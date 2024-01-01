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Hesap Tabanlı Düzenleme Platformları - En Popüler Uygulamalar - Falkland Adaları
Hesap tabanlı düzenleme platformları, işletmelerin hesap tabanlı pazarlama çabalarını kolaylaştırmaları için merkezi bir çözüm sunarak satış ve pazarlama ekipleri arasındaki uyumu teşvik eder. Bu platformlar, şirketlerin belirli hesapları hedeflemesine, etkili hesap tabanlı pazarlama (ABM) kampanyaları uygulamasına ve stratejileri değerlendirip geliştirmesine yardımcı olmada çok önemli bir rol oynamaktadır. İşlevselliğinin merkezinde, bir şirketin hedeflenen hesaplarının önceliklendirilmesine ve segmentlere ayrılmasına olanak tanıyan birleşik hesap listesi yönetiminin sağlanması yer alır. Pazarlama ve satış ekipleri, bu platformların yeteneklerinden yararlanarak işleri için en umut verici hesapları belirlemeye ve geliştirmeye odaklanabilirler. Üstelik hesap bazlı orkestrasyon platformları, çok kanallı kampanyaların yürütülmesini kolaylaştırıyor. Genellikle aşağıdaki kategorilerden bir veya daha fazlasına girerler: hesap tabanlı doğrudan posta yazılımı, hesap tabanlı reklamcılık yazılımı ve hesap tabanlı web ve içerik deneyimleri yazılımı. Yazılımın hesap bazlı yürütme yetenekleri sunabilmesine rağmen, kapsamlı bir ABM platformu oluşturmayabileceği dikkate değerdir.
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Hubspot
hubspot.com
HubSpot, işletmelerin daha iyi büyümesine yardımcı olmak için eksiksiz bir pazarlama, satış, müşteri hizmetleri ve CRM yazılımı platformunun yanı sıra metodoloji, kaynaklar ve destek sunar. Ücretsiz araçlarla başlayın ve büyüdükçe yükseltin. Marketing Hub ile tüm pazarlama araçlarınız ve verilerini...
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, inc. merkezi San Francisco, California'da bulunan bir Amerikan bulut tabanlı yazılım şirketidir. (CRM) müşteri ilişkileri yönetimi hizmeti sağlar ve ayrıca müşteri hizmetleri, pazarlama otomasyonu, analitik ve uygulama geliştirmeye odaklanan tamamlayıcı bir kurumsal uygulamalar paket...
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo SalesOS, B2B şirketleri için modern pazara açılma platformudur. Şirketler ve kişiler hakkında en büyük, en doğru ve en sık yenilenen içgörü, istihbarat ve satın alma niyeti veri tabanına sahibiz. Potansiyel müşteriler ve müşterilerinizle etkileşime geçmenize yardımcı olmak için bu zekanın ü...
Signals
getsignals.ai
Signals, web sitenizde kimlerin olduğunu bilmenize ve satın almaya hazır ziyaretçilerle etkileşime geçmek için onların davranışlarından yararlanmanıza yardımcı olan bir potansiyel müşteri oluşturma ve Yapay Zeka Platformudur. Ziyaretçilerin form doldurmasına gerek kalmadan şirketlerin binlerce nitel...
Warmly
warmly.ai
Sıcak bir şekilde gelir ekibinizin pazardaki fırsatları daha erken tespit etmesine yardımcı olur. Onları daha hızlı ilerletin. Ve her çeyrekte ardışık düzen hedeflerinize ulaşın. Yapay Zeka Sıcak Potansiyel Müşteriler Platformumuz, web sitenizdeki, giden ve CRM'deki satın alma niyeti sinyallerini iz...
Terminus
terminusplatform.com
İşleri yapmanın eski yolu artık işe yaramıyor. Ve geride kalmayı göze alamazsınız. B2B stratejileri gelişti ve oyunun kuralları değişti. Özellikle her dolar ile daha verimli olma yönündeki artan baskı göz önüne alındığında, işletmenizin olması gereken yere sizi ulaştırmak için platforma, uzmanlara v...
Octane11
octane11.com
Octane11, gerçek iş sonuçlarına ulaşmak için ücretli, sahip olunan ve kazanılan pazarlama, satış ve ürün kullanım verilerini birbirine bağlayan B2B odaklı bir veri analizi ve işbirliği platformudur. Geliri 100 milyon doların üzerinde olan B2B işletmelerinin ekipler arasındaki verileri entegre etmesi...
Uberflip
uberflip.com
Uberflip, hızlı bir şekilde geniş ölçekte bağlamsal içerik deneyimleri oluşturmanıza olanak tanır. Potansiyel müşterilerinizle daha iyi bağlantı kuracak alakalı içerik sunarak anlaşmaları daha hızlı tamamlayın. İçerik, her pazara açılma hareketinin omurgasıdır. Öne çıkmak ve potansiyel müşterilerini...
Demandbase
demandbase.com
Demandbase One Smarter GTM™ platformu, ekiplerin daha az kaynakla gelir hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olur. Satış ve pazarlama hamlelerini düzenlemenize ve B2B satın alma yolculuğunun her aşamasına alaka düzeyi katmanıza yardımcı olmak için hesap düzeyinde zengin ve güvenilir içgörü olan Hesap İ...
Folloze
folloze.com
Folloze, sektörün önde gelen Alıcı Deneyimi Platformunu oluşturarak yeni nesil B2B alıcılarına yanıt vermek isteyen B2B pazarlama ekiplerini güçlendirme misyonundadır. Ön saflardaki pazarlamacılar tarafından yönetilen gelir ekipleri, alıcıları bulundukları yerde, ihtiyaç duydukları bilgilerle karşıl...
Metadata
metadata.io
Meta veriler, manuel ve tekrarlanan çalışmaları ortadan kaldırır, böylece B2B pazarlamacıları nihayet stratejiye, yaratıcılığa ve geliri artırmaya odaklanabilir.
Enlyft
enlyft.com
Enlyft, B2B satış ve pazarlama ekiplerinin, özel yapay zeka ve derin özel hesap verileri aracılığıyla ürünlerini satın alma olasılığı en yüksek şirketleri bulmasına, önceliklendirmesine, etkileşime geçmesine ve dönüştürmesine yardımcı olur. Teknolojiyi benimsemeyi ve yüzlerce iş özelliğini hedefleye...
TrenDemon
trendemon.com
Trendemon bir Web Kişiselleştirme ve Hesap Tabanlı Düzenleme çözümüdür – Hedefe dayalı bir yolculuk düzenleme platformu, müşteri yolculuğunu anlamak ve geniş ölçekte kişiselleştirilmiş deneyimler sunmak için kullanılan ana merkezdir; ziyaretçileri web sitenizle etkileşime devam etmeye teşvik ederek ...
Hushly
hushly.com
Hushly, alıcı deneyimlerini iyileştirmek ve B2B pazarlamacılar için dönüşümleri artırmak üzere tasarlanmış, hepsi bir arada bir dönüşüm bulutudur. Katılım sistemimiz, hesap tabanlı deneyimlerin yanı sıra web sitesi kişiselleştirme, içerik kişiselleştirme, açılış sayfası oluşturucu ve kişiselleştirme...
RollWorks
rollworks.com
NextRoll'un bir bölümü olan RollWorks, her büyüklükteki iddialı B2B şirketlerine, pazarlama ve satış ekiplerini uyumlu hale getirip gelirlerini güvenle artırmaları için hesap tabanlı bir platform sunuyor. Makine öğrenimi ve kapsamlı hesap verileri temeli ile desteklenen RollWorks platformu, hedef he...
AdDaptive Intelligence
addaptive.com
AdDaptive Intelligence, Hesap Tabanlı Pazarlama ve B2B istihbaratının lider sağlayıcısıdır. Teknoloji platformumuz, B2B pazarlamacıların ideal müşterilerini tanımlamasına, onlara ulaşmasına ve onlarla etkileşime geçmesine yardımcı olmak için büyük verinin ve reklam otomasyonunun gücünü birleştirir. ...
Propensity
propensity.com
Propensity, küçük B2B büyüme ekipleri için oluşturulmuş tek hesap tabanlı pazarlama (ABM) platformudur. Pazardaki hesapların ve kişilerin listelerini oluşturmak, bu kişileri çok kanallı ABM kampanyalarıyla ısıtmak ve yüksek nitelikli potansiyel müşterilerin günlük listesini satışa sunmak için niyet ...
Foundry
foundryco.com
Foundry'nin Hesap Tabanlı Pazarlama (ABM) platformu, satın alma yolculuğunun her aşamasında pazarlama ve satış kampanyalarını düzenler. Foundry ABM, kampanyaları birden fazla kanalda düzenlemek için hesap tabanlı reklamcılık, web kişiselleştirme ve satış etkinleştirme özelliklerini tek bir platformd...
Maestro ABM
maestroabm.com
Maestro, şirketlerin şirketlere satış yapmalarına ve Hesap Tabanlı Pazarlama süreci aracılığıyla hesapları hedeflemelerine yardımcı olan, her bir temas noktası ve tüm taktik kitapları ve şablon kitaplığıyla kişiselleştirilmiş bir ABM SaaS'tır. Karmaşık satışları kısaltmak için ölçebileceğiniz ve düz...
BambooBox
bamboobox.ai
BambooBox, büyüme pazarlama ekiplerinin GTM hareketleri genelinde geliri artırmasına yardımcı olur. satın alma, çapraz satış ve üst satış. Platformun 4 yapı taşı vardır: 1. Güçlü bir CDP Motoru Müşteri temas noktalarındaki verileri alın, temizleyin, düzenleyin, görselleştirin ve analiz edin. 2. Yapa...
Recotap
recotap.com
Recotap, B2B Pazarlamacıların Hedefli ve Kişiselleştirilmiş Hesap Tabanlı etkileşim kampanyalarını geniş ölçekte yürütmesine yardımcı olan yeni nesil yapay zeka destekli bir ABM Platformudur. Recotap, pazarlama performanslarını iyileştirmek isteyen büyüyen girişimler ve işletmeler için en uygun çözü...
6sense
6sense.com
Şirketinizin üretim hattını oluşturma, yönetme ve gelire dönüştürme yöntemini yeniden keşfedin. ABM yazılımımız, yüksek kaliteli satış hattına yol açan gelir öngörülerini ortaya çıkarır, varsayımları ortadan kaldırır ve gelir ekibinizi ihtiyaç duyduğu veriler ve görünürlükle güçlendirir.
Madison Logic
madisonlogic.com
Madison Logic, müşteri yolculuğu boyunca satın alma komitesinin en etkili üyelerini bulup onlarla etkileşim kurarak en büyük ve en hızlı büyüyen şirketlerin en iyi hesaplarını daha hızlı dönüştürmelerine olanak tanıyor. Küresel çok kanallı bir ABM medya etkinleştirme ve ölçüm platformu olan ML Platf...