, reklamverenlerin ve yayıncıların hedef kitleye ulaşmasını sağlayan yerel bir reklam platformudur. Kullanıcılar kampanya yönetimi ve performans analizi yapabilir.

SocialLadder

SocialLadder

socialladderapp.com

SocialLadder, markaların elçilerini yönetip etkileşim kurmasına yardımcı olan bir platformdur. Görev atama, iletişimi kolaylaştırma ve raporlama araçları sunar.

AdsBridge

AdsBridge

adsbridge.com

AdsBridge, reklam kampanyalarını izlemek ve optimize etmek için tasarlanmış, kullanıcı dostu bir reklam izleme yazılımıdır.

AffSub2

AffSub2

affsub2.com

AffSub2, bağlı kuruluş pazarlama ve abonelik yönetimi için kampanya izleme, analiz ve raporlama yapan bir platformdur.

wecantrack

wecantrack

wecantrack.com

wecantrack, bağlı kuruluş pazarlamacılarının satış verilerini 350'den fazla ağdan toplamasını ve analiz etmesini sağlayan bir platformdur.

HOQU

HOQU

hoqu.com

HOQU, online reklam kampanyalarını yönetmek, takip etmek ve optimize etmek için bir SaaS platformudur. Kullanıcılar kampanya verilerini analiz edebilir ve maliyetlerini düşürebilir.

Circlewise

Circlewise

circlewise.io

Circlewise, işletmelerin ortaklık programlarını yönetmelerine, performans analizleri yapmalarına ve işbirliklerini optimize etmelerine yardımcı olan bir platformdur.

Phonexa

Phonexa

phonexa.com

Phonexa, olası satışları izleyen ve yöneten bir yazılımdır; performans ve pazarlama verimliliğini artırmayı sağlar.

AdsPaying Media

AdsPaying Media

adspayingmedia.com

AdsPaying Media, yayıncıların dijital içeriklerinden gelir elde etmelerini sağlamak için programlı reklamcılık ve analiz araçları sunan bir platformdur.

2Performant

2Performant

2performant.com

2Performant, işletmelerin bağlı kuruluş pazarlama kampanyalarını yönetmelerine, performans analizi yapmalarına ve stratejilerini optimize etmelerine yardımcı olan bir platformdur.

Monetate

Monetate

monetate.com

Monetate, markaların ziyaretçilere kişiselleştirilmiş deneyimler sunmasını sağlayan, veri odaklı e-ticaret kişiselleştirme yazılımıdır.

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