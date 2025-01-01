Hesap Veri Yönetimi Yazılımı - En Popüler Uygulamalar

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Hesap Veri Yönetimi yazılımı, tüm hesap tabanlı pazarlama (ABM) süreci boyunca potansiyel verilerin etkili bir şekilde yönetilmesinde önemli bir rol oynar. Hem satış hem de pazarlama ekiplerinin hedef hesaplara ilişkin gerçek zamanlı görünürlüğe sahip olmasını sağlayarak bilinçli kararlar almalarına ve uygun önlemleri almalarına olanak tanır. Bir ABM stratejisinin başarılı olması için satış görevlilerinin, her potansiyel müşterinin satış hattında nerede durduğunu ve müşteriye dönüşme olasılıklarını net bir şekilde anlaması gerekir. Hesap Veri Yönetimi sistemleri, satış ve pazarlama ekipleri arasında ilgili tüm hesap bilgilerini belgelemek ve iletmek için merkezi bir platform görevi görür. Bu, kusursuz işbirliğini kolaylaştırır ve her iki ekibin de çalışmalarında uyumlu olmasını sağlar. Pazarlama ve satış departmanları, Hesap Veri Yönetimi yazılımını kullanarak pazarlama girişimlerinin verimliliğini en üst düzeye çıkarabilir. Bilgi akışını kolaylaştırır, iletişimi geliştirir ve sonuçta daha etkili pazarlama kampanyalarına yol açar. Bu yazılım, pazarlama ve satış ekipleri arasındaki koordinasyonu ve sinerjiyi optimize etmede hayati bir araç görevi görerek sonuçta kuruluş için daha iyi sonuçlar sağlar.
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Hubspot
hubspot.com
HubSpot, pazarlama, satış, müşteri hizmetleri ve CRM süreçlerini yönetmek için tasarlanmış kapsamlı bir yazılımdır.
Salesforce
salesforce.com
Salesforce, işletmelerin müşteri ilişkilerini yönetmelerine, satış, pazarlama ve hizmet süreçlerini kolaylaştırmalarına yardımcı olan bir bulut tabanlı CRM platformudur.
Apollo.io
apollo.io
Apollo.io, satış ekiplerinin süreçlerini yönetmelerine ve analiz etmelerine yardımcı olan kapsamlı bir satış katılım platformudur.
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo, işletmelere potansiyel müşterileri bulma, edinme ve büyütme konusunda yardımcı olan bir B2B veri ve istihbarat platformudur.
Signals
getsignals.ai
Signals, web sitenizdeki ziyaretçileri tanımanıza ve onlarla etkileşim kurmanıza yardımcı olan bir lider bulma ve yapay zeka platformudur.
SALESmanago
salesmanago.com
Salesmanago, işletmelerin pazarlama otomasyonunu sağlamasına, müşteri etkileşimlerini kişiselleştirmesine ve kampanyalarını optimize etmesine yardımcı olan bir platformdur.
Warmly
warmly.ai
Warmly, SMB gelir ekipleri için tasarlanan bir satış platformudur. Ziyaretçileri tanıyıp, takip edip, bağlantı kurarak satış sürecini hızlandırır.
People.ai
people.ai
People.ai, satış ekiplerinin müşteri verilerine erişimini kolaylaştıran ve satış süreçlerini optimize eden bir gelir istihbarat platformudur.
Octane11
octane11.com
Octane11, B2B şirketler için veri analizi ve işbirliği platformudur. Pazarlama, satış ve ürün verilerini entegre ederek performansı artırır.
Intandemly
intandemly.com
Intandemly, hedef hesaplardan talep ve etkileşim oluşturmak için satış yazılımı ve uzmanlık sunan bir platformdur. CRM, reklam ve e-posta otomasyonu gibi özellikler içerir.
LeadAngel
leadangel.com
LeadAngel, potansiyel müşterileri doğru satış temsilcilerine yönlendirerek satış süreçlerini hızlandıran bir B2B lead yönetim platformudur.
Terminus
terminusplatform.com
Terminus, B2B satış süreçlerini optimize eden, veriye dayalı dijital deneyimler sunan bir platformdur.
Folloze
folloze.com
Folloze, B2B pazarlama ekipleri için kişiselleştirilmiş içerik deneyimleri oluşturan bir platformdur. Kullanıcı katılımını artırmak için analitik ve içerik yönetimi sağlar.
Demandbase
demandbase.com
Demandbase, hesap tabanlı pazarlama ve satış stratejileri için hesap zekası sunan bir platformdur. Kullanıcılar hedef kitlelerini belirleyip, etkileşimleri optimize eder.
Metadata
metadata.io
Metadata, B2B pazarlamacıların strateji, yaratıcılık ve gelir artırmaya odaklanmasını sağlayarak manuel ve tekrarlayıcı işleri ortadan kaldırır.
Nymblr
nimbler.com
Nymblr, satışçılar, pazarlamacılar ve geliştiriciler için yüksek kaliteli iletişim verilerine erişim sağlayan bir B2B iletişim veri platformudur.
N.Rich
nrich.ai
N.Rich uygulaması, bütçenizi aşmadan potansiyel müşterileri bulup hedef kitleyi dijital reklamlarla aktif hale getirir ve satışa sıcak hesaplar iletir.
Owler
owler.com
Owler, 15 milyon şirket hakkında gerçek zamanlı bilgiler sunan bir iş zekası platformudur. Kullanıcılar, rakip analizi ve sektörel güncellemeler yapabilir.
Visual Visitor
visualvisitor.com
Visual Ziyaretçi, web sitesi trafiğini tanımlayıp izleyen, anonim ziyaretçileri belirleyen ve satış ekiplerine potansiyel müşteri verileri sunan bir platformdur.
xiQ
xiqinc.com
xiQ, alıcıların zihin yapısını anlamak için yapay zeka ve psikolojiyi birleştiren bir satış ve pazarlama platformudur. Yapılandırılmış içerik ve analizler sunar.
Hushly
hushly.com
Hushly, içerik pazarlamasını optimize eden, kullanıcı deneyimini geliştiren kişiselleştirilmiş bir dijital platformdur.
Keyplay
keyplay.io
Keyplay, ideal hesapları bulup seçmenize ve takip etmenize yardımcı olan ücretsiz bir B2B hesap yönetim ve analiz platformudur.
Foundry
foundryco.com
Foundry, pazarlama ve satış kampanyalarını yönetmek için kullanıcı dostu, merkezi bir platform sunan bir hesap bazlı pazarlama uygulamasıdır.
Influ2
influ2.com
Influ2, B2B pazarlamacılar ve satış ekipleri için hedefli reklamlar sunan bir platformdur. Belirli karar vericilere ulaşarak etkileşimi ve dönüşümü artırır.
Groove
groove.co
Groove, satış liderlerinin stratejilerini akıllı ve uyumlu bir şekilde uygulamalarını sağlayan bir satış etkileşim platformudur.
Enlyft
enlyft.com
Enlyft, B2B satış ve pazarlama ekiplerinin hedef şirketleri bulmasına, önceliklendirmesine, etkileşim sağlamasına ve dönüştürmesine yardımcı olan bir yapay zeka uygulamasıdır.
Ocean.io
ocean.io
Ocean.io, B2B satış ve pazarlama ekiplerine doğru şirketlerdeki doğru kişilerin e-posta ve telefon numaralarını sağlayan bir veri platformudur.
Propensity
propensity.com
Propensity, küçük B2B ekipleri için tasarlanmış bir ABM platformudur. Kullanıcıların hedef hesaplar ve kontaklar oluşturmasına, kampanya yönetmesine ve nitelikli liderler sağlamasına olanak tanır.
UpLead
uplead.com
UpLead, işletmelere B2B iletişim ve şirket verileri sunan bir platformdur. Gerçek zamanlı e-posta doğrulama ve CRM entegrasyonu özellikleri ile potansiyel müşteri bulmayı kolaylaştırır.
CUFinder
companyurlfinder.com
CUFinder, B2B işletmeler için iletişim bilgisi keşfi ve veri zenginleştirme sağlayan bir platformdur, satış ve pazarlama süreçlerini kolaylaştırır.
TrenDemon
trendemon.com
Trendemon, dijital pazarlamada kişiselleştirme ve müşteri yolculuklarını analiz ederek kampanya performansını artırmayı hedefleyen bir platformdur.
RollWorks
rollworks.com
RollWorks, işletmelere hedef hesaplarını belirleme, etkileşim kurma ve kampanya etkinliğini ölçme konusunda yardım eden hesap tabanlı pazarlama platformudur.
LoneScale
lonescale.com
LoneScale, satış ve pazarlama ekiplerine potansiyel alıcıları otomatik olarak sunarak toplantı ayarlamalarını ve gelirlerini artırmalarına yardımcı olur.
Bombora
bombora.com
Bombora, işletmelerin araştırma yapan potansiyel müşterilerini belirlemelerine ve hedef hesapları önceliklendirmelerine yardımcı olan bir B2B niyet veri platformudur.
Koncert
koncert.com
Koncert, satış süreçlerini geliştiren yapay zeka tabanlı bir platformdur. Çağrı yönetimi, çok kanallı pazarlama ve analiz araçları sunar.
6sense
6sense.com
6Sense, B2B hesap tabanlı pazarlama stratejileri geliştirmek için niyet analizi ve veri entegrasyonu sunan bir platformdur.
Openprise
openprisetech.com
Openprise, satış ve pazarlama ekiplerinin süreçlerini otomatikleştirerek veri yönetimini kolaylaştıran bir platformdur.
MadKudu
madkudu.com
MadKudu, B2B organizasyonlarının potansiyel müşterileri puanlamasını ve yönetimini geliştirerek satış süreçlerini optimize eden bir araçtır.
CaliberMind
calibermind.com
CaliberMind, müşteri verilerini yönetmek ve analiz etmek için tasarlanmış bir platformdur. Şirketlerin pazarlama stratejilerini optimize etmelerine yardımcı olur.
Madison Logic
madisonlogic.com
Madison Logic, markaların potansiyel müşteri hesaplarını tanımlayıp etkileşimde bulunmalarını sağlayan, veri odaklı bir pazarlama platformudur.
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