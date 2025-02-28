Affiliate Pazarlama Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Türkiye

Offer18

offer18.com

Teklif18 nedir? Offer18 bir bağlı kuruluş pazarlama platformu, kısa bir süre içinde çok verimli bir şekilde gelişti ve şu anda dünyanın en iyi bağlı kuruluş pazarlama platformları arasında belirgin bir konuma sahip. Offer18, çok sayıda İştirak/Reklamveren/Ajans/Reklam Ağı tarafından güvenilmektedir ve birçoğunun önümüzdeki günlerde bağlantı kurması beklenmektedir ve müşterilerine en iyi bağlı kuruluş pazarlama aracıyla hizmet vermenin etkinliği üzerinde sürekli olarak vurgu yapmaktadır. Offer18 neden diğerlerinden farklı? Offer18, diğer platformlar arasında, gelişmiş işlevselliğe sahip özelleştirilmiş özellikler sağlama açısından farklıdır; ister güvenlikle ilgili özellikler veya gelişmiş özellikler, API veya Akıllı teklifler, benzersiz tıklamalar veya çoklu dönüşümler, IP'lerin beyaz listeye alınması veya kara listeye alınması, belirli bir ülkeye izin verilmesi veya engellenmesi, tarayıcı, cihazlar, İSS vb., dinamik belirteçler ve parametreler, kampanyaların yürütüleceği modellerin harika bir listesi, gösterim bağlantısı uygulaması, reklam öğelerinin yüklenmesi ve çok daha fazlası. Özel hesap yöneticisi ve 24x7 destek, ister yeni başlayan bir reklam ağı ister üst düzey ortaklık ağı olsun, her biri, işinin büyümesini dijital pazarlama endüstrisinde büyük bir başarı düzeyine taşımak için yararlanacaktır. Offer18, reklam ağlarını gerekli olan her şeyin yanı sıra isteğe bağlı olarak sunma, özelleştirilmiş özelliklerin eklenmesi konusunda oldukça deneyimlidir. Bağlı kuruluş ağları dünyasında yeni olan biri herhangi bir platformu takip etmeye karar verirse, Offer18 seçilecek en uygun platformdur. Dünyanın her yerinden müşteri olarak en iyi bağlı kuruluş pazarlamacılarının listesi artıyor ve daha fazlasının da bu listeye girmesi bekleniyor.