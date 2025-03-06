Doğru yazılımı ve hizmetleri bulun.
WebCatalog Desktop ile web sitelerini masaüstü uygulamalarına dönüştürün ve Mac, Windows için çok sayıda özel uygulamaya erişin. Uygulamaları düzenlemek, birden fazla hesap arasında kolaylıkla geçiş yapmak ve üretkenliğinizi daha önce hiç olmadığı kadar artırmak için alanları kullanın.
Hesap tabanlı pazarlama (ABM) yazılımı, kişiselleştirilmiş pazarlama kampanyalarını uygulamaya koymadan önce odağı geniş markalama ve olası müşteri yaratma taktiklerinden yüksek değerli hedef hesapları belirlemeye kaydırarak pazarlama ve satış operasyonlarında devrim yaratır. İşletmeler, ABM yazılımıyla, en umut verici hesapları oluşturmak için potansiyel müşterilerin belirlenmesi ve kaynak tahsisi gibi zorlu görevleri kolaylaştırıyor. Kullanıcılar, ABM yazılımından yararlanarak yalnızca titizlikle incelenmiş potansiyel müşteriler oluşturmakla kalmayıp, aynı zamanda benzersiz satın alma yolculuklarını özel olarak uyarlayabilir, müşteri yaşam boyu değerini artırabilir ve mevcut hatlar dahilinde ek fırsatları teşvik edebilir. Potansiyel verilerin en son müşteri deneyimi teknolojileriyle entegrasyonu, kuruluşların tutarlı bir hesap tabanlı pazarlama stratejisi yürütmesine olanak tanır. Pazarlama ve satış ekipleri arasındaki bu senkronizasyon, genel şirket hedefleriyle uyumun sağlanmasını sağlar. ABM yazılımı, yeni hesapların alınması, mevcut hesapların geliştirilmesi ve kurumsal düzeyde ilişkilerin genişletilmesi gibi çeşitli işlevleri kolaylaştırır. Ayrıca, belirli ABM çözümleri, pazarlama otomasyon platformları ve müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) sistemleri de dahil olmak üzere üçüncü taraf satış ve pazarlama uygulamalarıyla kusursuz entegrasyon sunar. Bu birlikte çalışabilirlik, iletişim hedefleme ve önceliklendirmenin hassasiyetini artırır, böylece kilit müşterilerle etkileşimi optimize eder.
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Hubspot
hubspot.com
HubSpot, işletmelerin daha iyi büyümesine yardımcı olmak için tam bir pazarlama, satış, müşteri hizmeti ve CRM yazılımı - ayrıca metodoloji, kaynaklar ve destek - sunar. Ücretsiz araçlarla başlayın ve büyüdükçe yükseltin. Pazarlama merkezi ile tüm pazarlama araçlarınız ve verileriniz kullanımı kolay, güçlü bir platformda. Değerli zaman kazandıracak ve doğru müşterileri ölçekte çeken ve dönüştüren kişiselleştirilmiş bir deneyim sağlamak için ihtiyacınız olan tüm bağlamı elde edersiniz. Ayrıca, pazarlamacılar verileri yaptıkları her şeyin merkezinde tutabilir, çünkü pazarlama merkezi HubSpot CRM platformunun bir parçası olarak oluşturulur. Tam CRM platformunu kullanırken, pazarlamacılar YG'yi kanıtlamak ve yatırımları doğrulamak için satışlarla benzersiz bir uyum sağlayabilirler. Stratejiler, hizmetler veya yazılım olsun - HubSpot, karmaşıklığı değil şirketinizi ölçeklendirmenizi sağlar. HubSpot, daha iyi büyümek için ihtiyacınız olan her şeye sahiptir.
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, inc. merkezi San Francisco, California'da bulunan bir Amerikan bulut tabanlı yazılım şirketidir. (CRM) Müşteri İlişkileri Yönetimi Hizmeti sağlar ve ayrıca müşteri hizmetleri, pazarlama otomasyonu, analitik ve uygulama geliştirmeye odaklanan tamamlayıcı bir kurumsal uygulamalar sunar. 2020'de Fortune Magazine, bir çalışan memnuniyet anketine dayanarak, Salesforce'u altı numaralı 'çalışmak için en iyi 100 şirket listesinde' sıraladı.
LinkedIn Sales Navigator
linkedin.com
675 milyon+ üye | Profesyonel kimliğinizi yönetin. Profesyonel ağınızla oluşturun ve etkileşim kurun. Bilgiye, içgörülere ve fırsatlara erişin.
Apollo.io
apollo.io
Apollo, büyüme stratejinizi uygulamanıza, analiz etmenize ve geliştirmenize yardımcı olmak için iş akışlarınıza zekayı yerleştiren, veriye öncelik veren bir etkileşim platformudur.
Ahrefs
ahrefs.com
Ahrefs Pte. Ltd., pazarlama profesyonelleri için çevrimiçi SEO araçları ve ücretsiz eğitim materyalleri geliştiren bir yazılım şirketidir. Ahrefs hepsi bir arada SEO araç seti size şu konularda yardımcı olabilir: - Rakip araştırması: rakibinizin organik anahtar kelimelerini, geri bağlantı stratejilerini ve PPC anahtar kelimelerini ortaya çıkarın - Bağlantı Oluşturma: nişinizdeki en güçlü geri bağlantı fırsatlarını bulun - Anahtar Kelime Araştırması: maksimum alakalı anahtar kelime fikirleri alın ve sıralamanın ne kadar zor olacağını görün - Web Sitesi Denetimi: web sitenizde hangi SEO sorunlarını bulun ve bunları nasıl düzelteceğinizi öğrenin - İçerik Araştırması: herhangi bir konudaki en popüler içeriği keşfedin ve kendi içeriğiniz için en iyi fikirleri bulun - Sıralama Takibi: rakiplerinizinkiyle birlikte arama sıralamalarınızı takip edin - Mentions Monitoring: sizden veya markanızdan çevrimiçi olarak her bahsedildiğinde e-posta uyarıları alın. Ahrefs veritabanında 11 milyardan fazla anahtar kelime ve 400 milyardan fazla dizine eklenmiş sayfa bulunmaktadır. Bu nedenle Ahrefs, kullanıcılarına maksimum veri doğruluğu sağlayabilmektedir.
Crunchbase
crunchbase.com
Crunchbase, özel ve halka açık şirketler hakkında ticari bilgiler bulmaya yönelik bir platformdur. Crunchbase bilgileri, yatırımları ve finansman bilgilerini, kurucu üyeleri ve liderlik pozisyonlarındaki bireyleri, birleşme ve satın almaları, haberleri ve sektör trendlerini içerir. Başlangıçta startupları takip etmek için tasarlanan Crunchbase web sitesi, küresel ölçekte kamu ve özel şirketler hakkında bilgiler içeriyor. Crunchbase verilerini dört yoldan sağlar: girişim programı, makine öğrenimi, kurum içi veri ekibi ve Crunchbase topluluğu. Halkın üyeleri Crunchbase veritabanına bilgi gönderebilir. Bu gönderimler kayıt ve sosyal doğrulamaya tabidir ve genellikle yayına kabul edilmeden önce bir moderatör tarafından incelenir. Vikipedi topluluğu Mart 2019'da onun kaynak olarak kullanımını kaldırdı.
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo (NASDAQ:ZI), işletmelerin müşterilerini bulmasına, kazanmasına ve büyütmesine yardımcı olan pazara açılma platformudur. ZoomInfo, dünya çapında 35.000'den fazla şirkete doğru, gerçek zamanlı veriler, öngörüler ve teknoloji sunuyor. İşletmeler verimliliği artırmak, satış ve pazarlama ekiplerini uyumlu hale getirmek ve teknoloji yığınlarını birleştirmek için verilerini ve platformunu kullanıyor. Sektör lideri GDPR ve CCPA uyumluluğu ve çok sayıda veri güvenliği ve gizlilik sertifikasıyla veri gizliliğinde tanınmış bir liderdir. Uzmanlık Alanları: GTM platformu, GTM stratejisi, satış zekası, konuşma zekası, pazarlama zekası, satış katılımı, iletişim verileri, amaç verileri, potansiyel müşteri yaratma, gelişmiş potansiyel müşteri bulma, iş bilgileri, iş bağlantıları, hesap tabanlı pazarlama (ABM), veri doğruluğu, veritabanı Hijyen ve veri düzenleme.
SEMrush
semrush.com
Semrush, küresel olarak işletmelerin arama motoru optimizasyonu, tıklama başına ödeme, içerik, sosyal medya ve rekabetçi araştırma kampanyaları çalıştırmasını ve çevrimiçi pazarlamadan ölçülebilir sonuçlar almasını sağlayan önde gelen bir çevrimiçi görünürlük yönetimi SaaS platformudur. Semrush, şirketlerin çeşitli pazarlama kanallarında kampanyalar oluşturması, yönetmesi ve ölçmesi için içgörü ve çözümler sunar. Semrush, 87.000'den fazla ödeme müşterisi ile. Semrush sayılarda: - 808m masaüstü etki alanı profilleri ve 32.1m mobil etki alanı profilleri - 43 trilyondan fazla geri bağlantı ve günde ortalama 25 milyardan fazla url'ün - 24,3 milyardan fazla anahtar kelime ve tek bir anahtar kelime için 20 metreden 20 metrelik fikir - Fortune 500 şirketinin% 30'u kullanıyor Semrush onların pazarlama aracı olarak
G2
g2.com
G2 dünyanın en büyük ve en güvenilir yazılım pazarıdır. Tüm Fortune 500 şirketlerindeki çalışanlar da dahil olmak üzere yılda 90 milyondan fazla kişi, gerçek akran incelemelerine dayanarak daha akıllı yazılım kararları vermek için G2'yi kullanıyor. Her ölçekten binlerce yazılım ve hizmet şirketi, itibarlarını artırmak, yazılım harcamalarını yönetmek ve işlerini büyütmek için G2 ile ortaklık yapıyor.
Similarweb
similarweb.com
E-Ticaret, yayıncı ve reklamveren adaylarına ilişkin 360° dijital bilgilerle daha akıllı satış yapın. Benzerweb'in benzersiz trafik ve etkileşim verileriyle, potansiyel müşterinin dijital stratejisinin ve performansının her aşamasına ilişkin tam görünürlük elde ederek yeni fırsatlar bulmanızı ve kazanan satış konuşmaları oluşturmanızı sağlar. - Benzerweb'in 100 milyondan fazla web sitesinden oluşan veritabanından ideal müşteri profilinizle eşleşen potansiyel müşterileri bulun - Potansiyel Müşteri Zenginleştirme ile potansiyel müşterilere daha alakalı veri noktaları ekleyerek satış hattınızın kalitesini güçlendirin ve sosyal yardıma öncelik verin - Yeni ve ek satış yapan işlerden haberdar olmak için hesaplarınızı izleyin uyarılarla birlikte fırsatlar - Çözümünüzün nasıl yardımcı olabileceğini daha iyi anlamak için potansiyel müşterilerinizin dijital performansını ve stratejisini derinlemesine inceleyin - Güvenilir verilerle desteklenen, müşterinize özel bilgilerle müşteri yanıtınızı iyileştirin - Karar vericilere doğrudan ulaşın doğrudan iletişim bilgileri
WebCatalog
webcatalog.io
Web sitelerini WebCatalog masaüstü ile masaüstü uygulamalarına dönüştürün ve Mac, Windows için özel uygulamalardan oluşan zengin uygulamalara erişin. Uygulamaları düzenlemek, birden fazla hesap arasında kolayca geçiş yapmak ve daha önce hiç olmadığı gibi verimliliğinizi artırmak için boşlukları kullanın.
Drift
drift.com
Alıcı deneyimi ve Konuşmaya Dayalı Yapay Zeka şirketi Drift®, işletmelere her seferinde bir konuşma yaparak daha ilgi çekici müşteri deneyimleri yaratma konusunda ilham veriyor. İnsan odaklı, yapay zeka destekli platformu, her temas noktasında kişiselleştirilmiş deneyimler ve öneriler sunmak için alıcıları dinler, anlar ve onlardan öğrenir. Drift, yapay zekanın insanların sohbetleri ilişkilere dönüştürmesi için çalıştığı bir dünya yaratıyor. Drift, dünya çapında binlerce müşterinin konuşma verilerini ve alıcı davranışlarını daha derin ilişkilere, daha fazla satış hattına ve daha fazla gelire dönüştürmesine yardımcı oluyor. Konuşmalı Pazarlamada öncü olan şirket, B2B satın alma sürecindeki aksaklıkların ortadan kaldırılmasına yardımcı olmak için 2015 yılında kuruldu. Alıcı beklentileri artmaya devam ettikçe ve yapay zeka, anlamlı müşteri yolculuklarını geniş ölçekte güçlendirmede merkezi hale geldikçe, Drift, yarattığı kategoriyi bozuyor.
SE Ranking
seranking.com
SE Ranking, küçük ve orta ölçekli ajanslara ve şirket içi ekiplere en uygun, güçlü bir SEO araç setidir. Benzersiz ve gelişmiş veri kümeleri, SEO profesyonellerinin etkili SEO stratejileri geliştirmesine ve yürütmesine yardımcı olur. SE Ranking, anahtar kelime ve rekabetçi araştırma, içerik oluşturma ve optimizasyon, teknik web sitesi denetimleri, sayfa içi optimizasyon, geri bağlantı analizi ve izleme, konum izleme, yerel SEO ve daha fazlasını içeren her önemli SEO görevini otomatikleştirmek için özel araçlar sunar. SE Ranking, kullanıcılara benzersiz bilgiler ve öneriler sunmak için AI ve NLP teknolojilerinden yararlanır. Yüksek kaliteli, doğru veriler sunmak, SE Ranking'in en önemli önceliklerinden biridir ve SE Ranking ekibi, kullanıcıların güvenebileceği verileri sağlamak için veri kümelerini sürekli olarak genişletir ve veri işleme algoritmalarında ince ayarlar yapar. Ekipler SE Ranking'in otomatik raporlamasından, Beyaz Etiketinden ve işbirliğine dayalı proje yönetiminden yararlanabilir. Çoğu abonelik planı, ekip üyeleri için ekstra kullanıcı koltukları ve tüm müşteri ihtiyaçlarını karşılayacak sınırsız projeler içerir. Küçük ve orta ölçekli pazarlama ajansları için özel olarak tasarlanan SE Ranking'in Ajans Paketi, ajansların çıktılarını daha iyi sunmalarına yardımcı olmak için sınırsız raporlama, müşteri adayı oluşturma widget'ı, WL ve ekstra müşteri koltukları sağlar.
Seamless.AI
seamless.ai
Seamless.AI, B2B satış potansiyel müşterileri için ilk ve tek gerçek zamanlı arama motorudur. 350.000'den fazla kullanıcı ve on binlerce Başkanlık Kulübü Ödülü Sahibi, satış yapmak istedikleri herkesin doğrulanmış cep telefonlarını, e-postalarını ve doğrudan aramalarını bulmak için Seamless.AI'yı kullanıyor. Az önce DUYURULDU: Seamless.AI'dan Alıcı Niyeti ve İş Değişiklikleri! Seamless.AI, şu anda piyasada bulunan ve ürününüzü veya hizmetinizi satın almaya hazır hesaplara ulaşarak satış hattını her zamankinden daha hızlı oluşturabilmeniz için Alıcı Niyeti Verilerini yayınladı. Seamless.AI tarafından sunulan İş Değişiklikleri, rolünü değiştiren veya yeni bir şirkete geçen herkese erişmenizi sağlar; böylece bu kritik dönemde müşterilerinize ve potansiyel müşterilerinize iletişiminizi kaybetmeden ulaşabilirsiniz.
Signals
getsignals.ai
Signals, web sitenizde kimlerin olduğunu bilmenize ve satın almaya hazır ziyaretçilerle etkileşime geçmek için onların davranışlarından yararlanmanıza yardımcı olan bir potansiyel müşteri oluşturma ve Yapay Zeka Platformudur. Ziyaretçilerin form doldurmasına gerek kalmadan şirketlerin binlerce nitelikli yeni bağlantı bulmasına yardımcı olduk.
RocketReach
rocketreach.co
Apple, Disney, Google, Amazon, Facebook ve S&P 500'ün %95'i dahil olmak üzere dünya çapında 18 milyondan fazla işletme RocketReach'e güveniyor. RocketReach ile dünyanın en büyük ve en doğru veri tabanıyla iletişim ve şirket listeleri oluşturabilirsiniz. e-postalar ve doğrudan aramalar. Reklam hedeflemeden iletişim bilgilerine, veritabanı segmentasyonuna ve işe alıma kadar çok çeşitli iş ihtiyaçlarını çözün. Bugün ücretsiz deneyin.
Apptopia
apptopia.com
Mobil dünya için eyleme geçirilebilir veriler: Dünyadaki her mobil uygulama ve yayıncıya ilişkin performans verileri sağlıyoruz. Bu veri noktalarına API ve/veya sezgisel web aracımız aracılığıyla ulaşılabilir. Size sadece veri vermiyoruz, size yanıtlar da veriyoruz. Uygun fiyatlı rekabet istihbaratı araçlarımız, mobil yayıncılar ve geliştiriciler, hizmet sağlayıcılar ve yatırımcılar tarafından rakipleri anlamak ve izlemek, iş stratejilerini bilgilendirmek ve ortaya çıkan tüketici ilgi alanlarını ve eğilimlerini belirlemek için günlük olarak kullanılır. Apptopia, aynı zamanda SDK tanıma ve analiz, kategori düzeyinde analiz ve özelleştirilebilir sektör raporları sunma becerisi açısından da benzersizdir. Ayrıca eksiksiz bir kullanıcı edinme araçları paketi sunuyoruz. Performans verileri (50'den fazla ülke için mevcuttur) indirmeler, GEKS, MAU, Oturumlar, Sıralamalar, Kullanıcıyı Elde Tutma, Uygulamalar Arası Kullanım, SDK Analizi, IAP Geliri, Reklam Geliri, Reklam Gösterimleri ve daha fazlasını içerir.
FlippingBook
flippingbook.com
FlippingBook, sayfa çevirme efektiyle profesyonel çevrimiçi yayınlar oluşturmaya ve depolamaya yönelik bir yazılım ve bulut hizmetidir. PDF'lerinizi etkileşimli flipbook'lara dönüştürün ve müşterileriniz için ilgi çekici pazarlama materyalleri üretin. Belgelerinizi etkileşimli bir şekilde sunun: daha iyi müşteri etkileşimi için bağlantılar ve videolar ekleyin ve hareketli kitapları bağlantı aracılığıyla sorunsuz bir şekilde paylaşın. PDF e-kitaplarınızı, e-kataloglarınızı, dijital broşürlerinizi, yıllık raporlarınızı, sunumlarınızı, dergilerinizi ve satış materyallerinizi etkileşimli hale getirir. 179 ülkede 50.000'den fazla şirket, kullanımı kolay çevrimiçi belgeler oluşturmak, web üzerinden içerik sunmak ve iletişim süreçlerini geliştirmek için FlippingBook'u kullanıyor. Hizmet, masaüstü bilgisayarlarda ve mobil cihazlarda çalışır ve Zapier, Google Analytics ve WordPress gibi üçüncü taraf sistemlerle entegre edilebilir. FlippingBook, küçük işletmelere ve Unilever, Marriott, Intel, Cartier, FOX, Nestle gibi büyük tanınmış markalara yardımcı olur.
&Open
andopen.co
&Open, hediyeleri düşünceli bir şekilde tedarik eden, gönderildikleri zamanı otomatikleştiren ve baştan sona tüm lojistiği yöneten küresel bir hediye platformudur. Daha iyi, daha hızlı ve daha kolay kurumsal hediyeler yoluyla markaların sadakat oluşturmasına ve elde tutma oranını artırmasına yardımcı oluyoruz. Size uygun çözümü keşfetmek için bugün bir demo rezervasyonu yaptırın veya hediye uzmanlarımızdan biriyle konuşun.
Brandwatch Consumer Intelligence
brandwatch.com
Brandwatch, merkezi İngiltere'nin Brighton şehrinde bulunan bir dijital tüketici istihbarat şirketidir. Brandwatch altı farklı ürün satıyor: Tüketici Araştırması, Kitleler, Vizia, Qrously, Reviews ve BuzzSumo. Brandwatch Tüketici Araştırması, şirketlere bilgi sağlamak ve markalarının çevrimiçi varlığını analiz etmek için belirli segmentleri takip etme araçları sağlamak amacıyla sosyal medya verilerini arşivleyen bir "self-servis uygulama" veya hizmet olarak yazılımdır. Aracın kapsamı blogları, haber siteleri, forumlar, videolar, incelemeler, resimler ve Twitter, Facebook, Instagram ve Reddit dahil sosyal ağlar. Kullanıcılar, metin ve görsel Aramayı kullanarak veri arayabilir ve daha fazla bilgi ve analiz sağlamak için grafik, kategorizasyon, duygu analizi ve diğer özellikleri kullanabilir. Brandwatch'ın 80 milyondan fazla kaynağa erişimi var.
Seobility
seobility.net
Seobity, daha iyi web sitesi sıralamaları için hepsi bir arada SEO aracıdır. Seobility, kapsamlı bir sayfa içi SEO denetimi, geri bağlantı analizi ve bağlantı oluşturma araçlarının yanı sıra sıralama takibi de sağlar. İçerik optimizasyonu için TF*IDF aracı ve Anahtar Kelime Araştırma Aracı gibi ek araçlar, Seobility hepsi bir arada SEO yazılımını tamamlar. Sayfa içi SEO denetimi: Bir web sitesinin tüm bağlantılı sayfaları taranır ve sayfa içi optimizasyonla ilgili hatalar veya sorunlar toplanır ve açıkça görüntülenir. Her analizde sorunların nasıl çözüleceğine ve optimize edileceğine ilişkin ayrıntılı bilgi ve ipuçları bulunur. Web sitesinin sürekli olarak incelenmesi ve optimizasyon ilerlemesinin izlenmesi için düzenli taramalar planlanabilir. Seobity, her tarama sonrasında ayrıntılı bir rapor sunar ve ciddi sorunlar olması durumunda kullanıcıyı bilgilendirir. Backlink Analizi: Bir web sitesinin geri bağlantıları, bağlantı metinleri, yönlendiren alan adları vb. hakkında ayrıntılı raporlar. Ayrıca, yeni geri bağlantılar ve kaybolan geri bağlantılar hakkında düzenli olarak güncellenen raporlar, sayfa dışı SEO'nun bu kısmı hakkında eyleme geçirilebilir bilgiler sağlar. Rakip analizi ve bağlantı kurma önerileri bu modülü tamamlar. Sıralama Takibi: Anahtar kelimeleriniz için günlük olarak güncellenen masaüstü ve mobil Google sıralama verileri. Anahtar kelime etiketleme gibi gelişmiş özellikleri kullanın; Kategorileri veya yerelleştirilmiş sonuçları analiz etmek için. Performanslarını izleyerek rakiplerinizi takip edin. Seobity SEO yazılımı, kalite ve kullanılabilirliğe net bir şekilde odaklanılarak tasarlanmıştır. Seobity, SEO profesyonellerinin yanı sıra SEO'ya yeni başlayanlar için de uygundur.
Sendoso
sendoso.com
Sendoso Doğrudan Pazarlama Otomasyon Platformu ile müşteri yaşam döngüsü yolculuğu boyunca alıcılarınızla derinlemesine bağlantı kurmak için son derece farklı ve özel olarak tasarlanmış kampanyalar oluşturun ve satış ve pazarlama dolar yatırımlarınızdan daha fazla yatırım getirisi elde edin.
Thinknum
thinknum.com
Ekonomik aktivite çevrimiçi hale geldikçe yeni veri izleri geride kalıyor. Thinknum'un tescilli makine öğrenimi algoritmaları, iki düzineden fazla yapılandırılmış veri kümesi oluşturmak için genel web'i gerçek zamanlı olarak indeksler. Dünya çapında 500.000'den fazla kamu ve özel şirket için iş ilanlarını, çalışan sayısını, sosyal medyanın ilgisini, çalışan duyarlılığını, ürün fiyatlandırmasını, mağaza konumlarını ve daha fazlasını takip ediyoruz. Müşteriler verilerimize bir API veya kullanıcı dostu bir kullanıcı arayüzü aracılığıyla erişir. Başka hiçbir web veri sağlayıcısı, geçmiş ve gerçek zamanlı verilerimizin genişliği, derinliği ve kalitesiyle karşılaştırılamaz.
Warmly
warmly.ai
Warmly, KOBİ büyüklüğündeki gelir ekipleri için özel olarak oluşturulmuş ilk otonom satış düzenleme platformudur. Platform, dönüşüme hazır web sitesi ziyaretçilerini belirlemek, takip etmek ve onlarla bağlantı kurmak için satış etkinleştirme araçlarından, B2B amacından ve zenginleştirme araçlarından meta verileri düzenler. Warmly, verileri otomatik olarak toplayarak ve çeşitli platformlardan gelen öngörüleri entegre ederek, satış ekibi için nitelikli görüşmeler sağlamak üzere bir sonraki en etkili adımı düzenler. Sıcak bir şekilde gelir ekibinizin pazardaki fırsatları daha erken tespit etmesine yardımcı olur. Onları daha hızlı ilerletin. Ve her çeyrekte ardışık düzen hedeflerinize ulaşın. Yapay Zeka Sıcak Potansiyel Müşteriler Platformu, web sitenizdeki, giden ve CRM'deki satın alma niyeti sinyallerini izleyerek satış hattınızı aydınlatır. Daha sonra bu boru hattını sıcak ve ilgi çekici yollarla kapatmanıza yardımcı olurlar. Ayrıca, ücretsiz satış araçları paketi, ödüllü Essential Zoom Uygulaması ile ekibinizin Takviminizde ve Zoom'da potansiyel müşteriler veya müşterilerle daha iyi bağlantı kurmasına yardımcı olur.
Data.ai
data.ai
data.ai, sektörün en güvenilir mobil analiz ve analiz platformudur. Müşteri kazanmak, elde tutmak ve etkileşimde bulunmak, yol haritanıza öncelik vermek, yeni pazarlara girmek ve yatırım getirisini optimize etmek için ihtiyaç duyduğunuz mobil ortamın tam resmini elde edin. data.ai Intelligence ile şunları yapabilirsiniz: • Uygulama indirme ve gelir stratejinizi hızlandırın • Uygulamanızın derecelendirmelerini iyileştirin ve kullanıcıların geri gelmesini sağlayın • 60'tan fazla ülkede uygulama kullanımının nasıl farklılaştığını görün • Lansman stratejinizi ve satın alma kampanyalarınızı optimize edin • Mobil performansınızı karşılaştırın rakiplere karşı data.ai'nin misyonu, müşterilerin başarılı mobil deneyimler yaratmalarına ve mükemmelliğe ulaşmalarına yardımcı olmaktır. 2010 yılında kurulan şirket, ilk mobil pazar analiz çözümünü başlattı. 2020 yılında data.ai, bir reklam analitiği çözümü olan Ascend'i piyasaya sürdü ve bu, onu, görev açısından kritik iş kararlarını desteklemek için pazar öngörüleri ile şirketlerin kendi verilerinin yan yana görünümünü sunan kendi alanında ilk şirket haline getirdi. Bu çözümler hep birlikte sektörün en eksiksiz mobil performans platformunu oluşturur. Tüm coğrafyalarda ve sektörlerde 1.100'den fazla müşteri ve 1 milyondan fazla bağlantı, mobil işlerini yürütmek için data.ai'ye güveniyor. Şirketin genel merkezi San Francisco'da olup dünya çapında 12 ofisi bulunmaktadır.
Clearbit
clearbit.com
Clearbit Enrichment, sahip olduğunuz her kayda bir şirkete, teknolojisine ve çalışanlarına ilişkin 100'den fazla veri noktasını anında ekler; böylece potansiyel müşterileri daha kısa sürede müşterilere dönüştürebilirsiniz. Bunu şu şekilde yapabilirsiniz: • İş akışlarınızı otomatikleştirmek ve optimize etmek için Salesforce, Marketo, HubSpot, Pardot, Segment ve daha fazlasıyla sorunsuz bir şekilde entegre olur. • Değerli potansiyel müşterileri kaçırmayı bırakın — anında bağlamla, alıcının yolculuğunu puanlamanız, yönlendirmeniz ve hızlandırmanız gerekir. • Formları kısaltın: Dönüşümleri artırmak için bilinen alanları gizleyin veya otomatik olarak doldurun. • Güvenilir, doğru bir kaynaktan yararlanın: Yalnızca Fortune 500 grubu için değil, web sitesi olan her şirket için makine öğrenimi algoritmaları ve yüksek düzeyde eğitimli QA ile optimize edilmiş yeni iş verilerine göre hareket edin.
Factors.AI
factors.ai
Factors.AI, B2B SaaS pazarlamacılarının pazarlama yatırım getirisini artırmasına, rutin analizlerde zamandan ve emekten tasarruf etmesine ve satış hattını/gelirini etkileyen pazarlama faaliyetlerine ilişkin kritik bilgiler vermesine yardımcı olur. Factors öncelikle web sitesi ziyaretçi verileri, CRM, Ads platformu, Clearbit ve Search Console verileri olmak üzere tüm veri silolarını kodsuz entegrasyonlarla bir araya getiriyor. Factors, web sitesinden gelen anonim ziyaretçileri CRM kişileri/potansiyel müşterilerle belirledikten sonra, tüm pazarlama ölçümlerinizin birleşik bir görünümünü, yatırım getirisi analizi ile çoklu dokunuşlu ilişkilendirmeyi, pazarlama ve satış hunisi analizini ve B2B pazarlamacıları için özel olarak hazırlanmış otomatik içgörüleri sağlar.
Sensor Tower
sensortower.com
Sensor Tower, kuruluşların temel taktik ve trendlerin en ilerisinde kalmasına yardımcı olan yeni bir pazar zekası türü olan Tüketici Yaşam Döngüsü Zekasını (CLI) icat eden bir pazar araştırma şirketidir. CLI platformumuz, markalara tüketicilerin mobil uygulamalar, sosyal medya, medya akışı, web siteleri, dijital ödemeler ve ötesini kapsayan uygulama kullanımı, satın alma işlemleri, reklam gösterimleri ve daha fazlası genelinde küresel dijital ekonomideki şirketlerle nasıl etkileşimde bulunduğunu gösterir. Sensor Tower'dan sorumlu bir şekilde elde edilen bilgiler, kurumsal verileri gerçek kişilerden gelen "dışarıdan içeriye" bakış açılarıyla tamamlayarak kurumsal verilerin veremeyeceği değerli soruları yanıtlar. Bu bilgiler dünyadaki en iyi şirketlerin stratejilerini şekillendirmeye yardımcı oluyor.
Printfection
printfection.com
Printfection, swag ve markalı ürünlerin satın alınmasını, yönetilmesini ve dağıtımını kolaylaştıran bir swag yönetim platformudur. Zendesk, BetterHelp, Hinge ve Gusto gibi müşteriler, promosyonları müşterilere, potansiyel müşterilere, çalışanlara ve etkinliklere kolayca göndermek için bizi kullanıyor. Bu, ABM çabalarınızı destekler ve size swag yönetimi için harcadığınız saatlerce zaman kazandırabilir, böylece swag pazarlama çabalarınızdan daha fazla yatırım getirisi elde etmenize ve ölçmenize yardımcı olabiliriz. BİZİ DİĞER SWAG ŞİRKETLERİNDEN AYIRAN NEDİR Dışarıda tam anlamıyla yüzlerce swag şirketi ve swag sitesi var. Çoğu, basit baskı ve promosyon ürünleri dağıtım hizmetleri sunar; örneğin, logonuzu bazı kupalara ve birkaç tişörtün üzerine yapıştırabilir ve ardından bunu ofisinize gönderebilirsiniz. Bu swag şirketlerinin çoğu herhangi bir teknoloji SAĞLAMAZ. Müşterilere veya potansiyel müşterilere stratejik olarak hediye hediye etmenin bir yolu yoktur, Salesforce (veya başka herhangi bir CRM) ile entegrasyon yoktur ve Marketo, HubSpot, Zapier vb. pazarlama otomasyon araçlarıyla bağlantı yoktur. Printfection tam hizmet, uçtan uca bir promosyondur Yalnızca binlerce gerçekten yaratıcı ürünü markalamakla kalmayıp aynı zamanda mevcut teknoloji yığınınız aracılığıyla bu ürünleri stratejik olarak dünyanın herhangi bir yerine gönderebileceğiniz yönetim ve sipariş karşılama platformu. Her müşteri aynı zamanda özel bir hesap yöneticisine ve promosyon başarı ekibine sahip olur; burada hangi promosyonun etkinlikler, hediyeler, müşteri ödülleri vb. için en iyi sonucu verdiğini düzenli olarak paylaşırız ve sizi en yeni ve en harika ürünler hakkında bilgilendiririz. Biz daha önce çok az şirketin deneyimlediği bir promosyon hizmetiyiz. Swag Yaratımı Yüzlerce harika promosyon ürününün yer aldığı kapsamlı kataloğumuza göz atın veya bir ürün araştırma talebi gönderin. Müşteri ihtiyaçlarına göre kataloğa her zaman yeni ürünler ekliyoruz. Ürün kurulum sürecimiz, logonuzu ve kurumsal resminizi hemen hemen her şeyin üzerine yerleştirmenizi inanılmaz derecede kolaylaştırır: Tişörtler, kapüşonlular, tulumlar, kupalar, su şişeleri, hoparlörler, teknoloji ürünleri, bulmacalar, Jenga setleri, adını siz koyun. Pinyatalar, masaj masaları gibi gerçekten eğlenceli, yaratıcı ürünleri markalaştırabiliriz - devam edin ve kalıpların dışında düşünün! SWAG DEPOLAMA VE DEPOLAMA Elbette swag'ı doğrudan ofisinize veya herhangi bir yere gönderebiliriz, ancak Printfection'un arkasındaki gerçek deha, tüm swag'larınızı sizin için saklayacak olmamızdır! Artık dağınık ofis dolabı veya zindan yok. Swag'ınızı sipariş ettiğinizde ürünler lojistik merkezimize gönderilir. Daha sonra platforma giriş yapabilir ve tüm envanterinizi gerçek zamanlı olarak görüntüleyebilirsiniz. Çalışanlarınıza, potansiyel müşterilerinize, müşterilerinize, iş ortaklarınıza veya bir etkinliğe swag göndermek istediğinizde, yalnızca birkaç tıklamayla tüm siparişleri sizin için gönderip yerine getiriyoruz. Bu kadar kolay. T-SHIRT DROPSHIPPPING & BASKI HİZMETLERİ Yüzlerce ürünü markalamamıza rağmen, genellikle kurumsal tişörtlerle başlayan bazı müşterilerimiz var. Logonuzu ve resminizi her türlü beden ve kumaş dahil olmak üzere birçok farklı tişört türüne basabiliriz. Kapüşonlular, pantolonlar, tulumlar vb. dahil olmak üzere her türlü özel giysiyi de dropshipping yapabiliriz. Piyasadaki en esnek tişört dropshipping şirketlerinden biriyiz. SWAG'İN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ Kurumsal ürünlerinizi potansiyel müşterilerinize, müşterilerinize ve çalışanlarınıza ulaştırmak hiç bu kadar kolay olmamıştı. Kampanyalarda kullanılmak üzere kendi swag'larınızı depomuza gönderebilirsiniz ve kullanarak sipariş ettiğiniz yeni swag'lar sizin için saklanacaktır. Sadece birkaç tıklamayla herhangi bir öğeyi dünyanın herhangi bir yerine gönderebilirsiniz; ister kapatmaya çalıştığınız kritik bir hesaba, ister kısa süre önce yenilenen veya bir örnek olay incelemesinde size yardımcı olan sadık bir müşteriye olsun. ÖZEL PAKETLEME VE KİTLER Yeni müşterilerin katılımını sağlamak, ABM çalışmalarınızda kullanmak veya yeni işe alınanları memnun etmek için harika özel kitler oluşturmayı kolaylaştırıyoruz. Özel kit, ambalaj kutularınızı özel çizimlerinizle markalamanıza, özel ekler ve dolgular eklemenize ve seçtiğiniz herhangi bir öğeyi düzgün bir şekilde düzenlemenize olanak tanır. En iyi kutu açma deneyimini sunmak için mükemmel! ETKİNLİK DROPSHIPPING (DROPSHIP PROMOSYON ÜRÜNLERİ) Etkinliklere dropshipping swag / promosyon ürünleri inanılmaz derecede kolay hale getiriyoruz. Dilediğiniz ürünü gönderebilirsiniz. Etkinlik Paketleme özelliğimiz, tüm giyim eşyalarınızın düzgün bir şekilde sarılmış ve beden ve cinsiyete göre etiketlenmiş olarak ulaşacağı anlamına gelir; böylece tek yapmanız gereken gömleklerinizi standınızdaki kutudan çıkarmak ve gösteri zamanına hazır olmaktır. Etkinliğiniz bittiğinde, kullanılmayan hediyeleri sipariş karşılama merkezimize geri göndererek boşa harcanan harcamayı büyük ölçüde azaltabilirsiniz. Garantili teslimatı seçerseniz ürünleriniz belirli bir tarihte elinize ulaşacaktır. Bir daha asla bir etkinliğe gidip gelmek için çabalamak zorunda kalmayacaksınız! SALESFORCE ENTEGRASYONU VE PAZARLAMA ARAÇLARI ENTEGRASYONLARI Satış temsilcilerinizin doğrudan Salesforce üzerinden swag talep etmesine izin verin. Veya Marketo, HubSpot, Intercom veya Zapier entegrasyonumuzdan yararlanan herhangi bir araç aracılığıyla hediye hediyelerini otomatikleştirin. Ayrıca Shopify entegrasyonumuzdan yararlanarak bir şirket promosyon mağazası da kurabilirsiniz. Printfection, dünyanın herhangi bir yerindeki herkese swag göndermenin en kolay yoludur.
Opensense
opensense.com
Tüm cihazlarda e-posta imzalarını merkezi olarak yönetin. Office 365/Microsoft 365/Exchange, G-Suite/Gmail/Google Workspace, Salesforce, HubSpot, Outreach ve daha fazlasıyla harika çalışır!
Nymblr
nimbler.com
Nymblr, satış görevlileri, pazarlamacılar ve geliştiriciler için Ultimata B2B İletişim Verileri Platformudur. Yerleşik gerçek zamanlı e-posta doğrulama, iş e-postaları, kişisel e-posta ve hatta cep telefonu numaraları ile yüksek kaliteli iletişim verilerine erişin. Önce müşteri yaklaşımımız, standart beyaz etiket seçeneğimiz, sınırsız kullanıcılı her şey dahil planımız ve yüksek kaliteli iletişim verilerine olan bağlılığımız bizi farklı kılan unsurlardır. www.nymblr.com adresinden ücretsiz deneyin
Keyword.com
keyword.com
Önceki adıyla SerpBook.com - SEO çalışmalarınızı takip etmek, belirlemek ve doğrulamak için ihtiyacınız olan her şey. Önemli kişilere sergileyin ve rapor verin.
Demandbase
demandbase.com
Demandbase One Smarter GTM™ platformu, ekiplerin gelir hedeflerine daha az kaynakla ulaşmalarına yardımcı olur. Satış ve pazarlama hareketlerini düzenlemenize ve B2B satın alma yolculuğunun her aşamasına alaka düzeyi katmanıza yardımcı olmak için hesap düzeyinde zengin ve güvenilir içgörü olan Hesap İstihbaratını kullanır. Her istihbarat ve içgörü kaynağını ve her satış ve pazarlama oyununu birbirine bağlayan tek bir pencereye sahip olacaksınız, böylece fırsatları daha erken tespit edebilir, onlarla daha akıllıca etkileşime geçebilir ve anlaşmaları daha hızlı tamamlayabilirsiniz. Hesap İstihbaratımızı, CRM ve MAP verilerinizi, amaç sinyallerinizi, teknografik özelliklerimizi ve daha fazlasını kullanarak kesin hedef kitleler oluşturun. Daha sonra daha fazla hassasiyet ve kontrol için ek özelliklerden yararlanın: tüm satın alma ekiplerine ulaşmak, kişiselleştirmeyle web sitesi dönüşümlerini artırmak, ekosisteminiz ve kanallarınız genelinde anlamlı müşteri etkileşimlerini koordine etmek ve pazarlama ve satış faaliyetlerinin satış hattını ve geliri nasıl artırdığını ölçmek için optimize edilmiş tek B2B reklam platformu. Satıcılar, kişiler ve şirketler hakkında akıllı bilgiler edinmek ve Demandbase katılımını ve amaç etkinliğini görmek için CRM uygulamalarından bile yararlanabilir. Demandbase One ABM/ABX/Sales Intelligence ile düşük sürtünmeli satın alma için tüm GTM dokunuşlarını koordine edebilirsiniz.
Serpstat
serpstat.com
Serpstat, çevrimiçi görünürlüğünüz üzerinde etkili bir kontrole sahip olmanızı sağlayan kapsamlı bir SEO araç seti olarak öne çıkıyor. Daha yüksek sıralamalar ve güçlendirilmiş çevrimiçi ticari ayak izi arayan kararlı kuruluşlar için çok önemli bir varlık. 50'yi aşan güçlü araç deposuyla Serpstat aşağıdaki konulara hitap ediyor: 🔍 Rakip İçgörüleri: Pazarınızdaki önemli oyuncuları tanıyın ve değerlendirin. 📊 İçerik Stratejisi: Değerlendirin ve Oluşturun - üst düzey, sıralama odaklı içerik elde edin. 🚀 Kapsamlı SEO Gözetimi: Google'da birinci sınıf bir konum elde etmek için her şey dahil araçlar. 🌐 Pazar Analizi ve İstihbarat: Alanınızı derinlemesine inceleyin ve öncülerin sektördeki en iyi uygulamalarını benimseyin. 💡 Reklamcılık ve Ücretli Arama Intel: Ücretli kampanyalarınızı hassaslaştırmak için rakiplerinizden bilgiler edinin. ✍️ Yapay Zeka Destekli İçerik Üretimi ve Analizi: Zahmetsizce makaleler oluşturun veya yeniden çalışın, meta etiketler oluşturun, dil bilgisi ve yazım kurallarını hassaslaştırın ve metinden anahtar kelimeleri çıkarın. Güçlü pazarlama genişlemesi için gerekli her şeyi kapsayan bütünsel bir SEO platformu. Sıcak Güncelleme: Serpstat ChatGPT Eklentisi ile Güçlü SEO İçgörülerinin Kilidini Açın! 🔍 Hedeflenen SEO anahtar kelimelerini keşfedin ve bunları bölgeler arasında karşılaştırın. 📊 Önemli SEO ölçümlerini ve alan adı geri bağlantı verilerini analiz edin. ✍️ Etkili içerik ve optimizasyon stratejileri oluşturmak için SEO verilerinden ve ChatGPT sinerjisinden yararlanın. SEO oyununuzu bugün ChatGPT ile yükseltin!
42matters
42matters.com
42matters, mobil ve bağlantılı TV (CTV) uygulama zekasının lider sağlayıcısıdır. Son teknoloji ürünü makine öğrenimi algoritmalarımız, uygulama pazarına ilişkin kapsamlı bilgiler sunarak kuruluşların daha güçlü, daha bilgili işletmeler kurmasına olanak tanır. Google Play, Apple App Store, Amazon Appstore, Huawei AppGallery, Tencent MyApp, Roku Channel Store, Apple TV tvOS App Store, Amazon Fire TV, Google TV dahil olmak üzere 12 önde gelen uygulama mağazasında 17 milyondan fazla yayınlanmış ve yayınlanmamış uygulamayı takip ediyoruz. Samsung Smart TV Uygulamaları, LG İçerik Mağazası ve Vizio SmartCast Uygulamaları. 42matters olarak çok çeşitli uygulama pazarı araştırma araçları sunuyoruz. API'lerimiz, dosya dökümlerimiz (veri kümeleri) ve 42matters Explorer, 42matters SDK Explorer ve 42matters Uygulama İzleme Listesi dahil olmak üzere web tabanlı araştırma platformları paketimiz, işletmelerin pazar trendlerini belirlemesine, sektör bilgisine sahip ürün ve hizmetler oluşturmasına, daha verimli uygulama yapmasına olanak tanır iş uygulamaları ve daha fazlası. Birçok sektörde faaliyet gösteren şirketlere kritik görev istihbaratı sağlıyoruz. Örneğin, biz yardımcı oluyoruz… – Reklam Teknolojisi işletmeleri reklam hedeflemeyi artırır, reklam gösterimlerini en üst düzeye çıkarır ve reklam sahtekarlığıyla mücadele eder. – Satış ve pazarlama ekipleri boru hatlarını büyütüyor, CRM sistemlerinde depolanan verileri zenginleştiriyor ve mevcut hesapları geliştiriyor. – Uygulama, oyun ve SDK geliştiricileri rakiplerle kıyaslama yapar ve pazara dayalı yol haritaları oluşturur. – Siber güvenlik uzmanları MAM ve MDM uygulamalarını iyileştirir, kötü amaçlı yazılım tespitini optimize eder ve kötü amaçlı izinleri ve entegre teknolojileri belirler. 2011 yılında kurulan 42matters, merkezi İsviçre'nin Zürih şehrinde bulunan özel bir şirkettir. Gamma Capital Partners ve Project A Ventures tarafından destekleniyoruz.
Metadata
metadata.io
Meta veriler, manuel ve tekrarlanan çalışmaları ortadan kaldırır, böylece B2B pazarlamacıları nihayet stratejiye, yaratıcılığa ve geliri artırmaya odaklanabilir.
Wrench.ai
wrench.ai
Wrench.AI, liderlerin daha iyi kararlar almasına ve mümkün olan en iyi getiri için kaynakları en üst düzeye çıkarmaya yönelik girişimleri ve kampanyaları otomatikleştirmesine olanak tanıyan Büyük Veri tabanlı yazılım ve araçlar oluşturur.
Xoxoday
xoxoday.com
Xoxoday Plum, çoklu para birimi ve çoklu bölge yetenekleriyle küresel ölçekte ödül, teşvik ve ödeme programlarının otomatikleştirilmesine yardımcı olur. Pazarlama ve satış ekiplerinin, geniş ölçekte iş akışlarını kullanan bir ödül puanı sistemiyle müşteri yaşam döngüsü boyunca ödüller, teşvikler ve e-hediyeler göndermesini kolaylaştırıyoruz. CRM'ler, Anket araçları ve e-posta araçlarıyla entegre oluyoruz ve ürünlerinizle doğrudan entegre olmanız için API çözümleri sunuyoruz. Yeni kurulan şirketlerden büyük işletmelere kadar her büyüklükteki binlerce işletme, ödüller, ayrıcalıklar, teşvikler göndermek ve ödemeleri dağıtmak için Xoxoday'ın ticari para birimini kullanıyor. 2000'den fazla Müşteri dünya çapında 80 Milyondan fazla ödül gönderdi ve bu da Plum'u markalı ödemelerin omurgası haline getirdi.
Keyplay
keyplay.io
İddialı GTM ekipleri için hesap seçimi. Hesap tabanlı herhangi bir şey yapıyorsanız doğru hesaplara ihtiyacınız vardır. Keyplay ideal hesaplarınızı hassas bir şekilde bulmanıza, seçmenize ve izlemenize yardımcı olur. Karmaşık ve pahalı ABM platformlarının aksine, Keyplay'i ücretsiz olarak kullanmaya başlayabilir ve Salesforce veya HubSpot CRM ile birkaç dakika içinde entegre olabilirsiniz. Keyplay, hesap seçiminin 3 temel işini kolaylaştırmanıza yardımcı olur: 1.) Yeni hesaplar BUL. Hassas verilerle pazarınızın haritasını çıkarın. Pazarınızın tamamını keşfetmek, kaydetmek ve segmentlere ayırmak için tek bir iş akışı. 2.) Bölgeler ve oyunlar için hesapları seçin. ICP'nizi benzerler ve sinyallerle modelleyin. Her hesabı otomatik olarak puanlayın ve zenginleştirin. 3.) Hesapları TAKİP EDİN. HubSpot veya Salesforce CRM ile 2 yönlü senkronizasyon. Otomatik alan oluşturma ve sürekli senkronizasyonla 90 saniyelik kurulum. İdeal hesap listeniz nihayet mümkün.
Paperflite
paperflite.com
Paperflite, satış ve pazarlama ekiplerinin içeriklerini depolamasına, organize etmesine, dağıtmasına ve izlemesine olanak tanıyan, aynı zamanda size çarpıcı içerik deneyimleri (özel mikro siteler, açılış sayfaları, kaynak merkezleri, etkileşimli deneyimler). Paperflite ile içeriğinizi tüm yolculuğu boyunca takip edin, neyin ne zaman en iyi sonuç verdiğine dair daha derinlemesine bilgi edinin ve potansiyel müşterilerinizin birden fazla kanalda içeriğinizle nasıl etkileşimde bulunduğunu öğrenin, böylece sıcak potansiyel müşterilerle anında etkileşime geçebilir ve soğuk olanları besleyebilirsiniz. Paperflite'ın gerçek zamanlı etkileşim analitiğiyle, içeriğinize erişildiğinde, görüntülendiğinde veya paylaşıldığında son kullanıcıların içerikle nasıl etkileşime girdiğini anlayın, böylece bir sonraki adımda ne yapacağınızı her zaman tam olarak bilirsiniz.
Terminus
terminusplatform.com
İşleri yapmanın eski yolu artık işe yaramıyor. Ve geride kalmayı göze alamazsınız. B2B stratejileri gelişti ve oyunun kuralları değişti. Özellikle her dolar ile daha verimli olma yönündeki artan baskı göz önüne alındığında, işletmenizin olması gereken yere sizi ulaştırmak için platforma, uzmanlara ve taktiksel taktik kitaplarına ihtiyacınız var. Terminus, başarınız için oluşturulmuş bir platformdur. Ekibinizin tüm yaşam döngüleri boyunca hesaplarla tanışmasına yardımcı olur; alıcıları hesap edinmeden genişletme ve yenilemeye kadar ilgi çekici dijital deneyimlerle çevreleyen, birinci taraf verilere dayanan bir platforma ihtiyacınız vardır. Motorumuz yatırım getirisini artırmak, dolandırıcılığı en aza indirmek, marka güvenliğine öncelik vermek ve amacı GTM ekipleri için ilgili, eyleme geçirilebilir içgörüye dönüştürmek için tasarlandı.
People.ai
people.ai
People.ai, kurumsal satış ekiplerine satış hattı ve gelir yaratmaya yönelik kanıtlanmış yolda rehberlik etmede liderdir. People.ai kurumsal gelir istihbaratı platformu, kuruluşların doğru hesaplara doğru kişileri dahil ederek karmaşık satış döngülerini hızlandırmasını sağlar. Patentli yapay zeka teknolojimiz sayesinde People.ai, satış ekiplerinin her bir hesapta kiminle etkileşime geçmesi gerektiğini ve en yüksek getirili anlaşmaları sunmak için tam olarak ne yapması gerektiğini açıkça görmesini sağlar. AppDynamics, DataRobot, Okta ve Zoom gibi şirketler insanların insanlardan satın aldığını biliyor ve bu yüzden insanlar People.ai'den satın alıyor.
PriceShape
priceshape.com
PriceShape, e-ticaret şirketleri ve markaları için rakip fiyat izleme konusunda uzmanlaşmış ve onların daha fazla satış kazanmasını ve geliri en üst düzeye çıkarmasını sağlayan bir Hizmet Olarak Yazılım (SaaS) şirketidir. Çevrimiçi satıcıların fiyatlar, stoklar ve çeşitler dahil olmak üzere rakip verilerine dayanarak fiyatlandırma stratejilerini optimize etmelerine yardımcı oluyoruz. PriceShape ile, kişiselleştirilmiş kontrol panelinizde rakiplerinizin ürün fiyatlarına ilişkin eksiksiz bir genel bakış elde edersiniz. Ayrıca kullanıcılarımıza her ihtiyaca uygun çok çeşitli dinamik fiyatlandırma kuralları ve stratejileri sunma konusunda da uzmanız. Bu özelliklerin kullanılması, müşterilerimize rekabet durumlarına bağlı olarak karar alma süreçlerini iyileştirmek için ihtiyaç duydukları fiyatlandırma çevikliğini sağlar. Üstelik size Google Alışveriş feed'inizde rekabetçi fiyatlandırma bilgisini kullanma fırsatı veriyoruz. Feed düzenleyicimiz aracılığıyla feed'inize fiyat etiketleri eklemeniz mümkündür; bu, reklam harcamalarınızın en rekabetçi olduğunuz ürünlere yönlendirilmesine ve iyi bir kar marjı elde etmenize olanak tanır. TBM kampanyalarınızın bu akıllı segmentasyonu, reklam harcamalarınızı çok pahalı olduğunuz ürünlere harcamanızı önleyecek ve ROAS'ınızda büyük bir artış sağlayacaktır.
Visual Visitor
visualvisitor.com
Güçlü, Uygun Fiyatlı ve Kullanımı Kolay Satış Zekası Platformu. B2B Satışlarını Kolaylaştırıyoruz. Satış ve Pazarlama Ekiplerinin daha kısa sürede daha fazla satış yapmasına yardımcı olmak. Platformumuz şunları içerir: - Alıcı Niyeti Verileri - 606 milyondan fazla kişi içeren B2B İletişim Veritabanı - Anonim Web Sitesi Ziyaretçi Kimliği - E-posta/Teklif Takibi Platformumuzun faydaları şunları içerir: - Satış ve pazarlama ekiplerinizin ilk teması kurmasına yardımcı olmak. Satışların %36'sı ilk yanıt veren satıcıya gidiyor. - Potansiyel müşteri bulma süresini %80'e kadar azaltın. Bu zorlu potansiyel müşteriye ulaşmanız için ihtiyaç duyduğunuz verileri sağlıyoruz. - Gizli Potansiyel Müşterilerinizi Ortaya Çıkarın. Halihazırda sahip olduğunuz trafikten daha fazla potansiyel müşteri elde etmenize yardımcı oluyoruz. - Potansiyel müşteriler yanıt vermiyor mu? Potansiyel müşteriler tarafında neler olup bittiğine dair size fikir vereceğiz. 2009 yılında kurulan Jacksonville, FL ve Atlanta, GA'da ofislerimiz bulunmaktadır. 2.220'den fazla müşterisi ve beyaz etiketli bayisiyle Visual Visitor, hızla büyüyen şirketlerin tercih ettiği platform haline geliyor.
Aptivio
aptiv.io
Gezegendeki en gelişmiş otomatik Ağ Satış Platformu, B2B şirketlerinin dönüşüm olasılığı en yüksek olan hesapları ve kapanmaya giden en kısa yolu keşfederek gelir artışlarını artırmalarına yardımcı olan Gerçek Alıcı Niyeti ile birleştirilmiştir. Aptivio'nun gelişmiş yapay zeka sinyalleri, alıcı döngüsünün her aşamasında bir fırsatın alıcı amacını belirler ve önceliklendirir; böylece gelir ekibiniz önemli potansiyel müşterilere odaklanır. Platformumuz, kullanımın ilk 60 gününde ortalama %25, 6 ay sonra ise %40 daha fazla satışa uygun potansiyel müşteri ekler. Aptivio'nun yapay zekasıyla üretim hattınızın maksimum potansiyelini ortaya çıkarın.
SalesboxAI
salesbox.ai
SalesboxAI, dünya çapındaki işletmelerin Hesap Tabanlı Pazarlama çözümleriyle daha hızlı ölçeklenmesine yardımcı olan Yapay Zeka Destekli bir Satış ve Pazarlama platformudur. Tek bir platformda: Hedef hesaplarınızı belirleyin ve keşfedin, Hedef gruplarla birebir görüşmeler düzenleyin, Onlarla birden fazla kanalda etkileşime geçin, Yapay Zeka Destekli ABM Reklamları Çalıştırın, Tüm kampanyalarınızda ABM başarısını ölçün ve optimize edin. Temelinde Yapay Zeka bulunan SalesboxAI Avatar, çok kanallı, iki yönlü görüşmeler yoluyla hedef hesaplarla otomatik olarak iletişim kurarak, etkileşim kurarak, nitelendirerek ve takip ederek şirketlerin müşterileri daha hızlı ve verimli bir şekilde bulmasına ve güvence altına almasına yardımcı olur. Daha fazla bilgi edinmek için şu adresi ziyaret edin: https://salesbox.ai
Kompyte
kompyte.com
Kompyte'nin rekabetçi zeka otomasyon platformu, Pazarlama ve Satış profesyonellerinin rekabet ortamlarını takip ederken karşılaştıkları zorlukları ele alan, sektörün tamamen yapay zeka odaklı tek çözümüdür. Kompyte, müşterilerin kalabalık sektörlerdeki gürültünün üstesinden gelmesine ve pazar liderliği kazanmasına yardımcı olmak için, en geniş dijital kanal yelpazesinde izleme sürecini otomatikleştirir, rekabetçi istihbarat toplama ve içgörü sunma konusunda derinlemesine ve kapsamlı bir inceleme yapar. Kompyte, müşterilere önemli, gerçek zamanlı stratejik öngörüleri takip etme, derleme, analiz etme ve doğru ekiplere iletme araçları sağlayarak daha iyi mesajlaşma, konumlandırma, ürün geliştirme ve gelir yakalama olanağı sağlar.
MediaRadar
mediaradar.com
MediaRadar'ın ödüllü reklam istihbaratı çözümleri, medya satış, planlama veya satın alma süreçlerinde yer alan kişileri hedef alan çapraz medya öngörülerini zamanında sunar. Medya satış ekipleri, yeni işler bulmak, ilgi çekici sunumlar oluşturmak ve doğru alıcılarla bağlantı kurmak için MediaRadar'a güveniyor. Ajanslar ve pazarlamacılar, en iyi medya karışımını oluşturmak, rakiplerini izlemek ve yeni reklam fırsatlarını ortaya çıkarmak için MediaRadar'ı kullanıyor.
VisualPing
visualping.io
Görselleştirme, web sitesindeki değişiklikleri izlemek için en iyi araçtır. İzlemek istediğiniz URL'yi girmeniz ve bir alan seçmeniz yeterlidir; bir değişiklik tespit edildiğinde sizi bilgilendireceğiz. Görselleştirmenin yüzlerce potansiyel kullanım durumu vardır. İşletmeniz, rekabet istihbaratı, mevzuat istihbaratı, uyumluluk yönetimi, web sitesi kalite güvencesi ve regresyon tespiti ve çok daha fazlası için Visualping'i kullanabilir. İş fırsatlarını, stokta olmayan ürünleri, fiyatları, randevuları, haberleri ve sosyal medya profillerini takip etmek için Visualping'i kişisel yaşamınızda bile kullanabilirsiniz.
Visitor Queue
visitorqueue.com
Ziyaretçi Kuyruğu, satış ekibinize web sitenizin ziyaretçileri hakkında bilgi verirken aynı zamanda onlara benzersiz bir web sitesi deneyimi sunmayı amaçlayan bir B2B potansiyel müşteri oluşturma ve web sitesi kişiselleştirme yazılımıdır. Potansiyel müşteri yaratma hizmetlerimizle, web sitenizi ziyaret eden işletmelerin adını, iletişim bilgilerini ve kullanıcı verilerini tanımlayın. Soğuk arama ve tahmin etme günleri geride kaldı; ürünlerinize ve/veya hizmetlerinize zaten ilgi göstermiş olan satış ekibinizi sıcak potansiyel müşterilerle besliyoruz. Web sitesi ziyaretçilerinin %98'i web sitenizden hiçbir iz bırakmadan kaybolurken, onların kim olduğunu öğrenmenin zamanı gelmedi mi? Yeni web sitesi kişiselleştirme özelliğimizle web sitenizin ziyaretçilerine benzersiz davranın. Ziyaretçilere, coğrafi konum, şirket büyüklüğü ve hatta adları gibi firma bilgilerine dayalı olarak web sitenizin özel bir görünümünü sunun. Onlara niteliklerine göre ilgili vaka çalışmalarını, kullanım senaryolarını ve referansları gösterin. Ziyaretçi Kuyruğu'nu oluşturduk çünkü piyasadaki mevcut yazılımlar arasında iyileştirilmesi gereken açık alanları ilk elden gördük. Ancak bizim sözümüze güvenmeyin, bugün ücretsiz deneyin!
Leadoo
leadoo.com
Leadoo, pasif web sitesi trafiğini aktif potansiyel müşterilere ve somut iş sonuçlarına dönüştüren bir dönüşüm platformudur. Satın alma kararlarının %83'ünün çevrimiçi olarak gerçekleşmesi nedeniyle, web sitesi dönüşüm fırsatları hiç bu kadar yüksek olmamıştı. Ancak site ziyaretçilerinin çoğu pasiftir ve satın almaya hazır değildir. Ortalama olarak site ziyaretçilerinin %98'i dönüşüm gerçekleştirmeden siteden ayrılıyor. Bu düşük dönüşüm oranları performansı olumsuz etkileyebilir. Bu nedenle, daha iyi dönüşüm sağlamak ve birlikte yeni ticari verimlilikler yaratmak için pazarlama ve satış ekiplerini uyumlu hale getirme ve güçlendirme misyonundalar. Bunu şu yollarla yaparlar: * Dönüşüm yolculuklarını artırmak için yerinde botlarla etkileşime geçmek * Kullanıcı deneyimini geliştirmek için güçlü kişiselleştirme * Potansiyel müşterileri belirlemek için şirket kimliği * Satış döngülerini haritalandırmak için kullanıcı yolculuğu haritalaması * Kullanıcıları anlamak için analitik * Site içeriğine göre kullanıcı sorularını otomatik olarak yanıtlayan yapay zeka * Ticari ekipleri desteklemek için satış uyarıları * Hepsini bir araya getirmek için CRM entegrasyonu * Leadoo ayrıca sitedeki dönüşüm yolculuklarını ayarlayan ve sürekli olarak optimize eden dönüşüm uzmanlarından oluşan özel bir ekiple birlikte gelir. 800 Leadoo müşterisi için ilk 12 ay boyunca baz dönüşüm oranlarındaki ortalama artışın %74 olduğunu buldular. Basit bir ifadeyle Leadoo aşağıdakiler için gereken tüm araçları ve bilgileri sağlar: * Web sitesi ziyaretçilerini tanımlayın * Bunları yerinde etkinleştirin * Satın alma yolculuklarında onları besleyin * Sonuçta daha fazlasını müşteriye dönüştürün
inMarket
inmarket.com
InMarket'te sınıfının en iyisi olmak, müşterilerimize bugün mevcut olan en doğru ve kesin, izne dayalı, SDK'dan türetilmiş konum verilerine erişim sağlamak anlamına gelir. Bu aynı zamanda önemli anlarda son derece alakalı, zamanlı mesajlar aracılığıyla çığır açan deneyimler yaratmak, dönüşümsel 360 derecelik ölçüm sağlamak ve reklamverenleri her etkileşimde daha akıllı hale getiren tüketici zekası sunmak anlamına da geliyor.
N.Rich
nrich.ai
Bütçenizi aşmadan satış hattınızı artırın. Alıcı amacı kanıtlanmış ICP hesaplarını bulun, bunları kanallar arası dijital reklamlarla etkinleştirin ve sıcak hesapları satışa sunun.
Albacross
albacross.com
Dünya çapındaki gelir ekipleri, daha fazla fırsat yaratmak ve geliri daha hızlı artırmak için Albacross'un Niyet Verilerini kullanıyor. Erken aşamadaki farkındalıktan son aşamadaki karara kadar, potansiyel alıcılarınızı ortaya çıkarmak, istedikleri şeyle etkileşime geçmek ve satın almaya hazır olduklarında bildirim almak için ihtiyacınız olan tüm bilgilere sahipsiniz. İşte nasıl: - Satış üretkenliğini artırın: Web sitenizi ziyaret eden şirketlerin satın alma niyetini belirleyin ve satın almaya hazır olduklarında satış ekibinizi bilgilendirin. - Pazarlamada varsayımları ortadan kaldırın: Hangi hesapların içeriğinizle etkileşime geçtiğini ve onları en çok neyin ilgilendirdiğini anlayın. - İhtiyacınız olan tüm veri noktaları: Dünya çapında aylık 3 milyar olayı takip ediyoruz ve veri noktalarını haftalık olarak yeniliyoruz. - Halihazırda kullanmakta olduğunuz teknik araçlara sorunsuz bir şekilde entegre edin; öğrenilecek başka bir araç değildir.
Contify
contify.com
Contify, kapsamlı bir Pazar ve Rekabet İstihbaratı platformu ve Haber API'leri sunarak işletmelerin rakipler, müşteriler, sektörler ve kuruluş çapındaki önemli istihbarat konuları hakkında eyleme geçirilebilir bilgiler toplamasına, düzenlemesine ve paylaşmasına olanak tanır.
Hushly
hushly.com
Hushly, alıcı deneyimlerini iyileştirmek ve B2B pazarlamacılar için dönüşümleri artırmak üzere tasarlanmış, hepsi bir arada bir dönüşüm bulutudur. Katılım sistemimiz, hesap tabanlı deneyimlerin yanı sıra web sitesi kişiselleştirme, içerik kişiselleştirme, açılış sayfası oluşturucu ve kişiselleştirme, talep yakalama, zenginleştirme, insan tarafından doğrulanmış potansiyel müşteriler gibi çeşitli araç ve yetenekleri içerir. Bu araçlar, pazarlamacıların hedef kitleleri için daha alakalı ve ilgi çekici deneyimler oluşturmasına olanak tanır; bu da sonuçta artan katılım, daha yüksek dönüşüm oranları ve daha fazla müşteri sadakati gibi daha iyi iş sonuçları elde edilmesine yardımcı olabilir. Alıcılar, daha iyi eğitim almalarına ve daha hızlı bilinçli kararlar almalarına olanak tanıyan dinamik, kişiselleştirilmiş içerikten ve bağlantılı dijital deneyimlerden yararlanır.
Sopro
sopro.io
Sopro, işletmelerin nitelikli potansiyel müşterileri belirlemesine ve onlarla etkileşime geçmesine yardımcı olur. Uzmanlarımız, satış ekibiniz adına potansiyel müşterileri hedefler, araştırır ve onlarla etkileşime geçer. Potansiyel müşteriler, satış hattınıza doğal bir şekilde akacak şekilde tasarlanmış, kişiselleştirilmiş, sohbet niteliğinde tanıtımlarla 1'e 1 olarak etkileşime girer. Güveniliriz, bütçe dostuyuz ve ölçeklenebiliriz. B2B satışların geleceğine hoş geldiniz.
LeadGenius
leadgenius.com
LeadGenius, B2B satış ve pazarlama ekiplerinin giden süreçlerini ölçeklendirmelerine yardımcı olmak için makine öğrenimini ve küresel insan araştırmacı ağını kullanıyor. Dünyanın en hızlı büyüyen şirketleri kalıcı müşteriler bulmak ve onlarla bağlantı kurmak için LeadGenius'u kullanıyor. LeadGenius, B2B satış ve pazarlama ekiplerine ayrı ayrı veya uçtan uca tek bir çözüm olarak kullanılabilecek 3 temel hizmet sunar: Özel Potansiyel Müşteri Oluşturma, Potansiyel Müşteri Zenginleştirme ve Yönetilen E-posta Erişimi. LeadGenius ile işletmeler yeni müşterileri belirleyebilir, mevcut potansiyel müşteri veritabanını güncelleyebilir ve geliştirebilir ve giden e-postalardan zaman alan adımları kaldırabilir.
Uberflip
uberflip.com
Uberflip, hızlı bir şekilde geniş ölçekte bağlamsal içerik deneyimleri oluşturmanıza olanak tanır. Potansiyel müşterilerinizle daha iyi bağlantı kuracak alakalı içerik sunarak anlaşmaları daha hızlı tamamlayın. İçerik, her pazara açılma hareketinin omurgasıdır. Öne çıkmak ve potansiyel müşterileriniz ve müşterilerinizle anlamlı ilişkiler kurmak istiyorsanız, doğru içeriği doğru zamanda sunarak kişiselleştirilmiş deneyimler sunmanız gerekir. Deneyim Yönetimi - Hedefleri dakikalar içinde kişiselleştirmek için çeşitli kaynaklardan gelen içeriği merkezileştirin ve düzenleyin. İçerik merkezileştirme ve yönetimi kişiselleştirmenin anahtarıdır. Uberflip, tüm içeriğinizi merkezileştirip organize edebileceğiniz tek bir platformdur. Uberflip, üçüncü taraf içerik platformlarıyla entegre olduğundan varlıklarınızı zahmetsizce içe aktarabilir, yönetebilir ve etiketleyebilirsiniz. Buradan pazarlama, satış ve müşteri başarısı ekipleriniz onaylı içeriğe kolayca erişebilir ve kodsuz sürükle ve bırak deneyimiyle her kampanya ve Dijital Satış Odaları için inanılmaz hedefler oluşturmaya başlayabilir. Sonuç? Daha az içerik israfı, daha hızlı kampanya lansmanları ve potansiyel müşterileri için en iyi içerikle güçlendirilmiş bir satış ekibi. Temel özellikler: - İçerik entegrasyonları (blog, Wistia, Vimeo, YouTube, Vidyard, Brightcove) - Etiket yöneticisi ve akıllı filtreler - Uberflip Sayfaları - Uberflip Satış Yardımı (Dijital Satış Odaları) - SEO optimizasyonu Yolculuk Hızlandırma - Her alıcı için seçilmiş içerik hedefleri oluşturun – ve onları tüm kanallardan etkileşime geçirin. Uberflip, ziyaretçilerinizi sitede tutan içerik önerileriyle içerik tüketimini artırmanıza olanak tanır. Güçlü pazarlama otomasyon platformu (MAP) entegrasyonları sayesinde içerikle her etkileşim, müşteri yolculuğunu hızlandırmak için bir sonraki mükemmel adımı tetikleyebilir. Alıcının yolculuğundaki anlaşmazlıkları azaltan kişiselleştirilmiş içerik sunarak dönüşüm oranlarınızı artırın ve gelire ulaşma süresini hızlandırın.
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