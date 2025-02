Reklam Ağı Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Saint Helena

ADxAD.COM

adxad.com

ADxAD, Asya trafiği ve dünya çapında 1 Numaralı Reklam Ağıdır. Pop'lar, Yerel, Görüntülü, Push, esnek hedeflemeyle yüksek düzeyde dönüşüm sağlayan trafik sağlıyor. Uygun ölçekte performans ve hassasiyet. Şimdi Ücretsiz Tam Hizmetle başlayın: kâr etmek için reklam yapın. ADxAD'in amacı çevrimiçi başarınızı artırmaktır. Kullanımı kolay, sezgisel bir platformla anında başlangıç. Ücretsiz tam hizmet ve sektörün önde gelen uzmanları tarafından verilen 7/24 destek, yatırdığınız her dolardan en iyi şekilde yararlanmanıza yardımcı olacaktır. Pop'ları, yerel, görüntülü reklamları ve daha fazlasını kapsayan geniş reklam formatı yelpazesi, çevrimiçi varlığınızı denemeniz ve zenginleştirmeniz için size güç verir. Esnek hedefleme, işletmenize geniş ölçekte maksimum hassasiyet sağlar: müşterilerinize doğru zamanda, doğru yerde ulaşın. Hızlı ölçeklendirme, iş ihtiyaçları söz konusu olduğunda hayati öneme sahiptir. Kampanyanızı güçlendirmek için çok çeşitli hedeflemelerden yararlanın. Coğrafi konum, dil, cihaz türü, işletim sistemi ve daha fazlası; her şeye tek bir yönetici panelinden ulaşılabilir. İster deneyimli bir pazarlamacı olun, ister yeni başlayan, büyük bir işletme veya yeni kurulan bir pazarlamacı olun, ADxAD reklam kampanyası planlamasından uygulamaya ve performansa kadar her aşamada beklentilerinizi öngörüyor ve aşıyor. Çevrimiçi genişleme ve kâr elde etmek için verimli büyüme - ADxAD, her reklamverene özel çözümler sunar. Günde 3 milyardan fazla gösterim, tekliflerinize en yüksek kalitede trafik sağlıyor: yalnızca hedef web sitelerinden geliyor ve uygulama içi gösterimler yok. 3.000'den fazla reklamveren ADxAD ile satışlarını artırıyor: 2017'de kurulan ADxAD, Asya pazarlarına odaklanarak halihazırda dünya çapında güçlü bir varlık kazanmıştır. Deneyimli, bilgili ekibimiz tamamen başarınıza kendini adamıştır. ADxAD ile çevrimiçi satışlarınızı artırın. Şimdi başla!