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Hesap Tabanlı Pazarlama Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Fransız Polinezyası
Hesap tabanlı pazarlama (ABM) yazılımı, kişiselleştirilmiş pazarlama kampanyalarını uygulamaya koymadan önce odağı geniş markalama ve olası müşteri yaratma taktiklerinden yüksek değerli hedef hesapları belirlemeye kaydırarak pazarlama ve satış operasyonlarında devrim yaratır. İşletmeler, ABM yazılımıyla, en umut verici hesapları oluşturmak için potansiyel müşterilerin belirlenmesi ve kaynak tahsisi gibi zorlu görevleri kolaylaştırıyor. Kullanıcılar, ABM yazılımından yararlanarak yalnızca titizlikle incelenmiş potansiyel müşteriler oluşturmakla kalmayıp, aynı zamanda benzersiz satın alma yolculuklarını özel olarak uyarlayabilir, müşteri yaşam boyu değerini artırabilir ve mevcut hatlar dahilinde ek fırsatları teşvik edebilir. Potansiyel verilerin en son müşteri deneyimi teknolojileriyle entegrasyonu, kuruluşların tutarlı bir hesap tabanlı pazarlama stratejisi yürütmesine olanak tanır. Pazarlama ve satış ekipleri arasındaki bu senkronizasyon, genel şirket hedefleriyle uyumun sağlanmasını sağlar. ABM yazılımı, yeni hesapların alınması, mevcut hesapların geliştirilmesi ve kurumsal düzeyde ilişkilerin genişletilmesi gibi çeşitli işlevleri kolaylaştırır. Ayrıca, belirli ABM çözümleri, pazarlama otomasyon platformları ve müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) sistemleri de dahil olmak üzere üçüncü taraf satış ve pazarlama uygulamalarıyla kusursuz entegrasyon sunar. Bu birlikte çalışabilirlik, iletişim hedefleme ve önceliklendirmenin hassasiyetini artırır, böylece kilit müşterilerle etkileşimi optimize eder.
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Hubspot
hubspot.com
HubSpot, işletmelerin daha iyi büyümesine yardımcı olmak için eksiksiz bir pazarlama, satış, müşteri hizmetleri ve CRM yazılımı platformunun yanı sıra metodoloji, kaynaklar ve destek sunar. Ücretsiz araçlarla başlayın ve büyüdükçe yükseltin. Marketing Hub ile tüm pazarlama araçlarınız ve verileriniz kullanımı kolay, güçlü tek bir platformda. Değerli zamanınızdan tasarruf edecek ve doğru müşterileri geniş ölçekte çekip dönüştürecek kişiselleştirilmiş bir deneyim sağlamak için ihtiyacınız olan tüm içeriğe sahip olacaksınız. Ayrıca Marketing Hub, HubSpot CRM platformunun bir parçası olarak oluşturulduğu için pazarlamacılar verileri yaptıkları her şeyin merkezinde tutabilirler. Pazarlamacılar, CRM platformunun tamamını kullanırken yatırım getirisini kanıtlamak ve yatırımları doğrulamak için satışlarda benzersiz bir uyum elde edebilir. İster stratejiler, hizmetler veya yazılım olsun - HubSpot karmaşıklığı değil şirketinizi ölçeklendirmenize olanak tanır. HubSpot daha iyi büyümeniz için ihtiyacınız olan her şeye sahiptir.
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, inc. merkezi San Francisco, Kaliforniya'da bulunan bir Amerikan bulut tabanlı yazılım şirketidir. (CRM) müşteri ilişkileri yönetimi hizmeti sağlar ve ayrıca müşteri hizmetleri, pazarlama otomasyonu, analitik ve uygulama geliştirmeye odaklanan tamamlayıcı bir kurumsal uygulamalar paketi satar. 2020 yılında Fortune dergisi, çalışanların memnuniyet anketine göre Salesforce'u 'Çalışılacak En İyi 100 Şirket Listesi'nde altıncı sıraya koydu.
SEMrush
semrush.com
Semrush, işletmelerin dünya çapında arama motoru optimizasyonu, tıklama başına ödeme, içerik, sosyal medya ve rekabetçi araştırma kampanyaları yürütmesine ve çevrimiçi pazarlamadan ölçülebilir sonuçlar elde etmesine olanak tanıyan lider bir çevrimiçi görünürlük yönetimi SaaS platformudur. Semrush, şirketlerin çeşitli pazarlama kanallarında kampanyalar oluşturması, yönetmesi ve ölçmesi için öngörüler ve çözümler sunar. Semrush, 87.000'den fazla ödeme yapan müşterisiyle. Sayılarla Semrush: - 808 milyon masaüstü etki alanı profili ve 32,1 milyon mobil etki alanı profili - Günde ortalama 43 trilyondan fazla geri bağlantı ve 25 milyardan fazla URL tarandı - Tek bir anahtar kelime için 24,3 milyardan fazla anahtar kelime ve 20 milyondan fazla fikir - Fortune 500 şirketlerinin %30'u kullanıyor Semrush'u pazarlama aracı olarak tercih ediyorlar
Apollo.io
apollo.io
Apollo, büyüme stratejinizi uygulamanıza, analiz etmenize ve geliştirmenize yardımcı olmak için iş akışlarınıza zekayı yerleştiren, veriye öncelik veren bir etkileşim platformudur.
Ahrefs
ahrefs.com
Ahrefs Pte. Ltd., pazarlama profesyonelleri için çevrimiçi SEO araçları ve ücretsiz eğitim materyalleri geliştiren bir yazılım şirketidir. Ahrefs hepsi bir arada SEO araç seti size şu konularda yardımcı olabilir: - Rakip araştırması: rakibinizin organik anahtar kelimelerini, geri bağlantı stratejilerini ve PPC anahtar kelimelerini ortaya çıkarın - Bağlantı Oluşturma: nişinizdeki en güçlü geri bağlantı fırsatlarını bulun - Anahtar Kelime Araştırması: maksimum alakalı anahtar kelime fikirleri alın ve sıralamanın ne kadar zor olacağını görün - Web Sitesi Denetimi: web sitenizde hangi SEO sorunlarını bulun ve bunları nasıl düzelteceğinizi öğrenin - İçerik Araştırması: herhangi bir konudaki en popüler içeriği keşfedin ve kendi içeriğiniz için en iyi fikirleri bulun - Sıralama Takibi: rakiplerinizinkiyle birlikte arama sıralamalarınızı takip edin - Mentions Monitoring: sizden veya markanızdan çevrimiçi olarak her bahsedildiğinde e-posta uyarıları alın. Ahrefs veritabanında 11 milyardan fazla anahtar kelime ve 400 milyardan fazla dizine eklenmiş sayfa bulunmaktadır. Bu nedenle Ahrefs, kullanıcılarına maksimum veri doğruluğu sağlayabilmektedir.
LinkedIn Sales Navigator
linkedin.com
675 milyondan fazla üye | Profesyonel kimliğinizi yönetin. Profesyonel ağınızı oluşturun ve onunla etkileşime geçin. Bilgiye, içgörülere ve fırsatlara erişin.
Crunchbase
crunchbase.com
Crunchbase, özel ve halka açık şirketler hakkında ticari bilgiler bulmaya yönelik bir platformdur. Crunchbase bilgileri, yatırımları ve finansman bilgilerini, kurucu üyeleri ve liderlik pozisyonlarındaki bireyleri, birleşme ve satın almaları, haberleri ve sektör trendlerini içerir. Başlangıçta startupları takip etmek için tasarlanan Crunchbase web sitesi, küresel ölçekte kamu ve özel şirketler hakkında bilgiler içeriyor. Crunchbase verilerini dört yoldan sağlar: girişim programı, makine öğrenimi, kurum içi veri ekibi ve Crunchbase topluluğu. Halkın üyeleri Crunchbase veritabanına bilgi gönderebilir. Bu gönderimler kayıt ve sosyal doğrulamaya tabidir ve genellikle yayına kabul edilmeden önce bir moderatör tarafından incelenir. Vikipedi topluluğu Mart 2019'da onun kaynak olarak kullanımını kaldırdı.
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo (NASDAQ:ZI), işletmelerin müşterilerini bulmasına, kazanmasına ve büyütmesine yardımcı olan pazara açılma platformudur. ZoomInfo, dünya çapında 35.000'den fazla şirkete doğru, gerçek zamanlı veriler, öngörüler ve teknoloji sunuyor. İşletmeler verimliliği artırmak, satış ve pazarlama ekiplerini uyumlu hale getirmek ve teknoloji yığınlarını birleştirmek için verilerini ve platformunu kullanıyor. Sektör lideri GDPR ve CCPA uyumluluğu ve çok sayıda veri güvenliği ve gizlilik sertifikasıyla veri gizliliğinde tanınmış bir liderdir. Uzmanlık Alanları: GTM platformu, GTM stratejisi, satış zekası, konuşma zekası, pazarlama zekası, satış katılımı, iletişim verileri, amaç verileri, potansiyel müşteri yaratma, gelişmiş potansiyel müşteri bulma, iş bilgileri, iş bağlantıları, hesap tabanlı pazarlama (ABM), veri doğruluğu, veritabanı Hijyen ve veri düzenleme.
SE Ranking
seranking.com
SE Ranking, küçük ve orta ölçekli ajanslara ve şirket içi ekiplere en uygun, güçlü bir SEO araç setidir. Benzersiz ve gelişmiş veri kümeleri, SEO profesyonellerinin etkili SEO stratejileri geliştirmesine ve yürütmesine yardımcı olur. SE Ranking, anahtar kelime ve rekabetçi araştırma, içerik oluşturma ve optimizasyon, teknik web sitesi denetimleri, sayfa içi optimizasyon, geri bağlantı analizi ve izleme, konum izleme, yerel SEO ve daha fazlasını içeren her önemli SEO görevini otomatikleştirmek için özel araçlar sunar. SE Ranking, kullanıcılara benzersiz bilgiler ve öneriler sunmak için AI ve NLP teknolojilerinden yararlanır. Yüksek kaliteli, doğru veriler sunmak, SE Ranking'in en önemli önceliklerinden biridir ve SE Ranking ekibi, kullanıcıların güvenebileceği verileri sağlamak için veri kümelerini sürekli olarak genişletir ve veri işleme algoritmalarında ince ayarlar yapar. Ekipler SE Ranking'in otomatik raporlamasından, Beyaz Etiketinden ve işbirliğine dayalı proje yönetiminden yararlanabilir. Çoğu abonelik planı, ekip üyeleri için ekstra kullanıcı koltukları ve tüm müşteri ihtiyaçlarını karşılayacak sınırsız projeler içerir. Küçük ve orta ölçekli pazarlama ajansları için özel olarak tasarlanan SE Ranking'in Ajans Paketi, ajansların çıktılarını daha iyi sunmalarına yardımcı olmak için sınırsız raporlama, müşteri adayı oluşturma widget'ı, WL ve ekstra müşteri koltukları sağlar.
Similarweb
similarweb.com
E-Ticaret, yayıncı ve reklamveren adaylarına ilişkin 360° dijital bilgilerle daha akıllı satış yapın. Benzerweb'in benzersiz trafik ve etkileşim verileriyle, potansiyel müşterinin dijital stratejisinin ve performansının her aşamasına ilişkin tam görünürlük elde ederek yeni fırsatlar bulmanızı ve kazanan satış konuşmaları oluşturmanızı sağlar. - Benzerweb'in 100 milyondan fazla web sitesinden oluşan veritabanından ideal müşteri profilinizle eşleşen potansiyel müşterileri bulun - Potansiyel Müşteri Zenginleştirme ile potansiyel müşterilere daha alakalı veri noktaları ekleyerek satış hattınızın kalitesini güçlendirin ve sosyal yardıma öncelik verin - Yeni ve ek satış yapan işlerden haberdar olmak için hesaplarınızı izleyin uyarılarla birlikte fırsatlar - Çözümünüzün nasıl yardımcı olabileceğini daha iyi anlamak için potansiyel müşterilerinizin dijital performansını ve stratejisini derinlemesine inceleyin - Güvenilir verilerle desteklenen, müşterinize özel bilgilerle müşteri yanıtınızı iyileştirin - Karar vericilere doğrudan ulaşın doğrudan iletişim bilgileri
Drift
drift.com
Alıcı deneyimi ve Konuşmaya Dayalı Yapay Zeka şirketi Drift®, işletmelere her seferinde bir konuşma yaparak daha ilgi çekici müşteri deneyimleri yaratma konusunda ilham veriyor. İnsan odaklı, yapay zeka destekli platformu, her temas noktasında kişiselleştirilmiş deneyimler ve öneriler sunmak için alıcıları dinler, anlar ve onlardan öğrenir. Drift, yapay zekanın insanların sohbetleri ilişkilere dönüştürmesi için çalıştığı bir dünya yaratıyor. Drift, dünya çapında binlerce müşterinin konuşma verilerini ve alıcı davranışlarını daha derin ilişkilere, daha fazla satış hattına ve daha fazla gelire dönüştürmesine yardımcı oluyor. Konuşmalı Pazarlamada öncü olan şirket, B2B satın alma sürecindeki aksaklıkların ortadan kaldırılmasına yardımcı olmak için 2015 yılında kuruldu. Alıcı beklentileri artmaya devam ettikçe ve yapay zeka, anlamlı müşteri yolculuklarını geniş ölçekte güçlendirmede merkezi hale geldikçe, Drift, yarattığı kategoriyi bozuyor.
Signals
getsignals.ai
Signals, web sitenizde kimlerin olduğunu bilmenize ve satın almaya hazır ziyaretçilerle etkileşime geçmek için onların davranışlarından yararlanmanıza yardımcı olan bir potansiyel müşteri oluşturma ve Yapay Zeka Platformudur. Ziyaretçilerin form doldurmasına gerek kalmadan şirketlerin binlerce nitelikli yeni bağlantı bulmasına yardımcı olduk.
G2
g2.com
G2 dünyanın en büyük ve en güvenilir yazılım pazarıdır. Tüm Fortune 500 şirketlerindeki çalışanlar da dahil olmak üzere yılda 90 milyondan fazla kişi, gerçek akran incelemelerine dayanarak daha akıllı yazılım kararları vermek için G2'yi kullanıyor. Her ölçekten binlerce yazılım ve hizmet şirketi, itibarlarını artırmak, yazılım harcamalarını yönetmek ve işlerini büyütmek için G2 ile ortaklık yapıyor.
Keyword.com
keyword.com
Önceki adıyla SerpBook.com - SEO çalışmalarınızı takip etmek, belirlemek ve doğrulamak için ihtiyacınız olan her şey. Önemli kişilere sergileyin ve rapor verin.
Seobility
seobility.net
Seobity, daha iyi web sitesi sıralamaları için hepsi bir arada SEO aracıdır. Seobility, kapsamlı bir sayfa içi SEO denetimi, geri bağlantı analizi ve bağlantı oluşturma araçlarının yanı sıra sıralama takibi de sağlar. İçerik optimizasyonu için TF*IDF aracı ve Anahtar Kelime Araştırma Aracı gibi ek araçlar, Seobility hepsi bir arada SEO yazılımını tamamlar. Sayfa içi SEO denetimi: Bir web sitesinin tüm bağlantılı sayfaları taranır ve sayfa içi optimizasyonla ilgili hatalar veya sorunlar toplanır ve açıkça görüntülenir. Her analizde sorunların nasıl çözüleceğine ve optimize edileceğine ilişkin ayrıntılı bilgi ve ipuçları bulunur. Web sitesinin sürekli olarak incelenmesi ve optimizasyon ilerlemesinin izlenmesi için düzenli taramalar planlanabilir. Seobity, her tarama sonrasında ayrıntılı bir rapor sunar ve ciddi sorunlar olması durumunda kullanıcıyı bilgilendirir. Backlink Analizi: Bir web sitesinin geri bağlantıları, bağlantı metinleri, yönlendiren alan adları vb. hakkında ayrıntılı raporlar. Ayrıca, yeni geri bağlantılar ve kaybolan geri bağlantılar hakkında düzenli olarak güncellenen raporlar, sayfa dışı SEO'nun bu kısmı hakkında eyleme geçirilebilir bilgiler sağlar. Rakip analizi ve bağlantı kurma önerileri bu modülü tamamlar. Sıralama Takibi: Anahtar kelimeleriniz için günlük olarak güncellenen masaüstü ve mobil Google sıralama verileri. Anahtar kelime etiketleme gibi gelişmiş özellikleri kullanın; Kategorileri veya yerelleştirilmiş sonuçları analiz etmek için. Performanslarını izleyerek rakiplerinizi takip edin. Seobity SEO yazılımı, kalite ve kullanılabilirliğe net bir şekilde odaklanılarak tasarlanmıştır. Seobity, SEO profesyonellerinin yanı sıra SEO'ya yeni başlayanlar için de uygundur.
Serpstat
serpstat.com
Serpstat, çevrimiçi görünürlüğünüz üzerinde etkili bir kontrole sahip olmanızı sağlayan kapsamlı bir SEO araç seti olarak öne çıkıyor. Daha yüksek sıralamalar ve güçlendirilmiş çevrimiçi ticari ayak izi arayan kararlı kuruluşlar için çok önemli bir varlık. 50'yi aşan güçlü araç deposuyla Serpstat aşağıdaki konulara hitap ediyor: 🔍 Rakip İçgörüleri: Pazarınızdaki önemli oyuncuları tanıyın ve değerlendirin. 📊 İçerik Stratejisi: Değerlendirin ve Oluşturun - üst düzey, sıralama odaklı içerik elde edin. 🚀 Kapsamlı SEO Gözetimi: Google'da birinci sınıf bir konum elde etmek için her şey dahil araçlar. 🌐 Pazar Analizi ve İstihbarat: Alanınızı derinlemesine inceleyin ve öncülerin sektördeki en iyi uygulamalarını benimseyin. 💡 Reklamcılık ve Ücretli Arama Intel: Ücretli kampanyalarınızı hassaslaştırmak için rakiplerinizden bilgiler edinin. ✍️ Yapay Zeka Destekli İçerik Üretimi ve Analizi: Zahmetsizce makaleler oluşturun veya yeniden çalışın, meta etiketler oluşturun, dil bilgisi ve yazım kurallarını hassaslaştırın ve metinden anahtar kelimeleri çıkarın. Güçlü pazarlama genişlemesi için gerekli her şeyi kapsayan bütünsel bir SEO platformu. Sıcak Güncelleme: Serpstat ChatGPT Eklentisi ile Güçlü SEO İçgörülerinin Kilidini Açın! 🔍 Hedeflenen SEO anahtar kelimelerini keşfedin ve bunları bölgeler arasında karşılaştırın. 📊 Önemli SEO ölçümlerini ve alan adı geri bağlantı verilerini analiz edin. ✍️ Etkili içerik ve optimizasyon stratejileri oluşturmak için SEO verilerinden ve ChatGPT sinerjisinden yararlanın. SEO oyununuzu bugün ChatGPT ile yükseltin!
Data.ai
data.ai
data.ai, sektörün en güvenilir mobil analiz ve analiz platformudur. Müşteri kazanmak, elde tutmak ve etkileşimde bulunmak, yol haritanıza öncelik vermek, yeni pazarlara girmek ve yatırım getirisini optimize etmek için ihtiyaç duyduğunuz mobil ortamın tam resmini elde edin. data.ai Intelligence ile şunları yapabilirsiniz: • Uygulama indirme ve gelir stratejinizi hızlandırın • Uygulamanızın derecelendirmelerini iyileştirin ve kullanıcıların geri gelmesini sağlayın • 60'tan fazla ülkede uygulama kullanımının nasıl farklılaştığını görün • Lansman stratejinizi ve satın alma kampanyalarınızı optimize edin • Mobil performansınızı karşılaştırın rakiplere karşı data.ai'nin misyonu, müşterilerin başarılı mobil deneyimler yaratmalarına ve mükemmelliğe ulaşmalarına yardımcı olmaktır. 2010 yılında kurulan şirket, ilk mobil pazar analiz çözümünü başlattı. 2020 yılında data.ai, bir reklam analitiği çözümü olan Ascend'i piyasaya sürdü ve bu, onu, görev açısından kritik iş kararlarını desteklemek için pazar öngörüleri ile şirketlerin kendi verilerinin yan yana görünümünü sunan kendi alanında ilk şirket haline getirdi. Bu çözümler hep birlikte sektörün en eksiksiz mobil performans platformunu oluşturur. Tüm coğrafyalarda ve sektörlerde 1.100'den fazla müşteri ve 1 milyondan fazla bağlantı, mobil işlerini yürütmek için data.ai'ye güveniyor. Şirketin genel merkezi San Francisco'da olup dünya çapında 12 ofisi bulunmaktadır.
SALESmanago
salesmanago.com
SALESmanago, CEO'lar için yalın ancak güçlü, güvenilir gelir artırma ortakları olmak isteyen, etki yaratmaya aç e-Ticaret pazarlama ekiplerine yönelik bir Müşteri Etkileşim Platformudur. Yapay zeka odaklı çözümlerimiz halihazırda 50 ülkede 2000'den fazla orta ölçekli işletmenin yanı sıra Vodafone, Lacoste, New Balance ve Victoria's Secret gibi birçok tanınmış küresel marka tarafından benimsendi. SALESmanago, üç ilkeden yararlanarak gelir artışını en üst düzeye çıkarma ve e-Ticaret KPI'larını iyileştirme vaadini yerine getiriyor: (1) Sıfır ve Birinci Taraf Verilerine dayalı özgün müşteri ilişkileri oluşturmak için Müşteri Yakınlığı; (2) Hiperkişiselleştirme sayesinde üstün Omnichannel müşteri deneyimi sağlamak için Hassas Uygulama; ve (3) Maksimum etki için pragmatik ve daha hızlı karar almayı mümkün kılan insan ve yapay zeka tabanlı rehberliği birleştiren Büyüme Zekası. Daha fazla bilgi: www.salesmanago.com
Factors.AI
factors.ai
Factors.AI, B2B SaaS pazarlamacılarının pazarlama yatırım getirisini artırmasına, rutin analizlerde zamandan ve emekten tasarruf etmesine ve satış hattını/gelirini etkileyen pazarlama faaliyetlerine ilişkin kritik bilgiler vermesine yardımcı olur. Factors öncelikle web sitesi ziyaretçi verileri, CRM, Ads platformu, Clearbit ve Search Console verileri olmak üzere tüm veri silolarını kodsuz entegrasyonlarla bir araya getiriyor. Factors, web sitesinden gelen anonim ziyaretçileri CRM kişileri/potansiyel müşterilerle belirledikten sonra, tüm pazarlama ölçümlerinizin birleşik bir görünümünü, yatırım getirisi analizi ile çoklu dokunuşlu ilişkilendirmeyi, pazarlama ve satış hunisi analizini ve B2B pazarlamacıları için özel olarak hazırlanmış otomatik içgörüleri sağlar.
WebCEO
webceo.com
WebCEO, size anahtar kelime araştırması, sıralama takibi, alan adı analizi, SEO denetimleri, dahili bağlantı analizi ve geri bağlantı takibi, sosyal medya yönetimi, ücretli arama yönetimi, rakip araştırması ve daha fazlası için 23 güçlü araç sağlayan yeni nesil bir İnternet Pazarlama platformudur. Web CEO'sunun beyaz etiket özellikleri, dijital ajanslara raporları özelleştirme ve profesyonel görünmelerini sağlama özgürlüğü verir.
Marketing Miner
marketingminer.com
Marketing Miner, tüm veri odaklı pazarlamacılara yönelik bir SEO aracıdır. Web sitenizin sıralamasını hızla yükseltmek için 40'tan fazla özellik ile değerli bilgiler edinin. Zamandan ve emekten tasarruf etmenizi sağlayacak kullanıcı dostu arayüz ve toplu veri analizi özellikleri. SEO stratejinizi geliştirmek için değerli veri öngörüleri toplayın ve tek tıklamayla 100.000'e kadar anahtar kelimeyi veya URL'yi analiz edin. Marketing Miner ile sitenizdeki teknik sorunları hızlı bir şekilde tespit edebilir, hangi açılış sayfalarının ve anahtar kelimelerin en fazla trafiği getirdiğini öğrenebilir, kapsamlı bir teknik SEO denetimi ve rakip analizi gerçekleştirebilir, markanızdan bahsedilenleri ve nişinizdeki önemli anahtar kelimeleri izleyebilir, yeni ürünler bulabilirsiniz. Backlink profilinizi güçlendirmek ve başarılı bir içerik pazarlama stratejisi geliştirmek için bağlantı kurma fırsatları. Popüler özellikler: - Anahtar Kelime Araştırması - SEO Denetimi - Sıra Takibi - Rakip Analizi - Marka İzleme - Bağlantı Oluşturma - Toplu Veri Analizi - API Marketing Miner'ı neden seveceksiniz? Paranızın karşılığını inanılmaz bir şekilde alın: İyi bir sıralamaya sahip olmak için pahalı araçları seçmenize gerek yok. Marketing Miner, uygun fiyatlarla yüksek kaliteli veriler sağlar. Diğer araçlarla kusursuz entegrasyon: Kendi araçlarınızda büyük miktarda veriyle çalışmayı tercih ediyorsanız, oturum açmadan verilerinize erişmenizi sağlayan Marketing Miner'ın çok yönlü ve güçlü REST API'sini seveceksiniz! Toplu veri analizi: Marketing Miner araçları çok fazla zaman ve emek tasarrufu sağlar. 100.000'e kadar anahtar kelime, alan adı veya URL'ye ilişkin verileri hızlı bir şekilde analiz edebilirsiniz.
Brandwatch Consumer Intelligence
brandwatch.com
Brandwatch, merkezi İngiltere'nin Brighton şehrinde bulunan bir dijital tüketici istihbarat şirketidir. Brandwatch altı farklı ürün satıyor: Tüketici Araştırması, Kitleler, Vizia, Qrously, Reviews ve BuzzSumo. Brandwatch Tüketici Araştırması, şirketlere bilgi sağlamak ve markalarının çevrimiçi varlığını analiz etmek için belirli segmentleri takip etme araçları sağlamak amacıyla sosyal medya verilerini arşivleyen bir "self-servis uygulama" veya hizmet olarak yazılımdır. Aracın kapsamı blogları, haber siteleri, forumlar, videolar, incelemeler, resimler ve Twitter, Facebook, Instagram ve Reddit dahil sosyal ağlar. Kullanıcılar, metin ve görsel Aramayı kullanarak veri arayabilir ve daha fazla bilgi ve analiz sağlamak için grafik, kategorizasyon, duygu analizi ve diğer özellikleri kullanabilir. Brandwatch'ın 80 milyondan fazla kaynağa erişimi var.
Warmly
warmly.ai
Warmly, KOBİ büyüklüğündeki gelir ekipleri için özel olarak oluşturulmuş ilk otonom satış düzenleme platformudur. Platform, dönüşüme hazır web sitesi ziyaretçilerini belirlemek, takip etmek ve onlarla bağlantı kurmak için satış etkinleştirme araçlarından, B2B amacından ve zenginleştirme araçlarından meta verileri düzenler. Warmly, verileri otomatik olarak toplayarak ve çeşitli platformlardan gelen öngörüleri entegre ederek, satış ekibi için nitelikli görüşmeler sağlamak üzere bir sonraki en etkili adımı düzenler. Sıcak bir şekilde gelir ekibinizin pazardaki fırsatları daha erken tespit etmesine yardımcı olur. Onları daha hızlı ilerletin. Ve her çeyrekte ardışık düzen hedeflerinize ulaşın. Yapay Zeka Sıcak Potansiyel Müşteriler Platformu, web sitenizdeki, giden ve CRM'deki satın alma niyeti sinyallerini izleyerek satış hattınızı aydınlatır. Daha sonra bu boru hattını sıcak ve ilgi çekici yollarla kapatmanıza yardımcı olurlar. Ayrıca, ücretsiz satış araçları paketi, ödüllü Essential Zoom Uygulaması ile ekibinizin Takviminizde ve Zoom'da potansiyel müşteriler veya müşterilerle daha iyi bağlantı kurmasına yardımcı olur.
People.ai
people.ai
People.ai, kurumsal satış ekiplerine satış hattı ve gelir yaratmaya yönelik kanıtlanmış yolda rehberlik etmede liderdir. People.ai kurumsal gelir istihbaratı platformu, kuruluşların doğru hesaplara doğru kişileri dahil ederek karmaşık satış döngülerini hızlandırmasını sağlar. Patentli yapay zeka teknolojimiz sayesinde People.ai, satış ekiplerinin her bir hesapta kiminle etkileşime geçmesi gerektiğini ve en yüksek getirili anlaşmaları sunmak için tam olarak ne yapması gerektiğini açıkça görmesini sağlar. AppDynamics, DataRobot, Okta ve Zoom gibi şirketler insanların insanlardan satın aldığını biliyor ve bu yüzden insanlar People.ai'den satın alıyor.
RocketReach
rocketreach.co
Apple, Disney, Google, Amazon, Facebook ve S&P 500'ün %95'i dahil olmak üzere dünya çapında 18 milyondan fazla işletme RocketReach'e güveniyor. RocketReach ile dünyanın en büyük ve en doğru veri tabanıyla iletişim ve şirket listeleri oluşturabilirsiniz. e-postalar ve doğrudan aramalar. Reklam hedeflemeden iletişim bilgilerine, veritabanı segmentasyonuna ve işe alıma kadar çok çeşitli iş ihtiyaçlarını çözün. Bugün ücretsiz deneyin.
WASK
wask.co
WASK; Dijital reklamlarınızı en yüksek kaliteye taşımak için tasarlanmış yapay zeka tabanlı bir yazılım.WASK, dijital reklamverenlerin kampanyalarını daha başarılı bir şekilde yönetmelerine ve teknik bilgi gerektirmeden daha iyi sonuçlar elde etmelerine yardımcı olmaya odaklanan bir SaaS ürünüdür.WASK, reklamverenlerin daha fazlasını elde etmek için kampanyalarını otomatik olarak optimize etmesine yardımcı olur. müşteri ve kullanıcılar, 3. parti çerez teknolojisi olmayan web siteleri/web uygulamaları üzerindeki ziyaretçi ve müşterileri ölçebilir, ziyaretçi ve müşteri verilerini baz alarak ziyaretçi davranışlarını modelleyebilir ve bu modellerden hedef kitleler oluşturabilir. WASK aynı zamanda reklamverenlere kampanya yönetimi süreçlerinde yardımcı olmak ve zamandan tasarruf etmek amacıyla raporlama, akıllı öneriler, Ai tabanlı kampanya metni oluşturma konularında da reklamverenlere destek vermektedir.
FlippingBook
flippingbook.com
FlippingBook, profesyonel dijital flipbook'lar oluşturmaya yönelik çevrimiçi bir araç ve masaüstü yazılımıdır. PDF e-kitaplarınızı, e-kataloglarınızı, dijital broşürlerinizi, yıllık raporlarınızı, sunumlarınızı, dergilerinizi ve satış materyallerinizi etkileşimli hale getirir. 179 ülkede 50.000'den fazla şirket, kullanımı kolay çevrimiçi belgeler oluşturmak, web üzerinden içerik sunmak ve iletişim süreçlerini geliştirmek için FlippingBook'u kullanıyor. Hizmet, masaüstü bilgisayarlarda ve mobil cihazlarda çalışır ve Zapier, Google Analytics ve WordPress gibi üçüncü taraf sistemlerle entegre edilebilir. FlippingBook, küçük işletmelere ve Unilever, Marriott, Intel, Cartier, FOX, Nestle gibi büyük tanınmış markalara yardımcı olur.
AroundDeal
arounddeal.com
Küresel B2B Veri İstihbaratı Platformu 2020 yılında kurulan NearDeal, dünya çapında 100.000'den fazla müşteri ve kullanıcının güvendiği, Asya-Pasifik'te (APAC) lider bir B2B veri istihbarat platformu olarak dünya çapında tanınmaktadır. Veritabanımız, e-postalar ve telefon numaraları gibi kapsamlı ve doğru verilerin yanı sıra değerli şirket içgörü verileri sağlayan 120 milyondan fazla kişiyi ve 30 milyon şirketi içermektedir. NearDeal yalnızca veri sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda akıllı bir platform da sunuyor. Amacımız pazarlamacılara, satış temsilcilerine ve işe alım uzmanlarına hedef kişileri hızlı bir şekilde bulma ve bağlantı kurma, rekabet ortamını değerlendirme, yüksek değerli iş zekası ve büyüme fırsatları elde etme konusunda yardımcı olmaktır. 1. Prospector - Daha İyi Verilerle Bir Sonraki Müşterinizi Bulun 100 milyondan fazla kişi verisi ile hızlı bir şekilde hedeflenen potansiyel müşteri listeleri oluşturun ve kişiler iş değiştirdiğinde uyarı alın. 2. Katılım - Satış Katılımınızı Otomatikleştirin Otomatik satış dizileri oluşturun ve satış fırsatlarınızı bir sonraki seviyeye taşıyın. 3. Chrome uzantısı - Her Yerde Potansiyel Müşteri Bulun Hedeflenen iletişim ve şirket bilgilerini doğrudan LinkedIn, Şirket web sitesi ve CRM'den (Salesforce veya HubSpot) alın. 4. Zenginleştirme - Verilerinizi Otomatik Olarak Zenginleştirin Kayıtlarınızı, iş e-postası, telefon, unvan, şirket adı ve daha fazlasını içeren, EtrafındaDeal veritabanındaki 50'den fazla firmagrafik alanla zenginleştirin. 5. Ziyaretçiler - Web Sitesi Ziyaretçilerini Nitelikli Potansiyel Müşterilere Dönüştürün Web sitenizi hangi şirketlerin ziyaret ettiğini öğrenin ve onlarla doğru zamanda doğru şekilde etkileşime geçin.
Seamless.AI
seamless.ai
Seamless.AI, B2B satış potansiyel müşterileri için ilk ve tek gerçek zamanlı arama motorudur. 350.000'den fazla kullanıcı ve on binlerce Başkanlık Kulübü Ödülü Sahibi, satış yapmak istedikleri herkesin doğrulanmış cep telefonlarını, e-postalarını ve doğrudan aramalarını bulmak için Seamless.AI'yı kullanıyor. Az önce DUYURULDU: Seamless.AI'dan Alıcı Niyeti ve İş Değişiklikleri! Seamless.AI, şu anda piyasada bulunan ve ürününüzü veya hizmetinizi satın almaya hazır hesaplara ulaşarak satış hattını her zamankinden daha hızlı oluşturabilmeniz için Alıcı Niyeti Verilerini yayınladı. Seamless.AI tarafından sunulan İş Değişiklikleri, rolünü değiştiren veya yeni bir şirkete geçen herkese erişmenizi sağlar; böylece bu kritik dönemde müşterilerinize ve potansiyel müşterilerinize iletişiminizi kaybetmeden ulaşabilirsiniz.
VisualPing
visualping.io
Görselleştirme, web sitesindeki değişiklikleri izlemek için en iyi araçtır. İzlemek istediğiniz URL'yi girmeniz ve bir alan seçmeniz yeterlidir; bir değişiklik tespit edildiğinde sizi bilgilendireceğiz. Görselleştirmenin yüzlerce potansiyel kullanım durumu vardır. İşletmeniz, rekabet istihbaratı, mevzuat istihbaratı, uyumluluk yönetimi, web sitesi kalite güvencesi ve regresyon tespiti ve çok daha fazlası için Visualping'i kullanabilir. İş fırsatlarını, stokta olmayan ürünleri, fiyatları, randevuları, haberleri ve sosyal medya profillerini takip etmek için Visualping'i kişisel yaşamınızda bile kullanabilirsiniz.
SalesboxAI
salesbox.ai
SalesboxAI, dünya çapındaki işletmelerin Hesap Tabanlı Pazarlama çözümleriyle daha hızlı ölçeklenmesine yardımcı olan Yapay Zeka Destekli bir Satış ve Pazarlama platformudur. Tek bir platformda: Hedef hesaplarınızı belirleyin ve keşfedin, Hedef gruplarla birebir görüşmeler düzenleyin, Onlarla birden fazla kanalda etkileşime geçin, Yapay Zeka Destekli ABM Reklamları Çalıştırın, Tüm kampanyalarınızda ABM başarısını ölçün ve optimize edin. Temelinde Yapay Zeka bulunan SalesboxAI Avatar, çok kanallı, iki yönlü görüşmeler yoluyla hedef hesaplarla otomatik olarak iletişim kurarak, etkileşim kurarak, nitelendirerek ve takip ederek şirketlerin müşterileri daha hızlı ve verimli bir şekilde bulmasına ve güvence altına almasına yardımcı olur. Daha fazla bilgi edinmek için şu adresi ziyaret edin: https://salesbox.ai
HoneyStack
hockeystack.com
HockeyStack, B2B için önde gelen analiz ve ilişkilendirme platformudur. HockeyStack tüm platformlarınıza bağlanır, verilerinizi temizler ve satış hattını neyin yönlendirdiğini ölçmenize ve alıcı yolculuklarını görselleştirmenize olanak tanır. Uçtan Uca SaaS Analizi. HockeyStack, bir kampanyanın LTV'si veya her bir pazarlama kanalının kayıp oranı gibi gizli bilgileri ortaya çıkarmak için pazarlama, ürün, gelir ve satış verilerini birleştiren bir SaaS analiz aracıdır. 8x8, ActiveCampaign ve Cognism gibi şirketlerdeki yüzlerce gelir ekibi, daha fazla satış hattı oluşturmak ve anlaşmaları daha hızlı kapatmak için HockeyStack'i kullanıyor.
Apptopia
apptopia.com
Mobil dünya için eyleme geçirilebilir veriler: Dünyadaki her mobil uygulama ve yayıncıya ilişkin performans verileri sağlıyoruz. Bu veri noktalarına API ve/veya sezgisel web aracımız aracılığıyla ulaşılabilir. Size sadece veri vermiyoruz, size yanıtlar da veriyoruz. Uygun fiyatlı rekabet istihbaratı araçlarımız, mobil yayıncılar ve geliştiriciler, hizmet sağlayıcılar ve yatırımcılar tarafından rakipleri anlamak ve izlemek, iş stratejilerini bilgilendirmek ve ortaya çıkan tüketici ilgi alanlarını ve eğilimlerini belirlemek için günlük olarak kullanılır. Apptopia, aynı zamanda SDK tanıma ve analiz, kategori düzeyinde analiz ve özelleştirilebilir sektör raporları sunma becerisi açısından da benzersizdir. Ayrıca eksiksiz bir kullanıcı edinme araçları paketi sunuyoruz. Performans verileri (50'den fazla ülke için mevcuttur) indirmeler, GEKS, MAU, Oturumlar, Sıralamalar, Kullanıcıyı Elde Tutma, Uygulamalar Arası Kullanım, SDK Analizi, IAP Geliri, Reklam Geliri, Reklam Gösterimleri ve daha fazlasını içerir.
Sendoso
sendoso.com
Sendoso Doğrudan Pazarlama Otomasyon Platformu ile müşteri yaşam döngüsü yolculuğu boyunca alıcılarınızla derinlemesine bağlantı kurmak için son derece farklı ve özel olarak tasarlanmış kampanyalar oluşturun ve satış ve pazarlama dolar yatırımlarınızdan daha fazla yatırım getirisi elde edin.
Octane11
octane11.com
Octane11, gerçek iş sonuçlarına ulaşmak için ücretli, sahip olunan ve kazanılan pazarlama, satış ve ürün kullanım verilerini birbirine bağlayan B2B odaklı bir veri analizi ve işbirliği platformudur. Geliri 100 milyon doların üzerinde olan B2B işletmelerinin ekipler arasındaki verileri entegre etmesine, zenginleştirmesine ve analiz etmesine ve performansı sektör kıyaslamalarıyla karşılaştırmasına yardımcı oluyoruz. Müşteriler, Octane11'in kullanıma hazır görselleştirmelerinden yararlanır veya gelişmiş verileri BI aracına, CDP'ye, CRM'ye veya tercih ettikleri diğer uç noktalara iletir. Octane11 gerçekten de B2B veri yığınındaki eksik halkadır ve silolanmış verileri çok az zaman ve maliyetle eyleme geçirilebilir içgörülere ve iyileştirilmiş performansa dönüştürür.
Sensor Tower
sensortower.com
Sensor Tower, kuruluşların temel taktik ve trendlerin en ilerisinde kalmasına yardımcı olan yeni bir pazar zekası türü olan Tüketici Yaşam Döngüsü Zekasını (CLI) icat eden bir pazar araştırma şirketidir. CLI platformumuz, markalara tüketicilerin mobil uygulamalar, sosyal medya, medya akışı, web siteleri, dijital ödemeler ve ötesini kapsayan uygulama kullanımı, satın alma işlemleri, reklam gösterimleri ve daha fazlası genelinde küresel dijital ekonomideki şirketlerle nasıl etkileşimde bulunduğunu gösterir. Sensor Tower'dan sorumlu bir şekilde elde edilen bilgiler, kurumsal verileri gerçek kişilerden gelen "dışarıdan içeriye" bakış açılarıyla tamamlayarak kurumsal verilerin veremeyeceği değerli soruları yanıtlar. Bu bilgiler dünyadaki en iyi şirketlerin stratejilerini şekillendirmeye yardımcı oluyor.
Terminus
terminusplatform.com
İşleri yapmanın eski yolu artık işe yaramıyor. Ve geride kalmayı göze alamazsınız. B2B stratejileri gelişti ve oyunun kuralları değişti. Özellikle her dolar ile daha verimli olma yönündeki artan baskı göz önüne alındığında, işletmenizin olması gereken yere sizi ulaştırmak için platforma, uzmanlara ve taktiksel taktik kitaplarına ihtiyacınız var. Terminus, başarınız için oluşturulmuş bir platformdur. Ekibinizin tüm yaşam döngüleri boyunca hesaplarla tanışmasına yardımcı olur; alıcıları hesap edinmeden genişletme ve yenilemeye kadar ilgi çekici dijital deneyimlerle çevreleyen, birinci taraf verilere dayanan bir platforma ihtiyacınız vardır. Motorumuz yatırım getirisini artırmak, dolandırıcılığı en aza indirmek, marka güvenliğine öncelik vermek ve amacı GTM ekipleri için ilgili, eyleme geçirilebilir içgörüye dönüştürmek için tasarlandı.
Immagnify
immagnify.com
Immagnify, konum, şirket büyüklüğü, sektör vb. gibi diğer birçok filtrenin yanı sıra, kullanılan teknolojiler ve ortak uygulamalar gibi gelişmiş arama yeteneklerine dayalı olarak potansiyel müşteri listeleri oluşturmanıza olanak tanıyan bir satış istihbarat aracıdır. Listelerinizi oluşturduğunuzda, bunlara erişebilirsiniz. Bu şirketlerdeki önemli karar vericilerin iletişim bilgileri (iş e-postası ve cep telefonu), tamamı ölçekli ve sorunsuz bir şekilde.
Wrench.ai
wrench.ai
Wrench.AI, liderlerin daha iyi kararlar almasına ve mümkün olan en iyi getiri için kaynakları en üst düzeye çıkarmaya yönelik girişimleri ve kampanyaları otomatikleştirmesine olanak tanıyan Büyük Veri tabanlı yazılım ve araçlar oluşturur.
Intandemly
intandemly.com
Hedef hesaplardan talep, katılım ve gelir oluşturmak için aynı anda Hesap Tabanlı Pazarlama ve Satış yazılımı + Uzmanlar sağlar. Kişiler, Süreçler ve Satış Platformumuzun bir kombinasyonunu elde edersiniz 400'den fazla kuruluş, satış etkileşimini artırmak için Intandemly'ye güvenmiştir. SaaS tabanlı yazılım günümüzde 1 ile 10.000 kişi arasında değişen kuruluşlar tarafından kullanılmaktadır. Tanımla: Intandemly, temsilciler için veri girişini ortadan kaldırırken tanımlamayı son derece kolaylaştıran bir Chrome Uzantısı sunar. Hesaplarınızı ve potansiyel müşterilerinizi araştırın, güncel iletişim verilerini alın ve bunları Potansiyel Müşteri modülüne aktarın. Beklenti: İçgörüler, hesap yönetimi, arama, e-posta otomasyonu ve daha fazlasını sunan dahili CRM'miz ile satışları artırın. Daha fazla anlaşma yapmanıza yardımcı olmak için optimize edilmiş bir satış iş akışı oluşturun. Etkileşime geçin: Hesap hedef kitleleri oluşturun ve reklamlar, Linkedin, yeniden hedefleme doğrudan posta ve e-posta üzerinden oyunlar yürütün. Pazarlamayı kuruluşun geri kalanıyla uyumlu hale getirin ve müşterilere en kişiselleştirilmiş şekilde ulaşın.
Clearbit
clearbit.com
Clearbit Enrichment, sahip olduğunuz her kayda bir şirkete, teknolojisine ve çalışanlarına ilişkin 100'den fazla veri noktasını anında ekler; böylece potansiyel müşterileri daha kısa sürede müşterilere dönüştürebilirsiniz. Bunu şu şekilde yapabilirsiniz: • İş akışlarınızı otomatikleştirmek ve optimize etmek için Salesforce, Marketo, HubSpot, Pardot, Segment ve daha fazlasıyla sorunsuz bir şekilde entegre olur. • Değerli potansiyel müşterileri kaçırmayı bırakın — anında bağlamla, alıcının yolculuğunu puanlamanız, yönlendirmeniz ve hızlandırmanız gerekir. • Formları kısaltın: Dönüşümleri artırmak için bilinen alanları gizleyin veya otomatik olarak doldurun. • Güvenilir, doğru bir kaynaktan yararlanın: Yalnızca Fortune 500 grubu için değil, web sitesi olan her şirket için makine öğrenimi algoritmaları ve yüksek düzeyde eğitimli QA ile optimize edilmiş yeni iş verilerine göre hareket edin.
LeadAngel
leadangel.com
Erken kalkan satış kazanır. Filtreleyin, eşleştirin ve yönlendirin, sizi anında doğru satış görevlisine yönlendirin. Daha fazla anlaşma kapatın. LeadAngel, Potansiyel Müşteriden Hesap Eşleştirme ve Yönlendirmeyi içeren bir B2B Potansiyel Müşteri Yönetimi platformudur. Hızlı, Güvenilir ve Özelleştirilebilir Operasyonlar, Salesforce CRM ve diğerleriyle çalışır. Potansiyel müşterileri yönlendirmek ve eşleştirmek için kullanılabilen API'ler. LeadAngel, işletmelerin, kuruluşların ve kuruluşların daha fazla anlaşmayı daha hızlı tamamlamak için satış sürecini iyileştirmelerine yardımcı olur. Yazılım, müşteri adayı yönlendirme, müşteri adayı eşleştirme, bulanık eşleştirme, müşteri adayı tekilleştirme, hesap bazlı pazarlama stratejileri ve ayrıntılı raporlama sunar. Eşleştirme çok özelleştirilebilir ve son derece hızlıdır.
FullContact
fullcontact.com
FullContact Inc., işletmeler, geliştiriciler ve markalar için bulut tabanlı yazılım ürünleri paketi sağlayan özel bir teknoloji şirketidir. Ana odak noktaları gizlilik açısından güvenli Kimlik Çözümlemesi ve gerçek zamanlı API entegrasyonudur. Teklif paketleri, müşteri verilerini artırmak için teknolojiden yararlanan Enrich gibi ürünleri içerir. FullContact'ın genel merkezi Denver, Colorado, ABD'dedir ve Dallas (ABD) ve Kochi'de (Hindistan) ofisleri bulunmaktadır.
&Open
andopen.co
&Open, hediyeleri düşünceli bir şekilde tedarik eden, gönderildikleri zamanı otomatikleştiren ve baştan sona tüm lojistiği yöneten küresel bir hediye platformudur. Daha iyi, daha hızlı ve daha kolay kurumsal hediyeler yoluyla markaların sadakat oluşturmasına ve elde tutma oranını artırmasına yardımcı oluyoruz. Size uygun çözümü keşfetmek için bugün bir demo rezervasyonu yaptırın veya hediye uzmanlarımızdan biriyle konuşun.
Uberflip
uberflip.com
Uberflip, hızlı bir şekilde geniş ölçekte bağlamsal içerik deneyimleri oluşturmanıza olanak tanır. Potansiyel müşterilerinizle daha iyi bağlantı kuracak alakalı içerik sunarak anlaşmaları daha hızlı tamamlayın. İçerik, her pazara açılma hareketinin omurgasıdır. Öne çıkmak ve potansiyel müşterileriniz ve müşterilerinizle anlamlı ilişkiler kurmak istiyorsanız, doğru içeriği doğru zamanda sunarak kişiselleştirilmiş deneyimler sunmanız gerekir. Deneyim Yönetimi - Hedefleri dakikalar içinde kişiselleştirmek için çeşitli kaynaklardan gelen içeriği merkezileştirin ve düzenleyin. İçerik merkezileştirme ve yönetimi kişiselleştirmenin anahtarıdır. Uberflip, tüm içeriğinizi merkezileştirip organize edebileceğiniz tek bir platformdur. Uberflip, üçüncü taraf içerik platformlarıyla entegre olduğundan varlıklarınızı zahmetsizce içe aktarabilir, yönetebilir ve etiketleyebilirsiniz. Buradan pazarlama, satış ve müşteri başarısı ekipleriniz onaylı içeriğe kolayca erişebilir ve kodsuz sürükle ve bırak deneyimiyle her kampanya ve Dijital Satış Odaları için inanılmaz hedefler oluşturmaya başlayabilir. Sonuç? Daha az içerik israfı, daha hızlı kampanya lansmanları ve potansiyel müşterileri için en iyi içerikle güçlendirilmiş bir satış ekibi. Temel özellikler: - İçerik entegrasyonları (blog, Wistia, Vimeo, YouTube, Vidyard, Brightcove) - Etiket yöneticisi ve akıllı filtreler - Uberflip Sayfaları - Uberflip Satış Yardımı (Dijital Satış Odaları) - SEO optimizasyonu Yolculuk Hızlandırma - Her alıcı için seçilmiş içerik hedefleri oluşturun – ve onları tüm kanallardan etkileşime geçirin. Uberflip, ziyaretçilerinizi sitede tutan içerik önerileriyle içerik tüketimini artırmanıza olanak tanır. Güçlü pazarlama otomasyon platformu (MAP) entegrasyonları sayesinde içerikle her etkileşim, müşteri yolculuğunu hızlandırmak için bir sonraki mükemmel adımı tetikleyebilir. Alıcının yolculuğundaki anlaşmazlıkları azaltan kişiselleştirilmiş içerik sunarak dönüşüm oranlarınızı artırın ve gelire ulaşma süresini hızlandırın.
Mutiny
mutinyhq.com
Çoğu Pazarlama ekibi, hedef hesaplara ulaşmada anlamlı bir rol oynayamaz çünkü işe yarayan 1:1 pazarlama stratejileri ölçeklenemez ve ölçeklenenler de işe yaramaz. Mutiny, B2B şirketlerinin yapay zeka destekli kişiselleştirilmiş deneyimler, 1:1 mikro siteler ve hesap zekası aracılığıyla hedef hesaplarından satış hattı ve gelir elde etmelerine yardımcı oluyor.
Groove
groove.co
Bir Clari şirketi olan Groove, satış liderlerinin stratejilerini akıllı ve uyarlanabilir bir şekilde yürütmelerine olanak tanıyan, pazar lideri bir satış etkileşim platformudur. Groove ile gelir liderleri otomasyonu kullanarak daha az kaynakla daha fazlasını yapabilir, böylece müşteri yaşam döngüsü boyunca daha fazla verimlilik ve etkinlik sağlayabilirler. Groove, ADP, Google, Uber, iHeartMedia, Capital One ve diğer büyük kuruluşlardaki 75.000'den fazla kullanıcının daha verimli ve etkili olmasını sağlar. Daha fazla bilgi edinmek için https://groove.co adresini ziyaret edin.
Demandbase
demandbase.com
Demandbase One Smarter GTM™ platformu, ekiplerin gelir hedeflerine daha az kaynakla ulaşmalarına yardımcı olur. Satış ve pazarlama hareketlerini düzenlemenize ve B2B satın alma yolculuğunun her aşamasına alaka düzeyi katmanıza yardımcı olmak için hesap düzeyinde zengin ve güvenilir içgörü olan Hesap İstihbaratını kullanır. Her istihbarat ve içgörü kaynağını ve her satış ve pazarlama oyununu birbirine bağlayan tek bir pencereye sahip olacaksınız, böylece fırsatları daha erken tespit edebilir, onlarla daha akıllıca etkileşime geçebilir ve anlaşmaları daha hızlı tamamlayabilirsiniz. Hesap İstihbaratımızı, CRM ve MAP verilerinizi, amaç sinyallerinizi, teknografik özelliklerimizi ve daha fazlasını kullanarak kesin hedef kitleler oluşturun. Daha sonra daha fazla hassasiyet ve kontrol için ek özelliklerden yararlanın: tüm satın alma ekiplerine ulaşmak, kişiselleştirmeyle web sitesi dönüşümlerini artırmak, ekosisteminiz ve kanallarınız genelinde anlamlı müşteri etkileşimlerini koordine etmek ve pazarlama ve satış faaliyetlerinin satış hattını ve geliri nasıl artırdığını ölçmek için optimize edilmiş tek B2B reklam platformu. Satıcılar, kişiler ve şirketler hakkında akıllı bilgiler edinmek ve Demandbase katılımını ve amaç etkinliğini görmek için CRM uygulamalarından bile yararlanabilir. Demandbase One ABM/ABX/Sales Intelligence ile düşük sürtünmeli satın alma için tüm GTM dokunuşlarını koordine edebilirsiniz.
Metadata
metadata.io
Meta veriler, manuel ve tekrarlanan çalışmaları ortadan kaldırır, böylece B2B pazarlamacıları nihayet stratejiye, yaratıcılığa ve geliri artırmaya odaklanabilir.
Xoxoday
xoxoday.com
Xoxoday Plum, çoklu para birimi ve çoklu bölge yetenekleriyle küresel ölçekte ödül, teşvik ve ödeme programlarının otomatikleştirilmesine yardımcı olur. Pazarlama ve satış ekiplerinin, geniş ölçekte iş akışlarını kullanan bir ödül puanı sistemiyle müşteri yaşam döngüsü boyunca ödüller, teşvikler ve e-hediyeler göndermesini kolaylaştırıyoruz. CRM'ler, Anket araçları ve e-posta araçlarıyla entegre oluyoruz ve ürünlerinizle doğrudan entegre olmanız için API çözümleri sunuyoruz. Yeni kurulan şirketlerden büyük işletmelere kadar her büyüklükteki binlerce işletme, ödüller, ayrıcalıklar, teşvikler göndermek ve ödemeleri dağıtmak için Xoxoday'ın ticari para birimini kullanıyor. 2000'den fazla Müşteri dünya çapında 80 Milyondan fazla ödül gönderdi ve bu da Plum'u markalı ödemelerin omurgası haline getirdi.
Act-On
act-on.com
Act-On Software, pazarlamacılara müşteri yaşam döngüsünün her adımında pazarlama hedeflerine ulaşma konusunda güç veren çözümler sağlar. Act-On, müşteri verilerini eyleme dönüştürülebilir hale getirerek pazarlamacıların büyük hayaller kurabilmesini ve işletmelerini büyütmek ve daha yüksek müşteri yaşam boyu değeri elde etmek için akıllı, etkili pazarlama otomasyon programları oluşturabilmesini sağlar; üstelik tüm bunları en hızlı değer elde etme süresiyle gerçekleştirir. Demo Alın: https://act-on.com/demo/ Act-On, pazarlamacılara aşağıdakileri yapma yetkisi verir: • B2B talep oluşturma, B2C satış ve işlemleri ve müşteri pazarlama özellikleri aracılığıyla işlerini geniş ölçekte büyütme ve genişletme. Ziyaretçileri potansiyel müşterilere, potansiyel müşterileri nitelikli potansiyel müşterilere ve nitelikli potansiyel müşterileri ömür boyu müşterilere dönüştüren sürekli, özelleştirilmiş etkileşim kurarak, farkındalıktan savunuculuğa kadar tüm müşteri yolculuğunu düzenleyin ve optimize edin. • Satın alma yolculuklarını otomatikleştirerek, iletişimleri ve kampanyaları kişiselleştirerek ve marka ilgisini ve sadakatini artırarak müşteri yaşam döngüsü boyunca olağanüstü marka deneyimleri sunun. Yeni potansiyel müşterileri çekmek, kişilerinizle etkileşime geçmek ve potansiyel müşterileri daha sık ve daha kazançlı satın alma kararlarına yönlendirmek için Act-On'un otomatik özelliklerinden yararlanın. • Kapsamlı katılım ve eğitim programları, ürün benimseme ve müşteriyi elde tutma stratejileri ve yeni ürün ve hizmet promosyonları yürüterek ölçülebilir ürün benimsemeyi ve müşteriyi elde tutmayı teşvik edin. Yeni kişilerden sadık ortaklara kadar, hedef kitlenizin ilgisini çekmek, onları marka elçilerine dönüştürmek ve daha fazlası için geri gelmelerini sağlamak için Act-On'u kullanabilirsiniz. Performansı değerlendirmeye, sergilemeye ve iyileştirmeye yönelik etkileşimli ve dinamik raporlama ve analizlerle Act-On Platformu, her boyut, şekil, konum ve ölçekteki işletmeler ve pazarlamacılar için büyüme odaklı pazarlama değeri sunmak üzere tasarlanmıştır. Platform özellikleri şunları içerir: • Otomatik ve uyarlanabilir satın alma yolculukları • Önde gelen CRM sistemleri ve web konferansıyla derin entegrasyonlar • Web sitesi ziyaretçi katılımı takibi ve amaç raporlaması • Dinamik potansiyel müşteri puanlaması, segmentlere ayırma ve besleme • Sosyal medya dinleme, potansiyel müşteri arama, yayınlama ve savunuculuk • Kolay web formları, açılış sayfaları ve e-posta şablonları tasarlamak için • Olayla tetiklenen ve işlemsel e-posta gönderme • Gerçek kullanım faturalandırması için aktif iletişim tabanlı fiyatlandırma Pazarlama alıyoruz. Zorluklarınızı anlıyoruz. Ve her müşteride ve her kampanyada başarılı olmanıza yardımcı olmak için buradayız.
Nymblr
nimbler.com
Nymblr, satış görevlileri, pazarlamacılar ve geliştiriciler için Ultimata B2B İletişim Verileri Platformudur. Yerleşik gerçek zamanlı e-posta doğrulama, iş e-postaları, kişisel e-posta ve hatta cep telefonu numaraları ile yüksek kaliteli iletişim verilerine erişin. Önce müşteri yaklaşımımız, standart beyaz etiket seçeneğimiz, sınırsız kullanıcılı her şey dahil planımız ve yüksek kaliteli iletişim verilerine olan bağlılığımız bizi farklı kılan unsurlardır. www.nymblr.com adresinden ücretsiz deneyin
Selling.com
infotelligent.com
Infotelligent, makine öğrenimi ve yapay zekaya dayanan B2B Niyet tabanlı bir iletişim zekası platformudur. Çok kaynaklı amaç sinyalleriyle, doğru cep telefonu ayrıntılarıyla, gerçek zamanlı doğrulanmış iletişimlerle, yapay zeka destekli Benzerlik modellemesiyle, 35 milyon karar vericiye ilişkin benzersiz firmaografik ve teknografik içgörülerle pazarlama ve satış hatlarını güçlendiriyoruz. Infotelligent, işletmelerin satın alma eğilimi daha yüksek olan hesapları bulmasına ve doğru iletişim bilgileri ve ışık hızında veri iş akışlarıyla satış rezervasyonlarını artırmasına yardımcı olur.
Owler
owler.com
Owler, önemli potansiyel müşterileriniz, hesaplarınız ve müşterileriniz hakkında bilgi sağlayan 5 milyondan fazla kullanıcıya sahip bir iş zekası platformudur. 15 milyondan fazla özel ve kamu şirketinin gerçek zamanlı verilerine kolayca erişin, böylece tüm sektörlerdeki şirketlere ilişkin anlık güncellemelerle rekabette önde olun! Owler Max, satış sürecinizi hızlandırmak ve kolaylaştırmak ve daha fazla gelir elde etmek için ihtiyaç duyduğunuz hesap düzeyinde bilgiler, iletişim verileri ve satış tetikleyicilerini tek bir platformda sağlar.
Folloze
folloze.com
Folloze, sektörün önde gelen Alıcı Deneyimi Platformunu oluşturarak yeni nesil B2B alıcılarına yanıt vermek isteyen B2B pazarlama ekiplerini güçlendirme misyonundadır. Ön saflardaki pazarlamacılar tarafından yönetilen gelir ekipleri, alıcıları bulundukları yerde, ihtiyaç duydukları bilgilerle karşılayan, tamamı kendi bireysel müşteri yolculuklarına göre kişiselleştirilmiş, ilgi çekici, veriye dayalı deneyimleri hızlı ve kolay bir şekilde sunmak için Folloze'den yararlanıyor. 2013 yılında B2B alım ve satımının nasıl değiştiğini ilk elden gözlemleyen iki pazarlama yöneticisi tarafından kurulan Folloze, aralarında Cisco, FireEye, Google, Okta ve Workday gibi şirketlerin de bulunduğu günümüzün en büyük ve en başarılı B2B markalarından bazılarına gururla hizmet vermektedir.
SpotlerUK
spotler.co.uk
B2B gelen ve giden pazarlama yazılımını tamamlayın. Pazarlama ve satış ekiplerinizin web sitesi trafiğinden daha fazla potansiyel müşteri elde etmesini, daha fazla ziyaretçiyi MQL'lere dönüştürmesini ve eksiksiz pazarlama kampanyaları yürütmesini sağlamak.
CUFinder
companyurlfinder.com
CUFinder, satış ve pazarlamada devrim yaratan yenilikçi bir B2B potansiyel müşteri yaratma ve veri zenginleştirme platformudur. Gelişmiş algoritmalar ve yapay zeka ile desteklenen bu sistem, işletmelerin yüksek kaliteli potansiyel müşteriler keşfetmesine, müşteri verilerini zenginleştirmesine ve süreçleri kolaylaştırmasına olanak tanır. Mevcut sistemlere kusursuz entegrasyonla CUFinder, şirketlerin iletişimi kişiselleştirmesine, zamandan tasarruf etmesine ve günümüzün dinamik iş ortamında rekabet avantajı kazanmasına olanak tanır. CUFinder'ın dönüştürücü gücünü deneyimleyin ve satış ve pazarlama başarınız için yeni olanakların kilidini açın.
A-INSIGHTS
a-insights.eu
A-INSIGHTS, finansal kıyaslama, rekabet analizi ve performans izleme için hepsi bir arada platformunuzdur. Tahminleri stratejik öngörülerle değiştirin ve veriye dayalı kararların gücünün kilidini hemen açın. Stratejik verileri doğru ve güncel kaynaklardan toplayıp, temizleyip tamamlayıcı kaynaklarla zenginleştirerek rakamların ötesindeki hikayeyi size sunarak başarıya ulaşmanıza yardımcı oluyoruz. Sektördeki meslektaşlarınız, tedarikçileriniz ve müşterileriniz hakkında tüm önemli rekabet öngörülerini ve kullanıma hazır KPI karşılaştırmalarını size özel kontrol panelinizde bulabilirsiniz. Uzmanlardan oluşan özel ekibimiz, ihtiyaç duyduğunuz yedeği ihtiyaç duyduğunuz anda alabilmeniz için içgörülerden en iyi şekilde yararlanmanıza yardımcı olmak üzere hazırdır.
SalesIntel
salesintel.io
SalesIntel, pazarlama, satış ve gelir operasyonları ekiplerinin satış hattı verimliliğinde 5 kata kadar artış sağlamasına yardımcı olan bir pazara giriş istihbarat platformudur: - 300 milyon benzersiz teknolojiyle profillenen 22 milyon hesap arasından ideal müşterilerinizi (ICP) belirleyerek veri noktalarını yükleyin. - Alanında en iyi amacı, şirket haberlerini ve web ziyaretçi verilerini kullanarak, ürününüz veya hizmetiniz için aktif olarak pazarda olan hesapları ortaya çıkarmak. - E-postaları ve cep telefonu numaraları olan 100 milyondan fazla kişiden oluşan veri tabanımızdan karar vericilere doğrulanmış iletişim bilgileri sağlamak - 2.000'den fazla kişilik araştırma ekibimizden yararlanarak her türlü iletişim veya hesap verisi boşluğunu doldurmak için ekibinizin bir uzantısı olarak hareket etmek - Üstelik sınırsız kredi sağlarken birinci sınıf müşteri hizmetleriyle desteklenen fiyatlandırma Müşterilerimiz, günümüzün zorlu ekonomisinde boru hattı verimliliğini artırmanın gelir artışının anahtarı olduğunu anlayan, ServiceTitan, ProGlove, Openprise ve Veranex gibi sektör lideri şirketlerin bilgili gelir ekipleridir. 15 yılı aşkın bir süredir sektöre kaliteli veriler sağlıyoruz ve bunları ancak yakın zamanda doğrudan 800'den fazla müşterimizin kullanımına sunduk.