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Reklam Ağı Yazılımı
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Reklam Ağı Yazılımı - En Popüler Uygulamalar

Reklam ağları, reklamverenleri web ve uygulama yayıncılarına bağlar, bu platformlardaki reklam envanterini birleştirir ve dijital reklam satın alma sürecini kolaylaştırmak için bunu reklamveren talebiyle uyumlu hale getirir. Bu, reklamverenlere potansiyel reklam yerleşimleri için tek bir kaynak sunar ve yayıncılara web siteleri için para kazanma seçeneği sunar. Reklamverenler için reklam ağları, satın alınabilecek mevcut envanteri görüntüler. Yayıncılar açısından, envanteri, reklamverenlerin ilgisini ve kârlılığını en üst düzeye çıkaracak şekilde paketlerler. Aracı görevi gören reklam ağları, reklamverenin kampanya yönetimini yayıncı reklam yönetimi yazılımına bağlayarak her iki sistemin de reklam ağıyla entegre olmasını sağlar.

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Beehiiv

Beehiiv

beehiiv.com

Beehiiv, bülten yönetimi ve büyütme için araçlar sunan bir platformdur. Kullanıcılar, bültenlerini oluşturup yayına alabilir, web siteleri kurabilirler.

MaxBounty

MaxBounty

maxbounty.com

MaxBounty, reklamverenlerle bağlı kuruluşları bir araya getiren performans tabanlı bir pazarlama ağıdır. Kampanya yönetimi ve analitik araçlar sunar.

Flashtalking

Flashtalking

flashtalking.com

FlashTalking, işletmelere çevrimiçi reklamlarını yönetme ve kişiselleştirme konusunda yardımcı olan bir platformdur. Dinamik reklam çözümleri sunar.

EX.CO

EX.CO

ex.co

EX.CO, yayıncılar ve markalar için kişiselleştirilmiş etkileşimler sunarak web sitelerini kolayca güncellemeye yarayan bir içerik deneyim platformudur.

PubScale

PubScale

pubscale.com

PubScale, mobil yayıncılar için uygulama ve oyunlarını büyütmeye yardımcı olan bir panodur. Kullanıcı edinimi ve reklam gelirini artırmayı sağlar.

Foundry

Foundry

foundryco.com

Foundry, pazarlama ve satış kampanyalarını yönetmek için kullanıcı dostu, merkezi bir platform sunan bir hesap bazlı pazarlama uygulamasıdır.

Performcb

Performcb

performcb.com

PerformansCB, reklamverenleri ve yayıncıları bir araya getirerek performansa dayalı pazarlama çözümleri sunan bir bağlı kuruluş pazarlama platformudur.

Adapex

Adapex

adapex.io

ADAPEX, yayıncıların reklam gelirlerini artırmalarına yardımcı olan bir platformdur. Reklam kampanyalarını yöneterek kullanıcı deneyimini korur.

ADxAD.COM

ADxAD.COM

adxad.com

ADxAD, Asya trafiği için bir reklam ağıdır. Pop, yerel, görüntü ve push reklamları sunarak hedefli trafik sağlar. Ücretsiz hizmetle reklam yapmaya başlayın.

AdPushup

AdPushup

adpushup.com

AdPushup, yayıncıların reklam gelirlerini artırmalarına yardımcı olan bir gelir optimizasyon platformudur. Reklam görünürlüğünü ve katılımını iyileştirir.

ClickAdilla

ClickAdilla

clickadilla.com

ClickAdilla, reklamcılar ve yayıncılar için kullanıcı dostu bir platformdur. Reklam kampanyaları oluşturmak ve yönetmek için çeşitli formatlar sunar.

Publift

Publift

publift.com

Publift, web siteleri için programatik reklam gelirlerini optimize eden bir platformdur. Reklam stratejileri geliştirir ve analiz araçları sunar.

Viztrade

Viztrade

viztrade.com

Viztrade, dijital reklam satışı sürecini basitleştiren özelleştirilebilir bir platformdur. Medya sahipleri için otomatik reklam siparişleri ve kampanya analitiği sunar.

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Reklam Ağı Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - WebCatalog