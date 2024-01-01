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Muhasebe yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Avustralya
Muhasebe yazılımı hem bireylere hem de işletmelere finansal işlemlerini, kayıtlarını ve operasyonlarını verimli bir şekilde yönetme yetkisi verir. Daha büyük işletmelerde, faydasını İK ve bordro işlevlerini optimize etmeye, yasal süreçleri yönetmeye, fatura oluşturmayı kolaylaştırmaya, defterleri tutmaya ve belge taslakları oluşturmaya kadar genişletir. Ortaya çıkışı, finansal bilgilerin saklanması için Excel elektronik tablolarına ve manuel kasa defteri girişlerine olan bağımlılığı önemli ölçüde azalttı. Ayrıca, İK yönetim yazılımı, bordro sistemleri, bütçeleme ve tahmin araçları, banka mutabakat platformları, borç hesapları otomasyon çözümleri ve faturalama yazılımı gibi diğer çeşitli araçlarla sorunsuz bir şekilde bütünleşerek kullanıcıların finansal performanslarına ilişkin kapsamlı bir genel bakış elde etmelerine olanak tanır.
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Xero
xero.com
Xero, Avustralya Menkul Kıymetler Borsası'nda işlem gören, Yeni Zelanda merkezli bir kamu teknoloji şirketidir. Xero, küçük ve orta ölçekli işletmelere yönelik bulut tabanlı bir muhasebe yazılımı platformudur. Şirketin Yeni Zelanda'da üç ofisi (Wellington, Auckland ve Napier), Avustralya'da altı ofi...
QuickBooks Online
intuit.com
QuickBooks, Intuit tarafından geliştirilen ve pazarlanan bir muhasebe yazılım paketidir. QuickBooks ürünleri esas olarak küçük ve orta ölçekli işletmelere yöneliktir ve şirket içi muhasebe uygulamalarının yanı sıra ticari ödemeleri kabul eden, faturaları yönetip ödeyen ve bordro işlevlerini kabul ed...
FreshBooks
freshbooks.com
FreshBooks, 2ndSite Inc. tarafından öncelikle küçük ve orta ölçekli işletmelere yönelik olarak işletilen muhasebe yazılımıdır. Masaüstü veya mobil cihaz üzerinden erişilebilen, web tabanlı bir hizmet olarak yazılım (SaaS) modelidir. Şirket 2003 yılında kurulmuştur ve merkezi Toronto, Kanada'da bulu...
Asana
asana.com
Asana, ekiplerin işlerini organize etmelerine, takip etmelerine ve yönetmelerine yardımcı olmak için tasarlanmış bir web ve mobil uygulamadır. Forrester, Inc. "Asana'nın ekip tabanlı iş yönetimini basitleştirdiğini" bildiriyor. Aynı isimdeki şirket tarafından üretilmektedir. (Asana, Inc.) Facebook'...
FreeAgent
freeagent.com
FreeAgent, Edinburgh, İskoçya merkezli bulut tabanlı muhasebe yazılımı şirketidir.
NetSuite
netsuite.com
NetSuite Inc., 1998 yılında kurulan ve merkezi San Mateo, California'da bulunan ve işletme finansmanını, operasyonları ve müşteri ilişkilerini yönetmek için yazılım ve hizmetler sağlayan bir Amerikan bulut bilişim şirketiydi. Yazılım ve hizmetleri, ERP, CRM, PSA ve e-ticaret modülleriyle küçük, orta...
Wave
waveapps.com
Wave, küçük işletmelere finansal hizmetler ve yazılım sağlayan bir şirkettir. Wave'in genel merkezi Kanada'nın Toronto kentindeki Leslieville semtinde bulunmaktadır. Şirketin ilk ürünü, 1-9 çalışanı olan işletmeler için tasarlanmış ücretsiz bir çevrimiçi muhasebe yazılımıydı ve ardından faturalandı...
Odoo
odoo.com
Odoo, CRM, e-ticaret, faturalama, muhasebe, üretim, depo, proje yönetimi ve envanter yönetimini içeren bir işletme yönetimi yazılımıdır. Topluluk sürümü, GNU LGPLv3 kapsamında lisanslanan özgür bir yazılımdır. Ayrıca ekstra özelliklere ve hizmetlere sahip olan tescilli bir "Kurumsal" sürümü de bulun...
Crunch
crunch.co.uk
Serbest çalışanlar, yükleniciler ve küçük işletmeler için basit muhasebe yazılımı, uzman tavsiyesi ve yeminli sertifikalı muhasebecilerden mükemmel hizmetin mükemmel birleşimi.
sevDesk
sevdesk.de
sevDesk ile belgelerinizi dijital ortamda kolay ve net bir şekilde dosyalayabilirsiniz. Muhasebe yazılımımız sizin için otomatik olarak gelir fazlası faturası oluşturur.
TopNotepad
topnotepad.com
Basit çevrimiçi teklifler, küçük işletmelere yönelik faturalandırma muhasebe yazılımı. Kesin teklifler, faturalar oluşturun, masrafları kaydedin, vergi yükümlülüğünü takip edin.
QuickFile
quickfile.co.uk
Birleşik Krallık'taki serbest çalışanlar ve KOBİ'ler için basit, sezgisel bulut tabanlı muhasebe yazılımı.
Deskera
deskera.com
İşletmenizi Yönetmek için Muhasebe, Envanter, Bordro ve CRM İçeren Küçük İşletme Yazılımı
Bonsai
hellobonsai.com
200.000'den fazla serbest çalışan tarafından kullanılan kurşun geçirmez sözleşmeler, e-imzalama, teklifler ve faturalandırma yazılımı. İçiniz rahat olsun ve işinize odaklanın.
Sage Accounting
sage.com
Sage İş Bulutu. Muhasebe, finans ve bordro. Küçük işletmeler. muhasebe simgesi. Muhasebe. Küçük işletmeler için yerel bulut muhasebe yazılımı.
Holded
holded.com
Holded, modern şirketlere yönelik bir iş yönetimi yazılımıdır. İşletmenizin her unsurunu tek platformdan yöneterek satışlarınızı artırın, giderlerinizi azaltın ve zamandan tasarruf edin. Holded, daha iyi iş kararları vermeniz için ihtiyacınız olan tüm araçları sağlar. Faturalama, Muhasebe, CRM, Ekip...
Pennylane
pennylane.tech
Pennylane sayesinde CEO'lar daha akıllı kararlar alabiliyor ve finansal yönetimlerini kolaylaştırabiliyor. Platformdan hiç ayrılmadan gerçek zamanlı ve doğru verilere, akıllı bir faturalandırma aracına ve etkin bir gider yönetimine erişebilirler.
ProfitBooks
profitbookshq.com
ProfitBooks, özellikle işletme sahipleri ve satış ekipleri için tasarlanmış, kullanımı kolay bir muhasebe yazılımıdır.
Wafeq
wafeq.com
İleriyi düşünen işletmeler için güçlü muhasebe yazılımı. Fatura ve satın alma siparişleri gönderin, envanterinizi ve bordronuzu yönetin, onlarca finansal rapor alın, sınırsız kullanıcı davet edin. Hepsi bir arada yazılım.
Zybra
zybra.in
İşletmeniz için Hızlı ve Kolay, GST Muhasebe Yazılımı. MSME İşletmeleri için Hindistan'ın en hızlı büyüyen Muhasebe Yazılımı ve Uygulaması.
Conta Azul
contaazul.com
Conta Azul, muhasebecinizle birlikte çalışabileceğiniz, kullanımı kolay bir çevrimiçi ERP'dir. Satışları organize edin, ödemeleri daha hızlı alın, faturaları düzenleyin ve şirketinizi tek yerden kontrol edin.
Acumatica
acumatica.com
2008 yılında kurulan Acumatica, küçük ve orta ölçekli işletmeler (KOBİ'ler) için bulut ve tarayıcı tabanlı kurumsal kaynak planlama (ERP) yazılımı geliştiren bir teknoloji sağlayıcısıdır. Şirketin genel merkezi Bellevue, WA'da (Seattle metropol bölgesi) bulunmaktadır.
Vyapar
vyaparapp.in
Vyapar ile işinizi profesyonelce yönetin. Faturalama, envanter ve muhasebe ihtiyaçlarınız için en iyi yazılımı kullanma. Hindistan'da Vyapar'a güvenen 1 Cr+ KOBİ'nin bir parçası olun.
Momenteo
momenteo.com
Serbest çalışanların işinizi, harcamalarınızı, seyahatlerinizi ve daha fazlasını takip etmesini sağlayan kullanıcı dostu muhasebe çözümü.
Akaunting
akaunting.com
Küçük işletmelerin faturalamayı, mevduatları, müşteri etkileşimlerini ve daha fazlasını yönetmesine yardımcı olan açık kaynaklı muhasebe platformu.
AccountEdge
accountedge.com
Mac ve Windows için Küçük İşletme Masaüstü Muhasebe Yazılımı. AccountEdge esnektir ve çeşitli endüstriler tarafından kullanılabilir.
Akounto
akounto.com
Defterlerinizi, hesaplarınızı ve vergilerinizi yönetmek ve işinizi verimli bir şekilde ölçeklendirmek için çevrimiçi mobil muhasebe yazılımı. Akounto ile muhasebenizi ve kitaplarınızı basitleştirin
Munim
themunim.com
Hindistan'ın En İyi Muhasebe Yazılımı. Hindistan'daki En İyi Muhasebe Yazılımı ile muhasebenin en güvenli sürümünü deneyimleyin. Bu sadece GST faturalandırması, envanter ve muhasebeden daha fazlasıdır. Tek bir tıklamayla zamandan ve paradan tasarruf edebilirsiniz.
Pandle
pandle.com
Pandle, küçük işletmelere yönelik ÜCRETSİZ, kolay ve etkili bir bulut muhasebesidir.
Vencru
vencru.com
Kârınızı karmaşık e-tablolar olmadan hesaplayın. Vencru, satışlarınızı, müşterilerinizi, envanterinizi ve iş raporlarınızı tek bir yerden kolayca görebilmenizi sağlayan ücretsiz faturalama ve muhasebe yazılımıdır.
Clear Books
clearbooks.co.uk
Birleşik Krallık merkezli küçük işletmelere sakin, sakin ve kontrol sahibi olma hissi veren çevrimiçi muhasebe yazılımı. Clear Books, işletme finansmanınızı yönetmenin daha kolay bir yolunu sunar. Birleşik Krallık merkezli küçük işletmeler, yükleniciler, serbest çalışanlar ve bireysel tüccarlar için...
myBillBook
mybillbook.in
My BillBook, küçük işletmelere yönelik bir Hint basit gst faturalandırma, faturalandırma ve envanter yönetimi yazılımı ve uygulamasıdır. Yazılım tamamen özelleştirilebilir ve özellikleri her işletmenin değişen ihtiyaçlarını destekler.
Cashflow
cashflow.do
Küçük işletmeler için bulutta hepsi bir arada muhasebe yazılımı. Perakende, toptan satış, envanter, hizmet veya proje bazlı işletmeler için idealdir. Ücretsiz deneyin!
TaxBit
taxbit.com
Bireyler için ücretsiz kripto vergi formları. Kurumlara yönelik Form 1099 çözümleri. Dijital varlık muhasebesine yönelik ilk Büyük Dört Dereceli ERP çözümü. Mevzuat uyumluluğunu mümkün kılıyor ve sağlıyoruz.
e-conomic
e-conomic.com
Küçük ve orta ölçekli şirketler için dış muhasebecilere güvenli erişim sağlayan çok dilli çevrimiçi muhasebe yazılımı.
MYOB New Zealand
myob.com
MYOB ile İyi Meşgul Olun. Günlük görevlerinizi otomatikleştiren tek bir sistem ve · Güncel kaynaklarla işinizi nelerin etkilediğinden haberdar olun.
Striven
striven.com
Striven, kuruluşunuzun başarı için ihtiyaç duyduğu her şeyi içeren, hepsi bir arada bir iş yönetimi yazılım paketidir.
TrulySmall
trulysmall.com
Küçük işletme sahipleri için defter tutma görevlerini otomatikleştiren, zaman kazandıran bir muhasebe uygulaması. Kashoo, makine öğrenimini kullanarak harcamaları banka ve kredi kartı işlemleriyle kategorilere ayırıp uzlaştırır ve tek tıklamayla doğru, eksiksiz ve gerçek zamanlı raporlar sağlar. Kas...
CashCtrl
cashctrl.com
KOBİ'ler, muhasebeciler ve serbest çalışanlar için muhasebe, sipariş işleme, adres yönetimi ve daha fazlasına yönelik bir bulut çözümü.
Bearbook
bearbook.com
İşletmenizin satışları, envanteri ve muhasebeyi yönetmesine yardımcı olan çevrimiçi muhasebe yazılımı uygulaması.
Mister Compta
mistercompta.com
Mister Compta, Fransız işletmelere yönelik bir çevrimiçi muhasebe aracıdır. Vergi yönetimi, banka mutabakatı ve uzman simülasyonlarını içerir.
Vic.ai
vic.ai
Zamandan ve paradan tasarruf etmek için muhasebenizi otomatikleştirin. Yapay zeka çözümümüz, finansal karar almayı ve yatırım getirisini optimize etmek için ekibinize kuralcı zekayla eşleştirilmiş gerçek zamanlı, otonom muhasebe olanağı sağlar.
Xledger
xledger.net
Xledger'ın yeni nesil bulut tabanlı ERP sistemi, AP, AR ve kasiyer süreçlerinin otomasyonu yoluyla muhasebe süreçlerini kolaylaştırır. Otomasyona ve akıllı veri yakalamaya odaklanılması, gerçek zamanlı raporlamaya, olağanüstü yönetim gözetimine ve daha hızlı karar almaya olanak sağlar. Xledger gerçe...
Enerpize
enerpize.com
Enerpize, küçük ve orta ölçekli işletmelerin sorunlarını çözmek ve işletmelerini etkin bir şekilde yönetmelerine yardımcı olmak için sektöre özel ERP yazılım çözümleri sunuyor.
Dailybiz
dailybiz.com
Dailybiz, VSE'ler/KOBİ'ler için oluşturulmuş bir çevrimiçi yönetim yazılımıdır. Tüm ihtiyaçlarınızı karşılayan, kullanımı kolay yönetim çözümüyle zamandan tasarruf edin: faturalama, satış yönetimi, muhasebe, müşteri ilişkileri yönetimi, proje yönetimi, envanter yönetimi.
Tripletex
tripletex.no
Akıllı, eksiksiz ve çevrimiçi bir muhasebe programının avantajlarını deneyimleyin. ✓ Sorunsuz bir şekilde entegre edilmiş modüller ✓ Destek dahildir ✓ Bugün ücretsiz deneyin!
iplicit
iplicit.com
iplicit, hayal kırıklığına uğramış şirket içi eski yazılım kullanıcıları için özel olarak tasarlanmış bulut tabanlı Muhasebe yazılımıdır. Daha fazla esneklik ve gelişmiş raporlama düzeyleri sağlayan iplicit, diğer bulut uygulamalarıyla bütünleşir ve mevcut sisteminizden sorunsuz bir geçiş yolu sunar...
Patriot
patriotsoftware.com
Küçük işletmeler ve muhasebeciler için uygun fiyatlı ve kullanımı kolay çevrimiçi muhasebe ve bordro yazılımı. Hiçbir zorunluluk olmadan bugün ücretsiz deneyin!
Myaccountant
myaccountant.co
Myaccountant, hepsi tek bir yerde olan bir işletme yönetimi, finansal toplama ve muhasebe otomasyon platformudur.
Crunched
crunched.io
İşletme sahiplerinin zamandan tasarruf etmesine ve daha akıllı iş kararları almasına yardımcı olmak için tasarlanmış bulut muhasebe yazılımı. Ödemeleri faturalandırın ve toplayın, giderleri takip edin, raporları özelleştirin ve muhasebecinizle birlikte çalışın. Bugün ücretsiz deneyin!
Aliaddo
aliaddo.com
Elektronik faturalama, elektronik bordro ve satış noktası içeren Aliaddo Muhasebe Yazılımı. 15 gün boyunca ücretsiz deneme
SoftLedger
softledger.com
Bulut tabanlı ERP'mizin öğrenilmesi kolaydır, işinize uyum sağlar ve diğer uygulamalara bağlanır.
AccountsIQ
accountsiq.com
İş analitiği, nakit akışı tahmini, yönetimi ve bütçeleme özelliklerine sahip akıllı bulut muhasebe ve konsolidasyon yazılımı
Dappr
dappr.com
Dappr ile işinizi tek bir yerden başlatın ve yönetin. LLC'nizi veya C-corp'unuzu oluşturun, bir Çek hesabı edinin, muhasebeyi ayarlayın, maaş bordrosunu çalıştırın, fatura gönderin ve çok daha fazlasını yapın. İhtiyacınız olan tek platform Dappr!
InformerOnline
informer.eu
InformerOnline: Avusturya için akıllı muhasebe yazılımı - I/O faturası ✓ Faturalama ✓ Makbuzları dijitalleştirin ✓ Ücretsiz deneyin!
KolayBi
kolaybi.com
Ön muhasebe programı ile işinizi büyütmenin KolayBi' yolu var! Startup, KOBİ veya şahıs şirketinizin ön muhasebe süreçleri, hiç olmadığı kadar kolay. Finansal operasyonlarınızı hızlandıracak birçok özellik web tabanlı ön muhasebe programı KolayBi’de! Siz sadece işinizi kolaylaştırın, zamanınız işlet...
Leapfin
leapfin.com
Tek Gelir Platformu. Tek Yer Tek Şema. Leapfin'in Finansal Veri Platformu ve Gelir Yardımcı Defteri, Finans, BT ve Sistem ekiplerinizi doğru ve erişilebilir finansal verilerle güçlendirir.
AccountBerry
accountberry.com
İşletme sahiplerinin ve muhasebecilerin, şirketin muhasebe bütünlüğünün korunduğu konusunda gönül rahatlığına sahip olmalarını istiyoruz. Bu nedenle, kullanıcıların işleri tamamlarken zamandan tasarruf etmelerine yardımcı olmak ve aynı zamanda işle ilgili temel bilgileri ellerinin altında bulundurma...
Giddh
giddh.com
Giddh, defter, defter tutma, faturalama, Envanter, çeşitli rapor türleri, GSTR1, GSTR2, GST3B dosyalama ve çok daha fazlası gibi gerekli tüm özelliklere sahip eksiksiz bir bulut muhasebe yazılımıdır. Giddh tüm verileri otomatik olarak hesaplar ve çeşitli türde raporlar oluşturur. Anlaşılması o kadar...