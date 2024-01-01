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Hesap Tabanlı Pazarlama Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Cabo Verde
Hesap tabanlı pazarlama (ABM) yazılımı, kişiselleştirilmiş pazarlama kampanyalarını uygulamaya koymadan önce odağı geniş markalama ve olası müşteri yaratma taktiklerinden yüksek değerli hedef hesapları belirlemeye kaydırarak pazarlama ve satış operasyonlarında devrim yaratır. İşletmeler, ABM yazılımıyla, en umut verici hesapları oluşturmak için potansiyel müşterilerin belirlenmesi ve kaynak tahsisi gibi zorlu görevleri kolaylaştırıyor. Kullanıcılar, ABM yazılımından yararlanarak yalnızca titizlikle incelenmiş potansiyel müşteriler oluşturmakla kalmayıp, aynı zamanda benzersiz satın alma yolculuklarını özel olarak uyarlayabilir, müşteri yaşam boyu değerini artırabilir ve mevcut hatlar dahilinde ek fırsatları teşvik edebilir. Potansiyel verilerin en son müşteri deneyimi teknolojileriyle entegrasyonu, kuruluşların tutarlı bir hesap tabanlı pazarlama stratejisi yürütmesine olanak tanır. Pazarlama ve satış ekipleri arasındaki bu senkronizasyon, genel şirket hedefleriyle uyumun sağlanmasını sağlar. ABM yazılımı, yeni hesapların alınması, mevcut hesapların geliştirilmesi ve kurumsal düzeyde ilişkilerin genişletilmesi gibi çeşitli işlevleri kolaylaştırır. Ayrıca, belirli ABM çözümleri, pazarlama otomasyon platformları ve müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) sistemleri de dahil olmak üzere üçüncü taraf satış ve pazarlama uygulamalarıyla kusursuz entegrasyon sunar. Bu birlikte çalışabilirlik, iletişim hedefleme ve önceliklendirmenin hassasiyetini artırır, böylece kilit müşterilerle etkileşimi optimize eder.
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Hubspot
hubspot.com
HubSpot, işletmelerin daha iyi büyümesine yardımcı olmak için eksiksiz bir pazarlama, satış, müşteri hizmetleri ve CRM yazılımı platformunun yanı sıra metodoloji, kaynaklar ve destek sunar. Ücretsiz araçlarla başlayın ve büyüdükçe yükseltin. Marketing Hub ile tüm pazarlama araçlarınız ve verilerini...
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, inc. merkezi San Francisco, California'da bulunan bir Amerikan bulut tabanlı yazılım şirketidir. (CRM) müşteri ilişkileri yönetimi hizmeti sağlar ve ayrıca müşteri hizmetleri, pazarlama otomasyonu, analitik ve uygulama geliştirmeye odaklanan tamamlayıcı bir kurumsal uygulamalar paket...
SEMrush
semrush.com
Semrush, işletmelerin dünya çapında arama motoru optimizasyonu, tıklama başına ödeme, içerik, sosyal medya ve rekabetçi araştırma kampanyaları yürütmesine ve çevrimiçi pazarlamadan ölçülebilir sonuçlar elde etmesine olanak tanıyan lider bir çevrimiçi görünürlük yönetimi SaaS platformudur. Semrush, ş...
Ahrefs
ahrefs.com
Ahrefs Pte. Ltd., pazarlama profesyonelleri için çevrimiçi SEO araçları ve ücretsiz eğitim materyalleri geliştiren bir yazılım şirketidir. Ahrefs hepsi bir arada SEO araç seti size şu konularda yardımcı olabilir: - Rakip araştırması: rakibinizin organik anahtar kelimelerini, geri bağlantı stratejile...
Apollo.io
apollo.io
Apollo, büyüme stratejinizi uygulamanıza, analiz etmenize ve geliştirmenize yardımcı olmak için iş akışlarınıza zekayı yerleştiren, veriye öncelik veren bir etkileşim platformudur.
LinkedIn Sales Navigator
linkedin.com
675 milyondan fazla üye | Profesyonel kimliğinizi yönetin. Profesyonel ağınızı oluşturun ve onunla etkileşime geçin. Bilgiye, içgörülere ve fırsatlara erişin.
Crunchbase
crunchbase.com
Crunchbase, özel ve halka açık şirketler hakkında ticari bilgiler bulmaya yönelik bir platformdur. Crunchbase bilgileri, yatırımları ve finansman bilgilerini, kurucu üyeleri ve liderlik pozisyonlarındaki bireyleri, birleşme ve satın almaları, haberleri ve sektör trendlerini içerir. Başlangıçta star...
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo SalesOS, B2B şirketleri için modern pazara açılma platformudur. Şirketler ve kişiler hakkında en büyük, en doğru ve en sık yenilenen içgörü, istihbarat ve satın alma niyeti veri tabanına sahibiz. Potansiyel müşteriler ve müşterilerinizle etkileşime geçmenize yardımcı olmak için bu zekanın ü...
SE Ranking
seranking.com
SE Ranking, küçük ve orta ölçekli ajanslara ve şirket içi ekiplere en uygun, güçlü bir SEO araç setidir. Benzersiz ve gelişmiş veri kümeleri, SEO profesyonellerinin etkili SEO stratejileri geliştirmesine ve yürütmesine yardımcı olur. SE Ranking, anahtar kelime ve rekabetçi araştırma, içerik oluşturm...
Drift
drift.com
Alıcı deneyimi ve Konuşmaya Dayalı Yapay Zeka şirketi Drift®, işletmelere her seferinde bir konuşma yaparak daha ilgi çekici müşteri deneyimleri yaratma konusunda ilham veriyor. İnsan odaklı, yapay zeka destekli platformu, her temas noktasında kişiselleştirilmiş deneyimler ve öneriler sunmak için al...
Similarweb
similarweb.com
E-Ticaret, yayıncı ve reklamveren adaylarına ilişkin 360° dijital bilgilerle daha akıllı satış yapın. Benzerweb'in benzersiz trafik ve etkileşim verileriyle, potansiyel müşterinin dijital stratejisinin ve performansının her aşamasına ilişkin tam görünürlük elde ederek yeni fırsatlar bulmanızı ve kaz...
Keyword.com
keyword.com
Önceki adıyla SerpBook.com - SEO çalışmalarınızı takip etmek, belirlemek ve doğrulamak için ihtiyacınız olan her şey. Önemli kişilere sergileyin ve rapor verin.
G2
g2.com
G2 dünyanın en büyük ve en güvenilir yazılım pazarıdır. Tüm Fortune 500 şirketlerindeki çalışanlar da dahil olmak üzere yılda 90 milyondan fazla kişi, gerçek akran incelemelerine dayanarak daha akıllı yazılım kararları vermek için G2'yi kullanıyor. Her ölçekten binlerce yazılım ve hizmet şirketi, it...
Data.ai
data.ai
data.ai, sektörün en güvenilir mobil analiz ve analiz platformudur. Müşteri kazanmak, elde tutmak ve onlarla etkileşime geçmek, yol haritanıza öncelik vermek, yeni pazarlara girmek ve yatırım getirisini optimize etmek için ihtiyaç duyduğunuz mobil ortamın tam resmini elde edin. data.ai Intelligence ...
Signals
getsignals.ai
Signals, web sitenizde kimlerin olduğunu bilmenize ve satın almaya hazır ziyaretçilerle etkileşime geçmek için onların davranışlarından yararlanmanıza yardımcı olan bir potansiyel müşteri oluşturma ve Yapay Zeka Platformudur. Ziyaretçilerin form doldurmasına gerek kalmadan şirketlerin binlerce nitel...
Serpstat
serpstat.com
Serpstat, çevrimiçi görünürlüğünüz üzerinde etkili bir kontrole sahip olmanızı sağlayan kapsamlı bir SEO araç seti olarak öne çıkıyor. Daha yüksek sıralamalar ve güçlendirilmiş çevrimiçi ticari ayak izi arayan kararlı kuruluşlar için çok önemli bir varlık. 50'yi aşan güçlü araç deposuyla Serpstat aş...
Seobility
seobility.net
Seobity, daha iyi web sitesi sıralamaları için hepsi bir arada SEO aracıdır. Seobility, kapsamlı bir sayfa içi SEO denetimi, geri bağlantı analizi ve bağlantı oluşturma araçlarının yanı sıra sıralama takibi de sağlar. İçerik optimizasyonu için TF*IDF aracı ve Anahtar Kelime Araştırma Aracı gibi ek a...
Factors.AI
factors.ai
Factors.AI, B2B SaaS pazarlamacılarının pazarlama yatırım getirisini artırmasına, rutin analizlerde zamandan ve emekten tasarruf etmesine ve satış hattını/gelirini etkileyen pazarlama faaliyetlerine ilişkin kritik bilgiler vermesine yardımcı olur. Factors öncelikle web sitesi ziyaretçi verileri, CRM...
WebCEO
webceo.com
WebCEO, size anahtar kelime araştırması, sıralama takibi, alan adı analizi, SEO denetimleri, dahili bağlantı analizi ve geri bağlantı takibi, sosyal medya yönetimi, ücretli arama yönetimi, rakip araştırması ve daha fazlası için 23 güçlü araç sağlayan yeni nesil bir İnternet Pazarlama platformudur. W...
Brandwatch Consumer Intelligence
brandwatch.com
Brandwatch, merkezi İngiltere'nin Brighton şehrinde bulunan bir dijital tüketici istihbarat şirketidir. Brandwatch altı farklı ürün satıyor: Tüketici Araştırması, Kitleler, Vizia, Qrously, Reviews ve BuzzSumo. Brandwatch Tüketici Araştırması, şirketlere bilgi sağlamak ve markalarının çevrimiçi varlı...
People.ai
people.ai
People.ai, kurumsal satış ekiplerine satış hattı ve gelir yaratmaya yönelik kanıtlanmış yolda rehberlik etmede liderdir. People.ai kurumsal gelir istihbaratı platformu, kuruluşların doğru hesaplara doğru kişileri dahil ederek karmaşık satış döngülerini hızlandırmasını sağlar. Patentli yapay zeka tek...
SALESmanago
salesmanago.com
SALESmanago, CEO'lar için yalın ancak güçlü, güvenilir gelir artırma ortakları olmak isteyen, etki yaratmaya aç e-Ticaret pazarlama ekiplerine yönelik bir Müşteri Etkileşim Platformudur. Yapay zeka odaklı çözümlerimiz halihazırda 50 ülkede 2000'den fazla orta ölçekli işletmenin yanı sıra Vodafone, L...
RocketReach
rocketreach.co
Apple, Disney, Google, Amazon, Facebook ve S&P 500'ün %95'i dahil olmak üzere dünya çapında 18 milyondan fazla işletme RocketReach'e güveniyor. RocketReach ile dünyanın en büyük ve en doğru veri tabanıyla iletişim ve şirket listeleri oluşturabilirsiniz. e-postalar ve doğrudan aramalar. Reklam hedefl...
Marketing Miner
marketingminer.com
Marketing Miner, tüm veri odaklı pazarlamacılara yönelik bir SEO aracıdır. Web sitenizin sıralamasını hızla yükseltmek için 40'tan fazla özellik ile değerli bilgiler edinin. Zamandan ve emekten tasarruf etmenizi sağlayacak kullanıcı dostu arayüz ve toplu veri analizi özellikleri. SEO stratejinizi ge...
WASK
wask.co
WASK, akıllı özellikleriyle Facebook, Instagram ve Google reklamlarını tek yerden yönetmenizi sağlayan dijital pazarlama aracıdır.
FlippingBook
flippingbook.com
FlippingBook, profesyonel dijital flipbook'lar oluşturmaya yönelik çevrimiçi bir araç ve masaüstü yazılımıdır. PDF e-kitaplarınızı, e-kataloglarınızı, dijital broşürlerinizi, yıllık raporlarınızı, sunumlarınızı, dergilerinizi ve satış materyallerinizi etkileşimli hale getirir. 179 ülkede 50.000'den ...
Warmly
warmly.ai
Sıcak bir şekilde gelir ekibinizin pazardaki fırsatları daha erken tespit etmesine yardımcı olur. Onları daha hızlı ilerletin. Ve her çeyrekte ardışık düzen hedeflerinize ulaşın. Yapay Zeka Sıcak Potansiyel Müşteriler Platformumuz, web sitenizdeki, giden ve CRM'deki satın alma niyeti sinyallerini iz...
Seamless.AI
seamless.ai
Seamless.AI, B2B satış potansiyel müşterileri için ilk ve tek gerçek zamanlı arama motorudur. 350.000'den fazla kullanıcı ve on binlerce Başkanlık Kulübü Ödülü Sahibi, satış yapmak istedikleri herkesin doğrulanmış cep telefonlarını, e-postalarını ve doğrudan aramalarını bulmak için Seamless.AI'yı ku...
HoneyStack
hockeystack.com
HockeyStack, B2B için önde gelen analiz ve ilişkilendirme platformudur. HockeyStack tüm platformlarınıza bağlanır, verilerinizi temizler ve satış hattını neyin yönlendirdiğini ölçmenize ve alıcı yolculuklarını görselleştirmenize olanak tanır. Uçtan Uca SaaS Analizi. HockeyStack, bir kampanyanın LTV'...
SalesboxAI
salesbox.ai
SalesboxAI, dünya çapındaki işletmelerin Hesap Tabanlı Pazarlama çözümleriyle daha hızlı ölçeklenmesine yardımcı olan Yapay Zeka Destekli bir Satış ve Pazarlama platformudur. Tek bir platformda: Hedef hesaplarınızı belirleyin ve keşfedin, Hedef gruplarla birebir görüşmeler düzenleyin, Onlarla birden...
AroundDeal
arounddeal.com
Küresel B2B Veri İstihbaratı Platformu 2020 yılında kurulan NearDeal, dünya çapında 100.000'den fazla müşteri ve kullanıcının güvendiği, Asya-Pasifik'te (APAC) lider bir B2B veri istihbarat platformu olarak dünya çapında tanınmaktadır. Veritabanımız, e-postalar ve telefon numaraları gibi kapsamlı ve...
Wrench.ai
wrench.ai
Wrench.AI, liderlerin daha iyi kararlar almasına ve mümkün olan en iyi getiri için kaynakları en üst düzeye çıkarmaya yönelik girişimleri ve kampanyaları otomatikleştirmesine olanak tanıyan Büyük Veri tabanlı yazılım ve araçlar oluşturur.
VisualPing.io
visualping.io
Görselleştirme, web sitesindeki değişiklikleri izlemek için en iyi araçtır. İzlemek istediğiniz URL'yi girmeniz ve bir alan seçmeniz yeterlidir; bir değişiklik tespit edildiğinde sizi bilgilendireceğiz. Görselleştirme, web sitelerini (herhangi bir web sitesini) değişiklikler açısından kontrol etme g...
Sendoso
sendoso.com
Sendoso Doğrudan Pazarlama Otomasyon Platformu ile müşteri yaşam döngüsü yolculuğu boyunca alıcılarınızla derinlemesine bağlantı kurmak için son derece farklı ve özel olarak tasarlanmış kampanyalar oluşturun ve satış ve pazarlama dolar yatırımlarınızdan daha fazla yatırım getirisi elde edin.
Terminus
terminusplatform.com
İşleri yapmanın eski yolu artık işe yaramıyor. Ve geride kalmayı göze alamazsınız. B2B stratejileri gelişti ve oyunun kuralları değişti. Özellikle her dolar ile daha verimli olma yönündeki artan baskı göz önüne alındığında, işletmenizin olması gereken yere sizi ulaştırmak için platforma, uzmanlara v...
Clearbit
clearbit.com
Clearbit Enrichment, sahip olduğunuz her kayda bir şirkete, teknolojisine ve çalışanlarına ilişkin 100'den fazla veri noktasını anında ekler; böylece potansiyel müşterileri daha kısa sürede müşterilere dönüştürebilirsiniz. Bunu şu şekilde yapabilirsiniz: • İş akışlarınızı otomatikleştirmek ve optimi...
Apptopia
apptopia.com
Mobil dünya için eyleme geçirilebilir veriler: Dünyadaki her mobil uygulama ve yayıncıya ilişkin performans verileri sağlıyoruz. Bu veri noktalarına API ve/veya sezgisel web aracımız aracılığıyla ulaşılabilir. Size sadece veri vermiyoruz, size yanıtlar da veriyoruz. Uygun fiyatlı rekabet istihbaratı...
Sensor Tower
sensortower.com
Sensor Tower, kuruluşların temel taktik ve trendlerin en ilerisinde kalmasına yardımcı olan yeni bir pazar zekası türü olan Tüketici Yaşam Döngüsü Zekasını (CLI) icat eden bir pazar araştırma şirketidir. CLI platformumuz, markalara tüketicilerin mobil uygulamalar, sosyal medya, medya akışı, web site...
FullContact
fullcontact.com
FullContact Inc., işletmeler, geliştiriciler ve markalar için bulut tabanlı yazılım ürünleri paketi sağlayan özel bir teknoloji şirketidir. Ana odak noktaları gizlilik açısından güvenli Kimlik Çözümlemesi ve gerçek zamanlı API entegrasyonudur. Teklif paketleri, müşteri verilerini artırmak için tekno...
Octane11
octane11.com
Octane11, gerçek iş sonuçlarına ulaşmak için ücretli, sahip olunan ve kazanılan pazarlama, satış ve ürün kullanım verilerini birbirine bağlayan B2B odaklı bir veri analizi ve işbirliği platformudur. Geliri 100 milyon doların üzerinde olan B2B işletmelerinin ekipler arasındaki verileri entegre etmesi...
Intandemly
intandemly.com
Hedef hesaplardan talep, katılım ve gelir oluşturmak için aynı anda Hesap Tabanlı Pazarlama ve Satış yazılımı + Uzmanlar sağlar. Kişiler, Süreçler ve Satış Platformumuzun bir kombinasyonunu elde edersiniz 400'den fazla kuruluş, satış etkileşimini artırmak için Intandemly'ye güvenmiştir. SaaS tabanlı...
Immagnify
immagnify.com
Immagnify, konum, şirket büyüklüğü, sektör vb. gibi diğer birçok filtrenin yanı sıra, kullanılan teknolojiler ve ortak uygulamalar gibi gelişmiş arama yeteneklerine dayalı olarak potansiyel müşteri listeleri oluşturmanıza olanak tanıyan bir satış istihbarat aracıdır. Listelerinizi oluşturduğunuzda, ...
Mutiny
mutinyhq.com
Çoğu Pazarlama ekibi, hedef hesaplara ulaşmada anlamlı bir rol oynayamaz çünkü işe yarayan 1:1 pazarlama stratejileri ölçeklenemez ve ölçeklenenler de işe yaramaz. Mutiny, B2B şirketlerinin yapay zeka destekli kişiselleştirilmiş deneyimler, 1:1 mikro siteler ve hesap zekası aracılığıyla hedef hesapl...
Uberflip
uberflip.com
Uberflip, hızlı bir şekilde geniş ölçekte bağlamsal içerik deneyimleri oluşturmanıza olanak tanır. Potansiyel müşterilerinizle daha iyi bağlantı kuracak alakalı içerik sunarak anlaşmaları daha hızlı tamamlayın. İçerik, her pazara açılma hareketinin omurgasıdır. Öne çıkmak ve potansiyel müşterilerini...
LeadAngel
leadangel.com
Erken kalkan satış kazanır. Filtreleyin, eşleştirin ve yönlendirin, sizi anında doğru satış görevlisine yönlendirin. Daha fazla anlaşma kapatın. LeadAngel, Potansiyel Müşteriden Hesap Eşleştirme ve Yönlendirmeyi içeren bir B2B Potansiyel Müşteri Yönetimi platformudur. Hızlı, Güvenilir ve Özelleştiri...
Groove
groove.co
Bir Clari şirketi olan Groove, satış liderlerinin stratejilerini akıllı ve uyarlanabilir bir şekilde yürütmelerine olanak tanıyan, pazar lideri bir satış etkileşim platformudur. Groove ile gelir liderleri otomasyonu kullanarak daha az kaynakla daha fazlasını yapabilir, böylece müşteri yaşam döngüsü ...
&Open
andopen.co
&Open, hediyeleri düşünceli bir şekilde tedarik eden, gönderildikleri zamanı otomatikleştiren ve baştan sona tüm lojistiği yöneten küresel bir hediye platformudur. Daha iyi, daha hızlı ve daha kolay kurumsal hediyeler yoluyla markaların sadakat oluşturmasına ve elde tutma oranını artırmasına yardımc...
Demandbase
demandbase.com
Demandbase One Smarter GTM™ platformu, ekiplerin daha az kaynakla gelir hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olur. Satış ve pazarlama hamlelerini düzenlemenize ve B2B satın alma yolculuğunun her aşamasına alaka düzeyi katmanıza yardımcı olmak için hesap düzeyinde zengin ve güvenilir içgörü olan Hesap İ...
CUFinder
companyurlfinder.com
CUFinder, satış ve pazarlamada devrim yaratan yenilikçi bir B2B potansiyel müşteri yaratma ve veri zenginleştirme platformudur. Gelişmiş algoritmalar ve yapay zeka ile desteklenen bu sistem, işletmelerin yüksek kaliteli potansiyel müşteriler keşfetmesine, müşteri verilerini zenginleştirmesine ve sür...
Owler
owler.com
Owler, önemli potansiyel müşterileriniz, hesaplarınız ve müşterileriniz hakkında bilgi sağlayan 5 milyondan fazla kullanıcıya sahip bir iş zekası platformudur. 15 milyondan fazla özel ve kamu şirketinin gerçek zamanlı verilerine kolayca erişin, böylece tüm sektörlerdeki şirketlere ilişkin anlık günc...
Folloze
folloze.com
Folloze, sektörün önde gelen Alıcı Deneyimi Platformunu oluşturarak yeni nesil B2B alıcılarına yanıt vermek isteyen B2B pazarlama ekiplerini güçlendirme misyonundadır. Ön saflardaki pazarlamacılar tarafından yönetilen gelir ekipleri, alıcıları bulundukları yerde, ihtiyaç duydukları bilgilerle karşıl...
Metadata
metadata.io
Meta veriler, manuel ve tekrarlanan çalışmaları ortadan kaldırır, böylece B2B pazarlamacıları nihayet stratejiye, yaratıcılığa ve geliri artırmaya odaklanabilir.
SalesIntel
salesintel.io
SalesIntel, pazarlama, satış ve gelir operasyonları ekiplerinin satış hattı verimliliğinde 5 kata kadar artış sağlamasına yardımcı olan bir pazara giriş istihbarat platformudur: - 300 milyon benzersiz teknolojiyle profillenen 22 milyon hesap arasından ideal müşterilerinizi (ICP) belirleyerek veri no...
Visual Visitor
visualvisitor.com
Güçlü, Uygun Fiyatlı ve Kullanımı Kolay Satış Zekası Platformu. B2B Satışlarını Kolaylaştırıyoruz. Satış ve Pazarlama Ekiplerinin daha kısa sürede daha fazla satış yapmasına yardımcı olmak. Platformumuz şunları içerir: - Alıcı Niyeti Verileri - 606 milyondan fazla kişi içeren B2B İletişim Veritabanı...
Leadspace
leadspace.com
Leadspace, B2B Müşteri Veri Platformu sağlayan bir hizmet olarak yazılım (SaaS) Veri Bilimi Şirketidir. Şirketin ürünleri birden fazla veri kaynağını, sosyal medyadaki 1. taraf ve 3. taraf kaynakları, iletişim veritabanlarını ve müşteri ilişkileri yönetimi sistemlerini ve Pazarlama Otomasyonu platfo...
A-INSIGHTS
a-insights.eu
A-INSIGHTS, finansal kıyaslama, rekabet analizi ve performans izleme için hepsi bir arada platformunuzdur. Tahminleri stratejik öngörülerle değiştirin ve veriye dayalı kararların gücünün kilidini hemen açın. Stratejik verileri doğru ve güncel kaynaklardan toplayıp, temizleyip tamamlayıcı kaynaklarla...
Nymblr
nimbler.com
Nymblr, satış görevlileri, pazarlamacılar ve geliştiriciler için Ultimata B2B İletişim Verileri Platformudur. Yerleşik gerçek zamanlı e-posta doğrulama, iş e-postaları, kişisel e-posta ve hatta cep telefonu numaraları ile yüksek kaliteli iletişim verilerine erişin. Önce müşteri yaklaşımımız, standar...
PFL
pfl.com
PFL olarak, özgün anlar sunan ve kuruluşlar için büyümeyi artıran, veriye dayalı doğrudan posta oluşturma konusunda uzmanız. Dünyanın en büyük markalarından bazılarının kanıtlanmış başarı geçmişiyle, dijital pazarlamadan beklediğiniz ölçümü, kişiselleştirmeyi ve öngörülebilirliği doğrudan posta düny...
Keyplay
keyplay.io
İddialı GTM ekipleri için hesap seçimi. Hesap tabanlı herhangi bir şey yapıyorsanız doğru hesaplara ihtiyacınız vardır. Keyplay ideal hesaplarınızı hassas bir şekilde bulmanıza, seçmenize ve izlemenize yardımcı olur. Karmaşık ve pahalı ABM platformlarının aksine, Keyplay'i ücretsiz olarak kullanmaya...