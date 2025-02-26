Hesap Veri Yönetimi Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Tunus

Doğru yazılımı ve hizmetleri bulun.
WebCatalog Desktop ile web sitelerini masaüstü uygulamalarına dönüştürün ve Mac, Windows için çok sayıda özel uygulamaya erişin. Uygulamaları düzenlemek, birden fazla hesap arasında kolaylıkla geçiş yapmak ve üretkenliğinizi daha önce hiç olmadığı kadar artırmak için alanları kullanın.
Hesap Veri Yönetimi yazılımı, tüm hesap tabanlı pazarlama (ABM) süreci boyunca potansiyel verilerin etkili bir şekilde yönetilmesinde önemli bir rol oynar. Hem satış hem de pazarlama ekiplerinin hedef hesaplara ilişkin gerçek zamanlı görünürlüğe sahip olmasını sağlayarak bilinçli kararlar almalarına ve uygun önlemleri almalarına olanak tanır. Bir ABM stratejisinin başarılı olması için satış görevlilerinin, her potansiyel müşterinin satış hattında nerede durduğunu ve müşteriye dönüşme olasılıklarını net bir şekilde anlaması gerekir. Hesap Veri Yönetimi sistemleri, satış ve pazarlama ekipleri arasında ilgili tüm hesap bilgilerini belgelemek ve iletmek için merkezi bir platform görevi görür. Bu, kusursuz işbirliğini kolaylaştırır ve her iki ekibin de çalışmalarında uyumlu olmasını sağlar. Pazarlama ve satış departmanları, Hesap Veri Yönetimi yazılımını kullanarak pazarlama girişimlerinin verimliliğini en üst düzeye çıkarabilir. Bilgi akışını kolaylaştırır, iletişimi geliştirir ve sonuçta daha etkili pazarlama kampanyalarına yol açar. Bu yazılım, pazarlama ve satış ekipleri arasındaki koordinasyonu ve sinerjiyi optimize etmede hayati bir araç görevi görerek sonuçta kuruluş için daha iyi sonuçlar sağlar.
Yeni Uygulama Gönder
Hubspot
hubspot.com
HubSpot, işletmelerin daha iyi büyümesine yardımcı olmak için tam bir pazarlama, satış, müşteri hizmeti ve CRM yazılımı - ayrıca metodoloji, kaynaklar ve destek - sunar. Ücretsiz araçlarla başlayın ve büyüdükçe yükseltin. Pazarlama merkezi ile tüm pazarlama araçlarınız ve verileriniz kullanımı kolay, güçlü bir platformda. Değerli zaman kazandıracak ve doğru müşterileri ölçekte çeken ve dönüştüren kişiselleştirilmiş bir deneyim sağlamak için ihtiyacınız olan tüm bağlamı elde edersiniz. Ayrıca, pazarlamacılar verileri yaptıkları her şeyin merkezinde tutabilir, çünkü pazarlama merkezi HubSpot CRM platformunun bir parçası olarak oluşturulur. Tam CRM platformunu kullanırken, pazarlamacılar YG'yi kanıtlamak ve yatırımları doğrulamak için satışlarla benzersiz bir uyum sağlayabilirler. Stratejiler, hizmetler veya yazılım olsun - HubSpot, karmaşıklığı değil şirketinizi ölçeklendirmenizi sağlar. HubSpot, daha iyi büyümek için ihtiyacınız olan her şeye sahiptir.
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, inc. merkezi San Francisco, California'da bulunan bir Amerikan bulut tabanlı yazılım şirketidir. (CRM) Müşteri İlişkileri Yönetimi Hizmeti sağlar ve ayrıca müşteri hizmetleri, pazarlama otomasyonu, analitik ve uygulama geliştirmeye odaklanan tamamlayıcı bir kurumsal uygulamalar sunar. 2020'de Fortune Magazine, bir çalışan memnuniyet anketine dayanarak, Salesforce'u altı numaralı 'çalışmak için en iyi 100 şirket listesinde' sıraladı.
Apollo.io
apollo.io
Apollo, büyüme stratejinizi uygulamanıza, analiz etmenize ve geliştirmenize yardımcı olmak için iş akışlarınıza zekayı yerleştiren, veriye öncelik veren bir etkileşim platformudur.
Groove
groove.co
Bir Clari şirketi olan Groove, satış liderlerinin stratejilerini akıllı ve uyarlanabilir bir şekilde yürütmelerine olanak tanıyan, pazar lideri bir satış etkileşim platformudur. Groove ile gelir liderleri otomasyonu kullanarak daha az kaynakla daha fazlasını yapabilir, böylece müşteri yaşam döngüsü boyunca daha fazla verimlilik ve etkinlik sağlayabilirler. Groove, ADP, Google, Uber, iHeartMedia, Capital One ve diğer büyük kuruluşlardaki 75.000'den fazla kullanıcının daha verimli ve etkili olmasını sağlar. Daha fazla bilgi edinmek için https://groove.co adresini ziyaret edin.
Enlyft
enlyft.com
Enlyft, B2B satış ve pazarlama ekiplerinin, özel yapay zeka ve derin özel hesap verileri aracılığıyla ürünlerini satın alma olasılığı en yüksek şirketleri bulmasına, önceliklendirmesine, etkileşime geçmesine ve dönüştürmesine yardımcı olur. Teknolojiyi benimsemeyi ve yüzlerce iş özelliğini hedefleyerek dünya çapındaki on milyonlarca şirket arasında en uygun hesapları keşfetmenizi sağlıyoruz. Yapay zeka platformumuz, teknoloji ürünlerinize kimin ihtiyacı olduğunu ve bu ürünlerin ne zaman satın almaya hazır olduklarını tahmin eder. Dahası - Enlyft, güvenli, hedefli ve etkili bir destek için ekiplerinizin her hesapla ilgili iş açısından kritik bilgilere saniyeler içinde erişmesini sağlar. Bunu, pazardaki en zengin, en güvenilir ve güncel potansiyel veri veritabanını oluşturmak için satış ve pazarlama için optimize edilmiş yapay zeka modellerini özel veri toplama mekanizmalarıyla birleştirerek yapıyoruz. Enlyft, kullanımı kolay web sitesi, eklenti, veri indirmeleri, LinkedIn kişileri, CRM entegrasyonları ve çok daha fazlası aracılığıyla iş akışınızın kusursuz bir parçasıdır. Fortune 100'den start-up'lara kadar dünyanın en üretken satış ve pazarlama ekipleri, bütçelerinin çok küçük bir kısmı karşılığında potansiyel satış hattını güçlendirmek ve önceliklendirmek ve daha fazla iş kazanmak için Enlyft'in yapay zeka odaklı talep oluşturma teknolojisine güveniyor.
Keyplay
keyplay.io
İddialı GTM ekipleri için hesap seçimi. Hesap tabanlı herhangi bir şey yapıyorsanız doğru hesaplara ihtiyacınız vardır. Keyplay ideal hesaplarınızı hassas bir şekilde bulmanıza, seçmenize ve izlemenize yardımcı olur. Karmaşık ve pahalı ABM platformlarının aksine, Keyplay'i ücretsiz olarak kullanmaya başlayabilir ve Salesforce veya HubSpot CRM ile birkaç dakika içinde entegre olabilirsiniz. Keyplay, hesap seçiminin 3 temel işini kolaylaştırmanıza yardımcı olur: 1.) Yeni hesaplar BUL. Hassas verilerle pazarınızın haritasını çıkarın. Pazarınızın tamamını keşfetmek, kaydetmek ve segmentlere ayırmak için tek bir iş akışı. 2.) Bölgeler ve oyunlar için hesapları seçin. ICP'nizi benzerler ve sinyallerle modelleyin. Her hesabı otomatik olarak puanlayın ve zenginleştirin. 3.) Hesapları TAKİP EDİN. HubSpot veya Salesforce CRM ile 2 yönlü senkronizasyon. Otomatik alan oluşturma ve sürekli senkronizasyonla 90 saniyelik kurulum. İdeal hesap listeniz nihayet mümkün.
Octane11
octane11.com
Octane11, gerçek iş sonuçlarına ulaşmak için ücretli, sahip olunan ve kazanılan pazarlama, satış ve ürün kullanım verilerini birbirine bağlayan B2B odaklı bir veri analizi ve işbirliği platformudur. Geliri 100 milyon doların üzerinde olan B2B işletmelerinin ekipler arasındaki verileri entegre etmesine, zenginleştirmesine ve analiz etmesine ve performansı sektör kıyaslamalarıyla karşılaştırmasına yardımcı oluyoruz. Müşteriler, Octane11'in kullanıma hazır görselleştirmelerinden yararlanır veya gelişmiş verileri BI aracına, CDP'ye, CRM'ye veya tercih ettikleri diğer uç noktalara iletir. Octane11 gerçekten de B2B veri yığınındaki eksik halkadır ve silolanmış verileri çok az zaman ve maliyetle eyleme geçirilebilir içgörülere ve iyileştirilmiş performansa dönüştürür.
CaliberMind
calibermind.com
Stratejik bir B2B lideri olarak pazarın nabzını tutmanız gerekir. Ancak ekiplerinizin kullandığı tüm araçlar nedeniyle noktaları birleştirmek ve mesajınızın doğru hedef kitlede mükemmel zamanda yankı uyandırıp uyandırmadığını anlamak zordur. CaliberMind platformu, içgörülerinizin daha net olması için verilerinizi düzenler ve anlamlandırır. Elbette ilişkilendirme, etkileşim puanlaması, dönüşüm hunisi analizi ve daha fazlasını yapıyoruz. Ancak gelir liderlerine verdiğimiz gerçek hediye, sorunları ve eğilimleri herkesten önce tespit edebilme yeteneğidir.
Hushly
hushly.com
Hushly, alıcı deneyimlerini iyileştirmek ve B2B pazarlamacılar için dönüşümleri artırmak üzere tasarlanmış, hepsi bir arada bir dönüşüm bulutudur. Katılım sistemimiz, hesap tabanlı deneyimlerin yanı sıra web sitesi kişiselleştirme, içerik kişiselleştirme, açılış sayfası oluşturucu ve kişiselleştirme, talep yakalama, zenginleştirme, insan tarafından doğrulanmış potansiyel müşteriler gibi çeşitli araç ve yetenekleri içerir. Bu araçlar, pazarlamacıların hedef kitleleri için daha alakalı ve ilgi çekici deneyimler oluşturmasına olanak tanır; bu da sonuçta artan katılım, daha yüksek dönüşüm oranları ve daha fazla müşteri sadakati gibi daha iyi iş sonuçları elde edilmesine yardımcı olabilir. Alıcılar, daha iyi eğitim almalarına ve daha hızlı bilinçli kararlar almalarına olanak tanıyan dinamik, kişiselleştirilmiş içerikten ve bağlantılı dijital deneyimlerden yararlanır.
TrenDemon
trendemon.com
Trendemon bir Web Kişiselleştirme ve Hesap Tabanlı Düzenleme çözümüdür – Hedefe dayalı bir yolculuk düzenleme platformu, müşteri yolculuğunu anlamak ve geniş ölçekte kişiselleştirilmiş deneyimler sunmak için kullanılan ana merkezdir; ziyaretçileri web sitenizle etkileşime devam etmeye teşvik ederek iş performansını artırır. . İlişkilendirmeye dayalı kişiselleştirmeyle satışlarınızı ve gelirinizi hızlandırın: - Her web sitesi ziyaretçisine doğru mesajları ve varlıkları sunarak, daha hızlı bir şekilde müşterileriniz olmalarına yardımcı olun. - Pazarlama çabalarınızın iş hedeflerini nasıl etkilediğini anlayın ve müşteri yolculuklarınızı ilk dokunuştan kazanılan anlaşmalara kadar haritalandırın. - Ziyaretçileri yalnızca potansiyel müşterilere değil, müşterilere dönüştürün!
Propensity
propensity.com
Propensity, küçük B2B büyüme ekipleri için oluşturulmuş tek hesap tabanlı pazarlama (ABM) platformudur. Pazardaki hesapların ve kişilerin listelerini oluşturmak, bu kişileri çok kanallı ABM kampanyalarıyla ısıtmak ve yüksek nitelikli potansiyel müşterilerin günlük listesini satışa sunmak için niyet verilerinin kullanımını kolaylaştırıyoruz. Sonuç, geleneksel B2B büyüme taktiklerine kıyasla MQA akışı ve 5 kat satış etkileşimi üreten otomatik, her zaman açık bir ABM motorudur. Neden Eğilim? - 5 dakikada bir hedef kitle oluşturun, <2 hafta içinde başlatın - Niyet verileriyle sınırsız hesap listesi oluşturma - Her hesap listesi için tamamen zenginleştirilmiş ilgili kişiler - Hazırlanan hesapların ve satış için ilgili kişilerin haftalık listesi - Programatik görüntülü reklamlar - Pazarlama e-posta dağıtımı - Erişim ABM başucu kitaplarından oluşan kütüphanemize - AI İçerik Oluşturucu - Propensity CSM ile haftalık toplantı - Hubspot ve Salesforce dahil entegrasyonlar - Rekor süre ROI — başucu kitabınıza bağlı olarak 30 - 180 gün Propensity Temel Özellikleri: Başucu Kitabı Kütüphanesi - 30'dan 30'a kadar önceden oluşturulmuş başucu kitabı 90 güne kadar uzunlukta Başucu Kitabı Düzenleyici - Kullanıcıların seçtiği başucu kitabındaki her oyunu kolayca düzenleyin Audience Builder - Satın Alma Çevreleri - Oluşturma ve hesap düzeyindeki amaca dayalı olarak hedef ilgili kişilerin yönetimi Kanal Yöneticisi - Kanallar arası kampanya düzenleme ve aktivasyonu ABM Kontrol Paneli - Artışı ve performansı ölçmek için hesap ölçümü ve analitiği Pazarlama teknolojisi ve satış teknolojisiyle entegrasyonlar
RollWorks
rollworks.com
NextRoll'un bir bölümü olan RollWorks, her büyüklükteki iddialı B2B şirketlerine, pazarlama ve satış ekiplerini uyumlu hale getirip gelirlerini güvenle artırmaları için hesap tabanlı bir platform sunuyor. Makine öğrenimi ve kapsamlı hesap verileri temeli ile desteklenen RollWorks platformu, hedef hesaplarınızı tanımlamanıza, dijital reklamlar, web kişiselleştirme, e-posta imzaları ve satış otomasyonu ile onlarla etkileşime geçmenize ve son olarak programlarınızın etkinliğini ölçmenize yardımcı olur. RollWorks, hesap tabanlı yaklaşımın iyi bir B2B pazarlama olduğuna inanan büyük ve küçük pazarlama ve satış ekipleri için vazgeçilmez bir platformdur. www.rollworks.com adresinden bugün başlayın.
LoneScale
lonescale.com
LoneScale, gelir ekiplerinin en muhtemel alıcıları sunarak daha fazla satış hattı oluşturmasına ve kapatmasına yardımcı olur. Satışlar için LoneScale, her gün nitelikli satış hattı ve satış noktaları sağlamak için satış amacını CRM'ye geniş ölçekte otomatikleştirir, böylece temsilciler daha fazla toplantı rezervasyonu yapar ve daha fazla gelir elde eder. Pazarlama açısından LoneScale, yüksek performanslı ABM kampanyalarını otomatikleştirmek, CAC'yi azaltmak ve gelir katkısını artırmak için her önemli amacı ve kişiyi yakalar. Yapay zekadan yararlanan LoneScale, CRM'yi otomatik olarak en iyi müşterilerinizle eşleşen alıcılarla besler. Bu, temsilcilerin verileri araştırmak yerine satışa odaklanabileceği anlamına geliyor. Hızlı büyüyen şirketler kazanma oranlarını 3 kat artırmak, tekrar başına +10 saat tasarruf etmek ve üretim hatlarını 100 bin $ ARR artırmak için LoneScale'e güveniyor.
Koncert
koncert.com
Koncert, satış süreci için bir dizi araç sağlayarak satış başarısını artırmak için tasarlanmış yapay zeka destekli bir platformdur. Platform, ekibin ihtiyaçlarına göre tasarlanmış dört benzersiz satış çeviriciden oluşan bir paket olan Koncert Çeviricileri içeriyor: AI Paralel Çevirici, AIFlow Çevirici, Temsilci Destekli Çevirici ve Tıkla ve Ara Çevirici. Bu çeviriciler, satış çağrılarının filtrelenmesi, bağlanması ve takibinin akıllıca yönetilmesine yardımcı olur. Platform aynı zamanda çeşitli erişimlere yönelik Telefon, E-posta, Video ve Sosyal medya da dahil olmak üzere farklı kanallarda çalışan çok kanallı bir satış sıralayıcı olan Koncert Cadence'yi de tanıtıyor. Ayrıca Koncert, geleneksel satış alanı çalışma alanı deneyimini dijital formatta kopyalamak için tasarlanmış akıllı bir özellik olan Uzaktan Satış Katı'nı da içeriyor. Giden aramayı optimize etmek için platform, giden çevirici numaralarını yönetmeye yönelik yeni bir Isı Haritası işlevi olan Arayan Kimliği Yönetimi ile donatılmıştır. Ayrıca önceden yatırım yapılan araçlarla kusursuz entegrasyon sunarak kullanılabilirliğini artırır. Ek olarak, Koncert'in makine öğrenimi özelliği, olası satışları puanlama ve önceliklendirme yeteneği sunarak satış araştırmalarına yardımcı olur. Aynı zamanda yöneticiler için benzersiz bir koçluk aracı olan Koncert Remote Coach'u da içerir. Koncert, yapay zekayla geliştirilmiş arama sistemi ve diğer satış odaklı özellikleriyle kullanıcıların satış başarısını hızlandırmasına yardımcı olmaya odaklanıyor.
Owler
owler.com
Owler, önemli potansiyel müşterileriniz, hesaplarınız ve müşterileriniz hakkında bilgi sağlayan 5 milyondan fazla kullanıcıya sahip bir iş zekası platformudur. 15 milyondan fazla özel ve kamu şirketinin gerçek zamanlı verilerine kolayca erişin, böylece tüm sektörlerdeki şirketlere ilişkin anlık güncellemelerle rekabette önde olun! Owler Max, satış sürecinizi hızlandırmak ve kolaylaştırmak ve daha fazla gelir elde etmek için ihtiyaç duyduğunuz hesap düzeyinde bilgiler, iletişim verileri ve satış tetikleyicilerini tek bir platformda sağlar.
MadKudu
madkudu.com
MadKudu'nun Gelir Otomasyon İstihbaratı, doğru gelir getirici eylemleri tahmin edip önceliklendirerek gelir ekiplerinin odaklanmasını sağlar. Temel iş akışlarını otomatikleştirerek, eyleme geçirilebilir sinyalleri önceliklendirerek ve ekiplerinizin halihazırda bulunduğu yerde çalışarak, gelir ekiplerinizin tamamen satış hattını ilerletmeye ve kapatmaya odaklanmasını sağlayabilirsiniz.
Ocean.io
ocean.io
Daha hızlı, daha verimli gelir artışı için size 5 kat daha fazla yüksek kaliteli potansiyel müşteri getiren daha akıllı bir potansiyel müşteri bulma veri platformu. Ocean.io, B2B satış ve pazarlama ekiplerine, DOĞRU şirketlerdeki DOĞRU kişilere e-posta ve telefon numaraları sağlar.
CUFinder
companyurlfinder.com
CUFinder, satış ve pazarlamada devrim yaratan yenilikçi bir B2B potansiyel müşteri yaratma ve veri zenginleştirme platformudur. Gelişmiş algoritmalar ve yapay zeka ile desteklenen bu sistem, işletmelerin yüksek kaliteli potansiyel müşteriler keşfetmesine, müşteri verilerini zenginleştirmesine ve süreçleri kolaylaştırmasına olanak tanır. Mevcut sistemlere kusursuz entegrasyonla CUFinder, şirketlerin iletişimi kişiselleştirmesine, zamandan tasarruf etmesine ve günümüzün dinamik iş ortamında rekabet avantajı kazanmasına olanak tanır. CUFinder'ın dönüştürücü gücünü deneyimleyin ve satış ve pazarlama başarınız için yeni olanakların kilidini açın.
Intandemly
intandemly.com
Hedef hesaplardan talep, katılım ve gelir oluşturmak için aynı anda Hesap Tabanlı Pazarlama ve Satış yazılımı + Uzmanlar sağlar. Kişiler, Süreçler ve Satış Platformumuzun bir kombinasyonunu elde edersiniz 400'den fazla kuruluş, satış etkileşimini artırmak için Intandemly'ye güvenmiştir. SaaS tabanlı yazılım günümüzde 1 ile 10.000 kişi arasında değişen kuruluşlar tarafından kullanılmaktadır. Tanımla: Intandemly, temsilciler için veri girişini ortadan kaldırırken tanımlamayı son derece kolaylaştıran bir Chrome Uzantısı sunar. Hesaplarınızı ve potansiyel müşterilerinizi araştırın, güncel iletişim verilerini alın ve bunları Potansiyel Müşteri modülüne aktarın. Beklenti: İçgörüler, hesap yönetimi, arama, e-posta otomasyonu ve daha fazlasını sunan dahili CRM'miz ile satışları artırın. Daha fazla anlaşma yapmanıza yardımcı olmak için optimize edilmiş bir satış iş akışı oluşturun. Etkileşime geçin: Hesap hedef kitleleri oluşturun ve reklamlar, Linkedin, yeniden hedefleme doğrudan posta ve e-posta üzerinden oyunlar yürütün. Pazarlamayı kuruluşun geri kalanıyla uyumlu hale getirin ve müşterilere en kişiselleştirilmiş şekilde ulaşın.
Nymblr
nimbler.com
Nymblr, satış görevlileri, pazarlamacılar ve geliştiriciler için Ultimata B2B İletişim Verileri Platformudur. Yerleşik gerçek zamanlı e-posta doğrulama, iş e-postaları, kişisel e-posta ve hatta cep telefonu numaraları ile yüksek kaliteli iletişim verilerine erişin. Önce müşteri yaklaşımımız, standart beyaz etiket seçeneğimiz, sınırsız kullanıcılı her şey dahil planımız ve yüksek kaliteli iletişim verilerine olan bağlılığımız bizi farklı kılan unsurlardır. www.nymblr.com adresinden ücretsiz deneyin
Openprise
openprisetech.com
Openprise, RevOps'ta devrimi körüklüyor. Openprise, siloları ortadan kaldırmak ve satış ve pazarlama profesyonellerini ve teknolojilerini patlayıcı bir büyüme sağlayacak şekilde hizalamak için kritik RevOps süreçlerini otomatikleştirir. Openprise, RevTech yığınınızı basitleştirmenize, pazarınızdaki değişikliklere daha hızlı yanıt vermenize ve gelir hedeflerinize ulaşmak için operasyonlarınızı ölçeklendirmenize olanak tanıyan tek, kodsuz bir platformdur. UI Path, Freshworks, Zendesk, Zscaler ve Okta gibi sektör liderlerinin RevOps ekipleri, verimli ve öngörülebilir gelir elde etmek için Openprise'a güveniyor. Daha fazla bilgi için lütfen www.openprisetech.com adresini ziyaret edin.
LeadAngel
leadangel.com
Erken kalkan satış kazanır. Filtreleyin, eşleştirin ve yönlendirin, sizi anında doğru satış görevlisine yönlendirin. Daha fazla anlaşma kapatın. LeadAngel, Potansiyel Müşteriden Hesap Eşleştirme ve Yönlendirmeyi içeren bir B2B Potansiyel Müşteri Yönetimi platformudur. Hızlı, Güvenilir ve Özelleştirilebilir Operasyonlar, Salesforce CRM ve diğerleriyle çalışır. Potansiyel müşterileri yönlendirmek ve eşleştirmek için kullanılabilen API'ler. LeadAngel, işletmelerin, kuruluşların ve kuruluşların daha fazla anlaşmayı daha hızlı tamamlamak için satış sürecini iyileştirmelerine yardımcı olur. Yazılım, müşteri adayı yönlendirme, müşteri adayı eşleştirme, bulanık eşleştirme, müşteri adayı tekilleştirme, hesap bazlı pazarlama stratejileri ve ayrıntılı raporlama sunar. Eşleştirme çok özelleştirilebilir ve son derece hızlıdır.
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo (NASDAQ:ZI), işletmelerin müşterilerini bulmasına, kazanmasına ve büyütmesine yardımcı olan pazara açılma platformudur. ZoomInfo, dünya çapında 35.000'den fazla şirkete doğru, gerçek zamanlı veriler, öngörüler ve teknoloji sunuyor. İşletmeler verimliliği artırmak, satış ve pazarlama ekiplerini uyumlu hale getirmek ve teknoloji yığınlarını birleştirmek için verilerini ve platformunu kullanıyor. Sektör lideri GDPR ve CCPA uyumluluğu ve çok sayıda veri güvenliği ve gizlilik sertifikasıyla veri gizliliğinde tanınmış bir liderdir. Uzmanlık Alanları: GTM platformu, GTM stratejisi, satış zekası, konuşma zekası, pazarlama zekası, satış katılımı, iletişim verileri, amaç verileri, potansiyel müşteri yaratma, gelişmiş potansiyel müşteri bulma, iş bilgileri, iş bağlantıları, hesap tabanlı pazarlama (ABM), veri doğruluğu, veritabanı Hijyen ve veri düzenleme.
Bombora
bombora.com
Bombora'nın sunduğu teklifler, hangi işletmelerin şu anda hangi konuları araştırdığını ve bu çabaların yoğunluğunu belirliyor. Bu sinyalleri puanlayarak satış ve pazarlama ekiplerinin hedef hesaplara öncelik vermesine, onlarla olan görüşmelerini özelleştirmesine ve pazarlama çabalarını optimize etmesine yardımcı olur. Bombora, en büyük değerini 100'den fazla çalışanı olan kuruluşlara sunuyor.
Demandbase
demandbase.com
Demandbase One Smarter GTM™ platformu, ekiplerin gelir hedeflerine daha az kaynakla ulaşmalarına yardımcı olur. Satış ve pazarlama hareketlerini düzenlemenize ve B2B satın alma yolculuğunun her aşamasına alaka düzeyi katmanıza yardımcı olmak için hesap düzeyinde zengin ve güvenilir içgörü olan Hesap İstihbaratını kullanır. Her istihbarat ve içgörü kaynağını ve her satış ve pazarlama oyununu birbirine bağlayan tek bir pencereye sahip olacaksınız, böylece fırsatları daha erken tespit edebilir, onlarla daha akıllıca etkileşime geçebilir ve anlaşmaları daha hızlı tamamlayabilirsiniz. Hesap İstihbaratımızı, CRM ve MAP verilerinizi, amaç sinyallerinizi, teknografik özelliklerimizi ve daha fazlasını kullanarak kesin hedef kitleler oluşturun. Daha sonra daha fazla hassasiyet ve kontrol için ek özelliklerden yararlanın: tüm satın alma ekiplerine ulaşmak, kişiselleştirmeyle web sitesi dönüşümlerini artırmak, ekosisteminiz ve kanallarınız genelinde anlamlı müşteri etkileşimlerini koordine etmek ve pazarlama ve satış faaliyetlerinin satış hattını ve geliri nasıl artırdığını ölçmek için optimize edilmiş tek B2B reklam platformu. Satıcılar, kişiler ve şirketler hakkında akıllı bilgiler edinmek ve Demandbase katılımını ve amaç etkinliğini görmek için CRM uygulamalarından bile yararlanabilir. Demandbase One ABM/ABX/Sales Intelligence ile düşük sürtünmeli satın alma için tüm GTM dokunuşlarını koordine edebilirsiniz.
Madison Logic
madisonlogic.com
Madison Logic, müşteri yolculuğu boyunca satın alma komitesinin en etkili üyelerini bulup onlarla etkileşim kurarak en büyük ve en hızlı büyüyen şirketlerin en iyi hesaplarını daha hızlı dönüştürmelerine olanak tanıyor. Küresel çok kanallı bir ABM medya etkinleştirme ve ölçüm platformu olan ML Platformu, kurumsal kuruluşlardaki pazarlamacıların, satın alma olasılığı en yüksek hesapları belirlemek, birden fazla kanaldaki etkileşimi en üst düzeye çıkarmak ve yatırım getirisini olumlu yönde etkilemek için satış döngülerini hızlandırmak için benzersiz özel verilerden yararlanmasına olanak tanır.
People.ai
people.ai
People.ai, kurumsal satış ekiplerine satış hattı ve gelir yaratmaya yönelik kanıtlanmış yolda rehberlik etmede liderdir. People.ai kurumsal gelir istihbaratı platformu, kuruluşların doğru hesaplara doğru kişileri dahil ederek karmaşık satış döngülerini hızlandırmasını sağlar. Patentli yapay zeka teknolojimiz sayesinde People.ai, satış ekiplerinin her bir hesapta kiminle etkileşime geçmesi gerektiğini ve en yüksek getirili anlaşmaları sunmak için tam olarak ne yapması gerektiğini açıkça görmesini sağlar. AppDynamics, DataRobot, Okta ve Zoom gibi şirketler insanların insanlardan satın aldığını biliyor ve bu yüzden insanlar People.ai'den satın alıyor.
SALESmanago
salesmanago.com
SALESmanago, CEO'lar için yalın ancak güçlü, güvenilir gelir artırma ortakları olmak isteyen, etki yaratmaya aç e-Ticaret pazarlama ekiplerine yönelik bir Müşteri Etkileşim Platformudur. Yapay zeka odaklı çözümlerimiz halihazırda 50 ülkede 2000'den fazla orta ölçekli işletmenin yanı sıra Vodafone, Lacoste, New Balance ve Victoria's Secret gibi birçok tanınmış küresel marka tarafından benimsendi. SALESmanago, üç ilkeden yararlanarak gelir artışını en üst düzeye çıkarma ve e-Ticaret KPI'larını iyileştirme vaadini yerine getiriyor: (1) Sıfır ve Birinci Taraf Verilerine dayalı özgün müşteri ilişkileri oluşturmak için Müşteri Yakınlığı; (2) Hiperkişiselleştirme sayesinde üstün Omnichannel müşteri deneyimi sağlamak için Hassas Uygulama; ve (3) Maksimum etki için pragmatik ve daha hızlı karar almayı mümkün kılan insan ve yapay zeka tabanlı rehberliği birleştiren Büyüme Zekası. Daha fazla bilgi: www.salesmanago.com
Terminus
terminusplatform.com
İşleri yapmanın eski yolu artık işe yaramıyor. Ve geride kalmayı göze alamazsınız. B2B stratejileri gelişti ve oyunun kuralları değişti. Özellikle her dolar ile daha verimli olma yönündeki artan baskı göz önüne alındığında, işletmenizin olması gereken yere sizi ulaştırmak için platforma, uzmanlara ve taktiksel taktik kitaplarına ihtiyacınız var. Terminus, başarınız için oluşturulmuş bir platformdur. Ekibinizin tüm yaşam döngüleri boyunca hesaplarla tanışmasına yardımcı olur; alıcıları hesap edinmeden genişletme ve yenilemeye kadar ilgi çekici dijital deneyimlerle çevreleyen, birinci taraf verilere dayanan bir platforma ihtiyacınız vardır. Motorumuz yatırım getirisini artırmak, dolandırıcılığı en aza indirmek, marka güvenliğine öncelik vermek ve amacı GTM ekipleri için ilgili, eyleme geçirilebilir içgörüye dönüştürmek için tasarlandı.
UpLead
uplead.com
UpLead, en yüksek kalitede B2B iletişim ve şirket verilerini sağlayan bir B2B müşteri adayı platformudur. Özellikler şunları içerir: gerçek zamanlı e-posta doğrulama, 200'den fazla ülkede dünya çapında bağlantılar, 50'den fazla arama kriteri, teknoloji takibi, hesap tabanlı pazarlama, rakip istihbaratı, e-posta modeli istihbaratı, sosyal profil bağlantıları, Salesforce ve diğer 12 CRM entegrasyonu, güçlü API ve daha fazlası .
Visual Visitor
visualvisitor.com
Güçlü, Uygun Fiyatlı ve Kullanımı Kolay Satış Zekası Platformu. B2B Satışlarını Kolaylaştırıyoruz. Satış ve Pazarlama Ekiplerinin daha kısa sürede daha fazla satış yapmasına yardımcı olmak. Platformumuz şunları içerir: - Alıcı Niyeti Verileri - 606 milyondan fazla kişi içeren B2B İletişim Veritabanı - Anonim Web Sitesi Ziyaretçi Kimliği - E-posta/Teklif Takibi Platformumuzun faydaları şunları içerir: - Satış ve pazarlama ekiplerinizin ilk teması kurmasına yardımcı olmak. Satışların %36'sı ilk yanıt veren satıcıya gidiyor. - Potansiyel müşteri bulma süresini %80'e kadar azaltın. Bu zorlu potansiyel müşteriye ulaşmanız için ihtiyaç duyduğunuz verileri sağlıyoruz. - Gizli Potansiyel Müşterilerinizi Ortaya Çıkarın. Halihazırda sahip olduğunuz trafikten daha fazla potansiyel müşteri elde etmenize yardımcı oluyoruz. - Potansiyel müşteriler yanıt vermiyor mu? Potansiyel müşteriler tarafında neler olup bittiğine dair size fikir vereceğiz. 2009 yılında kurulan Jacksonville, FL ve Atlanta, GA'da ofislerimiz bulunmaktadır. 2.220'den fazla müşterisi ve beyaz etiketli bayisiyle Visual Visitor, hızla büyüyen şirketlerin tercih ettiği platform haline geliyor.
Warmly
warmly.ai
Warmly, KOBİ büyüklüğündeki gelir ekipleri için özel olarak oluşturulmuş ilk otonom satış düzenleme platformudur. Platform, dönüşüme hazır web sitesi ziyaretçilerini belirlemek, takip etmek ve onlarla bağlantı kurmak için satış etkinleştirme araçlarından, B2B amacından ve zenginleştirme araçlarından meta verileri düzenler. Warmly, verileri otomatik olarak toplayarak ve çeşitli platformlardan gelen öngörüleri entegre ederek, satış ekibi için nitelikli görüşmeler sağlamak üzere bir sonraki en etkili adımı düzenler. Sıcak bir şekilde gelir ekibinizin pazardaki fırsatları daha erken tespit etmesine yardımcı olur. Onları daha hızlı ilerletin. Ve her çeyrekte ardışık düzen hedeflerinize ulaşın. Yapay Zeka Sıcak Potansiyel Müşteriler Platformu, web sitenizdeki, giden ve CRM'deki satın alma niyeti sinyallerini izleyerek satış hattınızı aydınlatır. Daha sonra bu boru hattını sıcak ve ilgi çekici yollarla kapatmanıza yardımcı olurlar. Ayrıca, ücretsiz satış araçları paketi, ödüllü Essential Zoom Uygulaması ile ekibinizin Takviminizde ve Zoom'da potansiyel müşteriler veya müşterilerle daha iyi bağlantı kurmasına yardımcı olur.
Influ2
influ2.com
Reklamları satış konuşmasının önemli bir parçası haline getirin. Influ2, hedef hesaplardaki belirli kişilere ulaşmanızı ve reklamlarınızla kimlerin etkileşime girdiğini görmenizi sağlayan, kişiye dayalı bir reklamcılık platformudur. İlgili içeriği önemli karar vericilere iletin, iletişim düzeyindeki amacı takip edin ve satış ekibine değerli müşteriler kazanmak için ihtiyaç duydukları bağlamı sağlayın. Influ2'nin kişi bazlı reklamlarıyla, tüm yolculukları boyunca karar vericilerin katılımını sağlayarak 2,26 kat daha fazla satış hattı elde edebilirsiniz.
Signals
getsignals.ai
Signals, web sitenizde kimlerin olduğunu bilmenize ve satın almaya hazır ziyaretçilerle etkileşime geçmek için onların davranışlarından yararlanmanıza yardımcı olan bir potansiyel müşteri oluşturma ve Yapay Zeka Platformudur. Ziyaretçilerin form doldurmasına gerek kalmadan şirketlerin binlerce nitelikli yeni bağlantı bulmasına yardımcı olduk.
6sense
6sense.com
Şirketinizin üretim hattını oluşturma, yönetme ve gelire dönüştürme yöntemini yeniden keşfedin. ABM yazılımımız, yüksek kaliteli satış hattına yol açan gelir öngörülerini ortaya çıkarır, varsayımları ortadan kaldırır ve gelir ekibinizi ihtiyaç duyduğu veriler ve görünürlükle güçlendirir.
Foundry
foundryco.com
Foundry'nin Hesap Tabanlı Pazarlama (ABM) platformu, satın alma yolculuğunun her aşamasında pazarlama ve satış kampanyalarını düzenler. Foundry ABM, kampanyaları birden fazla kanalda düzenlemek için hesap tabanlı reklamcılık, web kişiselleştirme ve satış etkinleştirme özelliklerini tek bir platformda birleştirir. Bu kampanya araçları ve analizleri, satın alma yolculuğu sırasında hesabın ilgisini puanlayan, yapay zeka destekli özel bir satın alma amacı motoru üzerinde çalışır. Foundry ABM, hedef hesaplarında farkındalığı, katılımı ve boru hattını artırmak için ABM kampanyaları düzenleyebilir. Daha fazla bilgi edinmek için https://foundryco.com/our-solutions/software/. Not: İncelemelerin çoğu artık Foundry ABM olan Triblio platformuna yöneliktir.
Metadata
metadata.io
Meta veriler, manuel ve tekrarlanan çalışmaları ortadan kaldırır, böylece B2B pazarlamacıları nihayet stratejiye, yaratıcılığa ve geliri artırmaya odaklanabilir.
N.Rich
nrich.ai
Bütçenizi aşmadan satış hattınızı artırın. Alıcı amacı kanıtlanmış ICP hesaplarını bulun, bunları kanallar arası dijital reklamlarla etkinleştirin ve sıcak hesapları satışa sunun.
Folloze
folloze.com
Folloze, sektörün önde gelen Alıcı Deneyimi Platformunu oluşturarak yeni nesil B2B alıcılarına yanıt vermek isteyen B2B pazarlama ekiplerini güçlendirme misyonundadır. Ön saflardaki pazarlamacılar tarafından yönetilen gelir ekipleri, alıcıları bulundukları yerde, ihtiyaç duydukları bilgilerle karşılayan, tamamı kendi bireysel müşteri yolculuklarına göre kişiselleştirilmiş, ilgi çekici, veriye dayalı deneyimleri hızlı ve kolay bir şekilde sunmak için Folloze'den yararlanıyor. 2013 yılında B2B alım ve satımının nasıl değiştiğini ilk elden gözlemleyen iki pazarlama yöneticisi tarafından kurulan Folloze, aralarında Cisco, FireEye, Google, Okta ve Workday gibi şirketlerin de bulunduğu günümüzün en büyük ve en başarılı B2B markalarından bazılarına gururla hizmet vermektedir.
xiQ
xiqinc.com
xiQ'nun Kişilik Odaklı Satış ve Pazarlama Platformu™, alıcıların zihniyetini ve satın alma kararlarını etkileyen faktörleri anlamak için sinir bilimini, psikolojiyi ve yapay zekayı birleştirir. Ödüllü, tescilli yapay zeka platformumuz, kişilik analizleri, kapsamlı hesap istihbaratı ve gerçek zamanlı, özenle seçilmiş içeriği ekibinizin parmaklarının ucuna getirerek güven oluşturmalarını ve anlaşmaları daha hızlı tamamlamalarını sağlar. Büyük kurumsal müşterilerimiz, hedef kitleleriyle geleneksel pazarlama kanallarına kıyasla 10 kat daha iyi etkileşime girdi, binlerce saatlik araştırma süresinden tasarruf etti ve %24'e kadar daha yüksek yakın kazanma oranları elde etti. XiQ'nun tescilli yapay zeka destekli platformunun temel yetenekleri: * Bire bir satış taktikleri için kişiliğe dayalı bilgiler * 10 kat etkileşimi artıran SmartSourced Content™* Her etkileşimi kişiselleştirmek için birinci taraf amaç verileri ve gelişmiş analitik * Instasites (kişiselleştirilmiş deneyimler için tasarlanmış mikro siteler) * Saniyeler içinde derlenen kapsamlı hepsi bir arada şirket profilleri * Satış tetikleyicileri ve doğrudan gelen kutunuza gerçek zamanlı uyarılar * Outlook, Salesforce, MS Teams ve sosyal medya entegrasyonu xiQinc.com'da xiQ'yu deneyimleyin.
© 2025 WebCatalog, Inc.