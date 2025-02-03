Aktif Öğrenme Araçları Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Singapur

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Aktif öğrenme araçları, makine öğrenimi (ML) modellerinin gelişimini artırmak için hazırlanmış özel yazılım çözümleridir. Veri açıklamalarını, etiketlemeyi ve model eğitimini stratejik olarak optimize ederek denetimli bir çerçeve içerisinde çalışırlar. Daha geniş ML veya MLOps platformlarından farklı olarak bu araçlar, model eğitim sürecini doğrudan bilgilendiren, uç durumları tespit eden ve etiket gereksinimini azaltan yinelemeli bir geri bildirim döngüsü oluşturmak üzere özel olarak tasarlanmıştır. Bu hedefli geri bildirim, açıklama için en değerli verileri belirlemek üzere model belirsizliğinden yararlanır ve böylece daha küçük ancak daha alakalı bir veri kümesiyle model performansını artırır. Geleneksel veri etiketleme yazılımından farklı olarak, aktif öğrenme araçları, etiketleme için en uygun verilerin yönetilmesi ve seçilmesinin yanı sıra, açıklama sürecine de birincil önem verir. Dahası, yalnızca modelleri dağıtmakla kalmayıp aynı zamanda sürekli öğrenme döngüleri yoluyla onları aktif olarak geliştirerek veri bilimi ve makine öğrenimi platformlarının işlevlerini aşarlar. Bu araçlar, hataları ve aykırı değerleri otomatik olarak tanımlayan, model geliştirme için eyleme geçirilebilir bilgiler sağlayan ve akıllı veri seçimini mümkün kılan benzersiz özelliklere sahiptir; bu, önceden var olan modellerin belirli kullanım durumlarına uyacak şekilde ince ayarlanması için kritik öneme sahiptir. Aktif öğrenme araçlarının önemi, yapay zeka kuruluşları tarafından sağlanan açık kaynaklı modellerin ortaya çıkmasıyla birlikte daha da arttı; çünkü bu modeller, bu modelleri kendi farklı gereksinimlerine göre özelleştirmek isteyen daha geniş bir kullanıcı yelpazesine hitap ediyor. Bu araçlar, yapay zeka ekiplerine, bilgisayarlı görme uzmanlarına, makine öğrenimi mühendislerine ve veri bilimcilerine hizmet ederek, MLOps platformları tarafından sunulan daha geniş makine öğrenimi çerçevelerinden veya veri depolama ve ara bağlantı hizmetlerinden önemli ölçüde farklı olan verimli aktif öğrenme döngülerinin oluşturulmasına yardımcı olur. Bir ürünün Aktif Öğrenme Araçları kategorisine dahil edilmesinin değerlendirilmesi için: 1. Veri açıklaması ve model eğitimi arasında yinelenen bir döngünün kurulmasını kolaylaştırın. 2. Model hatalarını, aykırı değerleri ve uç durumları otomatik olarak tanımlama yeteneklerine sahip olun. 3. Model performansına ilişkin içgörüler sunun ve onu geliştirmek için açıklama sürecini yönlendirin. 4. Etkili model optimizasyonu için eğitim verilerinin seçimini ve yönetimini etkinleştirin.
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Galileo AI
usegalileo.ai
Galileo AI, tasarımcıların anında harika kullanıcı arayüzü tasarımları oluşturmasına yardımcı olan, arayüz tasarımına yönelik yapay zeka destekli bir yardımcı pilottur. Büyük dil modellerinden yararlanarak karmaşık bağlamları anlayabilir ve doğal dil istemlerinden yüksek kaliteli tasarımlar üretebilir. Binlerce olağanüstü tasarım konusunda eğitim almış olan Galileo AI, istenen stile uyacak şekilde AI tarafından oluşturulan illüstrasyonlar ve görsellerle karmaşık kullanıcı arayüzü tasarımları oluşturabilir ve ürün kopyasını doğru bir şekilde doldurabilir. Bu makine öğrenimi uygulaması, tasarımcıların daha yaratıcı çözümler oluşturmaya odaklanmak yerine tekrarlayan kullanıcı arayüzü desenleri ve küçük görsel ayarlamalar nedeniyle zamandan tasarruf etmelerini sağlar. Araç ayrıca, belirli bir yazarın ve kitaplarının listesinin yer aldığı bir kitap okuma uygulaması için profil sayfası ve kullanıcıların adlarını, telefon numaralarını ve şifrelerini düzenleyebilecekleri bir ayarlar sayfası oluşturmak için de kullanılabilir.
Labelbox
labelbox.com
Labelbox, kullanıcıların yapay zeka uygulamaları oluşturmasına ve kullanmasına olanak tanıyan veri merkezli bir yapay zeka platformudur. Platform, modelleri eğitme ve ince ayar yapma yeteneğinin yanı sıra LLM'leri (Labelbox Makine Öğrenimi Modelleri) kullanarak görevleri otomatikleştirme olanağı sağlar. İşlevsellik açısından Labelbox, kullanıcı deneyimini geliştirmek, site trafiğini analiz etmek, pazarlama çabalarına yardımcı olmak ve kullanıcıların platformla nasıl etkileşime girdiğini anlamak için çerezleri kullanır. Sayfada gezinme ve güvenli alanlara erişim gibi temel işlevler için gerekli çerezler kullanılır. Tercih çerezleri, platformun tercih edilen dil veya bölge gibi kullanıcıya özel bilgileri hatırlamasını sağlar. Labelbox ayrıca web sitesi sahiplerinin, ziyaretçilerin platformla nasıl etkileşim kurduğuna ilişkin bilgi toplamasına yardımcı olan istatistik çerezleri de kullanır. Bu istatistikler anonim olarak toplanır ve raporlanır. Ayrıca Labelbox, belirli özellikleri ve işlevleri optimize etmek için çeşitli sağlayıcıların çerezlerini kullanır. Bu sağlayıcılar arasında Intercom, LinkedIn, YouTube, ZoomInfo, Cloudflare, Bizible, Cookiebot ve Heap Analytics bulunmaktadır. Her sağlayıcının çerezleri, ziyaretçileri tanımak, destek bildirimlerini yönetmek, yük dengelemek ve ziyaretçilerin üçüncü taraf uygulamalar aracılığıyla giriş yapmasına izin vermek gibi farklı amaçlara hizmet eder. Genel olarak, Labelbox'ın yapay zeka platformu, kullanıcılara yapay zeka uygulamaları oluşturma, modelleri eğitme ve ince ayar yapma ve yüksek lisans eğitimlerini kullanarak görevleri otomatikleştirme yeteneği sunuyor. Platform, kullanıcı deneyimini geliştirmek ve ziyaretçi etkileşimini anlamak için çerezlerden ve istatistiklerden yararlanır. Çeşitli üçüncü taraf sağlayıcıların çerezlerinin entegrasyonu, platformun farklı yönleri için optimize edilmiş işlevsellik sağlar.
Modal
modal.com
Modal, insanların bulutta kod çalıştırmasına yardımcı olur. Geliştiricilerin kendi altyapılarını yönetme zahmetine girmeden kapsayıcılı, sunucusuz bilişime erişmelerinin en kolay yolunun bu olduğunu düşünüyoruz.
V7
v7labs.com
V7, bilgisayarla görme ve üretken yapay zeka uygulamaları için tasarlanmış bir yapay zeka veri motorudur. Platform, kurumsal eğitim verileri için etiketleme, iş akışları, veri kümeleri içeren bir altyapı sağlar ve döngüdeki insan eğitimi özelliğine sahiptir. Yapay zeka modelleri için verilerin kalitesini artırmak amacıyla birden fazla açıklama özelliği sunar. Otomatik açıklama ekleme, tıbbi görüntüleme için DICOM açıklaması, veri kümesi yönetimi ve model yönetimi gibi özelliklerle V7, çeşitli görevleri otomatikleştirir ve kolaylaştırır. Resim ve video açıklama araçları, veri etiketlemenin hassasiyetini artırmak için tasarlanmıştır. Ek olarak, özel veri hatlarının oluşturulmasına ve otomasyonuna olanak tanır ve optik karakter tanıma (OCR) ve akıllı belge işleme (IDP) iş akışlarının otomatikleştirilmesine yönelik araçlara sahiptir. V7, kullanıcıların açıklama görevlerini dış kaynak olarak kullanmasına olanak tanır. Tarım, otomotiv, inşaat, enerji, yiyecek-içecek, sağlık ve daha pek çok farklı sektörde kullanılabilir. Gerçek zamanlı ekip açıklaması için işbirliği özellikleri sunar ve etiketleme ve model performansı analitiği sağlar. Ayrıca V7, sezgisel bir kullanıcı arayüzü aracılığıyla açıklama ekleme ve model eğitimi iş akışlarının daha verimli olmasını da kolaylaştırır. Geliştirilmiş AutoAnnotate özelliği ile açıklamaların hızını ve doğruluğunu artırır. Platform, diğerlerinin yanı sıra AWS, Databricks ve Voxel51 ile entegre olur ve video, resim ve metin verileri dahil olmak üzere çeşitli veri türlerini destekler.
Dataloop
dataloop.ai
Dataloop, kuruluşların yapay zeka uygulamaları oluşturma şeklini değiştiren son teknoloji ürünü bir yapay zeka geliştirme platformudur. Dataloop'un platformu, yapay zeka geliştirme sürecinin merkezinde yer alan geliştiricilere hitap edecek şekilde titizlikle hazırlanmış olup verilerle ve yapay zeka modelleriyle çalışmayı daha basit ve daha sezgisel hale getiriyor. Dataloop'un kapsamlı çözümü, yapay zeka geliştirme yaşam döngüsünün tamamını kapsayarak veri yönetimi, açıklama ekleme, model seçimi ve dağıtımı kolaylaştıran araçlar ve işlevler sunar. Dataloop'un platformu, işbirliğine odaklanarak geliştirildi; geliştiricilerin, veri bilimcilerinin ve mühendislerin sorunsuz bir şekilde birlikte çalışmasına olanak tanıyarak geleneksel siloları ortadan kaldırıyor ve yeniliği teşvik ediyor. Temel özellikler arasında veri işlem hatları oluşturmaya yönelik sezgisel bir sürükle ve bırak arayüzü, önceden oluşturulmuş yapay zeka öğeleri ve modellerinden oluşan geniş bir kitaplık ve güçlü veri iyileştirme ve açıklama yetenekleri yer alır. Bu özellikler, geliştiricilerin pazarın hızla gelişen taleplerine ayak uydurarak yapay zeka çözümlerini hızlı bir şekilde prototipleme, yineleme ve dağıtma yetkisini vermek üzere tasarlanmıştır. Dataloop, yapay zeka ve veri yönetiminin karmaşıklıklarını ve zorluklarını ele alan geliştirici merkezli bir platform sağlayarak yapay zeka gelişimini ilerletmeye kararlıdır. Dataloop'un vizyonu, her kuruluşun yapay zekanın gücünden yararlanmasını ve yenilikçi çözümlerini ileriye taşımasını sağlayarak yapay zeka gelişimini demokratikleştirmektir.
Encord
encord.com
Encord, verilerinizdeki yapay zekanın kilidini açan uçtan uca platformdur. Makine öğreniminin değerini ortaya çıkarmak için tahmine dayalı ve üretken yapay zeka sistemlerini uygun ölçekte güvenli bir şekilde geliştirin, test edin ve dağıtın. Yüksek kaliteli eğitim verileri oluşturun, aktif öğrenme süreçlerinden yararlanın, model kalitesini değerlendirin, modellerde ince ayar yapın ve daha fazlasının hepsi bir arada, kullanımı kolay bir platform. * Açıklama Ekleme - Özelleştirilebilir iş akışları ve kalite kontrol araçlarıyla her türlü görsel yöntemi verimli bir şekilde etiketleyin ve büyük ölçekli açıklama ekiplerini yönetin. * Aktif - Modellerinizi test edin, doğrulayın ve değerlendirin ve model performansını güçlendirmek için etiketleme için en değerli verileri yüzeyleyin, düzenleyin ve önceliklendirin. * Apollo - Üretim yapay zeka uygulamaları için özel ve temel modelleri uygun ölçekte eğitin, ince ayar yapın ve yönetin. * Hızlandırın - Ölçeklendirmenize yardımcı olacak isteğe bağlı, özel etiketleme hizmetleri. RapidAI, Tractable, Stanford Medicine, Memorial, King's College London, NHS, UHN, Kraliyet Donanması, Veo ve daha birçok küresel şirketteki öncü yapay zeka ekipleri Encord'a güveniyor.
Cleanlab
cleanlab.ai
MIT'de öncülüğü yapılan ve Fortune 500 şirketlerinde kanıtlanmış olan Cleanlab, dünyanın en popüler Veri Merkezli Yapay Zeka yazılımını sağlar. Çoğu yapay zeka ve Analitik, veri sorunları (veri girişi hataları, yanlış etiketleme, aykırı değerler, belirsizlik, neredeyse kopyalar, veri kayması, düşük kaliteli veya güvenli olmayan içerik vb.) nedeniyle olumsuz etkilenmektedir; Cleanlab yazılımı bunları herhangi bir görüntü/metin/tablo veri kümesinde otomatik olarak düzeltmenize yardımcı olur. Bu kodsuz platform aynı zamanda büyük veri kümelerini otomatik olarak etiketleyebilir ve güçlü makine öğrenimi tahminleri sağlayabilir (otomatik olarak düzeltilen veriler üzerinde otomatik olarak eğitilen modeller aracılığıyla). Cleanlab yazılımından neler alabilirim? 1. Veri kaynaklarınızın otomatik olarak doğrulanması (veri ekibiniz için kalite güvencesi). Şirketinizin verileri rekabet avantajınızdır; gürültünün değerini azaltmasına izin vermeyin. 2. Veri kümenizin daha iyi versiyonu. Daha güvenilir ML/Analytics elde etmek için orijinal veri kümeniz yerine Cleanlab tarafından üretilen temizlenmiş veri kümesini kullanın (mevcut kodunuzda herhangi bir değişiklik olmadan). 3. Daha iyi ML dağıtımı (daha kısa dağıtım süresi ve daha güvenilir tahminler). Bırakın Cleanlab makine öğrenimi yığınının tamamını sizin için otomatik olarak yönetsin! Yalnızca birkaç tıklamayla, metin verileri için ince ayarlı OpenAI LLM'lerden ve tablo/görüntü verileri için son teknoloji ürünü modellerden daha doğru modelleri devreye alın. Tüm manuel veri hazırlık çalışmalarına gerek kalmadan ham verileri güvenilir Yapay Zeka ve Analitiklere dönüştürün.
Lightly AI
lightly.ai
Makine öğrenimi ekiplerinin daha iyi verilerle daha iyi modeller oluşturmasına hafifçe yardımcı olur. Şirketlerin aktif öğrenmeyi kullanarak model eğitimi için doğru verileri seçmesine olanak tanır. Gelişmiş filtreleme ve aktif öğrenme algoritmaları aracılığıyla model eğitimi için en iyi örnekleri akıllıca seçin. * Sınıf dağılımlarınızı dengeleyin, fazlalıkları ve veri kümesi önyargılarını kaldırın. Hedef doğruluğunuza ulaşana kadar model eğitimi için yalnızca en iyi verileri etiketleyin. * Veri kümelerinizin kalitesini ve çeşitliliğini analiz edin. Lightly'nin büyük resimden verilerinizin en küçük nüanslarına kadar bütünsel görünümleriyle verilerinizi daha iyi anlayın. Zamandan ve paradan tasarruf etmek için etiketlemeden önce sınıf dağılımlarını, veri kümesi boşluklarını ve temsil önyargılarını ortaya çıkarın. * Üretimdeki model performansınızı izleyin. Aykırı değerleri ve başarısızlık durumlarını tespit edin. * Dağıtım dışı verileri doğrudan uçtan veya buluttan seçin. Modeli yeniden eğitmek ve güncellemek için verileri geri gönderin. * Veri kümenizi yönetin. Farklı sürümleri takip edin ve veri kümeniz hazır olduğunda tek tuşla etiketleyerek paylaşın. Bu Hafifçe: Uçtan uca aktif öğrenme
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