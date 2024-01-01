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Hesap Tabanlı Düzenleme Platformları - En Popüler Uygulamalar - Anguilla
Hesap tabanlı düzenleme platformları, işletmelerin hesap tabanlı pazarlama çabalarını kolaylaştırmaları için merkezi bir çözüm sunarak satış ve pazarlama ekipleri arasındaki uyumu teşvik eder. Bu platformlar, şirketlere belirli hesapları hedefleme, etkili hesap tabanlı pazarlama (ABM) kampanyaları uygulama ve stratejileri değerlendirme ve geliştirme konusunda yardımcı olmada çok önemli bir rol oynuyor. İşlevselliğinin merkezinde, bir şirketin hedeflenen hesaplarının önceliklendirilmesine ve segmentlere ayrılmasına olanak tanıyan birleşik hesap listesi yönetiminin sağlanması yer alır. Pazarlama ve satış ekipleri, bu platformların yeteneklerinden yararlanarak işleri için en umut verici hesapları belirlemeye ve geliştirmeye odaklanabilirler. Üstelik hesap bazlı orkestrasyon platformları, çok kanallı kampanyaların yürütülmesini kolaylaştırıyor. Genellikle aşağıdaki kategorilerden bir veya daha fazlasına girerler: hesap tabanlı doğrudan posta yazılımı, hesap tabanlı reklamcılık yazılımı ve hesap tabanlı web ve içerik deneyimleri yazılımı. Yazılımın hesap bazlı yürütme yetenekleri sunabilmesine rağmen, mutlaka kapsamlı bir ABM platformu oluşturmayabileceği dikkate değerdir.
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Hubspot
hubspot.com
HubSpot, işletmelerin daha iyi büyümesine yardımcı olmak için eksiksiz bir pazarlama, satış, müşteri hizmetleri ve CRM yazılımı platformunun yanı sıra metodoloji, kaynaklar ve destek sunar. Ücretsiz araçlarla başlayın ve büyüdükçe yükseltin.
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, inc. merkezi San Francisco, California'da bulunan bir Amerikan bulut tabanlı yazılım şirketidir. (CRM) müşteri ilişkileri yönetimi hizmeti sağlar ve ayrıca müşteri hizmetleri, pazarlama otomasyonu, analitik ve uygulama geliştirmeye odaklanan tamamlayıcı bir kurumsal uygulamalar paket...
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo, iş adamları ve şirketler hakkındaki bilgi veritabanına erişimi satış, pazarlama ve işe alım profesyonellerine satan, Vancouver, Washington merkezli bir Amerikan abonelik tabanlı hizmet olarak yazılım (SaaS) şirketidir. Şirket ilk olarak 2000 yılında kurucular Yonatan Stern ve Michel Decary...
Signals
getsignals.ai
Sayfa Görüntülemelerini Müşterilere Dönüştürün. Şu anda web sitenizde gezinen Firmaları tanıyın ve onları müşteriye dönüştürün!
Warmly
warmly.ai
Sıcak bir şekilde gelir ekibinizin pazardaki fırsatları daha erken tespit etmesine yardımcı olur. Onları daha hızlı ilerletin. Ve her çeyrekte ardışık düzen hedeflerinize ulaşın. Yapay Zeka Sıcak Potansiyel Müşteriler Platformumuz, web sitenizdeki, giden ve CRM'nizdeki satın alma niyeti sinyallerini...
Terminus
terminusplatform.com
Terminus, nerede olurlarsa olsunlar doğru hedef kitleye kişiselleştirilmiş mesajlar iletmenizi sağlar.
Octane11
octane11.com
Octane11, gerçek iş sonuçlarına ulaşmak için ücretli, sahip olunan ve kazanılan pazarlama, satış ve ürün kullanım verilerini birbirine bağlayan B2B odaklı bir veri analizi ve işbirliği platformudur. Geliri 100 milyon dolardan fazla olan B2B işletmelerinin ekipler arasındaki verileri entegre etmesine...
Uberflip
uberflip.com
Uberflip, pazarlamacıların alıcı yolculuğunun her aşamasına yönelik içerikle dijital deneyimler oluşturmasına olanak tanıyan bir içerik deneyimi platformu ve yazılımıdır.
Demandbase
demandbase.com
Orta Ölçekli ve Kurumsal B2B Şirketleri için Lider ABM Yazılımı. Gerçek uçtan uca hesap tabanlı pazarlama şirketi hakkında daha fazla bilgi edinin.
Folloze
folloze.com
Folloze, sektörün önde gelen Alıcı Deneyimi Platformunu oluşturarak yeni nesil B2B alıcılarına yanıt vermek isteyen B2B pazarlama ekiplerini güçlendirme misyonundadır. Ön saflardaki pazarlamacılar tarafından yönetilen gelir ekipleri, alıcıları bulundukları yerde, ihtiyaç duydukları bilgilerle karşıl...
Metadata
metadata.io
Meta veriler, manuel ve tekrarlanan çalışmaları ortadan kaldırır, böylece B2B pazarlamacıları nihayet stratejiye, yaratıcılığa ve geliri artırmaya odaklanabilir.
Enlyft
enlyft.com
Enlyft, B2B satış ve pazarlama ekiplerinin, özel yapay zeka ve derin özel hesap verileri aracılığıyla ürünlerini satın alma olasılığı en yüksek olan şirketleri bulmasına, önceliklendirmesine, etkileşime geçmesine ve dönüştürmesine yardımcı olur. Teknolojiyi benimsemeyi ve yüzlerce iş özelliğini hede...
TrenDemon
trendemon.com
Trendemon bir Web Kişiselleştirme ve Hesap Tabanlı Düzenleme çözümüdür – Hedefe dayalı bir yolculuk düzenleme platformu, müşteri yolculuğunu anlamak ve geniş ölçekte kişiselleştirilmiş deneyimler sunmak için kullanılan ana merkezdir; ziyaretçileri web sitenizle etkileşime devam etmeye teşvik ederek ...
RollWorks
rollworks.com
NextRoll'un bir bölümü olan RollWorks, her büyüklükteki iddialı B2B şirketlerine, pazarlama ve satış ekiplerini uyumlu hale getirip gelirlerini güvenle artırmaları için hesap tabanlı bir platform sunuyor. Makine öğrenimi ve kapsamlı hesap verileri temeli ile desteklenen RollWorks platformu, hedef he...
AdDaptive Intelligence
addaptive.com
AdDaptive Intelligence, Hesap Tabanlı Pazarlama ve B2B istihbaratının lider sağlayıcısıdır. Teknoloji platformumuz, B2B pazarlamacıların ideal müşterilerini tanımlamasına, onlara ulaşmasına ve onlarla etkileşime geçmesine yardımcı olmak için büyük verinin ve reklam otomasyonunun gücünü birleştirir. ...
Hushly
hushly.com
Hushly, alıcı deneyimlerini iyileştirmek ve B2B pazarlamacılar için dönüşümleri artırmak üzere tasarlanmış, hepsi bir arada bir dönüşüm bulutudur. Katılım sistemimiz, hesap tabanlı deneyimlerin yanı sıra web sitesi kişiselleştirme, içerik kişiselleştirme, açılış sayfası oluşturucu ve kişiselleştirme...
Propensity
propensity.com
Propensity, küçük B2B büyüme ekipleri için oluşturulmuş tek hesap tabanlı pazarlama (ABM) platformudur. Pazardaki hesapların ve kişilerin listelerini oluşturmak, bu kişileri çok kanallı ABM kampanyalarıyla ısıtmak ve yüksek nitelikli potansiyel müşterilerin günlük listesini satışa sunmak için niyet ...
Foundry
foundryco.com
En iyi hesaplarınızı Foundry'nin amaç odaklı ABM orkestrasyonu aracılığıyla dönüştürün; böylece daha büyük, daha iyi bir üretim hattı elde edilir.
BambooBox
bamboobox.ai
BambooBox, büyüme pazarlama ekiplerinin GTM hareketleri genelinde geliri artırmasına yardımcı olur. satın alma, çapraz satış ve üst satış. Platformun 4 yapı taşı vardır: 1. Güçlü bir CDP Motoru Müşteri temas noktalarındaki verileri alın, temizleyin, düzenleyin, görselleştirin ve analiz edin. 2. Yapa...
6sense
6sense.com
Şirketinizin üretim hattını oluşturma, yönetme ve gelire dönüştürme yöntemini yeniden keşfedin. ABM yazılımımız, yüksek kaliteli satış hattına yol açan gelir öngörülerini ortaya çıkarır, varsayımları ortadan kaldırır ve gelir ekibinizi ihtiyaç duyduğu veriler ve görünürlükle güçlendirir.
Madison Logic
madisonlogic.com
En iyi hesaplarınızı daha hızlı dönüştürün. Madison Logic'in küresel hesap tabanlı pazarlama platformuyla satış hattını hızlandırın.
Maestro ABM
maestroabm.com
Maestro, şirketlerin şirketlere satış yapmalarına ve Hesap Tabanlı Pazarlama süreci aracılığıyla hesapları hedeflemelerine yardımcı olan, her bir temas noktası ve tüm taktik kitapları ve şablon kitaplığıyla kişiselleştirilmiş bir ABM SaaS'tır. Karmaşık satışları kısaltmak için ölçebileceğiniz ve düz...
Recotap
recotap.com
Recotap, B2B Pazarlamacıların Hedefli ve Kişiselleştirilmiş Hesap Tabanlı etkileşim kampanyalarını geniş ölçekte yürütmesine yardımcı olan yeni nesil yapay zeka destekli bir ABM Platformudur. Recotap, pazarlama performanslarını iyileştirmek isteyen büyüyen girişimler ve işletmeler için çok uygundur....