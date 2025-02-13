Muhasebe Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Sao Tome ve Principe

AccountEdge

accountedge.com

AccountEdge Pro, Mac ve Windows masaüstüne yönelik güçlü, kullanımı kolay küçük işletme muhasebe yazılımıdır. 30 günlük ücretsiz deneme sürümü mevcut. AccountEdge Pro ile işletme sahipleri, işlerine odaklanabilmek için finansal bilgilerini düzenleyebilir, işleyebilir ve raporlayabilir. Özellik seti, kullanıcıların muhasebe, entegre bordro, satış ve satın almalar, iletişim yönetimi, envanter takibi, çevrimiçi siparişler, zamanlı faturalandırma ve daha fazlası dahil olmak üzere işlerinin her yönünü yönetmelerine olanak sağlayacak şekilde oluşturulmuştur. AccountEdge, her türlü küçük ve orta ölçekli işletmeyle çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Envanter kalemlerini satan, oluşturan ve yöneten, profesyonel hizmetler sağlayan veya projelere harcanan zamanı faturalandıran şirketler tarafından kullanılır. Temel Özellikler Faturalama Satışlar işinizin kritik bir bileşenidir. Ürün, hizmet veya zamana ilişkin müşteri faturaları oluşturup gönderin ve açık satışlarda ödeme durumunu takip edin. Giderler Satın almaları ve giderleri yönetmek, envanterinizi ve genel giderlerinizi takip etmenize yardımcı olur. AccountEdge, satıcılarınızı, ödemelerinizi ve yinelenen işlemlerinizi yönetmenize olanak tanır. Bankacılık Bankacılık, para giriş ve çıkışını istediğiniz kadar ayrıntılı bir şekilde yönetmenize yardımcı olur. Entegre banka yayınları ve otomatik eşleştirme sayesinde hesaplarınızın mutabakatını yapmak çok kolaydır. Bordro Çalışanlarınız en önemli varlığınızdır ve onların maaşlarını, tahakkuklarını ve giderlerini takip ederek uyumluluğu sürdürmek işletmeniz için kritik öneme sahiptir. İsteğe bağlı bordro hizmetimiz sayesinde, doğru işlem için her zaman en güncel bordro vergi tablolarında olacaksınız. Envanter Envanter takibi, müşteri gereksinimlerini karşılamaya yardımcı olmak için elinizde veya siparişinizde yeterli ürün olduğundan emin olmak için ürün ve hizmetlerinizi yönetmenize ve konuma göre stoklarını takip etmenize yardımcı olur. Muhasebe Hesap planınız finansal raporlamanızın temelini oluşturur. Defteri kebirinizi ve bütçelerinizi koruyun, işinizi izlemenize ve bilinçli kararlar vermenize yardımcı olacak mali raporlar oluşturun. İletişim Yönetimi İletişim yönetimi potansiyel müşteriler, müşteriler, satıcılar ve çalışanlarla iyi ilişkiler kurmanıza yardımcı olur. Satış, satın alma ve pazarlama faaliyetlerinizde daha kolay kullanabilmeniz için tüm ayrıntılarını tek bir yerde saklayın. Zaman Takibi Eğer işiniz proje veya iş bazlı ise, zaman satmak ve devam eden işi takip etmek kritik öneme sahiptir. Zaman çizelgelerini veya etkinlik fişlerini kullanarak özel faturalandırma oranları oluşturun ve çalışanlarınız için zamanı takip edin. Veri Yönetimi Operasyonlarınız hakkında daha fazla bilgi edinmek için kolay içe ve dışa aktarma, ekrandaki analiz, yüzlerce yazılım raporu ve PowerBI dışa aktarma özellikleriyle verilerinizi kolayca yönetin.