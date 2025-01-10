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Reklam Ağı Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Pakistan
Reklam ağları, reklamverenleri web ve uygulama yayıncılarına bağlar, bu platformlardaki reklam envanterini birleştirir ve dijital reklam satın alma sürecini kolaylaştırmak için bunu reklamveren talebiyle uyumlu hale getirir. Bu, reklamverenlere potansiyel reklam yerleşimleri için tek bir kaynak sunar ve yayıncılara web siteleri için para kazanma seçeneği sunar. Reklamverenler için reklam ağları, satın alınabilecek mevcut envanteri görüntüler. Yayıncılar açısından, envanteri, reklamverenlerin ilgisini ve kârlılığını en üst düzeye çıkaracak şekilde paketlerler. Aracı görevi gören reklam ağları, reklamverenin kampanya yönetimini yayıncı reklam yönetimi yazılımına bağlayarak her iki sistemin de reklam ağıyla entegre olmasını sağlar.
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Foundry
foundryco.com
Foundry'nin Hesap Tabanlı Pazarlama (ABM) platformu, satın alma yolculuğunun her aşamasında pazarlama ve satış kampanyalarını düzenler. Foundry ABM, kampanyaları birden fazla kanalda düzenlemek için hesap tabanlı reklamcılık, web kişiselleştirme ve satış etkinleştirme özelliklerini tek bir platformda birleştirir. Bu kampanya araçları ve analizleri, satın alma yolculuğu sırasında hesabın ilgisini puanlayan, yapay zeka destekli özel bir satın alma amacı motoru üzerinde çalışır. Foundry ABM, hedef hesaplarında farkındalığı, katılımı ve boru hattını artırmak için ABM kampanyaları düzenleyebilir. Daha fazla bilgi edinmek için https://foundryco.com/our-solutions/software/. Not: İncelemelerin çoğu artık Foundry ABM olan Triblio platformuna yöneliktir.
EX.CO
ex.co
EX.CO, yayıncılara maksimum getiri için kendi video içeriklerine ve para kazanma stratejilerine sahip olma yetkisi veren, ödüllü, yayıncıya öncelik veren bir video teknolojisi platformudur.
Performcb
performcb.com
Perform[cb], markalara, sonuçlar için ödeme modeliyle artan dijital kanallar aracılığıyla yeni müşteriler edinme gücü veriyor. Tescilli teknolojimiz ve son derece özenle seçilmiş iş ortağı pazarımız, "başına maliyet" fiyatlandırmasını müşterinin yaşam boyu değeriyle uyumlu hale getirir. İster trafiği artırmak isteyen bir girişimci olun, ister kapsamlı performans pazarlama stratejisine ihtiyaç duyan bir Fortune 500 markası olun, Perform[cb] dünyanın 1 numaralı pazar yeri ile çevrimiçi performans pazarlamasında tanınmış bir liderdir. İstediğiniz müşterilere ulaşmanız ve yalnızca edindiğiniz müşteriler için ödeme yapmanız için sektöre özel performans pazarlama stratejisinde uzmanız.
PubScale
pubscale.com
PubScale, mobil yayıncıların uygulamalarını veya oyunlarını ölçeklendirmeleri için tasarlanmış birleşik bir kontrol panelidir. Mobil yayıncıların uygulamaları veya oyunları için kullanıcı edinmelerine ve reklam gelirini artırmak için onlardan para kazanmalarına yardımcı olur. PubScale beş güçlü üründen oluşur: 1. PubScale Sürükleyici Reklamlar: İlgi çekici, müdahaleci olmayan reklamcılık için yerel reklamları mobil oyunlara sorunsuz bir şekilde entegre edin. 2. PubScale Teklif Duvarı: Uygulama içi para birimi için görevleri tamamlayarak uygulamalardan para kazanın, geliri ve kullanıcı katılımını artırın. 3. PubScale AdX: Google Sertifikalı Yayıncı Ortağı olarak PubScale'in uzmanlığıyla desteklenen Google AdMob veya AdSense ile para kazanın. 4.PubScale PLUG: Etkileşimi ve geliri artırmak için HTML5 oyunlarını ve sınavlarını üçüncü taraf uygulamalara veya web sitelerine yerleştirin. 5. PubScale BÜYÜYÜN: Yüksek dönüşüm sağlayan reklam yerleşimleri ve hassas hedefleme yoluyla uygulamalar için yeni kullanıcılar edinin.
ADxAD.COM
adxad.com
ADxAD, Asya trafiği ve dünya çapında 1 Numaralı Reklam Ağıdır. Pop'lar, Yerel, Görüntülü, Push, esnek hedeflemeyle yüksek düzeyde dönüşüm sağlayan trafik sağlıyor. Uygun ölçekte performans ve hassasiyet. Şimdi Ücretsiz Tam Hizmetle başlayın: kâr etmek için reklam yapın. ADxAD'in amacı çevrimiçi başarınızı artırmaktır. Kullanımı kolay, sezgisel bir platformla anında başlangıç. Ücretsiz tam hizmet ve sektörün önde gelen uzmanları tarafından verilen 7/24 destek, yatırdığınız her dolardan en iyi şekilde yararlanmanıza yardımcı olacaktır. Pop'ları, yerel, görüntülü reklamları ve daha fazlasını kapsayan geniş reklam formatı yelpazesi, çevrimiçi varlığınızı denemeniz ve zenginleştirmeniz için size güç verir. Esnek hedefleme, işletmenize geniş ölçekte maksimum hassasiyet sağlar: müşterilerinize doğru zamanda, doğru yerde ulaşın. Hızlı ölçeklendirme, iş ihtiyaçları söz konusu olduğunda hayati öneme sahiptir. Kampanyanızı güçlendirmek için çok çeşitli hedeflemelerden yararlanın. Coğrafi konum, dil, cihaz türü, işletim sistemi ve daha fazlası; her şeye tek bir yönetici panelinden ulaşılabilir. İster deneyimli bir pazarlamacı olun, ister yeni başlayan, büyük bir işletme veya yeni kurulan bir pazarlamacı olun, ADxAD reklam kampanyası planlamasından uygulamaya ve performansa kadar her aşamada beklentilerinizi öngörüyor ve aşıyor. Çevrimiçi genişleme ve kâr elde etmek için verimli büyüme - ADxAD, her reklamverene özel çözümler sunar. Günde 3 milyardan fazla gösterim, tekliflerinize en yüksek kalitede trafik sağlıyor: yalnızca hedef web sitelerinden geliyor ve uygulama içi gösterimler yok. 3.000'den fazla reklamveren ADxAD ile satışlarını artırıyor: 2017'de kurulan ADxAD, Asya pazarlarına odaklanarak halihazırda dünya çapında güçlü bir varlık kazanmıştır. Deneyimli, bilgili ekibimiz tamamen başarınıza kendini adamıştır. ADxAD ile çevrimiçi satışlarınızı artırın. Şimdi başla!
Adapex
adapex.io
Kullanıcı deneyimini korurken gelirlerini en üst düzeye çıkarmak için dünyanın en iyi yayıncılarıyla çalışıyoruz. Tescilli araç ve hizmetlerden oluşan birleşik platformumuz, yayıncıların reklam gelirlerini artırmalarına yardımcı olur.
Flashtalking
flashtalking.com
Flashtalking, medyanın daha iyi çalışmasını sağlamak için yaratıcılığın gücünü ortaya çıkarır. Tüm pazarlama kanallarında alaka düzeyi, orkestrasyon ve zeka için önde gelen bağımsız platform olan Yaratıcı Reklam Teknolojimiz, yaratıcı ve medya arasındaki boşluğu dolduruyor. Ekipler arasındaki siloları birbirine bağlamak ve reklam öğelerinin daha verimli üretimini, versiyonlanmasını ve dağıtımını sağlamak için yapay zeka ve otomasyon sağlıyoruz. Çözümlerimiz CTV, Video, Görüntülü Reklam, Sosyal, Yerel, Ses, DOOH ve Perakende Medya kanallarında geniş ölçekte çalışır. Mediaocean'ın bir parçası olarak Flashtalking, çok kanallı planlama, satın alma ve faturalandırma için sektörün temel reklam altyapısına bağlıdır.
MaxBounty
maxbounty.com
MaxBounty - Sektörün lider performans pazarlama ağı.
Beehiiv
beehiiv.com
E-postada mevcut olan en iyi araçlara erişerek bülteninizin daha önce hiç olmadığı kadar ölçeklenmesine ve para kazanmasına yardımcı olun.
Publift
publift.com
Web Siteniz Benzersizdir. Reklam Stratejiniz ve Teknolojiniz de Olması Gerekir. Publift ile, sitenize özel olarak uyarlanmış derin ve kişiselleştirilmiş reklam stratejisi için aynı kalıplaşmış yaklaşımları kullanın. Web siteniz benzersizdir. Reklam stratejiniz ve teknolojiniz de öyle olmalıdır. Derin ve kişiselleştirilmiş reklam stratejisi için kalıplaşmış yaklaşımları ve kendi kendini yönetmeyi tercih edin. Kullanıcılarınıza, kanallarınıza, büyümenize ve planlarınıza göre uyarlanmıştır.
AdPushup
adpushup.com
AdPushup, web yayıncılarının en son teknoloji, premium talep ortaklıkları ve kanıtlanmış reklam operasyonları uzmanlığının bir kombinasyonunu kullanarak reklam gelirlerini sürdürülebilir bir şekilde artırmalarına yardımcı olan bir gelir optimizasyon platformudur. AdPushup, Google Sertifikalı Yayıncı Ortağı ve IAB Üyesidir.
ClickAdilla
clickadilla.com
ClickAdilla, dolandırıcılık önleme ve spam önleme sistemleriyle kaliteli trafik sağlayan, yüksek teknolojiye sahip, self servis bir reklam ağı platformudur. Ağ, reklamverenlere ve yayıncılara hizmet vermektedir. Bir reklam kampanyası oluşturmak yalnızca birkaç tıklama alır; kullanıcı dostu bir arayüz oldukça sezgiseldir, kampanyanın denetlenmesi 10 dakika kadar sürer ve destek ekibi her türlü sorunu çözmek için 7/24 çalışır. ClickAdilla her gün kullanıcılarına Katman 1 dahil 240'tan fazla GEO'yu kapsayan 4,5 BLN'den fazla gösterim getiriyor. Günlük 15.000'den fazla müşteriye trafik sağlıyoruz. Traffic DSP, reklamverenlerin üçüncü taraf trafik kaynaklarını entegre etmelerine ve reklam hesaplarını ClickAdilla'nın arayüzü aracılığıyla yönetmelerine olanak tanıyan bir hizmettir. ClickAdilla'nın kullanıcı dostu arayüzü, şeffaf istatistikleri görmenize, optimizasyon yapmanıza ve kampanya performansıyla ilgili tüm bilgileri almanıza olanak tanır. Traffic DSP'yi kullanarak fazla marj ödemeden trafiği doğrudan kaynaklardan alırsınız.
Viztrade
viztrade.com
Viztrade karmaşık dijital reklamcılığı basitleştirir. Tamamen özelleştirilebilir, beyaz etiketli, self-servis reklam platformumuz, reklam envanterinin satışını kolaylaştırır. Reklam satış sürecini basitleştirmek için dünyanın her yerindeki medya sahipleriyle çalışıyoruz. Medya sahiplerinin reklam sunucusunda reklam siparişlerinin oluşturulmasını otomatikleştiriyoruz, reklamverenlerin kendi yaratıcı varlıklarını oluşturmalarına olanak sağlıyoruz, her kampanya için ayrıntılı analizler sağlıyoruz ve reklam operasyonları için gereken kaynak miktarını azaltıyoruz. Viztrade, medya sahiplerinin gelir elde etmeye odaklanabilmesi için dijital kampanya oluşturmayla ilgili tüm hantal görevleri ortadan kaldırır.