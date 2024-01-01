Web uygulamaları için uygulama mağazası
Doğru yazılımı ve hizmetleri bulun.
WebCatalog Desktop ile web sitelerini masaüstü uygulamalarına dönüştürün ve Mac, Windows, Linux için çok sayıda özel uygulamaya erişin. Uygulamaları düzenlemek, birden fazla hesap arasında kolaylıkla geçiş yapmak ve üretkenliğinizi daha önce hiç olmadığı kadar artırmak için alanları kullanın.
Affiliate Pazarlama Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Birleşik Krallık
Bağlı kuruluş pazarlama programları, satışları artırmak ve ürün ve hizmetleri tanıtmak için oldukça etkili bir yaklaşım sunar. Bağlı kuruluşların, özellikle de büyük bir ağları veya izleyici kitleleri varsa, önemli bir gelir elde etme fırsatı sağlar. Blog yazarları, etkileyiciler ve internet şahsiyetleri gibi içerik oluşturucular, genellikle para kazanma stratejilerinden biri olarak bağlı kuruluş pazarlamasını kullanır. Reklamverenin bakış açısına göre bağlı kuruluş pazarlama programları, satışları artırmak ve marka görünürlüğünü artırmak için ek bir kanal görevi görür. Reklamverenler, bağlı kuruluşlarla ortaklık kurarak mevcut hedef kitlelerine ulaşabilir ve daha fazla satış elde etmek ve marka bilinirliğini artırmak için onların etkilerinden yararlanabilirler. Genel olarak, bağlı kuruluş pazarlama programları, hem bağlı kuruluşların hem de reklamverenlerin gelişebileceği, karşılıklı yarar sağlayan bir ilişki yaratır. Satış ortakları önemli miktarda gelir elde etme potansiyeline sahipken, reklamverenler bu işbirlikçi yaklaşım sayesinde erişim alanlarını genişletebilir ve pazarlama hedeflerine ulaşabilirler.
Yeni Uygulama Gönder
Impact
impact.com
Önde gelen küresel ortaklık yönetimi platformu olan Impact.com, 2008'deki kuruluşundan bu yana kuruluşların her türlü ortaklığı (bağlı kuruluşlar, etkileyiciler, ticari içerik yayıncıları, B2B ve daha fazlası dahil) keşfetme ve yönetme biçimini değiştiriyor. yerleşik platform, işletmelerin (markalar...
ClickBank
clickbank.com
ClickBank, kendi pazarına sahip lider bir küresel perakendecidir. Küresel ortaklık ağımızla satıcıların ve girişimcilerin satışlarını artırmalarına olanak sağlıyoruz.
Awin
awin.com
Dünyanın dört bir yanındaki reklamverenlere, ajanslara ve yayıncılara pazarlama çözümleri sunan küresel bir bağlı kuruluş pazarlama ağıyla işinizi büyütün.
PartnerStack
partnerstack.com
Herhangi bir programı ölçeklendirmek için ortak ilişkileri yönetimi yazılımı: bağlı kuruluş, bayi, pazarlama ve daha fazlası. SaaS şirketlerinin neden PartnerStack PRM ile büyüdüğünü görün.
Offer18
offer18.com
Teklif18 nedir? Offer18 bir bağlı kuruluş pazarlama platformu, kısa bir süre içinde çok verimli bir şekilde gelişti ve şu anda dünyanın en iyi bağlı kuruluş pazarlama platformları arasında belirgin bir konuma sahip. Offer18, çok sayıda İştirak/Reklamveren/Ajans/Reklam Ağı tarafından güvenilmektedir ...
Evolup
evolup.com
Evolup, güçlü yapay zeka teknolojisini kullanarak bireylere kendi çevrimiçi bağlı kuruluş mağazalarını kolaylıkla oluşturma olanağı veren son teknoloji ürünü bir platformdur. İster deneyimli bir girişimci olun, ister yeni başlıyor olun, Evolup, mağazanızı kısa sürede kurup çalıştırmanıza olanak tanı...
BrandChamp
brandchamp.io
BrandChamp ile müşterilerinizi marka şampiyonlarına dönüştürün. BrandChamp, marka savunuculuğu programlarının etkinleştirilmesini ve yönetimini daha önce hiç olmadığı şekilde kolaylaştırıyor. Başarılı savunuculuk girişimleriyle yönlendirme satışlarını artırma ve kullanıcı tarafından oluşturulan içer...
Rewardful
rewardful.com
En büyük hayranlarınızı en iyi pazarlamacılara dönüştürün. Rewardful, SaaS şirketlerinin Stripe & Paddle ile ortaklık ve yönlendirme programları kurmasının basit bir yoludur. Sadece hesabınızı bağlayın ve sizin için tavsiyeleri, indirimleri ve komisyonları takip etmemize izin verin!
Admitad
admitad.com
Admitad, reklamverenlere, yayıncılara ve her büyüklükteki etkileyiciye, stratejik ortaklıklarla işletmelerini küresel olarak büyütmelerine yardımcı olmak için yüksek teknolojili çözümler sunan bir iş ortağı pazarlama platformudur. Admitad, markaları ve perakendecileri dünya çapında 100.000'den fazla...
Rakuten Advertising
rakutenadvertising.com
Rakuten Reklamcılık olarak misyonumuz interneti daha iyi bir yer haline getirmektir. Reklamverenlere, yayıncılara ve tüketicilere dahil olan herkese alaka, değer ve keyif getiren bir yer. Bunu nasıl yaparız? Asla yavaşlamayarak. Sürekli yenilik yaparak. Rakuten'in sahip olduğu ve işlettiği medyayı ö...
Tapfiliate
tapfiliate.com
Tapfiliate tüm ortaklık ve yönlendirme pazarlama ihtiyaçlarınızı karşılar. Tapfiliate'i Shopify, WooCommerce ve 30'dan fazla diğer entegrasyonla senkronize edin.
Simplero
simplero.com
Simplero, müşterileriyle anlamlı ilişkiler geliştirebilmeleri için yazılım yığınlarını tek bir eğlenceli ve kullanımı kolay platformda basitleştirerek koçların ve bilgi yaratıcılarının sevdikleri bir iş ve hayat kurmalarına yardımcı olur. Kurslar oluşturmaktan, web siteleri oluşturmaya ve e-posta gö...
Digital First AI
digitalfirst.ai
Digital First AI, deneyim düzeyi ne olursa olsun bireyler ve işletmeler için pazarlama çabalarını kolaylaştırmak, süreci demokratikleştirmek için tasarlanmış bir araçtır. Bir kişinin işiyle ilgili seçilen sorulara verilen yanıtlara dayalı olarak en iyi taktikleri önererek pazarlama stratejilerinin ...
Post Affiliate Pro
postaffiliatepro.com
Post Affiliate Pro Affiliate yazılımında lider Post Affiliate Pro ile birden fazla ortaklık programını yönetin ve ortaklık ortağınızın performansını artırın.
Affiliatics
affiliatics.com
Çevrimiçi ve çevrimdışı işletmeler için bağlı kuruluş pazarlama ve bağlı kuruluş izleme yazılımı. Ortaklık programınızı başlatın ve satışları artırın. 30 günlük Ücretsiz Deneme sürümünü deneyin.
Marketcall
marketcall.com
Arama Başına Ödeme Ortaklık Ağı Pazar çağrısı piyasadaki en iyi seçimdir. İki yüzden fazla Arama Başına Ödeme teklifi
GrowthHero
growthhero.io
GrowthHero, hepsi bir arada güçlü Ortaklık, Etkileyici ve Tavsiye Pazarlama Yazılımıdır. GrowthHero, yalnızca 49$'dan başlayan fiyatlarla sizinle birlikte ölçeklenir! Başarınız için tamamen esnek araçlar: - Beyaz etiketli iş ortağı portalı, kod gerektirmeden tamamen özelleştirin - Özelleştirilebilir...
PayKickstart
paykickstart.com
PayKickstart, daha akıllı satış yapmak, daha kolay satış yapmak, daha hızlı satış yapmak ve daha fazla satış yapmak isteyen çevrimiçi işletmeler için abonelik faturalandırmasını ve ortaklık yönetimini yeniden icat etti. Özelleştirilebilir ödeme seçenekleri, ihtar yönetimi, alışveriş sepeti kurtarma,...
Get4views
get4views.com
Get4views - YouTube kanalları ve videoları için yasal tanıtım hizmeti. Blogcuların görüntüleme ve abone kazanmasına yardımcı olur ve işletmelerin satışları artırmasına ve web sitesi ziyaretçilerini çekmesine yardımcı olur.
Involve Asia
involve.asia
Involve Asia, markalara ve reklamverenlere içerik yaratıcıları, bağlı kuruluşlar ve geliştiricilerle binlerce ortaklığı yönetmeleri için bir platform sağlayan küresel bir pazarlama teknolojisi şirketidir. 2014 yılında kurulan Involve Asia, 500 Startups, OSK Technology Ventures ve Cradle Seed Venture...
Attribution
attributionapp.com
İlişkilendirme, en eksiksiz ve uygulaması kolay çoklu dokunmatik ilişkilendirme çözümüdür. Harcamalarınızı, ziyaretlerinizi, dönüşümlerinizi, gelirinizi ve reklam harcamalarından elde ettiğiniz geliri (ROAS) tek bir basit görünümde görün. Maliyeti entegre eder ve Facebook, Google, Quora, Linkedin ve...
GrowSurf
growsurf.com
İşinizi her gece bir gecede büyütün. GrowSurf, teknoloji girişimlerine yönelik tavsiye yazılımıdır. Müşterilerimiz %300-1000 yatırım getirisi + %9-40 aylık büyüme görüyor.
LeadDyno
leaddyno.com
Bağlı kuruluşunuzu, etkileyicinizi veya yönlendirme programınızı büyütün ve yönetin. Shopify, Stripe ve 25'ten fazla entegrasyonla senkronize edin. Ortaklık yazılımımızı 30 gün boyunca ücretsiz deneyin.
Referrizer
referrizer.com
Yerel İşletmenizi Güçlendirecek Dünyanın En Gelişmiş Pazarlama Otomasyon Platformu. ÜCRETSİZ DENEME hesabımızla daha fazla müşteri edinin, yönlendirmeleri en üst düzeye çıkarın ve müşteri tutma oranınızı artırın. Yerel işletme sahipleriyle ortaklık kurun ve sonuçları daha da artırmak için tonlarca p...
BeMob
bemob.com
BeMob - reklam kampanyalarını yönetmek ve optimize etmek için güçlü bulut tabanlı izleyici. Anında yönlendirmeler, gelişmiş hedefleme, ayrıntılı analizler, bot ve casus koruması, çok kullanıcılı erişim, paylaşılan raporlar, çok dilli kullanıcı arayüzü ve rekabetçi fiyatlandırma ve ücretsiz plan ile ...
FirstPromoter
firstpromoter.com
SaaS için ortaklık ve yönlendirme takibi. Dakikalar içinde kendi ortaklık ve yönlendirme programınızı başlatın. Stripe, Paddle, Recurly, Braintree, Chargebee veya API'mızla hızlı entegrasyon.
LinkTrust
linktrust.com
Performans Pazarlamanın Sürekli Değişen Dünyasında Sağlam Bir Kaya. Merkezi Silicon Slopes Utah'ın kalbinde bulunan LinkTrust, büyümeyi ve olumlu yatırım getirisini artırmak için performansa dayalı pazarlamayı kullanan binlerce şirket, bağlı kuruluş, ağ ve ajansın tercih ettiği platform olarak yirmi...
Roster
getroster.com
Herkesin nüfuzu vardır ve en iyi markalar bunu kullanmak için Roster'ı kullanır. Roster ile şirketler tutkulu müşterileri sosyal medyada farkındalığı artıran, incelemeler gibi pazarlama girişimlerini artıran ve geliri artıran marka elçilerine dönüştürüyor. Roster'ın kapsamlı araç seti şirketlere şu ...
LoudCrowd
loudcrowd.com
Pazarlama denemedir. Dijital pazarlama stratejiniz için bir sonraki harika deney, kitlenizi büyütmek, kitle katılımını güçlendirmek ve geliri artırmak için kullanıcı tarafından oluşturulan içerikten (UGC) yararlanmaktır. Bu LoudCrowd'da olur. LoudCrowd, kullanıcı tarafından oluşturulan içerik büyüme...
Voluum
voluum.com
Voluum lider reklam izleme yazılımıdır. Gelişmiş analitik özellikleri ve yerleşik optimizasyon ve otomasyon araçları sayesinde Voluum reklam izleyici, çevrimiçi pazarlama kampanyalarınızı ölçeklendirmenize ve bunlardan kâr elde etmenize yardımcı olacaktır.
LinkMink
linkmink.com
SaaS Gelirinizi Artırın Sunucuya veya koda gerek yok. Stripe'ın Ödeme Bağlantılarını kullanan şirketler, kopyala-yapıştır entegrasyonumuz sayesinde yönlendirmeleri 5 dakika içinde izlemeye başlayabilir!
UpPromote
uppromote.com
UpPromote: Affiliate & Referral, Shopify uygulama mağazasında en çok önerilen bağlı kuruluş pazarlama/yönlendirme çözümüdür. Uygulama, basit ve anlaşılması kolay bir katılım süreci sağlar ve ayrıca Shopify satıcılarının ortaklık programlarını kolaylıkla oluşturmasına ve yönetmesine yardımcı olacak g...
Target Circle
targetcircle.com
Target Circle, reklamverenler, ajanslar ve ağlar için güçlü bir Ortaklık Pazarlama Yazılımıdır. Ekibinizin ortaklık programlarınızı oluşturmasına, izlemesine, yönetmesine, analiz etmesine ve optimize etmesine olanak tanır. Platform, bağlı kuruluşlar, etkileyiciler, mobil uygulamalar, müşteriler ve m...
Social Snowball
socialsnowball.io
Müşterileriniz ve yaratıcılarınız için sorunsuz ortaklık programları Müşterileriniz, yaratıcılarınız ve topluluğunuz arasında ağızdan ağza pazarlamayı teşvik edin, otomatikleştirin ve analiz edin.
Fintel Connect
fintelconnect.com
Fintel Connect, fintech'ler ve bankalar için özel olarak tasarlanmış, hepsi bir arada bağlı kuruluş pazarlama platformu, ağ ve ajanstır. Fintel ile finansal markalar, özel bir iş ortağı platformu (+uyumluluk motoru), finans odaklı binlerce bağlı kuruluş ve etki sahibinden oluşan seçilmiş bir ağ ve y...
Partnerize
partnerize.com
Partnerize, ortaklık otomasyonunda liderdir. Partnerize platformu, birim ekonomileri üzerindeki baskıyı hafifletmek için yüksek şeffaflık ve ölçeklenebilir bir sübvansiyon arayan pazarlamacılar için tamamen entegre, kapsamlı bir keşif, işe alım, optimizasyon, ödeme, marka güvenliği ve sahtekarlık ön...
Tolt
tolt.io
Tolt, SaaS girişimlerine bağlı kuruluş pazarlama yazılımı sunarak onların kendi bağlı kuruluş programlarını oluşturmalarına ve yürütmelerine yardımcı olur. Diğer çözümlerden farklı olarak Tolt'un ücretsiz bir planı vardır ve kutudan çıktığı anda hem Stripe hem de Paddle ile çalışır. Otomatik ödemele...
RefMonkey
refmonkey.com
İşinizi Ağızdan Ağıza pazarlamayla büyütün! Entegrasyonumuz (Zapier, Shopify ve diğerleri) veya API'miz aracılığıyla herhangi bir web sitesi veya mobil uygulama için yönlendirme, ortaklık, mlm ve sadakat programları oluşturun.
FMTC Affiliates
fmtc.co
İşinizi basitleştirin. Para kazandıran bağlantılarınızı bir araya getiren tek bir API ürün akışı aracılığıyla binlerce ortaklık programından yararlanın.
Squaredance
squaredance.io
Squaredance, DTC markalarının yeni müşteriler çekmesine ve her kanalda satışlarını artırmasına yardımcı olan bir ortaklık pazarıdır. Dijital pazarlamacının ihtiyaçlarını karşılamak için kapsamlı, uçtan uca bir çözüm sunuyoruz. Yalnızca satışlar için ödeme yaparken dijital mağazanızı bağlayın, sınırs...
Phonexa
phonexa.com
Phonexa performans, bağlı kuruluş ve ortak pazarlamaya yönelik kurumsal düzeyde bir izleme yazılımıdır. Phonexa Suite, müşteri adayı ve çağrı yaşam döngüsünü yürüten ve performans pazarlama ekiplerinin bağlı kuruluş, iş ortağı ve ücretli kanallarda markalar için yatırım getirisi artırmasına yardımcı...
SaaSquatch
saasquatch.com
SaaSquatch, mobil veya web uygulamanızın içinde veya dışında, kamp yaptıkları her yerde müşterilerinizle etkileşime geçen gelişmiş bir yönlendirme ve sadakat pazarlama yazılımıdır. Dünyanın en yenilikçi ve tanınmış markalarından bazıları, savunucularını ödüllendirmek, sadık topluluklar oluşturmak ve...
CJ
cj.com
CJ Affiliate dünyanın en büyük ortaklık ağıdır. 20 yılı aşkın tecrübesiyle CJ Affiliate, müşterilerimiz için sürekli olarak akıllı büyüme sağlama geçmişine sahip, bağlı kuruluş pazarlamasında en güvenilir ve köklü isimdir. Publicis Media ile uyumlu Publicis Groupe'un bir parçası olarak CJ, bağlı kur...
C3PA
c3pa.net
C3PA — bağlı İşlem Başına Ödeme programlarından oluşan yüksek teknolojili bir ağdır. İştiraklerimize özel koşullarla özel teklifler sunarak hızla büyüyoruz. Uzmanlaştığımız sektörler: Flört, Çekilişler ve Kumar. Flört ve Kumar kategorileri için haftalık, diğer tüm kategoriler için net-15 ödeme alabi...
AdsBridge
adsbridge.com
AdsBridge, bağlı kuruluş sektörünün köpekbalıkları için birinci sınıf bir izleme yazılımıdır. Birinci sınıf yardıma, sezgisel arayüze ve reklam kampanyalarını optimize etmenize olanak tanıyan eksiksiz bir dizi özelliğe sahip, istikrarlı ve güvenilir bir üründür.
Metricks
metricks.io
Markanızı Büyütmeye Bugün Başlayın. Bağlı kuruluş pazarlamanızı büyütmek ve ölçeklendirmek için ihtiyacınız olan çözüm.
Monetate
monetate.com
Monetate, pazarlamacılara müşterilerin bireysel insan düzeyinde anlaşıldığını ve takdir edildiğini hissettirme gücü verir. Monetate, markalara tam entegre bir kişiselleştirme stratejisi sunma gücü veriyor. Performans odaklı mimari, ölçeklenebilir 1'e 1 kanallar arası deneyimlerin sunulmasına kadar, ...
MGID
mgid.com
Vizyonumuz, tüketicilerin içerik ve sponsorlu reklamlarla eşit derecede olumlu bir şekilde etkileşim kurmasını sağlayarak dijital medyanın yeni bir aşamasını beslemektir.
wecantrack
wecantrack.com
wecantrack, bağlı kuruluş yayıncılarının operasyonlarını kolaylaştırmak için tasarlanmış kapsamlı bir bağlı kuruluş pazarlama çözümüdür. Wecantrack ile bağlı kuruluş yayıncıları, 350'den fazla bağlı kuruluş ağından gelen satış ve dönüşüm verilerini tek, kullanıcı dostu bir platformda zahmetsizce bir...
Ambassador
getambassador.com
Ambassador, pazarlamacılara kulaktan kulağa pazarlamanın gücünden yararlanarak müşterileri, yönlendirmeleri ve gelirleri artırma gücü veriyor. Pazarlamacı dostu yazılımları, müşterilerinizi, bağlı kuruluşlarınızı, etkileyicilerinizi ve ortaklarınızı kaydetme, takip etme, ödüllendirme ve yönetme süre...
HOQU
hoqu.com
HOQU, Ağlar oluşturmaya ve çevrimiçi reklam kampanyalarını yönetmeye, izlemeye ve optimize etmeye yönelik bir SaaS Performans Pazarlama Platformudur. HOQU kullanıcıları fiyatlandırma planıyla ilgili tüm temel özelliklere tam erişime sahiptir. Fiyatlandırma politikası tıklamalara değil dönüşümlere da...
Performcb
performcb.com
Perform[cb], markalara, sonuçlar için ödeme modeliyle artan dijital kanallar aracılığıyla yeni müşteriler edinme gücü veriyor. Tescilli teknolojimiz ve son derece özenle seçilmiş iş ortağı pazarımız, "başına maliyet" fiyatlandırmasını müşterinin yaşam boyu değeriyle uyumlu hale getirir. İster trafiğ...
Circlewise
circlewise.io
Circlewise'ın Ortaklık Merkezi, e-Ticaret, Fintech, Seyahat ve Hizmetler de dahil olmak üzere tüm ülkelerde, cihazlarda ve sektörlerde şirket içi ortak programlarınızı oluşturmak ve yönetmek için eksiksiz bir araç setidir. Amiral gemisi ürünümüz, reklamverenlerimize aşağıdaki olanakları sağlar: • Ta...
Reditus
getreditus.com
Reditus, B2B SaaS şirketleri için bir Ortaklık Yönetim Aracıdır. Şirketlerin pazaryerleri aracılığıyla yeni bağlı kuruluşlar bulmalarına ve kendi ağlarının dışında büyümelerine yardımcı olur. USP'leri temiz kullanıcı arayüzleri, canlı sohbet desteği ve müşteri geri bildirimlerini alma yöntemleridir....
SocialLadder
socialladderapp.com
SocialLadder, elçileri, etkileyicileri ve bağlı kuruluşları tek bir çatı altında toplamak isteyen pazarlama ekipleri için uçtan uca kurumsal içerik oluşturucu yönetim platformudur. Benefit Cosmetics, Kendra Scott, goPuff ve Live Nation gibi tüketici odaklı markaların tümü, müşterileri aracılığıyla p...
Foxoffers
foxoffers.com
Foxoffers ile kripto ve itibari para cinsinden günlük ödemeler, özel açılış sayfaları ve size yol gösterecek şirket içi medya satın alma ekibi alırsınız. Foxoffers ile performans pazarlamanıza evet deyin!
AffSub2
affsub2.com
AffSub2, güvenilirlik, verimlilik ve yaşam boyu değere odaklanan, hızla büyüyen bir ağdır. Dünyanın her yerinden reklamverenleri ve bağlı kuruluşları başarılı bir şekilde birbirine bağlıyoruz.
AdsPaying Media
adspayingmedia.com
AdsPaying Media, her büyüklükteki reklamverenlere ve yayıncılara işletmelerini çevrimiçi olarak büyütme olanağı tanıyan küresel bir ortaklık ağıdır. Ağımız, ortaklarımıza pazarlama çözümleri sunuyor ve ayrıca küresel bir insan, teknoloji ve iş zekası içgörüleri topluluğu sunuyoruz. İşletmenizin ihti...
2Performant
2performant.com
2Performant.com Ortaklık Ağını geliştiren ve işleten, hızla gelişen, büyüyen bir teknoloji şirketiyiz. Platformumuz, 13 yıldır çevrimiçi mağazaların binlerce dijital pazarlama yeteneğiyle demokratik ve şeffaf bir temelde uzaktan işbirliği yapmasına yardımcı oluyor. Pazarlama demokrasisine ve perform...