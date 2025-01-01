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Hesap Tabanlı Yürütme Yazılımı
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Hesap Tabanlı Yürütme Yazılımı - En Popüler Uygulamalar

Hesap tabanlı yürütme yazılımı, pazarlamacılara, hesap tabanlı pazarlama (ABM) stratejisini yürütmek için gerekli olan özelleştirilmiş mesajları oluşturma ve yayma yetkisi verir. B2B pazarlamaya odaklı bir yaklaşım olan ABM, önemli hedef hesapları belirlemek ve bunları müşteriye dönüştürmek için özel pazarlama taktikleri uygulamak üzere pazarlama ve satış ekiplerini birleştirir. Geleneksel pazarlamada potansiyel müşteri yaratma, geniş bir kitlenin ilgisini çekecek içerik oluşturmayı, ardından bu potansiyel müşterileri nihai satın alma umuduyla pazarlama hunisi aracılığıyla beslemeyi içerir. Ancak pek çok potansiyel müşteri satın alma aşamasına ulaşmadan dönüşüm hunisinden çıkar. ABM, yüksek kaliteli potansiyel müşterileri önceliklendirip hedefleyerek bu sorunu çözüyor; satış ve pazarlama ekiplerinin, dönüşüm sağlama olasılığı en yüksek potansiyel müşterilerin ilgisini çekmeye odaklanmasına olanak tanıyor. Hesap tabanlı yürütme yazılımı, pazarlamacıların hedef hesaplar için kişiselleştirilmiş kampanyalar sunmasına olanak tanıyarak ABM stratejilerini kolaylaştırır. Bu kampanyalar e-posta, web sitesi kişiselleştirme, hedefli reklam, doğrudan posta ve etkinlikler gibi çeşitli kanalları kapsar. Hesap Tabanlı Yürütme Yazılımının Temel Faydaları: * Son Derece Kişiselleştirilmiş Kampanyalar: Pazarlamacılar birden fazla kanalda özel kampanyalar oluşturarak alaka düzeyini ve etkileşimi artırabilir. * Hesaba Özel İçerik Teslimatı: İçerik, hesap bazında iletilir ve mesajların her hedefin benzersiz ihtiyaçlarına ve sorunlu noktalarına uygun olması sağlanır. * Stratejik İçerik Dağıtımı: Yazılım, pazarlama içeriğinin zamanlamasını ve yerleştirilmesini planlamaya, erişimi ve etkiyi optimize etmeye yardımcı olur. * Satış ve Pazarlama Çabalarının Uyumlaştırılması: ABM yazılımı, satış ve pazarlama departmanları arasındaki işbirliğini teşvik ederek tutarlı ve koordineli stratejiler sağlar. * Kaynak Optimizasyonu: Kaynakları yüksek dönüşüm olasılıklı hesaplara odaklayarak kuruluşlar zamandan ve paradan tasarruf ederek yatırım getirisini en üst düzeye çıkarır. * İlişki Kurma ve Elde Tutma: ABM stratejileri, kilit müşterilerle kalıcı ilişkiler kurmaya, sadakati artırmaya ve genişleme fırsatları yaratmaya öncelik verir. Hesap tabanlı yürütme yazılımı, özünde, pazarlamacılara hassas hedefli kampanyalar yürütme, müşteri ilişkilerini derinleştirme ve ABM stratejileri aracılığıyla sürdürülebilir iş büyümesi sağlama gücü verir.

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Hubspot

Hubspot

hubspot.com

HubSpot, pazarlama, satış, müşteri hizmetleri ve CRM süreçlerini yönetmek için tasarlanmış kapsamlı bir yazılımdır.

Salesforce

Salesforce

salesforce.com

Salesforce, işletmelerin müşteri ilişkilerini yönetmelerine, satış, pazarlama ve hizmet süreçlerini kolaylaştırmalarına yardımcı olan bir bulut tabanlı CRM platformudur.

ZoomInfo

ZoomInfo

zoominfo.com

ZoomInfo, işletmelere potansiyel müşterileri bulma, edinme ve büyütme konusunda yardımcı olan bir B2B veri ve istihbarat platformudur.

Warmly

Warmly

warmly.ai

Warmly, SMB gelir ekipleri için tasarlanan bir satış platformudur. Ziyaretçileri tanıyıp, takip edip, bağlantı kurarak satış sürecini hızlandırır.

FlippingBook

FlippingBook

flippingbook.com

FlippingBook, PDF'leri etkileşimli flipbook'lara dönüştüren bir dijital yayın yazılımı ve bulut hizmetidir. Kullanıcılar, multimedya içerik ekleyerek etkileşimli belgeler oluşturabilir.

SalesboxAI

SalesboxAI

salesbox.ai

SalesboxAI, işletmelerin müşteri adaylarını daha hızlı bulup güvence altına almasını sağlayan, AI tabanlı bir satış ve pazarlama platformudur.

Sendoso

Sendoso

sendoso.com

Sendoso, işletmelerin kişiselleştirilmiş hediyelerle müşteri ilişkilerini güçlendirmesine ve pazarlama kampanyalarını yönetmesine yardımcı olan bir platformdur.

Xoxoday

Xoxoday

xoxoday.com

Xoxoday uygulaması, ödül ve teşvik programlarını otomatikleştirerek işletmelere küresel ölçekte ödüller göndermeyi kolaylaştırır.

&Open

&Open

andopen.co

&Open, dünya genelinde hediye göndermeyi kolaylaştıran bir platformdur. Hediye seçimi, gönderim ve lojistik süreçlerini otomatikleştirir.

Terminus

Terminus

terminusplatform.com

Terminus, B2B satış süreçlerini optimize eden, veriye dayalı dijital deneyimler sunan bir platformdur.

Folloze

Folloze

folloze.com

Folloze, B2B pazarlama ekipleri için kişiselleştirilmiş içerik deneyimleri oluşturan bir platformdur. Kullanıcı katılımını artırmak için analitik ve içerik yönetimi sağlar.

Demandbase

Demandbase

demandbase.com

Demandbase, hesap tabanlı pazarlama ve satış stratejileri için hesap zekası sunan bir platformdur. Kullanıcılar hedef kitlelerini belirleyip, etkileşimleri optimize eder.

Metadata

Metadata

metadata.io

Metadata, B2B pazarlamacıların strateji, yaratıcılık ve gelir artırmaya odaklanmasını sağlayarak manuel ve tekrarlayıcı işleri ortadan kaldırır.

N.Rich

N.Rich

nrich.ai

N.Rich uygulaması, bütçenizi aşmadan potansiyel müşterileri bulup hedef kitleyi dijital reklamlarla aktif hale getirir ve satışa sıcak hesaplar iletir.

Uberflip

Uberflip

uberflip.com

Uberflip, içeriklerinizi merkezi bir platformda yöneterek hedeflenmiş dijital içerik deneyimleri oluşturmanıza yardımcı olan bir uygulamadır.

xiQ

xiQ

xiqinc.com

xiQ, alıcıların zihin yapısını anlamak için yapay zeka ve psikolojiyi birleştiren bir satış ve pazarlama platformudur. Yapılandırılmış içerik ve analizler sunar.

Printfection

Printfection

printfection.com

Printfection, marka ürünlerini satın almayı, yönetmeyi ve dağıtmayı kolaylaştıran bir swag yönetim platformudur. Müşterilere hızlı ve entegre bir hizmet sunar.

RELAYTO

RELAYTO

relayto.com

RELAYTO, PDF ve sunumları etkileşimli içerik merkezlerine dönüştürmek için kullanılan bir dijital içerik oluşturma platformudur.

Opensense

Opensense

opensense.com

Opensense, tüm cihazlarda e-posta imzalarını merkezi olarak yönetmenizi sağlar. Office 365, G-Suite, Salesforce gibi platformlarla uyumlu çalışır.

Hushly

Hushly

hushly.com

Hushly, içerik pazarlamasını optimize eden, kullanıcı deneyimini geliştiren kişiselleştirilmiş bir dijital platformdur.

Foundry

Foundry

foundryco.com

Foundry, pazarlama ve satış kampanyalarını yönetmek için kullanıcı dostu, merkezi bir platform sunan bir hesap bazlı pazarlama uygulamasıdır.

Kotis Design

Kotis Design

kotisdesign.com

Kotis Design, markaların ödül ürünlerini oluşturup satmasına yardımcı olan bir e-ticaret platformu ve lojistik çözümüdür.

Postal

Postal

postal.com

Postal, 2020'de kurulan bir platformdur. B2B müşterilere insan bağlantılarını güçlendirmek için araçlar sunar.

Albacross

Albacross

albacross.com

Albacross, web sitesi ziyaretçilerini izleyerek potansiyel müşterileri tanımlar ve satış takımlarını bilgilendirir. CRM sistemleriyle entegre olur.

Influ2

Influ2

influ2.com

Influ2, B2B pazarlamacılar ve satış ekipleri için hedefli reklamlar sunan bir platformdur. Belirli karar vericilere ulaşarak etkileşimi ve dönüşümü artırır.

Paperflite

Paperflite

paperflite.com

Paperflite, içerik yönetimi ve satış desteği yazılımıdır. İçerikleri depolamak, düzenlemek, dağıtmak ve izlemek için kullanılır.

PFL

PFL

pfl.com

PFL uygulaması, veri odaklı doğrudan posta hizmetleri sunarak kişiselleştirilmiş kampanyalar oluşturur ve performans ölçümü yapar.

AdDaptive Intelligence

AdDaptive Intelligence

addaptive.com

AdDaptive Intelligence, B2B pazarlama için hesap bazlı pazarlama ve veri analizi sunarak, hedef kitleyle etkileşimde bulunmayı sağlar.

Propensity

Propensity

propensity.com

Propensity, küçük B2B ekipleri için tasarlanmış bir ABM platformudur. Kullanıcıların hedef hesaplar ve kontaklar oluşturmasına, kampanya yönetmesine ve nitelikli liderler sağlamasına olanak tanır.

TrenDemon

TrenDemon

trendemon.com

Trendemon, dijital pazarlamada kişiselleştirme ve müşteri yolculuklarını analiz ederek kampanya performansını artırmayı hedefleyen bir platformdur.

Outgrow

Outgrow

outgrow.co

Outgrow, işletmelerin etkileşimli içerikler oluşturmasını, kullanıcı verilere dayalı analizler yapmasını ve pazarlama kampanyalarını yönetmesini sağlayan bir platformdur.

RollWorks

RollWorks

rollworks.com

RollWorks, işletmelere hedef hesaplarını belirleme, etkileşim kurma ve kampanya etkinliğini ölçme konusunda yardım eden hesap tabanlı pazarlama platformudur.

Alyce

Alyce

alyce.com

Alyce, işletmelerin kişiselleştirilmiş hediyelerle müşteri ilişkilerini geliştirmelerini ve bu süreçleri otomatikleştirmelerini sağlayan bir platformdur.

Reachdesk

Reachdesk

reachdesk.com

Reachdesk, B2B şirketlerin veri odaklı doğrudan posta ve hediye gönderimiyle müşteri, aday ve çalışanlarla bağlantı kurmasını sağlar.

Enthusem

Enthusem

enthusem.com

Enthusem, Prospect Smarter tarafından geliştirilen bir dijital pazarlama çözümüdür; çevrimdışı pazarlamadan çevrimiçi pazarlamaya yönelik yüksek değerli, kişisel fırsatlar sunar.

6sense

6sense

6sense.com

6Sense, B2B hesap tabanlı pazarlama stratejileri geliştirmek için niyet analizi ve veri entegrasyonu sunan bir platformdur.

PathFactory

PathFactory

pathfactory.com

PathFactory, B2B müşterilerine kişiselleştirilmiş içerik deneyimleri sunarak satış sürecini hızlandırmaya yardımcı olan bir içerik yönetim platformudur.

Recotap

Recotap

recotap.com

Recotap, B2B pazarlama için hedeflenmiş ve kişiselleştirilmiş hesap bazlı kampanyalar yönetmeyi sağlayan bir AI destekli platformdur.

Madison Logic

Madison Logic

madisonlogic.com

Madison Logic, markaların potansiyel müşteri hesaplarını tanımlayıp etkileşimde bulunmalarını sağlayan, veri odaklı bir pazarlama platformudur.

Advertaze

Advertaze

advertaze.com

Advertaze, hedef hesaplar için kişiselleştirilmiş reklamlar oluşturarak doğru kişilere doğru yerde gösterir.

Proof

Proof

useproof.com

Proof uygulaması, pazarlama hunisine eklendiğinde ziyaretçi güvenini artırır ve dönüşüm oranlarını sayfa başına %10-15 oranında yükseltir.

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