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Hesap Veri Yönetimi Yazılımı
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Hesap Veri Yönetimi Yazılımı - En Popüler Uygulamalar

Hesap Veri Yönetimi yazılımı, tüm hesap tabanlı pazarlama (ABM) süreci boyunca potansiyel verilerin etkili bir şekilde yönetilmesinde önemli bir rol oynar. Hem satış hem de pazarlama ekiplerinin hedef hesaplara ilişkin gerçek zamanlı görünürlüğe sahip olmasını sağlayarak bilinçli kararlar almalarına ve uygun önlemleri almalarına olanak tanır. Bir ABM stratejisinin başarılı olması için satış görevlilerinin, her potansiyel müşterinin satış hattında nerede durduğunu ve müşteriye dönüşme olasılıklarını net bir şekilde anlaması gerekir. Hesap Veri Yönetimi sistemleri, satış ve pazarlama ekipleri arasında ilgili tüm hesap bilgilerini belgelemek ve iletmek için merkezi bir platform görevi görür. Bu, kusursuz işbirliğini kolaylaştırır ve her iki ekibin de çalışmalarında uyumlu olmasını sağlar. Pazarlama ve satış departmanları, Hesap Veri Yönetimi yazılımını kullanarak pazarlama girişimlerinin verimliliğini en üst düzeye çıkarabilir. Bilgi akışını kolaylaştırır, iletişimi geliştirir ve sonuçta daha etkili pazarlama kampanyalarına yol açar. Bu yazılım, pazarlama ve satış ekipleri arasındaki koordinasyonu ve sinerjiyi optimize etmede hayati bir araç görevi görerek sonuçta kuruluş için daha iyi sonuçlar sağlar.

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Hubspot

Hubspot

hubspot.com

HubSpot, pazarlama, satış, müşteri hizmetleri ve CRM süreçlerini yönetmek için tasarlanmış kapsamlı bir yazılımdır.

Salesforce

Salesforce

salesforce.com

Salesforce, işletmelerin müşteri ilişkilerini yönetmelerine, satış, pazarlama ve hizmet süreçlerini kolaylaştırmalarına yardımcı olan bir bulut tabanlı CRM platformudur.

Apollo.io

Apollo.io

apollo.io

Apollo.io, satış ekiplerinin süreçlerini yönetmelerine ve analiz etmelerine yardımcı olan kapsamlı bir satış katılım platformudur.

ZoomInfo

ZoomInfo

zoominfo.com

ZoomInfo, işletmelere potansiyel müşterileri bulma, edinme ve büyütme konusunda yardımcı olan bir B2B veri ve istihbarat platformudur.

Signals

Signals

getsignals.ai

Signals, web sitenizdeki ziyaretçileri tanımanıza ve onlarla etkileşim kurmanıza yardımcı olan bir lider bulma ve yapay zeka platformudur.

SALESmanago

SALESmanago

salesmanago.com

Salesmanago, işletmelerin pazarlama otomasyonunu sağlamasına, müşteri etkileşimlerini kişiselleştirmesine ve kampanyalarını optimize etmesine yardımcı olan bir platformdur.

Warmly

Warmly

warmly.ai

Warmly, SMB gelir ekipleri için tasarlanan bir satış platformudur. Ziyaretçileri tanıyıp, takip edip, bağlantı kurarak satış sürecini hızlandırır.

People.ai

People.ai

people.ai

People.ai, satış ekiplerinin müşteri verilerine erişimini kolaylaştıran ve satış süreçlerini optimize eden bir gelir istihbarat platformudur.

Octane11

Octane11

octane11.com

Octane11, B2B şirketler için veri analizi ve işbirliği platformudur. Pazarlama, satış ve ürün verilerini entegre ederek performansı artırır.

Intandemly

Intandemly

intandemly.com

Intandemly, hedef hesaplardan talep ve etkileşim oluşturmak için satış yazılımı ve uzmanlık sunan bir platformdur. CRM, reklam ve e-posta otomasyonu gibi özellikler içerir.

LeadAngel

LeadAngel

leadangel.com

LeadAngel, potansiyel müşterileri doğru satış temsilcilerine yönlendirerek satış süreçlerini hızlandıran bir B2B lead yönetim platformudur.

Terminus

Terminus

terminusplatform.com

Terminus, B2B satış süreçlerini optimize eden, veriye dayalı dijital deneyimler sunan bir platformdur.

Folloze

Folloze

folloze.com

Folloze, B2B pazarlama ekipleri için kişiselleştirilmiş içerik deneyimleri oluşturan bir platformdur. Kullanıcı katılımını artırmak için analitik ve içerik yönetimi sağlar.

Demandbase

Demandbase

demandbase.com

Demandbase, hesap tabanlı pazarlama ve satış stratejileri için hesap zekası sunan bir platformdur. Kullanıcılar hedef kitlelerini belirleyip, etkileşimleri optimize eder.

Metadata

Metadata

metadata.io

Metadata, B2B pazarlamacıların strateji, yaratıcılık ve gelir artırmaya odaklanmasını sağlayarak manuel ve tekrarlayıcı işleri ortadan kaldırır.

Nymblr

Nymblr

nimbler.com

Nymblr, satışçılar, pazarlamacılar ve geliştiriciler için yüksek kaliteli iletişim verilerine erişim sağlayan bir B2B iletişim veri platformudur.

N.Rich

N.Rich

nrich.ai

N.Rich uygulaması, bütçenizi aşmadan potansiyel müşterileri bulup hedef kitleyi dijital reklamlarla aktif hale getirir ve satışa sıcak hesaplar iletir.

Owler

Owler

owler.com

Owler, 15 milyon şirket hakkında gerçek zamanlı bilgiler sunan bir iş zekası platformudur. Kullanıcılar, rakip analizi ve sektörel güncellemeler yapabilir.

Visual Visitor

Visual Visitor

visualvisitor.com

Visual Ziyaretçi, web sitesi trafiğini tanımlayıp izleyen, anonim ziyaretçileri belirleyen ve satış ekiplerine potansiyel müşteri verileri sunan bir platformdur.

xiQ

xiQ

xiqinc.com

xiQ, alıcıların zihin yapısını anlamak için yapay zeka ve psikolojiyi birleştiren bir satış ve pazarlama platformudur. Yapılandırılmış içerik ve analizler sunar.

Hushly

Hushly

hushly.com

Hushly, içerik pazarlamasını optimize eden, kullanıcı deneyimini geliştiren kişiselleştirilmiş bir dijital platformdur.

Keyplay

Keyplay

keyplay.io

Keyplay, ideal hesapları bulup seçmenize ve takip etmenize yardımcı olan ücretsiz bir B2B hesap yönetim ve analiz platformudur.

Foundry

Foundry

foundryco.com

Foundry, pazarlama ve satış kampanyalarını yönetmek için kullanıcı dostu, merkezi bir platform sunan bir hesap bazlı pazarlama uygulamasıdır.

Influ2

Influ2

influ2.com

Influ2, B2B pazarlamacılar ve satış ekipleri için hedefli reklamlar sunan bir platformdur. Belirli karar vericilere ulaşarak etkileşimi ve dönüşümü artırır.

Groove

Groove

groove.co

Groove, satış liderlerinin stratejilerini akıllı ve uyumlu bir şekilde uygulamalarını sağlayan bir satış etkileşim platformudur.

Enlyft

Enlyft

enlyft.com

Enlyft, B2B satış ve pazarlama ekiplerinin hedef şirketleri bulmasına, önceliklendirmesine, etkileşim sağlamasına ve dönüştürmesine yardımcı olan bir yapay zeka uygulamasıdır.

Ocean.io

Ocean.io

ocean.io

Ocean.io, B2B satış ve pazarlama ekiplerine doğru şirketlerdeki doğru kişilerin e-posta ve telefon numaralarını sağlayan bir veri platformudur.

Propensity

Propensity

propensity.com

Propensity, küçük B2B ekipleri için tasarlanmış bir ABM platformudur. Kullanıcıların hedef hesaplar ve kontaklar oluşturmasına, kampanya yönetmesine ve nitelikli liderler sağlamasına olanak tanır.

UpLead

UpLead

uplead.com

UpLead, işletmelere B2B iletişim ve şirket verileri sunan bir platformdur. Gerçek zamanlı e-posta doğrulama ve CRM entegrasyonu özellikleri ile potansiyel müşteri bulmayı kolaylaştırır.

CUFinder

CUFinder

companyurlfinder.com

CUFinder, B2B işletmeler için iletişim bilgisi keşfi ve veri zenginleştirme sağlayan bir platformdur, satış ve pazarlama süreçlerini kolaylaştırır.

TrenDemon

TrenDemon

trendemon.com

Trendemon, dijital pazarlamada kişiselleştirme ve müşteri yolculuklarını analiz ederek kampanya performansını artırmayı hedefleyen bir platformdur.

RollWorks

RollWorks

rollworks.com

RollWorks, işletmelere hedef hesaplarını belirleme, etkileşim kurma ve kampanya etkinliğini ölçme konusunda yardım eden hesap tabanlı pazarlama platformudur.

LoneScale

LoneScale

lonescale.com

LoneScale, satış ve pazarlama ekiplerine potansiyel alıcıları otomatik olarak sunarak toplantı ayarlamalarını ve gelirlerini artırmalarına yardımcı olur.

Bombora

Bombora

bombora.com

Bombora, işletmelerin araştırma yapan potansiyel müşterilerini belirlemelerine ve hedef hesapları önceliklendirmelerine yardımcı olan bir B2B niyet veri platformudur.

Koncert

Koncert

koncert.com

Koncert, satış süreçlerini geliştiren yapay zeka tabanlı bir platformdur. Çağrı yönetimi, çok kanallı pazarlama ve analiz araçları sunar.

6sense

6sense

6sense.com

6Sense, B2B hesap tabanlı pazarlama stratejileri geliştirmek için niyet analizi ve veri entegrasyonu sunan bir platformdur.

Openprise

Openprise

openprisetech.com

Openprise, satış ve pazarlama ekiplerinin süreçlerini otomatikleştirerek veri yönetimini kolaylaştıran bir platformdur.

MadKudu

MadKudu

madkudu.com

MadKudu, B2B organizasyonlarının potansiyel müşterileri puanlamasını ve yönetimini geliştirerek satış süreçlerini optimize eden bir araçtır.

CaliberMind

CaliberMind

calibermind.com

CaliberMind, müşteri verilerini yönetmek ve analiz etmek için tasarlanmış bir platformdur. Şirketlerin pazarlama stratejilerini optimize etmelerine yardımcı olur.

Madison Logic

Madison Logic

madisonlogic.com

Madison Logic, markaların potansiyel müşteri hesaplarını tanımlayıp etkileşimde bulunmalarını sağlayan, veri odaklı bir pazarlama platformudur.

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