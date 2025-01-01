Affiliate Pazarlama Yazılımı - En Popüler Uygulamalar

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Bağlı kuruluş pazarlama programları, satışları artırmak ve ürün ve hizmetleri tanıtmak için oldukça etkili bir yaklaşım sunar. Bağlı kuruluşların, özellikle de büyük bir ağları veya izleyici kitleleri varsa, önemli bir gelir elde etme fırsatı sağlar. Blog yazarları, etkileyiciler ve internet şahsiyetleri gibi içerik oluşturucular, genellikle para kazanma stratejilerinden biri olarak bağlı kuruluş pazarlamasını kullanır. Reklamverenin bakış açısına göre bağlı kuruluş pazarlama programları, satışları artırmak ve marka görünürlüğünü artırmak için ek bir kanal görevi görür. Reklamverenler, bağlı kuruluşlarla ortaklık kurarak mevcut hedef kitlelerine ulaşabilir ve daha fazla satış elde etmek ve marka bilinirliğini artırmak için onların etkilerinden yararlanabilirler. Genel olarak, bağlı kuruluş pazarlama programları, hem bağlı kuruluşların hem de reklamverenlerin gelişebileceği, karşılıklı yarar sağlayan bir ilişki yaratır. Satış ortakları önemli miktarda gelir elde etme potansiyeline sahipken, reklamverenler bu işbirlikçi yaklaşım sayesinde erişim alanlarını genişletebilir ve pazarlama hedeflerine ulaşabilirler.
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ClickBank
clickbank.com
ClickBank, dijital ürünleri tanıtmak için bir pazar sunan ve bağlı kuruluş pazarlama araçları sağlayan bir platformdur.
Tapfiliate
tapfiliate.com
Tapfiliate, bağlı kuruluş pazarlama programlarını kurma, izleme ve geliştirme için bulut tabanlı bir yazılımdır. E-ticaret platformlarıyla entegre çalışır.
Impact
impact.com
Impact.com, ortaklık yönetimini kolaylaştıran bir platformdur; markalar ve yayıncılar için iş birlikleri kurmayı ve yönetmeyi sağlar.
Post Affiliate Pro
postaffiliatepro.com
Post Affiliate Pro, bağlı kuruluş programlarını yönetmek ve performansı artırmak için tasarlanmış bir yazılımdır.
Simplero
simplero.com
Simplero, çevrimiçi kurslar, web siteleri ve e-posta pazarlama yapmayı kolaylaştıran kapsamlı bir işletme yönetim platformudur.
BrandChamp
brandchamp.io
BrandChamp, marka elçilerini yönetmek ve etkili influencer programları oluşturmak için tasarlanmış bir platformdur.
Rewardful
rewardful.com
Ödüllü, SaaS şirketlerinin Stripe ve Paddle ile birlikte bağlı kuruluş ve referans programları oluşturmasını sağlayan bir platformdur.
PartnerStack
partnerstack.com
PartnerStack, ortak pazarlama, yönlendirme ve bayi faaliyetlerini yöneten bir ortaklık platformudur.
Affiliatics
affiliatics.com
Affiliatics, çevrimiçi ve çevrimdışı işletmeler için satış ortağı pazarlama ve izleme yazılımıdır. Ücretsiz deneme süresiyle afiliye programınızı başlatın.
Digital First AI
digitalfirst.ai
Digital First AI, pazarlama stratejilerini kolaylaştırmak için yapay zeka destekli öneriler sunan bir uygulamadır. Kişiselleştirilmiş deneyim sağlar ve kullanıcı katılımını artırır.
GrowthHero
growthhero.io
GrowthHero, bağlı kuruluş, influencer ve referans pazarlama yazılımı sunan bir platformdur. Tüm işletmelere hitap eder ve özelleştirilebilir araçlarla destekler.
Marketcall
marketcall.com
Marketcall, 200'den fazla telefonla ödeme teklifi sunan bir ortaklık ağıdır.
PayKickstart
paykickstart.com
PayKickstart, abonelik faturalandırma ve bağlı kuruluş yönetimi için kapsamlı bir e-ticaret platformudur. Özelleştirilebilir ödeme seçenekleri ve analiz araçları sunar.
Get4views
get4views.com
Get4views, YouTube kanalları ve videoları için yasal tanıtım hizmeti sunar, blogculara izleyici ve abone kazandırır, işletmelere satış ve web sitesi ziyaretçi artırır.
Admitad
admitad.com
Admitad, reklamverenleri ve yayıncıları bir araya getirerek bağlı kuruluş pazarlamasını kolaylaştıran bir platformdur.
Offer18
offer18.com
Teklif18, bağlı kuruluş pazarlaması için bir platformdur. Reklam kampanyalarını optimize etmek ve ölçmek için analiz araçları ve özelleştirilmiş özellikler sunar.
Awin
awin.com
Awin, işletmeleri global bir bağlı kuruluş pazarlama ağıyla bağlayan, kampanya optimizasyonu ve dönüşüm izleme araçları sunan bir platformdur.
LeadDyno
leaddyno.com
Leaddyno, bağlı kuruluş ve referans programlarını yönetmek için kullanılan bir platformdur. Shopify ve Stripe ile senkronize olur, raporlama ve otomasyon araçları sunar.
Referrizer
referrizer.com
Tavsiyatçı, işletmelerin yönlendirme pazarlama stratejilerini otomatikleştirip optimize etmelerine yardımcı olan bir uygulamadır.
Involve Asia
involve.asia
Involve Asia, kullanıcıların markalarla ortaklıklar kurmasını ve yönetmesini sağlayan, analitik araçlar sunan bir mobil uygulamadır.
Roster
getroster.com
Roster uygulaması, şirketlerin tutkulu müşterilerini marka elçilerine dönüştürmelerine yardımcı olur ve sosyal medyada farkındalığı artırır.
Attribution
attributionapp.com
Atıf, reklam harcamasını ve dönüşümleri izleyen, çoklu reklam platformlarını entegre eden kullanıcı ve hesap bazlı ilişkilendirme sağlar.
CJ
cj.com
CJ Affiliate, dünyanın en büyük afiliye pazarlama ağıdır. İş ortakları ile kaliteli bağlantılar kurarak müşteri odaklı büyüme sağlar.
LoudCrowd
loudcrowd.com
LoudCrowd, markaların influencer'larla daha iyi gelir elde etmelerini sağlamak için kişiselleştirilmiş mağazalar sunan bir uygulamadır.
RedTrack
redtrack.io
RedTrack, çerez kullanılmayan dünyada dijital pazarlama kampanyalarını analiz eden ve otomatikleştiren bir platformdur.
UpPromote
uppromote.com
UpPromote, Shopify mağazaları için bağlı kuruluş ve tavsiye programlarını yönetmeyi kolaylaştıran bir uygulamadır. Özelleştirme, raporlama ve çoklu mağaza desteği sunar.
Evolup
evolup.com
Evolup, AI destekli bir platform olup, kullanıcıların bağlı kuruluş mağazalarını kolayca oluşturup yönetmelerine olanak tanır.
FirstPromoter
firstpromoter.com
FirstPromoter, SaaS işletmeleri için bağlı kuruluş ve referans programlarını yönetme ve izleme platformudur.
Voluum
voluum.com
Voluum, dijital reklam kampanyalarını izleme ve optimize etme amacıyla tasarlanmış bir analiz yazılımıdır.
LinkMink
linkmink.com
LinkMink, Stripe ödeme bağlantılarını kullanarak referansları takip etmeyi sağlayan, sunucu veya kod gerektirmeyen bir uygulamadır.
Partnerize
partnerize.com
Partnerize, markalar ile çeşitli ortaklar arasındaki işbirliklerini yönetmek için kapsamlı bir platform sunar ve performans analizi ile gerçek zamanlı işlem takibi sağlar.
BeMob
bemob.com
BeMob, dijital reklam kampanyalarını yönetmek ve optimize etmek için bulut tabanlı bir izleme platformudur. Detaylı raporlama ve trafik yönlendirmeleri sağlar.
LinkTrust
linktrust.com
LinkTrust, performansa dayalı pazarlama için bir platformdur. Utah'ta merkezi bulunan bu uygulama, firmalar ve ağlar için büyüme sağlamak amacıyla kullanılır.
C3PA
c3pa.net
C3PA, flört, çekiliş ve kumar alanlarında bağlı kuruluşlar için ödemeye dayalı bir platformdur. Çeşitli kampanyalar ve izleme araçları sunar.
Squaredance
squaredance.io
Squaredance, DTC markaların yeni müşteriler kazanmasına ve satışları artırmasına yardımcı olan bir iş ortaklığı platformudur.
GrowSurf
growsurf.com
Growsurf, teknoloji girişimlerine yönelik referans yazılımı sunarak, müşteri sevk programlarını yönetmelerini ve büyümelerini sağlamalarına yardımcı olur.
FMTC Affiliates
fmtc.co
FMTC Affiliates, bağlı kuruluş pazarlama programlarını merkezi bir platformda yönetip optimize etmenizi sağlayan bir uygulamadır.
Ambassador
getambassador.com
Büyükelçi, yönlendirme pazarlama süreçlerini otomatikleştiren ve yönetmeyi kolaylaştıran bir yazılımdır. İşletmeler için analiz ve oyunlaştırma özellikleri sunar.
Tolt
tolt.io
Tolt, SaaS başlangıçlarına bağlı pazarlama yazılımı sunar. Affiliate programı kurmalarını sağlar, otomatik ödemeler ve ücretsiz plan sunar.
RefMonkey
refmonkey.com
RefMonkey uygulaması, siteniz veya mobil uygulamanız için öneri, ortaklık, MLM ve sadakat programları kurmanızı sağlar.
Performcb
performcb.com
PerformansCB, reklamverenleri ve yayıncıları bir araya getirerek performansa dayalı pazarlama çözümleri sunan bir bağlı kuruluş pazarlama platformudur.
Reditus
getreditus.com
Reditus, B2B SaaS şirketleri için bağlı kuruluş yönetim aracıdır. İşletmelerin yeni ortaklar bulmalarına ve bağlı kuruluşlarını yönetmelerine yardımcı olur.
Social Snowball
socialsnowball.io
Social Snowball, Shopify mağazaları için müşterileri ve içerik üreticilerini bağlı kuruluş pazarlamacısına dönüştüren bir otomasyon ve analiz uygulamasıdır.
Target Circle
targetcircle.com
Target Circle, reklamverenler ve ajanslar için ortaklık pazarlama yazılımıdır. Ortaklık programlarınızı yönetip analiz etmenizi sağlar.
Metricks
metricks.io
Metricks, affiliate pazarlamanızı büyütüp ölçeklendirmenize yardımcı olan bir uygulamadır.
SaaSquatch
saasquatch.com
SaaSquatch, müşteri yönlendirme ve sadakat programlarını yöneten bir yazılımdır. İşletmelerin müşteri kazanımını artırmalarına yardımcı olur.
Rakuten Advertising
rakutenadvertising.com
Rakuten Reklamcılık, reklamverenleri geniş bir yayıncı ağına bağlayan, AI destekli kampanya optimizasyonu ve kişiselleştirilmiş araçlar sunan bir platformdur.
Fintel Connect
fintelconnect.com
Fintel Connect, fintechler ve bankalar için tasarlanmış bir alan tümüyle birleştirilmiş bir ortaklık pazarlama platformudur.
MGID
mgid.com
MGID, reklamverenlerin ve yayıncıların hedef kitleye ulaşmasını sağlayan yerel bir reklam platformudur. Kullanıcılar kampanya yönetimi ve performans analizi yapabilir.
SocialLadder
socialladderapp.com
SocialLadder, markaların elçilerini yönetip etkileşim kurmasına yardımcı olan bir platformdur. Görev atama, iletişimi kolaylaştırma ve raporlama araçları sunar.
AdsBridge
adsbridge.com
AdsBridge, reklam kampanyalarını izlemek ve optimize etmek için tasarlanmış, kullanıcı dostu bir reklam izleme yazılımıdır.
AffSub2
affsub2.com
AffSub2, bağlı kuruluş pazarlama ve abonelik yönetimi için kampanya izleme, analiz ve raporlama yapan bir platformdur.
wecantrack
wecantrack.com
wecantrack, bağlı kuruluş pazarlamacılarının satış verilerini 350'den fazla ağdan toplamasını ve analiz etmesini sağlayan bir platformdur.
HOQU
hoqu.com
HOQU, online reklam kampanyalarını yönetmek, takip etmek ve optimize etmek için bir SaaS platformudur. Kullanıcılar kampanya verilerini analiz edebilir ve maliyetlerini düşürebilir.
Circlewise
circlewise.io
Circlewise, işletmelerin ortaklık programlarını yönetmelerine, performans analizleri yapmalarına ve işbirliklerini optimize etmelerine yardımcı olan bir platformdur.
Phonexa
phonexa.com
Phonexa, olası satışları izleyen ve yöneten bir yazılımdır; performans ve pazarlama verimliliğini artırmayı sağlar.
AdsPaying Media
adspayingmedia.com
AdsPaying Media, yayıncıların dijital içeriklerinden gelir elde etmelerini sağlamak için programlı reklamcılık ve analiz araçları sunan bir platformdur.
2Performant
2performant.com
2Performant, işletmelerin bağlı kuruluş pazarlama kampanyalarını yönetmelerine, performans analizi yapmalarına ve stratejilerini optimize etmelerine yardımcı olan bir platformdur.
Monetate
monetate.com
Monetate, markaların ziyaretçilere kişiselleştirilmiş deneyimler sunmasını sağlayan, veri odaklı e-ticaret kişiselleştirme yazılımıdır.
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