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Muhasebe Yazılımı
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Muhasebe Yazılımı - En Popüler Uygulamalar

Muhasebe yazılımı hem bireylere hem de işletmelere finansal işlemlerini, kayıtlarını ve operasyonlarını verimli bir şekilde yönetme yetkisi verir. Daha büyük işletmelerde, faydasını İK ve bordro işlevlerini optimize etmeye, yasal süreçleri yönetmeye, fatura oluşturmayı kolaylaştırmaya, defterleri tutmaya ve belge taslakları oluşturmaya kadar genişletir. Ortaya çıkışı, finansal bilgilerin saklanması için Excel elektronik tablolarına ve manuel kasa defteri girişlerine olan bağımlılığı önemli ölçüde azalttı. Ayrıca, İK yönetimi yazılımı, bordro sistemleri, bütçeleme ve tahmin araçları, banka mutabakat platformları, borç hesapları otomasyon çözümleri ve faturalama yazılımı gibi diğer çeşitli araçlarla sorunsuz bir şekilde bütünleşerek kullanıcıların finansal performanslarına ilişkin kapsamlı bir genel bakış elde etmelerine olanak tanır.

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QuickBooks Online

QuickBooks Online

intuit.com

QuickBooks Online, işletmelere gelir-gider takibi, fatura oluşturma ve bordro yönetimi gibi finansal işlemlerini bulut tabanlı olarak yönetme imkanı sunar.

Asana

Asana

asana.com

Asana, ekiplerin görevleri ve projeleri düzenlemesine, izleme yapmasına ve işbirliği sağlamasına yardımcı olan bir proje yönetim uygulamasıdır.

Wave

Wave

waveapps.com

Wave, küçük işletmeler ve serbest çalışanlar için bulut tabanlı muhasebe ve finansal yönetim yazılımı sunan bir uygulamadır.

Xero

Xero

xero.com

Xero, küçük ve orta ölçekli işletmeler için bulut tabanlı muhasebe yazılımıdır. Faturalama, gider izleme ve finansal raporlama gibi işlevler sunar.

Odoo

Odoo

odoo.com

Odoo, CRM, e-ticaret, muhasebe ve proje yönetimi gibi iş süreçlerini yönetmek için geliştirilmiş bir ERP yazılımıdır.

myBillBook

myBillBook

mybillbook.in

MyBillBook, küçük işletmeler için faturalama, muhasebe ve envanter yönetimi yapan bir yazılımdır. GST uyumludur ve çevrimdışı çalışabilir.

FreshBooks

FreshBooks

freshbooks.com

FreshBooks, serbest çalışanlar ve küçük işletmeler için faturalandırma, gider izleme ve finansal yönetim hizmetleri sunan çevrimiçi bir muhasebe platformudur.

FreeAgent

FreeAgent

freeagent.com

FreeAgent, küçük işletmeler ve serbest çalışanlar için çevrimiçi muhasebe yazılımıdır. Gelir-gider takibi, fatura oluşturma ve vergi beyannamesi yapma işlevleri sunar.

sevDesk

sevDesk

sevdesk.de

Sevdesk, mikro ve KOBİ'lerin faturalama ve muhasebe işlemlerini kolaylaştıran bulut tabanlı bir çözümdür.

NetSuite

NetSuite

netsuite.com

NetSuite, finans, operasyonlar ve müşteri ilişkilerini yönetmek için tasarlanmış bulut tabanlı bir ERP platformudur.

Vyapar

Vyapar

vyaparapp.in

Vyapar, küçük ve orta ölçekli işletmeler için faturalandırma, envanter ve muhasebe yönetimi sağlayan bir işletme yönetim yazılımıdır.

Deskera

Deskera

deskera.com

Deskera, KOBİ'lerin muhasebe, envanter, bordro, satış ve pazarlama otomasyonu gibi işlevleri merkezi bir platformda yönetmelerini sağlar.

Sage Accounting

Sage Accounting

sage.com

Sage Intacct, geniş muhasebe yetenekleri sunan esnek bir finans platformudur. Çeşitli sektörlerde genel defter, hesap yönetimi ve raporlama gibi temel uygulamalar sağlar.

Holded

Holded

holded.com

Holded, işletmeler için muhasebe, faturalandırma, CRM ve proje yönetimi gibi iş süreçlerini tek platformda birleştiren bir yönetim yazılımıdır.

Pennylane

Pennylane

pennylane.tech

Pennylane, CEO'ların finansal yönetimini kolaylaştırarak akıllı kararlar almasına yardımcı olur. Gerçek zamanlı verilere ve etkili fatura yönetimine erişim sağlar.

Bonsai

Bonsai

hellobonsai.com

Bonsai, serbest çalışanlar ve küçük işletmeler için proje yönetimi, faturalandırma ve müşteri ilişkileri gibi iş süreçlerini yönetmeyi sağlayan bir uygulamadır.

Momenteo

Momenteo

momenteo.com

Momenteo, işlerinizi, harcamalarınızı ve seyahatlerinizi takvimde kaydederek ücretsiz muhasebe oluşturan kullanıcı dostu bir çözümdür.

Zybra

Zybra

zybra.in

Zybra, işletmeler için hızlı ve kolay GST muhasebe yazılımıdır. MSME işletmeleri için tasarlanmış bir muhasebe uygulamasıdır.

AccountEdge

AccountEdge

accountedge.com

AccountEdge Pro, küçük işletmeler için masaüstü muhasebe yazılımıdır. Gelir-gider yönetimi, envanter takibi ve bordro işlemleri gibi finansal süreçleri düzenler.

ProfitBooks

ProfitBooks

profitbookshq.com

ProfitBooks, küçük işletmeler ve serbest çalışanlar için fatura ve finansal yönetimi kolaylaştıran, kullanıcı dostu bir muhasebe yazılımıdır.

Wafeq

Wafeq

wafeq.com

WAFEQ, işletmelere fatura gönderme, envanter yönetimi ve finansal raporlama gibi muhasebe işlemlerini kolaylaştıran kapsamlı bir yazılımdır.

Akounto

Akounto

akounto.com

Akounto, kullanıcıların finansal verilerini yönetmelerine yardımcı olan bulut tabanlı muhasebe ve defter tutma yazılımıdır.

Akaunting

Akaunting

akaunting.com

Akaunting, küçük işletmeler ve serbest çalışanlar için ücretsiz, açık kaynaklı çevrimiçi muhasebe yazılımıdır. Fatura, gider takibi ve finans yönetim araçları sunar.

TopNotepad

TopNotepad

topnotepad.com

TopNotepad, serbest çalışanlar ve küçük işletmeler için basit bir bulut faturalama, muhasebe ve CRM yazılımıdır.

Acumatica

Acumatica

acumatica.com

Acumatica, küçük ve orta ölçekli işletmeler için bulut tabanlı ERP yazılımı sunarak finans, envanter ve proje yönetimi gibi iş süreçlerini entegre eder.

Crunch

Crunch

crunch.co.uk

Freelancerlar, yükleniciler ve küçük işletmeler için basit muhasebe yazılımı, uzman tavsiyesi ve sertifikalı muhasebecilerden hizmet sunan bir uygulama.

KolayBi

KolayBi

kolaybi.com

KolayBi, ön muhasebe süreçlerinizi kolaylaştıran web tabanlı bir yazılımdır. İşletmelerin finansal operasyonlarını hızlandırmayı amaçlar.

Enerpize

Enerpize

enerpize.com

Enerpize, küçük ve orta ölçekli işletmelere ERP yazılım çözümleri sunarak iş süreçlerini yönetmelerine yardımcı olur.

Striven

Striven

striven.com

Striven, işletmeleri yönetmek için tüm özellikleri bir araya getiren bir yazılımdır. Muhasebe, satış, proje ve raporlama işlemlerini basit bir sistemde sunar.

Dailybiz

Dailybiz

dailybiz.com

Dailybiz, KOBİ'ler için geliştirilmiş çevrimiçi bir yönetim yazılımıdır. Faturalama, satış yönetimi, muhasebe ve proje yönetimi yapar.

Cashflow

Cashflow

cashflow.do

Cashflow, küçük işletmelerin finansal akışlarını yönetmelerine yardımcı olan bulut tabanlı muhasebe yazılımıdır.

Tripletex

Tripletex

tripletex.no

Tripletex, işletmelerin finansal işlemlerini otomatikleştirmeye ve yönetmeye yardımcı olan çevrimiçi bir muhasebe uygulamasıdır.

Giddh

Giddh

giddh.com

Giddh, işletmelere muhasebe, fatura, envanter ve raporlama gibi finansal yönetim araçları sunan bir çevrimiçi bulut yazılımıdır.

Vic.ai

Vic.ai

vic.ai

Vic.ai, muhasebe ve ödenecek hesap süreçlerini otomatikleştirerek verimliliği artırmayı amaçlayan AI tabanlı bir yazılımdır.

e-conomic

e-conomic

e-conomic.com

E-Conomic, küçük ve orta ölçekli işletmelere finansal verileri yönetme, fatura oluşturma ve muhasebe süreçlerini otomatize etme imkanı sunan çevrimiçi bir yazılımdır.

TaxBit

TaxBit

taxbit.com

TaxBit, kripto para vergilerini yönetmek için otomatik işlem içe aktarma ve raporlama özellikleri sunan bir yazılımdır.

Patriot

Patriot

patriotsoftware.com

Patriot, Amerikan işletmeleri ve muhasebecileri için çevrimiçi muhasebe yazılımı sunar. Temel ve Premium planlarla faturalama, 1099 ödemeleri ve finansal raporlara erişim sağlar.

Aliaddo

Aliaddo

aliaddo.com

Aliaddo, iş akışlarını kolaylaştırmak ve üretkenliği artırmak için 2000'den fazla uygulamayı entegre eden çok yönlü bir yazılım platformudur.

QuickFile

QuickFile

quickfile.co.uk

QuickFile, İngiltere'deki işletmeler için bulut tabanlı, ücretsiz muhasebe ve defter tutma yazılımıdır.

Vencru

Vencru

vencru.com

Vencru, işletmelere fatura göndermeyi, envanteri izlemeyi ve finansal raporlar oluşturmayı sağlayan ücretsiz bir muhasebe yazılımıdır.

InformerOnline

InformerOnline

informer.eu

InformerOnline, Avusturya için akıllı bir muhasebe yazılımıdır. E/A faturaları, fatura düzenleme ve belgeleri dijitalleştirme sağlar. Ücretsiz deneme imkanı vardır.

AccountsIQ

AccountsIQ

accountsiq.com

AccountsIQ, bulut tabanlı bir muhasebe yazılımıdır. Finans süreçlerini otomatikleştirir ve grup hesaplamaları ile raporlamayı kolaylaştırır.

Dappr

Dappr

dappr.com

Dappr, LLC veya C-corp kurma, banka hesabı açma, muhasebe yapma, maaş ödemeleri ve fatura gönderme işlemlerini tek bir platformda sunar.

Moneypex

Moneypex

moneypex.com

Moneypex, işletmeler için bulut tabanlı muhasebe yazılımıdır; sınırsız fatura, banka mutabakatı ve KDV iadesi gibi özellikler sunar.

Munim

Munim

themunim.com

Munim, işletmelerin finans yönetimini kolaylaştıran, kullanıcılar arasında rol bazlı izinler tanımlayabilen bir uygulamadır.

Myaccountant

Myaccountant

myaccountant.co

MyAccountant, faturalandırma, gider izleme ve muhasebe süreçlerini otomatikleştiren bir finansal yönetim platformudur.

Zahir Software

Zahir Software

zahiraccounting.com

Zahir Software, işletmelerin muhasebe süreçlerini kolaylaştırmak için faturalandırma, vergi yönetimi ve finansal raporlama gibi özellikler sunan bir uygulamadır.

Pandle

Pandle

pandle.com

Pandle, İngiltere'deki küçük işletmeler için bulut tabanlı bir muhasebe yazılımıdır. Gider izleme, finansal raporlama ve faturalandırma gibi özellikler sunar.

Xledger

Xledger

xledger.net

Xledger, finansal yönetim ve muhasebe süreçlerini otomatikleştiren bulut tabanlı bir ERP çözümüdür. Kullanıcılar, finansal verilere her yerden erişebilir.

SoftLedger

SoftLedger

softledger.com

SoftLedger, çoklu varlık sistemi ve bulut tabanlı muhasebe yazılımı ile gerçek zamanlı finansal veri yönetimi sağlar.

Leapfin

Leapfin

leapfin.com

Leapfin, gelir muhasebesini otomatikleştirerek şirketlerin finansal raporlarını hızlı ve doğru bir şekilde hazırlamalarını sağlar.

Crunched

Crunched

crunched.io

Crunched, işletme sahiplerinin zaman kazanmasına ve akıllı kararlar almasına yardımcı olan bulut tabanlı muhasebe yazılımıdır. Fatura kesme, harcama takibi ve rapor özelleştirme imkanı sunar.

Enterpryze

Enterpryze

enterpryze.com

Enterpryze, iş yönetimi çözümleri sunan bir bulut uygulamasıdır. Finans, CRM, envanter yönetimi ve diğer iş süreçlerini tek bir yerden yönetmeyi sağlar.

Rillet

Rillet

rillet.com

Rillet, orta ölçekli yazılım şirketleri için faturalama, gelir tanıma ve raporlama işlevleri sunan bir muhasebe sistemidir.

Kiwili

Kiwili

kiwili.com

Kiwili, iş yönetimi için finansal izleme, proje takibi ve ekip işbirliği gibi işlevleri sunan bulut tabanlı bir yazılımdır.

CashCtrl

CashCtrl

cashctrl.com

CashCtrl, KOBİ'ler ve serbest çalışanlar için bulut tabanlı muhasebe, sipariş işleme ve adres yönetim çözümleri sunan bir uygulamadır.

MYOB New Zealand

MYOB New Zealand

myob.com

MYOB Yeni Zelanda, finansal yönetim, bordro, raporlama gibi işletme süreçlerini kolaylaştıran bir uygulamadır.

TrulySmall

TrulySmall

trulysmall.com

TrulySmall, küçük işletmelerin muhasebe işlemlerini otomatikleştirerek fatura takibi, gelir-gider yönetimi ve temel raporlama sunan bir uygulamadır.

Bearbook

Bearbook

bearbook.com

Bearbook, işletmenizin satış, envanter ve muhasebe işlemlerini yönetmesine yardımcı olan çevrimiçi muhasebe yazılımıdır.

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