Hesap Tabanlı Pazarlama Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Tonga

ASK BOSCO®, pazarlama ekiplerinin daha iyi, veriye dayalı kararlar almasına yardımcı olan, yapay zeka destekli bir dijital pazarlama analitiği platformudur. Kullanımı kolay arayüzümüz, tek bir gerçek kaynak sağlayarak pazarlamacılara tüm kampanyalar ve kanallardaki performansın gerçek zamanlı görünürlüğünü sağlar. ASK BOSCO®, son teknoloji makine öğrenimini kullanarak mevcut ve yeni kanallarda daha fazla gelir elde etmek için yeni fırsatlar belirler. Ayrıca, pazarlamacıların kişiselleştirilmiş raporlama gösterge tabloları oluşturmasına ve gelecekteki kampanyaları rakipsiz bir doğrulukla tahmin etmesine olanak tanıyan tahmine dayalı analitik yetenekleri de sağlıyoruz. Benzersiz ASK BOSCO® Endeksimiz alan adınızı kategorinizdeki en yakın rakiplere göre sıralar. Bu endeks, çevrimiçi ayak izinizin ve organik ve ücretli medya kanallarına yatırım yaparken ne kadar etkili olduğunuzun bir ölçüsüdür. ASK BOSCO® nasıl çalışır? ASK BOSCO®, web siteniz, sosyal medyanız ve reklam kampanyalarınız dahil olmak üzere çeşitli kaynaklardan veri toplayarak çalışır. Bu veriler daha sonra eğilimleri, kalıpları ve fırsatları belirlemek için yapay zeka motorumuz tarafından analiz edilir. ASK BOSCO® ayrıca gelecekteki performansı tahmin etmek için makine öğrenimini kullanır. Bu, pazarlama bütçeniz ve kampanyalarınız hakkında daha iyi kararlar vermenizi sağlar. ASK BOSCO® kullanmanın faydaları nelerdir? ASK BOSCO® kullanmanın birçok faydası vardır. İşte en önemlilerinden birkaçı: - Daha iyi karar verme: ASK BOSCO® size, pazarlama kampanyalarınız hakkında daha iyi, daha bilinçli kararlar vermeniz için ihtiyaç duyduğunuz verileri ve bilgileri sağlar. - Artan gelir: ASK BOSCO®, mevcut ve yeni kanallarınızdan daha fazla gelir elde etmek için yeni fırsatları belirlemenize yardımcı olur. - Artan verimlilik: ASK BOSCO®, dijital pazarlamayla ilgili birçok görevi otomatik hale getirerek size zaman kazandırarak daha stratejik faaliyetlere odaklanabilmenizi sağlar. - Azalan maliyetler: ASK BOSCO®, bütçenizi optimize ederek ve kampanyalarınızı daha etkili bir şekilde hedefleyerek pazarlama kampanyalarınızdan tasarruf etmenize yardımcı olabilir. Dijital pazarlama performansınızı iyileştirmenin bir yolunu arıyorsanız ASK BOSCO® sizin için mükemmel çözümdür. Pazarlama hedeflerinize ulaşmanıza nasıl yardımcı olabileceğimiz hakkında daha fazla bilgi edinmek için bugün bizimle iletişime geçin.