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En Popüler Son Eklenenler Reklam Ağı Yazılımı - En Popüler Uygulamalar

Reklam ağları, reklamverenleri web ve uygulama yayıncılarına bağlar, bu platformlardaki reklam envanterini birleştirir ve dijital reklam satın alma sürecini kolaylaştırmak için bunu reklamveren talebiyle uyumlu hale getirir. Bu, reklamverenlere potansiyel reklam yerleşimleri için tek bir kaynak sunar ve yayıncılara web siteleri için para kazanma seçeneği sunar. Reklamverenler için reklam ağları, satın alınabilecek mevcut envanteri görüntüler. Yayıncılar açısından, envanteri, reklamverenlerin ilgisini ve kârlılığını en üst düzeye çıkaracak şekilde paketlerler. Aracı görevi gören reklam ağları, reklamverenin kampanya yönetimini yayıncı reklam yönetimi yazılımına bağlayarak her iki sistemin de reklam ağıyla entegre olmasını sağlar.