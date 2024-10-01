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Reklam Ağı Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Yunanistan
Reklam ağları, reklamverenleri web ve uygulama yayıncılarına bağlar, bu platformlardaki reklam envanterini birleştirir ve dijital reklam satın alma sürecini kolaylaştırmak için bunu reklamveren talebiyle uyumlu hale getirir. Bu, reklamverenlere potansiyel reklam yerleşimleri için tek bir kaynak sunar ve yayıncılara web siteleri için para kazanma seçeneği sunar. Reklamverenler için reklam ağları, satın alınabilecek mevcut envanteri görüntüler. Yayıncılar açısından, envanteri, reklamverenlerin ilgisini ve kârlılığını en üst düzeye çıkaracak şekilde paketlerler. Aracı görevi gören reklam ağları, reklamverenin kampanya yönetimini yayıncı reklam yönetimi yazılımına bağlayarak her iki sistemin de reklam ağıyla entegre olmasını sağlar.
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beehiiv
beehiiv.com
E-postada mevcut olan en iyi araçlara erişerek bülteninizin daha önce hiç olmadığı kadar ölçeklenmesine ve para kazanmasına yardımcı olun.
EX.CO
ex.co
EX.CO, yayıncılara maksimum getiri için kendi video içeriklerine ve para kazanma stratejilerine sahip olma yetkisi veren, ödüllü, yayıncıya öncelik veren bir video teknolojisi platformudur.
MaxBounty
maxbounty.com
MaxBounty - Sektörün lider performans pazarlama ağı.
Flashtalking
flashtalking.com
Flashtalking, gelişmiş reklamverenler için önde gelen bağımsız reklam sunucusudur. Reklamları gerçek zamanlı olarak kişiselleştirmek, etkinliğini bağımsız olarak analiz etmek ve küresel markalar için daha iyi etkileşim ve harcama getirisi sağlayan optimizasyonu sağlamak için verileri kullanıyoruz.
Foundry
foundryco.com
Foundry'nin Hesap Tabanlı Pazarlama (ABM) platformu, satın alma yolculuğunun her aşamasında pazarlama ve satış kampanyalarını düzenler. Foundry ABM, kampanyaları birden fazla kanalda düzenlemek için hesap tabanlı reklamcılık, web kişiselleştirme ve satış etkinleştirme özelliklerini tek bir platformd...
Performcb
performcb.com
Perform[cb], markalara, sonuçlar için ödeme modeliyle artan dijital kanallar aracılığıyla yeni müşteriler edinme gücü veriyor. Tescilli teknolojimiz ve son derece özenle seçilmiş iş ortağı pazarımız, "başına maliyet" fiyatlandırmasını müşterinin yaşam boyu değeriyle uyumlu hale getirir. İster trafiğ...
Adapex
adapex.io
Kullanıcı deneyimini korurken gelirlerini en üst düzeye çıkarmak için dünyanın en iyi yayıncılarıyla çalışıyoruz. Tescilli araç ve hizmetlerden oluşan birleşik platformumuz, yayıncıların reklam gelirlerini artırmalarına yardımcı olur.
ClickAdilla
clickadilla.com
ClickAdilla, dolandırıcılık önleme ve spam önleme sistemleriyle kaliteli trafik sağlayan, yüksek teknolojiye sahip, self servis bir reklam ağı platformudur. Ağ, reklamverenlere ve yayıncılara hizmet vermektedir. Bir reklam kampanyası oluşturmak yalnızca birkaç tıklama alır; kullanıcı dostu bir arayü...
AdPushup
adpushup.com
AdPushup, web yayıncılarının en son teknoloji, premium talep ortaklıkları ve kanıtlanmış reklam operasyonları uzmanlığının bir kombinasyonunu kullanarak reklam gelirlerini sürdürülebilir bir şekilde artırmalarına yardımcı olan bir gelir optimizasyon platformudur. AdPushup, Google Sertifikalı Yayıncı...
Publift
publift.com
Web Siteniz Benzersizdir. Reklam Stratejiniz ve Teknolojiniz de Olması Gerekir. Publift ile, sitenize özel olarak uyarlanmış derin ve kişiselleştirilmiş reklam stratejisi için aynı kalıplaşmış yaklaşımları kullanın. Web siteniz benzersizdir. Reklam stratejiniz ve teknolojiniz de öyle olmalıdır. Der...
Viztrade
viztrade.com
Viztrade karmaşık dijital reklamcılığı basitleştirir. Tamamen özelleştirilebilir, beyaz etiketli, self-servis reklam platformumuz, reklam envanterinin satışını kolaylaştırır. Reklam satış sürecini basitleştirmek için dünyanın her yerindeki medya sahipleriyle çalışıyoruz. Medya sahiplerinin reklam su...
ADxAD.COM
adxad.com
ADxAD, Asya trafiği ve dünya çapında 1 Numaralı Reklam Ağıdır. Pop'lar, Yerel, Görüntülü, Push, esnek hedeflemeyle yüksek düzeyde dönüşüm sağlayan trafik sağlıyor. Uygun ölçekte performans ve hassasiyet. Şimdi Ücretsiz Tam Hizmetle başlayın: kâr etmek için reklam yapın. ADxAD'in amacı çevrimiçi başa...
PubScale
pubscale.com
PubScale, mobil yayıncıların uygulamalarını veya oyunlarını ölçeklendirmeleri için tasarlanmış birleşik bir kontrol panelidir. Mobil yayıncıların uygulamaları veya oyunları için kullanıcı edinmelerine ve reklam gelirini artırmak için onlardan para kazanmalarına yardımcı olur. PubScale beş güçlü ürün...