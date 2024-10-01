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Muhasebe Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Man Adası
Muhasebe yazılımı hem bireylere hem de işletmelere finansal işlemlerini, kayıtlarını ve operasyonlarını verimli bir şekilde yönetme yetkisi verir. Daha büyük işletmelerde, faydasını İK ve bordro işlevlerini optimize etmeye, yasal süreçleri yönetmeye, fatura oluşturmayı kolaylaştırmaya, defterleri tutmaya ve belge taslakları oluşturmaya kadar genişletir. Ortaya çıkışı, finansal bilgilerin saklanması için Excel elektronik tablolarına ve manuel kasa defteri girişlerine olan bağımlılığı önemli ölçüde azalttı. Ayrıca, İK yönetimi yazılımı, bordro sistemleri, bütçeleme ve tahmin araçları, banka mutabakat platformları, borç hesapları otomasyon çözümleri ve faturalama yazılımı gibi diğer çeşitli araçlarla sorunsuz bir şekilde bütünleşerek kullanıcıların finansal performanslarına ilişkin kapsamlı bir genel bakış elde etmelerine olanak tanır.
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Asana
asana.com
Asana, ekiplerin işlerini organize etmelerine, takip etmelerine ve yönetmelerine yardımcı olmak için tasarlanmış bir web ve mobil uygulamadır. Forrester, Inc., "Asana'nın ekip tabanlı iş yönetimini basitleştirdiğini" bildiriyor. Aynı isimdeki şirket tarafından üretilmektedir. (Asana, Inc.) Facebook...
QuickBooks Online
intuit.com
QuickBooks, Intuit tarafından geliştirilen ve pazarlanan bir muhasebe yazılım paketidir. QuickBooks ürünleri esas olarak küçük ve orta ölçekli işletmelere yöneliktir ve şirket içi muhasebe uygulamalarının yanı sıra ticari ödemeleri kabul eden, faturaları yönetip ödeyen ve bordro işlevlerini kabul ed...
Wave
waveapps.com
Wave, küçük işletmelere finansal hizmetler ve yazılım sağlayan bir şirkettir. Wave'in genel merkezi Kanada'nın Toronto kentindeki Leslieville semtinde bulunmaktadır. Şirketin ilk ürünü, 1-9 çalışanı olan işletmeler için tasarlanmış ücretsiz bir çevrimiçi muhasebe yazılımıydı ve ardından faturalandı...
Xero
xero.com
Xero, Avustralya Menkul Kıymetler Borsası'nda işlem gören, Yeni Zelanda merkezli bir kamu teknoloji şirketidir. Xero, küçük ve orta ölçekli işletmelere yönelik bulut tabanlı bir muhasebe yazılımı platformudur. Şirketin Yeni Zelanda'da üç ofisi (Wellington, Auckland ve Napier), Avustralya'da altı ofi...
Odoo
odoo.com
Odoo, CRM, e-ticaret, faturalama, muhasebe, üretim, depo, proje yönetimi ve envanter yönetimini içeren bir işletme yönetimi yazılımıdır. Topluluk sürümü, GNU LGPLv3 kapsamında lisanslanan özgür bir yazılımdır. Ayrıca ekstra özelliklere ve hizmetlere sahip olan tescilli bir "Kurumsal" sürümü de bulun...
FreshBooks
freshbooks.com
FreshBooks, size zaman kazandıran, yöneticinizi otomatikleştiren, kitaplarınızı düzenli tutan ve işletmenizin profesyonel görünmesini sağlayan çevrimiçi bir muhasebe ve faturalandırma platformudur. FreshBooks, mali kayıt tutmanın kolay ve hızlı olması gerektiğine ancak yine de muhasebecinizi tatmin ...
NetSuite
netsuite.com
NetSuite Inc., 1998 yılında kurulan ve merkezi San Mateo, Kaliforniya'da bulunan ve işletme finansmanını, operasyonları ve müşteri ilişkilerini yönetmek için yazılım ve hizmetler sağlayan bir Amerikan bulut bilişim şirketiydi. Yazılım ve hizmetleri, ERP, CRM, PSA ve e-ticaret modülleriyle küçük, ort...
FreeAgent
freeagent.com
FreeAgent, özellikle küçük işletmelerin, serbest çalışanların ve onların muhasebecilerinin ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlanmış, çok ödüllü bir çevrimiçi muhasebe yazılımıdır. FreeAgent, işletmelerin giderleri yönetmek ve tamamen RTI uyumlu bordro çalıştırmaktan profesyonel görünümlü tahminler...
sevDesk
sevdesk.de
sevDesk ile belgelerinizi dijital ortamda kolay ve net bir şekilde dosyalayabilirsiniz. Muhasebe yazılımımız sizin için otomatik olarak gelir fazlası faturası oluşturur.
Deskera
deskera.com
Deskera, KOBİ'lerin daha az araçla daha hızlı ölçeklenmelerine olanak tanıyan, ödüllü bir entegre platformdur. Marketlerden üretim tesislerine kadar yüz binlerce küçük ve orta ölçekli işletme, muhasebe, envanter, bordro, satış ve pazarlama otomasyonunu yönetmek için Deskera'yı kullanıyor.
Sage Accounting
sage.com
Sage Intacct, dünya çapında binlerce işletmeye derin muhasebe yetenekleri sunan esnek ve ölçeklenebilir finansal platformdur. Sage Intacct, herhangi bir muhasebe departmanına veya finans ekibine genel muhasebe, borç hesapları, alacak hesapları, nakit yönetimi ve sipariş yönetimi gibi bir dizi temel ...
Bonsai
hellobonsai.com
Bonsai, yaratıcı ve dijital ajanslar, danışmanlıklar ve profesyonel hizmet sağlayıcılar için tek adresli bir platformdur. İşletmelere, işlerine ilişkin eksiksiz ve gerçek zamanlı bir genel bakış sağlamak için tasarlanmıştır. İş operasyonlarınızı basitleştirin ve projelerinizi, müşterilerinizi ve eki...
Holded
holded.com
Holded, modern şirketlere yönelik bir iş yönetimi yazılımıdır. İşletmenizin her unsurunu tek platformdan yöneterek satışlarınızı artırın, giderlerinizi azaltın ve zamandan tasarruf edin. Holded, daha iyi iş kararları vermeniz için ihtiyacınız olan tüm araçları sağlar. Faturalama, Muhasebe, CRM, Ekip...
myBillBook
mybillbook.in
My BillBook, küçük işletmelere yönelik bir Hint basit gst faturalandırma, faturalandırma ve envanter yönetimi yazılımı ve uygulamasıdır. Yazılım tamamen özelleştirilebilir ve özellikleri her işletmenin değişen ihtiyaçlarını destekler.
Crunch
crunch.co.uk
Serbest çalışanlar, yükleniciler ve küçük işletmeler için basit muhasebe yazılımı, uzman tavsiyesi ve yeminli sertifikalı muhasebecilerden mükemmel hizmetin mükemmel birleşimi.
Pennylane
pennylane.tech
Pennylane sayesinde CEO'lar daha akıllı kararlar alabiliyor ve finansal yönetimlerini kolaylaştırabiliyor. Platformdan hiç ayrılmadan gerçek zamanlı ve doğru verilere, akıllı bir faturalandırma aracına ve etkin bir harcama yönetimine erişebilirler.
Vyapar
vyaparapp.in
Vyapar ile işinizi profesyonelce yönetin. Faturalama, envanter ve muhasebe ihtiyaçlarınız için en iyi yazılımı kullanma. Hindistan'da Vyapar'a güvenen 1 Cr+ KOBİ'nin bir parçası olun.
ProfitBooks
profitbookshq.com
ProfitBooks, küçük işletmeler ve serbest çalışanlar için faturalandırma ve finansal yönetimi basitleştirmek üzere tasarlanmış, kullanıcı dostu bir muhasebe yazılımıdır. Özelleştirilebilir fatura şablonları, çevrimiçi ödeme tahsilatı ve borç ve alacakların kolay takibi gibi özellikler sunan ProfitBoo...
Zybra
zybra.in
İşletmeniz için Hızlı ve Kolay, GST Muhasebe Yazılımı. MSME İşletmeleri için Hindistan'ın en hızlı büyüyen Muhasebe Yazılımı ve Uygulaması.
Wafeq
wafeq.com
İleriyi düşünen işletmeler için güçlü muhasebe yazılımı. Fatura ve satın alma siparişleri gönderin, envanterinizi ve bordronuzu yönetin, onlarca finansal rapor alın, sınırsız kullanıcı davet edin. Hepsi bir arada yazılım.
TopNotepad
topnotepad.com
TopNotepad, serbest çalışanlar ve küçük işletmeler için süper basit bir bulut faturalama, muhasebe ve CRM yazılımıdır. Zengin özelliklere sahip uygun fiyatlı, hepsi bir arada yazılım.
Momenteo
momenteo.com
Momenteo size yönelik kullanıcı dostu bir çözümdür. Güzel takvimimizde yaptığınız işi, harcamalarınızı ve seyahatlerinizi takip edin ve ücretsiz yazılımımızın muhasebenizi oluşturmasına izin verin.
Akounto
akounto.com
Akounto, işletmelerin finansal verilerine yardımcı olmak ve yönetmek için tasarlanmış bulut tabanlı bir muhasebe ve defter tutma yazılımıdır. Mali durumunuzu yönetmek gerçekten bunaltıcı olabilir - ve bunun için Akounto arkanızda! Akounto ile hareket halindeyken nakit akışınızı takip edin ve banka h...
Acumatica
acumatica.com
2008 yılında kurulan Acumatica, küçük ve orta ölçekli işletmeler (KOBİ'ler) için bulut ve tarayıcı tabanlı kurumsal kaynak planlama (ERP) yazılımı geliştiren bir teknoloji sağlayıcısıdır. Şirketin genel merkezi Bellevue, WA'da (Seattle metropol bölgesi) bulunmaktadır. Acumatica Cloud ERP, küçük ve ...
Akaunting
akaunting.com
Akaunting, küçük işletmelere ve serbest çalışanlara yönelik ücretsiz, açık kaynaklı ve çevrimiçi bir muhasebe yazılımıdır. Faturalandırmadan gider takibine ve muhasebeye kadar Akaunting, paranızı çevrimiçi olarak yönetmek için ihtiyacınız olan tüm araçlara ücretsiz olarak sahiptir. Akaunting, modüle...
AccountEdge
accountedge.com
AccountEdge Pro, Mac ve Windows masaüstüne yönelik güçlü, kullanımı kolay küçük işletme muhasebe yazılımıdır. 30 günlük ücretsiz deneme sürümü mevcut. AccountEdge Pro ile işletme sahipleri, işlerine odaklanabilmek için finansal bilgilerini düzenleyebilir, işleyebilir ve raporlayabilir. Özellik seti,...
QuickFile
quickfile.co.uk
Birleşik Krallık'taki işletmeler için Ücretsiz Muhasebe ve Defter Tutma Yazılımı. QuickFile bulutta çalışır, kullanımı kolaydır ve küçük ve orta ölçekli hesaplar için ücretsizdir.
Munim
themunim.com
Munim'in hedefi, evrak işleriyle dolu finans yönetiminden kurtularak bir işadamının hayatını kolaylaştırmak. Basit ve kullanımı kolay bir arayüze sahip olan Munim, küçük veya orta ölçekli işletmeler (KOBİ'ler), büyük işletmeler ve hatta yeni kurulan işletmeler de dahil olmak üzere her türlü işletme ...
Cashflow
cashflow.do
Küçük işletmeler için bulutta hepsi bir arada muhasebe yazılımı. Perakende, toptan satış, envanter, hizmet veya proje bazlı işletmeler için idealdir. Ücretsiz Deneyin!
Vencru
vencru.com
Kârınızı karmaşık e-tablolar olmadan hesaplayın. Vencru, satışlarınızı, müşterilerinizi, envanterinizi ve iş raporlarınızı tek bir yerden kolayca görebilmenizi sağlayan ücretsiz faturalama ve muhasebe yazılımıdır.
Pandle
pandle.com
Pandle, gerçek insanlar düşünülerek yapılmış bulut tabanlı bir muhasebe yazılımıdır. Birleşik Krallık'taki küçük işletmeler için tasarlanmış, kullanımı basit ancak yetenekleri açısından kapsamlıdır.
Striven
striven.com
İşiniz en iyi şekilde. Striven, gelirinizi artırmak, verimli çalışmak ve operasyonlarınızı geliştirmek için ihtiyacınız olan her şeyi içeren, hepsi bir arada bir iş yönetimi yazılımıdır. Striven eksiksiz bir yazılım çözümüdür; muhasebe, satış, projeler, yönetim ve raporlama için ihtiyaç duyduğunuz t...
Clear Books
clearbooks.co.uk
Birleşik Krallık merkezli küçük işletmelere sakin, sakin ve kontrol sahibi olma hissi veren çevrimiçi muhasebe yazılımı. Clear Books, işletme finansmanınızı yönetmenin daha kolay bir yolunu sağlar. Birleşik Krallık merkezli küçük işletmeler, yükleniciler, serbest çalışanlar ve bireysel tüccarlar içi...
KolayBi
kolaybi.com
Ön muhasebe programı ile işinizi büyütmenin KolayBi' yolu var! Startup, KOBİ veya şahıs şirketinizin ön muhasebe süreçleri, hiç olmadığı kadar kolay. Finansal operasyonlarınızı hızlandıracak birçok özellik web tabanlı ön muhasebe programı KolayBi’de! Siz sadece işinizi kolaylaştırın, zamanınız işlet...
e-conomic
e-conomic.com
Küçük ve orta ölçekli şirketlerin dış muhasebecilerine güvenli erişim sağlayan çok dilli çevrimiçi muhasebe yazılımı.
Enerpize
enerpize.com
Enerpize, küçük ve orta ölçekli işletmelerin sorunlarını çözmek ve işletmelerini etkin bir şekilde yönetmelerine yardımcı olmak için sektöre özel ERP yazılım çözümleri sunuyor.
TaxBit
taxbit.com
Bireyler için ücretsiz kripto vergi formları. Kurumlara yönelik Form 1099 çözümleri. Dijital varlık muhasebesi için ilk Büyük Dört Dereceli ERP çözümü. Mevzuat uyumluluğunu mümkün kılıyor ve sağlıyoruz.
CashCtrl
cashctrl.com
KOBİ'ler, muhasebeciler ve serbest çalışanlar için muhasebe, sipariş işleme, adres yönetimi ve daha fazlasına yönelik bir bulut çözümü.
MYOB New Zealand
myob.com
İster yeni başlıyor olun ister köklü bir işletmeyi yönetiyor olun, tüm işinizi MYOB ile yönetebilirsiniz. Finans ve tedarik zincirinden çalışan ve proje yönetimine kadar tüm önemli iş akışlarınızı içeren tek bir iş yönetimi platformu olan MYOB, zamandan ve paradan tasarruf etmenizi sağlar. İşiniz ...
TrulySmall
trulysmall.com
Küçük işletme sahipleri için defter tutma görevlerini otomatikleştiren, zaman kazandıran bir muhasebe uygulaması. Kashoo, makine öğrenimini kullanarak harcamaları banka ve kredi kartı işlemleriyle kategorilere ayırıp uzlaştırır ve tek tıklamayla doğru, eksiksiz ve gerçek zamanlı raporlar sağlar. Kas...
Tripletex
tripletex.no
Akıllı, eksiksiz ve çevrimiçi bir muhasebe programının avantajlarını deneyimleyin. ✓ Sorunsuz bir şekilde entegre edilmiş modüller ✓ Destek dahildir ✓ Bugün ücretsiz deneyin!
Vic.ai
vic.ai
Vic.ai, muhasebe ve borç hesapları işlemlerini kolaylaştırmak için tasarlanmış bir yapay zeka yazılımıdır. Başlıca özellikleri arasında, borç hesaplarının işlenmesini bir sonraki seviyeye taşımak için yapay zekayı kullanan ve üretkenlikte önemli bir artışa katkıda bulunan otonom fatura işleme yer al...
Bearbook
bearbook.com
İşletmenizin satışları, envanteri ve muhasebeyi yönetmesine yardımcı olan çevrimiçi muhasebe yazılımı uygulaması.
Dailybiz
dailybiz.com
Dailybiz, VSE'ler/KOBİ'ler için oluşturulmuş bir çevrimiçi yönetim yazılımıdır. Tüm ihtiyaçlarınızı karşılayan, kullanımı kolay yönetim çözümüyle zamandan tasarruf edin: faturalama, satış yönetimi, muhasebe, müşteri ilişkileri yönetimi, proje yönetimi, envanter yönetimi.
Mister Compta
mistercompta.com
Mister Compta, Fransız işletmelere yönelik bir çevrimiçi muhasebe aracıdır. Vergi yönetimi, banka mutabakatı ve uzman simülasyonlarını içerir.
Xledger
xledger.net
Xledger, 60 ülkede 10.000'den fazla şirket tarafından kullanılan, piyasadaki en otomatik finansal ERP çözümüdür. Xledger %100 bulut tabanlıdır ve iş süreçlerini iyileştirmek için en iyi uygulamalardan ve otomasyondan yararlanmak isteyen iddialı kuruluşlar için tasarlanmıştır. Xledger otomasyon, ölç...
Aliaddo
aliaddo.com
Bulut yazılım hizmetleri sunmamız, farklı sektörlerden ve boyutlardan birçok şirkete farklı bir rekabet avantajı sağladı. Aliaddo, dünya standartlarında bir hizmet sunmak amacıyla yazılımımızın tüm tasarım ve yapım süreçlerinde en iyi kalite seviyelerini korumayı önemsemiş, ayrıca tüm uygulama ve hi...
InformerOnline
informer.eu
InformerOnline: Avusturya için akıllı muhasebe yazılımı - I/O faturası ✓ Faturalama ✓ Makbuzları dijitalleştirin ✓ Ücretsiz deneyin!
iplicit
iplicit.com
iplicit, hayal kırıklığına uğramış şirket içi eski yazılım kullanıcıları için özel olarak tasarlanmış bulut tabanlı Muhasebe yazılımıdır. Daha fazla esneklik ve gelişmiş raporlama düzeyleri sağlayan iplicit, diğer bulut uygulamalarıyla bütünleşir ve mevcut sisteminizden sorunsuz bir geçiş yolu sunar...
SoftLedger
softledger.com
SoftLedger, kritik finansal verilere gerçek zamanlı görünürlük sağlar. Bulutta yerel muhasebe yazılımımız ve API'lerimiz kuruluşların dağıtılmış operasyonlarını ve varlıklarını yönetmelerine yardımcı olur. Buna tam özellikli bir genel muhasebe defteri, alacak hesapları, borç hesapları, envanter yön...
Patriot
patriotsoftware.com
Patriot'un muhasebe yazılımı, Amerikan işletmelerinin ve muhasebecilerinin kitaplarını çevrimiçi olarak yönetmelerine olanak tanır. Patriot'un seçebileceği iki muhasebe seçeneği vardır: 1. Temel Muhasebe: Aylık 20 ABD Doları 2. Muhasebe Premium: Aylık 30 ABD Doları Her iki seçenekle de sınırsız müşt...
Dappr
dappr.com
Dappr ile işinizi tek bir yerden başlatın ve yönetin. LLC'nizi veya C-corp'unuzu oluşturun, bir Çek hesabı edinin, muhasebeyi ayarlayın, maaş bordrosunu çalıştırın, fatura gönderin ve çok daha fazlasını yapın. İhtiyacınız olan tek platform Dappr!
Myaccountant
myaccountant.co
Myaccountant, hepsi tek bir yerde olan bir işletme yönetimi, finansal toplama ve muhasebe otomasyon platformudur.
Crunched
crunched.io
İşletme sahiplerinin zamandan tasarruf etmesine ve daha akıllı iş kararları almasına yardımcı olmak için tasarlanmış bulut muhasebe yazılımı. Ödemeleri faturalandırın ve toplayın, giderleri takip edin, raporları özelleştirin ve muhasebecinizle birlikte çalışın. Bugün ücretsiz deneyin!
HostBooks
hostbooks.com
HostBooks otomatik ve bulut tabanlı muhasebe yazılımı, profesyonellerin ve işletme sahiplerinin muhasebe zorluklarının üstesinden gelmelerine yardımcı olur. Muhasebe ve uyumluluk için harcanan zamanı azaltarak muhasebe deneyiminizi dönüştürmeye ve zenginleştirmeye çalışır. HostBooks, en son teknoloj...
AccountsIQ
accountsiq.com
AccountsIQ'nun ödüllü orta ölçekli bulut muhasebe yazılımı dünya çapında 4.000 şirket ve PwC, BDO ve Grant Thornton gibi muhasebe uygulamaları tarafından kullanılıyor. AccountsIQ, finans fonksiyonlarının birden fazla lokasyondaki işletmelerin sonuçlarını yakalama, işleme ve raporlama şeklini basitle...
Zahir Software
zahiraccounting.com
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Rillet
rillet.com
Rillet, orta ölçekli yazılım şirketlerine yönelik bir muhasebe sistemidir. Faturalandırma, gelir tanıma (sabit ve kullanım) ve ARR, NRR veya SaaS P&L gibi temel SaaS raporlarını doğrudan yerleşik olarak içerir. Rillet ayrıca, masraf karşılığında Stripe, Salesforce, Hubspot ve diğer pek çok yerel bağ...
Kiwili
kiwili.com
En kolay çevrimiçi yönetim yazılımıyla çalışın. Müşterilerinize özel, güvenli bir alan verin. Ekibinizle gerçek zamanlı işbirliği yapın. Projelerinizi müşterilerinizle yönetin. Kişilerinizle iletişimi merkezileştirin. Kiwili ile iş topluluğunuzda sadakat oluşturun.