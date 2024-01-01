Muhasebe firmaları - En Popüler Uygulamalar
Muhasebe firmaları işletmeler için kapsamlı finansal yönetim çözümleri sunmaktadır. Bu firmalar, finansal verilerin titizlikle izlenmesi yoluyla mevzuata uygunluğu sağlar ve finansal konularda rehberlik sunar. Tipik olarak işletmeler, üç aylık veya aylık raporlama dönemlerinde ve vergi hazırlıklarında artan etkileşimle yıl boyunca muhasebe firmalarıyla etkileşime girer. Vergi hizmetleri ortak bir tekliftir ve bazı firmalar yalnızca bu alanda uzmanlaşmıştır. Ayrıca muhasebe firmaları, kuruluşların muhasebe uygulamalarını verimsizlikler, tutarsızlıklar veya düzensizlikler açısından incelemek için muhasebe denetimleri olarak bilinen kapsamlı incelemeler yaparlar. Defter tutma hizmetlerine benzer şekilde birçok muhasebe firması da işletmelerin günlük finansal işlemlerine ilişkin kayıt tutma hizmeti vermektedir.
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Wolters Kluwer
wolterskluwer.com
Küresel bir uzman çözüm lideri olarak profesyonellerin sağlık, vergi, muhasebe, finans ve hukuk sektörlerinde en önemli anlarda derin etki yaratmalarına yardımcı oluyoruz.
Pilot
pilot.com
Yazılımın süper güçlerinin yardımıyla uzman muhasebecilerimizin kitaplarınızla ilgilendiğini bilerek işinize odaklanın.
Paro.ai
paro.ai
Paro, acil zorlukların üstesinden gelmek ve uzun vadeli başarı için bir plan tasarlamak amacıyla uzman yetenek topluluğunu ve işletmeleri bir araya getiren bir büyüme platformudur. Tescilli yapay zeka teknolojisi ve derinlemesine sektör uzmanlığıyla desteklenen Paro, sorunları çözmek ve büyümeyi des...
Fincent
fincent.com
Kusursuz finansal yönetimi deneyimleyin. Kolaylaştırma ✓ Defter Tutma ✓ Vergi beyanı ✓ Faturalama ve Ödemeler ✓ Gider takibi ve daha fazlası. Demo Rezervasyonu Yapın!
KPMG Spark
kpmgspark.com
KPMG Spark, basitleştirilmiş vergi hazırlığı, faturalama, ödemeler, gider takibi ve daha fazlası için özel bir hesap ekibine erişim ile otomatik muhasebeyi birleştiren Çevrimiçi Muhasebe sunar
inDinero
indinero.com
inDinero, muhasebe ve finansal yazılımlar sağlayan bir muhasebe yazılımı ve hizmetleri şirketidir. 2009 yılında Jessica Mah, Andy Su ve Andrea Barrica tarafından kurulan inDinero, startup kuluçka merkezi Y Combinator'dan 2010 yılında mezun oldu. 8 Mayıs 2018'de inDinero, San Jose merkezli tempCFO fi...
Rehmann
rehmann.com
Rehmann, CPA'ler ve danışmanlar, varlık danışmanları ve kurumsal araştırmacılardan oluşan tam entegre bir finansal hizmetler firmasıdır.
Crowe
crowe.com
Crowe, müşterilerinin işlerini, sektörlerindeki eğilimleri ve karşılaştıkları zorlukları dinleyerek dürüstlük ve tarafsızlıkla müşteriler için değer yaratmak amacıyla derin sektör ve uzmanlık bilgisini yenilikçi teknolojiyle birleştiren bir kamu muhasebe, danışmanlık ve teknoloji firmasıdır.
Accountancy Cloud
theaccountancycloud.com
Accountancy Cloud, yüksek büyüme gösteren girişimler için en iyi tam yığın finans işlevini sunar. Finans yöneticileri ve güçlü yazılım, yeni kurulan şirketler için benzersiz muhasebe, Ar-Ge vergi kredileri ve finansal hizmetler sunar. Her startup, karar vermede yardımcı olacak finansal raporlar ve y...